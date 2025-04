10 melhores ferramentas de software de colaboração de vendas para equipes de vendas em 2025

Qualquer processo de vendas e operações envolve mais do que uma chamada fria ou um vendedor individual que faz o acompanhamento de um cliente para conquistar o negócio. Requer comunicação entre departamentos e manutenção de uma visão clara do pipeline de vendas, acompanhamento oportuno e estreita colaboração entre as equipes.

Para otimizar esse processo, é preciso dedicação, um processo eficiente e o ingrediente mágico que é o software de colaboração de vendas. Ao utilizar uma plataforma de colaboração de vendas de ponta a ponta, você pode transformar sua equipe de um grupo de solistas talentosos em uma colmeia eficiente, impulsionando as negociações com maior eficácia.

Mas qual mágica ferramenta de vendas está preparada para fazer tudo isso por sua marca? Para ajudá-lo a escolher a opção certa, compilamos uma lista das 10 principais ferramentas de software de colaboração de vendas. Além disso, temos uma recomendação especial que pode ser sua opção preferida ferramenta de automação de vendas .

O que você deve procurar em um software de colaboração de vendas?

Antes de mergulhar no lista dos principais aplicativos de vendas se você está procurando um software de colaboração de vendas, vamos dar uma olhada nos fatores que você deve considerar ao escolher um software de colaboração de vendas. As melhores ferramentas devem ter o seguinte:

Comunicação centralizada: Se suas equipes estiverem falando em silos e armazenando seus dados em várias plataformas, isso certamente criará discrepâncias. Certifique-se de que as ferramentas de colaboração que você está considerando ofereçam um comunicação colaborativa recurso. Isso permitirá que as equipes de vendas e marketing, juntamente com o restante da organização, armazenem facilmente informações sobre os clientes, compartilhem arquivos, realizem reuniões por videoconferência e fiquem na mesma página

Se suas equipes estiverem falando em silos e armazenando seus dados em várias plataformas, isso certamente criará discrepâncias. Certifique-se de que as ferramentas de colaboração que você está considerando ofereçam um comunicação colaborativa recurso. Isso permitirá que as equipes de vendas e marketing, juntamente com o restante da organização, armazenem facilmente informações sobre os clientes, compartilhem arquivos, realizem reuniões por videoconferência e fiquem na mesma página Gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho : Uma parte importante das vendas é fazer as coisas certas no momento certo. Isso inclui o envio de e-mails, lembretes, anotações de reuniões e muito mais. Priorize as ferramentas que permitem simplificar e automatizar os fluxos de trabalho, ajudando suas equipes a se manterem organizadas e a atingirem as metas de vendas de forma consistente

: Uma parte importante das vendas é fazer as coisas certas no momento certo. Isso inclui o envio de e-mails, lembretes, anotações de reuniões e muito mais. Priorize as ferramentas que permitem simplificar e automatizar os fluxos de trabalho, ajudando suas equipes a se manterem organizadas e a atingirem as metas de vendas de forma consistente Melhore a colaboração : O software escolhido deve facilitar a colaboração. As ferramentas de colaboração certas geralmente têm recursos como documentos compartilhados, compartilhamento de arquivos, recursos de coedição e quadros brancos. Esses recursos ajudarão a permitir que a sua equipe faça brainstorming, crie estratégias e trabalhe em conjunto nas propostas sem problemas

: O software escolhido deve facilitar a colaboração. As ferramentas de colaboração certas geralmente têm recursos como documentos compartilhados, compartilhamento de arquivos, recursos de coedição e quadros brancos. Esses recursos ajudarão a permitir que a sua equipe faça brainstorming, crie estratégias e trabalhe em conjunto nas propostas sem problemas Visibilidade dos dados e relatórios : Os dados são a força vital das vendas. Procure uma plataforma que ofereça painéis de vendas e ferramentas de relatórios claros e personalizáveis para simplificar as coisas para todo o departamento de vendas. Isso lhe dará insights valiosos sobre o desempenho da equipe e identificará as áreas a serem melhoradas

: Os dados são a força vital das vendas. Procure uma plataforma que ofereça painéis de vendas e ferramentas de relatórios claros e personalizáveis para simplificar as coisas para todo o departamento de vendas. Isso lhe dará insights valiosos sobre o desempenho da equipe e identificará as áreas a serem melhoradas Integrações: Suas ferramentas de colaboração de vendas devem funcionar perfeitamente com os CRMs existentes ou com outras plataformas em sua organização. Isso garante que os dados sejam compartilhados sem problemas e em tempo real, permitindo que as equipes de vendas e outras partes interessadas obtenham informações relevantes e aumentem a produtividade

Os 10 melhores softwares de colaboração em vendas para usar em 2024

1. ClickUp

O ClickUp está entre as melhores ferramentas de software de colaboração de vendas, oferecendo vários recursos além da simples colaboração da equipe de vendas ou do gerenciamento do pipeline de vendas.

Tenha todos os seus representantes de vendas na mesma página usando o ClickUp Sales Plan

Com o ClickUp, você pode acompanhar as vendas, gerenciar seus leads e informações de clientes usando o software de CRM e criar fluxos de trabalho e relatórios eficientes para medir os KPIs de vendas. A plataforma se torna seu balcão único para gerenciamento de leads captura de dados de CRM, criação e compartilhamento de materiais de vendas, atribuição de tarefas e vendas colaborativas.

Organize seu processo de colaboração em vendas com o modelo de plano de vendas do ClickUp

Além disso, você pode configurar e gerenciar seus processos de vendas com mais eficiência usando o modelos de planos de vendas . Os modelos prontos para uso Modelo de plano de vendas do ClickUp é ótimo para iniciantes e ajuda você a:

Definir metas SMART significativas para seu departamento de vendas

Desenvolver estratégias para atingir esses objetivos mais rapidamente

Organizar as informações em um único lugar para que sejam facilmente acessíveis a todos os profissionais de vendas

ClickUp melhores recursos

Planeje visualmente e faça brainstorming de estratégias de vendas com sua equipe em tempo real usando Vendas do ClickUp para fechar negócios mais rapidamente e melhorar a taxa de sucesso

Automatize tarefas repetitivas e libere o tempo da sua equipe para se concentrar no fechamento de negócios usando o Automação do ClickUp recursos

Garanta uma comunicação clara e mantenha todos informados com mensagens diretas e @menções usando Visualização do ClickUp Chat Gerencie e defina metas claras para seu pipeline de vendas e acompanhe o progresso visualmente usando o Metas do ClickUp Aproveite várias visualizações e painéis para obter relatórios instantâneos e métricas personalizadas, permitindo que você acompanhe e identifique as principais métricas importantes para seus gerentes de vendas

Colabore e faça brainstorming com seus representantes de vendas usando Quadros brancos ClickUp um recurso de colaboração da equipe de vendas que permite obter um quadro branco virtual para adicionar anotações, fazer planos detalhados e adicioná-los à sua ferramenta de gerenciamento de projetos

Use o poder do Cérebro ClickUp um assistente de IA, para ajudá-lo a otimizar os fluxos de trabalho de vendas, escrever e-mails de vendas, resumir textos e acelerar o progresso de suas atividades de vendas

Mantenha todos na mesma página usando Detecção de colaboração ClickUp que permite saber quais documentos estão sendo editados e obter atualizações instantâneas em tempo real na plataforma

Limitações do ClickUp

Devido aos seus amplos recursos, alguns usuários podem achar que há uma pequena curva de aprendizado ao começar a usar a plataforma

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Rattle

A Rattle é uma plataforma RevOps projetada para manter sua equipe focada e alinhada durante todo o ciclo de vendas. A ferramenta de colaboração de vendas integra os dados do Salesforce diretamente ao Slack, permitindo que todas as suas operações de receita sejam mais rápidas, mais simplificadas e mais eficazes.

via Rattle

Melhores recursos do Rattle

Compartilhe documentos e propostas de vendas confidenciais com os clientes de forma segura e colabore em tempo real usando o Deal Rooms

Padronize seu processo de vendas com manuais predefinidos ou personalizáveis que orientam os representantes em cada estágio da negociação

Obtenha visibilidade em tempo real de seu pipeline de vendas com ferramentas de previsão intuitivas e painéis personalizáveis

Capacite os representantes com ferramentas de treinamento e feedback em linha para melhorar continuamente o desempenho deles

Limitações do Rattle

O preço da Rattle pode não ser adequado para todos os orçamentos, especialmente para equipes menores

Alguns usuários relataram a falta de opções avançadas de personalização em comparação com outras ferramentas colaborativas de equipe

Preços do Rattle

Inicial : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Pro : uS$ 34/mês por usuário

: uS$ 34/mês por usuário Premium: uS$ 49/mês por usuário

Classificações e avaliações do Rattle

G2: 4,8/5 (90+Reviews)

4,8/5 (90+Reviews) Capterra: NA

3. DealHub

via Dealhub O DealHub é uma solução de automação de cotação para receita com a melhor classificação, ideal para equipes de vendas. Ele vem com recursos para faturamento e assinaturas. Isso permite que você centralize todas as atividades, comunicações e propostas de negócios em um único local.

Melhores recursos do DealHub

Gerencie todos os documentos, comunicações e tarefas do deal em uma plataforma única e segura

Aproveite a IA para identificar possíveis obstáculos e sugerir práticas recomendadas para otimizar o fluxo do deal

Promova a comunicação contínua com as partes interessadas internas e externas por meio de discussões encadeadas e atualizações em tempo real

Elimine a entrada manual de dados e garanta a precisão dos dados com a captura automatizada de dados de e-mails e outras fontes

Conecte o DealHub perfeitamente com sua plataforma de CRM existente e outras ferramentas para uma experiência de vendas unificada

Limitações do DealHub

A estrutura de preços do DealHub pode ser complexa para algumas empresas, pois os recursos e serviços complementares têm preços separados

Preços do DealHub

DealRoom : Contato de vendas

: Contato de vendas DealHub CPQ : Entre em contato com as vendas

: Entre em contato com as vendas DealHub Billing: Entre em contato com as vendas

Classificações e revisões do DealHub

G2: 4,7/5 (550+reviews)

4,7/5 (550+reviews) Capterra: 4,8/5 (40+reviews)

4. RingCentral

via RingCentral O RingCentral é uma solução de comunicação com tecnologia de IA que oferece um conjunto abrangente de ferramentas de colaboração projetadas especificamente para equipes de vendas remotas e híbridas. Com recursos como anotações de chamadas em tempo real e insights de conversão personalizados, essa ferramenta pode ajudá-lo a consolidar seus esforços de comunicação e obter inteligência de vendas.

Melhores recursos do RingCentral

Consolide chamadas telefônicas, videoconferências, mensagens de equipe e fax em uma plataforma única e fácil de usar

Integre o RingCentral com seu CRM existente e outras ferramentas de vendas para um fluxo de trabalho simplificado

Mantenha uma comunicação clara e colabore com equipes e clientes de todo o mundo usando recursos de chamadas internacionais e videoconferência

Limitações do RingCentral

Os planos de preços do RingCentral variam de acordo com os recursos e o número de usuários necessários

Alguns revisores mencionaram uma pequena curva de aprendizado para algumas das funcionalidades avançadas da plataforma

Preços do RingCentral

Básico : uS$ 30/mês por usuário

: uS$ 30/mês por usuário Avançado : uS$ 35/mês por usuário

: uS$ 35/mês por usuário Ultra: uS$ 45/mês por usuário

Classificações e avaliações do RingCentral

G2: 4,5/5 (890+reviews)

4,5/5 (890+reviews) Capterra: 4,2/5 (1100+reviews)

5. Pipedrive

via Pipedrive O Pipedrive é um sistema eficaz de cRM colaborativo e plataforma de gerenciamento de vendas que permite rastrear seu pipeline de vendas, gerenciar leads e automatizar todo o seu processo de vendas. A melhor parte é que ela permite que você conecte sua pilha de tecnologia com o CRM do Pipedrive, possibilitando que você obtenha dados em tempo real de várias ferramentas em uma única plataforma.

Melhores recursos do Pipedrive

Obtenha uma visão geral clara de seu pipeline de vendas com estágios personalizáveis e funcionalidade de arrastar e soltar

Acompanhe todas as atividades relacionadas a vendas, incluindo chamadas, e-mails e reuniões, em um local central

Promova a comunicação e a colaboração com as partes interessadas internas e externas por meio de discussões em tópicos e notas de negócios

Automatize tarefas repetitivas, como envio de e-mails de acompanhamento e agendamento de reuniões, liberando o tempo da sua equipe para se concentrar no fechamento de negócios

Limitações do Pipedrive

Embora o Pipedrive ofereça um teste gratuito, alguns recursos avançados estão disponíveis exclusivamente em planos pagos

A funcionalidade do Pipedrive pode ser mais adequada para organizações de vendas do que para outros setores que precisam de uma ferramenta focada em vendas para sua equipe.

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14/mês por usuário

: uS$ 14/mês por usuário Avançado : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Power : uS$ 69/mês por usuário

: uS$ 69/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Classificações e avaliações do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1800 avaliações)

4,2/5 (mais de 1800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2900+ avaliações)

6. Recapped.io

via Recapped.io O Recapped.io adota uma abordagem diferente para a colaboração em vendas, concentrando-se em capturar e compartilhar as principais conclusões das chamadas e reuniões de vendas. Com um manual pronto para uso, modelos personalizáveis e espaços de trabalho colaborativos, você garante que suas equipes sigam as práticas recomendadas e encontrem facilmente os documentos e ativos de vendas necessários.

Melhores recursos do Redcapped.io

Capture valiosos insights de vendas a partir de chamadas e compartilhe-os com a equipe mais ampla para criar conhecimento coletivo

Atribua itens de ação claros aos membros da equipe após cada chamada e acompanhe o progresso até a conclusão

Reveja os principais momentos das chamadas de vendas com destaques em vídeo de fácil acesso e transcrições pesquisáveis

Analisar as gravações e transcrições das chamadas para identificar áreas de melhoria e oferecer orientação direcionada aos representantes

Aumente a responsabilidade da equipe, garantindo que itens claros de acompanhamento e ação sejam atribuídos após cada chamada de vendas

Limitações do Redcapped.io

O preço do Recapped.io pode não ser adequado para todos os orçamentos, especialmente para equipes de vendas maiores

Alguns avaliadores mencionaram limitações em termos de integrações avançadas em comparação com outras ferramentas de vendas

Preços do Redcapped.io

Gratuito

Profissional : uS$ 85/mês por usuário

: uS$ 85/mês por usuário Empresarial: $125/mês por usuário

Classificações e resenhas do Redcapped.io

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

7. Salesforce

O Salesforce é um titã do CRM, oferecendo uma plataforma robusta com uma ampla gama de recursos, incluindo fortes capacidades de colaboração em vendas. Usando essa base, ele oferece vários recursos complementares para torná-lo uma plataforma de gerenciamento de vendas e marketing de ponta a ponta, permitindo que as organizações automatizem e otimizem seus esforços de geração de receita.

via Salesforce

Melhores recursos do Salesforce

Promova a comunicação perfeita com recursos como o Chatter para mensagens de equipe, gerenciamento de tarefas e atualizações de negócios em tempo real

Capacite sua equipe a permanecer conectada e gerenciar negócios em qualquer lugar com um aplicativo móvel fácil de usar

Adapte o Salesforce às suas necessidades específicas com uma ampla variedade de campos, fluxos de trabalho e painéis personalizáveis

Obtenha insights profundos sobre o desempenho de vendas com ferramentas avançadas de geração de relatórios e visualização de dados

Limitações do Salesforce

Para algumas pessoas, o Salesforce é uma plataforma complexa com uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras opções

A estrutura de preços é cara para empresas menores, com custos geralmente baseados no número de usuários e nos recursos necessários

Preços do Salesforce

Suíte Starter : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Professional : uS$ 80/mês por usuário

: uS$ 80/mês por usuário Enterprise : $165/mês por usuário

: $165/mês por usuário Ilimitado : $330/mês por usuário

: $330/mês por usuário Vendas do Einstein 1: uS$ 500/mês por usuário

Classificações e avaliações do Salesforce

G2: 4,3/5 (mais de 19.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 19.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.300 avaliações)

8. SalesRabbit

via SalesRabbit O SalesRabbit é uma plataforma dinâmica de gerenciamento de vendas em campo que automatiza e otimiza todos os seus processos de vendas em uma única plataforma. Ela oferece vários recursos para ajudar as equipes de vendas a melhorar seu desempenho, reduzir custos e garantir negócios.

A melhor parte dessa ferramenta de vendas é que ela se integra a mais de 1.000 ferramentas compatíveis, permitindo que você acesse todos os seus dados de vendas em um só lugar.

Melhores recursos do SalesRabbit

Consolide todos os canais de comunicação de vendas - e-mails, chamadas, textos e interações em mídias sociais - em uma única plataforma

Monitore e analise a comunicação da equipe para identificar oportunidades de treinamento e melhorar a eficácia geral das vendas

Facilite a colaboração contínua com recursos como bate-papo em equipe, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas

Projete e gerencie processos de vendas personalizados com a funcionalidade de arrastar e soltar e ferramentas de pipeline visual

Obtenha visibilidade em tempo real do seu pipeline de vendas com painéis personalizáveis e recursos de rastreamento de atividades

Limitações do SalesRabbit

Embora o SalesRabbit ofereça um plano gratuito, alguns recursos avançados são limitados ou não estão disponíveis no nível gratuito

Algumas avaliações de usuários mencionam que as integrações com alguns CRMs e ferramentas de automação de marketing podem ser limitadas em comparação com plataformas mais estabelecidas

Preços do SalesRabbit

SalesRabbit Lite : $0

: $0 SalesRabbit Team : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário SalesRabbit Pro : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário SalesRabbit Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do SalesRabbit

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

4,5/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

9. LiquidPlanner

O LiquidPlanner é uma solução de gerenciamento de projetos e de pipeline de vendas que se adapta às mudanças e necessidades de suas equipes. Ele ajuda a gerenciar seus projetos de vendas usando agendamento preditivo, previsões precisas e equilíbrio realista da carga de trabalho para ajudar toda a sua equipe a gerenciar suas atividades com eficiência.

via LiquidPlanner Ele é conhecido principalmente por seus recursos de agendamento visual, que são aproveitados para uma colaboração de vendas eficaz.

Melhores recursos do LiquidPlanner

Visualize seu pipeline de vendas com gráficos de Gantt personalizáveis, permitindo a comunicação clara de prazos e dependências

Facilite a comunicação em tempo real e o gerenciamento de tarefas com recursos como discussões em sequência e documentos compartilhados

Visualize a carga de trabalho da equipe e identifique possíveis gargalos no pipeline de vendas para otimizar a alocação de recursos

Obtenha maior visibilidade sobre o progresso das vendas e melhore a precisão de seu previsões de vendas Limitações do LiquidPlanner

A estrutura de preços do LiquidPlanner pode não ser adequada para todos os orçamentos, especialmente para equipes menores

Algumas avaliações de usuários mencionam uma pequena curva de aprendizado para dominar os recursos avançados de agendamento

Preços do LiquidPlanner

Essencial : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Profissional : uS$ 28/mês por usuário

: uS$ 28/mês por usuário Ultimate: uS$ 42/mês por usuário

Classificações e resenhas do LiquidPlanner

G2: 4,2/5 (290+reviews)

4,2/5 (290+reviews) Capterra: 4,3/5 (650+reviews)

10. Vendas da Hubspot

via Hubspot A Hubspot é uma popular ferramenta multifuncional de vendas e marketing. Seu CRM gratuito a torna ideal para organizações de vendas. A plataforma Hubspot Sales vem com recursos completos para adicionar ao CRM e ao pipeline de vendas.

Ela permite que as equipes obtenham ferramentas de colaboração e engajamento de vendas, funcionalidade de gerenciamento de negócios, recursos analíticos e de relatórios, ferramentas de gerenciamento de pagamentos e cotações e muito mais.

Melhores recursos da Hubspot

Automatize tarefas repetitivas, como a criação de leads, acompanhamento de e-mails e entrada de dados, liberando sua equipe para se concentrar no fechamento de negócios

Elimine o vai-e-vem de agendamentos com clientes potenciais e clientes com um assistente de agendamento fácil de usar

Gerencie todas as informações, comunicações e tarefas relacionadas ao negócio em uma única plataforma para melhorar a visibilidade e a colaboração

Padronize seu processo de vendas com manuais pré-criados ou personalizáveis e equipe os representantes com ferramentas de treinamento eficazes

Integre seus dados de vendas com mais de 1.400 ferramentas disponíveis no HubSpot App Marketplace

Limitações da HubSpot

O HubSpot Sales oferece um nível gratuito com recursos limitados. As funcionalidades avançadas exigem uma assinatura paga

Alguns avaliadores mencionaram que o HubSpot Sales pode ser mais adequado para empresas que já investiram no ecossistema da HubSpot

Tem uma curva de aprendizado acentuada, com usuários que precisam fazer os cursos da Hubspot Academy para entender como usar a ferramenta de forma eficaz

Preços da Hubspot

**Gratuito

Inicial : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Profissional: uS$ 90/mês por usuário

Classificações e avaliações do Hubspot

G2: 4,4/5 (mais de 11.200 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)

Aumentar sua colaboração em vendas com o ClickUp

Com isso, chegamos ao fim deste guia abrangente sobre as 10 principais ferramentas de software de colaboração de vendas em 2024. Lembre-se de que cada equipe de vendas tem seu ritmo.

A ferramenta ideal deve se integrar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente, melhorar a colaboração da sua equipe e impulsionar as vendas com maior eficiência.

Colabore com suas equipes e transforme ideias em tarefas com o ClickUp Whiteboard

Se você nos perguntasse qual software de colaboração de vendas se destaca nesta lista, diríamos que é o ClickUp. Essa ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e produtividade funciona também como um cRM colaborativo software de gerenciamento de tarefas, software de rastreamento de propostas de vendas, software de automação de marketing, ferramentas de colaboração on-line e uma solução completa de gerenciamento de vendas e operações.

Os recursos versáteis do ClickUp permitem integrar todo o seu pipeline de vendas em uma única plataforma, criando uma cultura colaborativa que une toda a organização. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para ver como ele transforma completamente todo o seu processo de vendas!