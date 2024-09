10 melhores ferramentas de avaliação de talentos para recrutadores

Graças a uma infinidade de software de gerenciamento de talentos hoje em dia, as equipes de RH podem usar IA e recursos avançados para avaliações durante o recrutamento. No entanto, ainda podemos acabar escolhendo o candidato errado.

O que poderíamos estar fazendo de errado? Como gerente de contratação, descobri que, apesar das várias rodadas de entrevistas, escolhemos os candidatos com base em um parâmetro específico: sua capacidade de passar no teste e criar uma forte impressão. Precisamos avaliar habilidades mais profundas, como proficiência técnica, trabalho em equipe, adequação cultural e muito mais.

Nossa equipe testou várias ferramentas de avaliação de talentos e ferramentas de gerenciamento de desempenho para nos ajudar a monitorar esses parâmetros. Queríamos fazer uma escolha informada com base em parâmetros orientados por dados e não por preconceitos humanos.

Vamos descobrir os detalhes mais sutis dessas ferramentas e entender como você também pode escolher as ferramentas de avaliação de talentos ideais para sua organização.

O que você deve procurar nas ferramentas de avaliação de talentos?

Por que escolhemos essas ferramentas de avaliação de talentos quando há tantas opções disponíveis no mercado? Os motivos são bem simples.

Juntamente com nossa Gerentes de RH em minha vida, já passei inúmeras horas examinando currículos e entrevistando candidatos. Embora esses métodos tradicionais ainda sejam essenciais, muitas vezes eles não conseguem revelar de fato o potencial de um candidato. Uma ferramenta de avaliação de talentos pode ajudá-lo a avaliar melhor as habilidades de um candidato, incluindo habilidades cognitivas, habilidades de resolução de problemas, proficiência técnica, habilidades de comunicação e muito mais.

Para ajudar nesse complexo processo de avaliação, as melhores ferramentas de avaliação de talentos devem ter recursos como

Módulos de avaliação avançados: Escolha a opção que atenda a seus requisitos específicos. A maioriaSoftware de RH o ajudará com o processo básico de avaliação de talentos. Por exemplo, se você precisar testar avaliações de codificação com simulações de trabalho no mundo real, certifique-se de que sua ferramenta seja compatível com isso

Escolha a opção que atenda a seus requisitos específicos. A maioriaSoftware de RH o ajudará com o processo básico de avaliação de talentos. Por exemplo, se você precisar testar avaliações de codificação com simulações de trabalho no mundo real, certifique-se de que sua ferramenta seja compatível com isso Facilidade de uso: Escolha uma opção amigável que seja fácil de usar por toda a sua equipe de RH. Em minha experiência, isso ajuda a economizar tempo e reduz a frustração de candidatos e recrutadores

Escolha uma opção amigável que seja fácil de usar por toda a sua equipe de RH. Em minha experiência, isso ajuda a economizar tempo e reduz a frustração de candidatos e recrutadores Insights detalhados: Certifique-se de escolher uma ferramenta que possa fornecer relatórios detalhados ou um sistema de classificação para tomar decisões de contratação informadas

Certifique-se de escolher uma ferramenta que possa fornecer relatórios detalhados ou um sistema de classificação para tomar decisões de contratação informadas Recursos de integração: Certifique-se de que a ferramenta ofereça integração com o sistema de recrutamento de sua escolhasoftware de monitoramento de funcionários para que você não precise sincronizar os dados manualmente. As ferramentas de avaliação de talentos on-line não devem ser apenas um software autônomo em sua pilha de tecnologia

As 10 melhores ferramentas de avaliação de talentos para usar em 2024

Considerando esses fatores, elaboramos uma lista das principais ferramentas de avaliação de talentos do mercado atual. Embora algumas ferramentas sejam completas planejamento de recursos humanos outras se concentram em ser ferramentas de avaliação de nicho, adequadas para uma finalidade específica, como avaliação comportamental ou entrevistas em vídeo. Vamos explorar essas dez ferramentas uma a uma:

1. ClickUp (melhor para o processo geral de RH e gerenciamento de projetos) ClickUp é o software de produtividade, gerenciamento de projetos e recursos humanos mais bem avaliado do mundo, que pode ser usado por empresas de todas as complexidades, tamanhos e setores. Com seus diversos

modelos de RH gratuitos e mais de 1.000 integrações, você pode iniciar seu processo de recrutamento rapidamente, centralizando todas as avaliações de talentos, o processo de avaliação e a integração em uma única plataforma.

