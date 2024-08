10 alternativas Copymatic para copywriting gerado por IA em 2024

Capturar a atenção e, em seguida, despertar o envolvimento é uma luta constante para todos os redatores. Até mesmo o texto mais atraente pode se perder no meio do barulho. E se você não puder usar sua criatividade sob demanda?

Seja qual for o caso, temos uma sugestão para você: texto gerado por IA.

Embora a cópia gerada por IA não seja a solução perfeita para todos os tipos de conteúdo, ela certamente é algo a ser considerado se você estiver enfrentando um bloqueio de escritor ou se estiver com baixo envolvimento devido a uma cópia insípida e pouco inspiradora. Software de redação com tecnologia de IA geralmente baseado em modelos avançados de linguagem de grande porte a plataforma Copymatic, uma plataforma de software de gerenciamento de conteúdo, tornou-se uma ferramenta revolucionária, transformando a forma como as empresas criam conteúdo. Uma dessas plataformas é a Copymatic.

Ela oferece uma variedade de recursos e modelos de conteúdo que são fáceis de usar e acessar. No entanto, alguns usuários podem se sentir limitados pela interface ou simplesmente desejar mais controle criativo e melhor integração de SEO.

Seja qual for o motivo, aventurar-se além da Copymatic, bem como ChatGPT e suas alternativas podem abrir um mundo de novas perspectivas e potencial.

Desde assistentes de pesquisa com tecnologia de IA que o ajudam a coletar informações e fazer brainstorming de ideias até verificadores gramaticais que garantem que sua redação seja polida e profissional, essas alternativas Copymatic ajudam a levar seu conteúdo a um nível mais alto.

O que você deve procurar nas alternativas Copymatic?

Com o surgimento das ferramentas de escrita com IA, os redatores finalmente têm um parceiro para ajudá-los a produzir textos de alta qualidade, criativos e centrados no cliente - tudo isso a apenas alguns cliques de distância!

Mas escolher a ferramenta certa como uma alternativa Copymatic para suas necessidades pode ser tão complicado quanto criar conteúdo atraente em si.

Aqui está um detalhamento dos principais critérios a serem considerados antes de tomar sua decisão:

Tamanho dos dados de treinamento : Os modelos de linguagem com conjuntos de dados de treinamento maiores têm melhor desempenho. Escolha ferramentas de copywriting de IA baseadas em um modelo avançado de linguagem de IA e treinadas em dados grandes, de alta qualidade e relevantes para o setor para garantir resultados precisos e imparciais que ressoem com seu público-alvo

: Os modelos de linguagem com conjuntos de dados de treinamento maiores têm melhor desempenho. Escolha ferramentas de copywriting de IA baseadas em um modelo avançado de linguagem de IA e treinadas em dados grandes, de alta qualidade e relevantes para o setor para garantir resultados precisos e imparciais que ressoem com seu público-alvo Controle e personalização: Você pode orientar a IA com um tom específico, palavras-chave ou preferências de voz da marca? Procure ferramentas que ofereçam opções de personalização para adequar o resultado às suas necessidades exatas

Você pode orientar a IA com um tom específico, palavras-chave ou preferências de voz da marca? Procure ferramentas que ofereçam opções de personalização para adequar o resultado às suas necessidades exatas Otimização de SEO: Selecione um gerador de conteúdo de IA que ajude a otimizar o conteúdo para mecanismos de pesquisa. Ele deve fornecer sugestões de palavras-chave, análise de legibilidade e geração de meta-descrição

Selecione um gerador de conteúdo de IA que ajude a otimizar o conteúdo para mecanismos de pesquisa. Ele deve fornecer sugestões de palavras-chave, análise de legibilidade e geração de meta-descrição Qualidade e originalidade: Procure ferramentas que ofereçam verificação de plágio para verificar a fluência, a coerência e a exclusividade do conteúdo gerado

Procure ferramentas que ofereçam verificação de plágio para verificar a fluência, a coerência e a exclusividade do conteúdo gerado Integrações: Nenhuma equipe de marketing pode sobreviver com apenas uma ferramenta. Se você tiver uma pilha de ferramentas de marketing, opte por uma opção que possa se integrar aos seus sistemas de gerenciamento de conteúdo, software de marketing por e-mail ou ferramentas de design

Nenhuma equipe de marketing pode sobreviver com apenas uma ferramenta. Se você tiver uma pilha de ferramentas de marketing, opte por uma opção que possa se integrar aos seus sistemas de gerenciamento de conteúdo, software de marketing por e-mail ou ferramentas de design Preço: As avaliações gratuitas são suas amigas! Teste diferentes ferramentas antes de se comprometer. Considere fatores como seu orçamento, volume de conteúdo e recursos desejados para encontrar o melhor valor para suas necessidades

As avaliações gratuitas são suas amigas! Teste diferentes ferramentas antes de se comprometer. Considere fatores como seu orçamento, volume de conteúdo e recursos desejados para encontrar o melhor valor para suas necessidades Interface e experiência do usuário: Uma interface complicada pode acabar rapidamente com seu fluxo criativo. Opte por um assistente de redação com IA que tenha uma interface amigável, instruções claras e navegação intuitiva

As 10 melhores alternativas de Copymatic para usar em 2024

Vamos dar uma olhada nas 10 melhores alternativas Copymatic, cada uma com seus pontos fortes e recursos exclusivos, para ajudá-lo a encontrar a ferramenta de escrita de IA perfeita para sua jornada de criação de conteúdo.

1. ClickUp

Experimente infinitas possibilidades de criação de conteúdo em uma única plataforma com o ClickUp Brain

Esqueça os documentos dispersos e os fluxos de trabalho ineficientes - a abordagem multifuncional do ClickUp para a produtividade deixa você livre para se concentrar no que importa: a escrita poderosa.

O ClickUp vem com um Ferramenta de escrita com IA que elimina o bloqueio do escritor. Cérebro ClickUp permite que escritores e redatores criem vários materiais de marketing usando os melhores prompts com base em pesquisas.

Seja gerando postagens de mídia social de alto desempenho ou artigos de blog educativos, descrições elaboradas de produtos ou textos de anúncios cativantes e briefs criativos o AI Writer for Work do ClickUp foi criado para elevar seus esforços de marketing.

Escreva e aprimore seu conteúdo com o editor integrado com tecnologia de IA do ClickUp Docs

Além da escrita com IA, o ClickUp tem a capacidade de ajudá-lo a organizar todos os seus documentos e conteúdo em um só lugar.

Não crie sua obra-prima apenas com o ClickUp Brain; use Documentos do ClickUp um editor de documentos integrado, para manter tudo organizado. O Docs usa um modelo avançado de IA para personalizar seu conteúdo de acordo com suas necessidades específicas, como tom e público-alvo, ou gerar resumos de artigos longos .

O gerenciamento do fluxo de trabalho também é perfeito. Quando sua cópia estiver pronta, conecte os documentos a uma tarefa do ClickUp para rastrear e monitorar todo o seu pipeline de conteúdo, desde a criação até a distribuição e a otimização.

Colabore com sua equipe de conteúdo em tempo real, garanta que todos estejam atualizados e informados, atribua prazos, acompanhe o progresso e receba lembretes práticos - seu calendário de conteúdo está sempre no ponto certo.

| Dica rápida: A cópia gerada por IA pode não ser perfeita ou precisa em todos os momentos. É útil pensar na IA como uma parceira em seu processo criativo, em vez de uma ferramenta que substitui totalmente o processo. Valide e verifique o conteúdo gerado por IA antes de usá-lo! |

Melhores recursos do ClickUp

Gere conteúdo longo, escreva textos criativos, faça brainstorming de ideias, resuma textos e muito mais com o ClickUp Brain

Edite e aprimore o texto gerado por IA para garantir clareza e impacto

Trabalhe em conjunto com sua equipe no Docs usando recursos de edição colaborativa, destaque pontos-chave para melhorar seu conteúdo e aproveite a formatação integrada

Crie fluxos de trabalho personalizados, documente projetos e crie mapas de processos rapidamente usando a ClickUp Template Library

Faça brainstorming visualmente com quadros brancos e mapas mentais e transforme ideias em planos de ação

Conecte mais de 1.000 ferramentas, automatize tarefas repetitivas e simplifique seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo

Limitações do ClickUp

Não há recursos de IA na versão gratuita do ClickUp. Para desbloquear a IA, você precisará fazer upgrade para uma assinatura paga

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/usuário/espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Artigoforge

via Artigoforge O Articleforge produz textos exclusivos e de alta qualidade sobre qualquer assunto em segundos.

