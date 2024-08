As 6 principais alternativas e concorrentes do Toodledo (recursos, limitações, preços)

O Toodledo é um ótimo aplicativo de lista de tarefas que se apresenta como _"mais do que uma lista de tarefas"

Infelizmente, esse "mais" envolve o fornecimento gratuito de alguns recursos básicos de gerenciamento de tarefas.

E aqui está outro problema.

Toda equipe precisa de um aplicativo de gerenciamento de tarefas que possa fazer mais do que apenas anotações básicas.

então, o Toodledo é realmente mais do que apenas uma lista de tarefas?

Por causa disso, muitas equipes começaram a dizer "toodles!" ao Toodledo, assim como você!

Neste artigo, veremos o que é o Toodledo e por que você precisa de uma alternativa. Em seguida, destacaremos seis alternativas ao Toodledo para ajudá-lo a fazer a melhor escolha.

vamos dar uma olhada em algumas alternativas dignas de nota do Toodledo

Por que você precisa de uma alternativa ao Toodledo

Via Toodledo

O Toodledo é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que ajuda indivíduos e equipes a gerenciar suas tarefas diárias e alguns projetos complexos.

Aqui estão algumas das coisas que você pode fazer com o Toodledo:

Criarlistas de tarefas* Criar tarefas e subtarefas

Use o timer integrado para registrar o tempo gasto em um projeto

Definir lembretes

Registre seu progresso em gráficos e tabelas

Embora esses recursos pareçam ótimos, o Toodledo ainda tem algumas limitações:

1. Versão gratuita limitada

A versão gratuita do Toodledo tem apenas o basic gerenciamento de projetos e recursos de colaboração em equipe. Por exemplo, o plano gratuito não oferece subtarefas nem gráficos de controle de progresso.

Além disso, o plano gratuito oferece apenas alarmes simples e limita você a um colaborador.

_Não temos certeza do que é mais frustrante: ter apenas um colega de equipe ou não poder escolher alarmes personalizados!

2. Visualizações limitadas do projeto

Várias visualizações de projeto oferecem uma perspectiva exclusiva do seu trabalho, o que é essencial para equipes ágeis. E com o Toodledo, você perderá quadros kanban. O problema?

Os quadros Kanban ajudam você a visualizar seus projetos, gerenciar recursos e mover tarefas com facilidade. Além disso, o Toodledo não oferece gráficos de gantt, que são essenciais para qualquer equipe que queira acompanhar o progresso

Sem essas visualizações, você não terá a flexibilidade de visualizar seu trabalho da maneira que desejar.

além disso, quem quer ficar preso a uma única visualização?

3. Sincronização de dados ruim

As alterações feitas nos aplicativos móveis do Toodledo às vezes não são sincronizadas com as alterações feitas no aplicativo para desktop.

Por exemplo, se você criar subtarefas no seu telefone, elas podem não aparecer no seu laptop.

Ruim sincronização de dados significa que você terá que perder tempo recriando uma tarefa que já criou em seu telefone.

E quem quer uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que o faça perder tempo e aumente seu esquecimento? 🤷

Top 6 Toodledo Alternatives

Aqui estão seis alternativas ao Toodledo que definitivamente devem estar em sua lista: 📝

A ClickUp é uma das maiores empresas do mundo em mais bem avaliadas do mundo aplicativos de produtividade e gerenciamento de tarefas usados por equipes altamente produtivas em pequenas e grandes empresas.

O ClickUp ajuda você a gerenciar tanto seus projetos de negócios quanto tarefas pessoais .

Desde ajudar você a concluir tarefas até recursos que o ajudam a gerenciar o calendário eventos para planejar festas de aniversário surpresa sem esforço, o ClickUp é a última ferramenta de gerenciamento de tarefas.

Como o ClickUp ajuda você a gerenciar suas tarefas diárias

É fácil esquecer algo em uma tarefa que tem várias etapas diferentes. Listas de verificação no ClickUp dão a você a capacidade de criar linhas gerais claras de toda a tarefa, para que você nunca mais se esqueça de uma etapa!

as checklists são listas de tarefas simples que podem ser encontradas em suas tarefas, Docs e notas. Você pode criar checklists personalizadas e marcar os itens de sua lista quando estiverem concluídos.

Precisa adicionar mais detalhes à sua lista de verificação_?

Basta adicionar subitens à sua checklist

Dessa forma, você saberá exatamente o que precisa fazer, até o último detalhe! 🔎

Você também pode reordenar os itens em qualquer checklist arrastando e soltando itens entre suas listas.

_Quer economizar ainda mais tempo?

Crie modelos de checklist para qualquer tarefa que você possa imaginar.

Você pode reutilizar esses modelos para realizar tarefas com facilidade. 🥊

Você também pode atribuir tarefas específicas a um único responsável se for necessária uma ação.

Sempre em movimento? 🏃

Não se preocupe; você também pode manter suas tarefas diárias com você por meio da Web, do desktop ou do aplicativo móvel.

Outros recursos importantes do ClickUp

Bloco de notas **Acabou de ter uma ideia brilhante... 💡 Anote suas ideias, pensamentos ou até mesmo seu cardápio semanal para não acabar comendo porcarias 🍟

Prioridades da tarefa: use sinalizadores para indicar se uma tarefa é urgente, de alta prioridade, de prioridade normal ou de baixa prioridade, para que os membros da equipe saibam por onde começar 🚩

Tarefas recorrentes: defina cronogramas de repetição para qualquer coisa que precise ser feita várias vezes, como uma lista semanal de compras de supermercado 🛒

Lembretes: receba lembretes para as próximas tarefas. Você pode optar por receber lembretes de cinco minutos a três dias antes do prazo final da tarefa, para não entrar em pânico ao tentar cumprir os prazos

Sincronização de calendário: integre seuGoogle ePerspectivas Você também pode sincronizar ações entre o Calendário da Apple, o dispositivo móvel ou qualquer outro dispositivo móvelaplicativo de calendário que permita que você se inscreva com um feed de URL 🗓

Visualizações **Visualize suas tarefas em uma lista, quadro kanban, gráfico de Gantt ou qualquer estilo de projeto de sua escolha

Visualização da linha do tempo: planeje suas tarefas diárias ao longo do tempo. Essa visualização é perfeita para mostrar seu roteiro público, manter os clientes atualizados e para qualquer outra coisa que exija planejamento antecipado

Visualização do calendário : planeje, agende e gerencie seu tempo erecursospara que você não se comprometa demais:

Prós do ClickUp

Confira Roteiro do ClickUp para ver como estamos corrigindo essas desvantagens.

E não deixe de explorar todas as novidades do recursos que essa alternativa gratuita ao Toodledo tem para você!

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece três preços planos:

Free Forever Plan (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 5/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 5/membro por mês) Plano Business (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Plano Business Plus (melhor para várias equipes (US$ 19/membro por mês)

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Via Todoist

**O Todoist é um aplicativo gerenciador de tarefas adequado para uso pessoal e trabalho em equipe.

O aplicativo tem um recurso interessante chamado Todoist Karma que o recompensa com pontos por concluir tarefas e manter sequências.

No entanto, o plano gratuito não tem backups automáticos, portanto, se você optar por usar esse aplicativo e perder algum documento..

Principais recursos do Todoist

O recurso de adição rápida permite que você adicione detalhes de tarefas diárias em segundos

Datas de vencimento recorrentes

Adicione comentários às tarefas, para que todos fiquem atualizados

Seções e subtarefas para organização de tarefas

Prós do Todoist

As prioridades das tarefas ajudam você a fazer as coisas na ordem certa

Delegar tarefas a colegas de equipe ou familiares

Adicione um widget de lista de tarefas em seu dispositivo Android e iOS

Limitações do Todoist

Nenhum rastreador de tempo nativo (somente por meio de integrações externas)

Os lembretes estão disponíveis apenas no plano premium do Todoist

Se você marcar uma tarefa como concluída por engano, não poderá recuperá-la

Preços do Todoist

O Todoist tem três planos de preços:

Plano gratuito: Até 80 projetos Até 5 pessoas por projeto Datas de vencimento recorrentes Prioridades de tarefas E mais

Plano Premium (US$ 4/mês):

Até 300 projetos Até 25 pessoas por projeto Lembretes Comentários e uploads de arquivos E mais

(US$ 4/mês): Plano de negócios (US$ 6/mês):

500 projetos por usuário 50 pessoas por projeto Caixa de entrada da equipe Funções de administrador e membro E mais

(US$ 6/mês):

Avaliações de clientes do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

Aqui estão as melhores_ Alternativas de lista_ .

Via Evernote

Evernote é um aplicativo para fazer anotações que ajuda você a capturar e encontrar informações em qualquer lugar. O recurso de pesquisa avançada do Evernote também permite que você pesquise palavras em suas notas manuscritas.

Mas com um plano gratuito limitado, você usará o Evernote para ever_?

Vamos descobrir:

Principais recursos do Evernote

Criar listas de verificação

Adicione texto, imagens, áudio, digitalizações, PDFs e documentos às suas anotações

Fixe uma nota adesiva com informações essenciais em sua área de trabalho

Modelos para notas

Profissionais do Evernote

Aplicativos poderosos para iOS e Android

Capture ideias, imagens e grave áudio usando seu dispositivo móvel ou iPad enquanto estiver off-line

Salve e-mails essenciais e compartilhe suas anotações sem sair do Gmail

Limitações do Evernote

O plano gratuito tem um limite de upload mensal de 60 MB

Opções de personalização limitadas no que se refere ao estilo e à formatação do texto

Não há proteção por senha para a versão desktop

Preços do Evernote

O Evernote tem três planos de preços:

*Plano gratuito 60 MB de novos uploads por mês Captura imagens da Web, páginas da Web e arquivos PDF Acesse notas off-line a partir do aplicativo para desktop Sincronizar em dois dispositivos E mais

Premium (US$ 7,99/mês):

Sincronização de dispositivos ilimitados Acesse notas off-line Crie modelos personalizados Anotar PDFs E mais

(US$ 7,99/mês): Business (US$ 14,99/mês):

Trabalhe em conjunto em espaços compartilhados Veja o histórico de atividades da sua equipe Administração central de usuários limite de upload mensal de 20 GB E mais

(US$ 14,99/mês):

Avaliações de clientes do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (6000+ avaliações)

Leia mais de nossos artigos sobre o Evernote:_ Evernote vs OneNote e Evernote vs Bear_

Via Google Tasks

O Google Tasks é uma ferramenta simples de aplicativo de lista de tarefas . O aplicativo permite que você arraste um e-mail de qualquer lugar do Gmail para o Google Barra lateral de tarefas para transformá-la instantaneamente em uma tarefa.

Uma das desvantagens desse aplicativo de lembretes é que sua simplicidade pode torná-lo um aplicativo de gerenciamento de tarefas ineficiente para equipes que se concentram em projetos complexos.

Claro que às vezes o simples é melhor, mas às vezes um projeto não é tão simples assim. 🤷

Principais recursos do Google Tasks

Criar várias listas

Adicionar tarefas e subtarefas para organização de tarefas

Adicionar lembretes ao Google Task a partir do Google Agenda

Reordene as tarefas ou mova-as para outra lista com um recurso de arrastar e soltar fácil de usar

Prós do Google Tasks

Totalmente gratuito

Integra-se ao Google Apps

Classifique sua lista de tarefas por data de criação ou por data de vencimento

Limitações do Google Tasks

Não é possível rastrear o tempo gasto em uma determinada tarefa

Não tem os recursos avançados de gerenciamento de tarefas, comogerenciamento de carga de trabalhovisualizações ágeis ou dependências de tarefas

Não é possível definir prioridades de tarefas

Preços do Google Tasks

O Google Tasks é gratuito.

Avaliações de clientes do Google Tasks

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capítulo: N/A

Experimente estes_ Alternativas ao Google Task_ !

5. Microsoft To Do

Via Microsoft To Do Microsoft o To Do, antigo Wunderlist, é um software de gerenciamento de tarefas que pode ajudá-lo a gerenciar suas tarefas com eficiência. Esse ferramenta de colaboração tem um recurso interessante que oferece uma visualização de hoje, amanhã e semana nas suas listas planejadas.

No entanto, o aplicativo não permite que você defina datas de vencimento ou adicione detalhes às suas subtarefas.

Principais recursos do Microsoft To Do

Defina lembretes para manter o controle das tarefas

Criar listas inteligentes com base em tarefas e e-mails sinalizados

Adicionar datas de vencimento às suas tarefas

Agendar uma tarefa repetida

Microsoft To Do pros

Compartilhe listas de tarefas com colegas de equipe e membros da família

Integra-se com o Outlook Tasks

Sincronização entre iPhone, Android, Windows 10 e o aplicativo da Web

Limitações do Microsoft To Do

Compatibilidade limitada com produtos que não são da Microsoft

Falta de priorização avançada de tarefas (permite apenas que você marque tarefas prioritárias com uma estrela)

Nãográficos de Gantt para agendamento de tarefas #### Preços do Microsoft To Do

O Microsoft To Do é de uso gratuito.

Avaliações de clientes do Microsoft To Do

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

Confira estes_ Alternativas do Microsoft To Do !

6. DGT GTD

Via DGT GTD

o DGT GTD é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que cria tarefas automaticamente quando você perde uma chamada

O aplicativo é uma boa opção para gerenciar tarefas simples, como listas de compras e compromissos.

Infelizmente, o aplicativo não está disponível para dispositivos iOS, no desktop ou na Web.

Principais recursos do DGT GTD

Listas de verificação de tarefas

Tarefas recorrentes

Lembretes e alarmes

Organização de tarefas por pasta, contexto, local, tags, estrela e subtarefas

DGT GTD pros

Criação rápida de tarefas usando reconhecimento de voz

Tema claro e escuro para se adequar ao seu estilo

Modo de edição em massa

Limitações do DGT GTD

Disponível apenas como um aplicativo para Android

Interface de usuário desatualizada

Integrações limitadas (integra-se apenas com Toodledo, Dropbox e FTP)

Preços do DGT GTD

O uso do DGT GTD é gratuito.

Avaliações de clientes do DGT GTD

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Bônus:_ Aplicativos de lista de tarefas para Mac_

Hora de dizer "Toodle-oo" para o Toodledo 👋

Ter o aplicativo de gerenciamento de tarefas correto pode melhorar seu gerenciamento de tempo e aumente sua produtividade

Mas lembre-se, se quiser lidar com o gerenciamento de tarefas de forma eficiente, você precisará de mais do que apenas listas de tarefas e anotações.

Infelizmente, o Toodledo simplesmente não tem o suficiente para ajudá-lo a ser o mais produtivo possível.

Entretanto, existem algumas ferramentas que podem levá-lo a esse nível de produtividade.

E, embora tenhamos mencionado algumas alternativas decentes ao Toodledo, o ClickUp é, de longe, a mais compreensiva.

Desde ajudá-lo a definir e acompanhar suas metas pessoais até permitir que você acompanhe o tempo gasto em tarefas diárias, o ClickUp é o último aplicativo de produtividade. Use o ClickUp gratuitamente para lembrar todas as suas tarefas diárias e esquecer o Toodledo!