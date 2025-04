10 melhores alternativas ao TikTok em 2025

Com A possível proibição do TikTok em 2025 está se aproximando muitos usuários estão buscando aplicativos como o TikTok como alternativas viáveis. Não se preocupe, o TikTok não detém o monopólio dos vídeos curtos e divertidos! Há uma abundância de plataformas que atendem a vários nichos de conteúdo, recursos de descoberta e opções de monetização.

Impulsionado por tendências virais, vídeos de formato curto e telas verticais, o TikTok tornou-se uma plataforma de lançamento para criadores e uma ferramenta de marketing para as empresas. No entanto, seus esforços de marketing de conteúdo agora devem ser capazes de se adaptar a outros canais. Como os concorrentes do TikTok estão em ascensão, seu próximo momento viral poderá ser em um deles.

Portanto, antes que você perca o acesso ao TikTok, vamos explorar os 10 melhores aplicativos de compartilhamento de vídeo disponíveis no mercado que podem servir como ótimas alternativas ao TikTok. E isso não é tudo, também destacaremos a ferramenta definitiva para gerenciar todas as suas necessidades de conteúdo sem problemas.

O que você deve procurar em aplicativos como o TikTok?

Considere estes fatores-chave ao escolher uma alternativa ao TikTok:

Nicho de conteúdo: Veja se a plataforma atende a seus interesses específicos, seja humor, jogos, negócios ou conteúdo educacional

Recursos de descoberta: Procure algoritmos de recomendação fortes para ajudá-lo a encontrar conteúdo interessante e aumentar seu público

Ferramentas de edição: Certifique-se de que o aplicativo ofereça recursos de edição adequados à sua criatividade, permitindo adicionar música, efeitos e texto

Opções de monetização: Se você pretende ganhar dinheiro com seu conteúdo, verifique se a plataforma oferece recursos de monetização incorporados, como gorjetas ou fundos para criadores

Base de usuários estabelecida: Uma base de usuários maior aumenta o potencial de atingir um público mais amplo e gerar viralidade

Além disso, verifique se esses aplicativos são gratuitos ou, pelo menos, acessíveis; alguns aplicativos podem exigir que você compre determinados recursos avançados ou desbloqueie uma funcionalidade maior.

10 melhores alternativas ao TikTok em 2025

Pode haver vários motivos para você considerar uma alternativa ao TikTok: Você está preocupado com questões de privacidade ou está procurando uma plataforma de conteúdo que se alinhe com suas preferências, talvez mais recursos ou apenas uma vibração de comunidade diferente.

Seja qual for o seu motivo, você encontrará uma opção adequada abaixo.

1. Carretéis do Instagram

via Instagram Reels O Instagram Reels é uma ferramenta avançada para criadores e empresas produzirem vídeos curtos semelhantes aos do TikTok.

Ele permite que você crie vídeos curtos, criativos e divertidos de até 90 segundos, repletos de música, efeitos e transições criativas.

Ele ajuda você a dimensionar sua produção de conteúdo como criador ou como empresa. Pense em conteúdo atraente que possa se tornar viral, aumentar o reconhecimento da marca ou simplesmente mostrar sua personalidade.

Mas os Reels não são apenas diversão e jogos. Eles oferecem um espaço dedicado na guia Explorar, permitindo que você alcance um grande público além dos seus seguidores.

Os melhores recursos do Instagram Reels

Mantém os espectadores presos e rolando para ver mais com uma interface familiar e sem frescuras

Alcance um público mais amplo além de seus seguidores por meio de um espaço dedicado na guia Explorar

Faça parcerias com criadores ou utilize os anúncios do Reels para atingir seu público-alvo

Os criadores podem explorar patrocínios de marcas ou utilizar o marketing de afiliados

Use as ferramentas de edição, as opções de música e os efeitos prontamente disponíveis para obter um alto grau de expressão criativa

Limitações do Instagram Reels

Em comparação com o vídeo máximo de 10 minutos do TikTok, os Reels têm um limite de 90 segundos, o que limita as opções de narrativa

Com uma enorme base de usuários, a competição por visualizações e engajamento no Reels pode ser acirrada

Preços do Instagram Reels

**Gratuito para sempre

Instagram Reels avaliações e comentários

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

2. Snapchat

via Snapchat O Snapchat não é uma plataforma de mídia social comum. Lançado em 2011, ele ficou famoso por suas mensagens únicas de foto e vídeo que desaparecem, chamadas "Snaps" Esses Snaps desaparecem depois de serem visualizados, criando um senso de urgência e intimidade.

Essa é uma plataforma para criar conexões em tempo real e expressão criativa que continua evoluindo com novos recursos e experiências de realidade aumentada (AR).

Melhores recursos do Snapchat

Sobreponha efeitos digitais divertidos e malucos em seus instantâneos, transformando o ambiente ao seu redor ou adicionando filtros divertidos ao seu rosto

Compartilhe uma coleção de fotos que aparecem por 24 horas, permitindo que você documente seu dia em um formato narrativo

Explore conteúdo selecionado de celebridades, marcas e agências de notícias, oferecendo uma visão geral de vários tópicos e tendências

Participe de conversas individuais ou em grupo com amigos, com chamadas de vídeo e a opção de mensagens que desaparecem

Transmita momentos de vídeo ao vivo para seus seguidores em tempo real

Limitações do Snapchat

Embora a impermanência dos Snaps possa ser atraente, ela também pode ser frustrante. Os usuários podem perder um Snap engraçado ou uma mensagem importante se não estiverem prestando muita atenção

Ao contrário das plataformas com funções de pesquisa robustas, encontrar novos amigos ou conteúdo no Snapchat pode ser mais difícil

Preços do Snapchat

**Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Snapchat

G2: 4,2/5 (283+ avaliações)

4,2/5 (283+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (1048+ avaliações)

3. Curtas do YouTube

via Curtas do YouTube Seguindo a moda dos vídeos curtos, o YouTube Shorts é um recurso que fica dentro da conhecida plataforma do YouTube. Especificamente projetado para criar e compartilhar vídeos curtos, ele permite capturar, editar e publicar vídeos de até 60 segundos diretamente no YouTube por meio do seu telefone.

O aplicativo oferece várias ferramentas de edição para adicionar música, sobreposições de texto e até mesmo juntar vários clipes.

A melhor parte? O YouTube Shorts é uma seção dedicada dentro do aplicativo do YouTube, que permite aos espectadores descobrir e percorrer um fluxo interminável de vídeos curtos.

Os melhores recursos do YouTube Short

Acesse a enorme base de usuários existente no YouTube, o que dá aos criadores o potencial de alcançar milhões de pessoas além dos espectadores inscritos

Utilizar a conhecida plataforma do YouTube e suas ferramentas de edição para criar curtas interessantes diretamente em seus telefones

Adicione música, sobreposições de texto e até mesmo junte vários clipes com uma variedade de ferramentas de edição

Crie uma biblioteca de conteúdo envolvente. Ao contrário dos Stories que desaparecem, os Shorts são permanentes no YouTube

Obtenha receita de anúncios com as visualizações dos Shorts

Limitações do Youtube Shorts

Os vídeos têm um limite de 60 segundos, o que limita a profundidade e a complexidade da narrativa em comparação com o conteúdo de formato mais longo

As análises detalhadas sobre o desempenho dos Shorts são menos abrangentes em comparação com os vídeos regulares do YouTube

Preços do Youtube Shorts

**Gratuito para sempre

Youtube Shorts avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (6+ avaliações)

4,3/5 (6+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

4. Reuniões

via Huddles O Huddles era conhecido como Byte ou V2 e tinha como objetivo ser o sucessor da popular plataforma de vídeos curtos Vine.

Ao contrário de seu antecessor, o Huddles se concentra na promoção de comunidades em torno de criadores de que você gosta. O aplicativo permite que os usuários sigam os criadores e vejam seus vídeos curtos em looping, semelhante ao formato do Vine.

Mas o Huddles vai além de apenas assistir. Ele incorpora recursos como funções de bate-papo e opções de gorjeta, permitindo que você se conecte com os criadores e demonstre apreço pelo conteúdo deles diretamente.

Melhores recursos do Huddles

Converse e interaja com criadores e outros fãs, criando um forte senso de comunidade

Mostre seu apreço pelo conteúdo dos criadores dando gorjetas a eles por meio do aplicativo

Mergulhe no mundo divertido e envolvente dos vídeos curtos em looping, semelhante ao popular formato Vine

limitações do #### Huddles

Concentra-se principalmente em vídeos curtos em looping. Isso pode limitar a expressão criativa de criadores que preferem formatos ou estilos de narrativa diferentes

Embora a gorjeta exista, ela não é uma fonte de renda garantida para os criadores

preços do #### Huddles

**Gratuito para sempre

Huddles ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

5. Funimate

via Funimate O Funimate é um aplicativo móvel projetado especificamente para criar e editar vídeos curtos e atraentes. Ele atende àqueles que gostam de vídeos musicais envolventes e acrescenta um toque criativo e efeitos especiais ao seu conteúdo.

Melhores recursos do Funimate

Capture vídeos diretamente no aplicativo ou importe clipes existentes da biblioteca do seu telefone com uma interface de usuário fácil

Corte e edite a duração do vídeo para que se ajuste ao formato desejado

Acesse uma vasta biblioteca de efeitos e transições de vídeo. Adicione câmera lenta, reprodução reversa, efeitos de tela verde e muito mais para destacar seus vídeos

Sobreponha texto, adesivos e animações para personalizar seu conteúdo e adicionar humor ou interesse visual

Inclua suas faixas de música favoritas da biblioteca do Funimate ou importe suas músicas para criar uma trilha sonora para o seu vídeo

Utilize efeitos sonoros para aprimorar momentos específicos ou adicionar toques cômicos

Compartilhe suas criações com amigos ou com a comunidade Funimate em geral. Embora o foco seja a edição, o Funimate oferece recursos sociais opcionais

Limitações do Funimate

Em dispositivos mais antigos ou em projetos com uso intensivo de recursos, o Funimate pode apresentar atrasos ou falhas durante a edição

Embora você possa criar conteúdo incrível, o Funimate em si não oferece opções de monetização direta para os criadores

Preços do Funimate

Gratuito para sempre

Assinatura única: US$ 7,99/por usuário

Avaliações e resenhas do Funimate

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Limão8

via Limão8 Lemon8 é uma comunidade com curadoria para entusiastas de estilo de vida. É uma plataforma que combina a inspiração visual do Pinterest com a criação de conteúdo envolvente do Instagram, tudo sob a égide de categorias específicas de estilo de vida.

Você adora navegar por looks de moda estilosos ou descobrir receitas de dar água na boca? O Lemon8 atende a seus interesses!

O aplicativo permite que você publique fotos e vídeos curtos com foco no compartilhamento de informações detalhadas. Compartilhe sua última roupa e marque as marcas que está usando, ou revele sua obra-prima culinária com uma receita passo a passo e uma lista de ingredientes.

Melhores recursos do Lemon8

Publique conteúdo detalhado em categorias específicas de estilo de vida, como moda, alimentação e viagens

Compartilhar conhecimento e inspirar uns aos outros com grupos de espectadores que compartilham interesses semelhantes

Torne o conteúdo visualmente atraente e informativo acessível a todos com o layout fácil de usar e as ferramentas de edição integradas

Ajude os usuários a descobrir conteúdo relevante para seus interesses com opções de pesquisa intuitivas e um forte sistema de hashtag, promovendo uma experiência personalizada

Limitações do Lemon8

Em comparação com gigantes estabelecidos da mídia social, tem uma base de usuários muito menor

Não oferece recursos de monetização incorporados, como anúncios ou gorjetas

Preços da Lemon8

**Gratuito para sempre

Lemon8 ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

7. Triller

via Triller O Triller é um aplicativo completo para criar e compartilhar vídeos musicais. Você pode capturar vídeos diretamente no aplicativo ou importar clipes existentes e, em seguida, liberar sua criatividade com uma variedade de ferramentas de edição.

O Triller permite adicionar músicas de uma vasta biblioteca ou até mesmo usar suas próprias músicas, o que o torna perfeito para qualquer coisa, desde mostrar seus movimentos de dança até criar esquetes engraçados com efeitos sonoros perfeitamente sincronizados.

Mas o melhor recurso do Triller é o recurso de edição automática com tecnologia de IA. Basta filmar várias tomadas curtas com diferentes filtros ou edições, e o aplicativo as une perfeitamente, permitindo que você crie vídeos musicais com aparência profissional em minutos.

Embora o recurso de edição automática seja impressionante, as ferramentas de edição manual estão disponíveis para aqueles que preferem uma abordagem mais prática.

melhores recursos do #### Triller

Incorpore suas faixas favoritas ou até mesmo use seu próprio áudio. Isso é perfeito para criar vídeos musicais, desafios de dança ou batalhas de sincronização labial

Filme vários clipes curtos com diferentes efeitos ou filtros. O aplicativo os une de forma inteligente, criando vídeos musicais com aparência profissional em minutos

Compartilhe suas criações com os amigos, siga os criadores que você admira e participe de desafios de tendências com uma comunidade vibrante e interativa

limitações do #### Triller

O Triller tem uma pequena base de usuários

Se o seu foco for esquetes de comédia ou narrativas não relacionadas à música, talvez você ache outras plataformas mais adequadas

Preços do Triller

**Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Triller

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

8. Gostar

via Como O Likee é uma plataforma projetada para liberar sua estrela de vídeo interior e mantê-lo na tela por horas. O aplicativo permite capturar e editar vídeos curtos de até um minuto de duração usando vários efeitos especiais, filtros e opções de música.

Quer se transformar em um personagem de desenho animado ou adicionar efeitos sonoros hilários à sua esquete? O Likee tem tudo o que você precisa.

A diversão não para por aí! Você também pode explorar a transmissão ao vivo, mostrar seus talentos ou simplesmente se conectar com seu público em tempo real.

Melhores recursos do Likee

Crie vídeos curtos visualmente impressionantes e envolventes com uma vasta biblioteca de efeitos especiais, filtros e opções de música

Interaja com seu público em tempo real, organize sessões de perguntas e respostas ou mostre seus talentos de uma forma mais interativa

Assista ao conteúdo que você realmente gosta, de esquetes engraçados a tutoriais de maquiagem, com um algoritmo adaptado para alimentar seus interesses

Alcance um público mais amplo ou descubra conteúdo diversificado da significativa base de usuários em todo o mundo

Limitações do Likee

Encontrar conteúdo inadequado no Likee, especialmente para usuários mais jovens, foi uma preocupação no passado

A tendência é de conteúdo leve e divertido. Os criadores que buscam compartilhar conteúdo informativo ou educacional podem encontrar menos tração

Preços do Likee

**Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Likee

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Lomotiff

via Lomotiff O Lomotif é um aplicativo de compartilhamento de vídeos que permite aos usuários criar vídeos curtos e compilações de fotos usando suas ferramentas de edição de vídeo, biblioteca de músicas, GIFs e filtros.

Os usuários podem usar o Lomotif para editar vídeos para o Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e TikTok. O aplicativo pode trabalhar com uma grande variedade de vídeos e fotografias, mas tem um uso de CPU relativamente alto em comparação com outros aplicativos para edição de vídeo.

Melhores recursos do Lomotif

Junte vídeos curtos em colagens de vídeo envolventes, geralmente sincronizadas com música

Escolha entre uma vasta biblioteca de músicas ou importe suas músicas para criar a trilha sonora perfeita para sua colagem de vídeo

Compartilhe suas criações com amigos e seguidores, explore o conteúdo de outros usuários e participe de desafios da comunidade

Crie vídeos de destaque mostrando momentos ou temas específicos, semelhantes aos Destaques do Instagram

Limitações do Lomotiff

Tem uma base de usuários menor em comparação com o Instagram e o Snapchat

As opções de monetização para os criadores são limitadas

As compras no aplicativo podem aumentar o custo geral de uso do aplicativo

Preços promocionais

**Gratuito para sempre

Lomotiff avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Byte

via Byte Byte é um aplicativo de mídia social que permite aos usuários criar e compartilhar vídeos ultracurtos, com até seis segundos de duração, com seus seguidores. O aplicativo está disponível para Android e iOS e foi desenvolvido por Dom Hoffman, um dos autores originais do Vine.

melhores recursos do #### Byte

Crie e edite vídeos curtos facilmente com uma interface amigável, mesmo para os iniciantes em edição de vídeo

Expresse mensagens de forma criativa em um período de tempo limitado

Limitações do Byte

Os recursos não são atualizados há muito tempo

Pode ser descontinuado em breve

Preço do byte

**Gratuito para sempre

Byte ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Gerencie o conteúdo do TikTok com o ClickUp

Abordamos os melhores aplicativos de compartilhamento de vídeo para 2025, mas você deve optar por uma plataforma de gerenciamento de trabalho para gerenciar suas campanhas de conteúdo com eficiência.

Em um mundo de marketing em ritmo acelerado, é fundamental manter-se organizado e manter todos na mesma página.

O Plataforma de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp surge como uma solução poderosa que vai além de simples listas de tarefas, mesclando tudo, desde gerenciamento de equipe e modelos de redação de conteúdo para aumentar a produtividade em um só lugar.

Começar a usar

ClickUp 3.0 Visualização inicial simplificada

Se você é um profissional de marketing e está procurando por software de planejamento de campanha de marketing o ClickUp é o caminho a seguir.

Crie uma base de conhecimento centralizada que possa ser acessada com segurança por sua equipe e clientes. Use o Documentos do ClickUp para criar planos de conteúdo, calendários de conteúdo, estratégia e diretrizes de marca e qualquer outra coisa que você possa imaginar.

O ClickUp Docs pode ser um recurso poderoso em seu gerenciamento de projetos de mídia social oferecendo um espaço colaborativo e centralizado para várias necessidades de marketing.

Está trabalhando em uma postagem de blog, cópia de página de destino ou campanha de e-mail? O ClickUp Docs permite que sua equipe seja coautora de documentos, garantindo que todos estejam na mesma página, desde o conceito inicial até o rascunho final.

Use um sistema de comentários incorporado para deixar comentários diretamente no documento. Marque membros específicos da equipe, destaque alterações e discuta as edições com eficiência.

Combine a capacidade de conteúdo de Cérebro ClickUp e seu AI Writer For Work with Docs. A ferramenta com tecnologia de IA pode gerar respostas prontas para publicação com base em suas solicitações, expandir ideias e simplificar o conteúdo sem que você precise editá-lo.

Experimente o ClickUp Brain

ClickUp Brain

Está sem ideias de conteúdo? Use o ClickUp Brain's Hacks de IA para explorar tópicos relacionados, encontrar palavras-chave de tendência e descobrir conexões inesperadas. Isso pode gerar novas ideias e ajudar a personalizar seu conteúdo para que ele repercuta em seu público-alvo.

Como alternativa, você pode acessar mais de 1.000 Modelos do ClickUp para fazer brainstorming, editar conteúdo, criar scripts de conteúdo de vídeo, calendários de conteúdo e muito mais. Por exemplo, o Modelo de postagem de mídia social do ClickUp pode ser usado para gerenciar conteúdo de mídia social em várias plataformas.

Organize seu conteúdo para ser publicado em várias plataformas de mídia social com este modelo de postagem de mídia social do ClickUp

Criar novas ideias, escrever legendas cativantes e gerenciar recursos visuais leva muito tempo.

Mas e se houvesse uma maneira de otimizar seu fluxo de trabalho de mídia social? Este modelo é a sua arma secreta para conquistar a mídia social.

Este prático modelo de lista ajuda você a:

Acompanhar seu processo de criação de conteúdo com status personalizados como "Em andamento" e "A fazer"

Nunca perder um detalhe com campos personalizados para hashtags, métricas de engajamento e links de conteúdo

Organizar seu conteúdo com exibições personalizadas para diferentes plataformas, como Pinterest e Instagram

Veja todos os dados de suas postagens em um só lugar para facilitar a análise

Concentre-se em criar conteúdo excelente, não em gerenciar tarefas

Torne-se organizado e eficiente com recursos de gerenciamento de projetos, como controle de tempo e e-mails automatizados

Precisa criar um calendário de conteúdo do zero? Use o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para começar com o pé direito!

Organize seu conteúdo para o ano com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Criar um calendário de conteúdo pode parecer um ato de malabarismo. Os prazos se aproximam, a inspiração diminui e manter o controle de tudo se torna uma tarefa árdua. Mas não com o calendário de conteúdo do ClickUp modelos de calendário de conteúdo .

Use o Calendar View como seu centro de comando visual. Programe o conteúdo em diferentes plataformas (postagens de blog, mídia social, e-mails) arrastando e soltando tarefas em datas específicas. Veja toda a sua estratégia de conteúdo se desenrolar semana a mês!

Com o Board View, organize as tarefas por categoria (por exemplo, "Blog Posts", "Social Media Graphics"). Mova as tarefas em colunas como "To Do", "In Progress" e "Ready to Publish" para visualizar seu fluxo de trabalho

Use o List View, uma maneira simples e classificável de ter uma visão geral de todas as suas tarefas de conteúdo rapidamente. Priorize com base em prazos, atribua membros da equipe e acompanhe o progresso em um relance

Com a Timeline View, descreva visualmente o processo de criação de conteúdo. Organize as tarefas em ordem cronológica, veja as dependências entre as etapas e garanta um fluxo suave da concepção à publicação

Com os status personalizados, automatize as tarefas para que passem de "Review" (Revisão), "Scheduled" (Programado) e "Published" (Publicado) e receba notificações à medida que seu conteúdo passa pelos estágios até ser publicado

Chega de se esforçar para cumprir prazos ou de se perguntar em que pé estão suas peças de conteúdo!

Atualize seu processo de criação de conteúdo com o ClickUp

O mundo do conteúdo de vídeo de formato curto está crescendo! De amantes de videoclipes a entusiastas de comédias, há milhares de vídeos para todos os gostos.

No entanto, a criação de conteúdo cativante requer planejamento e organização. O ClickUp, uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing, vai além do simples gerenciamento de mídia social.

Aproveite suas exibições flexíveis e campos personalizados para criar um calendário de conteúdo que funcione para você. Com o ClickUp, você pode visualizar sua estratégia, otimizar o fluxo de trabalho e garantir a entrega consistente de conteúdo - tudo em uma plataforma fácil de usar.

Portanto, escolha sua plataforma de compartilhamento de vídeo favorita e, com o ClickUp como sua arma secreta, veja sua visão criativa ganhar vida! Registre-se no ClickUp hoje mesmo!