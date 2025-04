10 alternativas do Raycast para integração de aplicativos em 2025

Lembra-se da última vez que tentou carregar seu novo telefone com um carregador antigo? A frustração de conexões incompatíveis é um sentimento que conhecemos muito bem. Agora imagine esse cenário no espaço de trabalho digital, onde os sistemas de software se recusam a "conversar" entre si.

Desde os desafios de comunicação e inconsistência de dados até o aumento da complexidade de TI e o aumento da produtividade, a falta de comunicação é um problema gerenciamento do fluxo de trabalho ineficiências, sistemas díspares podem criar muitos gargalos, dificultando a inovação e o crescimento.

O Raycast é um software de produtividade e lançador de aplicativos amplamente utilizado, desenvolvido para o macOS. Ele oferece uma interface avançada e personalizável para gerenciar tarefas, executar comandos e pesquisar localmente e on-line.

Embora o Raycast seja uma opção popular, ele tem suas desvantagens. Os usuários geralmente enfrentam uma curva de aprendizado e as opções de integração podem não ser tão abrangentes quanto o esperado. Além disso, o software pode consumir muitos recursos, principalmente ao executar scripts complexos.

Portanto, se você estiver procurando por um software indispensável software de integração que não seja o Raycast, que atua como o conector definitivo, garantindo que suas ferramentas digitais colaborem perfeitamente, continue lendo. Esta postagem do blog analisa as dez principais alternativas ao Raycast que você não pode perder.

O que você deve procurar nas alternativas ao Raycast?

Nem todos os aplicativos de integração de software são iguais, e é por isso que é necessário avaliar como eles se saem em relação aos seguintes parâmetros:

A alternativa deve ser leve e rápida, executando comandos rapidamente sem atrasos significativos. Ela não deve usar recursos excessivos do sistema, garantindo que o desempenho do seu computador não seja afetado negativamente

O software escolhido deve permitir que você adapte a interface com atalhos, temas e layouts personalizáveis que aumentem sua conveniência no trabalho

Certifique-se de que o software seja compatível com seu sistema operacional, seja ele macOS, Windows ou Linux. Algumas ferramentas são projetadas com suporte para várias plataformas, enquanto outras são específicas para cada sistema operacional

Atualizações regulares indicam melhorias contínuas, correções de bugs e, possivelmente, novos recursos. Fóruns de suporte, modelos de documentação de processos e um serviço robusto de atendimento ao cliente também são essenciais

O seu software permite integrações com aplicativos diários populares? aplicativos de fluxo de trabalho e serviços populares, como calendários, gerenciadores de tarefas e ferramentas de desenvolvimento? Quanto mais integrações uma ferramenta suportar, mais potente ela se tornará

10 alternativas de Raycast para integração de aplicativos em 2024

Vamos nos aprofundar nos detalhes das dez principais alternativas ao Raycast.

1. ClickUp

Simplifique o gerenciamento de projetos, melhore a colaboração e facilite um planejamento de negócios mais inteligente com o ClickUp ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos que permite integrar todos os seus aplicativos de trabalho em um único ambiente colaborativo e automatizar fluxos de trabalho personalizados.

Aqui está uma visão geral do que Integrações do ClickUp com mais de 1000 aplicativos podem fazer por você:

Permita notificações, criação de tarefas e atualizações de projetos sem interrupções em sua ferramenta de comunicação preferida, integrando-se a plataformas de comunicação populares, como Integrações com o Slack e Integração com o Microsoft Teams Beneficie-se da sincronização com serviços de calendário, incluindo a sincronização do Google Calendar e do Outlook Calendar; incorpore tarefas e prazos em calendários pessoais ou de equipe

Anexe arquivos a tarefas e projetos de qualquer conta de armazenamento por meio de integrações com os principais serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox

Simplifique o controle e o compartilhamento de problemas hacks de produtividade no ciclo de desenvolvimento de software, conectando seu aplicativo ao GitHub, GitLab e Bitbucket

Simplifique o registro das horas de trabalho, o gerenciamento do tempo faturável e a análise de produtividade da sua equipe com ferramentas de controle de tempo, como Toggl, Time Doctor e Harvest

Além disso, aumente a eficiência da sua equipe com o Modelo de integração do software ClickUp .

Gerencie conexões entre diferentes soluções de software e todas as tarefas relacionadas à integração em um só lugar com o Software Integration Template do ClickUp

Este modelo fornece um processo simples para avaliar como diferentes soluções de software se conectam, atribuindo tarefas para uma colaboração mais eficiente da equipe e organizando todas as funções relacionadas à integração em um único local ordenado.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie tarefas com 15 status personalizados diferentes, como Em andamento, Concluído, Precisa de entrada, A fazer, Cancelado, etc., para acompanhar o progresso de cada etapa da integração

Aproveite Automações do ClickUp para ajudar a simplificar a integração de software, alterar status e criar novas tarefas, escolhendo entre mais de 100 automações pré-criadas

Crie automação personalizada com base em seus fluxos de trabalho por meio do ClickUp Automation

Encontre rapidamente qualquer arquivo, esteja ele no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local, usando a opção Pesquisa Universal do ClickUp recurso

Adicione ações personalizadas ou comandos de pesquisa, como atalhos para links, armazenamento de texto para mais tarde e muito mais para pesquisar qualquer coisa em um só lugar

Pesquise e acesse dados do ClickUp em todos os aplicativos, desde visualizações do Space até subtarefas específicas

Crie suas integrações personalizadas e aplicativos ClickUp com nossa interface pública de programação de aplicativos (API)

Cérebro do ClickUp é uma ferramenta de IA nativa com recursos poderosos, como o Knowledge Manager, que permite pesquisar e obter respostas para tudo e qualquer coisa dentro do aplicativo

Use o ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM para obter respostas instantâneas a todas as suas perguntas sobre trabalho, tarefas, documentos e muito mais

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain, a rede neural de IA, é um recurso pago

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis atualmente off-line ou no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por mês por usuário

US$ 7 por mês por usuário Empresarial: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Alfred

via Alfred O Alfred é um aplicativo de produtividade para macOS conhecido por seus recursos robustos que vão além da simples inicialização de aplicativos. Com outros recursos, como fluxos de trabalho personalizados, histórico da área de transferência e expansor de texto, ele oferece um amplo conjunto de ferramentas para aumentar a eficiência. Essa alternativa do Raycast se adapta às suas necessidades, tornando-o adequado para digitalizar tarefas repetitivas.

melhores recursos do #### Alfred

Vincule teclas de atalho, palavras-chave e ações para criar fluxos de trabalho complexos sem escrever uma única linha de código

Execute ações em arquivos e contatos, gerencie o reprodutor de música e envie comandos do sistema no MacBook

Use o "Histórico da área de transferência" para localizar qualquer texto, imagem ou arquivo copiado anteriormente sem precisar digitar as mesmas respostas várias vezes

Digite uma abreviação curta e expanda-a automaticamente em um trecho de texto completo

Limitações do Alfred

Limitado ao macOS

Recursos avançados bloqueados na compra do Powerpack

Preços do Alfred

Licença de usuário único v5: £34

£34 Mega Apoiador: £59

Avaliações de clientes do Alfred

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

3. HeyTaco

via HeyTaco O HeyTaco é um software de reconhecimento e engajamento de colegas. Ele se concentra na criação de uma cultura positiva por meio de um sistema de gamificação que envia "tacos" como sinal de agradecimento aos membros da equipe, comemora as conquistas e estimula as conversas.

Além da moeda digital taco, o HeyTaco pode ser configurado para se integrar a outras ferramentas ou sistemas para trocar tacos por recompensas do mundo real.

Melhores recursos do HeyTaco

Crie aplicativos personalizados para doação de tacos e visualização de tabelas de classificação de tacos usando a API Taco Giving, adaptada para eventos específicos da empresa, como aniversários ou datas comemorativas

Use a documentação simples disponível no site para começar

Avalie o envolvimento e calcule os tacos doados juntamente com as tendências e os padrões com a análise do HeyTaco

Limitações do HeyTaco

Atualmente, ele oferece apenas um formato de resposta JSON para integração

Cada usuário do HeyTaco recebe 5 tacos para usar diariamente, e o limite pode ser ajustado apenas pelos administradores do HeyTaco

Preços do HeyTaco

**Plano para todos: US$ 3 por usuário por mês

Plano de equipe: US$ 3 por usuário por mês

US$ 3 por usuário por mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações de clientes do HeyTaco

G2: 4,8/5 (403 avaliações)

4,8/5 (403 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Keypirinha

via Keypirinha O Keypirinha é um lançador rápido de teclas para Windows. Sua interface minimalista permite pesquisar e executar comandos rapidamente, iniciar aplicativos e localizar arquivos sem sair do teclado.

Personalizável por meio de plug-ins e de um sistema de configuração flexível, o Keypirinha é para aqueles que desejam uma experiência personalizada sem a sobrecarga de ferramentas de produtividade mais pesadas. Os plug-ins oficiais e a API Python são de código aberto.

Melhores recursos do Keypirinha

Inicie uma pesquisa em qualquer site configurado, páginas da Web ou dicionário on-line e descubra aplicativos, arquivos, favoritos, URLs e chaves de registro em um piscar de olhos

Traduzir textos em qualquer idioma usando o pacote GoogleTranslate

Faça o download, descompacte e instale a ferramenta facilmente

Divida um URL e converta seus argumentos em JSON

Limitações do Keypirinha

Os usuários que não estão familiarizados com a edição de arquivos de configuração podem achar difícil desbloquear todo o seu potencial

Aplicativo somente para Windows, o que limita sua utilidade para usuários que trabalham em diferentes sistemas operacionais

Preços do Keypirinha

Gratuito

Avaliações de clientes da Keypirinha

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Lançador

via Lançador Ulauncher O Ulauncher é um iniciador de aplicativos para Linux projetado para melhorar a produtividade do usuário por meio de pesquisas rápidas e extensões personalizadas. O suporte à pesquisa permite que você acesse aplicativos, arquivos e serviços da Web com apenas alguns toques no teclado. Você pode até mesmo escrever e-mails digitando um endereço de e-mail.

Esse software de código aberto é comumente usado por usuários do Linux que priorizam a eficiência e o minimalismo em seu processo de trabalho.

melhores recursos do #### Ulauncher

digite o nome de um aplicativo, mesmo que não saiba a grafia, e o recurso de expansão de texto descobrirá o que você quer dizer

Crie atalhos de teclado para pesquisa na Web ou seus scripts ou instale uma extensão de terceiros

Utilize os quatro temas incorporados ou crie seu próprio esquema de cores

navegue por arquivos e diretórios com facilidade - digite ~ ou / para iniciar

limitações do #### Ulauncher

Desenvolvido especificamente para Linux, o que restringe seu uso ao ecossistema Linux

Suas extensões devem ser escritas em Python, o que pode prejudicar os desenvolvedores que preferem ou são mais proficientes em outras linguagens de programação

Preços do Ulauncher

Gratuito

Avaliações de clientes do Ulauncher

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

6. Wox

via Wox O Wox é um iniciador completo e gratuito para Windows que o ajuda a automatizar tarefas e acessar informações rapidamente. Como outros ferramentas de automação de processos essa alternativa ao Raycast se integra a tudo, desde arquivos e pastas locais até pesquisas na Web, plug-ins e temas. O Wox tem código aberto no Github e é ideal para aqueles que valorizam uma experiência de computação personalizada.

Melhores recursos do Wox

Crie um plug-in para o Wox com qualquer linguagem de programação, como NodeJS, Golang, Python e C-Sharp

Crie o tema de sua área de trabalho escolhendo cores, fontes, tamanhos etc. no criador de temas

Explore a Web prefixando sua pesquisa com palavras-chave como "wiki", "g"

Classifique automaticamente os arquivos locais com base no uso

Limitações do Wox

Depende muito de plugins para a funcionalidade, e os usuários relataram problemas de compatibilidade e estabilidade dos plugins

Atualizações e desenvolvimento inconsistentes ocasionais, o que gera preocupações sobre sua viabilidade a longo prazo

Preços do Wox

Gratuito

Avaliações de clientes da Wox

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. ueli

via ueli o ueli é um iniciador de teclas para Windows e macOS, conhecido por sua estética limpa e funcionalidade direta. Ele suporta a pesquisa de aplicativos, arquivos e favoritos e a execução de comandos do sistema.

Com o ueli, é possível reduzir a dependência da navegação do mouse, o que o torna adequado para usuários que desejam otimizar o ambiente de trabalho.

ueli melhores recursos

Pesquise os favoritos do seu navegador no Google Chrome, faça cálculos matemáticos simples e converta cores em diferentes formatos

Especifique as pastas onde seus aplicativos estão instalados e qual extensão de arquivo deve ser usada para reconhecê-los

Use a pesquisa nativa do macOS para localizar arquivos e pastas em seu sistema de arquivos local

Executar comandos de linha de comando, como dir, cd <diretório>, cls e ipconfig para Windows, e ls, cp e ifconfig para macOS/Linux

limitações do ueli

Criado com a estrutura Electron, que pode levar a um maior uso de memória e CPU em comparação com aplicativos nativos

preços da ueli

Grátis

ueli avaliações de clientes

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Lançador de fluxo

via Iniciador de fluxo O Flow Launcher é um iniciador de aplicativos e pesquisa de arquivos do Windows que permite realizar pesquisas na Web, calcular, executar scripts e pesquisar arquivos e aplicativos, tudo em uma interface unificada.

O Flow Launcher, projetado como uma alternativa de código aberto, tem uma forte comunidade que apoia o desenvolvimento de novos recursos. Sua versão mais recente foi lançada em 13 de fevereiro de 2024.

Melhores recursos do Flow Launcher

Adicione novos recursos de pesquisa instalando diferentes aplicativos, como o Google Search Plus, o Histórico da Área de Transferência e o Endereço IP

Execute facilmente comandos em lote e do PowerShell como administrador ou outro usuário

Acione a janela de pesquisa imediatamente usando uma tecla de atalho personalizável

Escreva seus próprios plug-ins em C#, F#, Python, JavaScript ou TypeScript

Limitações do Flow Launcher

Por ser um projeto relativamente novo e em evolução, ele pode não ter a profundidade de recursos ou a estabilidade encontradas em ferramentas mais estabelecidas

Seu ecossistema de plug-ins é limitado

Preços do Flow Launcher

Gratuito

Avaliações de clientes do Flow Launcher

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Quicksilver

via Mercúrio O Quicksilver é um aplicativo gratuito de produtividade do macOS que permite controlar o Mac com eficiência. Ele aprende com seus hábitos para oferecer as opções mais relevantes rapidamente.

As habilidades do Quicksilver se estendem à pesquisa na Web, à execução de scripts e à automatização rápida de tarefas cotidianas.

Melhores recursos do Quicksilver

Gerencie o conteúdo por meio de arrastar e soltar ou pegue o conteúdo selecionado diretamente

Navegue pelo sistema de arquivos do MacBook usando palavras-chave e correspondência "difusa"

Abra aplicativos, documentos, contatos e músicas sem nenhum atraso

Interaja com aplicativos instalados por meio de plug-ins

Limitações do Quicksilver

Curva de aprendizado acentuada devido à sua interface exclusiva e às amplas opções de personalização

Preços do Quicksilver

Gratuito

Avaliações de clientes do Quicksilver

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Zapier

via Zapier O Zapier é um gerenciamento de fluxo de trabalho software de automação e gerenciamento de fluxo de trabalho que fornece integrações para aplicativos da Web em departamentos como RH, marketing, finanças, vendas e operações.

Alguns de seus exemplos de automação de processos de negócios incluem a captura de leads de várias fontes, o rastreamento de candidatos a uma vaga de emprego, o gerenciamento de pedidos de clientes on-line, a criação, o agendamento e o monitoramento de publicações em mídias sociais e a manutenção de um centro de despesas.

Melhores recursos do Zapier

Arraste e solte aplicativos no construtor visual para iniciar seu fluxo de trabalho (também chamado de Zap); aplique lógica, condições e filtros personalizados

Proteja seus dados com a ajuda de rigorosos controles internos de segurança. A Zapier realiza auditorias anuais SOC 2 (tipo II)

Descreva como você gostaria de personalizar seu acionador ou ação, e a IA escreverá o código Javascript ou Python para você

Receba dados de qualquer serviço ou envie solicitações para URLs sem escrever código ou executar servidores

Limitações do Zapier

Às vezes, a automação falha, resultando em perda de tempo e na necessidade de monitoramento constante dos Zaps para garantir que sejam executados corretamente

A configuração de conexões com outras plataformas pode ser desafiadora, com o suporte voltado principalmente para respostas a perguntas frequentes, tornando a assistência personalizada menos acessível

Preços do Zapier

Gratuito: US$ 0 por mês

US$ 0 por mês Iniciante: US$ 19,99 por mês

US$ 19,99 por mês Profissional: $49 por mês

$49 por mês Equipe: $69 por mês

$69 por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

Minimize tarefas repetitivas e unifique o fluxo de trabalho por meio da integração de aplicativos

Integrar aplicativos é como montar uma equipe dos sonhos. Quer você seja uma grande empresa ou uma pequena empresa em rápida expansão, o software de integração de aplicativos pode ser um divisor de águas.

Eles podem ajudá-lo a sincronizar seus sistemas, otimizar seus processos e aumentar a produtividade, economizando tempo e esforço. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo para começar a se beneficiar de seus recursos.