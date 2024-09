Como conseguir um emprego em IA: consiga o emprego dos seus sonhos

Não faz muito tempo, todos se preocupavam com a possibilidade de a IA acabar com seus empregos. Mas agora, todos nós queremos saber como conseguir um emprego em IA. A IA é o novo garoto descolado do pedaço, e todos querem entrar na onda da IA

E não é só isso. Os empregos no setor de IA também são sustentáveis, geralmente oferecem mais flexibilidade do que os empregos tradicionais e são bastante lucrativos. Os salário médio para inteligência artificial nos EUA é estimado em US$ 154.397 por ano. Para fins de contexto, um engenheiro civil e um médico nos EUA ganham em média US$ 90.000 por ano.

Empresas como Meta, Netflix e Amazon têm contratado constantemente trabalhadores para desenvolver sistemas de IA e modelos de aprendizado de máquina nos últimos anos, com alguns salários chegando a até US$ 900.000 tornando-a a habilidade tecnológica mais bem paga. Não é mais apenas útil, é lucrativo.

2. Habilidades de programação

Não é possível trabalhar em IA sem se familiarizar com linguagens de programação. Se a engenharia de software for sua praia, você precisará conhecer: Python, Java e Apache Spark, além de outras linguagens que você conhece bem.

Python, em particular, é a linguagem mais popular para o desenvolvimento de IA.

Uma dica rápida para aprender Python (ou qualquer outra linguagem): encontre algo que o entusiasme e crie um projeto em torno disso.

Por exemplo, se você gosta de jogos, pode criar um bot de IA simples para jogar xadrez ou resolver quebra-cabeças. Ou, se for obcecado por exercícios físicos, programe um treinador virtual que conte suas repetições na academia.

Escolher algo que o entusiasme o levará a continuar aprimorando seu bot de IA, o que será uma ótima notícia quando você finalmente for chamado para aquela entrevista de emprego.

3. Aprenda Git

Imagine rastrear e fazer alterações no código-fonte de um arquivo. Esse é o poder do Git.

O Git pode parecer um pouco difícil no início, mas confie em nós; você precisa dominá-lo, pois os veteranos do desenvolvimento de software juram pela utilidade do Git.

Você deve se sentir confortável com **comandos como clone, branch e rebase (também conhecido como squash)

E, já que está fazendo isso, aprenda o pipeline de CI/CD para ter uma boa medida. (Você pode nos agradecer mais tarde)

4. Habilidades de dados

A próxima habilidade mais importante é o gerenciamento de dados.

A IA é executada com base em dados e, se você gosta de gerenciar volumes de dados desorganizados e dar sentido a eles, isso lhe dará uma vantagem. Modelagem de dados, armazenamento e processamento de dados são habilidades obrigatórias para ter sucesso no setor de IA baseado em ciência de dados.

Você também precisará trabalhar com bancos de dados, tanto SQL tradicionais quanto sistemas mais novos, como NoSQL. O conhecimento de gerenciamento de dados é fundamental para transformar dados brutos em algo que os modelos de aprendizado de máquina possam usar.

5. Habilidades em nuvem e API

É fundamental estar confortável com plataformas de nuvem como Azure, AWS e Google Cloud AI.

Saber como criar e implementar aplicativos baseados em API na nuvem lhe renderá mais pontos durante o processo de contratação.

A curva de aprendizado pode parecer íngreme, mas não se preocupe - muitos cursos on-line o ajudarão ao longo do caminho. Aqui estão alguns para você começar:

Para o Azure, você pode conferir estemodelo de treinamento da Microsoft ### Aproveite as ferramentas de IA para procurar emprego

Sejamos honestos: passar do aprendizado de habilidades de IA para conseguir o emprego dos sonhos em IA é uma jornada difícil.

Conseguir um bom emprego em IA não se trata apenas de codificar ou criar modelos de aprendizado de máquina - você precisa acompanhar sua candidatura, manter-se organizado e garantir seu currículo

Mostre suas habilidades com o ClickUp Tasks

Organize tarefas recorrentes do ClickUp para planejar a prática da entrevista simulada

Crie uma lista do ClickUp intitulada "Habilidades de gerenciamento de projetos para entrevista" com caixas de seleção para habilidades como gerenciamento de riscos, alocação de recursos e comunicação com as partes interessadas.

À medida que se prepara, marque cada habilidade para poder visualizar seu progresso e garantir que está atingindo todos os pontos certos em suas respostas.

E é isso. Você está pronto para aprender, experimentar e conseguir aquele cargo de IA na empresa dos seus sonhos.

História de sucesso de um usuário do ClickUp

Para ter uma visão prática de como o ClickUp pode transformar sua busca de emprego, basta dar uma olhada no que um usuário do ClickUp fez Usuário do Reddit compartilhou recentemente .

Esse experiente candidato a emprego transformou sua busca de emprego em uma jornada estratégica e visual, criando um painel personalizado no ClickUp.

Veja o que o painel deles rastreia:

Fonte

A distribuição de solicitações de emprego em plataformas como LinkedIn e Indeed

Uma linha do tempo detalhada mostrando quando houve picos de atividade de candidaturas e quais períodos foram um pouco mais calmos

Atualizações em tempo real sobre o status das candidaturas atuais

Esse painel personalizado do ClickUp transformou a busca de emprego do usuário de uma rotina estressante em um processo organizado e orientado por dados.

Em primeiro lugar, o painel deu ao usuário uma visão panorâmica de onde ele havia se candidatado, uma linha do tempo detalhada de sua atividade e permitiu que ele acompanhasse seu progresso por meio de atualizações em tempo real.

Esses insights do ClickUp também podem ajudá-lo a identificar tendências, melhorar sua estratégia de candidatura a empregos e aproximá-lo de seu emprego de IA.

Use a IA para conseguir o emprego dos seus sonhos em IA

O famoso ator americano Milton Berle disse certa vez: "Se a oportunidade não bater à porta, construa uma porta" Neste mercado de trabalho competitivo, essa frase pode se tornar seu mantra.

É aqui que o ClickUp pode fazer a diferença em sua busca de emprego.

Com ferramentas como o ClickUp Brain e o Docs, você pode acompanhar facilmente as candidaturas, organizar horários de entrevistas e pesquisar informações sobre a empresa, tudo em um só lugar. Ou experimente o Modelo de Busca de Emprego, que permite acompanhar todo o progresso de sua candidatura a um emprego.

Crie um modelo gratuito ClickUp hoje mesmo

e consiga o emprego de seus sonhos!