Como escrever recomendações poderosas no LinkedIn (+exemplos)

Muitos de nós gostamos de trabalhar com colegas, chefes e funcionários fantásticos que gostaríamos de recomendar no LinkedIn (ou em qualquer outro lugar, na verdade).

Mas sentar para escrever essa recomendação nem sempre é fácil. Como fazer com que seu contato se destaque e, ao mesmo tempo, seja genuíno? Você deve listar todas as habilidades incríveis que ele tem ou ser breve e gentil?

Dividimos a tarefa de escrever uma recomendação no LinkedIn em um processo simples de oito etapas que você pode concluir em cerca de cinco minutos (se usar a ferramenta certa - falaremos mais sobre isso adiante). Portanto, da próxima vez que lhe pedirem para recomendar alguém, siga nossas dicas para elaborar uma mensagem que impulsione a carreira de seu colega - e que lhe renda um bom carma em troca.

E, como bônus, incluímos alguns ótimos exemplos de recomendações do LinkedIn!🌟

O que é uma recomendação do LinkedIn?

via LinkedIn Uma recomendação do LinkedIn é uma forma de um profissional atestar outro, destacando suas habilidades, ética de trabalho ou experiência de trabalho conjunto.

É uma maneira simples, mas poderosa, de colegas, clientes ou gerentes endossarem as habilidades de alguém e, ao mesmo tempo, darem ao seu perfil uma vantagem extra para chamar a atenção de possíveis empregadores ou clientes.

Essas recomendações aparecem diretamente no perfil do LinkedIn do destinatário e destacam qualidades que talvez não apareçam em um currículo. Quer se trate de habilidades sociais, como trabalho em equipe e

ou talentos técnicos específicos, esses depoimentos ajudam a criar confiança e credibilidade em uma rede profissional. Isso é especialmente útil quando as pessoas estão tentando

ou

.

Quais são os benefícios das recomendações do LinkedIn?

Escrever uma recomendação no LinkedIn ajuda tanto a pessoa que você está recomendando quanto a si mesmo. como?_ Vamos descobrir.

Aumenta a credibilidade da pessoa - e a sua

Quando você diz algo como: "Sarah aumentou o reconhecimento da nossa marca em 40% em apenas seis meses", você está apoiando as habilidades dela com números reais, tornando-a mais confiável para possíveis empregadores.

Ao mesmo tempo, fazer uma recomendação bem pensada aumenta sua credibilidade. Isso mostra que você valoriza o trabalho dos outros e aprecia seus pontos fortes. Os futuros clientes ou empregadores podem ver que você é uma pessoa que não apenas cumpre o que promete, mas também reconhece o bom trabalho dos outros.

Constrói sua rede e molda sua marca pessoal

Quando você dá ou recebe uma recomendação, isso pode fortalecer relacionamentos e abrir novas portas. Imagine que você escreveu uma recomendação para um ex-colega de equipe. Alguns meses depois, ele o apresentou a um vice-presidente de uma grande empresa de tecnologia - uma oportunidade que você não esperava.

As recomendações também desempenham um papel fundamental na construção de sua marca pessoal. Quando você recomenda alguém como o Sr. A, os contatos dele provavelmente notarão seu perfil, o que aumenta sua visibilidade.

Valida as habilidades da pessoa e sua experiência

As recomendações do LinkedIn fazem mais do que apenas dar um sinal de positivo; elas fornecem exemplos reais das habilidades de alguém em ação.

Por exemplo, imagine que um colega escreveu:

As habilidades de análise de dados da Amy são excepcionais. Ela usou a segmentação de mercado para identificar um novo público-alvo, o que resultou em um aumento de 25% nas conversões.

Isso dá uma prova concreta da experiência de Amy e do valor que ela agrega.

