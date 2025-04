As 10 melhores alternativas ao BombBomb para mensagens de vídeo em 2025

O aumento do trabalho remoto e da comunicação digital alimentou a necessidade de interação envolvente e personalizada. As plataformas de mensagens de vídeo, como o BombBomb, tornaram-se ferramentas valiosas, permitindo que os usuários adicionem um toque humano a e-mails e apresentações.

Entretanto, com um mercado em crescimento, muitas alternativas ao BombBomb oferecem uma variedade de recursos e funcionalidades.

Este guia lista as 10 melhores alternativas ao BombBomb em 2024 e seus principais recursos, limitações, preços e avaliações de usuários.

Esperamos que isso o ajude a encontrar a opção perfeita para suas necessidades de mensagens de vídeo.

O que você deve procurar nas alternativas ao BombBomb?

A escolha da plataforma certa depende de suas necessidades específicas e de seu orçamento. Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Gravação e edição: Certifique-se de que a plataforma ofereça um conjunto robusto de recursos, como gravação de tela e webcam, bem como ferramentas básicas de edição

Certifique-se de que a plataforma ofereça um conjunto robusto de recursos, como gravação de tela e webcam, bem como ferramentas básicas de edição Compartilhamento e rastreamento: Escolha uma alternativa que permita compartilhar vídeos por e-mail e mídia social ou incorporá-los ao seu site. Procure recursos adicionais de análise para ajudá-lo a monitorar o envolvimento

Escolha uma alternativa que permita compartilhar vídeos por e-mail e mídia social ou incorporá-los ao seu site. Procure recursos adicionais de análise para ajudá-lo a monitorar o envolvimento Segurança e conformidade: Selecione uma plataforma que tenha armazenamento seguro de vídeo e ofereça os recursos necessários para os requisitos de conformidade do seu setor

Selecione uma plataforma que tenha armazenamento seguro de vídeo e ofereça os recursos necessários para os requisitos de conformidade do seu setor Integrações: Verifique se a plataforma pode se integrar às suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes, incluindo CRM, marketing por e-mail ou software de gerenciamento de projetos, para garantir uma transição tranquila e a compatibilidade com sua plataforma atual

Verifique se a plataforma pode se integrar às suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes, incluindo CRM, marketing por e-mail ou software de gerenciamento de projetos, para garantir uma transição tranquila e a compatibilidade com sua plataforma atual Facilidade de uso: Escolha uma plataforma fácil de usar e intuitiva para criadores e visualizadores. Verifique se ela também permite que você crie vídeos sem treinamento extensivo

Avaliando minuciosamente esses recursos, você pode escolher a alternativa mais adequada ao BombBomb que atenda a todos os seus requisitos de vídeo e gravação.

As 10 melhores alternativas ao BombBomb para usar em 2024

Com os fatores acima em mente, vamos explorar as 10 melhores alternativas ao BombBomb que você pode usar em 2024:

1. ClickUp

Crie e compartilhe vídeos, transcreva, comente e transforme-os em tarefas usando o ClickUp Clips

O ClickUp é um poderoso pacote de gerenciamento de projetos com uma ferramenta integrada de gravação de vídeo e tela - o Clips. Esse recurso permite que você grave vídeos curtos diretamente na plataforma.

Um recurso interessante do Clipes do ClickUp é sua integração com a IA, que transcreve automaticamente suas mensagens de vídeo para aumentar a acessibilidade.

Veja por que o Clips é uma boa alternativa ao BombBomb:

Como o Clips faz parte do ClickUp, você não precisa alternar entre diferentes ferramentas para gravar e compartilhar telas e vídeos. Tudo é acessível em seu fluxo de trabalho existente

Incorpore clipes em tarefas, comentários ou documentos, tornando-os prontamente disponíveis para os colaboradores no contexto

Cérebro ClickUp transcreve automaticamente seus clipes, tornando-os pesquisáveis e fornecendo contexto adicional para os espectadores

Comente diretamente em momentos específicos de um clipe, permitindo discussões e feedback sobre a gravação

Gerencie os clipes do ClickUp no Clips Hub centralizado

Melhores recursos do ClickUp

Clique nos carimbos de data e hora para saltar pelo vídeo e copiar trechos para usar onde for necessário

Compartilhe clipes com qualquer pessoa usando um link público ou arquivo de vídeo

Garanta uma qualidade de vídeo e áudio de nível profissional

Grave sem limites de tempo ou marcas d'água em suas gravações de tela

Gerencie todos os seus vídeos e clipes de áudio em um só lugar com o Clips Hub

Elimine os intermináveis tópicos de comentários e a confusão gravando um vídeo e compartilhando suas ideias de forma clara com o ClickUp Clips

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários notam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Tear

via Tear O Loom pode ser melhor que o BombBomb se você priorizar uma experiência gratuita e fácil de usar com alta qualidade gravação de tela ferramentas.

Embora muitas Alternativas ao tear para 2024 para criar conteúdo de vídeo atraente, ele manteve sua popularidade entre uma ampla base de usuários.

É possível capturar simultaneamente a tela e a câmera e usar ferramentas básicas de edição para cortar vídeos. O Loom também oferece compartilhamento fácil de vídeos por meio de links de vídeo exclusivos que podem ser incorporados em sites ou usados em e-mails.

Melhores recursos do Loom

Captura de tela e áudio no MacOS, Windows e Chrome

Faça edições rápidas no navegador ou no aplicativo móvel

Use ferramentas de desenho para fazer anotações e dar ênfase

Limitações do Loom

Falhas recorrentes na função de edição

Problemas frequentes de reprodução

Preços do Loom

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial : uS$ 15/criador por mês

: uS$ 15/criador por mês Empresa: Preços personalizados

Loom ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

3. Vidyard

via Vidyard A Vidyard oferece uma plataforma de gerenciamento de vídeo mais abrangente, com recursos de análise, edição e compartilhamento avançado, em comparação com o foco da BombBomb apenas em ferramentas simples de mensagens de vídeo.

Como muitos Alternativas ao Vidyard e ao BombBomb o Vidyard e o BombBomb, além de oferecer ferramentas avançadas de edição de vídeo, análises para rastrear o envolvimento e recursos projetados para criar demonstrações de produtos atraentes e vídeos de divulgação personalizados.

melhores recursos do #### Vidyard

Simplifique o planejamento de vídeo e libere sua criatividade com o AI Script Generator da Vidyard

Centralize seus vídeos, documentos e outros recursos de vendas em um espaço de fácil acesso

Mova as conversas para fora da caixa de entrada com compartilhamento e colaboração centralizados

Limitações do Vidyard

Precisa de melhores opções de personalização para uploads e planos de fundo

O processamento de vídeo pode levar muito tempo ao recortar/editar

Preços da Vidyard

Gratuito

Pro : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Mais : $89/mês

: $89/mês Business: Preços personalizados

Vidyard avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Zight

via Luz O Zight é uma alternativa ao BombBomb para explicações aprofundadas e assíncronas com gravação de tela, anotações e transcrições.

Ele permite incorporar elementos clicáveis nos vídeos, como links, enquetes e CTAs (chamadas para ação). Isso torna o Zight uma excelente opção para envolver os espectadores e incentivá-los a agir depois de assistir à sua mensagem de vídeo.

Melhores recursos do Zight

Grave sua tela com os aplicativos do Zight para desktop, dispositivos móveis e Chrome

Capture, anote e compartilhe instantaneamente capturas de tela com suas ferramentas de anotação

Crie GIFs animados a partir de qualquer coisa na sua tela e decore-os com legendas e adesivos

Limitações do Zight

UX ruim devido a mudanças de cores pouco atraentes

Os sons de cliques altos e desnecessários não podem ser desativados no Chrome

Preços do Zight

Gratuito para pessoas físicas

para pessoas físicas Pro : uS$ 9,9/mês em um plano anual

: uS$ 9,9/mês em um plano anual Equipe : $8/mês no plano anual

: $8/mês no plano anual Empresa: Preços personalizados

Zight ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

5. TelaRec

via TelaRec O ScreenRec concentra-se na gravação simples da tela e da webcam, o que o torna uma boa opção para mensagens de vídeo rápidas, em vez da abordagem centrada em e-mail do BombBomb.

Como o Loom, ele oferece uma interface amigável e compartilhamento sem esforço por meio da criação de links personalizados. O ScreenRec também apresenta alguns recursos exclusivos, como ferramentas de desenho para anotações.

Melhores recursos do ScreenRec

Capture sua tela com um clique, faça anotações nas capturas de tela e compartilhe instantaneamente

Grave e compartilhe vídeos de treinamento interno de forma privada

Publique vídeos na Web e use a análise para saber quem assistiu aos seus vídeos, quando e por quanto tempo

Limitações do ScreenRec

Não há opção para editar vídeos

Interface do usuário e barra de ferramentas de anotação desatualizadas

Preços do ScreenRec

Gratuito

Pro : uS$ 8,32/mês

: uS$ 8,32/mês Premium: uS$ 81,66/mês

ScreenRec avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (Não há avaliações suficientes)

4,8/5 (Não há avaliações suficientes) Capterra: 5/5 (Não há avaliações suficientes)

6. Wistia

via Wistia Se você quiser se concentrar em uma estratégia de conteúdo de vídeo baseada na Web, a Wistia se destaca em ferramentas de hospedagem de vídeo e integração de sites, o que o torna uma boa alternativa ao BombBomb. Ele foi projetado principalmente para empresas que desejam exibir conteúdo de vídeo de alta qualidade em seus sites e materiais de marketing.

O Wistia Soapbox Extensão do Chrome ajuda a gravar a tela e a webcam simultaneamente.

Embora o Wistia não ofereça a funcionalidade de gravação direta, ele se destaca por fornecer players de vídeo seguros e personalizáveis com análises avançadas para rastrear o envolvimento do espectador.

Melhores recursos do Wistia

Grave, edite e colabore em vídeos diretamente de seu navegador

Dê aos seus vídeos um lar com pastas, filtros e tags que facilitam o gerenciamento

Use as ferramentas integradas de SEO de vídeo e geração de leads do Wistia para marketing de vídeo Meça e otimize o desempenho de seus vídeos com análises e testes A/B



Limitações da Wistia

O domínio de alguns dos recursos mais avançados, como a personalização do comportamento do vídeo ou a configuração de integrações, pode exigir um pouco de curva de aprendizado para os usuários que são novos nas plataformas de hospedagem de vídeo

Preços da Wistia

Gratuito

Plus: $24/mês

$24/mês Pro: $99/mês

$99/mês Avançado: $399/mês

$399/mês Premium: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Wistia

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

7. Vídeo do Hippo

via Vídeo do hipopótamo O Hippo Video oferece uma alternativa ao BombBomb para mensagens de vídeo com foco em vendas e marketing. Ele simplifica a criação de vídeos personalizados para divulgação e prospecção com recursos como suporte a teleprompter, modelos de vídeo e formulários de captura de leads.

É ideal para equipes de vendas e marketing que desejam um fluxo de trabalho de e-mail em vídeo simplificado com ferramentas de geração de leads.

Os melhores recursos do Hippo Video

Crie vídeos personalizados para qualquer cenário com apenas alguns cliques a partir de uma vasta coleção de modelos predefinidos

Gerar scripts de vídeo instantaneamente com a inserção de prompts

Suporte a avatares em mais de 140 idiomas internacionais

Limitações do Hippo Video

Às vezes, a plataforma parece mais voltada para as equipes, deixando os jogadores individuais descobrindo as coisas por conta própria

UX/UI desatualizada

Preços do Hippo Video

Gratuito

Pro : uS$ 20/usuário por mês com cobrança anual

: uS$ 20/usuário por mês com cobrança anual Equipes : $60/usuário por mês com cobrança anual

: $60/usuário por mês com cobrança anual Enterprise: uS$ 80/usuário por mês com cobrança anual

Hippo Video ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Dica profissional:_ Use estes 15 modelos de planos de comunicação gratuitos para criar relacionamento com clientes, parceiros e partes interessadas!

8. Sendspark

via Sendspark O Sendspark é uma plataforma fácil de usar projetada para criar e compartilhar mensagens de vídeo personalizadas.

Ela apresenta interfaces fáceis de usar e análises detalhadas de vídeo a um preço mais baixo do que os planos da BombBomb para recursos semelhantes. Portanto, se você prioriza a acessibilidade e a facilidade de uso, o Sendspark é uma opção atraente.

Melhores recursos do Sendspark

Crie vídeos personalizados para compartilhar com seus clientes e clientes potenciais

Combine com vídeos pré-gravados para aumentar a escala

Personalize automaticamente a experiência de vídeo para cada espectador, tornando-a pessoal e relevante em escala

Limitações do Sendspark

Longo tempo de processamento de vídeo

Falhas técnicas recorrentes na plataforma

Preços do Sendspark

Mensagens de vídeo 1:1: $15/assento por mês

$15/assento por mês Vídeos personalizados por IA : $49/assento por mês

: $49/assento por mês Pacote de vídeo para equipes : $149/equipe por mês

: $149/equipe por mês Alcance de alto volume: uS$ 499/equipe por mês

Avaliações e resenhas do Sendspark

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

9. Vimeo

via Vimeo O Vimeo é uma plataforma popular de hospedagem de vídeo conhecida por sua reprodução de vídeo de alta qualidade e controles avançados de privacidade.

Embora não tenha sido projetado especificamente para mensagens de vídeo, o Vimeo permite uploads seguros de vídeo, proteção por senha e opções de personalização para incorporar vídeos em e-mails ou sites.

Se o seu foco principal são e-mails de vídeo personalizados com recursos de marketing e vendas, o BombBomb pode ser mais adequado. No entanto, o Vimeo pode ser uma boa alternativa se você precisar de uma plataforma de hospedagem de vídeo mais versátil com recursos de gerenciamento robustos.

Melhores recursos do Vimeo

Use um poderoso mecanismo de IA para edição de vídeo baseada em texto

Mantenha seu conteúdo organizado em uma bela biblioteca de vídeos

Crie e hospede vídeos em um player sem anúncios

Limitações do Vimeo

A plataforma pode ser difícil de navegar para novos usuários

Problemas ocasionais de reprodução

Interface de usuário ruim para o painel de configurações

Preços do Vimeo

Gratuito

Iniciante : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Standard : $33/mês

: $33/mês Advanced: uS$ 108/mês

Avaliações e resenhas do Vimeo

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

10. Bonjoro

via Bonjoro O Bonjoro se concentra no poder das saudações em vídeo e das apresentações personalizadas. Ele permite que os usuários gravem mensagens de vídeo curtas diretamente do navegador da Web e as enviem automaticamente com base em acionadores, como novos leads ou interações com clientes.

O Bonjoro prioriza a construção de relacionamento e a criação de uma primeira impressão sólida. Portanto, ele pode ser mais adequado se suas prioridades forem acessibilidade, integrações com ferramentas de marketing por e-mail e coleta de depoimentos em vídeo.

O plano gratuito permite que você o experimente, o preço é bem dimensionado para equipes pequenas e ele se integra a CRMs e plataformas de e-mail populares.

Enquanto o BombBomb apresenta recursos robustos, o Bonjoro se concentra nessas áreas para aprimorar o alcance de seus vídeos.

Melhores recursos do Bonjoro

Conecte-se ao seu CRM para enviar facilmente vídeos pessoais sempre que receber um novo lead, inscrição ou consulta

Grave e envie seus vídeos do celular ou do desktop, com campos personalizados do seu CRM visíveis no momento da gravação

Obtenha mais respostas e impulsione as conversões incluindo links para seu site, calendário ou outros recursos importantes

limitações do #### Bonjoro

Espaço para melhorias na interface do usuário

Problemas ocasionais com uploads

Problemas ocasionais com integrações

Preços do Bonjoro

**Gratuito

Iniciante : $25/mês

: $25/mês Pro : $39/mês

: $39/mês Growth: $99/mês

Bonjoro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

4,8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (6+ avaliações)

Dica profissional: Dê uma olhada nestes 14 melhores ferramentas gratuitas de gravação de tela sem marcas d'água antes de escolher sua próxima ferramenta de comunicação por vídeo!

Escolhendo a plataforma certa de mensagens de vídeo

Não fique atolado em um mar de opções de mensagens de vídeo!

Escolher a plataforma certa para enviar vídeos pode parecer uma tarefa árdua, mas com uma análise cuidadosa, você pode explorar um mundo de possibilidades para comunicação interna e alcance externo.

E se você ainda estiver indeciso, podemos sugerir o ClickUp?

O ClickUp se destaca como uma solução excelente para as necessidades de mensagens de vídeo. Ele integra perfeitamente as mensagens de vídeo aos seus já robustos recursos de gerenciamento de projetos, permitindo que você mantenha toda a sua comunicação e colaboração em um único hub centralizado.

Chega de ficar pulando entre aplicativos - o ClickUp promove um fluxo de trabalho simplificado que mantém a sua equipe na mesma página. Registre-se no ClickUp hoje.