Modelo de SOP de RH do ClickUp

Pegue Modelo de SOP de RH do ClickUp do ClickUp, por exemplo. Esse é um modelo de quadro branco totalmente personalizável que permite estabelecer os protocolos, as tarefas e as políticas de RH da sua organização, garantindo que as equipes de RH estejam sempre cientes dos procedimentos a serem seguidos em várias situações. Isso permite que você acompanhe o ritmo das mudanças nas regulamentações e ajude toda a sua equipe de RH:

Acompanhe a base de conhecimento e as atualizações dos documentos de RH em um repositório centralizado

Armazenar e atualizar facilmente os registros e procedimentos dos funcionários

Rastrear, monitorar e auditar as atividades de RH para aumentar a eficiência

Plataforma de Recursos Humanos do ClickUp permite que você:

Simplificar o gerenciamento de pessoas: Criar um hub central para gerenciar todos os detalhes de seus candidatos, incluindo comunicação confidencial entre gerentes e subordinados diretos, avaliações, currículos e outros detalhes, facilitando o rastreamento desses dados para sua força de trabalho

Criar um hub central para gerenciar todos os detalhes de seus candidatos, incluindo comunicação confidencial entre gerentes e subordinados diretos, avaliações, currículos e outros detalhes, facilitando o rastreamento desses dados para sua força de trabalho Simplifique seu pipeline de recrutamento : UseTarefas do ClickUp para dividir o processo de recrutamento em partes gerenciáveis e atribuí-las aos DRIs (Directly Responsible Individuals). Planeje seus cronogramas de recrutamento, monitore o progresso das tarefas e resolva os gargalos ou colabore com outras partes interessadas, gerenciando avaliações, entrevistas e divulgação sem esforço

: UseTarefas do ClickUp para dividir o processo de recrutamento em partes gerenciáveis e atribuí-las aos DRIs (Directly Responsible Individuals). Planeje seus cronogramas de recrutamento, monitore o progresso das tarefas e resolva os gargalos ou colabore com outras partes interessadas, gerenciando avaliações, entrevistas e divulgação sem esforço Obtenha insights em tempo real: Analise o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários por meio deDashboards do ClickUp e relatórios personalizáveis. ComVisualizações ClickUpvocê pode obter mais de 15 visualizações personalizáveis para interpretar e compartilhar os dados da maneira que melhor lhe convier

Analise o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários por meio deDashboards do ClickUp e relatórios personalizáveis. ComVisualizações ClickUpvocê pode obter mais de 15 visualizações personalizáveis para interpretar e compartilhar os dados da maneira que melhor lhe convier Defina lembretes e acompanhamento : Defina lembretes automáticos para entrevistas, comunicação de acompanhamento e outras tarefas de RH comLembretes do ClickUp *Aprimore a integração e o treinamento: Crie um hub centralizado para seu processo de integração comDocumentos do ClickUpque promovem um fluxo contínuo de informações e atualizações em tempo real com seus recursos de edição colaborativa

: Defina lembretes automáticos para entrevistas, comunicação de acompanhamento e outras tarefas de RH comLembretes do ClickUp *Aprimore a integração e o treinamento: Crie um hub centralizado para seu processo de integração comDocumentos do ClickUpque promovem um fluxo contínuo de informações e atualizações em tempo real com seus recursos de edição colaborativa Colete avaliações detalhadas dos funcionários: Reúna feedback anônimo ou respostas detalhadas dos candidatos sobre seu processo de recrutamento ou até mesmo de integração; você pode fazer isso facilmente usando oVisualização de formulário do ClickUp

