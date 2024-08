10 melhores podcasts de gerenciamento de tempo para maximizar seu tempo em 2024

William Penn disse certa vez: '_O tempo é o que mais queremos, mas o que mais usamos

Administrar o tempo com sabedoria não é apenas uma habilidade, mas uma necessidade. Mas não é fácil entender essa habilidade.

E se o seu tempo no trajeto para o trabalho ou na academia pudesse se transformar em uma sessão de crescimento pessoal? Ou se você pudesse aprender a administrar melhor o seu tempo enquanto vai ao supermercado? 90% das pessoas acreditam que um melhor gerenciamento do tempo poderia aumentar sua produtividade no trabalho. Além disso, 76% investirão de 15 a 30 minutos diários para atingir esse objetivo.

Por que não usar seu trajeto para o trabalho, seu tempo de exercício ou seus intervalos como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal?

Neste artigo, exploraremos os principais podcasts sobre gerenciamento de tempo, repletos de conselhos de especialistas, dicas práticas e histórias motivacionais para ajudá-lo a maximizar cada momento do seu dia.

É hora de usar seus minutos com sabedoria e fazer cada segundo valer a pena!

Como os podcasts de gerenciamento de tempo aumentam a produtividade

Administrar seu tempo significa separar o que é essencial, definir metas claras e usar estratégias para fazer as coisas mais rapidamente. Isso significa mais produtividade e menos estresse, para que você possa fazer mais sem se sentir sobrecarregado.

Vários aplicativos de gerenciamento de tempo ajudam você a lidar com sua lista de tarefas e a tirar o máximo proveito de cada dia.

Os podcasts oferecem acesso fácil a grandes quantidades de informações, o que os torna excelentes ferramentas de produtividade para quem quer organizar melhor o tempo e trabalhar com mais eficiência.

Em vez de sobrecarregar seu dia com mais barulho, os podcasts de gerenciamento de tempo oferecem conselhos práticos e motivação para ajudá-lo a usar seu tempo com sabedoria.

Veja como:

Aprendizagem em movimento: Os podcasts permitem que você faça várias tarefas ao aprender enquanto se desloca para o trabalho, faz exercícios ou realiza tarefas domésticas

Os podcasts permitem que você faça várias tarefas ao aprender enquanto se desloca para o trabalho, faz exercícios ou realiza tarefas domésticas Conteúdo motivacional: Os podcasts inspiradores oferecem motivação, incentivo, dicas e estratégias de pessoas bem-sucedidas, permitindo que você obtenha insights valiosos e inspiração de várias perspectivas

Os podcasts inspiradores oferecem motivação, incentivo, dicas e estratégias de pessoas bem-sucedidas, permitindo que você obtenha insights valiosos e inspiração de várias perspectivas Mantenha-se atualizado: Os podcasts o mantêm informado sobre tendências do setor, eventos atuais, notícias e desenvolvimentos, ajudando-o a se manter relevante e informado sobre sua área

Os podcasts o mantêm informado sobre tendências do setor, eventos atuais, notícias e desenvolvimentos, ajudando-o a se manter relevante e informado sobre sua área Redução do estresse: Ouvir podcasts agradáveis pode reduzir o estresse e aumentar o foco e a produtividade, oferecendo intervalos relaxantes ao longo do dia

Ouvir podcasts agradáveis pode reduzir o estresse e aumentar o foco e a produtividade, oferecendo intervalos relaxantes ao longo do dia Desenvolvimento pessoal: Os podcasts que abordam tópicos de desenvolvimento pessoal, como atenção plena, autoaperfeiçoamento e liderança, aumentam a produtividade ao estimular uma mentalidade de crescimento

Incorporar podcasts em uma rotina diária

Escolha os tópicos que você gosta ou sobre os quais deseja aprender mais e integre-os à sua agenda usando aplicativos de planejamento diário .

Você pode planejar o seu dia e criar uma lista de reprodução ou programação para reservar um tempo apenas para ouvir. Durante o café da manhã, no intervalo do almoço ou para relaxar à noite, encontre um horário que funcione para você e seja consistente.

A consistência tornará isso um hábito natural e, com novos conteúdos disponíveis diariamente ou semanalmente, os podcasts poderão se tornar sua próxima fonte favorita de inspiração e aprendizado. Esse hábito contribuirá para um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, proporcionando momentos de relaxamento e crescimento pessoal em meio a agendas lotadas.

Top Podcasts de gerenciamento de tempo para aumentar a produtividade

Vamos explorar os dez melhores podcasts de gerenciamento de tempo para ajudá-lo a estruturar melhor o seu tempo e gastá-lo de forma mais produtiva.