Além disso, seu depoimento também se reflete em você. Ao reconhecer as contribuições de alguém, você mostra que sabe o que é um trabalho de qualidade. Isso não apenas valida as habilidades dessa pessoa, mas também posiciona você como um especialista em sua área.

Torna você mais visível e oferece a eles uma vantagem durante a procura de emprego

Os perfis com recomendações geralmente têm uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa. Isso significa que eles aparecem com mais frequência quando os recrutadores procuram uma função específica.

Além disso, quando você fornece uma recomendação como um líder conhecido do setor, elogiando as habilidades do destinatário, isso lhe dá uma vantagem sobre outros candidatos.

Como escrever uma recomendação eficaz no LinkedIn

Por mais simples que pareça, as recomendações do LinkedIn podem ser um pouco complicadas de redigir. De quais qualidades você fala? Você menciona suas credenciais para parecer confiável? Qual deve ser o tamanho do texto?

Aqui está um guia passo a passo para esclarecer todas as suas dúvidas.

1. Encontre uma ferramenta que possa ajudá-lo a escrever e gerenciar suas recomendações no LinkedIn

Se você quiser escrever recomendações personalizadas de alta qualidade e sem falhas, ter o software certo faz toda a diferença. Portanto, encontre uma ferramenta que ajude você a fazer isso.

Você quer algo que seja fácil de usar, tenha modelos ou IA para ajudar na redação, permita que você mantenha tudo organizado e funcione bem com plataformas como o LinkedIn.

nossa escolha?

.

Aproveite os recursos de gerenciamento de documentos do ClickUp para gerenciar suas recomendações em um único local

Essa plataforma completa de gerenciamento de projetos tem tudo o que você precisa para simplificar o processo de escrever e gerenciar recomendações - no LinkedIn e em outros lugares.

Rascunhe e salve suas recomendações do LinkedIn no ClickUp Docs

Recursos como

oferecem um espaço limpo e sem distrações para redigir, editar e formatar suas recomendações com facilidade.

Peça ao ClickUp Brain para ajustar e aperfeiçoar seu estilo e tom de escrita ao criar recomendações no LinkedIn

No entanto, o que realmente diferencia o ClickUp é seu assistente de IA, Cérebro do ClickUp . Veja como ele pode fazer com que suas recomendações se destaquem das demais:

Gera ideias e sugere pontos-chave a serem incluídos com base na função e no setor da pessoa

a serem incluídos com base na função e no setor da pessoa Melhora a linguagem recomendando palavras e frases para tornar sua recomendação mais impactante

recomendando palavras e frases para tornar sua recomendação mais impactante Ajuda a analisar o contexto que você fornece e a personalizá-lo , destacando habilidades e realizações específicas

que você fornece e a , destacando habilidades e realizações específicas Ajusta e aperfeiçoa o tom, certificando-se de que a recomendação seja profissional, porém pessoal

o tom, certificando-se de que a recomendação seja profissional, porém pessoal Organiza a estrutura de sua recomendação para obter o máximo impacto, certificando-se de cobrir todos os pontos essenciais

de sua recomendação para obter o máximo impacto, certificando-se de cobrir todos os pontos essenciais Lida facilmente com a redação de várias recomendações, mantendo-as personalizadas e com qualidade consistente

2. Comece com uma nota positiva, com uma linha de abertura marcante

Depois de escolher a ferramenta certa, é hora de começar a escrever. E a melhor maneira de começar é com uma frase que chame a atenção e faça com que as pessoas queiram continuar lendo. Afinal de contas, você quer que os gerentes de contratação realmente leiam o texto, certo?

Uma linha de abertura forte:

Atrai a atenção e faz com que sua recomendação se destaque

e faz com que sua recomendação se destaque Estabelece um tom positivo e profissional para tudo o que vem a seguir

para tudo o que vem a seguir Desperta a curiosidade , deixando o leitor ansioso para saber mais sobre a pessoa

, deixando o leitor ansioso para saber mais sobre a pessoa Dá algum contexto, estabelecendo rapidamente seu relacionamento com ela

Entretanto, você não deve exagerar. Sua abertura deve ser impactante, mas ainda assim parecer genuína e profissional. Evite exageros ou linguagem casual que possam fazer com que pareça menos confiável.

exemplo:

"_Em meus 15 anos gerenciando equipes de tecnologia, raramente encontrei uma pessoa tão inovadora e determinada na resolução de problemas como a Sarah."

Esse exemplo mostra a experiência e a autoridade do recomendador imediatamente, ao mesmo tempo em que destaca as habilidades de destaque de Sarah.

Ou você pode optar por algo mais direto e claro, como:

"_Se você estiver procurando por um estrategista de marketing que transforme dados em percepções acionáveis, o John é o cara certo."

Solicite ao ClickUp Brain que escreva recomendações interessantes para o LinkedIn em segundos

Se precisar de um avanço, você sempre pode pedir ao ClickUp Brain para sugerir uma lista de frases de abertura poderosas e continuar com a mais adequada.

3. Em seguida, declare sua relação de trabalho com a pessoa que está recomendando

"Como você conhece essa pessoa e por que você, dentre todas as pessoas, a está recomendando?"

Isso é o que o leitor vai se perguntar em seguida.

Quando você descreve como conhece a pessoa, não está apenas mostrando que tem credibilidade, mas também dando ao leitor uma ideia melhor do ângulo de onde você está vindo. Isso acrescenta peso à sua recomendação e a torna mais genuína.

Você poderia dizer algo como:

"Tive o prazer de trabalhar com Emma por três anos quando ela era a principal designer de UX da minha equipe na TechInnovate Inc."

Isso resume rapidamente o tempo em que trabalharam juntos e a função dela, dando ao leitor uma visão clara de seu relacionamento profissional.

Ou:

"_Como supervisora direta do John na Global Marketing Solutions de 2020 a 2023, eu o vi crescer de redator júnior para líder de equipe, gerenciando nossas contas mais importantes

Isso não apenas explica sua conexão, mas também destaca o crescimento de John, acrescentando mais profundidade à sua recomendação e ajudando-o a passar para a próxima seção sem problemas.

4. Descreva brevemente como a pessoa lidou com sua função e suas responsabilidades

Nessa seção, você diz ao leitor exatamente o que a pessoa fez e quão bem ela o fez. Destaque pontos cruciais como:

As principais responsabilidades assumidas

Quaisquer funções adicionais para as quais tenha contribuído ou "chapéus" que tenha usado

Uma avaliação de seu desempenho geral

Use o ClickUp Brain para reunir todas as informações sobre o trabalho realizado pelo funcionário/colega que você está recomendando, antes de escrever sua recomendação no LinkedIn

Se você usa uma ferramenta como o ClickUp para lidar com os processos de gerenciamento de projetos da sua empresa, essa etapa fica muito mais fácil e precisa. Em vez de vasculhar os registros por conta própria, permita que o ClickUp Brain reúna todas as informações importantes, como os projetos em que eles trabalharam, as taxas de conclusão de tarefas, as habilidades de comunicação e até mesmo a qualidade do trabalho deles.

Isso é especialmente útil em

onde o controle manual de tudo pode ser complicado. O ClickUp Brain ajuda a reunir todos esses dados, dando a você uma visão clara do desempenho da pessoa.

Aqui está um exemplo sólido para dar uma olhada:

"_Como nossa gerente de projetos sênior, Sarah gerenciou com sucesso vários projetos de clientes de alta pressão, sempre entregando antes do prazo e abaixo do orçamento. Ela manteve uma taxa de conclusão de tarefas de 98% no prazo, liderando equipes de até 15 pessoas e aprimorando o processo de gerenciamento de projetos da empresa."

5. Destaque as habilidades impressionantes que você viu em primeira mão

Com certeza, a pessoa que você está recomendando é inteligente e talentosa, mas o que realmente a torna excepcional?