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Além disso, você pode acelerar suas avaliações de habilidades on-line usando ferramentas de avaliação de talentos e ferramentas avançadas de avaliação de desempenho modelos de avaliação de desempenho dentro do ClickUp. O Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp por exemplo, simplifica todo o processo de avaliação de candidatos, permitindo que você:

Defina metas claras para seu processo de avaliação e contratação

Acompanhar com eficácia as avaliações e o desempenho dos funcionários

Obter feedback honesto e avaliações 360° de empregadores e colegas

Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Quando a avaliação estiver concluída, você poderá escolher o candidato certo usando a Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp que o ajuda a avaliar os possíveis candidatos de forma justa e objetiva. Com esse modelo, você pode:

Organizar todas as informações de seus candidatos em uma única plataforma

Avaliar currículos e obter todos os dados do candidato, como experiência, habilidades, qualificações e resultados de avaliações em um único lugar

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha todos os recursos para seus processos de recrutamento, integração e outros processos de RH em uma única plataforma

Facilite o brainstorming e a solução colaborativa de problemas para iniciativas de RH usandoQuadros brancos ClickUp* Obtenha insights em tempo real sobre o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários por meio de painéis e relatórios personalizáveis

Alinhe as metas dos funcionários com os objetivos organizacionais e acompanhe o progresso de forma eficaz usandoMetas do ClickUpo ClickUp Goals é uma ferramenta de avaliação de desempenho que permite que os novos contratados saibam o que se espera deles

Monitore com precisão o tempo gasto pelos funcionários em várias tarefas e projetos para avaliação de desempenho e alocação de recursos com oRastreamento de tempo no ClickUp Mantenha-se conectado e gerencie as tarefas de RH em qualquer lugar usando oAplicativo móvel do ClickUp Proteja os dados confidenciais dos funcionários com medidas de segurança robustas e recursos de conformidade

AproveiteCérebro ClickUpum poderoso assistente de IA, para automatizar tarefas rotineiras, gerar relatórios de RH e fornecer sugestões inteligentes sobre processos de contratação

Limitações do ClickUp

Devido às suas vastas funcionalidades e recursos, pode levar algum tempo para se familiarizar com a interface do ClickUp, exigindo uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Mercer Mettl Assessments (Melhor plataforma de avaliação on-line abrangente)

via mercer Mettl_ A Mercer Mettl é uma empresa líder no setor de avaliação de talentos, oferecendo uma ampla gama de avaliações para avaliar candidatos em várias dimensões. De avaliações psicométricas a avaliações de habilidades técnicas, a Mercer Mettl oferece uma visão holística do potencial de um candidato.

Isso o torna ideal para organizações que precisam de uma plataforma de contratação e gerenciamento de funcionários de ponta a ponta. Ele inclui a capacidade de conduzir avaliações remotas, selecionar candidatos e realizar entrevistas, que são cruciais para o local de trabalho digital de hoje.

Melhores recursos do Mercer Mettl

Obtenha uma plataforma de avaliação completa para codificação, simulação, avaliação supervisionada ou exame on-line

Personalize as avaliações para que se alinhem às funções específicas de seu cargo e aos requisitos do setor

Integre-se a várias ferramentas e sistemas de RH, com suporte para mais de 20 idiomas

Acesse uma biblioteca de avaliações pré-criadas para sua contratação, processos de P&D e processo de avaliação científica

Limitações da Mercer Mettl

Devido aos seus amplos recursos, ele pode ter uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para adaptar a avaliação ao seu setor ou uso específico

O fato de operar totalmente on-line significa que ele não pode atender a mercados que esperam que os dados e as informações dos funcionários sejam hospedados em sua plataforma, especialmente no que se refere à instalação e ao armazenamento de dados no local

Preços da Mercer Mettl

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Mercer Mettl

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (41 avaliações)

3. Test Gorilla (A mais extensa biblioteca de ferramentas de avaliação de talentos)

via TestGorilla O TestGorilla é uma ferramenta de avaliação popular para avaliações técnicas e de codificação. Ele permite que você crie um teste do zero, usando vários tipos de avaliação, incluindo avaliação de habilidades baseadas no trabalho, simulação, testes de habilidade cognitiva, testes de personalidade, habilidades interpessoais e muito mais.

Essa vasta biblioteca de avaliações pré-criadas e a interface fácil de usar a tornam ideal para equipes de RH que podem não ter a proeza técnica ou de domínio necessária na área ou no setor específico para o qual estão contratando.

Melhores recursos do Test Gorilla

Acesso a uma extensa biblioteca de avaliações pré-criadas para várias funções e setores

Personalização fácil das avaliações usando a interface de arrastar e soltar

Use entrevistas em vídeo e opções de monitoramento ao vivo para suas avaliações

Integração rápida com sistemas populares de RH

Limitações do Test Gorilla

Análise aprofundada e limitada em comparação com alguns concorrentes

A ferramenta se concentra principalmente na triagem pré-contratação e não na avaliação abrangente de talentos, o que a torna ideal apenas para gerentes de contratação ou equipes de recrutamento

Preços do Test Gorilla

**Gratuito

Inicial : $75/mês

: $75/mês Pro: $115/mês

Classificações e avaliações do Test Gorilla

G2: 4,5/5 (1150+ avaliações)

4,5/5 (1150+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (239 avaliações)

4. The Predictive Index (Melhor ferramenta de avaliação comportamental)

via The Predictive Index O Predictive Index ou PI Hires (a ferramenta de avaliação de talentos específica da empresa) é ideal para avaliar candidatos com base na capacidade comportamental e cognitiva. Com o respaldo de mais de 60 anos de pesquisa em ciência comportamental, a ferramenta fornece informações valiosas sobre como os indivíduos interagem com os outros e abordam as tarefas, ajudando-o a identificar a melhor opção para a sua equipe.

Os melhores recursos do Predictive Index

Use o poder da avaliação comportamental para identificar traços de personalidade e estilos de trabalho

Aproveite a avaliação cognitiva para medir a agilidade do aprendizado

Crie e desenvolva equipes adaptadas às suas necessidades usando a ferramenta de otimização de talentos

Obtenha API e opções de integração com vários sistemas de RH para fluxos de trabalho contínuos

Limitações do Predictive Index

Concentra-se principalmente em avaliações comportamentais e cognitivas, sendo limitado em outras áreas

Requer treinamento e uma curva de aprendizado acentuada para aproveitar totalmente os recursos da plataforma

Preços do Predictive Index

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Predictive Index

G2: 4,7/5 (650 avaliações)

4,7/5 (650 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Alva (Melhor ferramenta de avaliação de talentos de IA)

via Alva O Alva é uma ferramenta moderna de avaliação de talentos para equipes que desejam avaliar candidatos com rapidez e precisão. Ela combina testes de personalidade e lógica elaborados por especialistas com recursos avançados de IA e aprendizado de máquina para fornecer insights práticos sobre o potencial de um candidato em várias áreas.

Melhores recursos do Alva

Aproveite as avaliações de personalidade e lógica baseadas em IA para obter análises e feedback rápidos sobre um candidato

Faça suas avaliações mais rapidamente usando a avaliação e a classificação rápida de candidatos

Integre-se perfeitamente a várias ferramentas de RH e CRMs usando APIs incorporadas e opções de sincronização

Limitações da Alva

Uma plataforma relativamente nova com penetração limitada no mercado

A dependência total da IA pode ser uma preocupação para algumas organizações, especialmente quando se trata de informações de candidatos e privacidade de dados

Preços do Alva

Crescimento : uS$ 429/mês

: uS$ 429/mês Escala : uS$ 799/mês

: uS$ 799/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Alva

G2: 4,1/5 (12 avaliações)

4,1/5 (12 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

iMocha (A ferramenta mais abrangente de avaliação e aquisição de talentos)

via iMocha Para quem está na área de recursos humanos há muito tempo, iMocha é um nome familiar. Essa ferramenta abrangente de avaliação e aquisição de talentos agora é alimentada por IA, com mais de 200 taxonomias, mais de 1.500 perfis de cargos e mais de 2.500 testes de habilidades físicas e mentais à sua escolha. Ela oferece um conjunto abrangente de avaliações e análises aprofundadas para ajudar os recrutadores a tomar decisões de contratação informadas.

Melhores recursos do iMocha

Avaliar uma ampla gama de habilidades, desde proficiências técnicas até habilidades interpessoais

Crie avaliações personalizadas para atender a requisitos específicos do cargo

Aproveite a supervisão com tecnologia de IA para administração segura de testes

Gerar análises de desempenho detalhadas e insights acionáveis

Integre-se perfeitamente aos sistemas de RH existentes para um fluxo de trabalho eficiente

limitações do iMocha

Plataforma complexa com uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com alguns concorrentes

Não há plano gratuito para experimentar a ferramenta

Preços da iMocha

Preços personalizados

Classificações e avaliações da iMocha

G2: 4,4/5 (252 avaliações)

4,4/5 (252 avaliações) Capterra: 4,5/5 (30 avaliações)

7. Testlify (melhor ferramenta de avaliação de testes com relatórios e análises baseados em IA)

via Crozdesk O Testlify é uma ferramenta de avaliação de teste de última geração que analisa as informações e as habilidades de comunicação do candidato durante o processo de recrutamento. Essas avaliações são detalhadas e incluem vários parâmetros que podem ser ajustados por você. Como a avaliação é baseada em fatores específicos predefinidos, todo o processo se torna objetivo e justo, garantindo que não haja decisões tendenciosas no processo de contratação.

Testar os melhores recursos

Conduzir entrevistas em vídeo envolventes com vários tipos de perguntas

Avalie habilidades práticas por meio de avaliações interativas de habilidades

Aproveite a análise baseada em IA para avaliar o desempenho do candidato

Integre-se perfeitamente aos fluxos de trabalho de contratação existentes

Limitações do Testlify

As avaliações de candidatos não são compatíveis com vários idiomas

Escopo limitado para avaliações baseadas em funções

Preços do Testlify

Inicial : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Basic : $149/mês

: $149/mês Business: $299/mês

$299/mês Premium: $749/mês

Classificações e avaliações do Testlify

G2: 4,8/5 (125 avaliações)

4,8/5 (125 avaliações) Capterra: 4,0/5 (29 avaliações)

8. HireVue (Melhor plataforma de avaliação e entrevista em vídeo orientada por IA)

via HireVue Outra plataforma de nossa lista que faz grande uso da IA é a HireVue. Essa plataforma de entrevista e avaliação digital usa tecnologia orientada por IA para o que ela chama de inteligência do potencial humano. A plataforma é ideal para realizar entrevistas em vídeo e fornecer aos candidatos avaliações detalhadas e elementos gamificados para tornar o processo geral mais interessante e empolgante. Isso permite medir não apenas o conhecimento técnico ou as habilidades de codificação, mas também avaliar as habilidades cognitivas e de tomada de decisão, identificar traços de personalidade e muito mais.

Melhores recursos do Hirevue

Aproveite as entrevistas em vídeo sob demanda com vários tipos de perguntas, com a capacidade de usar os recursos existentes demodelos de entrevista para um processo eficiente

Use avaliações gamificadas para avaliar as habilidades cognitivas e a personalidade de seus candidatos

Acesse análises baseadas em IA para avaliação de candidatos e um resumo rápido das habilidades de cada candidato

Integre-se perfeitamente aos principais sistemas de RH

Obtenha suporte para mais de 45 idiomas, permitindo que você acesse um pool de talentos mais amplo

Limitações do Hirevue

Requer muita configuração inicial e tempo para personalizá-lo de acordo com seus requisitos específicos

O foco em entrevistas em vídeo e avaliações gamificadas pode ser limitante para algumas organizações

Caro em comparação com outras ferramentas de avaliação de talentos

Preços da Hirevue

Essencial: US$ 35.000/ano

US$ 35.000/ano Enterprise : uS$ 75.000/ano

: uS$ 75.000/ano Premium: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Hirevue

G2: 4,1/5 (231 avaliações)

4,1/5 (231 avaliações) Capterra: 4,5/5 (47 avaliações)

9. Harver (Melhor plataforma automatizada para um processo de contratação de alto volume)

via Harver As empresas geralmente precisam contratar rapidamente para dimensionar seus recursos de acordo com as demandas do mercado. No entanto, ao contratar dessa forma, encontrar o talento certo pode significar tomar decisões rápidas que podem não ser as mais adequadas. Com a Harver, você obtém uma solução flexível que o ajuda a otimizar suas decisões sobre talentos, usando dados e percepções científicas para ajudá-lo a escolher facilmente os candidatos certos.

A ferramenta usa uma combinação de avaliações, entrevistas em vídeo, verificações de referências e um sistema de classificação para ajudá-lo a acelerar o processo de contratação e ainda tomar decisões precisas e baseadas em dados. Isso a torna uma escolha popular para organizações com requisitos de recrutamento de alto volume.

Melhores recursos do Harver

Realize avaliações abrangentes, incluindo entrevistas em vídeo, verificações pré-emprego e verificações de antecedentes

Aproveite os insights baseados em IA para otimizar as decisões de contratação e acelerar o processo de avaliação de candidatos

Obtenha uma plataforma de avaliação de plataforma fácil de usar que pode ser facilmente utilizada por candidatos de todas as origens

Limitações mais severas

A precisão de cada candidato depende da integridade dos dados fornecidos, que nem sempre podem projetar os resultados corretos

A criação de avaliações e treinamentos personalizados de talentos requer tempo e esforço adicionais, o que é um desafio, especialmente para uma organização que busca decisões rápidas

O foco no recrutamento de alto volume pode limitar sua adequação a funções de nicho

Preços mais altos

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Harver

G2: 4,6/5 (171 avaliações)

4,6/5 (171 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Prevue (Melhor plataforma de avaliação e desenvolvimento de talentos)

via Prevue O Prevue Skills é um conjunto especializado de avaliação e triagem oferecido pelo Prevue HR, a solução abrangente de RH da organização. Como a maioria das ferramentas de avaliação, o Prevue Skills permite que você teste o conhecimento de um candidato com base em testes de simulação de trabalho que são adaptados para setores e funções específicos. A ferramenta tem mais de 500 avaliações de talentos, permitindo que você escolha a opção certa para sua empresa Metas de RH .

Assim, ele pode avaliar os candidatos em várias dimensões, incluindo capacidade cognitiva, personalidade e habilidades. Também oferece recursos de desenvolvimento para ajudar os funcionários a crescer e ter sucesso dentro da organização.

Melhores recursos do Prevue

Crie testes de habilidade cognitiva para medir as habilidades de resolução de problemas e raciocínio

Avaliar avaliações de personalidade para entender os estilos de comportamento de seus candidatos

Crie avaliações de habilidades especializadas para avaliar competências específicas do cargo usando cenários do mundo real

Combine os candidatos com um perfil de trabalho específico, fornecendo uma indicação clara de quão bem eles se encaixam nos requisitos da empresa

Usar os recursos de desenvolvimento de talentos para o crescimento e treinamento dos funcionários depois que o candidato for contratado e fizer parte da sua organização

Limitações de valor

Os usuários descobriram que o Prevue Skills tem opções limitadas de integração com outras ferramentas de RH ou sistemas ATS, o que o torna inconveniente se você não quiser usar a solução de RH completa da empresa

Preços do Prevue

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Prevue

G2: 4,5/5 (53 avaliações)

4,5/5 (53 avaliações) Capterra: 4,5/5 (64 avaliações)

Acelere seu processo de seleção de candidatos com a melhor ferramenta de avaliação de talentos

A escolha das ferramentas corretas de avaliação de talentos é fundamental para uma contratação eficaz. Embora existam várias opções, é essencial encontrar uma plataforma que se alinhe às suas necessidades e ganhe a adoção de todo o RH. O ClickUp se destaca como uma solução abrangente que simplifica esse processo.

Como uma plataforma de produtividade completa, o ClickUp otimiza todo o seu fluxo de trabalho de RH, desde o recrutamento até a gerenciamento de desempenho . Seus recursos personalizáveis, colaboração em tempo real e relatórios robustos permitem que você tome decisões informadas e impulsione o crescimento dos negócios. Experimente o ClickUp hoje mesmo .