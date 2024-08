10 alternativas ao Customer.io para automação de marketing em 2024

Os profissionais de marketing usam o Customer.io para criar campanhas de mensagens automatizadas com base em dados em tempo real. As campanhas são direcionadas aos clientes em diferentes canais de mensagens em um momento em que eles têm maior probabilidade de responder.

O Customer.io é uma plataforma poderosa e intuitiva que pode não ser adequada a todos.

Alguns acham o painel desafiador, outros reclamam da falta de integrações, enquanto outros acham que a análise poderia ser melhor.

Por isso, fizemos um esforço extra em nossa pesquisa e encontramos as principais alternativas do Customer.io para automação de marketing.

Como bônus, também discutimos uma plataforma que elimina os problemas dos seus fluxos de trabalho diários e o alinha com o cenário de marketing mais amplo.

O que você deve procurar nas alternativas ao Customer.io?

Aqui estão alguns dos principais recursos que diferenciam uma excelente plataforma de envolvimento do cliente de uma plataforma comum:

Interface amigável: Escolha uma ferramenta com uma interface intuitiva que seja fácil de navegar para usuários com pouco ou nenhum conhecimento técnico

Escolha uma ferramenta com uma interface intuitiva que seja fácil de navegar para usuários com pouco ou nenhum conhecimento técnico Recursos de integração: Certifique-se de que a ferramenta se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como CRM ou software de gerenciamento de projetos

Certifique-se de que a ferramenta se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como CRM ou software de gerenciamento de projetos Recursos de automação: Procure recursos robustos de automação, incluindo nutrição de leads, campanhas de gotejamento e automação de fluxo de trabalho para simplificar os processos de marketing

Procure recursos robustos de automação, incluindo nutrição de leads, campanhas de gotejamento e automação de fluxo de trabalho para simplificar os processos de marketing Escalabilidade: Selecione uma ferramenta que possa crescer com a sua empresa, acomodando a complexidade em evolução e listas de contatos maiores

Selecione uma ferramenta que possa crescer com a sua empresa, acomodando a complexidade em evolução e listas de contatos maiores Análise e relatórios: Priorize ferramentas com análises abrangentes para medir o desempenho da campanha, rastrear KPIs e fornecer insights para futuras campanhas de marketing

Priorize ferramentas com análises abrangentes para medir o desempenho da campanha, rastrear KPIs e fornecer insights para futuras campanhas de marketing Suporte omnicanal: Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a vários canais de marketing, como e-mail, mídia social e SMS, para aumentar ainda mais o seu alcance

Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a vários canais de marketing, como e-mail, mídia social e SMS, para aumentar ainda mais o seu alcance Teste A/B: Procure recursos de teste A/B para experimentar diferentes elementos em suas campanhas e otimizar para obter melhores resultados

Procure recursos de teste A/B para experimentar diferentes elementos em suas campanhas e otimizar para obter melhores resultados Suporte ao cliente e treinamento: Avalie o nível de suporte ao cliente e os recursos de treinamento disponíveis para garantir que sua equipe possa usar a plataforma com eficiência

As 10 melhores alternativas de Customer.io para usar em 2024

Estas são as principais alternativas ao Customer.io que entraram em nossa lista de 2024:

1. Klaviyo

via Klaviyo O Klaviyo é um software inteligente de automação de marketing que analisa o comportamento do cliente, envia mensagens automatizadas para os clientes no momento certo e aumenta a conversão.

A plataforma gerencia todos os dados dos clientes em um único local. Esses dados ajudam a automatizar fluxos de trabalho em canais como e-mails, SMS e notificações push para celular.

Desde o envio de mensagens de boas-vindas e o tratamento do abandono de carrinho até o aumento das vendas por meio de vendas cruzadas, a Klaviyo simplifica a criação de campanhas hiperpersonalizadas de qualquer escala.