Em vez de dizer o óbvio, fique em uma ou duas habilidades principais que realmente a diferenciam. Pense no que ela faz melhor do que qualquer outra pessoa e centralize sua recomendação em torno disso.

Por exemplo, se o seu ex-assistente executivo estiver se candidatando a uma função gerencial, você pode enfatizar a experiência dele em liderar voluntários, o que é mais relevante do que apenas falar sobre suas habilidades organizacionais.

Antes de escrever, também é uma boa ideia

e veja se eles querem que você discuta funções específicas. Dessa forma, a recomendação não apenas reflete o trabalho real deles, mas também se alinha com suas metas de carreira, tornando-a mais impactante e memorável.

6. Mencione uma conquista importante que teve um impacto significativo em seus negócios

Agora, é hora de revelar o ponto alto: a única conquista ou contribuição com o máximo impacto.

Pode ser qualquer coisa, desde liderar um projeto bem-sucedido até melhorar processos ou gerar resultados importantes. O foco em uma realização de destaque torna sua recomendação mais forte.

Por exemplo:

"_Durante o lançamento de nosso produto, Emily liderou a equipe de marketing e criou uma campanha que aumentou nossas vendas em 30% em apenas dois meses. Seu planejamento estratégico e sua atenção aos detalhes foram decisivos para o lançamento."

Gere uma recomendação do LinkedIn diretamente do relatório de tarefas de seu colega usando o ClickUp Brain

Mais uma vez, encontrar essas informações é fácil com o ClickUp Brain. Basta pedir que ele analise e destaque o melhor trabalho do funcionário, e você o terá em segundos.

7. Adicione um toque pessoal

A próxima etapa consiste em dar um toque pessoal à sua recomendação.

Essa é a sua chance de compartilhar como é trabalhar com a pessoa e dar algumas dicas sobre a personalidade dela. Apenas lembre-se de manter seu público em mente - o que pode ser engraçado entre amigos pode causar estranheza para futuros empregadores!

Uma nota pessoal pode ajudar as equipes de contratação a ver que essa pessoa não é apenas capaz, mas também uma pessoa agradável de se trabalhar.

Por exemplo, você poderia dizer:

"Trabalhar com Mark sempre foi um prazer; ele conseguia facilmente

com a equipe e mantê-la motivada, mesmo com prazos apertados."

Isso dá uma ideia de seu caráter e destaca o valor que ele traz para o local de trabalho.

8. Termine com um endosso sólido

Por fim, termine sua recomendação com uma linha de fechamento curta e direta que mostre seu forte apoio à pessoa. Não há muito o que fazer aqui; apenas uma declaração simples que deixe uma impressão positiva e duradoura.

Algo assim:

_"Tenho o prazer de recomendar o John para qualquer função que ele queira - ele será, sem dúvida, um ótimo complemento para qualquer equipe!"

Com essas etapas e o ClickUp como seu parceiro de brainstorming e redação, você pode dar a cada recomendação do LinkedIn um toque distinto e profissional (porém pessoal)!

Exemplos de recomendações do LinkedIn

Embora tenhamos acabado de entrar em detalhes sobre como escrever uma recomendação, aqui estão alguns dos melhores exemplos de recomendação do LinkedIn para você se inspirar:

1. Para um colega

_Emily tem um talento incrível para transformar dados complicados em insights práticos. Trabalhamos juntos como analistas de marketing na TechGrow nos últimos três anos, realizando alguns grandes projetos

Emily sempre se esforça ao máximo, não apenas analisando os números, mas transformando-os em estratégias que geram resultados. O que realmente a diferencia é sua incrível capacidade de identificar tendências que outros poderiam ignorar. Por exemplo, sua análise levou a uma mudança de produto que aumentou nossa receita do quarto trimestre em 30%!

