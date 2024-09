Modelos de formulários de associação para simplificar seu processo de inscrição

Com o setor de assinaturas avaliado em uS$ 593 bilhões o volume de assinaturas é o indicador mais claro de crescimento e receita recorrente para muitas empresas. No entanto, mais de 77% das empresas lutam para manter e aumentar o número de associados.

Como ponto de partida de seus clientes, os formulários de associação definem o tom e a vibração de sua marca. Melhorar e padronizar seu processo de registro é a maneira perfeita de começar, e são necessárias apenas algumas ferramentas eficazes.

É nesse ponto que os modelos de formulários de associação com estruturas predefinidas ajudam.

Este blog se concentrará nos conceitos básicos dos modelos de formulário de associação e nos principais aspectos de seu uso eficaz. Em seguida, apresentaremos 10 modelos prontos para uso para ajudá-lo a começar com o pé direito.

O que são modelos de formulários de associação?

Os modelos de formulário de associação são estruturas padronizadas para a coleta de dados essenciais e a integração de novos membros em potencial com campos de dados pré-preenchidos.

Aqui estão as principais finalidades dos modelos de formulários de associação:

Registrar e armazenar dados essenciais de membros e partes interessadas

Prever o crescimento da receita e gerenciar aplicativos. Os modelos também rastreiam com eficiência métricas como o tempo de processamento da inscrição e o valor do tempo de vida do cliente

Economizar tempo e recursos ao simplificar o processo de inscrição

Melhorar a consistência no preenchimento e processamento de formulários com sua abordagem padronizada

Apresentar a marca e o tema de uma empresa de forma profissional em cada formulário de associação

Fortalecer e adaptar sua estratégia de produto e marketing com base nos insights das respostas

Com essa rápida visão geral, vamos descobrir os principais aspectos de um modelo de formulário de associação.

O que faz um bom modelo de formulário de associação?

Para extrair o máximo de valor do seu modelo de formulário de associação, aqui estão os principais aspectos que as empresas devem incorporar em seus formulários:

Colete apenas as informações essenciais: Limite a coleta de dados e mostre apenas o que for necessário, destacando a finalidade de cada campo de dados. Isso evitará sobrecarregar os membros em potencial com perguntas excessivas

Limite a coleta de dados e mostre apenas o que for necessário, destacando a finalidade de cada campo de dados. Isso evitará sobrecarregar os membros em potencial com perguntas excessivas Organize os modelos de formulário com um fluxo lógico: Uma ordem clara orienta os usuários sem problemas ao longo do processo. Isso também facilita para a sua equipe o processamento e a organização das informações dos membros

Uma ordem clara orienta os usuários sem problemas ao longo do processo. Isso também facilita para a sua equipe o processamento e a organização das informações dos membros Use listas suspensas: Esse recurso economiza espaço no formulário e evita a desordem quando os usuários precisam selecionar entre várias opções. As listas suspensas são úteis para campos de formulário como gênero e tipo de associação

Esse recurso economiza espaço no formulário e evita a desordem quando os usuários precisam selecionar entre várias opções. As listas suspensas são úteis para campos de formulário como gênero e tipo de associação Incorporar lógica condicional: Outra personalização que ajuda na experiência do usuário é o código baseado em lógica que exibe perguntas relevantes com base em respostas anteriores

Outra personalização que ajuda na experiência do usuário é o código baseado em lógica que exibe perguntas relevantes com base em respostas anteriores Otimização para dispositivos móveis: Certifique-se de que o formulário seja responsivo e fácil de usar em diferentes dispositivos

Certifique-se de que o formulário seja responsivo e fácil de usar em diferentes dispositivos Tratamento de erros: Forneça mensagens de erro claras para entradas inválidas para evitar erros

Além desses aspectos, aqui estão algumas práticas importantes que ajudam a melhorar a percepção da marca:

Privacidade dos dados: Declarar claramente como os dados dos membros serão usados e protegidos

Declarar claramente como os dados dos membros serão usados e protegidos Página de agradecimento: Oferecer uma mensagem de confirmação e as próximas etapas após o envio bem-sucedido

Oferecer uma mensagem de confirmação e as próximas etapas após o envio bem-sucedido Inserir indicadores de progresso: Mostrar aos usuários o quanto eles progrediram no formulário. Essa é uma ótima prática para criar confiança e reduzir o abandono

10 modelos de formulários de associação envolventes e eficazes

Embora a compreensão dos conceitos básicos de um formulário de associação ajude, é melhor se equipar com alguns modelos para economizar o tempo e o trabalho de criá-los do zero. ClickUp especialista do setor em gerenciamento de projetos, facilita isso com suas ferramentas de formulários incorporadas.

Além dos recursos do ClickUp, aqui estão dez modelos eficazes de formulários de associação que selecionamos para ajudá-lo a começar:

1. Modelo de formulário de associação do ClickUp

Modelo de formulário de associação do ClickUp

Para aqueles que desejam estabelecer um formulário de associação abrangente sem sacrificar o apelo estético, o modelo Modelo de formulário de associação do ClickUp é a estrutura perfeita para formulários tudo em um.

Aqui estão os principais recursos que tornam essa estrutura de formulário pronta para uso ideal para qualquer coisa relacionada à associação:

Simplifica o processo de preenchimento de formulários com seus campos de dados pré-preenchidos e personalizáveis

Consolida um grande volume de informações em um único formulário banco de dados gratuito

Organiza as entradas de acordo com suas personalizações e simplifica a revisão e o processamento. Você pode filtrar os dados de acordo com os tipos de associação (nova, ativa etc.) e os estágios (em revisão, próximas renovações etc.).

Cria formulários envolventes e atraentes com várias opções de formatação e tema de cores

Melhora a organização dos membros e o acompanhamento das respostas com suas visualizações personalizadas, como as visualizações de processos, novos membros e membros ativos

Mantém sua empresa no caminho certo, permitindo que você extraia dados de desempenho das respostas às suas metas comerciais

Além dessas vantagens, o ClickUp aprimora os recursos de personalização e integração ao alimentar seus modelos de formulário com sua ferramenta de gerenciamento.

Crie formulários atraentes sem esforço, converta qualquer ponteiro em tarefas e acompanhe as respostas com o Form View do ClickUp Visualização de formulário do ClickUp é a ferramenta da plataforma para criar e gerenciar formulários. Aqui estão alguns dos principais recursos que são particularmente úteis para empresas de filiação:

Capacita o processo de design com sua interface amigável e opções de formatação envolventes

Coleta todas as respostas em um único espaço e apresenta insights com várias visualizações, como o Dashboard e a Visualização de status. Isso facilita a análise e o acompanhamento do progresso

Converte qualquer detalhe em tarefas para manter seu processo de associação orientado para a ação

Melhora a linguagem e o apelo do formulário com sua ferramenta de IA,Cérebro ClickUp. Esse recurso também usa IA para criar resumos e relatórios de suas respostas em segundos

2. Modelo de formulário ClickUp

Modelo de formulário ClickUp

O modelo Modelo de formulário ClickUp é a opção ideal para simplificar o gerenciamento de associação e economizar tempo e esforço dos usuários. Esse modelo adota uma estrutura pré-projetada simples, porém personalizável, para promover a consistência e a precisão.

Veja a seguir os recursos que tornam o modelo de formulário ClickUp a parte ideal de seus formulários de associação:

Garante a facilidade de uso com campos de dados simples

Coleta instantaneamente insights de seus principais dados demográficos, facilitando a criação de um produto ou experiência direcionada

Mantém você a par das últimas alterações com seu rastreamento em tempo real

Oferece uma visualização poderosa com seus painéis fáceis de usar e exibições de resumo de formulários. O modelo também apresenta uma visualização de carga de trabalho para garantir que sua equipe de resposta permaneça produtiva e não seja sobrecarregada com tarefas

3. Modelo de formulário de registro do ClickUp

modelo de formulário de registro clickup

O modelo Modelo de formulário de registro do ClickUp é perfeito para organizações cujas associações envolvem eventos ou produtos e serviços físicos.

Essa estrutura se aplica a empresas, academias, associações ou clubes que oferecem serviços presenciais e planejados. Veja a seguir alguns recursos e benefícios do modelo Formulário de registro:

Garante que seu formulário colete dados acionáveis com seus oito campos personalizados. Eles incluem campos centrados no evento, como data de check-in, informações de contato e traslado do aeroporto, mas também podem ser personalizados para qualquer finalidade

Aprimora o gerenciamento de registro de clientes com recursos de rastreamento de tempo e etiquetagem. O modelo também apresenta avisos de dependência e opções de notificação por e-mail e é facilmente automatizado, ajudando-o a reagir a respostas específicas

Permite que você acesse, organize e revise os aplicativos de associação com visualizações e configurações personalizadas. Essas visualizações também o ajudam a acessar instantaneamente os níveis de progresso e preparação

Integra formulários de registro e respostas ao gerenciamento de tarefas. O modelo permite que você crie e delegue instantaneamente essas tarefas de registro de associação aos membros da sua equipe

4. Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos

Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos

O próximo na lista de modelos eficazes é o Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos . Destina-se a empresas que desejam aumentar o relacionamento com o cliente, sua rede e um senso de comunidade. Esse

estrutura baseada em diretório

também se concentra em melhorar a forma como você o gerencia.

Veja a seguir seus principais recursos e destaques sobre os benefícios:

Melhora sua visibilidade e o reconhecimento de seus membros com sua interface amigável. Ele também visualiza como o número de membros está crescendo e ajuda a adaptar as estratégias de produto para atingir as metas de receita

Agiliza suas atividades de rede e colaboração, estabelecendo fácil acesso às informações de contato. Também permite a criação de tarefas com os principais detalhes dos membros integrados à sua agenda de negócios

Promove a identificação instantânea dos membros com um campo de imagem pré-projetado. Esse recurso ajuda a fortalecer os relacionamentos de uma maneira focada, animada e envolvente

5. Modelo de estratégia de associação do ClickUp

Modelo de estratégia de associação do ClickUp

O modelo Modelo de estratégia de associação do ClickUp é a solução perfeita para usuários que precisam de um roteiro para desenvolver seus formulários de associação e modelos de negócios.

Essa estrutura se concentra em promover melhorias de acordo com suas metas comerciais. O modelo é um Documentos do ClickUp estrutura que mapeia entradas colaborativas de várias funções.

Isso garante o envolvimento de todas as partes interessadas, inclusive os gerentes de marketing,

equipes de software

e

gerenciamento de clientes

especialistas. Com um documento estruturado para contribuir, todas as funções de negócios desempenham um papel na melhoria da experiência do usuário e no impacto do formulário de associação.

Veja a seguir os recursos e benefícios do modelo que o tornam uma parte essencial de toda empresa de filiação:

Facilita melhorias sistemáticas nos seus modelos de formulário de associação com uma seção dedicada para mapear históricos, avaliações e métricas de rastreamento

Converte insights acionáveis em tarefas para garantir que sua estratégia permaneça no caminho certo. Toda a estrutura também pode ser facilmente vinculada a uma tarefa existente ou a um documento de projeto

Organiza o feedback mais recente dos clientes e as ideias de todos os participantes relevantes. O modelo também permite que você atribua níveis de prioridade a relatórios e dados, melhorando a estrutura de um plano de ação

Uma vantagem adicional é que todos os modelos do ClickUp são estruturas multiuso. Eles foram projetados para se adaptar a qualquer associação, registro de eventos físicos ou negócio de associação on-line.

Além de seu alto nível de personalização, o ClickUp permite que você combine o tema e a formatação do formulário com sua marca. Todos os modelos são compatíveis com o ClickUp Brain para automação e gerenciamento de informações com base em IA.

Além de formulários personalizáveis, o ClickUp oferece uma solução completa para sua empresa de associação, desde a concepção e o lançamento até o marketing e o gerenciamento da receita.

Gerencie todas as transações de clientes, armazene um vasto banco de dados de contatos e acompanhe o desenvolvimento do seu negócio de associação com o ClickUp CRM ClickUp CRM é um software abrangente para todas as necessidades de vendas e atendimento ao cliente. Ele oferece um conjunto holístico de ferramentas e recursos essenciais que as empresas podem usar para otimizar seus processos de vendas e atendimento ao cliente

criação de formulários

e acessar instantaneamente modelos personalizáveis de formulários de associação, entre outras coisas.

Aqui estão alguns dos recursos obrigatórios do ClickUp CRM:

Armazene e acesse todos os contatos de seus membros com o recurso gerenciamento de membros banco de dados

Monitore e visualize o histórico de compras de membros em tempo real com várias visualizações de painel. Além disso, gerencie as capacidades da sua equipe com as visualizações Workload e Board

Aprimore seu atendimento ao cliente e a criação de formulários de associação com o ClickUp Brain. A ferramenta também permite que você gere instantaneamente resumos de projetos e insights a partir dos registros mais recentes

Acesse sem esforço dados externos importantes de mais de 1.000 integrações

Personalize soluções específicas de negócios com a integração nativa da plataforma, ClickUp API

6. Modelo de formulário de associação para associação da JotForm

via JotForm Para oferecer uma jornada descomplicada aos interessados em se associar à sua associação, o modelo de formulário de associação da JotForm é uma estrutura confiável.

Esse formulário pré-projetado garante que o seu processo de coleta e registro de informações permaneça simples e eficaz. Ele começa com informações de contato essenciais, opções de associação disponíveis e tem uma ferramenta de assinatura integrada para facilitar o registro rápido e informado.

Esse modelo do JetForm é personalizável para atender às necessidades de sua associação, economizar tempo e capturar dados precisos com exatidão. Sua interface amigável facilita a eficiência, a satisfação e a configuração rápida.

7. Modelo de formulário de associação à academia de ginástica do Canva

via Canva Para academias que desejam aumentar seu alcance, o modelo de formulário de associação de academia do Canva é uma opção abrangente e personalizada.

Esse modelo de formulário de associação tem como objetivo facilitar a coleta de informações essenciais. Ele inclui campos de dados fáceis de preencher para detalhes pessoais, planos de associação e informações de pagamento.

O Canva também oferece personalizações de formatação para incluir o tema, o logotipo e as informações de mídia social da sua academia. Esses recursos de formatação ajudam você a manter uma aparência consistente e profissional e a poupar o esforço de criar a marca de cada formulário.

Além disso, ele oferece um espaço para declarar quaisquer condições que possam ser relevantes para a associação e o uso da academia, ajudando os membros em potencial a tomar decisões informadas.

8. Modelo de formulário de associação de clube do PDF Filler

via PDF Filler O próximo da lista é o modelo de formulário de associação de clube do PDF Filler, a opção ideal para os clubes prepararem seus recursos, serviços e instalações.

Esse modelo de formulário de associação é repleto de campos de dados que permitem que os possíveis associados do clube forneçam detalhes de contato e quaisquer relacionamentos dentro da instituição. Ele permite que as empresas personalizem as sugestões e preferências de atividades de acordo com os detalhes da associação.

O modelo é facilmente personalizado para registrar os principais detalhes de endereço, alergias e habilidades que ajudam a proporcionar a melhor experiência ao cliente. Também é fácil de preencher, compartilhar e editar em um formato PDF.

9. Modelo de formulário de inscrição de membro da WPS

via WPS O modelo de formulário de inscrição de membro da WPS é um modelo abrangente para o registro de detalhes básicos e do desempenho do funcionário antes de inserir candidatos como funcionários em tempo integral.

Esse modelo de formulário versátil ajuda a registrar as informações do candidato, incluindo detalhes pessoais, experiência de trabalho e habilidades. Em seguida, ele inclui seções para avaliar o desempenho do candidato durante o período de experiência, facilitando as análises de progresso e as decisões de contratação informadas.

A WPS fornece isso em um formato de planilha para garantir que os dados sejam mais fáceis de processar em

sistemas de rastreamento de candidatos

. Embora o formato não seja popular, os modelos permanecem digitais, podem ser acessados em uma página do site e podem ser adaptados para corresponder às políticas de contratação exclusivas da sua empresa e do seu setor.

10. Modelo de formulário de associação com registro de evento conectado da Cognito Forms

via Cognito Forms A Cognito Forms apresenta seu modelo de formulário de associação com registro de evento conectado para empresas que desejam associar compras e registros de eventos a planos de associação.

Como muitos modelos de formulário de associação, esse também coleta detalhes de contato dos interessados na inscrição. Ele também inclui campos de dados em destaque, como uma caixa de comentários para consultas e uma lista suspensa para planos de associação e eventos.

O Cognito Forms também tabula o valor final devido para pagamento depois que todos os planos e eventos são selecionados. Isso reduz o número de ações e agiliza as atividades para a empresa e os membros. A plataforma apresenta esse modelo de formulário de associação em um espaço de visualização fácil de usar, tornando a edição de campos muito mais simples.

Aprimore sua experiência de associação com o ClickUp

A entrega de um formulário de associação envolvente é o primeiro passo para um relacionamento de longo prazo com seus clientes. Um modelo de formulário de associação padronizado e com aparência profissional ajuda as empresas a iniciar o processo da maneira correta.

Os 10 modelos de formulário de associação apresentados nesta postagem do blog transformarão seu gerenciamento de produtos e associações. A parceria com o ClickUp simplifica e fortalece esse processo com apenas alguns cliques rápidos.

Assim registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a aumentar seu número de associados!