Melhores recursos do Klaviyo

Crie perfis abrangentes de clientes com dados anteriores e análises preditivas usando a IA da Klaviyo

Ofereça experiência segmentada ao cliente com base em dados como proximidade de localização e valor médio do pedido (AOV)

Automatize solicitações de revisão e exiba-as em seu site

Visualize o desempenho da campanha com uma ferramenta avançada de relatórios

Limitações do Klaviyo

Preço alto

Tem uma curva de aprendizado

Preços do Klaviyo

**Gratuito

E-mail: A partir de US$ 45/mês

A partir de US$ 45/mês Email e SMS: A partir de US$ 60/mês

Klaviyo avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign O ActiveCampaign extrai dados de clientes de mídias sociais, páginas de destino, mensagens de texto e outras fontes possíveis para ajudá-lo a automatizar seu fluxo de trabalho de marketing.

A segmentação se torna fácil quando você conhece os gostos, as aversões e o comportamento de compra de seus clientes. A ActiveCampaign permite que você automatize seus segmentos e personalize as interações com os clientes sem esforço manual.

A ferramenta apresenta todo o ciclo de vida do cliente e o mantém atualizado sobre o desempenho da campanha com relatórios simplificados. Com base nesses relatórios, adapte suas campanhas de gotejamento para maximizar as conversões.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Automatize e-mails, encontre pontuações de envolvimento do cliente e acione notificações automáticas para lembrar os clientes de datas importantes

Crie conteúdo de marketing por e-mail personalizado e fluxos de teste A/B usando uma ferramenta de segmentação avançada

Obtenha uma visão geral de seus automatismos, veja o que está funcionando e ajuste as estratégias com base em insights em tempo real

Obtenha ajuda dos recursos on-line da ActiveCampaign ou suporte individual ao vivo quando tiver dificuldades

Limitações da ActiveCampaign

Tem uma curva de aprendizado

O preço aumenta à medida que seu público cresce

Preços da ActiveCampaign

Lite: US$ 39/mês

US$ 39/mês Plus: $70/mês

$70/mês Profissional: $187/mês

$187/mês Enterprise: $323/mês

ActiveCampaign ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. CleverTap

via CleverTap Como uma plataforma de automação de marketing e engajamento de primeira linha, o CleverTap analisa os dados do cliente, cria segmentos automatizados e ajusta todo o ciclo de vida do cliente.

Ele lhe fornece informações privilegiadas sobre diferentes dados demográficos, seus padrões de comportamento e ações na vida real. Esses dados permitem que você crie jornadas de clientes sem habilidades de codificação.

A ferramenta cobre todas as suas necessidades de mensagens em uma única plataforma. Seja em bate-papos no aplicativo, SMS, WhatsApp, e-mails, notificações push da Web ou até mesmo uma chamada de voz amigável, você pode configurar a automação e se conectar com seus clientes onde quer que eles estejam mais ativos.

Melhores recursos do CleverTap

Ofereça uma experiência de cliente 1:1 com base em dados precisos

Maximizar as inscrições com integração omnichannel

Fornecer recomendações de produtos personalizadas para aumentar o envolvimento

Configure a automação de e-mails com modelos personalizáveis e mantenha-se no topo do ciclo de vida do marketing do cliente

Acompanhe regularmente a análise de campanhas e os relatórios de capacidade de entrega para manter-se alinhado com seus objetivos de marketing metas de marketing

Limitações do CleverTap

Não é possível rastrear dados de desinstalação de aplicativos

A interface do usuário pode ser confusa para iniciantes

Preços do CleverTap

Essenciais: US$ 75/mês para até 5.000 usuários ativos mensais (MAU)

US$ 75/mês para até 5.000 usuários ativos mensais (MAU) Avançado: Preço personalizado

Preço personalizado Cutting Edge: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CleverTap

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4. Emarsys

via Emarsys Projetada para automatizar campanhas omnichannel, a Emarsys ajuda você a dimensionar seus esforços de marketing sem trabalho manual.

Essa

software de marketing empresarial

utiliza dados históricos e reais dos clientes para criar campanhas direcionadas com base no estágio do ciclo de vida deles. Você pode enviar mensagens sensíveis ao tempo com acionadores automatizados em tempo real, garantindo que os clientes nunca percam uma atualização crucial.

O Revenue Analytics da Emarsys permite o rastreamento da atribuição de receita para ajudá-lo a entender como suas iniciativas levam à geração de receita.

