10 alternativas ao reMarkable 2 para anotações digitais em 2025

O prazer de escrever no papel é ótimo, mas tem mais desvantagens do que benefícios, pelo menos no que se refere a fazer anotações: E se suas anotações se perderem? E se elas ficarem encharcadas ou rasgadas?

Além disso, há a questão do espaço e da organização - você fica sem páginas, não consegue organizá-las com eficiência e há pouca flexibilidade se precisar compartilhar suas anotações colaborar com outras pessoas ou procurar informações específicas.

Os tablets com tinta eletrônica, como o reMarkable 2, são a alternativa perfeita.

O mercado de anotações digitais está em expansão e há vários concorrentes para o reMarkable 2 que você pode explorar. Se você deseja cores, mais recursos ou apenas uma etiqueta de preço diferente, este guia analisa 10 das melhores alternativas ao reMarkable 2.

O que você deve procurar nas alternativas ao reMarkable 2?

Antes de se aprofundar em dispositivos específicos, considere os recursos mais importantes para você:

Tela: A qualidade da tela de tinta eletrônica varia. Considere fatores como resolução, capacidade de resposta e presença de uma luz frontal para leitura com pouca luz

A qualidade da tela de tinta eletrônica varia. Considere fatores como resolução, capacidade de resposta e presença de uma luz frontal para leitura com pouca luz Experiência de escrita: Se você gosta da experiência de escrita com caneta e papel no reMarkable 2, a sensação natural da caneta, a sensibilidade à pressão e a rejeição da palma da mão serão cruciais para sua avaliação

Se você gosta da experiência de escrita com caneta e papel no reMarkable 2, a sensação natural da caneta, a sensibilidade à pressão e a rejeição da palma da mão serão cruciais para sua avaliação Recursos : Recursos como ferramentas de organização, conversão de anotações em texto e armazenamento em nuvem podem simplificar seu fluxo de trabalho

: Recursos como ferramentas de organização, conversão de anotações em texto e armazenamento em nuvem podem simplificar seu fluxo de trabalho Experiência de leitura: Se a leitura de e-books for uma prioridade, considere o tamanho da tela, a integração com a biblioteca e os ajustes de fonte

Se a leitura de e-books for uma prioridade, considere o tamanho da tela, a integração com a biblioteca e os ajustes de fonte Sistema operacional: Os sistemas baseados em Android oferecem mais versatilidade de aplicativos, enquanto os sistemas fechados priorizam a segurança e o foco

Os sistemas baseados em Android oferecem mais versatilidade de aplicativos, enquanto os sistemas fechados priorizam a segurança e o foco Preço: O reMarkable 2 tem um preço premium. Você precisa de todos os seus recursos ou uma opção mais econômica seria suficiente?

As 10 melhores alternativas ao reMarkable 2 para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar nas alternativas ao reMarkable 2, vamos dar uma olhada nas 10 melhores opções.

1. Onyx Boox

via Boox A Onyx Boox oferece uma variedade de leitores eletrônicos e dispositivos de anotações que funcionam com Android 11. Isso permite maior flexibilidade de aplicativos em comparação com o reMarkable 2. As opções mais populares incluem o Note Air 3, o Note Air 3 C e o Tab Ultra C Pro.

Os dispositivos suportam vários recursos de anotações e notas, como a capacidade de escrever diretamente em PDFs e e-books. Você também pode criar e organizar notas escritas à mão em vários formatos.

Os melhores recursos do Onyx Boox

Obtenha acesso a uma ampla gama de aplicativos para fazer anotações , leitura e organização

Escolha entre vários tamanhos de tela para atender às suas necessidades

Aproveite as várias opções de caneta para atender a diferentes estilos e preferências de escrita

Limitações do Onyx Boox

A interface pode ser menos intuitiva para usuários sem experiência em tecnologia

Preços do Onyx Boox

Note Air 3: US$ 399,99

US$ 399,99 Note Air 3 C: US$ 499,99

US$ 499,99 Tab Ultra C Pro: $649.99

Onyx Boox avaliações e comentários

Amazon: 4,1/5 (mais de 450 avaliações)

4,1/5 (mais de 450 avaliações) Best Buy: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

2. Kindle Scribe

via Amazônia Combinando a sensação familiar de ler um livro físico com uma caneta integrada para fazer anotações e comentários, o Kindle Scribe atende àqueles que adoram o ecossistema Kindle e querem uma maneira perfeita de registrar ideias diretamente em seus e-books.

Comparado ao reMarkable 2, o Kindle Scribe oferece uma integração mais profunda com a vasta biblioteca do Kindle, o que o torna ideal para aqueles que priorizam a leitura de e-books e a realização de anotações dentro desse ecossistema.

Embora o reMarkable 2 ofereça um sistema de gerenciamento de documentos mais versátil e uma variedade maior de opções de caneta, ele não oferece a facilidade de organização de anotações em e-books.

Os melhores recursos do Kindle Scribe

Leia e faça anotações em sua biblioteca Kindle diretamente no dispositivo

Melhore sua experiência de leitura com pouca luz

Desfrute de um amplo espaço de escrita com uma tela de 10,2 polegadas

Limitações do Kindle Scribe

Concentra-se principalmente no ecossistema Kindle, com menos aplicativos de terceiros disponíveis

Alguns recursos avançados de anotações exigem uma assinatura separada

Preços do Kindle Scribe

$339.99

Avaliações e resenhas do Kindle Scribe

Amazon: 4,2/5 (mais de 5.700 avaliações)

4,2/5 (mais de 5.700 avaliações) Best Buy: 4,6/5 (mais de 280 avaliações)

3. Kobo Elipsa 2E

via Rakuten Kobo O Kobo Elipsa 2E é uma opção atraente para aqueles que priorizam uma tela grande para ler e fazer anotações. O dispositivo é fabricado com plástico reciclado de origem oceânica e liga de magnésio - uma opção atraente para quem se preocupa com o meio ambiente.

O Kobo Elipsa 2E oferece um tamanho de tela semelhante ao reMarkable 2, mas supera-o na experiência de leitura. A Kobo apresenta recursos superiores de e-reader, como acesso integrado à loja de livros eletrônicos da Kobo, ComfortLight Pro ajustável, quente e fria, para leitura noturna, e suporte overdrive para empréstimo de livros eletrônicos em bibliotecas.

Enquanto o reMarkable 2 oferece uma interface mais centrada na caneta, otimizada para fazer anotações e esboços, o Kobo Elipsa 2E prioriza uma experiência de leitura confortável com a capacidade de fazer anotações e escrever notas diretamente nos e-books com facilidade.

Os melhores recursos do Kobo Elipsa 2E

Garanta uma experiência de escrita natural com uma caneta precisa e responsiva

Aproveite vários formatos e bibliotecas de livros eletrônicos

Escreva diretamente em eBooks e PDFs

Limitações do Kobo Elipsa 2E

Concentra-se no ecossistema da Kobo, com menos produtos de terceiros aplicativos de anotações de terceiros disponíveis em comparação com dispositivos baseados em Android

Preços do Kobo Elipsa 2E

$399.99

Avaliações e resenhas do Kobo Elipsa 2E

Amazon: 4.1/5 (mais de 130 avaliações)

4.1/5 (mais de 130 avaliações) Best Buy: Não há avaliações suficientes

4. Fujitsu Quaderno A5

via Fujitsu Quaderno Store O Fujitsu Quaderno A5 é um dispositivo digital para anotações projetado para substituir cadernos e documentos em papel. É a segunda geração de seu modelo A5 e soluciona com sucesso algumas deficiências de sua primeira iteração.

O Fujitsu Quaderno A5 prioriza a acessibilidade e os recursos práticos de anotações em comparação com o reMarkable 2. Ele apresenta funcionalidades como modelos reutilizáveis e reconhecimento de escrita à mão para facilitar a pesquisa.

Os melhores recursos do Fujitsu Quaderno A5

Replicar a experiência tátil de escrever no papel com sensibilidade precisa à pressão

Priorize a tomada de notas sem distrações em uma interface simplificada

Transporte-o facilmente devido às suas dimensões compactas de A5

Limitações do Fujitsu Quaderno A5

Sem recursos de e-mail, navegação na Web ou gravação de áudio

Preços do Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Fujitsu Quaderno A5 avaliações e resenhas

Amazon: 4.1/5 (mais de 360 avaliações)

4.1/5 (mais de 360 avaliações) Best Buy: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

5. iPad Air

via Apple Com cobertura para quedas acidentais e um processador potente, o iPad Air oferece uma alternativa versátil ao reMarkable 2, especialmente se você já tiver investido no ecossistema da Apple.

Além da durabilidade e da capacidade de processamento, um recurso técnico importante do iPad Air que o torna excelente para fazer anotações é o suporte ao Apple Pencil (2ª geração em alguns modelos).

Os melhores recursos do iPad Air

Acesse uma vasta gama de aplicativos de anotações, organização e criatividade

Lidar com tarefas exigentes, como fazer anotações com vários aplicativos abertos

Integração sem esforço com iPhones, Macs e outros produtos Apple

Limitações do iPad Air

Mais caro do que a maioria dos leitores eletrônicos dedicados

Embora ofereça um aplicativo opcional para anotações com suporte ao Apple Pencil, a tela não é de tinta eletrônica. Isso significa que ela pode não ser ideal para sessões de leitura prolongadas devido ao cansaço visual

Preços do iPad Air

**64 GB: a partir de US$ 599

256 GB: A partir de US$ 749

Avaliações e resenhas do iPad Air

Amazon: 4,8/5 (mais de 12.500 avaliações)

4,8/5 (mais de 12.500 avaliações) Best Buy: 4.8/5 (26.300+ avaliações)

6. MeeBook

via Amazônia O MeeBook P10 Pro oferece uma experiência confortável de leitura e escrita. Ele funciona como um dispositivo digital para anotações com a versatilidade de um tablet Android completo. Isso difere do foco do reMarkable 2 em uma experiência de anotações mais minimalista.

O dispositivo é executado no Android 11 e vem com o Google Play Services pré-instalado, permitindo que os usuários acessem uma ampla variedade de aplicativos. É uma alternativa econômica que permite que você escreva naturalmente, com linhas que ficam mais grossas ou mais finas dependendo da força com que você pressiona.

Melhores recursos do MeeBook

Transporte-o facilmente para fazer anotações em qualquer lugar

Aproveite a excelente duração da bateria com uso moderado

Escolha entre uma variedade de formatos, incluindo PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI e até mesmo formatos populares de imagem e áudio, como JPG, MP3 e CBR

Limitações do MeeBook

Concentra-se em fazer anotações, com recursos mínimos de leitura eletrônica e sem suporte a aplicativos

Pode não ser ideal para usuários que preferem uma superfície de escrita grande

Preços do MeeBook

A partir de US$ 259

Avaliações e resenhas do MeeBook

Amazon: 3,9/5 (mais de 100 avaliações)

3,9/5 (mais de 100 avaliações) Best Buy: Não há avaliações suficientes

7. Supernote

via Supernota O Supernote Nomad foi projetado para imitar a sensação de escrever em papel. Ele possui uma tela de tinta eletrônica, uma caneta stylus com ponta rígida, um sistema de organização de notas e anotação de documentação. Seu design fino e leve e a caneta stylus de ponta fina proporcionam uma experiência de escrita natural.

Diferentemente da tela de vidro do reMarkable 2, a mesa digitalizadora Nomad possui uma película exclusiva que proporciona um "recuo" satisfatório a cada traço da caneta, imitando o feedback tátil da caneta no papel.

Enquanto o reMarkable 2 oferece um sistema de pastas simples, o Supernote Nomad permite que você crie um caderno digital, pastas e subpastas para fazer anotações organizadas.

Melhores recursos do Supernote

Anotar e marcar documentos PDF existentes de forma eficaz

Converte a escrita à mão em texto editável e pesquisável

Acelere a tomada de notas com modelos personalizáveis Suporte para mais de sessenta idiomas

Conecte um teclado Bluetooth para uma experiência de digitação sem distrações

Limitações do Supernote

Concentra-se no aplicativo proprietário de anotações, com menos opções de terceiros

Preços do Supernote

$299

Avaliações e resenhas do Supernote

Amazon: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Best Buy: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

8. MobiScribe

via MobiScribe Comparado ao reMarkable 2, o MobiScribe oferece um dispositivo mais versátil, mas com um tamanho de tela menor.

O MobiScribe vai além de ser apenas um dispositivo de anotações. Ele combina os benefícios de um bloco de notas, leitor eletrônico e organizador digital em um só. Você pode anotar ideias, armazenar e ler e-books e gerenciar anotações com pastas.

A tela de tinta eletrônica imita o papel real para proporcionar uma experiência de escrita confortável e familiar. Além disso, o recurso antirreflexo facilita o uso em ambientes externos ou sob luz forte.

O MobiScribe apresenta uma caneta stylus sensível à pressão que permite escrever e desenhar naturalmente em um tablet de tinta eletrônica à prova d'água e sem reflexos. O dispositivo também pode converter notas manuscritas em texto digital, facilitando o compartilhamento e a pesquisa.

melhores recursos do #### MobiScribe

Escreva em seis cores, semelhante a notas adesivas e faça seus esboços ganharem vida

Reduza o cansaço visual e melhore a visibilidade ao ler por longos períodos

Suporte para mais de 100 idiomas

Limitações do MobiScribe

A navegação na Web é um desafio devido à ausência de um navegador embutido

Alguns usuários o consideram lento devido a falhas frequentes

Preços do MobiScribe

A partir de US$ 320

Avaliações e resenhas do MobiScribe

Amazon: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Best Buy: Não há avaliações suficientes

9. Livro-foguete

via Livro-foguete O Rocketbook oferece uma abordagem híbrida exclusiva, combinando cadernos de papel reutilizáveis com uma conexão digital. Ao contrário da tela de tinta eletrônica do reMarkable 2, que não pode ser apagada fisicamente, o Rocketbook usa papel real que pode ser limpo e reutilizado.

Você escreve nas páginas como faria em um caderno comum. Assim, quando quiser reutilizar uma página, basta limpá-la com um pano úmido e obter uma nova página.

Quando terminar de usar uma página, use o aplicativo Rocketbook para digitalizá-la. Esse aplicativo de caderno inteligente pode então enviar suas anotações para vários destinos digitais, como Google Drive e Dropbox.

Melhores recursos do Rocketbook

Digitalize as anotações com o aplicativo Rocketbook para enviá-las ao armazenamento em nuvem ou a plataformas de anotações digitais

Escolha entre várias opções pré-projetadas modelos de anotações para diferentes necessidades de planejamento e organização

Personalize o tipo de aprimoramento de cores nas configurações para otimizar a digitalização

Limitações do Rocketbook

Depende muito do aplicativo para recursos avançados

O processo de apagar e digitalizar cada sessão de trabalho por meio do aplicativo no telefone pode ser tedioso para fazer anotações frequentes

Preços do Rocketbook

A partir de US$ 17,99

Avaliações e resenhas do Rocketbook

Amazon: 4,5/5 (mais de 50.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 50.000 avaliações) Best Buy: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

10. Sony DPT-RP1

via Sony O Sony DPT-RP1 é um dispositivo de papel digital com uma tela de 13,3 polegadas que se assemelha muito a uma folha de tamanho carta padrão.

A caneta stylus incluída oferece uma ponta sensível à pressão que reproduz a sensação de escrever no papel, tornando a tomada de notas e as anotações uma experiência tranquila.

Isso é semelhante à caneta stylus reMarkable 2. Embora ambas busquem uma sensação natural, as avaliações dos usuários sugerem que a Sony DPT-RP1 pode ter uma pequena vantagem devido ao design da ponta.

A caneta stylus Sony DPT-RP1 também tem um botão de borracha dedicado para apagar com precisão, ao contrário da reMarkable2, que depende de uma ferramenta separada no software.

Graças à tela de tinta eletrônica do Sony DPT-RP1, que reflete a luz como se fosse papel de verdade, ler e fazer anotações em documentos por períodos prolongados é mais agradável aos olhos do que nos tablets tradicionais.

Os melhores recursos do Sony DPT-RP1

Analise documentos em qualquer lugar graças ao design ultraleve

Faça marcações detalhadas em documentos com ferramentas robustas de destaque, sublinhado e anotações

Transfira facilmente documentos de e para o seu computador usando Wi-Fi ou Bluetooth para facilitar o gerenciamento e o compartilhamento

Armazene um grande número de documentos (cerca de 10.000 PDFs) na memória interna de 16 GB, mantendo tudo organizado e acessível em um só lugar

Limitações da Sony DPT-RP1

Pode não ser ideal para artistas que buscam um bloco de desenho digital

A limitação de 16 tons do papel eletrônico faz com que algumas imagens ou diagramas sejam renderizados de forma estranha

Preços da Sony DPT-RP1

$656.19

Sony DPT-RP1 avaliações e comentários

Amazon: 3,8/5 (mais de 350 avaliações)

3,8/5 (mais de 350 avaliações) Best Buy: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de anotações

Ainda não encontrou a ferramenta de anotações perfeita para substituir o reMarkable 2? Recomendamos o ClickUp. Seu conjunto robusto de recursos personalizáveis não só facilita a criação de notas, mas também a criação de um sistema de notas a criação e a redação de notas mas também oferece opções de organização manual e orientada por IA para atender às suas preferências.

Independentemente de você estar na Web ou usando dispositivos móveis e de desktop, o ClickUp garante acesso contínuo em todas as plataformas e dispositivos. Ele se integra a mais de 1.000 aplicativos, garantindo que você não precise ficar trocando de plataforma para acessar suas anotações.

Aqui estão alguns recursos que tornam o ClickUp uma excelente alternativa para fazer anotações:

1. Documentos do ClickUp

Você pode criar documentos bonitos e perspicazes com uma grande variedade de opções de formatação, estruturas aninhadas intuitivas e widgets integrados com o ClickUp Docs . Organize documentos em pastas e espaços para categorização clara e gerenciamento de acesso.

Crie belos documentos, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho usando o ClickUp Docs

Ele também permite a colaboração em tempo real, possibilitando que várias pessoas trabalhem simultaneamente no mesmo documento. Isso é útil para sessões de brainstorming ou para fazer anotações em reuniões compartilhadas.

2. ClickUp Brain Cérebro ClickUp é o seu assistente de redação virtual que aprimora sua experiência de anotações digitais. Ele transcreve automaticamente as reuniões, transformando as palavras faladas em anotações digitais.

Isso economiza seu tempo e garante que você capture tudo o que for importante sem precisar anotar tudo freneticamente.

Estimule a criatividade com seu parceiro virtual de brainstorming - ClickUp Brain

Crie e refine seus documentos com avisos e sugestões perspicazes da IA.

Por exemplo, o ClickUp Brain pode identificar tarefas relacionadas ou conectar notas a estágios específicos do projeto e pesquisar conceitos ou ideias em suas notas, facilitando a localização e o uso posterior.

3. Bloco de notas ClickUp

Use Bloco de notas ClickUp para fazer vários tipos de anotações e organizá-las em seu espaço de trabalho. Formate suas anotações, converta-as em tarefas práticas e mantenha-se organizado com o listas de tarefas em qualquer lugar .

Faça anotações rapidamente, formate com edição avançada e transforme entradas em tarefas rastreáveis com o ClickUp Notepad

A melhor parte? O Bloco de Notas é facilmente acessível a todos, independentemente do conhecimento técnico.

4. Modelo de anotações diárias

Você gostaria que houvesse uma central para seus brainstorms diários, ideias fugazes e listas de compras para que pudesse encontrá-los quando realmente precisasse deles? Modelo de anotações diárias do ClickUp pode ser o substituto perfeito para notas adesivas espalhadas e vários cadernos.

Ele inclui status personalizados que facilitam o controle e a categorização das anotações em "a fazer" e "feito"

Registre informações importantes e acompanhe tarefas com o modelo de anotações diárias do ClickUp

Além de anotar ideias e tarefas, você pode acompanhar o progresso de sua execução e garantir que nada se perca em um mar de pensamentos.

Ao transformar as anotações em Tarefas do ClickUp com os status, você pode garantir o acompanhamento de suas ideias e tarefas. Isso faz com que suas anotações sejam mais do que apenas um registro; elas se tornam parte do seu fluxo de trabalho acionável.

Você pode usar o modelo estruturado para:

Priorizar tarefas e projetos por importância e urgência

Definir metas realistas e acompanhar o progresso

Manter detalhes ou anotações importantes em um só lugar

Melhorar a comunicação e a colaboração com os membros da equipe

melhores recursos do #### ClickUp

Resuma automaticamente os principais pontos e itens de ação de suas anotações usando o ClickUp Brain

Integrar os aplicativos de anotações e armazenamento que você já usa por meio de Integrações do ClickUp Desenvolva ideias de forma visual e colaborativa com recursos interativos Quadros brancos ClickUp . A quadro branco digital torna sua experiência de tomar notas mais envolvente e acessível para brainstorming colaborativo

Obtenha insights imediatos sobre seu trabalho com relatórios claros e personalizáveis Painéis do ClickUp Organize suas anotações usando mais de 15 painéis personalizáveis Visualizações do ClickUp como visualização de calendário , Quadro Kanban ou visualização de carga de trabalho). Isso pode ajudá-lo a encontrar informações e notas relevantes associadas a essas tarefas com mais rapidez

Definir status de tarefas personalizadas que se alinham perfeitamente às necessidades exclusivas de seu projeto. Ao fazer anotações, você pode fazer referência ao status específico da tarefa, fornecendo contexto às suas anotações e tornando-as mais significativas posteriormente

Limitações do ClickUp

Os novos usuários notam uma curva de aprendizado acentuada devido a uma variedade de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (4000+ avaliações)

Escolhendo a solução certa para fazer anotações

o reMarkable 2 é ótimo para anotar ideias, mas e se suas anotações pudessem ajudá-lo a aumentar a produtividade? ? Com o ClickUp, você pode fazer anotações e transformá-las em itens de ação, wikis ou agendas colaborativas.

O ClickUp mantém todas as suas anotações organizadas, pesquisáveis e acessíveis em qualquer dispositivo. Assim, você pode se livrar das limitações do reMarkable 2 e levar suas anotações para o próximo nível. Experimente o ClickUp hoje mesmo!