O humor e a gentileza de Emily fazem com que seja um prazer trabalhar com ela - é ela quem mantém nossa equipe conectada, especialmente quando as coisas ficam agitadas. Qualquer empresa teria sorte em tê-la, e eu a recomendo totalmente para qualquer função de marketing orientado por dados.

2. Para seu sênior

_Trabalhar com John tem sido uma experiência fantástica de aprendizado em pensamento estratégico. Como vice-presidente de operações da InnoTech, ele liderou nosso departamento em uma grande transformação digital

O que diferencia John é a forma como ele capacita sua equipe; ele equilibra metas de longo prazo com tarefas diárias e está sempre disponível para dar apoio. Sua introdução de métodos ágeis aumentou nossa produtividade em 40% e melhorou o moral da equipe.

além disso, ele é incrivelmente acessível. Apesar de sua função sênior, ele tem sido um_

para muitos de nós. Eu cresci mais sob sua orientação do que em qualquer outro lugar, e qualquer empresa teria muita sorte em tê-lo como líder.

3. Para um gerente

O estilo de gerenciamento da Sarah é realmente inspirador. Como gerente de projetos da BuildRight Solutions, ela conduziu com facilidade nossos projetos mais difíceis nos últimos 18 meses. Sarah equilibra várias tarefas, demandas de clientes e dinâmicas de equipe de forma impecável.

ela sempre traz à tona o melhor de cada um, sabendo como combinar as tarefas com os pontos fortes de cada pessoa, o que levou a um aumento de 25% na conclusão de projetos dentro do prazo. Ganhamos até mesmo um contrato para toda a cidade quando ela liderou o projeto de revitalização do centro da cidade, mantendo-se dentro do orçamento e adiantada em relação ao cronograma. Além disso, suas excelentes habilidades de comunicação e sua política de portas abertas fazem dela uma gerente com quem as pessoas realmente gostam de trabalhar._

_Eu a recomendo muito para qualquer função gerencial

4. Para um profissional de RH

Alex é o profissional de RH que você não sabia que precisava até trabalhar com ele. Em apenas um ano na GlobalTech, ele transformou nosso departamento de RH em uma peça fundamental para o nosso crescimento. Como gerente de RH, ele reformulou nosso processo de contratação, implementou um programa de bem-estar e liderou os esforços de diversidade e inclusão.

O que diferencia Alex é sua combinação de empatia e decisões baseadas em dados. Seu novo processo de integração reduziu a rotatividade em 40%! Além disso, ele faz com que todos os funcionários se sintam ouvidos e valorizados, lidando com questões delicadas com cuidado. Se você deseja um líder de RH extremamente prestativo que promova uma ótima cultura e gere resultados, Alex é o cara certo!

5. Para seu chefe

_Lisa é o tipo de líder que deixa você animado para ir trabalhar todos os dias. Como CEO da TechSpark, ela nos guiou durante o rápido crescimento e as mudanças no setor nos últimos quatro anos. Lisa não é apenas uma visionária; ela também é prática e sabe como fazer as coisas. Sua capacidade de equilibrar inovação e praticidade se destaca

Eu estava gerenciando para ela quando lançamos nosso principal produto de IA e, sob sua liderança, nossa receita dobrou da noite para o dia. Além disso, ela promove uma cultura positiva na empresa, onde todos se sentem valorizados. Recomendo Lisa de todo o coração para qualquer função de liderança executiva!

6. Para um estudante

A sede de conhecimento de Jake e sua abordagem prática o diferenciam. Como seu mentor durante o estágio de verão na DataDrive, eu o vi lidar com projetos complexos de análise de dados como um profissional, mesmo estando apenas no primeiro ano da faculdade.