1. Antes do café da manhã

via Antes do café da manhã Before Breakfast é a sua opção podcast sobre gerenciamento de tempo para começar bem o dia! Cada episódio é repleto de dicas de produtividade fáceis de seguir e de dicas eficazes para o gerenciamento do tempo estratégias eficazes de gerenciamento de tempo para ajudá-lo a maximizar cada momento, seja no trabalho ou em casa.

Apresentado por uma voz amigável, Laura Vanderkam, o programa tem como objetivo fornecer ferramentas práticas para gerenciar seu dia com mais eficiência para pessoas ocupadas.

Com novos episódios todas as manhãs sobre vários tópicos de produtividade, o podcast incentiva rotinas diárias positivas, planejamento eficiente, produtividade pessoal e desenvolvimento de hábitos produtivos, ajudando os ouvintes a transformar suas habilidades de gerenciamento de tempo e começar o dia de forma positiva.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Dicas e percepções que mudam a vida e que realmente fazem a diferença quando você as coloca em prática. Eu realmente adoro esse podcast de 5 minutos e o tenho ouvido quase diariamente."

### **2. It's About Time | Gerenciamento de tempo e produtividade para trabalho, vida e equilíbrio

via Já era hora It's About Time, um dos melhores podcasts sobre gerenciamento de tempo apresentado pela entusiasta da produtividade Anna Dearmon Kornick, é seu guia definitivo para recuperar seu tempo e encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Anna explora vários aspectos da vida cotidiana, oferecendo soluções para os desafios relacionados ao tempo. Cada episódio oferece dicas práticas de gerenciamento de tempo, insights valiosos, hacks de produtividade e histórias da vida real para ajudá-lo a conquistar sua agenda e viver uma vida mais satisfatória.

Junte-se à Anna e veja entrevistas inspiradoras com pessoas de sucesso que dominam a arte de equilibrar carreira, família e crescimento pessoal.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Adoro começar minha manhã de segunda-feira aprendendo com a Anna. Ela está cheia de dicas práticas para ajudá-lo a ser mais produtivo e a economizar tempo. Recomendo muito este podcast para qualquer pessoa que queira melhorar suas rotinas e o gerenciamento do tempo."

3. Dicas de gerenciamento de tempo do Captain Time

via Dicas de gerenciamento de tempo do Captain Time Dicas de gerenciamento de tempo do Captain Time é um podcast mensal com Garland Coulson, também conhecido como Captain Time, que se dedicou por mais de 25 anos a dominar a estratégia de gerenciamento de tempo.

Inicialmente motivado por objetivos pessoais de carreira, Garland descobriu uma paixão por ajudar outras pessoas a otimizar suas habilidades de gerenciamento de tempo, tornando-se um renomado palestrante, instrutor e treinador internacional na área.

O podcast enfatiza a importância do gerenciamento de tempo como uma habilidade fundamental, muitas vezes negligenciada nos sistemas educacionais tradicionais. Garland, palestrante motivacional e autor de best-sellers, afirma que o gerenciamento eficaz do tempo é essencial para utilizar plenamente as habilidades de uma pessoa e atingir metas pessoais, independentemente de seu brilhantismo ou talento.

Sintonize para se capacitar com insights e estratégias práticas de gerenciamento de tempo para aumentar a produtividade e realizar mais em menos tempo.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

4. O show de Tim Ferris

via O show de Tim Ferris O Tim Ferriss Show é um popular podcast de gerenciamento de tempo sobre como aprender com pessoas bem-sucedidas. Ele é frequentemente classificado como o número um na categoria de negócios no Apple Podcasts e já foi baixado mais de 100 milhões de vezes!

Os convidados do programa incluem pessoas famosas, como atores, atletas, escritores e líderes empresariais. Eles falam sobre seus livros favoritos, rotinas diárias e truques para administrar o tempo. Seja para saber como LeBron James se mantém em forma ou como Mark Zuckerberg administra seu tempo, sempre há algo útil a ser extraído de cada episódio.

Por meio de entrevistas aprofundadas com pessoas bem-sucedidas, Tim traz uma conversa franca e explora suas táticas de gerenciamento de tempo, hacks de produtividade e rituais diários. Os ouvintes têm acesso a uma gama diversificada de técnicas de gerenciamento de tempo que os profissionais de alto desempenho empregam para maximizar sua produtividade e eficiência e tirar o máximo proveito de cada dia.

Apresentado por Tim Ferriss, o podcast se destaca por sua autenticidade, pois os convidados têm a palavra final sobre o que vai ao ar, resultando em conversas genuínas e sem roteiro.

