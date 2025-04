Goodnotes x Notability: Qual aplicativo de anotações é o melhor?

Você já teve uma ideia brilhante que precisava anotar antes de perder a linha de raciocínio, mas não conseguiu encontrar nada para escrever? Todos nós passamos por esses momentos e desejamos uma solução rápida e fácil para lidar com essa situação.

Hoje, somos abençoados com aplicativos de anotações digitais que oferecem soluções instantâneas para nossas necessidades de anotações. O meio de anotações mudou ao longo dos anos, mas as anotações escritas continuam sendo essenciais para a existência e a evolução humana.

Fazemos anotações durante reuniões, aulas e workshops, bem como para ideação e brainstorming. Os aplicativos de anotações digitais nos ajudam a manter nossas vidas profissionais e pessoais sob controle e nos tornam mais produtivos com eficiência estratégias de anotações .

No entanto, nem todos os aplicativos de anotações digitais têm a mesma profundidade ou variedade de ferramentas para melhorar sua experiência.

O Goodnotes e o Notability são os principais concorrentes entre os aplicativos de anotações do mercado. Com seus recursos impressionantes, interface de usuário limpa e intuitiva e gerenciamento de documentos excepcional, é difícil escolher um vencedor claro no confronto entre Goodnotes e Notability.

Mas vamos tentar.

Exploramos o valor funcional do Goodnotes e do Notability e analisamos seus recursos, atualizações e preços para ajudá-lo a fazer a melhor escolha. Continue lendo até o final para descobrir uma ferramenta abrangente de anotações que atenderá a todas as suas necessidades.

O que é o Goodnotes?

via GoodNotes Goodnotes é um aplicativo para fazer anotações que combina o charme da escrita antiga com a conveniência de uma plataforma digital.

A interface intuitiva do Goodnotes permite que os usuários façam anotações, destaques, esboços e até mesmo gravem áudio com ferramentas de lápis para ajudá-los a criar notas digitais detalhadas, contextuais e bem organizadas.

Com a tecnologia OCR de resolução óptica de caracteres, o Goodnotes facilita a captura de anotações manuscritas e sua conversão em texto.

Certamente um salva-vidas para os tomadores de notas modernos, cujas anotações manuscritas apressadas são difíceis de decifrar.

Pontos de bônus aqui: as revisões serão adaptadas ao seu estilo de caligrafia.

Todos esses recursos impressionantes de anotações seriam redundantes se você ainda tivesse que encontrar termos e frases manualmente, certo? A barra de pesquisa robusta do Goodnotes, que suporta escrita à mão, digitação, esboços e frases, lida com essa redundância.

Recursos do Goodnotes

Personalização

Recursos avançados de personalização - pastas, temas personalizados, Modelos de Goodnotes as predefinições das ferramentas de caneta, caneta e marcador podem ser personalizadas de acordo com as cores, o estilo e o layout.

Ferramenta Elementos

A ferramenta mais notável do aplicativo Goodnotes é a ferramenta Elementos. Qualquer coisa que você desenhe ou escreva em suas anotações pode ser salva como um elemento. Depois de adicionar o elemento a uma coleção na ferramenta Elementos, você pode reutilizá-lo em diferentes notas.

Ferramentas organizacionais

Crie pastas e subpastas ilimitadas. Essa estrutura de pastas aninhadas oferece uma organização abrangente e uma navegação mais fácil com base na preferência hierárquica. A navegação na barra lateral permite acesso rápido aos favoritos, às páginas de notas marcadas e aos documentos compartilhados.

Conjunto de estudos

Um recurso herdado, como flashcards ou conjuntos de estudo com repetição espaçada e recordação ativa, é excelente para estudantes e acadêmicos. Escolha entre anotações digitadas, imagens ou anotações manuscritas para uma retenção ideal.

Marketplace

A Goodnotes oferece itens de papelaria digital, como agendas, modelos de páginas personalizadas, adesivos e capas de caderno editáveis. Alguns podem ser baixados no plano gratuito, enquanto outros são acessíveis somente com assinaturas pagas da Apple App Store.

via Mercado Goodnotes

Detecção de erros

A Goodnotes reconhece expressões matemáticas, elementos e regras, como símbolos, elementos químicos e notação matemática, com reconhecimento óptico de caracteres OCR. Ele detecta erros em equações matemáticas digitadas e manuscritas e os corrige automaticamente.

Suporte de escrita de IA

Goodnote's Ferramenta de IA para fazer anotações oferece suporte e aprimora seu fluxo de trabalho de conteúdo, verificando erros de ortografia, sugerindo palavras, oferecendo sugestões de palavras e corrigindo erros de digitação. Esse recurso também funciona com anotações escritas à mão.