Ele rapidamente se tornou um membro importante da nossa equipe, contribuindo com ideias inovadoras que aumentaram nossa eficiência de processamento de dados em 15%. Sua capacidade de conectar a teoria com a aplicação no mundo real é impressionante. O projeto final de Jake - um modelo preditivo para a rotatividade de clientes - agora está sendo usado em toda a empresa. Além disso, seu entusiasmo e trabalho em equipe fazem dele uma ótima pessoa para se trabalhar.

ele é perfeito para qualquer função de analista de dados de nível básico!_

7. Para um cliente

Trabalhar com Mark e sua equipe na GreenGrow tem sido um ponto alto da minha carreira de consultor. No último ano, eu os ajudei a otimizar sua cadeia de suprimentos, e Mark tem sido um cliente incrível - super claro sobre suas metas e aberto a novas ideias. Graças à sua liderança, reduzimos o desperdício em 30% e aumentamos a eficiência em 25%.

Admiro a mentalidade visionária de Mark; ele está sempre procurando maneiras de inovar. Se você estiver pensando em fazer uma parceria com a GreenGrow, terá em Mark um grande colaborador. Eu o recomendo muito!

8. Para um freelancer

rob é o_

você precisa na sua equipe. Nos últimos seis meses, ele causou um grande impacto em nossa startup, a SnapSell, com suas impressionantes habilidades de codificação. Sua capacidade de transformar conceitos complexos em recursos funcionais foi um divisor de águas para nós. O aplicativo da Web que ele desenvolveu para o lançamento do nosso produto simplificou a experiência do usuário e contribuiu para um aumento de 40% nas inscrições.

Rob é proativo em

_, sempre se mantendo atualizado e cheio de ideias. Além disso, ele é confiável e cumpre os prazos sem se preocupar com nada. Não tenho palavras para recomendá-lo, ele é um parceiro tecnológico fantástico!

Dicas para solicitar uma recomendação no LinkedIn

As pessoas geralmente não dão recomendações por conta própria, o que significa que, se você precisar de uma, terá de solicitá-la. Aqui estão algumas dicas que você deve ter em mente ao fazer isso:

Escolha as pessoas certas , aquelas que conhecem bem seu trabalho e podem falar sobre suas habilidades e realizações

, aquelas que conhecem bem seu trabalho e podem falar sobre suas habilidades e realizações Ao entrar em contato, mencione experiências ou projetos compartilhados para fazer com que sua solicitação pareça especial

para fazer com que sua solicitação pareça especial Seja claro quanto aos seus objetivos , quer esteja procurando emprego, mudando de carreira, buscando desenvolvimento profissional ou apenas atualizando seu perfil

, quer esteja procurando emprego, mudando de carreira, buscando desenvolvimento profissional ou apenas atualizando seu perfil Lembre-os de projetos ou realizações específicas que você gostaria que eles destacassem

de projetos ou realizações específicas que você gostaria que eles destacassem Se for o caso, oferecer-se para escrever uma recomendação para eles também

uma recomendação para eles também Dê a eles um resumo rápido de sua função e principais realizações para que comecem a trabalhar

de sua função e principais realizações para que comecem a trabalhar Peça recomendações logo após encerrar um projeto bem-sucedido, quando seu trabalho ainda estiver fresco na mente deles

Faça recomendações impressionantes para o LinkedIn usando o ClickUp!

Escrever recomendações no LinkedIn pode parecer demorado, mas não precisa ser assim.

Essas recomendações podem ajudar seus colegas a brilhar e chamar a atenção de possíveis empregadores. Com o ClickUp, você pode transformar todo o processo em uma tarefa de 5 minutos!

Use o ClickUp Docs para anotar suas ideias, aproveite os recursos de gerenciamento de tarefas para manter tudo organizado e deixe que o ClickUp Brain o ajude a reunir todos os detalhes sobre as realizações de seu colega. O objetivo é facilitar as coisas para você e, ao mesmo tempo, apoiar seus colegas de equipe. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e escreva sem esforço recomendações do LinkedIn que são difíceis de ignorar!