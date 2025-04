10 melhores softwares de screencast em 2025 (gratuitos e pagos)

Simples. Transparente. Pronta. Envolvente. Essas são as marcas registradas da boa comunicação no local de trabalho. Poucos formatos de arquivo ajudam a comunicar ideias, instruções e informações melhor do que as gravações de tela.

As ferramentas de screencast permitem gravar telas e criar vídeos que podem ser editados e compartilhados para várias finalidades. Seja você um professor, um profissional de negócios ou um criador de conteúdo, essas plataformas tornam a gravação, a edição e o compartilhamento de gravações de telas de computador mais fáceis do que nunca.

Com várias ferramentas de screencasting disponíveis, escolher a melhor pode ser uma tarefa árdua. O segredo está em entender suas necessidades específicas. Depois de defini-las, você terá uma ideia melhor de qual é o melhor gravador de tela para você.

Dito isso, exploraremos as 10 principais ferramentas de screencasting, incluindo versões premium e gratuitas, cada uma oferecendo recursos exclusivos para atender às suas necessidades.

Se você está procurando o melhores ferramentas gratuitas de gravação de tela ou soluções premium com recursos avançados, temos certeza de que pelo menos uma dessas plataformas será do seu interesse.

Mas, antes disso, vamos definir o que faz um bom software de screencast!

O que você deve procurar em um software de screencast?

Ao selecionar uma ferramenta de screencast, sua escolha deve depender de suas necessidades específicas. Independentemente de como você planeja usar o software, é importante considerar alguns fatores comuns:

Sem marcas d'água : Certifique-se de que o software não adicione marcas d'água às suas gravações, especialmente se você pretende usá-las como vídeos de treinamento . As marcas d'água podem obscurecer partes da tela e prejudicar a qualidade e o profissionalismo dos seus vídeos

: Certifique-se de que o software não adicione marcas d'água às suas gravações, especialmente se você pretende usá-las como vídeos de treinamento . As marcas d'água podem obscurecer partes da tela e prejudicar a qualidade e o profissionalismo dos seus vídeos Opções de personalização : Procure um software que permita personalizar suas gravações com recursos como cursores personalizados, anotações e sobreposições. Isso pode ajudá-lo a criar vídeos com aparência profissional, adaptados às suas necessidades específicas

: Procure um software que permita personalizar suas gravações com recursos como cursores personalizados, anotações e sobreposições. Isso pode ajudá-lo a criar vídeos com aparência profissional, adaptados às suas necessidades específicas Qualidade e formatos de vídeo : Selecione uma opção compatível com gravação de vídeo de alta qualidade e que ofereça flexibilidade na exportação de suas gravações em diferentes formatos. Isso pode garantir a compatibilidade com vários dispositivos e plataformas

: Selecione uma opção compatível com gravação de vídeo de alta qualidade e que ofereça flexibilidade na exportação de suas gravações em diferentes formatos. Isso pode garantir a compatibilidade com vários dispositivos e plataformas Colaboração : Para cenários de trabalho remoto, escolha um software que ofereça recursos de colaboração, como compartilhamento de tela, anotações ao vivo e edição em tempo real. Esses recursos ferramentas de trabalho remoto podem aprimorar a comunicação e melhorar a produtividade entre equipes internacionais

: Para cenários de trabalho remoto, escolha um software que ofereça recursos de colaboração, como compartilhamento de tela, anotações ao vivo e edição em tempo real. Esses recursos ferramentas de trabalho remoto podem aprimorar a comunicação e melhorar a produtividade entre equipes internacionais Interface amigável ao usuário : Uma interface amigável é fundamental para o uso eficiente da ferramenta. Procure controles intuitivos e um layout bem projetado que lhe permita navegar e acessar facilmente os recursos

: Uma interface amigável é fundamental para o uso eficiente da ferramenta. Procure controles intuitivos e um layout bem projetado que lhe permita navegar e acessar facilmente os recursos Recursos de transcrição: Um software de screencast com recursos integrados de Transcrição de IA pode economizar seu tempo e esforço ao transcrever automaticamente suas gravações em texto

É possível que você considere alguns desses fatores essenciais e outros como algo bom de se ter, mas uma boa plataforma de screencast deve ser versátil o suficiente para oferecer todas essas funcionalidades.

Os 10 melhores softwares de screencast para usar em 2024

Existem dezenas de softwares de screencast, e muitos oferecem uma ótima experiência.