Gestos de caneta

Aproveite os gestos intuitivos da caneta e as ferramentas de laço para ajudá-lo a escrever sem interrupções ou aborrecimentos. Cometeu um erro ao escrever? Não há necessidade de procurar a ferramenta borracha. Basta desenhar um círculo em torno de qualquer coisa que você queira selecionar; a ferramenta laço é tão fácil quanto isso.

Preços do Goodnotes

Plano gratuito

Plano anual (iOS) : $9.99

: $9.99 Plano anual (Windows/Android) : $6.99

: $6.99 Compra única: $29.99

O que é o Notability?

via Notabilidade O Notability é uma tela digital para todas as suas anotações, esboços e arquivos. A última reformulação inclui uma poderosa combinação de ferramentas distintas e um processo simplificado de criação de notas.

O Notability é o segundo aplicativo do seu cérebro se você preferir usar um Apple Pencil para desenhar, marcar documentos e fazer anotações.

Recursos do Notability

Transcrições de áudio

Anteriormente, você podia apenas gravar áudio e sincronizá-lo com notas manuscritas. Com a atualização mais recente do Notability, você tem acesso a transcrições de áudio, incluindo texto com registro de data e hora das gravações de áudio.

Visualização de documentos

Uma visualização lado a lado dos documentos facilita a comparação ou o trabalho simultâneo em vários documentos.

Reprodução de anotações

As anotações manuscritas e as gravações de áudio são sincronizadas automaticamente com o Notes replay. Clicar em uma palavra ou imagem leva automaticamente à gravação de áudio associada durante a reprodução.

Galeria do Notability

Baixar a página ou o modelo de nota de reunião ou publique seu próprio modelo e conecte-se com a comunidade do Notability.

via Notabilidade

Ferramentas de escrita

Transforme seus pensamentos em palavras ou desenhos usando as canetas de tinta permanente, pontilhada e tracejada. Escolha entre 64 cores personalizadas para adicionar às suas anotações. Marque os pontos principais com um marcador, o que facilita a revisão no futuro. A ferramenta laço permite que você altere o estilo do conteúdo, redimensione as anotações e as categorize em grupos.

Preços do Notability

Plano gratuito

Plano Premium: uS$ 14,99/ano (varia de acordo com a região)

Goodnotes vs Notability: Recursos comparados

Ferramentas de redação e edição

A ferramenta de caneta pode fazer a balança pender a favor do Notability para alguns, mas a ferramenta Element do Goodnotes simplificou enormemente nossa experiência de anotações.

Talvez você não consiga apagar coisas facilmente no Goodnotes, mas o aplicativo compensa com a tecnologia OCR para converter notas manuscritas em texto. A ferramenta de IA do Goodnotes resume as anotações, esclarece anotações difíceis e completa frases.

Com o Notability, você pode destacar pontos importantes, usar a ferramenta laço para apagar texto facilmente e alterar o tamanho do texto.

Portanto, embora o Notability ganhe o troféu pelas ferramentas de edição, o Goodnotes tem uma vantagem com seus recursos de escrita com IA.

Preços

O plano gratuito do Goodnotes oferece um tamanho de importação de arquivo de 5 MB e 3 cadernos. No entanto, o acesso aos recursos de digitação com IA e de anotações está disponível nos planos pagos.

O Notability oferece uma versão gratuita que concede acesso à sua ferramenta de caneta com um controle deslizante para a largura do traço, mas não permite que você ajuste a sensibilidade no plano gratuito.

Entretanto, com uma assinatura do Notability Plus, é possível visualizar páginas de notas compartilhadas, recentes e marcadas, bem como notas e seções não arquivadas.

O Notability Plus oferece opções adicionais de modelos e uma galeria completa com tamanhos de página personalizados. O preço do plano pago varia de acordo com a região.

Se você estiver procurando um aplicativo de anotações econômico, o Goodnotes é uma boa opção.

Ferramenta de pesquisa

Procurar notas sem uma barra de pesquisa é como procurar em um palheiro para encontrar uma agulha. Esse é um dos pontos em que o Goodnotes é o melhor Alternativa de notabilidade .

A barra de pesquisa pode ser acessada na versão gratuita e nas assinaturas pagas do Goodnotes, enquanto no Notability ela só está disponível se você tiver uma assinatura.

Exibir documentos

O Notability permite que os usuários visualizem documentos simultaneamente por meio de uma visualização de tela dividida em um iPad, em comparação com a visualização de guias no Goodnotes.

Embora isso seja uma questão de preferência, a visualização de vários documentos em uma única interface reduz o vai-e-vem que vem com a visualização de guias.

Compartilhamento

Esse recurso é difícil de avaliar no debate Goodnotes vs. Notability.

Por um lado, o Notability permite que os usuários criem links de acesso público, e qualquer pessoa com acesso a esses links pode visualizar as notas compartilhadas. Você também pode criptografar dados confidenciais criando notas protegidas por senha para que somente as pessoas com acesso ao documento possam visualizá-las.

Infelizmente, o Notability não oferece suporte à colaboração, o que o torna inadequado como aplicativo de anotações para Mac para equipes grandes que exigem colaboração entre departamentos.

Por outro lado, o Goodnotes permite que os usuários compartilhem anotações e importem documentos, mas somente dentro do Goodnotes. Os usuários podem compartilhar links para colaborar, editar e sincronizar visualizações com os colaboradores para facilitar a colaboração em tempo real.

No entanto, embora restritivo, o recurso de colaboração em tempo real do Goodnotes agrega valor às sessões de brainstorming e aos projetos colaborativos dos funcionários.

A escolha entre o Goodnotes e o Notability depende muito de sua preferência e do acesso desimpedido a recursos essenciais que aumentam sua produtividade.

Por exemplo, como a plataforma gratuita do Notability não oferece a funcionalidade de barra de pesquisa, encontrar informações se torna extremamente desafiador. A experiência será como folhear milhares de livros para encontrar a informação exata - desafiadora e demorada.

Da mesma forma, a interface de usuário do Goodnotes, com sua visualização de guias e práticas de compartilhamento restritas, exige a entrada manual em um sistema quase sempre automatizado.

Diferenças-chave | Goodnotes | Notabilidade |

| ----------------------------------------------------------------- | ------------- | -------------- |

| Os notebooks são organizados como documentos e pastas individuais

| Configurações de sensibilidade à pressão para o Apple Pencil e rejeição da palma da mão

| Ferramenta de ponteiro a laser

| Modo de apresentação | ✅ | ❌ | ❌

| Ocultar a barra de status do iPad

| Flashcards usando repetição espaçada

| Recursos de anotações com tecnologia de IA

| Capacidade de alterar as cores das pastas e personalizar modelos

| Capacidade de alterar as cores das pastas e personalizar os modelos

| Adicionar GIFs e clipes da Web a documentos | ❌ | ✅ |

adicionar GIFs e clipes da Web a documentos | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Notas, assuntos, divisores e PDFs exportados protegidos por senha

| Publicação de notas na Galeria de modelos do Notability

| Acesso a planejadores, modelos e adesivos premium | ❌ | ✅ |

| Temas de aplicativos | ❌ | ✅ |

Goodnotes Vs. Notability no Reddit

Além de nossa opinião sobre "Qual é a melhor escolha entre Goodnotes e Notability?", queríamos ouvir a opinião das pessoas. Pesquisamos no Reddit para ver se encontrávamos um aplicativo de anotações favorito do público entre o Goodnotes e o Notability.

Quando você pesquisa ' Goodnotes vs. Notability ' no Reddit, muitos usuários concordam que o Goodnotes tem uma interface de usuário melhor, um sistema de gerenciamento de arquivos e recursos avançados:

'O GoodNotes tem melhor gerenciamento de arquivos. A interface do usuário parece mais elegante no modo escuro e o recurso de conjuntos de estudos. Os conjuntos de estudos tornaram o Goodnotes muito melhor (independentemente dos bugs do Goodnotes, ele ainda é bom). A melhor parte é que eles estão adicionando a conversão de equações matemáticas em breve!

Outros usuários do Reddit observam que o Notability oferece uma opção melhor se você estiver procurando por um laço retangular:

quando trabalho com as tarefas em PDF que recebemos de nossos professores, faço muitas capturas de tela das tarefas e as coloco nas páginas em que devem ser trabalhadas. O GoodNotes, por motivos que não sei explicar, não tem um laço retangular, por isso fico com o Notability, que tem o recurso padrão dos recursos padrão

Alguns usuários ainda estão em dúvida, tentando obter o melhor dos dois mundos:

"Estou alternando entre eles há meses... Sinto que quero a interface do usuário do Goodnotes com os recursos do Notability, como linhas pontilhadas, botões duplicados, ajuste à grade, etc., e eficiência da bateria."

No entanto, vemos o Notability vencendo o confronto.

O layout, as opções de gravação e a facilidade de uso fazem dele uma opção melhor do que o Goodnotes.

Entretanto, se você conhece as desvantagens do Notability, temos uma solução melhor para você, o ClickUp.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Goodnotes vs. Notability

Tanto o Goodnotes quanto o Notability exigem o download de modelos personalizados das opções de modelos gratuitos ou pagos. Você procura o modelo perfeito e o personaliza de acordo com seu estilo preferido ou com as diretrizes da marca e, em seguida, se depara com silos de dados criados devido a recursos inadequados, como a falta de colaboração.

A busca continua. Até agora.

O ClickUp é uma plataforma digital de produtividade completa que torna o trabalho mais colaborativo e oferece gerenciamento holístico de documentos. Ela lhe dá acesso a recursos de IA, anotações e gerenciamento de projetos, como modelos de notas de reunião , Ferramentas de IA para anotações de reuniões o ClickUp Docs é uma ferramenta de colaboração e o ClickUp Notepad em um único painel, o que lhe dá uma vantagem sobre o Goodnotes e o Notability.

Vamos descobrir como o ClickUp pode aumentar a produtividade sem a necessidade de mais trabalho manual.

ClickUp Docs

Utilizar Documentos do ClickUp recursos avançados para criar documentos e wikis específicos da marca ou do usuário. Com páginas aninhadas e opções de estilo diferentes, sua criatividade não tem limites.

Organize seu trabalho ou projeto de paixão em páginas aninhadas e ClickUp Docs que se conectam a um projeto geral.

Use os recursos avançados de formatação do ClickUp Docs para adicionar imagens de capa, experimentar fontes diferentes e editar seu currículo para obter uma aparência refinada e profissional

Mantenha-se organizado durante todo o ciclo de vida do projeto com notas de projeto - crie suas próprias notas ou escolha entre modelos pré-criados, como o Modelo de nota de projeto do ClickUp para economizar tempo e esforço.

Garanta que as informações importantes relacionadas ao projeto sejam documentadas de forma eficaz com o modelo ClickUp Project Note

Envolva vários participantes importantes e facilite a edição colaborativa em tempo real com os membros relevantes da equipe, marcando comentários e atribuindo itens de ação.

Também é possível converter o conteúdo pré-existente do Docs em tarefas acionáveis e delegar seções específicas à respectiva equipe ou a participantes individuais.

Com o ClickUp, você obtém um fluxo de trabalho centralizado que conecta seu calendário pessoal e profissional, vincula documentos às respectivas tarefas e atribui status de tarefas - tudo dentro do editor.

Além disso, você pode escolher quem pode visualizar e editar os controles dos seus links compartilháveis. É possível gerenciar permissões para acesso de equipe, convidados ou público.

ClickUp Brain

Imagine ter um colega de equipe que possa responder a todas as suas perguntas sobre as tarefas e as pessoas da sua equipe, importar documentos, automatizar tarefas e gerar relatórios em tempo real.

Essa é a mágica do Cérebro ClickUp -O ClickUp Brain ajuda as equipes a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, eliminando tarefas manuais repetitivas, mantendo todos na mesma página e simplificando os fluxos de trabalho.

Cuide de tarefas repetitivas e mundanas enquanto você se concentra em coisas importantes com o ClickUp Brain

Se você estiver usando o ClickUp Brain como um gerador de notas de reunião no gerador de notas de reunião, você pode adicionar os principais itens da agenda, itens de ação e participantes. Em seguida, usando o processamento de linguagem natural, ele analisa a conversa, identifica os pontos críticos e gera notas de reunião abrangentes para garantir que nada passe despercebido e que todos estejam alinhados com as entregas e discussões.

Para uso pessoal, o ClickUp Brain melhora a qualidade de sua redação, torna suas anotações concisas e ajuda a traduzir seu conteúdo para o francês, japonês, espanhol e muito mais.

ClickUp Notepad

Se você trabalha com listas de verificação durante o dia, Bloco de notas ClickUp é ideal para documentar tudo em sua vida pessoal e profissional. O ClickUp Notepad vive onde você vive.

Crie quantas anotações quiser no ClickUp Notepad para ficar em dia com suas tarefas

Use um bloco de notas para anotar a lista de verificação do dia e as notas da reunião ou crie entradas para atualizar os status das tarefas. Crie listas de ação em seu aplicativo de diário digital com base em prioridades ou prazos para ajudá-lo a priorizar e passar o dia com eficiência.

Adicione lembretes e itens de ação: Escreva suas ideias por meio do aplicativo móvel ClickUp.

A formatação avançada permite adicionar cores, cabeçalhos, banners e marcadores para tornar a organização das anotações interativa e divertida.

_Bônus: você ganha todos esses recursos de graça, para sempre

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/membro por mês

$5/membro por mês Empresarial: $12/membro por mês

$12/membro por mês Enterprise: vendas por contato

vendas por contato ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

ClickUp: O campeão do espaço de trabalho digital tudo em um

Sua busca pelo melhor aplicativo de anotações entre Goodnotes e Notability termina aqui com uma ótima alternativa no ClickUp.

Com o ClickUp, você obtém um parceiro escalável que o prepara para o sucesso mais rápido, porque o ClickUp vai além de um aplicativo de anotações e fornece um hub central para todo o seu trabalho. Registre-se no ClickUp gratuitamente para aproveitar seus poderosos recursos de anotações.