Yammer (Viva Engage) vs. Microsoft Teams: Qual é a diferença?

Quer você gerencie uma pequena equipe de projeto ou trabalhe com várias equipes em uma grande organização, o comunicação da equipe as ferramentas que você escolher podem aumentar ou diminuir sua produtividade.

Mas nem todas as ferramentas oferecem os mesmos recursos ou benefícios e, com tantas opções, como você decide qual é a certa? Duas das opções mais populares entre as ferramentas de comunicação são o Yammer (agora Viva Engage) e o Microsoft Teams.

O Yammer se concentra na criação de comunidades internas fortes e na garantia de ampla comunicação em toda a organização, ajudando os novos funcionários a se conectarem e compartilharem ideias. O Microsoft Teams, por outro lado, tem tudo a ver com colaboração em tempo real, oferecendo ferramentas poderosas para reuniões de equipe, bate-papo e compartilhamento de arquivos.

Neste artigo, examinaremos os principais recursos, preços e benefícios exclusivos do Yammer e do Microsoft Teams para ajudá-lo a escolher.

O que é o Yammer (Viva Engage)?

via Microsoft O Yammer, recentemente rebatizado como Viva Engage, é a ferramenta de rede social ideal para unir toda a sua organização. Sua integração com o Microsoft 365, a capacidade de editar documentos diretamente na plataforma e as opções flexíveis de grupo fazem dela uma ferramenta versátil ferramenta de comunicação no local de trabalho .

Imagine uma plataforma em que funcionários de diferentes departamentos possam participar facilmente de conversas, compartilhar ideias e colaborar em projetos. Esse é o Yammer para você - conectando todos em sua empresa, não importa onde estejam.

Recursos do Yammer

O Yammer (Viva Engage) tem recursos que aprimoram a comunicação e criam uma cultura empresarial forte. Vamos explorar o que faz dele uma ferramenta de destaque:

1. Rede social corporativa

O Yammer transforma toda a sua organização em uma comunidade próspera. É como ter uma rede social só para o seu local de trabalho, onde todos podem se conectar e se comunicar sem esforço. Esse recurso é perfeito para acabar com os silos e garantir que todos estejam informados.

Por exemplo, uma equipe de marketing em Nova York pode compartilhar facilmente ideias de campanhas e obter feedback da equipe de produtos em Londres, garantindo que todos estejam alinhados.

2. Integração com o Microsoft 365

Um dos melhores recursos do Yammer é sua integração perfeita com o Microsoft 365. Você pode editar um documento do Word, colaborar em planilhas do Excel e compartilhar arquivos diretamente no Yammer. Essa integração mantém tudo centralizado, tornando a colaboração mais fácil e eficiente.

Por exemplo, sua equipe financeira pode colaborar em tempo real em uma planilha de orçamento sem sair da plataforma Yammer.

3. Grupos privados e públicos

Precisa discutir informações confidenciais? Crie grupos privados. Deseja compartilhar notícias interessantes ou iniciar uma discussão da qual qualquer pessoa possa participar? Opte por um grupo público. A flexibilidade do Yammer com grupos privados e públicos significa que você pode adaptar as conversas às suas necessidades.

Por exemplo, um grupo privado pode ser usado para discussões confidenciais de RH, enquanto um grupo público pode ser usado para anúncios ou atividades sociais para toda a empresa.

Preços do Yammer

Gratuito

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/usuário por mês

US$ 6/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Microsoft 365 Business Premium: $22/usuário por mês

$22/usuário por mês Microsoft 365 Apps for Business: uS$ 8,25/usuário por mês

O que é o Microsoft Teams?

via Microsoft O Microsoft Teams é uma poderosa ferramenta de comunicação projetada para melhorar a comunicação e o gerenciamento de projetos. Ele se integra perfeitamente ao Microsoft 365, o que o torna perfeito para colegas que precisam permanecer conectados, compartilhar arquivos e trabalhar juntos com eficiência.

O Teams ajuda a garantir que todos estejam na mesma página, quer você esteja trabalhando remotamente ou no escritório.

Recursos do Microsoft Teams

O Microsoft Teams oferece uma variedade de recursos que aprimoram a comunicação da equipe e colaboração. Veja a seguir alguns de seus principais recursos:

1. Comunicação em tempo real

O Microsoft Teams é excelente em comunicação em tempo real. Sua equipe pode ficar conectada e colaborar instantaneamente por meio de bate-papo, chamadas de vídeo ou reuniões.

Por exemplo, uma equipe de projeto pode participar de uma chamada de vídeo rápida para discutir assuntos urgentes ou usar a função de bate-papo para conversas diárias.

2. Integração com outros aplicativos

O Teams pode ser integrado a vários aplicativos de terceiros e ferramentas do Microsoft 365. Você pode acessar o OneDrive como um solução de compartilhamento de arquivos use o SharePoint para gerenciamento de documentos e até mesmo integre-o a outros aplicativos, como o Trello ou o Asana.

Por exemplo, sua equipe pode colaborar em documentos armazenados no OneDrive sem sair do aplicativo Teams.

3. Canais e guias

O Teams organiza as conversas em canais, facilitando o gerenciamento de discussões sobre tópicos específicos. Você também pode adicionar guias para acesso rápido a ferramentas e documentos essenciais.

Por exemplo, uma equipe de marketing pode ter canais separados para campanhas de mídia social, criação de conteúdo e análise, cada um com guias relevantes para facilitar o acesso.

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft Teams Essentials: US$ 1,39/usuário por mês

US$ 1,39/usuário por mês Microsoft 365 Business Basic: US$ 1,76/usuário por mês

US$ 1,76/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: US$ 9,33/usuário por mês

Yammer vs. Microsoft Teams: Recursos comparados

Agora que já exploramos os recursos individuais e os preços do Yammer (Viva Engage) e do Microsoft Teams, vamos colocá-los frente a frente para ver qual plataforma pode se adequar melhor à sua organização.

Aqui está uma rápida comparação de seus principais recursos:

Yammer (Viva Engage) Rede social corporativa Sim Não Comunicação em tempo real Não Sim grupos privados e públicos Sim Sim Sim integração com o Microsoft 365 Sim Sim Sim Canais e guias Não Sim Integração com aplicativos de terceiros Não Sim Compartilhamento de arquivos Sim Sim Chamadas de vídeo Não Sim Gerenciamento de tarefas Não Sim Bate-papo persistente Não Sim agendamento de reuniões Não Sim colaboração em documentos Sim Sim Sim Notificações personalizáveis Não Sim Aplicativo móvel Sim Sim Segurança e conformidade Sim Sim Recursos de IA Não Sim

Yammer vs. Teams: Comparação rápida

Agora vamos comparar esses recursos em detalhes:

Recurso nº 1: estilo de comunicação

o Yammer (Viva Engage) se concentra na criação de uma rede social dentro da organização, o que o torna ideal para ampla comunicação e envolvimento. Ele é perfeito para compartilhar atualizações, participar de conversas e criar um senso de comunidade

se concentra na criação de uma rede social dentro da organização, o que o torna ideal para ampla comunicação e envolvimento. Ele é perfeito para compartilhar atualizações, participar de conversas e criar um senso de comunidade O Microsoft Teams se destaca na comunicação em tempo real, com ferramentas para mensagens instantâneas, chamadas de vídeo e reuniões. É a opção ideal para equipes que precisam de colaboração rápida e síncrona

Vencedor: Depende de suas necessidades. Para comunicação em tempo real, o Microsoft Teams é o vencedor. Se você deseja promover o engajamento em organizações inteiras, o Yammer é a melhor opção. Portanto, esta rodada termina com um empate

recurso ### #2: Integração e colaboração

O Yammer (Viva Engage) , quando integrado perfeitamente ao Microsoft 365, permite que os usuários colaborem em documentos dentro da plataforma. Ele é ótimo para compartilhar e editar arquivos como documentos do Word e planilhas do Excel

, quando integrado perfeitamente ao Microsoft 365, permite que os usuários colaborem em documentos dentro da plataforma. Ele é ótimo para compartilhar e editar arquivos como documentos do Word e planilhas do Excel O Microsoft Teams também se integra ao Microsoft 365 e oferece integrações adicionais com vários aplicativos de terceiros, tornando-o altamente versátil para vários fluxos de trabalho e tarefas de gerenciamento de projetos. Além disso, o Microsoft Teams oferece vários modelos de planos de comunicação para ajudar a simplificar e padronizar as comunicações da equipe

Vencedor: Microsoft Teams, por suas amplas integrações e versatilidade.

Recurso nº 3: gerenciamento de grupos e canais

O Yammer (Viva Engage) permite a criação de grupos privados e públicos, o que é excelente para comunicação personalizada. No entanto, ele carece de uma abordagem estruturada para gerenciar conversas de projetos específicos

permite a criação de grupos privados e públicos, o que é excelente para comunicação personalizada. No entanto, ele carece de uma abordagem estruturada para gerenciar conversas de projetos específicos O Microsoft Teams organiza as discussões em canais, facilitando o gerenciamento e o acompanhamento de conversas sobre tópicos específicos. A adição de guias permite o acesso rápido a ferramentas e documentos relevantes

Vencedor: Microsoft Teams por sua abordagem organizada e facilidade de gerenciamento de conversas específicas do projeto.

Recurso nº 4: gerenciamento de tarefas

O Yammer (Viva Engage) não inclui recursos de gerenciamento de tarefas. Ele se concentra mais na comunicação e na rede social dentro da organização

não inclui recursos de gerenciamento de tarefas. Ele se concentra mais na comunicação e na rede social dentro da organização O Microsoft Teams se integra ao Microsoft Planner e a outras ferramentas de gerenciamento de tarefas, permitindo que os usuários criem, atribuam e acompanhem tarefas diretamente na plataforma. Isso o torna uma opção adequada para aqueles que buscam ferramentas de comunicação assíncrona Vencedor: Microsoft Teams, por seus recursos integrados de gerenciamento de tarefas.

Yammer vs. Microsoft Teams no Reddit

Visitamos o Reddit para ver onde as pessoas se encontram no debate entre Yammer e Teams. Quando você pesquisa "Yammer vs. Teams" no Reddit, muitos usuários concordam que o Microsoft Teams oferece um conjunto mais abrangente de recursos para colaboração em tempo real e comunicação:

Nós o usamos para comunicação com outras equipes sempre que fazemos alterações na TI

Redditor

Outros usuários do Reddit destacam como o Microsoft Teams impactou positivamente seu fluxo de trabalho e produtividade:

O Teams é um daqueles raros softwares que parecem realmente úteis e mudam a forma como eu trabalho para melhor

Redditor

Muitos usuários apreciam o Microsoft Teams por sua integração com outras ferramentas do Microsoft 365 e sua capacidade de lidar com vários aspectos do gerenciamento de projetos, tornando-o uma opção versátil para muitas organizações.

Por outro lado, o Yammer (Viva Engage) é frequentemente elogiado por seus recursos de rede social em grandes organizações. Os usuários observam que os grupos do Yammer são particularmente eficazes para criar comunidades entre departamentos e incentivar a comunidade e a comunicação aberta entre diferentes departamentos, o que é essencial para o envolvimento de toda a empresa.

No entanto, quando se trata de colaboração diária em equipe e gerenciamento de projetos, o consenso no Reddit favorece o Microsoft Teams como a ferramenta mais eficaz.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Yammer vs. Microsoft Teams

Embora o Yammer e o Microsoft Teams tenham seus pontos fortes, ClickUp **oferece uma solução abrangente que aprimora a comunicação, a colaboração e o gerenciamento de projetos, tudo em um só lugar

Veja por que o ClickUp pode ser a escolha perfeita para sua organização:

1. A vantagem nº 1 do ClickUp: visualização de bate-papo

Mantenha-se conectado e melhore a comunicação com o ClickUp Chat View Visualização de bate-papo do ClickUp permite a comunicação perfeita em tempo real dentro das equipes. Semelhante ao Microsoft Teams, você pode conversar instantaneamente com os membros da equipe, compartilhar atualizações e manter todos alinhados sem precisar alternar entre aplicativos diferentes.

Esse recurso garante que discussões rápidas e mensagens importantes nunca sejam perdidas, aprimorando a coordenação da equipe e promovendo o engajamento.

Aqui estão alguns recursos adicionais:

ClickUp @mentions e Atribuir tarefas : Marque indivíduos ou tarefas específicas para receber atenção direta

Atribuir tarefas : Marque indivíduos ou tarefas específicas para receber atenção direta Formatação de texto rico: Use negrito, itálico, listas e blocos de código para aumentar a clareza da mensagem

Use negrito, itálico, listas e blocos de código para aumentar a clareza da mensagem Anexos : Compartilhe arquivos, imagens e outras mídias diretamente no bate-papo

: Compartilhe arquivos, imagens e outras mídias diretamente no bate-papo Links não exibidos : Visualize o conteúdo vinculado sem sair do bate-papo

: Visualize o conteúdo vinculado sem sair do bate-papo Emojis e reações: Expresse sentimentos e forneça feedback rápido

Expresse sentimentos e forneça feedback rápido comandos /Slash : Use atalhos para ações comuns, como criar tarefas ou pesquisar informações

Use atalhos para ações comuns, como criar tarefas ou pesquisar informações Integrações: Conecte-se a outras ferramentas, como Slack, Google Drive e muito mais

2. A novidade do ClickUp nº 2: Clips

Melhore a comunicação da equipe, permita mensagens de vídeo detalhadas para colaboração assíncrona com o ClickUp Clips Clipes do ClickUp permite que você crie e compartilhe mensagens de vídeo. Esse é um recurso poderoso para comunicação assíncrona, permitindo que os membros da equipe forneçam explicações detalhadas ou atualizações que podem ser consultadas a qualquer momento. É como ter uma sala de reunião virtual onde todos podem se atualizar em seu próprio horário, o que é especialmente útil para equipes remotas ou com fusos horários diferentes.

Veja como os recursos do ClickUp Clips podem ajudá-lo:

Gravação de tela: Capture sua tela para demonstrar tarefas, explicar conceitos ou compartilhar recursos visuais

Capture sua tela para demonstrar tarefas, explicar conceitos ou compartilhar recursos visuais Mensagens de voz: Grave mensagens de áudio para uma comunicação rápida e informal

Grave mensagens de áudio para uma comunicação rápida e informal Integração de tarefas: Anexe facilmente clipes a tarefas específicas para contexto e referência

Anexe facilmente clipes a tarefas específicas para contexto e referência Transcrição de IA: Transcreva automaticamente seus clipes para facilitar a pesquisa e a acessibilidade

Transcreva automaticamente seus clipes para facilitar a pesquisa e a acessibilidade Compartilhamento e colaboração: Compartilhe clipes com membros da equipe ou colaboradores externos

Compartilhe clipes com membros da equipe ou colaboradores externos Comentários e feedback: Deixe comentários diretamente nos clipes para discussões e sugestões

3. O melhor do ClickUp nº 3: Atribuir comentários

Transforme comentários em tarefas acionáveis com o ClickUp Assign Comments

Com Comentários do ClickUp Assign com o ClickUp Assign Comments, você pode transformar comentários diretamente em tarefas acionáveis. Esse recurso garante que notas e sugestões importantes não sejam perdidas em longas conversas. Ao converter comentários em tarefas, você garante que cada feedback seja rastreado e tratado, o que aumenta a responsabilidade e o acompanhamento dos projetos.

Os principais recursos do ClickUp Assign Comments incluem:

Atribuição direta: Atribua comentários a indivíduos para uma clara delegação de tarefas

Atribua comentários a indivíduos para uma clara delegação de tarefas Contexto da tarefa: Os comentários são anexados a tarefas específicas, garantindo o alinhamento com as metas do projeto

Os comentários são anexados a tarefas específicas, garantindo o alinhamento com as metas do projeto Notificações: Os membros da equipe designados recebem notificações, garantindo a conscientização oportuna

Os membros da equipe designados recebem notificações, garantindo a conscientização oportuna Acompanhamento: Acompanhe o progresso e garanta que as tarefas sejam concluídas

Acompanhe o progresso e garanta que as tarefas sejam concluídas Colaboração: Facilita o trabalho em equipe e melhora a comunicação

**O ClickUp oferece vários outros recursos exclusivos que podem melhorar significativamente a colaboração e a produtividade da sua equipe, como

Quadros brancos ClickUp

Colabore visualmente e faça brainstorming de forma eficaz com os quadros brancos ClickUp

Colabore visualmente com sua equipe usando Quadros brancos ClickUp . Perfeito para sessões de brainstorming, planejamento e mapeamento visual de projetos, esse recurso ajuda as equipes a visualizar suas ideias e fluxos de trabalho.

Aqui estão alguns outros recursos:

Tela infinita: Trabalhe em uma tela grande e expansível sem limitações

Trabalhe em uma tela grande e expansível sem limitações Ferramentas de desenho: Use canetas, marcadores e formas para criar representações visuais

Use canetas, marcadores e formas para criar representações visuais Adesivos : Adicione anotações ou ideias na forma de notas adesivas

: Adicione anotações ou ideias na forma de notas adesivas Imagens e arquivos: Insira imagens, documentos ou outras mídias

Insira imagens, documentos ou outras mídias Colaboração : Trabalhe em tempo real com vários membros da equipe

: Trabalhe em tempo real com vários membros da equipe Integração: Conecte-se a outros recursos do ClickUp para obter um fluxo de trabalho contínuo

Detecção de colaboração do ClickUp

Garanta esforços coordenados e sem problemas com o ClickUp Collaboration Detection

Evite a sobreposição de trabalho com o Detecção de colaboração no ClickUp . Esse recurso alerta um membro da equipe quando outra pessoa está trabalhando na mesma tarefa, garantindo esforços mais suaves e coordenados.

Ele pode ajudar você:

Editar documentos simultaneamente com outras pessoas

documentos simultaneamente com outras pessoas Ver registros detalhados das ações do usuário, incluindo comentários de tarefas, compartilhamento de arquivos e troca de mensagens

das ações do usuário, incluindo comentários de tarefas, compartilhamento de arquivos e troca de mensagens Obter uma compreensão mais profunda de como diferentes equipes ou indivíduos estão colaborando

Por que o ClickUp faz a diferença

Plataforma tudo em um: O ClickUp combina os melhores recursos da rede social do Yammer, a comunicação em tempo real do Microsoft Teams e as poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos. Isso significa que você não precisa fazer malabarismos com vários aplicativos - tudo o que você precisa está em um só lugar

O ClickUp combina os melhores recursos da rede social do Yammer, a comunicação em tempo real do Microsoft Teams e as poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos. Isso significa que você não precisa fazer malabarismos com vários aplicativos - tudo o que você precisa está em um só lugar Produtividade aprimorada: Ao integrar ferramentas de comunicação, gerenciamento de tarefas e colaboração, o ClickUp ajuda a simplificar os fluxos de trabalho e a reduzir o tempo gasto alternando entre duas plataformas

Ao integrar ferramentas de comunicação, gerenciamento de tarefas e colaboração, o ClickUp ajuda a simplificar os fluxos de trabalho e a reduzir o tempo gasto alternando entre duas plataformas Personalização e flexibilidade: O ClickUp permite personalizar o espaço de trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe. Seja gerenciando tarefas, colaborando em documentos ou planejando projetos, o ClickUp permitirá que você configure fluxos de trabalho que funcionem melhor para você

O ClickUp permite personalizar o espaço de trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe. Seja gerenciando tarefas, colaborando em documentos ou planejando projetos, o ClickUp permitirá que você configure fluxos de trabalho que funcionem melhor para você Melhor alinhamento da equipe : Recursos como Chat View, Clips e Assign Comments garantem que todos estejam na mesma página, reduzindo mal-entendidos e assegurando que todos os membros da equipe estejam alinhados e trabalhando para atingir os mesmos objetivos

: Recursos como Chat View, Clips e Assign Comments garantem que todos estejam na mesma página, reduzindo mal-entendidos e assegurando que todos os membros da equipe estejam alinhados e trabalhando para atingir os mesmos objetivos Escalabilidade: Seja uma equipe pequena ou uma grande empresa, o ClickUp se adapta a você. Sua ampla variedade de recursos e opções de personalização o tornam adequado para equipes de todos os tamanhos, garantindo que você possa crescer sem superar suas ferramentas

Gerencie todas as comunicações e atualizações em um único ClickUp Workspace

Escolhendo a ferramenta certa para sua equipe

Selecionar a ferramenta certa para a sua equipe é essencial para melhorar a comunicação, a colaboração e a produtividade geral. O Yammer (Viva Engage) e o Microsoft Teams oferecem recursos exclusivos que atendem a diferentes necessidades organizacionais. O Yammer é excelente para criar um senso de comunidade em grandes organizações, enquanto o Microsoft Teams é perfeito para colaboração em tempo real e gerenciamento de projetos.

No entanto, se você estiver procurando por uma solução Yammer ou Alternativa ao Microsoft Teams que combina o melhor dos dois mundos, o ClickUp é a escolha ideal. **O ClickUp oferece uma poderosa ferramenta de comunicação, recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e recursos de colaboração contínua em uma única plataforma Registre-se no ClickUp agora e leve sua colaboração e seu gerenciamento de projetos para o próximo nível!