É um podcast obrigatório para qualquer pessoa que queira aprender com os melhores e obter mais sucesso em sua vida pessoal e profissional.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Esta agora extensa biblioteca de entrevistas é o recurso definitivo no planeta para pessoas interessantes e tudo o que elas compartilham. Sou muito grato por este podcast ainda estar em alta."

5. Podcast do Produtivista

via Podcast do Produtivista Se você sente constantemente que está lutando contra o relógio, esforçando-se para gerenciar seu tempo de forma eficaz, então o estrategista de produtividade Mike Vardy tem uma perspectiva inovadora para maximizar a produtividade. Por meio do The Productivityist Podcast, ele sugere que, em vez de tentar controlar o tempo, você pode moldá-lo para criar uma relação mais saudável com ele.

Vardy enfatiza a simplicidade e a eficiência, oferecendo estratégias práticas para ajudá-lo a administrar seu tempo com mais eficiência e aumentar a produtividade pessoal, além de oferecer percepções e técnicas de gerenciamento de tempo para ajudá-lo a otimizar seu tempo e sua produtividade.

Sintonize para descobrir a maneira mais simples e rápida de assumir o controle do seu tempo e aumentar sua produtividade geral com a criação de tempo

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Sempre interessante, e gosto do fato de ele ir além dos conceitos básicos de produtividade."

6. Mais feliz com Gretchen Rubin

via Happier (Mais feliz) com Gretchen Rubin Get HAPPIER é um podcast premiado apresentado por Gretchen Rubin, renomada autora best-seller nº 1 de The Happiness Project e Better Than Before.

Em episódios semanais, ela oferece muitas dicas práticas, conversas interessantes e métodos cientificamente comprovados para aumentar sua alegria e melhorar seus hábitos.

Portanto, se você estiver pronto para embarcar em uma jornada rumo a uma maior felicidade e realização, junte-se a Gretchen e sua irmã, Elizabeth Craft, em uma jornada repleta de risadas, percepções e sabedoria prática.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Eu sempre tiro algo útil ao ouvir o Happier, seja algo tão simples como levar algo com você para limpar quando for de um cômodo para outro ou manter resoluções de longo prazo."

7. Além da lista de tarefas

via Além da lista de tarefas Beyond The To-Do List, apresentado por Erik Fisher, é um dos principais podcasts sobre tempo e produtividade. Erik se envolveu com especialistas, autores e especialistas em produtividade por mais de uma década para explorar os segredos de uma vida bem-sucedida.

Esse podcast semanal vai além do gerenciamento de tarefas, investigando estratégias para criar uma vida plena que combine trabalho e bem-estar pessoal.

A essência do podcast é encontrar uma existência significativa além das tarefas diárias. Cada episódio oferece conselhos práticos sobre gerenciamento de tempo, priorização e aprimoramento geral da vida.

Erik Fisher e seus convidados têm como objetivo redefinir a produtividade, orientando os ouvintes em direção a uma vida boa, cheia de propósito e realização.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"_Eu simplesmente adoro cada tópico, cada convidado e a maneira como Erik interage com cada um deles. Gosto das discussões nerds, filosóficas e profundas sobre organização, propósito, crescimento pessoal etc. Além disso, posso decidir qual livro quero ler depois de ouvir a entrevista do autor

8. A ÚNICA Coisa

via The One Thing The ONE Thing é um podcast semanal em que você descobrirá a verdade surpreendentemente simples por trás da obtenção de resultados extraordinários. Mergulhe nas estratégias e na mentalidade dos indivíduos mais bem-sucedidos do mundo enquanto eles compartilham suas percepções sobre dicas de produtividade alucinantes, gerenciamento de tempo, negócios, saúde e hábitos.

Apresentado por Nikki Miller e Chris Dixon, o podcast The ONE Thing é o seu guia para liberar todo o seu potencial. Quer você queira arrasar no trabalho, melhorar seu bem-estar mental ou fazer mais diariamente, este podcast lhe mostrará como concentrar seus esforços e alcançar o que realmente importa.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Olha Jeff, achei que deveria informá-lo de que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. De fato, é um produto de classe mundial, pois compartilho sua Web e seus podcasts com quase todas as pessoas de quem gosto. Continuem assim!"

9. O milagre das 5 da manhã

via O milagre das 5 da manhã The 5 AM Miracle, apresentado por Jeff Sanders, é feito sob medida para pessoas de alto desempenho que desejam começar o dia de forma vitoriosa. Com mais de 13 milhões de downloads e várias indicações a prêmios, essa conversa produtiva oferece estratégias para acordar com entusiasmo, desenvolver hábitos saudáveis para toda a vida e buscar metas ambiciosas com energia.

Classificado em primeiro lugar nas categorias Autoaperfeiçoamento e Negócios do Apple Podcasts, o podcast The 5 AM Miracle transforma sua jornada rumo a mais saúde, felicidade e sucesso.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Obrigado por ajudar milhões de pessoas a mudar suas vidas e ser a melhor versão de si mesmas."

10. Podcast de Paul Minors

via Podcast do Paul Minors Apresentado por Paul Minors, um consultor virtual, o The Paul Minors Podcast (PMP) se dedica a ensinar aos ouvintes sobre produtividade, estratégias de crescimento empresarial e autoaperfeiçoamento.

Se você está ansioso para descobrir truques de gerenciamento de tempo, aprender dicas de produtividade, simplificar tarefas por meio da automação ou criar um negócio próspero, este podcast é o seu recurso ideal.

Por meio de seu podcast semanal de conversação, Paul oferece dicas e estratégias práticas para os ouvintes implementarem em suas próprias vidas, a fim de atingirem suas metas e viverem de acordo com seus próprios termos.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes disseram

"Isso é incrível. Apenas ouça"

Melhorar o gerenciamento do tempo com o ClickUp

Deseja otimizar seu tempo?

Use o ClickUp o ClickUp é uma ferramenta abrangente para gerenciamento de projetos e de tempo. Ela ajuda a otimizar seus fluxos de trabalho, priorizar tarefas e monitorar o progresso. Os recursos incluem Listas de tarefas do ClickUp que organizam as tarefas de forma clara e eficaz.

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a maximizar a produtividade sem estresse e a gerenciar seu tempo com eficiência:

Faça mais em menos tempo com o ClickUp

Gerencie seu tempo com mais eficiência e mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com o Gerenciamento de tempo do ClickUp do ClickUp. Ela o ajuda a controlar o tempo, estimar o tempo para qualquer tarefa e fazer ajustes conforme necessário com diferentes opções de visualização:

Agende tarefas, planeje cronogramas e tarefas e veja o progresso da equipe por meio da visualização Calendar do ClickUp

Visualização do calendário: Elimine a bagunça de listas de tarefas desorganizadas com oVisualização do calendário do ClickUp. Organize suas tarefas e eventos arrastando e soltando, permitindo um planejamento diário preciso ou visões gerais semanais/mensais mais amplas

Elimine a bagunça de listas de tarefas desorganizadas com oVisualização do calendário do ClickUp. Organize suas tarefas e eventos arrastando e soltando, permitindo um planejamento diário preciso ou visões gerais semanais/mensais mais amplas Visualização Gantt: Visualize cronogramas de projetos com dependências de tarefas. Ajuste as relações entre as tarefas ou reprograme-as conforme necessário para que você possa aproveitar ao máximo o seu dia

Visualize cronogramas de projetos com dependências de tarefas. Ajuste as relações entre as tarefas ou reprograme-as conforme necessário para que você possa aproveitar ao máximo o seu dia Visualização de linha do tempo: Acompanhe visualmente o progresso do projeto do início ao fim. Monitore o progresso da equipe e estime os tempos de conclusão com eficiência

Acompanhe visualmente o progresso do projeto do início ao fim. Monitore o progresso da equipe e estime os tempos de conclusão com eficiência Cumprimento de metas: Atinja suasmetas de gerenciamento de tempo mais rápido com os recursos de economia de tempo do ClickUp para definir cronogramas, ajustar datas de vencimento, rastrear marcos, gerar relatórios e gerenciar horas faturáveis

Rastreamento inteligente de tempo com o ClickUp Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp tem como objetivo aumentar a produtividade simplificando o controle de tempo. Ele permite que os usuários controlem o tempo, definam estimativas e adicionem notas em todos os dispositivos.

Organize-se melhor e use melhor o seu tempo usando o controle de tempo do projeto do ClickUp

Rastreie o tempo gasto em tarefas usando o recurso de rastreamento de tempo de projeto do ClickUp para saber exatamente onde está perdendo aqueles minutos preciosos

Esse recurso foi projetado para simplificar os fluxos de trabalho e reduzir o incômodo administrativo, facilitando a concentração nas tarefas. Veja o que você pode fazer a mais com esse recurso:

Múltiplos dispositivos: Use o desktop, o aplicativo móvel ou a extensão do navegador Chrome para registrar o tempo onde quer que você trabalhe. Vincule-o às suas tarefas para facilitar a referência