Melhores recursos da Emarsys

Crie segmentos com base na posição de um cliente no ciclo de vida

Use a IA de dados do cliente para criar campanhas direcionadas

Comunique-se com os clientes em tempo real

Use análises baseadas em IA para medir o impacto de suas campanhas na receita

Limitações da Emarsys

Leva tempo para configurar a ferramenta

O suporte ao cliente está disponível em regiões limitadas

Preços da Emarsys

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Emarsys

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Iterável

via Iterável A Iterable é uma plataforma de envolvimento do cliente que refina a comunicação entre canais e oferece uma experiência atenciosa em escala.

A ferramenta vai além dos sistemas de segmentação usuais para garantir uma comunicação personalizada de alto nível. Ela permite que você otimize, meça e ajuste as interações em toda a jornada do cliente com base em dados comportamentais em tempo real.

A implementação da automação é perfeita. Graças à sua interface fácil de navegar, você não precisa depender de programadores ou engenheiros para configurar seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Iterable

Crie relacionamentos individuais com os clientes com o AI Suite da Iterable

Utilize recursos avançados de segmentação para proporcionar uma experiência significativa

Orquestre a comunicação entre canais, incluindo web, SMS, e-mail e notificações no aplicativo

Crie jornadas automatizadas e responda prontamente aos clientes

Adapte-se às mudanças nas preferências dos clientes com jornadas dinâmicas e sempre ativas

Limitações do Iterable

A análise e os relatórios precisam ser aprimorados

Uma curva de aprendizado acentuada torna necessário participar do programa de treinamento

Preços do Iterable

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Iterable

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

6. Omnisend

via Omnisend O Omnisend é uma ferramenta de comércio eletrônico que usa campanhas automatizadas de SMS e e-mail para coletar, converter e reter clientes.

A plataforma segmenta os clientes com base no comportamento e nas preferências de compras, permitindo que você crie e-mails e textos personalizados e bem direcionados. Ela também oferece fluxos de trabalho pré-criados para abandono de carrinho, séries de boas-vindas e e-mails transacionais projetados para recuperar vendas perdidas.

Essa ferramenta integra e-mails com SMS e outros canais, garantindo uma experiência omnicanal consistente, despesas reduzidas e mais eficiência.

Melhores recursos do Omnisend

Mestre marketing do ciclo de vida do cliente para promover a retenção e aumentar as vendas

Personalize as campanhas para torná-las adequadas à marca

Economize tempo com automação pré-criada e impulsione as vendas

Segmente os clientes com base em seu histórico de compras, valor médio do pedido (AOV) e recência de compras

Limitações do Omnisend

A interface de back-end não é fácil de usar para as equipes de design

Integrações limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do Omnisend

**Gratuito

Standard: $16/mês

$16/mês Pro: $59/mês

Omnisend avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

7. Brasa

via Brasa Essa plataforma de envolvimento do cliente com tecnologia de IA ajuda você a deixar de executar campanhas isoladas para criar jornadas orquestradas.

O Braze coleta e ativa dados de clientes de diferentes pontos de contato para criar perfis de usuários abrangentes. Essa etapa permite que você personalize suas campanhas, resultando em um envolvimento de primeira linha com o cliente.

Com o editor rápido do tipo arrastar e soltar, modelos prontos para uso e o leve impulso da IA, a criação de mensagens personalizadas se torna muito fácil.

melhores recursos do #### Braze

Use dados primários para criar perfis holísticos de clientes

Simplifique a orquestração da jornada com ferramentas sem código

Amplie seu alcance e comunique-se com os clientes em todos os canais que eles usam

Preveja o comportamento do cliente, crie mensagens de acordo com a marca, personalize jornadas e gere melhores resultados com o Sage AI by Braze™

Visualize o envolvimento e meça as métricas de negócios com relatórios e painéis personalizados

Limitações do Braze

Alguns usuários reclamam da função de relatório limitada

Demora para carregar

Preços do Braze

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Braze

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

8. Suíte Freshsales

via Suíte Freshsales O Freshsales Suite é um CRM abrangente que alinha as equipes de vendas e marketing para manter o controle do envolvimento do cliente.

A ferramenta lhe dá uma visão completa de seus clientes. Ela permite que você entenda a intenção deles, estimule melhor o relacionamento com os clientes e envie mensagens contextuais que impulsionem as vendas.

Essa

software de CRM de marketing

também permite a automação de sequências de ações de vendas, fluxos de trabalho de negócios e gerenciamento de tarefas para ajudar as equipes a trabalhar sem problemas e fazer mais em menos tempo.

Os melhores recursos do Freshsales Suite

Crie estágios de ciclo de vida personalizados para seus contatos

Proporcione engajamento personalizado com sequências de vendas

Reduza a dependência manual automatizando e-mails, chamadas telefônicas, chats, SMSs e muito mais

Use o Freddy AI para gerar leads, atribuir pontuações aos contatos e analisar dados históricos

Limitações do Freshsales Suite

Processo complexo de criação de relatórios

A exportação de dados é um incômodo

Preços do Freshsales Suite

Gratuito: Até 3 usuários

Até 3 usuários Growth: $18/usuário por mês

$18/usuário por mês **Pro: $47/usuário por mês

Enterprise: $83/usuário por mês

Freshsales Suite avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

9. Orto

via Orto A implementação de campanhas avançadas em escala fica fácil com o Ortto, uma alternativa popular ao Customer.io.

O USP dessa ferramenta é o Journeys, uma solução de automação de marketing que ajuda você a criar uma experiência memorável durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Ortto lhe dá acesso aos dados do cliente a partir de sua plataforma de dados do cliente (CDP), permitindo que você crie mensagens personalizadas, oportunas e relevantes para segmentos direcionados em vários canais.

Ele vem com uma ferramenta robusta de geração de relatórios para rastrear KPIs de marketing, identificar tendências e fazer alterações na automação, se necessário.

melhores recursos do #### Ortto

Enviar e-mails transacionais automatizados para atualizações importantes para assinantes e não assinantes

Verificar o histórico de versões da automação

Segmentar clientes com os filtros intuitivos do Ortto CDP

Use IA para prever taxas de abertura, gerar ideias de conteúdo ou fazer brainstorming de linhas de assunto

Gerar respostas automaticamente com base em tíquetes anteriores, documentos de suporte e conteúdo da Web

Limitações do Ortto

A plataforma poderia ter sido mais intuitiva

Integrações limitadas

Preços da Ortto

Profissional: $599/mês

$599/mês Empresarial: $999/mês

$999/mês Enterprise: US$ 1.999/mês

Ortto ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

10. Hub de marketing da Hubspot

via Hub de marketing da HubSpot O HubSpot Marketing Hub unifica ferramentas de marketing, dados de clientes e equipes em uma única plataforma.

Desde a automação da nutrição de leads, pontuação de leads e acompanhamentos até a criação de fluxos de trabalho direcionados, esse

Alternativa da ActiveCampaign

lida com as tarefas rotineiras mundanas para que você não precise fazer isso.

A ferramenta implementa processos avançados de segmentação para registrar os clientes em fluxos de trabalho específicos. Feito isso, é hora de criar campanhas de gotejamento personalizadas com base em seus dados de CRM e executá-las no piloto automático.

Os melhores recursos do Hubspot Marketing Hub

Automatize campanhas de e-mail e SMS com fluxos de trabalho e criadores de bots

Use acionadores de e-mail e chatbots para criar mensagens personalizadas que atraiam seu público-alvo

Configure acionadores, condições e ações para que suas mensagens sejam pontuais e relevantes

Visualize fluxos de trabalho para diferentes segmentos de clientes

Acompanhe o desempenho da campanha com relatórios em tempo real

Limitações do Hub de Marketing da Hubspot

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Hubspot Marketing Hub

**Gratuito

Profissional: US$ 890/mês

US$ 890/mês Enterprise: US$ 3.600/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Hubspot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 5.000 avaliações)

Outras ferramentas de marketing para clientes

A Customer.io e seus concorrentes cuidam da automação de mensagens omnicanal, um aspecto importante do marketing e do planejamento.

No entanto, o panorama mais amplo do marketing envolve processos muito mais complexos, incluindo planejamento de projetos, criação de campanhas, gerenciamento de projetos, automação de tarefas, colaboração com partes interessadas internas e externas e análise de insights de clientes, para mencionar alguns.

Para gerenciar todos esses processos sem perder a cabeça, você precisa de um poderoso

software de planejamento de marketing

como o ClickUp, ao seu lado.

ClickUp

Alcance a satisfação e o crescimento do cliente com o sistema de CRM do ClickUp

Classificado como o CRM nº 1 do mundo,

CRM da ClickUp

é o verdadeiro MVP do marketing. Essa ferramenta abrangente capacita equipes de todos os tamanhos e setores a gerenciar o trabalho diário em uma única plataforma.

Como um

Software de CRM

o software de CRM /%href/, ajuda a rastrear e gerenciar contas, comunicar-se com os membros da equipe e otimizar os fluxos de trabalho do cliente para maximizar a satisfação do cliente.

O ClickUp funciona também como uma plataforma de gerenciamento de projetos de marketing, na qual você planeja sua estratégia de marketing, gerencia campanhas, integra suas ferramentas favoritas, gerencia recursos e se mantém atualizado com relatórios de alto nível.

A ferramenta também

automatiza os processos de negócios

por meio de

Automação do ClickUp

e fluxos de trabalho, permitindo um trabalho mais estratégico e menos tarefas repetitivas.

Automatize as transferências, as atualizações de status e reorganize as prioridades com o ClickUp Automation

Se estiver com problemas de eficiência, o ClickUp tem uma vasta biblioteca de modelos para acelerar seu trabalho. Por exemplo, ao criar um plano de marketing para sua empresa, você pode tirar ideias dos modelos de plano de marketing do ClickUp, como

Modelo de plano de marketing do ClickUp

e personalizá-los de acordo com suas necessidades.

Esse modelo o ajudará a definir metas de marketing, organizar tarefas e acompanhar o progresso. Ele lhe dá controle total sobre as tarefas de marketing.

Planeje campanhas de marketing e acompanhe o progresso sem esforço com o modelo de plano de marketing do ClickUp

Alavancagem

Software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp

para fazer brainstorming, planejar e executar seus planos de marketing em um só lugar. Essa plataforma permite que você acelere suas campanhas de marketing e a criação de conteúdo.

Planeje suas campanhas de marketing de forma eficaz com o Software de Gerenciamento de Projetos de Marketing do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe e gerencie os relacionamentos com os clientes com mais de 10 visualizações flexíveis, incluindo Lista, Kanban e Board View no ClickUp CRM

Analise os dados dos clientes e visualize os insights com painéis ágeis

Automatize tarefas de rotina e transferências de projetos usando mais de 100 automações pré-construídas do ClickUp Automation

Crie automação personalizada sem código para aumentar a produtividade de sua equipe

Ideate on planos de projetos de marketing crie resumos de conteúdo e escreva blogs, e-mails e estudos de caso com a tecnologia de IA ClickUp Brain

Colabore com equipes multifuncionais e partes interessadas com o Documentos do ClickUp e Quadros brancos do ClickUp

Use o ClickUp como um software de banco de dados de clientes e armazene contatos, detalhes de clientes e negócios em uma única plataforma

Limitações do ClickUp

Tem uma ligeira curva de aprendizado, especialmente para equipes não técnicas

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5/membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Aproveite ao máximo a automação em seu fluxo de trabalho de marketing

As alternativas do Customer io automatizam o envio de mensagens e mantêm os clientes envolvidos, enquanto as ferramentas de gerenciamento de trabalho, como o ClickUp, automatizam as tarefas tediosas do projeto e otimizam os fluxos de trabalho internos.

Quando você capacita sua equipe com as ferramentas e a automação certas, a qualidade do trabalho e a eficiência melhoram.

E com resultados de alta qualidade, os clientes têm mais chances de ficar com você e indicá-lo a outras pessoas. O resultado? Você cresce mais rapidamente sem comprometer a satisfação do cliente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e aumente a satisfação de seus clientes com facilidade!