Para poupar seu tempo, elaboramos uma lista dos 10 melhores softwares de screencast em 2024, com uma análise de seus recursos e vantagens. Você também encontrará informações sobre os preços e o que faz com que eles se destaquem no mercado!

1. ClickUp: O melhor para screencasts transcritos por IA para incorporar ao seu fluxo de trabalho

O ClickUp é uma plataforma versátil amplamente conhecida por seus recursos abrangentes de gerenciamento de projetos. Além do gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece uma gama de ferramentas e recursos inovadores que o tornam a melhor opção para várias tarefas, incluindo screencasting.

Diríamos que ela se destaca como uma das melhores ferramentas gratuitas de screencasting - sem marca d'água, sem limites de tempo para as gravações, oferece transcrição com tecnologia de IA, cria e atribui tarefas de trabalho a partir das gravações e muito mais.

Use o ClickUp Clips para gravar sua tela e criar instruções em vídeo

Grave e compartilhe capturas de tela, janelas de aplicativos ou abas de navegadores de forma integrada nas tarefas com o ClickUp's Clips

O recurso gratuito de screencast do ClickUp, Clipes do ClickUp permite gravar a tela da área de trabalho, adicionar áudio e compartilhar esses clipes de vídeo por meio de um link. Você pode acessar o gravador de tela por meio do recurso Extensão ClickUp para o Chrome para capturar mensagens e imagens de produção sem precisar abrir um console diferente.

Compartilhe facilmente sua tela para se comunicar com outros usuários mais rapidamente, sem precisar fazer download de outras ferramentas de gravação de tela

De acordo com estatísticas de marketing de vídeo de 2022 de acordo com a pesquisa de mercado, 96% das pessoas assistem a vídeos explicativos para descobrir novos produtos e avaliar seu potencial. Esse recurso é excepcionalmente útil para criar tutoriais detalhados de produtos ou demonstrações de software (Olá, equipes de vendas!).

Além disso, você pode usar o Clips para gravar orientações para funcionários ou gravações de telas instrutivas.

Use o ClickUp Brain para transcrever clipes

Transcreva automaticamente anotações de voz de clipes usando o ClickUp Brain

O que torna o Clips uma excelente ferramenta de colaboração é seu recurso de transcrição com tecnologia de IA. Os usuários podem transcrever seus clipes automaticamente e, em seguida, examinar os destaques, pular para marcas de tempo específicas e até mesmo copiar trechos para usar em outros contextos.

Para usar esse recurso, basta carregar seu clipe de voz no ClickUp Brain, que transcreverá o áudio em texto. Você pode usar esse texto como legendas em seus screencasts, garantindo que os espectadores possam acompanhar mesmo sem áudio.

Esse recurso é útil para criar tutoriais, vídeos de treinamento e outros conteúdos educacionais em que a comunicação clara é essencial.

Economize tempo e comunique-se com clareza com a sumarização com tecnologia de IA do ClickUp Brain

Outra função excelente é que você pode combinar o ClickUp Brain com o Clips para criar gravações de áudio de reuniões e transcrever notas de reuniões. Em seguida, você pode enviar anotações detalhadas da reunião para aqueles que participaram e conversar com aqueles que não participaram.

Melhores recursos do ClickUp

Integre clientes mais rapidamente compartilhando demonstrações de produtos de nível profissional com o ClickUp Clips

Compartilhe gravações de tela diretamente por meio de e-mail no ClickUp para simplificar a comunicação

Grave sem limites de tempo ou marcas d'água em suas gravações de tela

Acesse vídeos de qualquer dispositivo por meio de um hub centralizado para todos os seus clipes

Escreva seu script de narração para gravações de áudio usando Documentos do ClickUp Transforme clipes em tarefas com um único clique e atribua membros da equipe a eles

Use ferramentas de apresentação para criar apresentações envolventes e criativas

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a grande variedade de recursos do ClickUp esmagadora

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Loom: Melhor para vídeos rápidos e fáceis

via Tear Loom é uma plataforma de hospedagem de vídeo conhecida por seu player de alta qualidade e integração perfeita com plataformas de redes sociais. Ele oferece reprodução suave e uma excelente interface de usuário, permitindo que os usuários carreguem conteúdo de vídeo facilmente de seus computadores.

Além disso, os usuários podem gerenciar diferentes contas usando seu painel de controle. Com o plano gratuito do Loom, você pode gravar até 25 vídeos de cinco minutos por pessoa. O plano gratuito inclui uma bolha de câmera com suas gravações de tela, insights do espectador, um espaço de trabalho da equipe e opções de edição instantânea.