Use o desktop, o aplicativo móvel ou a extensão do navegador Chrome para registrar o tempo onde quer que você trabalhe. Vincule-o às suas tarefas para facilitar a referência Rastreamento de tempo global: Inicie, pare e alterne tarefas sem problemas com o cronômetro global do ClickUp e adicione tempo retroativamente usando os recursos de rastreamento de tempo manual

Inicie, pare e alterne tarefas sem problemas com o cronômetro global do ClickUp e adicione tempo retroativamente usando os recursos de rastreamento de tempo manual Integrações de aplicativos : Sincronize seus dados de controle de tempo perfeitamente com o ClickUp integrando seus aplicativos favoritos de controle de tempo, como Toggl, Harvest e muitos outros

: Sincronize seus dados de controle de tempo perfeitamente com o ClickUp integrando seus aplicativos favoritos de controle de tempo, como Toggl, Harvest e muitos outros Personalizável Relatórios: Gere relatórios que economizam tempo, como planilhas de horas, rastreie tendências de tempo, analise o uso do tempo com intervalos de datas personalizados e até mesmo visualize estimativas de tempo

Mas isso não é tudo!

Mantenha-se no caminho certo com o controle rápido e fácil Lembretes do ClickUp acessível em seu navegador, desktop ou dispositivos móveis. Com o Reminders, você pode sempre se lembrar de uma tarefa ou prazo importante, garantindo um gerenciamento eficiente do tempo.

Defina lembretes para suas reuniões reagendadas com o ClickUp Reminders

Use o ClickUp Reminders para monitorar seus eventos e nunca mais perca um prazo importante

Ao definir lembretes para marcos, reuniões ou prazos críticos, você pode priorizar tarefas de forma eficaz e alocar seu tempo com sabedoria. Essa abordagem proativa ajuda você a se manter organizado, reduz o risco de deixar de lado responsabilidades essenciais e, por fim, aumenta a produtividade.

Gerencie o tempo com o ClickUp

Planejar e visualizar tarefas é muito fácil com o Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp . Defina metas e prazos alcançáveis e alinhe suas equipes para o sucesso coletivo. Este modelo de cronograma pode ajudá-lo a:

Planejar com antecedência e nunca mais perder uma data importante

Priorizar tarefas para obter o máximo de eficiência e produtividade

Reduzir o estresse e manter-se organizado com um plano claro

Concentrar-se nas tarefas que realmente importam e aumentar sua produtividade

O modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar seu tempo com eficiência e a cumprir sua programação.

Modelo de alocação de tempo do ClickUp é sua ferramenta de referência para agendamento estruturado. Ele permite que você visualize e monitore o progresso de suas tarefas. Esse modelo facilita o alinhamento e o tempo das tarefas, garantindo que você cumpra os prazos e mantenha um trabalho de alta qualidade.

O modelo de alocação de tempo do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar melhor seu tempo e seus recursos.

Não se limite a ouvir sobre gerenciamento de tempo, produtividade e podcasts sobre gerenciamento de projetos !

Coloque-os em ação fazendo anotações, experimentando novas técnicas e refletindo sobre o que funciona melhor para você. Dessa forma, você verá melhorias reais na produtividade e no crescimento pessoal.

A integração de conselhos práticos com o ClickUp aumenta sua produtividade e o ajuda a atingir suas metas com clareza e precisão.

Com ferramentas de gerenciamento de tempo, como o controle de tempo, modelos de gerenciamento de tempo e muito mais, o ClickUp permite que você se mantenha organizado em todos os seus projetos. Experimente o ClickUp hoje mesmo !

Perguntas frequentes (FAQs)

**1. Quais são os 4 Ps do gerenciamento de tempo?

Os 4 P's do gerenciamento de tempo são:

Priorizar: Identificar e classificar as tarefas com base em sua importância e urgência

Planejar: Criar um roteiro ou cronograma para alocar o tempo de forma eficaz para tarefas e atividades

Processar: Desenvolver sistemas e estratégias para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência

Procrastinação: Abordar e minimizar as tendências de adiar ou evitar tarefas que precisam ser feitas

**2. Qual é a sua abordagem em relação ao gerenciamento do tempo?

Nossa abordagem de gerenciamento de tempo prioriza as tarefas com base na importância e na urgência, usando técnicas como a Matriz de Eisenhower, a Técnica Pomodoro ou o bloqueio de tempo para alocar horários específicos para trabalho focado e intervalos.

Experimente métodos diferentes para descobrir o que funciona melhor para você e siga-os de forma consistente.

**3. Quais são as cinco chaves para o gerenciamento do tempo?

As cinco chaves para o gerenciamento do tempo geralmente incluem: