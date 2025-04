25 KPIs de agências de marketing a serem monitorados em 2025

Seus principais clientes assinaram um contrato de longo prazo com sua agência de marketing e suas campanhas ganharam prêmios de prestígio. Essas são conquistas animadoras, mas você pode se perguntar se poderia ter feito melhor.

Por exemplo, você sabe de onde vêm seus clientes? Quanto custa para adquiri-los? Qual é a relação entre seus gastos com marketing e o ROI? E, por fim, seus esforços de marketing estão gerando resultados precisos?

Para responder a essas perguntas, você precisa de dados. No entanto, coletar, armazenar e analisar continuamente os dados sobre todos os aspectos da sua organização pode ser uma tarefa árdua. É aqui que a definição de indicadores-chave de desempenho (KPIs) pode ajudá-lo.

Os KPIs são pontos de referência em seu mapa de marketing. A definição de KPIs envolve a divisão de suas metas organizacionais em metas menores e mais gerenciáveis, definidas por métricas orientadas por dados. O acompanhamento dos KPIs ajuda você a ver onde está excedendo, atingindo ou ficando aquém e a corrigir o curso para traçar um caminho eficiente para o sucesso.

Nesta publicação, explicaremos os KPIs para agências de marketing digital e profissionais de marketing e compartilharemos 25 KPIs essenciais, como rastreá-los e como usar esses dados para tomar decisões estratégicas.

Use esses insights para atender melhor seus clientes, reter clientes e tornar sua equipe de marketing mais eficiente. Isso gerará melhores resultados de crescimento dos negócios e aumentará a receita.

Benefícios do rastreamento de KPIs de agências de marketing

Considere os KPIs da agência de marketing, que são um conjunto de métricas para avaliar a saúde de sua agência. Os indicadores-chave de desempenho são números críticos que você deve analisar para determinar se a lucratividade da sua agência está no caminho certo.

Os benefícios de rastreamento de métricas de KPI são:

Verificação geral antes de a campanha ir ao ar: Com kPIs de marketing a equipe de marketing e vendas está ciente de suas metas, tem um plano de ação para atingi-las e acompanha os resultados da campanha adequadamente

Com kPIs de marketing a equipe de marketing e vendas está ciente de suas metas, tem um plano de ação para atingi-las e acompanha os resultados da campanha adequadamente Análise pós-campanha: Use os KPIs de marketing para identificar as metas que foram superadas e as que ficaram aquém do esperado e use essas descobertas para corrigir o curso quando a campanha terminar

Use os KPIs de marketing para identificar as metas que foram superadas e as que ficaram aquém do esperado e use essas descobertas para corrigir o curso quando a campanha terminar Medir o retorno sobre os investimentos : Meça o custo e os resultados das estratégias implementadas para medir e aprimorar o ROI. Quando você conhece o custo real do projeto incorrido em comparação com o custo estimado, fica mais fácil prever a lucratividade da agência

: Meça o custo e os resultados das estratégias implementadas para medir e aprimorar o ROI. Quando você conhece o custo real do projeto incorrido em comparação com o custo estimado, fica mais fácil prever a lucratividade da agência Melhorar a satisfação do cliente: Os KPIs relacionados ao cliente, como a rotatividade de clientes, indicam relacionamentos ruins com os clientes. Esse é um indicador de que a agência precisa se concentrar em reter os clientes existentes e aumentar o valor do tempo de vida do cliente (CLV)

Então, quais são os KPIs críticos que você deve monitorar? Vamos dar uma olhada.

25 KPIs para agências de marketing

Aqui estão 25 KPIs de marketing de alto desempenho para ajudá-lo a monitorar e gerenciar seu desempenho geral e otimizar os orçamentos.

KPIs de clientes

1. Valor da vida útil do cliente (CLV)

O valor da vida útil do cliente indica a receita total que você pode esperar de um único cliente durante todo o seu relacionamento comercial. Ele compara a receita com a vida útil prevista.

Um CLV alto indica que sua agência é boa em encontrar e reter novos clientes .

Se o CLV for baixo, inicie medidas corretivas, como ter gerentes de projeto dedicados, melhorar a venda cruzada e a venda adicional e estabelecer um programa de afiliados ou de indicações.

Customer Lifetime Value = Valor do cliente X Tempo médio de vida do cliente

via Recentemente

Importância do valor do tempo de vida do cliente

Reduz os custos de aquisição de clientes: Use as métricas de valor da vida útil do cliente para melhorar a fidelidade do cliente e as indicações boca a boca para obter mais clientes, o que reduz as despesas de marketing e vendas

Use as métricas de valor da vida útil do cliente para melhorar a fidelidade do cliente e as indicações boca a boca para obter mais clientes, o que reduz as despesas de marketing e vendas Oferece insights para melhorar seus serviços: Identifique os pontos problemáticos de seus clientes e as áreas de melhoria para aumentar a fidelidade e a satisfação deles usando as métricas de CLV

2. Custo de aquisição de clientes (CAC)

O KPI da agência CAC é o custo total de vendas e marketing da aquisição de um novo cliente em um período específico.

Essa é uma métrica crucial para determinar a lucratividade de sua agência de marketing digital, pois compara o valor gasto para conquistar um novo cliente com o número de clientes conquistados.

Compare o CAC com o LTV, especialmente quando seus clientes já existem há muito tempo, para entender melhor sua lucratividade futura.

Custo de aquisição de clientes (CAC) = Custo total de vendas e marketing / Número de clientes adquiridos

Como melhorar o CAC?

Invista na otimização da taxa de conversão (CRO): Teste o texto e a CTA do seu site para garantir que sejam claros e compreensíveis, otimize seu site para dispositivos móveis e use testes A/B para maximizar o resultado

Teste o texto e a CTA do seu site para garantir que sejam claros e compreensíveis, otimize seu site para dispositivos móveis e use testes A/B para maximizar o resultado Simplifique seu ciclo de vendas: Um CRM ou um sistema de ponta a ponta software de gerenciamento de agências pode ajudá-lo a capturar leads mais qualificados, interagir com eles e alimentá-los até que se convertam em clientes

3. Taxa de conversão

A conversão indica se o cliente converteu ou tomou a ação que você queria que ele tomasse. Por exemplo, as conversões incluem a solicitação de uma demonstração, a assinatura do boletim informativo e a compra de seu primeiro serviço de marketing.

Uma alta taxa de conversão indica a eficácia de sua estratégia de marketing.

Taxa de conversão = (Número de conversões/ Total de interações) X 100

Importância de conhecer a taxa de conversão

Compare o desempenho dos canais de marketing: Se estiver executando uma campanha com um público definido em todos os canais, as taxas de conversão podem ser usadas para definir as expectativas de ROI em escala e otimizar o desempenho da campanha

Se estiver executando uma campanha com um público definido em todos os canais, as taxas de conversão podem ser usadas para definir as expectativas de ROI em escala e otimizar o desempenho da campanha Revelar os canais mais impactantes: Use a análise da taxa de conversão para determinar quais canais são mais eficazes na promoção do produto ou serviço de seu cliente

4. Taxa de rotatividade

A taxa de rotatividade mede o número de clientes que deixaram de fazer negócios com você durante algum tempo. Uma alta taxa de rotatividade indica menor satisfação do cliente. Esse KPI afeta a margem líquida, pois você incorre em mais custos e tenta adquirir e reter novos clientes.

Taxa de rotatividade = (clientes perdidos/total de clientes no início do período) X 100

Importância de rastrear a taxa de rotatividade de clientes

Entenda os fatores por trás da perda de clientes: Sua taxa de rotatividade deve ser geralmente estável. Observe as flutuações. Por exemplo, depois de aumentar a taxa de retenção anual, você pode perceber que alguns clientes estão migrando para outras agências ou diminuindo o compromisso

5. Taxa de upsell

Fazer upsell para um cliente adquirido é econômico e mais simples do que vender para um novo cliente. A taxa de upsell calcula o número total de clientes que aceitam uma oferta para comprar um item de preço mais alto, um upgrade ou um complemento em comparação com o número total de clientes para os quais você fez a oferta.

Taxa de upsell = (Número de upsells bem-sucedidos / Número total de tentativas de upsell) X 100

6. Participação no evento

As agências de marketing realizam várias campanhas para adquirir novos clientes para seus serviços. Avalie o desempenho de cada campanha com base no número de pessoas, no interesse demonstrado e, o mais importante, no número de clientes adquiridos.

A participação no evento é um KPI valioso que o ajudará a avaliar se o evento atingiu a meta de aumentar a visibilidade e o envolvimento.

KPIs financeiros

7. Receita recorrente mensal (MRR)

A receita recorrente mensal (MMR) mostra a receita garantida mensalmente e inclui a receita recorrente de contratos mensais, assinaturas, descontos e cupons. Ela exclui taxas únicas.

As equipes de finanças, vendas e marketing usam a MRR para avaliar a saúde financeira da organização e prever ganhos futuros com base em assinaturas ativas.

MRR = Número total de clientes pagantes X Receita média por usuário (ARPU) por mês

Importância do rastreamento do MRR

Acompanhamento do desempenho: O MRR permite que a equipe de vendas visualize o tamanho das contas que gerencia e identifique maneiras de modificar a abordagem de vendas para fechar negócios com alto MRR

O MRR permite que a equipe de vendas visualize o tamanho das contas que gerencia e identifique maneiras de modificar a abordagem de vendas para fechar negócios com alto MRR Previsão de vendas: Ajuda a equipe de marketing a planejar o crescimento a longo e curto prazo e dá aos líderes visibilidade sobre o desempenho geral da equipe

Ajuda a equipe de marketing a planejar o crescimento a longo e curto prazo e dá aos líderes visibilidade sobre o desempenho geral da equipe Orçamento: Os líderes de negócios usam o MRR para saber qual é a receita mensal que pode ser reinvestida na empresa

Utilização Metas do ClickUp para definir metas específicas e mensuráveis para suas equipes de vendas e marketing. Se você estiver usando a estrutura de objetivos e resultados-chave (OKR), o ClickUp divide cada objetivo em resultados-chave quantificáveis para medir o progresso e o sucesso.

Mantenha suas metas e OKRs organizados em pastas fáceis de usar no ClickUp Goals

8. Margem de lucro líquido

A margem de lucro líquido é o lucro após a dedução de todas as despesas. Uma margem de lucro líquido baixa pode significar aumento de gastos ou redução de vendas. Ela é calculada subtraindo-se os gastos com publicidade e marketing e os custos indiretos da receita.

As partes interessadas usam esse KPI para avaliar se a empresa está gerando lucros de vendas suficientes e se os custos operacionais e as despesas gerais estão sob controle. A margem de lucro líquido indica a saúde financeira geral da empresa.

9. Retorno sobre o investimento (ROI)

O retorno sobre o investimento indica a relação custo-benefício de sua campanha de marketing e o retorno sobre o dinheiro gasto.

Exemplo de ROI em marketing

Uma loja on-line de jardinagem usa PPC para divulgar sua nova linha de cortadores de grama, que custam US$ 1.000 cada.

Na primeira campanha, eles não mostraram o preço do cortador e gastaram US$ 1.000 em anúncios PPC. De todos os visitantes, três adicionaram o item ao carrinho e um o comprou.

Na campanha seguinte, eles mostraram o preço e gastaram US$ 500. De todos os visitantes, 12 adicionaram o item ao carrinho e 7 o compraram.

Campanha 1: [((3 X 0,33 X $1000) - $1000 / $1000] = -$1

Campanha 2: [((12 X 0,583 X $1000) - $500) / $500] = 129,92%

Dica de profissional: The KPI de pesquisa paga _Os resultados indicam que a transparência de preços pode levar leads mais qualificados a clicar no anúncio e evitar cliques de pessoas que não podem pagar pelo item

KPIs de marketing digital

10. Taxas de conversão de mídia social

As taxas de conversão de mídia social ajudam você a entender o impacto da sua estratégia de mídia social nas vendas e no marketing em geral. Elas medem a porcentagem de conversão do seu público com base nos seus esforços de mídia social.

Indica se o conteúdo, as publicações, o envolvimento e os anúncios da sua equipe repercutem na persona do comprador. Se as suas taxas de conversão de mídia social não forem as esperadas, considere priorizar o conteúdo gerado pelo usuário e criar mais publicações que valham o clique. Empregar ferramentas de mídia social para simplificar o gerenciamento e medir o desempenho.

Taxa de conversão de mídia social = (Número de conversões de mídia social / Número total de visitantes que clicam em links de mídia social) X 100

11. MQLs e SQLs

Os leads qualificados de marketing (MQLs) medem o número de leads provenientes dos esforços de marketing da equipe, mas que não foram aprovados pelas vendas. Depois que a equipe de vendas aprova os leads, eles se tornam Sales Qualified Leads (SQLs).

A pequena diferença entre as duas métricas indica uma coordenação e um alinhamento perfeitos entre as equipes de marketing e de vendas.

via Hubspot

12. Taxa de cliques (CTR)

A taxa de cliques indica o sucesso de seus anúncios digitais, conteúdo e campanhas de marketing on-line. Ela se refere à porcentagem de usuários que clicaram em um link específico em comparação com o número total de pessoas que o visualizaram.

Uma CTR alta mostra que seus anúncios captam a atenção e incentivam o envolvimento de forma eficaz. Ao rastrear essa métrica, você pode otimizar suas alocações de orçamento e avaliar a eficácia de seus criativos de publicidade.

CTR = (Total de cliques / Número total de impressões) X100

Importância da taxa de cliques

Indica o que está errado e o que está funcionando: Ao tentar atingir seu público-alvo, a CTR informa o que funciona e o que não funciona. Uma CTR baixa indica que você está segmentando o público errado ou que precisa de um texto mais persuasivo para convencê-lo a clicar

13. Custo por clique (CPC)

O custo por clique é um KPI de marketing digital que informa o custo de um clique na publicidade PPC (pay-per-click). Assim como a CTR, ele ajuda você a entender o desempenho da campanha e a controlar facilmente seus orçamentos de anúncios.

Ele fornece uma visão mais realista do custo incorrido nos serviços de marketing e ajuda a otimizar a alocação de recursos.

Custo médio por clique = Custo total dos cliques / Número total de cliques

14. Posição média

A posição média é uma métrica de crescimento do marketing digital que indica a classificação do seu website ou anúncio em um resultado de pesquisa. Ela ajuda a determinar a visibilidade e a eficácia de seus anúncios on-line ou de seu website. Ao monitorar a classificação, você pode otimizar os anúncios ou o website para obter visibilidade e desempenho.

Posição média = Soma das posições do anúncio / Número de anúncios exibidos para a palavra-chave específica

15. Crescimento de seguidores

Depois de iniciar uma agência de marketing digital o crescimento de seguidores ajuda a avaliar o sucesso de suas campanhas de mídia social. Ele envolve o cálculo do número de seguidores que você tem nos canais de mídia social.

Crescimento de seguidores = (seguidores em um período/total de seguidores) X 100

16. Retorno sobre gastos com anúncios (ROAS)

O retorno sobre os gastos com anúncios é uma métrica usada para medir o sucesso de suas campanhas publicitárias. Ela reflete a receita obtida para cada dólar gasto em uma campanha publicitária.

ROAS = (Receita atribuída aos anúncios/custo dos anúncios) X 100

Você pode medir o ROAS de sua estratégia de marketing ou analisar o desempenho no nível do anúncio, da campanha ou da segmentação.

17. Leva a oportunidades

Leads para oportunidades é uma métrica que rastreia as conversões e indica se suas campanhas publicitárias atraem os leads certos. O KPI de leads para oportunidades mede o número de leads convertidos em oportunidades.

KPIs de site e tráfego

18. Métrica de reconhecimento da marca

O reconhecimento da marca envolve o rastreamento de métricas como menções à marca, mídia social e relevância, tráfego da Web, visibilidade do mecanismo de pesquisa, pesquisas e avaliações de clientes, impacto do influenciador e impressões da mídia.

19. Fontes de tráfego da Web

Seu website recebe tráfego de várias fontes, e entender como um visitante chegou ao seu website é fundamental para formular estratégias que garantam um fluxo constante de várias fontes. Pesquisa, direta e referência são três das fontes mais comuns de visitantes do seu website.

Você pode dividir ainda mais o tráfego com base na página de destino e nas classificações de palavras-chave com o Google Analytics.

20. Taxa de rejeição

A taxa de rejeição é uma métrica de website que mede o número de pessoas que deixam seu website depois de visualizar uma única página sem interagir mais com ela.

Fatores como a experiência do usuário do site e a atratividade da página de destino contribuem para a taxa de rejeição.

21. Classificação de palavras-chave

As métricas de classificação de palavras-chave indicam a eficácia de seus esforços de otimização de mecanismos de busca (SEO). Você pode identificar oportunidades e desafios de SEO que afetam a estratégia de conteúdo e os esforços de otimização rastreando as classificações de palavras-chave.

Monitore e acompanhe regularmente a classificação de palavras-chave usando ferramentas de SEO para verificar a posição das palavras-chave alvo nas páginas de resultados de mecanismos de busca (SERPs).

KPIs do projeto

22. Tempo e custo estimados versus reais do projeto

Essa métrica indica a precisão de seus recursos de estimativa de tempo do projeto. Ela compara o tempo que você esperava que o projeto fosse concluído com o tempo real gasto. Estimativas precisas indicam a eficiência da equipe e o gerenciamento eficaz da carga de trabalho.

Para fazer isso, calcule o tempo estimado do projeto e a alocação de recursos. Depois que a tarefa for executada, compare a estimativa com o tempo real gasto e os recursos utilizados.

23. Taxa de utilização

A métrica de taxa de utilização indica o tempo que um funcionário gasta no trabalho relacionado ao projeto. Calculada como uma porcentagem, ela mostra a eficiência e a produtividade dos membros da equipe. É um indicador valioso para identificar possíveis problemas dentro da equipe e cotar o preço certo para o cliente.

Taxa de utilização = Total de horas faturáveis/total de horas de trabalho X 100

24. Percentual de lucratividade do resultado final

A porcentagem de lucratividade do resultado final indica a lucratividade da sua agência durante um período contábil. Ele ajuda a monitorar o quanto você está próximo das metas definidas no início do ano.

Percentual de lucratividade dos resultados = Vendas brutas (linha superior) - Despesas totais

25. Satisfação dos funcionários

O KPI de satisfação do funcionário mede o quociente de felicidade e engajamento dos funcionários em um determinado momento. Use esse KPI para avaliar a satisfação dos funcionários. Quanto mais engajados seus funcionários estiverem com a empresa, menor será a probabilidade de eles saírem e buscarem outras oportunidades.

Pesquisas, entrevistas e reuniões individuais podem ajudá-lo a monitorar a satisfação dos funcionários, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir a rotatividade e os custos relacionados, como os custos de treinamento.

Use Cérebro ClickUp para escrever perguntas de entrevista de pesquisa, adicione-as a Formulários ClickUp e enviá-los aos seus funcionários. Essa é uma forma estruturada de coletar e analisar informações para descobrir o índice de satisfação dos funcionários.

Deixe que o ClickUp Brain o ajude a fazer perguntas destinadas a avaliar a satisfação dos funcionários dentro da organização

Como rastrear KPIs de agências de marketing usando o ClickUp

Você pode acompanhar os KPIs da agência de marketing usando planilhas ou listá-los em um formato mais estruturado usando o Modelo de KPI do ClickUp .

Acompanhe suas métricas de sucesso por meio do modelo de indicador-chave de desempenho (KPI) do ClickUp

Veja por que as agências de marketing preferem usar o modelo de KPI do ClickUp para manter o controle de seus indicadores-chave de desempenho:

Tenha clareza sobre o progresso da sua equipe em relação à meta

Garantir que todos estejam alinhados com as metas e como elas contribuem para o quadro geral

Acompanhe o desempenho em painéis visualmente atraentes

As visualizações personalizadas facilitam a análise dos dados e a identificação de áreas de melhoria

Aprimore o acompanhamento de KPIs com e-mails, notificações, marcação e controle de tempo ClickUp para equipes de marketing permite que as equipes colaborem, planejem e organizem suas campanhas, fluxos de trabalho e metas em um painel centralizado. Você pode fazer um brainstorming para uma campanha, executar e acompanhar programas de marketing, medir e analisar KPIs no ClickUp.

Organize suas idéias e inspirações de marketing com a ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp Software de gerenciamento de projetos de agências criativas do ClickUp é uma ferramenta poderosa para gerentes de contas e profissionais de marketing digital, especialmente os executivos que trabalham em agências de criação. Veja como ele ajuda a reunir o processo criativo em um só lugar:

ClickUp Chat: Acelere as conversas usando ClickUp Chat marque os membros da equipe, compartilhe documentos relevantes e obtenha aprovações mais rapidamente

Permita o trabalho em equipe sem interrupções com a visualização de bate-papo do ClickUp

ClickUp Docs: Liste os SOPs do projeto com Documentos do ClickUp edite documentos em tempo real e mantenha todos atualizados com a base de conhecimento compartilhável

Com a detecção de colaboração em tempo real, trabalhe com os membros da sua equipe no ClickUp Docs

Quadros brancos do ClickUp: Brainstorming de ideias de campanha em Quadros brancos do ClickUp um canvas criativo para equipes de marketing e criação. Você pode adicionar notas adesivas e definir um escopo de projeto para suas equipes virtuais e híbridas

Transforme ideias em ações coordenadas com os quadros brancos ClickUp

Se você está procurando uma maneira mais eficiente de monitorar os KPIs da agência de marketing, registre-se no ClickUp gratuitamente e comece a trabalhar.