10 melhores softwares de gerenciamento lean em 2024

Quando me tornei gerente, o problema crítico era me concentrar em minimizar o desperdício e maximizar o valor dos processos. Isso significava incorporar os princípios enxutos em meu estilo de gerenciamento.

De lá para cá, tive a oportunidade de explorar e utilizar várias soluções de software criadas para otimizar os processos de negócios e aumentar a eficiência.

Em 2024, o software de gerenciamento lean se tornou mais dinâmico e inovador do que nunca. Com base em minha experiência prática, compilei uma lista dos 10 principais softwares de gerenciamento de projetos lean que se destacam por sua eficácia, interfaces fáceis de usar e capacidade de promover melhorias significativas no fluxo de trabalho e na produtividade.

Seja você um praticante veterano do lean ou um novato que está iniciando essa jornada, essas ferramentas certamente fornecerão um suporte valioso para que você atinja suas metas de excelência operacional.

O que você deve procurar em um Software de Gerenciamento Lean?

Tive que descobrir o melhor software de gerenciamento de projetos lean para minha equipe da maneira mais difícil. E o que eu estaria fazendo de bom se guardasse os aprendizados para mim? Aqui estão alguns dos recursos essenciais que você deve procurar em um software de gerenciamento lean:

Interface amigável ao usuário: Escolha uma interface intuitiva e fácil de navegar, garantindo que todos os membros da equipe, independentemente de seus conhecimentos técnicos, possam usá-la com eficiência Personalização e flexibilidade: Procure um software que possa ser adaptado aos seus processos e fluxos de trabalho, permitindo que você implemente uma metodologia lean de forma flexível Dados e análises em tempo real: Recursos robustos de análise e geração de relatórios são essenciais para monitorar o desempenho, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados Mapeamento e visualização de processos: Ferramentas para criar e visualizar mapas de processos, mapas de fluxo de valor e fluxogramas ajudam a entender e otimizar os fluxos de trabalho Suporte à melhoria contínua: Os recursos que facilitam as atividades de kaizen (melhoria contínua), como o rastreamento de sugestões de melhoria, planos de ação e seus resultados, são vitais Ferramentas de colaboração: Os recursos integrados de comunicação e colaboração garantem que os membros da equipe possam facilmente compartilhar informações, fornecer feedback e trabalhar juntos em melhorias de processos Recursos de integração: O software deve ter a capacidade de se integrar a outros sistemas e ferramentas usados pela sua organização, como ERP, CRM ou outro software de gerenciamento de projetos, para garantir o fluxo de dados e a coerência perfeitos Métricas de desempenho e KPIs: Para medir o progresso, é fundamental rastrear os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e as métricas relacionadas à abordagem lean, como o tempo de ciclo, o tempo de espera e as taxas de defeitos Escalabilidade: Certifique-se de que o software possa ser dimensionado com a sua organização à medida que ela cresce e que possa lidar com quantidades crescentes de dados e usuários Suporte e treinamento: Recursos abrangentes de suporte ao cliente e treinamento são essenciais para ajudar a sua equipe a tirar o máximo proveito do software e resolver quaisquer problemas

O foco nesses aspectos pode ajudá-lo a selecionar um software de gerenciamento de projetos lean que apoiará efetivamente seus esforços para aumentar a eficiência, reduzir o desperdício e melhorar continuamente seus processos.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento lean para usar em 2024

Como alguém que experimentou e testou vários softwares de gerenciamento de projetos lean ao longo dos anos, gostaria de apresentar a você os 10 melhores softwares de gerenciamento lean para facilitar seus processos.

1. ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos enxutos e ciclo de vida de desenvolvimento de produtos

Planeje, crie e envie, tudo em um único centro de trabalho

O ClickUp é um robusto, solução completa de gerenciamento de produtos para planejamento, criação e envio de produtos. Ela simplifica todo o ciclo de vida do desenvolvimento com um centro de trabalho holístico que reúne trabalho em equipe multifuncional, ferramentas e conhecimento em um só lugar. Vamos lá!

A chave para o gerenciamento enxuto está na construção de visibilidade de ponta a ponta para o seu negócio ou processo de desenvolvimento de produto, permitindo que você identifique qualquer desperdício ou recursos subutilizados logo no início.

Aproveite Visualizações do ClickUp para criar um fluxo de trabalho visual que melhor represente seus processos. Não se esqueça de usar os status personalizados e os campos personalizados para adicionar detalhes que sejam exclusivos de sua empresa. Por exemplo, "aguardando aprovação do FedRamp" pode ser uma etapa específica para sua empresa de software de segurança fora dos EUA.

Customize seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades com mais de 15 visualizações no ClickUp

Quando você tiver a visualização definida, use Tarefas ClickUp para dividir seus projetos em tarefas menores e gerenciáveis, para que você saiba exatamente quanto esforço é necessário para cada tarefa e por quanto tempo. Com esse nível de otimização, você pode levar em conta a eficiência em cada etapa.

E, é claro, automatizar sempre que possível para evitar processos manuais demorados. Automação do ClickUp podem ajudá-lo a reduzir o trabalho manual e eliminar o desperdício.

Automatize tarefas repetitivas para simplificar a programação com as mais de 100 automações integradas do ClickUp

Para sustentar esses processos, adote o aprimoramento contínuo como uma pedra angular de seus negócios. Realize revisões semanais, quinzenais ou mensais para entender o que está funcionando e o que não está. Você pode usar Dashboards do ClickUp para coletar e visualizar dados, facilitando a identificação de áreas de melhoria.

O ClickUp tem tudo isso e muito mais para ajudá-lo a incorporar o gerenciamento lean em seu trabalho, mas sabemos que às vezes pode ser um pouco complicado. Para ajudá-lo a começar mais rapidamente, temos Modelos do ClickUp .

Facilite o gerenciamento enxuto com os ClickUp Templates

Se você está iniciando um novo empreendimento comercial e deseja economizar tempo ao criar seu plano de negócios, pode recorrer cegamente ao Modelo de plano de negócios enxuto . Com ele, você pode fazer uma apresentação concisa e organizada e comunicar seu plano de negócios de forma eficiente a possíveis investidores e partes interessadas.

Faça sua empresa decolar facilmente usando o modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp

Faça o download deste modelo Por outro lado, os empreendedores e as startups podem usar o Modelo do Lean Canvas para identificar e validar rapidamente seu modelo de negócios, facilitando o reconhecimento de riscos e oportunidades. Você também pode ver a representação visual do seu plano de negócios enquanto monitora e acompanha rapidamente o progresso.

Gere tarefas automaticamente preenchendo o formulário neste modelo Lean Canvas

Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Envie mais rápido: Acelere seus planos de desenvolvimento e documentação usandoCérebro do ClickUp. Gere instantaneamente ideias de produtos, roteiros e muito mais com ferramentas de IA projetadas por especialistas e adaptadas para equipes de software, tudo no ClickUp

Acelere seus planos de desenvolvimento e documentação usandoCérebro do ClickUp. Gere instantaneamente ideias de produtos, roteiros e muito mais com ferramentas de IA projetadas por especialistas e adaptadas para equipes de software, tudo no ClickUp Visualizações personalizáveis: Use mais de 15 visualizações personalizáveis para permitir que sua equipe visualize as tarefas da maneira que mais a beneficie. Por exemplo, use Visualização da linha do tempo para ver as tarefas do projeto em uma perspectiva de duração.

Use mais de 15 visualizações personalizáveis para permitir que sua equipe visualize as tarefas da maneira que mais a beneficie. Por exemplo, use Visualização da linha do tempo para ver as tarefas do projeto em uma perspectiva de duração. Melhor colaboração: O ClickUp melhora a colaboração dentro da sua equipe, permitindo que você atribua tarefas aos membros da equipe usando oAtribuições do ClickUp e ajuda as partes interessadas a se manterem informadas facilmente por meio doRecurso de observadores *Recursos de integração extensivos: Integre o ClickUp com seus aplicativos de trabalho atuais, como Slack, Google Calendar, Zapier e outros, para evitar a alternância entre várias plataformas

Acelere o planejamento e a documentação com o ClickUp Brain

Fluxos de trabalho ágeis: Acelere seu progresso com fluxos de trabalho adaptáveis que atendem às necessidades de cada equipe, de kanban a scrum e muito mais, usando oModelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Planeje, acompanhe o progresso e gerencie recursos durante o Sprint Planning usando o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Faça o download deste modelo Dica profissional: Modelo de planejamento de Sprint do ClickUp Scrum para equipes Scrum que procuram um modelo de sprint simples para planejar e acompanhar seus sprints. Projete o processo ideal para qualquer backlog, automatize-o e dedique mais tempo ao que realmente importa

Defina facilmente o escopo e monitore o progresso do seu sprint usando o modelo de planejamento de sprint do Clickup

Faça o download deste modelo

Limitações do ClickUp

O nível de personalização pode lhe parecer muito grande no início

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre: Melhor para uso pessoal

Melhor para uso pessoal Ilimitado: Melhor para equipes pequenas; US$ 7/mês por usuário

Melhor para equipes pequenas; US$ 7/mês por usuário Business: Melhor para equipes de médio porte; US$ 12/mês por usuário

Melhor para equipes de médio porte; US$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5/mês por usuário do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Atlassian: melhor para fluxo de trabalho ágil

via Atlassian A Atlassian agiliza os fluxos de trabalho e aprimora a colaboração da equipe enquanto rastreia e gerencia tarefas e visualiza o progresso do projeto por meio de quadros personalizáveis.

Ele se integra perfeitamente a seus produtos irmãos e a uma ampla gama de ferramentas e aplicativos de terceiros. Por exemplo, os quadros ágeis da Atlassian no Jira foram imensamente úteis para minha equipe na visualização do nosso fluxo de trabalho e na identificação de gargalos. A integração com o Confluence me permite documentar processos simultaneamente e compartilhar conhecimento com facilidade.

O ecossistema de integração abrangente da Atlassian a torna adequada para organizações com várias ferramentas.

Melhores recursos da Atlassian

Altamente personalizável de acordo com suas necessidades

Use quadros Kanban para visualizar todo o trabalho que foi feito

Repriorizar facilmente as histórias de usuários e os bugs

Use permissões de sprint para definir o que os usuários podem ver ou fazer em um determinado projeto, permitindo delegar permissões e responsabilidades aos membros da equipe para que sejam mais autônomos e ágeis

Limitações da Atlassian

Alguns usuários gostariam de ter uma interface de usuário melhor

Preços da Atlassian

Gratuito : Até 10 usuários

: Até 10 usuários Padrão : uS$ 7,16 por usuário por mês

: uS$ 7,16 por usuário por mês Premium : uS$ 12,48 por mês por usuário

: uS$ 12,48 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Atlassian ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 14.000 avaliações)

3. Linear: Melhor para o desenvolvimento de software moderno

via Linear Mais conhecido por sua interface de usuário amigável, o Linear permite planejar, tomar decisões melhores e executar mais rapidamente. A ferramenta opera com um foco específico no desenvolvimento de produtost, o que a torna a escolha ideal para equipes de desenvolvimento de software.

Com os roteiros, você pode definir uma direção e se concentrar no panorama geral. Com seus recursos de fechamento e arquivamento automáticos, você também pode gerenciar os backlogs automaticamente.

O Linear foi projetado para ser excepcionalmente rápido e responsivo, proporcionando uma experiência de usuário simplificada que aumenta a produtividade. Ele prioriza a navegação rápida, o rastreamento rápido de problemas e as atualizações em tempo real, o que ajuda as equipes a manter o foco e a eficiência.

Melhores recursos do Linear

Para dar mais contexto aos seus problemas, você pode adicionar prioridade, rótulos, estimativas, relações de problemas, referências e datas de vencimento

Planeje, execute e acompanhe visualmente o que precisa ser feito em um determinado mês, trimestre e ano

Fechar automaticamente os problemas que ainda não foram atualizados em um período definido. Isso evita que você tenha que examinar manualmente vários problemas fechados.

Limitações do Linear

Os recursos de análise e insights podem ser limitantes para alguns usuários

O controle de tempo não está disponível

Preços da Linear

Gratuito : Com recursos limitados

: Com recursos limitados Básico: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Business: $15 por usuário por mês

$15 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Linear ratings and reviews

G2: 4,6/5 (26 avaliações)

4,6/5 (26 avaliações) Capterra: 5/5 (41 avaliações)

4. Trello: a melhor ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos

via Trello O Trello é a alternativa para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos enxutos se você não quiser gastar muito dinheiro e estiver procurando algo prático e gratuito. Ele é especialmente adequado para colaboradores individuais ou equipes menores.

O sistema visual de cartões e quadros do Trello o torna uma opção única. Sua interface intuitiva no estilo Kanban permite que os usuários criem quadros para diferentes projetos e usem cartões para representar tarefas.

Esses cartões podem ser facilmente movidos entre listas que representam diferentes estágios do fluxo de trabalho, proporcionando uma representação clara e visual do progresso. Esse recurso oferece suporte ao gerenciamento enxuto, simplificando a visualização do trabalho, a identificação de gargalos e a otimização de processos, garantindo que as tarefas fluam sem problemas do início ao fim.

Melhores recursos do Trello

Use o recurso de lista de verificação para ter uma visão rápida da etapa em que você está em seu projeto

Atribua tarefas, marque seus colegas e deixe comentários ou feedback diretamente nos cartões

Integração com o Slack, Google Drive, GitHub e muito mais

É amigável para iniciantes com o recurso fácil de arrastar e soltar

Limitações do Trello

Não há recurso de controle de tempo

Projetos maiores podem ser difíceis de gerenciar com todas as partes móveis

Preços do Trello

Gratuito: Com recursos limitados

Com recursos limitados Padrão: US$ 6 por usuário por mês

US$ 6 por usuário por mês Premium: US$ 12,5 por usuário por mês

US$ 12,5 por usuário por mês Enterprise: US$ 17,5 por usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

5. Airtable: A melhor ferramenta baseada em planilhas

via Mesa de ar O Airtable é, sem dúvida, o software de gerenciamento de projetos mais versátil disponível. Seu núcleo é uma potente ferramenta baseada em planilhas que supera os recursos do Microsoft Excel. Além disso, o Airtable oferece personalização quase ilimitada.

Você e sua equipe podem desenvolver aplicativos sem código e com pouco código para gerenciar, exibir, planejar e analisar praticamente qualquer coisa. Pessoalmente, acho que essa natureza aberta também pode ser uma desvantagem, pois, às vezes, ela pode ser esmagadora.

Se você tiver uma visão clara, poderá facilmente adaptar o Airtable para atender às suas necessidades. Como alternativa, você pode usar os modelos personalizáveis do Airtable para ajudá-lo a navegar por seus amplos recursos.

Melhores recursos do Airtable

A modelagem de dados fornece insights mais profundos, tornando seus dados mais acionáveis

Roteiros de produtos para manter o foco da equipe no fluxo de valor e facilitar o fluxo de trabalho

Uma biblioteca de modelos abrangente permite uma execução mais rápida, eliminando a necessidade de criar aplicativos personalizados do zero

Limitações do Airtable

Se você busca uma solução direta e pronta para uso, talvez ache a abordagem "crie você mesmo" do Airtable um desafio

Preços do Airtable

Gratuito: Para indivíduos ou equipes muito pequenas

Para indivíduos ou equipes muito pequenas Equipe: $24 por mês por usuário

$24 por mês por usuário Empresa: US$ 54 por mês por usuário

US$ 54 por mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Trabalho em equipe: Melhor para gerenciamento de projetos criativos

via Trabalho em equipe Com o Teamwork, você pode permitir um envolvimento rápido no mapeamento do fluxo de valor e apresentar fluxos de trabalho em vários formatos fáceis de entender. Isso é útil do ponto de vista do gerenciamento enxuto ao apontar problemas como acúmulos de estoque, troca de tarefas e tempos de espera.

Você pode usar recursos como planejamento de projetos e gráficos de Gantt para detectar quaisquer dependências que possam atrasá-lo na linha. Para facilitar esse processo, os comentários ou tópicos de comentários são centralizados com as tarefas do Teamwork, eliminando a necessidade de troca constante de contexto.

Mas se você achar que os recursos de personalização do Teamwork são limitados ou insuficientes, aproveite sua API para criar integrações personalizadas e automação para simplificar seus fluxos de trabalho. A plataforma também oferece controles avançados de acesso a projetos, tarefas e arquivos, permitindo que você tenha controle total sobre a segurança dos seus dados.

melhores recursos do #### Teamwork

O Teamwork Spaces e o Chat aprimoram a comunicação clara, promovendo o aprimoramento contínuo e o fluxo de trabalho tranquilo

Visualize fluxos de valor e fluxos de projeto, garantindo que todos se concentrem nas tarefas certas no momento certo

As ferramentas de controle de tempo e orçamento permitem que os gerentes monitorem as despesas e identifiquem possíveis áreas de desperdício ou ineficiência

Integre-se a ferramentas como Dropbox e Asana para tornar seus fluxos de trabalho mais perfeitos

Limitações do trabalho em equipe

Falta de recursos avançados, como gerenciamento de recursos e relatórios avançados

Inicialmente, é necessário um tempo significativo para implementar o recurso.

Preços do Teamwork

Gratuito para até cinco usuários com recursos limitados

Deliver: US$ 13,99 por mês, por usuário (mínimo de três usuários)

US$ 13,99 por mês, por usuário (mínimo de três usuários) Grow: US$ 25,99 por mês, por usuário (mínimo de cinco usuários)

US$ 25,99 por mês, por usuário (mínimo de cinco usuários) Escala: Preços personalizados

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (850+ avaliações)

7. Zenhub: O melhor para gerenciamento de projetos de software

via Zenhub Se você estiver procurando um software que se integre perfeitamente ao GitHub e atenda especificamente a gerentes de projeto, desenvolvedores e proprietários de produtos, o Zenhub é a ferramenta ideal.

O Zenhub é altamente eficaz para equipes de desenvolvimento de software. Sua operação direta dentro do GitHub pode permitir que os desenvolvedores trabalhem em seu ambiente preferido, enquanto os gerentes de projeto podem acompanhar o progresso com eficiência.

Pipelines e visualizações personalizáveis permitem a produção enxuta, e ferramentas robustas de mapeamento de produtos garantem que as equipes permaneçam concentradas na entrega de valor.

Melhores recursos do Zenhub

Você pode preencher rapidamente os quadros Kanban em tempo real com dados do GitHub

A automação do fluxo de trabalho facilita a criação de fluxos e o estabelecimento de um sistema de puxar

Relatórios e insights ágeis permitem que as agências melhorem e mapeiem o fluxo de valor com mais eficiência

Limitações do Zenhub

As notificações de conclusão ou status do projeto podem parecer irritantes para alguns usuários

É difícil personalizar de acordo com suas necessidades

Preços do Zenhub

Gratuito: Teste gratuito de 14 dias

Teste gratuito de 14 dias Equipes: US$ 12,50 por usuário por mês

US$ 12,50 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Zenhub avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (34 avaliações)

4,3/5 (34 avaliações) Capterra: 4,3/5 (35 avaliações)

8. SafetyCulture: Melhor para iniciantes

via Cultura de segurança O SafetyCulture, anteriormente conhecido como iAuditor, ajuda você a aprender e implementar os princípios do Lean Six Sigma em seu fluxo de trabalho. É uma ferramenta de fácil utilização que permite que você comece a fazer melhorias rapidamente, mesmo enquanto aprimora suas habilidades e conhecimentos do Lean Six Sigma.

Inicialmente lançado como uma ferramenta de inspeção e geração de relatórios, o SafetyCulture posteriormente adicionou recursos de criação de fluxo de trabalho e atribuição de tarefas. Embora possa não ser a solução de gerenciamento de projetos mais abrangente disponível, ela é adequada para organizações que aderem aos princípios lean.

Eu o recomendaria para gerentes que estejam comprometidos com uma abordagem enxuta. Se seus requisitos de gerenciamento de projetos forem relativamente simples, vale a pena considerar o SafetyCulture. Ele é vantajoso se você também precisar de funcionalidades robustas de inspeção e geração de relatórios.

Melhores recursos da SafetyCulture

Facilite a criação do fluxo de trabalho, delineando processos e atribuindo acompanhamentos para garantir o progresso contínuo

Use listas de verificação digitais inteligentes para identificar o valor e mapear o fluxo de valor

Relatórios personalizados dão suporte a melhorias contínuas de processos e resultados, reduzindo efetivamente o desperdício

Use o recurso Heads Up para compartilhar anúncios ou atualizações com toda a equipe instantaneamente

Limitações do SafetyCulture

A solução da Web pode apresentar falhas às vezes

Nem todo mundo o achará muito intuitivo

Preços da SafetyCulture

Gratuito: Até 10 usuários

Até 10 usuários Premium: US$ 29 por usuário por mês

US$ 29 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

SafetyCulture ratings and reviews

G2: 4,4/5 (47 avaliações)

4,4/5 (47 avaliações) Capterra: 4,6/5 (196 avaliações)

9. TRAÇÃO: Melhor para otimizar processos

via TRAÇÃO A melhoria de processos é fundamental em todo projeto, especialmente em uma metodologia enxuta. O TRACtion é dedicado à melhoria de processos, o que o torna uma excelente ferramenta para o gerenciamento de projetos enxutos.

A TRACtion apresenta ferramentas integradas para melhoria contínua e um componente eLearning para microaprendizagem just-in-time. Além disso, fornece roteiros de solução de problemas e roteiros pré-construídos personalizáveis para avançar ainda mais nas iniciativas de melhoria de processos.

melhores recursos do #### TRACtion

Os painéis de controle garantem que todos os seus indicadores-chave de desempenho (KPIs), métricas e dados de projeto estejam visíveis e facilmente acessíveis

Fluxos de trabalho flexíveis permitem que você ajuste sua abordagem de solução de problemas conforme necessário

Interface de treinamento dedicada para orientar e fornecer feedback às equipes de projeto

Visualização de dados em tempo real com vários quadros e gráficos

Limitações da TRACtion

O produto pode ser muito complicado no início

Os recursos de registro podem parecer ainda não estar totalmente desenvolvidos para alguns usuários

Preços da TRACtion

Há uma taxa única de configuração e uma taxa de uso anual para a maioria das equipes

Há preços personalizados para implementações corporativas

TRACtion ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,9/5 (50 avaliações)

10. Asana: O melhor gerenciamento de trabalho com IA

via Asana A maioria das pessoas que conheci que usam a Asana a chamam de seu segundo cérebro, e eu concordo com isso. Ela gera clareza e é um ótimo lugar para conectar suas metas estratégicas às equipes que ajudam a alcançá-las. Você também pode ver o progresso em tempo real, atualizar os participantes e manter a empresa no caminho certo.

Acho que a IA da Asana é o seu recurso mais diferenciado. Além de recomendar campos inteligentes em quadros ou resumos inteligentes para seus quadros e tarefas, ela pode ajudá-lo a editar e aperfeiçoar suas mensagens. Ela também fornece insights sobre a definição de metas mais realistas e regras para automatizar tarefas repetitivas.

Melhores recursos da Asana

Você pode manter suas equipes responsáveis organizando os projetos e tarefas atuais em um só lugar e dando a todos visibilidade do trabalho que precisam fazer e das etapas para chegar lá

Você pode ter uma visão panorâmica com várias visualizações de projetos e rótulos personalizados

Você pode facilmente envolver todos com atualizações automáticas sobre novos comentários, atribuições e muito mais. Os membros da sua equipe podem acompanhar todas as tarefas atribuídas a eles em um só lugar

Limitações da Asana

Os dados de importação e exportação estão disponíveis apenas nos formatos de arquivo JSON e CSV

Apenas uma pessoa pode atribuir tarefas, o que cria um desafio para equipes grandes com vários participantes do projeto. Também não é possível atribuir tarefas a vários responsáveis

Preços da Asana

Gratuito: Para sempre

Para sempre Inicial: $13,49/mês por usuário

$13,49/mês por usuário Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

US$ 30,49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

Escolha a melhor ferramenta de gerenciamento Lean

A metodologia Lean pode parecer esmagadora para iniciantes. Quando não é bem executada, ela pode deixá-lo com uma lista de verificação interminável de tudo o que deu errado.

Porém, com as ferramentas certas, as estratégias lean podem ajudá-lo a rastrear padrões e tendências para prever problemas futuros e sentir-se mais no controle do seu fluxo de trabalho. O ClickUp pode ser seu par ideal nessa jornada se você estiver procurando: