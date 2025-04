Como criar um gráfico de linhas no Excel para visualização de dados

Um gráfico de linhas ou de linha do tempo sempre foi uma das melhores maneiras de representar dados como uma série de pontos de dados. Essa curva de linha nos ajuda a entender e acompanhar visualmente as mudanças ao longo dos anos e é ideal para uso em relatórios e documentos.

Eles são amplamente usados para mostrar números de vendas, crescimento do tráfego do site ou progresso do projeto.

Muitas organizações ainda utilizam o Microsoft Excel, uma ferramenta simples e fácil de usar software de entrada de dados para armazenar e rastrear dados e criar gráficos.

No entanto, criar gráficos complexos a criação ou edição de gráficos de linhas pode ser um pouco complicada com essa ferramenta. Nós o orientaremos no processo passo a passo de criação de um gráfico de linhas no Excel, desde a seleção dos dados até a personalização do gráfico para maior clareza.

Também exploraremos algumas das limitações do Excel e analisaremos uma solução alternativa que é ideal para o gerenciamento de dados interativo e colaborativo.

O que é um gráfico de linhas?

Um gráfico de linhas via CueMath Um gráfico de linhas representa visualmente os pontos de dados conectados por uma linha. Cada ponto de dados no gráfico corresponde a uma categoria ou período específico no eixo horizontal (eixo x) e a um valor correspondente no eixo vertical (eixo y). Os gráficos de linhas são particularmente hábeis em revelar tendências e mudanças ao longo do tempo.

O uso de gráficos de linhas transforma efetivamente os dados brutos em insights claros e acionáveis para a tomada de decisões informadas em toda a organização. Isso pode ajudar a comunicar a mensagem principal de um conjunto de dados, proporcionando melhor legibilidade e compreensão das tendências.

Como fazer um gráfico de linhas no Excel

Para criar um gráfico de linhas no Excel, você precisa de um conjunto de dados formatado que mostre os dados em uma série temporal lógica. Em nosso conjunto de dados, como o intervalo de tempo ou período é de um ano, o gráfico de linhas que será criado mostrará a alteração no preço ao longo dos anos.

Aqui está um detalhamento passo a passo de como essa tabela pode ser transformada em um gráfico de linhas.

Etapa 1: Prepare seus dados

Organize seus dados em um formato de tabela claro e conciso. Certifique-se de que cada coluna represente uma única série de dados, com rótulos na primeira linha para definir os pontos de dados.

Uma tabela de dados no Excel

Etapa 2: Inserir gráfico de linhas

Destaque todo o intervalo de dados que você deseja incluir no gráfico. Isso deve abranger os pontos de dados e seus rótulos correspondentes na tabela. Após selecionar o conjunto de dados, navegue até a guia "Inserir" na barra de menu superior do Excel.

Inserindo um gráfico de linhas no Excel

Localize o grupo "Gráficos" na guia "Inserir". Você verá vários ícones de tipo de gráfico. Clique no menu suspenso sob os ícones de gráfico e selecione a opção de gráfico de "Linha".

Um gráfico de linhas inserido no Excel

Etapa 3: Formatação do gráfico

O Excel pode gerar um tipo de gráfico de linhas padrão (por exemplo, Linha com Marcadores). Para explorar outras variações do gráfico de linhas, clique no botão "Alterar tipo de gráfico" no canto superior direito do gráfico.

Alterar o tipo de gráfico de linhas do padrão fornecido pelo Excel

Será exibido um menu com vários subtipos de gráfico de linhas (por exemplo, Linha empilhada, Linha com marcadores). Escolha o que melhor se adapta aos seus dados e à sua preferência visual.

Escolha um subtipo de gráfico de linhas adequado a seus dados

Etapa 4: Escolha o tipo de gráfico que atenda às suas necessidades

Seu gráfico foi criado e você pode usá-lo na planilha. Agora, você pode editar o gráfico de acordo com suas necessidades, como editar o título do gráfico e o rótulo de dados e selecionar o design do gráfico que melhor atenda às suas necessidades. Algumas das opções que você pode escolher incluem:

Gráfico de linhas empilhadas no Excel

Nesse tipo de gráfico, todos os elementos são empilhados uns sobre os outros. A linha superior do gráfico representa a soma de todas as linhas abaixo e ajuda você a entender claramente cada elemento.

100% Stacked line graph in Excel

100% Gráfico de linhas empilhadas no Excel

Esse tipo de gráfico diferencia cada linha, com o eixo y exibindo porcentagens em vez de números absolutos. O eixo x, que abrange a parte superior do gráfico, indica a soma de 100% em todos os momentos.

Gráfico de linha 3-D

Um gráfico de linhas 3-D no Excel

Uma opção não convencional, o gráfico de linhas tridimensional, pode representar visualmente os dados e é ideal para ser adicionado a relatórios ou apresentações.

Dicas para fazer um gráfico de linhas

Criar um gráfico de linhas no Excel não se trata apenas de selecionar os pontos de dados e escolher a opção correta de gráfico do Excel. Você precisa validar o conjunto de dados e os rótulos para garantir que o gráfico seja autoexplicativo e explique logicamente os dados contínuos. Para criar um gráfico no Excel, certifique-se de seguir algumas práticas recomendadas, como:

Usar uma linha do tempo com pontos de dados semelhantes. Por exemplo, se você usar um gráfico de linhas para exibir tendências ao longo dos anos, certifique-se de que cada ano seja rastreado corretamente. Se os anos não forem inseridos corretamente, essas representações não serão mostradas com precisão no gráfico

Dê ao seu gráfico um título claro e conciso usando o editor de gráficos. Ele deve refletir com precisão as informações que estão sendo apresentadas

Ao criar vários gráficos de linha com vários conjuntos de dados, certifique-se de que cada linha tenha um rótulo claro e distinto na legenda para facilitar a identificação

Escolha cores visualmente atraentes que os visualizadores possam distinguir, especialmente ao lidar com vários conjuntos de dados. Evite cores muito brilhantes ou saturadas que possam cansar a vista

Considere a complexidade de seus dados e a hierarquia visual geral. Para gráficos mais simples, as linhas de grade podem ser desnecessárias. Para conjuntos de dados complexos, use linhas de grade sutis para ajudar na interpretação sem sobrecarregar o visualizador

O Excel oferece várias opções de linha de tendência (linear, exponencial, etc.). No painel Formatar série de dados, selecione o tipo de linha de tendência que melhor representa o padrão subjacente em seu conjunto de dados

Limitações ao uso do Excel na criação de um gráfico de linhas

O Microsoft Excel é uma excelente ferramenta que é a opção ideal para a entrada e o controle de dados. Suas fórmulas e funcionalidades de planilha podem até ajudar na geração de relatórios e na visualização de dados, mas somente até certo ponto.

Ele também tem recursos como o Calendário do Excel ou Gráfico de cascata para rastrear cronogramas. No entanto, esses recursos são limitados à entrada e ao gerenciamento de dados básicos e se tornam desafiadores em cenários reais com requisitos complexos. Sem recursos de arrastar e soltar ou a capacidade de sincronizar em tempo real com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, pode ser difícil gerenciar projetos de grande escala no Excel.

Por exemplo, há opções melhores do que essa quando você precisa representar dados qualitativos e usando diagramas é uma boa opção.

Algumas de suas outras limitações incluem:

Falta de painéis interativos, mapas de calor e mapas em árvore

Incapacidade de gerenciar e manipular conjuntos de dados extensos e complexos, muitas vezes levando a atrasos ou problemas de desempenho para limpeza ou transformação

Embora ofereça alguma flexibilidade de formatação e design, os usuários não podem ter controle extensivo sobre a aparência e a funcionalidade do gráfico em comparação com o software de fluxogramas que permite amplas opções de formatação

Impossibilidade de combinar vários tipos de gráficos em uma única visualização ou painel

Limitações aos recursos de edição colaborativa, pois as equipes só podem editar dados na tabela e não diretamente no gráfico

Ferramentas alternativas de gráficos de linhas

Isso é tudo o que você precisa saber sobre como criar um gráfico de linhas no Excel. Embora essa simples visualização de dados ajuda a apresentar melhor seus dados e a chamar a atenção para os principais insights de um determinado conjunto de dados, mas há muito mais que você pode querer fazer com seus dados.

Na maioria dos usos comerciais, os gráficos são usados para compreensão simples, brainstorming, colaboração e exportação para outros formatos.

Para esses requisitos avançados, vá além do básico software de banco de dados e considere Alternativas do Excel como Clique emUp .

Screenshot of a Line Chart created in ClickUp (Captura de tela de um gráfico de linhas criado no ClickUp)

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos criada para equipes de todos os tamanhos e setores. Ele o ajuda a organizar todas as suas tarefas, documentos e base de conhecimento em um único lugar e a transformar rapidamente seus dados em visualizações eficientes.

Diversos modelos de planilhas e Modelos de formulários do Excel permitem que você visualize seus dados em vários formatos. Esses modelos de formulários preenchíveis em Excel permitem coletar informações facilmente, seja para feedback de clientes, pesquisas com clientes ou para fins internos, como a coleta de dados de candidaturas a vagas de emprego, tornando-as mais simplificadas e eficientes para várias partes interessadas.

Ele também inclui recursos avançados, permitindo que você desbloqueie um nível totalmente novo de visualização de dados para ajudá-lo:

Faça um brainstorming e colabore com outros membros da equipe usando gráficos de linhas e outros gráficos usando o ClickUp Whiteboards

Crie gráficos de linhas e faça brainstorming com suas equipes usando ClickUp Whiteboards o ClickUp Whiteboards é uma tela em branco para colaboração. Ao contrário dos modelos predefinidos do Excel, você pode personalizar todos os aspectos do seu gráfico usando o Modelos de quadro branco . Adicione notas, faça edições e adapte seu gráfico de linhas diretamente, sem precisar alternar entre o conjunto de dados e o gráfico

Colabore com os membros da equipe para editar e atualizar gráficos de linhas simultaneamente, garantindo que todos estejam na mesma página e que as decisões sejam baseadas nos insights mais recentes

Gerencie e simplifique seu conjunto de dados usando o ClickUp Table View

Vá além dos gráficos de linha simples com Visualização de tabela do ClickUp . Ele permite que você gerencie até mesmo os conjuntos de dados mais complexos com facilidade, oferecendo funcionalidades avançadas de filtragem, classificação e agrupamento na exibição de tabela

Converta gráficos de linhas em outras visualizações de dados, como Gráficos de Gantt , Quadros Kanban gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de dispersão, ajudando você a encontrar a representação perfeita de qualquer conjunto de dados

Aproveite o poder de IA para sua visualização de dados o recurso de visualização de dados da IA permite que você crie, edite, compartilhe e gerencie documentos importantes e obtenha insights sobre toda a sua base de conhecimento

Exporte seus gráficos de linha e use-os em suas tarefas, roteiros ou fluxos de trabalho. Isso cria um hub central para a tomada de decisões orientada por dados e a execução de projetos

O ClickUp vai além da criação de gráficos de linhas profissionais; ele permite que você os utilize em um poderoso espaço de trabalho de gerenciamento de projetos. Imagine um mundo em que a visualização de dados se integra perfeitamente às suas tarefas, reuniões e comunicação, promovendo um ambiente de trabalho verdadeiramente orientado por dados.

FAQs

**1. Como você cria um gráfico de linhas no Excel?

Para criar um gráfico de linhas no Excel, você pode seguir as etapas abaixo:

Prepare seus dados e selecione o conjunto de dados que deseja usar. Certifique-se de que a primeira coluna tenha os rótulos de dados para seus pontos de dados (por exemplo, Mês, Linha do tempo etc.) Destaque as duas colunas de dados que deseja incluir no gráfico, incluindo os pontos de dados e seus rótulos. Navegue até a guia "Insert" (Inserir) e localize o grupo "Charts" (Gráficos). Clique no menu suspenso sob os ícones de gráfico e selecione "Line" (Linha) O Excel gerará um gráfico de linhas com seus conjuntos de dados representados por linhas separadas. Você pode personalizar o gráfico usando as dicas mencionadas nesta postagem do blog.

**2. Como faço para criar um gráfico de linhas no Excel com dois conjuntos de dados?

O processo é semelhante ao da criação de um gráfico com dois conjuntos de dados. Prepare sua tabela de dados com uma coluna para seus pontos de dados e rótulos. Destaque a coluna inteira e siga as mesmas etapas que você seguiria para criar um gráfico de linha única no Excel.

**3. Posso exportar meu gráfico de linhas para apresentações ou relatórios?

Sim. O Excel permite que você exporte os dados do gráfico de linhas de duas maneiras:

Método de copiar e colar : Basta clicar com o botão direito do mouse no gráfico e selecionar "Copiar" Agora você pode colar esse gráfico no software de apresentação ou banco de dados que desejar (Google Sheets, Smartsheet ou outros)

: Basta clicar com o botão direito do mouse no gráfico e selecionar "Copiar" Agora você pode colar esse gráfico no software de apresentação ou banco de dados que desejar (Google Sheets, Smartsheet ou outros) Exportar como imagem: Clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione "Save as Picture" (Salvar como imagem) Escolha o formato de arquivo desejado (por exemplo, PNG, JPEG) e personalize a qualidade da imagem antes de salvá-la. Isso é ideal para uso em softwares de visualização de dados ou de apresentação (Powerpoint, Canvas, Keynote ou outros)

**4. Posso adicionar uma linha de tendência ao meu gráfico de linhas no Excel?

Com certeza! Depois de criar seu gráfico de linhas, selecione-o. Clique no sinal "+" no canto superior direito do gráfico. Isso abre o menu "Chart Elements" (Elementos do gráfico). Navegue até a opção "Trendline" (Linha de tendência) e selecione o tipo de linha de tendência que deseja adicionar (linear, exponencial etc.).