Melhores recursos do Loom

Grave conteúdo em qualquer aplicativo e em qualquer dispositivo

Edite seu vídeo em seu navegador, no aplicativo Loom ou com uma conveniente extensão do Chrome

Use reações de emoji e comentários com registro de data e hora para responder a momentos específicos do vídeo

Grave telas em dispositivos Mac iOS

Receba 5 GB de espaço de armazenamento gratuito como um novo usuário do Loom

Limitações do Loom

Recursos limitados de edição de vídeo on-line

A versão gratuita tem limitações quanto à duração do vídeo e ao número de vídeos por usuário

Preços do Loom

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 15/criador por mês

US$ 15/criador por mês Empresa: Preços personalizados

Loom ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

3. ScreenPal (anteriormente Screencast-O-Matic): O melhor para gravação de tela e edição de vídeo

via TelaPal E alternativa ao Loom o Screenplay (anteriormente Screencast-O-Matic) é um software popular de gravação de tela e edição de vídeo com uma variedade de recursos adaptados para atender às necessidades das empresas. Com o Screenpal, os usuários podem criar facilmente screencasts e gravações de vídeo de qualidade profissional para comunicar ideias, demonstrar processos e compartilhar vídeos de treinamento.

Ele pode aprimorar as gravações com texto, imagens e efeitos de design e gravar vídeos interativos para apresentações. No entanto, o plano gratuito do Screenpal limita as gravações de vídeo a 15 minutos, o que pode ser restritivo para alguns usuários.

Melhores recursos do Screenpal

Aprimore as gravações com texto, imagens e efeitos de design

Use efeitos de tela verde para obter um visual sofisticado

Compartilhe vídeos com clientes e membros da equipe com URLs exclusivos

Acesse ferramentas de edição como Zoom in e narração de áudio para personalizar os vídeos

Limitações do ScreenPal

O plano gratuito limita as gravações de vídeo a 15 minutos

Os recursos avançados de edição só estão disponíveis nos planos pagos

Preços do ScreenPal

Solo: Gratuito

Solo Deluxe: $3/mês (cobrado anualmente)

$3/mês (cobrado anualmente) Solo Premium: US$ 6/mês (cobrado anualmente)

US$ 6/mês (cobrado anualmente) Solo Max: $10/mês (cobrado anualmente)

$10/mês (cobrado anualmente) Team Business: US$ 8/mês (cobrança anual)

ScreenPal ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4. Camtasia: melhor para edição avançada de vídeo

via Camtasia O Camtasia oferece uma ampla gama de recursos para a criação de vídeos e screencasts de alta qualidade. Ele foi projetado para ser de fácil utilização, o que facilita para as empresas a criação de conteúdo com aparência profissional sem a necessidade de habilidades técnicas avançadas.

É possível gravar imagens da tela e da webcam simultaneamente, editar vídeos após a gravação e adicionar anotações e efeitos para aprimorar a apresentação geral dos vídeos gravados. Além disso, o Camtasia oferece uma variedade de opções de exportação, facilitando o compartilhamento de vídeos em diferentes plataformas.

Melhores recursos do Camtasia

Corte, recorte e adicione transições aos vídeos com uma variedade de ferramentas de edição

Aprimore os vídeos com anotações, animações e efeitos para torná-los mais atraentes

Exporte vídeos em vários formatos, como MP4, GIF, M4A (Windows) e MOV (Mac), para facilitar o compartilhamento em diferentes plataformas

Limitações do Camtasia

O Camtasia é relativamente caro em comparação com outras opções de software de screencasting

Embora o Camtasia seja fácil de usar, pode haver uma curva de aprendizado para os usuários que não conhecem o software de edição de vídeo

Preços do Camtasia

**Assinatura individual: US$ 179,88 (cobrada anualmente)

Licença perpétua: $299,99

Camtasia ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

5. Adobe Captivate: O melhor para gravações de tela interativas

via Adobe Captivate O Adobe Captivate é um poderoso software de screencast que oferece vários recursos para a criação de gravações de tela interativas e envolventes. Ele é amplamente utilizado por empresas e educadores para criar tutoriais, vídeos de treinamento e simulações de software.

Com o Adobe Captivate, é possível gravar imagens da tela e da webcam simultaneamente. A ferramenta também oferece opções avançadas de edição e publicação.

Além disso, a plataforma oferece uma variedade de elementos interativos. Você pode criar questionários e avaliações interativas que podem ser incorporados aos screencasts para aprimorar o aprendizado e o envolvimento.

Os melhores recursos do Adobe Captivate

Edite screencasts com uma variedade de ferramentas de edição, incluindo corte, recorte e anotações

Incorporar elementos interativos como questionários e avaliações em screencasts para aprimorar o aprendizado

Use widgets visuais de arrastar e soltar da galeria para criar screencasts interativos e de qualidade profissional

Crie screencasts responsivos que podem ser visualizados em qualquer dispositivo

Limitações do Adobe Captivate

Tem uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para os usuários que são novos no software de screencast

Preços do Adobe Captivate

uS$ 33,99/mês

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Captivate

G2: 3,9/5 (mais de 190 avaliações)

3,9/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

6. Vidyard: O melhor para marketing de vídeo

via Vidyard O Vidyard foi projetado para ajudar as empresas a criar, hospedar e compartilhar vídeos para envolver clientes em potencial e gerar resultados. Ele permite que você crie screencasts de alta qualidade e vídeos com aparência profissional sem precisar de muito conhecimento técnico.

Além disso, o Vidyard oferece uma série de outros recursos, como hospedagem de vídeos, análises e integrações com outras ferramentas de marketing, o que o torna uma ferramenta valiosa para as equipes de vendas que desejam aprimorar seus esforços de marketing baseados em vídeo.

Você também pode criar avatares de IA no Vidyard, que podem ser usados para criar vídeos interativos e envolventes que se conectam com o público em um nível mais pessoal.

Melhores recursos do Vidyard

Hospede todos os seus vídeos em um local central usando o Vidyard Hosting

Edite screencasts com facilidade usando as ferramentas de edição intuitivas da Vidyard, incluindo corte, recorte e adição de anotações

Crie avatares de IA hiper-realistas que se parecem e falam como você

Adicione elementos interativos aos seus screencasts, como botões e links clicáveis

Limitações do Vidyard

A versão gratuita do Vidyard tem limitações, como um número limitado de vídeos e opções de marca, que podem não ser adequadas para todos os usuários

Preços da Vidyard

Gratuito

Pro: $29/usuário por mês

$29/usuário por mês Plus: $89/usuário por mês

$89/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Vidyard ratings & reviews

G2: 4,5/5 (mais de 750 avaliações)

4,5/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Riverside: Melhor para podcasting, gravação e edição de vídeo

via Rio de Janeiro O Riverside é um estúdio on-line que aprimora as comunicações empresariais por meio de recursos de gravação de podcast e edição de vídeo de alta qualidade. Ele é especializado em recursos de screencast, permitindo que os usuários gravem fluxos de áudio e vídeo separadamente. Esse recurso é particularmente útil para a criação de apresentações e tutoriais detalhados em vídeo.

O Riverside foi projetado para aprimorar a experiência do usuário, com recursos de destaque como gravação local para resultados de alta qualidade e ferramentas orientadas por IA para facilitar a edição e a transcrição.

Melhores recursos do Riverside

Grave com qualidade de áudio e vídeo cristalina, mesmo com conexões de Internet ruins, gravando cada fluxo localmente

Obtenha amplo controle sobre a pós-produção com faixas de áudio e vídeo separadas para cada participante

Crie conteúdos curtos envolventes e compartilháveis (Magic Clips) facilmente com ferramentas de edição assistidas por IA

Convide os membros da equipe para participar de sessões de gravação facilmente por meio de um link; eles não precisam fazer download de software, garantindo facilidade de acesso e participação

Limitações do Riverside

A versão gratuita limita a resolução de exportação de vídeo a 720p, o que pode não atender às necessidades dos usuários que precisam de saídas de maior resolução

Preços do Riverside

Gratuito

Padrão: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Pro: $24/usuário por mês

$24/usuário por mês Negócios: Preços personalizados

Riverside ratings & reviews

G2: 4.8/5 (mais de 700 avaliações)

4.8/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: (Não há avaliações suficientes)

8. Screencastify: O melhor para gravação de tela e edição de vídeo

via Screencastify Um ótimo Alternativa Vidyard o Screencastify é um software de screencast gratuito e fácil de usar que oferece gravação de webcam. Ele atende tanto a iniciantes quanto a profissionais.

Suas ferramentas de anotação permitem destacar as principais seções da gravação, tornando seus vídeos mais fáceis de ler e garantindo que o público possa navegar facilmente pelo conteúdo.

Melhores recursos do Screencastify

Adicione legendas e anotações às suas gravações

Reorganize vários videoclipes em sua ordem preferida com um recurso de arrastar e soltar

Importe vídeos do Google Drive para o editor para uma edição perfeita

Limitações do Screencastify

A versão gratuita do Screencastify tem um limite de gravação de cinco minutos por vídeo, o que pode ser restritivo para gravações mais longas

Preços do Screencastify

**Gratuito

Inicial: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Pro: $20/usuário por mês

$20/usuário por mês Equipes: Preços personalizados

Screencastify avaliações e opiniões

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

9. OBS Studio: Melhor para gravação de vídeo e transmissão ao vivo

via Estúdio OBS O OBS é comumente conhecido como um editor de vídeo. No entanto, esse software de gravação de vídeo e transmissão ao vivo totalmente gratuito e de código aberto é destinado principalmente a cinegrafistas. Ele oferece recursos de vídeo, áudio e visuais para criar conteúdo de qualidade profissional sem pagar uma taxa alta.

Embora possa não ser tão rico em recursos quanto outros Alternativas ao Camastasia o OBS Studio permite que os usuários criem teclas de atalho personalizadas para ações como silenciar fontes de áudio e alternar telas.

Além disso, as equipes podem utilizar a supressão de ruído para filtrar músicas e sons de fundo.

Os melhores recursos do OBS Studio

Integração perfeita com plataformas como YouTube, Facebook e Twitch para facilitar a transmissão ao vivo

Compatibilidade com plataformas como Windows, Mac e Linux

Obtenha suporte para vários tipos de arquivos para uso versátil

Use elementos de marca personalizados, como logotipos e texto

Limitações do OBS Studio

Alguns usuários relatam problemas de congelamento ou travamento ao interromper e reiniciar inesperadamente uma transmissão ao vivo

Os usuários mencionam uma curva de aprendizado para se familiarizar com o programa e seus recursos

Preços do OBS Studio

**Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o OBS Studio

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

10. ScreenFlow: melhor para usuários de Mac

via Fluxo de tela O próximo da lista é um Alternativa ao OBS Studio screenFlow. Esse popular software de screencast oferece recursos avançados para gravação e edição de gravações de tela.

Ele é amplamente usado por empresas e criadores de conteúdo para criar tutoriais, vídeos de treinamento e demonstrações de produtos.

O recurso de destaque do Screenflow é sua interface intuitiva, que facilita a criação de vídeos com aparência profissional. Além disso, o Screenflow oferece uma série de recursos e ferramentas de edição, incluindo animações, transições e efeitos de áudio, que permitem aos usuários aprimorar seus vídeos e envolver o público.

Melhores recursos do ScreenFlow

Melhore a qualidade do áudio com as ferramentas de edição de áudio do Screenflow, incluindo redução de ruído e efeitos de áudio

Adicione animações e transições aos seus vídeos para torná-los mais dinâmicos e envolventes

Use a biblioteca de mídia integrada do ScreenFlow com 500.000 imagens, áudio e clipes de vídeo exclusivos

Exporte vídeos em vários formatos, inclusive HD e 4K, para facilitar o compartilhamento em diferentes plataformas

Limitações do ScreenFlow

O Screenflow é relativamente caro em comparação com outras opções de software de screencasting

Preços do ScreenFlow

ScreenFlow: $169

$169 ScreenFlow Super Pak: $229

$229 ScreenFlow Super Pak+: $259

Avaliações e opiniões sobre o Screenflow

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Potencialize suas necessidades de screencasting com soluções modernas

Os gravadores de tela estão entre os formatos de comunicação mais populares para criadores individuais e organizações. Para causar mais impacto com suas mensagens, é necessário incluir o screencast, a produção e a edição de vídeo no seu fluxo de trabalho.

Se você é uma empresa que deseja criar vídeos de treinamento envolventes, um criador de conteúdo que deseja produzir tutoriais de alta qualidade ou um educador que deseja aprimorar o aprendizado on-line, essas ferramentas oferecem a funcionalidade e a flexibilidade de que você precisa!

Desde a simplicidade do Screencastify até os recursos avançados do Adobe Captivate, há algo para todos. A questão é que você pode tornar seu processo de criação de vídeo tão simples ou avançado quanto desejar.

No entanto, o ClickUp vai além da gravação de tela - você obtém transcrição de IA perfeita, pesquisa universal e muitos outros recursos colaborativos, tudo em uma única plataforma.

Com O recente anúncio do ClickUp sobre o Clips 3.0 os usuários podem esperar recursos ainda mais avançados e intuitivos para aprimorar toda a sua experiência de screencasting!

Experimente o ClickUp hoje mesmo e faça mais com seu screencasting!