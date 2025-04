Os 10 principais softwares de gerenciamento de inventário de IA a serem observados em 2025

Considere a situação de seu estoque no momento: quantos possíveis negócios de vendas você perdeu por causa de itens fora de estoque? Ou pior, quanto dinheiro você desperdiçou armazenando produtos que mal se movimentam?

É frustrante, não é?

Mas aqui está a boa notícia: O software de gerenciamento de estoque de IA tira esse peso de seus ombros. Com algoritmos mais inteligentes, análise preditiva e rastreamento de estoque em tempo real, essas ferramentas podem aprimorar seus esforços de gerenciamento de estoque.

Nesta postagem do blog, exploraremos os 10 principais sistemas de gerenciamento de inventário para ajudá-lo a recuperar o controle. Vamos começar! 🤸🏽‍♀️

Experimente o ClickUp Brain para suas necessidades de inventário

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão nossas principais opções de software sólido de gerenciamento de inventário com IA:

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de estoque com IA?

Ao selecionar um software de gerenciamento de inventário com IA, é essencial priorizar os recursos que otimizam o gerenciamento de estoque, reduzem os custos e aumentam a eficiência operacional.

Procure o seguinte em seu aplicativo de inventário :

Previsão precisa da demanda: A IA deve analisar o histórico de vendas, as tendências de mercado e outros fatores para prever a demanda futura com precisão, evitando a falta de estoque e o excesso de estoque

A IA deve analisar o histórico de vendas, as tendências de mercado e outros fatores para prever a demanda futura com precisão, evitando a falta de estoque e o excesso de estoque Rastreamento de estoque em tempo real: O monitoramento de estoque por meio de leitura de código de barras ou dispositivos da Internet das Coisas (IoT) garante visibilidade imediata do status do estoque em todos os locais

O monitoramento de estoque por meio de leitura de código de barras ou dispositivos da Internet das Coisas (IoT) garante visibilidade imediata do status do estoque em todos os locais Reordenação automatizada: O sistema deve gerar automaticamente pedidos de compra com base na demanda prevista e nos níveis de estoque disponíveis, reduzindo a intervenção manual

O sistema deve gerar automaticamente pedidos de compra com base na demanda prevista e nos níveis de estoque disponíveis, reduzindo a intervenção manual Otimização de estoque: Ajustes dinâmicos baseados em dados em tempo real ajudam a manter os níveis ideais de estoque e a minimizar os custos de transporte

Ajustes dinâmicos baseados em dados em tempo real ajudam a manter os níveis ideais de estoque e a minimizar os custos de transporte Análise preditiva: A análise orientada por IA pode identificar tendências e possíveis interrupções, como falhas de equipamentos, para ação proativa

A análise orientada por IA pode identificar tendências e possíveis interrupções, como falhas de equipamentos, para ação proativa Escalabilidade: O software deve crescer com sua empresa, adaptando-se ao aumento de dados e às necessidades mais complexas de estoque

O software deve crescer com sua empresa, adaptando-se ao aumento de dados e às necessidades mais complexas de estoque Relatórios e análises: Recursos robustos de relatórios permitem analisar tendências, monitorar o desempenho do inventário e descobrir áreas de melhoria

Fato curioso: O primeiro sistema conhecido de sistema de gerenciamento de estoque remonta ao antigo Egito, onde os escribas controlavam os grãos e outros produtos para garantir que houvesse suprimentos suficientes para a população.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de inventário de IA

O gerenciamento eficiente de estoques tem tudo a ver com trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. As ferramentas baseadas em IA estão tornando isso mais fácil do que nunca.

Aqui estão 10 ótimas opções que vale a pena explorar. 🧐

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de inventário com IA e automação de tarefas)

Se você está procurando uma maneira de manter seu inventário sob controle sem todo o esforço extra, ClickUp pode ser exatamente o que você precisa.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp simplifica a criar um sistema de inventário . Vamos ver como.

ClickUp Brain

Mantenha seu inventário sob controle com o ClickUp Brain

Comece com Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é uma ferramenta de IA inteligente que transforma as tarefas rotineiras de inventário. Ela analisa os dados em todo o seu espaço de trabalho para destacar a falta de estoque, os itens de movimentação lenta e os tempos ideais de reabastecimento.

Ela até sugere as próximas etapas, como criar pedidos de compra ou alertar sua equipe quando o estoque estiver baixo, agindo como um assistente virtual para seu inventário.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente

Automatizações do ClickUp

Atribuir automaticamente tarefas para reordenar o estoque com o ClickUp Automations

A seguir, vamos falar sobre Automações do ClickUp . Elas podem ajudar no gerenciamento de estoque, lidando com tarefas repetitivas, como atualizar os níveis de estoque ou enviar lembretes quando for a hora de reabastecer.

Por exemplo, se um membro da equipe registrar uma saída de estoque, a automação poderá notificar o gerente do depósito instantaneamente.

Metas do ClickUp

Deseja alinhar seu gerenciamento de estoque com suas metas maiores? Metas do ClickUp faz isso acontecer.

Ele permite que você defina metas numéricas para o estoque e acompanhe cada marco à medida que os itens são processados. Por exemplo, você pode definir metas como "Reabastecer 200 itens este mês" ou "Reduzir as discrepâncias de estoque para menos de 5%"

Também é possível compartilhar as metas de inventário com a equipe do depósito ou com os gerentes da cadeia de suprimentos, garantindo que todos estejam alinhados.

ClickUp Chat

Anexe relatórios de inventário, documentos de pedidos ou contratos de fornecedores diretamente ao ClickUp Chat para referência rápida

E quando se trata de comunicação, Chat do ClickUp une tudo. Você pode manter todas as conversas vinculadas a tarefas específicas.

Ele permite que você converta diretamente as conversas relacionadas ao inventário em tarefas acionáveis no Chat, garantindo que nenhuma atualização crítica seja esquecida. Com todos na mesma página, a coordenação é mais rápida e os erros são reduzidos.

Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Adicione o Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp para a mistura, e a organização de seu estoque se torna simples. Esse modelo mantém todos os detalhes do seu inventário em um só lugar, ajudando a evitar erros como pedidos duplicados ou perda de controle de suprimentos.

Além disso, esse modelo de inventário ajuda você a:

Monitorar níveis de estoque, movimentos e alterações de custo

Organizar detalhes do produto, como preços e imagens, em um banco de dados simples

Analisar tendências para tomar decisões inteligentes sobre quando reabastecer o estoque

ClickUp melhores recursos

Integrações perfeitas: Conecte o ClickUp a ferramentas como o Google Calendar e o Zapier para obter fluxos de trabalho tranquilos e eliminar a necessidade de alternar entre vários aplicativos

Limitações do ClickUp

Devido à sua ampla variedade de recursos e opções de personalização, os novos usuários podem ter uma curva de aprendizado

Alguns usuários relatam que a versão móvel do ClickUp não possui determinados recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

**Você sabia que a moderna tecnologia de código de barras, que transformou o gerenciamento de estoque, foi inventada em 1952 por Norman Joseph Woodland e Bernard Silver. Ele revolucionou a forma como os produtos são rastreados e gerenciados.

2. Zoho Inventory (melhor para empresas em crescimento que precisam de ferramentas fáceis de usar e automação)

via Inventário Zoho O Zoho Inventory é um software flexível de gerenciamento de inventário projetado para ajudar as empresas a lidar com estoques, pedidos e vendas com precisão.

Desde a venda em vários canais até o gerenciamento de estoque em armazéns, o Zoho Inventory fornece ferramentas para rastrear o estoque, automatizar as operações e atender com eficácia às demandas dos clientes.

Seus recursos de integração e opções de personalização o tornam adaptável a empresas de qualquer tamanho. Além disso, ele lida com várias moedas e impostos, o que o torna adequado para operações internacionais.

Melhores recursos do Zoho Inventory

Use sistemas de código de barras e RFID para monitorar itens e rastrear o estoque com precisão por lote ou número de série

Receba alertas de estoque baixo definindo pontos de reabastecimento, o que o ajuda a se manter informado e a evitar rupturas de estoque

Lide com picos de vendas com ferramentas para fazer pedidos em atraso ou atender às demandas por meio de dropshipping

Gere tarifas de transportadoras, etiquetas de remessa e atualizações de rastreamento diretamente na plataforma

Limitações do Zoho Inventory

As funcionalidades de relatório, como o relatório "Contagem de estoque", são consideradas inadequadas por alguns usuários

O sistema não suporta a atribuição de pesos a variantes de produtos, exigindo a entrada manual de pesos para pacotes contendo vários itens

Preços do Zoho Inventory

Standard: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Profissional: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Premium: $159/mês por usuário

$159/mês por usuário Enterprise: $299/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

4,3/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

3. Cin7 (melhor para integrar o gerenciamento de inventário com plataformas de PDV e comércio eletrônico)

via CIN7 A CIN7 é uma plataforma de gerenciamento de estoque conectada, criada para dar suporte a seus negócios em todos os estágios. Ela combina visibilidade de estoque em tempo real com automação para oferecer uma visão completa de seu estoque em todos os sistemas, canais de vendas e regiões.

A ferramenta o ajuda a rastrear a expiração de lotes e a criar SKUs adaptadas às variações de seus produtos. Além disso, com previsão avançada de estoque e mais de 700 integrações pré-construídas, você pode otimizar operações complexas, como estoque em vários locais, comércio eletrônico B2B e atendimento de pedidos.

melhores recursos do #### CIN7

Preveja o estoque com o ForesightAI e preveja a demanda com até 24 meses de antecedência

Acesse os níveis de estoque em tempo real, o CPV real e os relatórios de custos de importação para tomar melhores decisões de negócios

Acompanhe o estoque em vários locais com recursos como gerenciamento de compartimentos e planejamento de vários locais

Utilize EDI e 3PL incorporados para integrar-se nativamente com terceiros software de logística e varejistas de grande porte

Limitações do CIN7

Alguns usuários acham que o preço do Cin7 é mais alto

O Cin7 é considerado menos personalizável em comparação com outras soluções de gerenciamento de estoque

Preços do CIN7

Padrão: US$ 349/mês para 5 usuários

US$ 349/mês para 5 usuários Pro: $599/mês para 10 usuários

$599/mês para 10 usuários Avançado: $999/mês para 15 usuários

$999/mês para 15 usuários Omni: Preços personalizados

CIN7 avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 270 avaliações)

4,2/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

🧠 Fato curioso: O termo gerenciamento de estoque "just-in-time foi cunhado pela primeira vez pela Toyota na década de 1970. Essa abordagem tem como objetivo reduzir os níveis de estoque ao receber mercadorias somente quando necessário no processo de produção.

4. DEAR Inventory (melhor para gerenciar estoques e pedidos com fabricação)

via Inventário DEAR Criado para empresas de varejo, atacado e manufatura, o DEAR Inventory oferece ferramentas para automação, rastreamento em tempo real e integração perfeita com outros sistemas, como Xero, QuickBooks e as principais plataformas de comércio eletrônico.

O DEAR é conhecido por seu módulo de automação e pelo portal B2B, que permite eliminar tarefas repetitivas e fornecer aos clientes acesso direto para gerenciar seus pedidos.

Melhores recursos do DEAR Inventory

Sincronizar automaticamente faturas, contas e pagamentos com o Xero ou QuickBooks, reduzindo a entrada manual

Ofereça uma plataforma de autoatendimento para gerenciar pedidos, navegar em catálogos e acessar opções de reordenamento para aumentar a satisfação do cliente

Execute o DEAR POS em todos os dispositivos para transações on-line e off-line, programas de fidelidade e reembolsos

Use o módulo de automação do DEAR para definir condições, agendar relatórios e atribuir notificações de tarefas em departamentos como armazém, vendas e contabilidade Limitações do inventário do DEAR

Impõe limites ao número de solicitações de API por minuto e por dia, o que pode tornar a sincronização de dados mais lenta

Nenhum aplicativo móvel está disponível para uso em trânsito

Preços do inventário do DEAR

Preço: $249/mês para 5 usuários

Classificações e resenhas do Inventário do DEAR

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Fato curioso: O conceito de RFID (Radio Frequency Identification, identificação por radiofrequência) para gerenciamento de estoque foi introduzido no início dos anos 2000 e permite o rastreamento de mercadorias em tempo real, melhorando a precisão e reduzindo o erro humano nos processos de estoque.

5. Fishbowl Inventory (melhor para usuários do QuickBooks que buscam soluções avançadas de inventário e fabricação)

via Inventário do Fishbowl O Fishbowl Inventory garante que você esteja sempre no topo do seu estoque. Trata-se de um software intuitivo de gerenciamento de estoque alimentado por IA, feito sob medida para empresas de manufatura, armazenagem e expedição. Seu recurso de destaque é a visibilidade em tempo real, que fornece atualizações atualizadas sobre os níveis de estoque para ajudar as empresas a evitar excesso de estoque ou falta de estoque.

Esse software de otimização de estoque é excelente em fluxos de trabalho personalizáveis e automação, oferecendo a flexibilidade de definir pontos de reabastecimento automatizados, criar pacotes de produtos e oferecer produtos substitutos.

Melhores recursos do Fishbowl Inventory

Sincronização de dados com sistemas de contabilidade para conectar o movimento do estoque com o fluxo de caixa sem esforço

Defina limites de estoque e permita que o Fishbowl gere pedidos de compra automaticamente, evitando falta ou excesso de estoque

Forneça itens alternativos quando os produtos principais estiverem fora de estoque para manter os clientes satisfeitos e manter as vendas

Use o código de barras para rastrear a movimentação do estoque em vários locais com precisão e rapidez

Limitações do Fishbowl Inventory

Embora rico em recursos, o Fishbowl pode apresentar restrições na personalização

O desempenho do Fishbowl pode se degradar com bancos de dados muito grandes, afetando a eficiência

Preços do Fishbowl Inventory

Preços personalizados

Classificações e resenhas do inventário do aquário

G2: 4,0/5 (260+ avaliações)

4,0/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (980+ avaliações)

6. Unleashed Software (melhor para gerenciar compras, armazenamento, vendas e produção em conjunto)

via Software não liberado O Unleashed Software oferece uma vantagem no gerenciamento de seu estoque e de suas operações. Ele fornece percepções acionáveis com controle completo de estoque de produtos, seja rastreando materiais, produtos acabados ou suprimentos.

Sua escalabilidade é ideal para empresas em crescimento e se conecta perfeitamente a várias plataformas de contabilidade e comércio eletrônico. O software foi projetado para setores que exigem rastreamento preciso, como manufatura e distribuição.

Melhores recursos do Unleashed Software

Atualize automaticamente os níveis de estoque à medida que as transações ocorrem, proporcionando visibilidade imediata dos níveis e movimentos de estoque

Defina notificações para níveis de estoque baixos, datas de vencimento próximas ou outros acionadores de estoque importantes para se antecipar a possíveis problemas

Crie acionadores de reordenamento personalizados para reabastecer automaticamente o estoque com base em critérios predefinidos, economizando tempo e evitando rupturas de estoque

Use a IA para prever a demanda e ajustar seus níveis de estoque de acordo, garantindo que você esteja sempre abastecido para atender às necessidades dos clientes

Limitações do software Unleashed

Os usuários relataram dificuldades na integração do Unleashed com outros sistemas, como o Xero

Os recursos abrangentes da plataforma podem exigir um tempo significativo para serem dominados

Preços do Unleashed Software

Médio: $380/mês para 3 usuários

$380/mês para 3 usuários Large: $710/mês para 8 usuários

$710/mês para 8 usuários Large Plus: $1.080/mês para 20 usuários

Classificações e análises do Unleashed Software

G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)

3,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

🔍 Você sabia? Previsão de demanda baseada em IA pode ajudar as empresas a se prepararem para mudanças sazonais, promoções e até mesmo interrupções na cadeia de suprimentos global, garantindo que elas tenham os produtos certos no momento certo.

7. Peak AI (melhor para insights orientados por IA para equilibrar os níveis de estoque e a demanda)

via Pico de IA A Peak AI otimiza os principais processos de negócios, como gerenciamento de estoque e preços. Ele cria uma Ferramenta de IA personalizada para cada empresa adaptada às suas necessidades, produtos e dados exclusivos. Independentemente de você estar gerenciando milhões ou bilhões em receita, a Peak AI trabalha em toda a sua organização para melhorar o desempenho, reduzir custos e aumentar os lucros.

Ela o ajuda a evitar rupturas de estoque, melhorar o fluxo de caixa e garantir que os produtos certos estejam sempre disponíveis no momento certo.

Melhores recursos do Peak AI

Cumpra os acordos de nível de serviço (SLAs) e as metas de pontualidade (OTIF) tendo o estoque certo no lugar certo e na hora certa

Minimize o desperdício e maximize a lucratividade otimizando os níveis de estoque de segurança e reduzindo os custos de remessa em sua rede de distribuição

Libere capital de giro, reduza o estoque desnecessário e concentre os recursos em itens de alta demanda para otimizar a cadeia de suprimentos

Limitações de IA de pico

A integração da Peak AI aos processos de negócios existentes pode ser complexa

A configuração e a personalização das automações podem ser complicadas

Preços da Peak AI

Preços personalizados

Classificações e resenhas da AI do pico

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

dica profissional: Use software de gerenciamento de pedidos para manter todos os seus pedidos em um só lugar. Ele automatiza o rastreamento, as atualizações de estoque e o faturamento, economizando seu tempo e reduzindo erros.

8. ThroughPut AI (melhor para eficiência da cadeia de suprimentos e previsão de demanda com IA)

via IA de passagem O ThroughPut integra dados críticos em suas operações para identificar desafios e ineficiências no gerenciamento de estoque, permitindo uma tomada de decisão mais inteligente.

Por meio de seus recursos avançados de IA, o ThroughPut otimiza o gerenciamento de capacidade, planejamento de inventário e logística para promover melhorias significativas no desempenho operacional e financeiro.

Melhores recursos do ThroughPut AI

Faça previsões de curto prazo sobre a demanda, permitindo que você ajuste os mixes de produtos e os níveis de estoque de acordo

Reequilibrar automaticamente os itens em excesso e com estoque insuficiente para melhorar a disponibilidade, reduzir o capital de giro e aumentar a lucratividade

Utilize o dimensionamento correto do buffer para minimizar o desperdício de estoque e, ao mesmo tempo, monitore o consumo do buffer para alinhar-se aos níveis de estoque recomendados para as necessidades de curto e longo prazo

Limitações da IA do ThroughPut

As previsões podem não ser confiáveis se os dados históricos usados para treinamento forem incompletos, imprecisos ou tendenciosos

A IA pode ter dificuldades para reagir rapidamente a interrupções inesperadas, como picos de demanda ou problemas na cadeia de suprimentos

Preços de IA de passagem

Preços personalizados

Classificações e análises doThroughPut AI

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Análise preditiva aprimorada por IA pode antecipar mudanças no mercado, como alterações nas preferências do consumidor ou nas condições econômicas, ajudando as empresas a adaptar suas estratégias de estoque em tempo real.

9. Inventory Planner by Sage (melhor para previsão e planejamento precisos de estoque)

via Velocidade da luz O Inventory Planner by Sage oferece uma abordagem precisa e confiável para o gerenciamento de estoque, capacitando-o a tomar decisões baseadas em dados. A previsão avançada de demanda, a geração automatizada de pedidos de compra e o gerenciamento robusto de vários locais garantem a precisão do estoque.

Projetado para se adaptar às tendências de vendas flutuantes e à dinâmica do mercado, o Inventory Planner ajuda as empresas a maximizar a lucratividade e a minimizar o desperdício.

Melhores recursos do Inventory Planner

Aplica algoritmos avançados para analisar dados históricos de estoque, sazonalidade e tendências de mercado para obter informações precisas sobre o estoque previsões de vendas e gerenciamento da cadeia de suprimentos Gerencie seus orçamentos de compra com ferramentas open-to-buy adaptadas para empresas com flutuações sazonais ou necessidades variáveis de estoque

Identifique o excesso de estoque usando métricas como a última data de venda, custos de excesso de estoque e unidades para recuperar o fluxo de caixa e melhorar a integridade do estoque

Conecte-se a plataformas como a Shopify para obter dados de vendas em tempo real para obter previsões e decisões de estoque precisas

Limitações do Inventory Planner

Alguns usuários relatam que o recurso de previsão nem sempre exibe os dados necessários

Foram registrados casos de suporte ao cliente indiferente ou sem resposta

Preços do Inventory Planner

Essencial: $119/mês por usuário

$119/mês por usuário Equipe: $249,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Inventory Planner

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

📖 Ler também: 10 ferramentas de IA para equipes e projetos de manufatura

10. Katana (melhor para gerenciamento de inventário em tempo real e planejamento de produção para fabricantes)

via Katana O Katana coloca suas operações de fabricação em foco com sua plataforma de nuvem alimentada por IA. Adaptada para vendedores multicanal, ela preenche a lacuna entre o rastreamento de estoque e o planejamento de produção, oferecendo uma visão completa de suas operações em tempo real.

Desde o rastreamento de matérias-primas e o monitoramento do progresso da produção até a garantia do atendimento de pedidos no prazo, o Katana fornece insights eficientes e acionáveis. Como um software de gerenciamento de inventário de comércio eletrônico com planejamento visual da produção, ele é adaptado para atender às necessidades de fabricantes de pequeno e médio porte.

Melhores recursos do Katana

Obtenha atualizações ao vivo sobre matérias-primas, trabalho em andamento (WIP) e produtos acabados em vários locais

Arraste e solte tarefas em um painel intuitivo para programar a produção, priorizar pedidos e alocar recursos com eficiência

Gerencie a lista de materiais (BOM) detalhada de cada produto, garantindo cálculos precisos de custos e aquisição de matéria-prima

Sincronize dados de estoque e vendas com plataformas populares como Shopify, WooCommerce e BigCommerce para atualizações em tempo real

Limitações do Katana

Alguns usuários notaram a incapacidade de rastrear suprimentos de remessa dentro do sistema

Foram observados casos de falhas no software e velocidades de carregamento lentas

Preços do Katana

Inicial: US$ 199/mês por usuário (cobrado trimestralmente)

US$ 199/mês por usuário (cobrado trimestralmente) Standard: US$ 399/mês por usuário (cobrado trimestralmente)

US$ 399/mês por usuário (cobrado trimestralmente) Profissional: US$ 899/mês por usuário (cobrança trimestral)

Classificações e análises do Katana

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

Deixe o ClickUp cuidar do seu inventário sem problemas

A IA no software de gerenciamento de estoque transforma a maneira como as empresas rastreiam, otimizam e preveem o estoque. Com automação e insights em tempo real, você pode economizar tempo, aproveitar a economia de custos e otimizar as operações do depósito.

Entre as 10 opções exploradas acima, o ClickUp se destaca por sua flexibilidade e variedade de recursos.

O ClickUp Brain mantém todo o seu conhecimento em um único local, facilitando o acesso a tudo. As automações cuidam das coisas repetitivas, como a atualização dos níveis de estoque ou o envio de lembretes de reabastecimento, dando a você mais tempo para se concentrar no que é importante.

Além disso, o ClickUp Goals permite que você acompanhe seu progresso e garanta que tudo esteja alinhado com seus objetivos comerciais.

Juntos, esses recursos tornam o ClickUp uma solução poderosa para empresas que buscam otimizar suas operações e se manter à frente. Registre-se no ClickUp gratuitamente e supere os desafios do gerenciamento de estoque com facilidade!