Dê ao Articleforge uma palavra-chave e ele criará diferentes tipos de conteúdo, como postagens de blog, artigos curtos e legendas para mídias sociais. Ele também pode gerar artigos de mais de 1.500 palavras com as palavras-chave certas.

A ferramenta oferece vários recursos, inclusive geração em vários idiomas e integração com o WordPress. Ela ainda se mantém atualizada, usando insights em tempo real para ajudá-lo a escrever sobre tópicos de tendência. Além disso, agende postagens para mais tarde se você não estiver pronto para publicar imediatamente.

Melhores recursos do ArticleForge

Alcance clientes de outros países com suporte para sete idiomas

Gere textos bem escritos e otimizados para SEO para melhorar a visibilidade on-line

Use o verificador de plágio integrado para verificar automaticamente a originalidade do conteúdo

Usa insights em tempo real para escrever sobre os últimos tópicos de tendências e atrair mais atenção para o seu conteúdo

Limitações do ArticleForge

Não há plano gratuito

Integra-se somente ao WordPress

O conteúdo pode se tornar repetitivo ou desviar do assunto

Preços do ArticleForge

Até 25.000 palavras/mês e 1 usuário : uS$ 27/mês

: uS$ 27/mês Até 100.000 palavras/mês e 1 usuário : uS$ 57/mês

: uS$ 57/mês Até 250.000 palavras/mês e 1 usuário : $127/mês

: $127/mês Até 500.000 palavras/mês e mais de 3 usuários : $247/mês

: $247/mês Mais de 500.000 palavras/mês (Business): Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ArticleForge

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,0/5 (5+ avaliações)

3. Qualquer palavra

via Qualquer palavra Anyword é uma ferramenta de redação com tecnologia de IA que visa revolucionar a criação de textos de marketing. Ela usa o processamento de linguagem natural para gerar e otimizar o conteúdo para várias plataformas, incluindo sites, mídias sociais e clientes de e-mail.

A ferramenta é fácil de usar e oferece várias opções de texto e palavras ilimitadas em todos os seus planos. Ela também inclui recursos como Brand Voice e Copy Intelligence para refinar o conteúdo existente e analisar o desempenho.

Embora tenha sido projetada principalmente para profissionais de marketing, a interface intuitiva e os recursos do Anyword o tornam valioso para redatores em vários cargos e funções (pense em gerentes de projeto, gerentes de produto, líderes de equipe e executivos de alto escalão). Sua ferramenta de aprimoramento de conteúdo ajuda a melhorar a redação, independentemente do conjunto de habilidades do usuário.

O Anyword oferece integrações perfeitas de plataformas e opções de assinatura econômicas. Sua facilidade de uso, seus recursos avançados e sua flexibilidade fazem dele uma escolha forte para profissionais de marketing e escritores que buscam criar textos de marketing atraentes.

Melhores recursos do Anyword

Gera várias opções de texto para comparação e refinamento

Integre-se perfeitamente a plataformas como HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Pages e Google Ads e simplifique seu fluxo de trabalho

Aprimore seu texto com recursos como voz da marca e público-alvo

Acesso a palavras ilimitadas em todos os planos

Limitações do Anyword

Não há opções de integração de aplicativos

Não funciona off-line

Preços do Anyword

Inicial : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Orientado a dados: $99/mês

$99/mês Business : $499/mês

: $499/mês Enterprise: Preços personalizados

Anyword avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (350+ avaliações)

4. Copiar IA

via Copy.ai Comece com uma pesquisa, faça um brainstorming de ideias e gere conteúdo atraente em minutos com o Copy AI. Ele permite que você crie posts de blog longos e ricos em SEO, legendas de mídia social e descrições de produtos para atender a várias necessidades de conteúdo nos canais de marketing.

O Copy.ai também oferece suporte a vários idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês, alemão e muitos outros.

Ao contrário de alguns Alternativas de Copy.ai que carecem de personalização, ele oferece recursos como "Brand Voice" (voz da marca) e "Infobase" (base de informações) para criar conteúdo que repercuta em seu público.

Para facilitar a geração de conteúdo, ele apresenta mais de 90 modelos de redação de conteúdo . Seja para criar postagens de blog envolventes, descrições de produtos cativantes ou legendas rápidas para mídias sociais, você pode criar conteúdo impactante em segundos usando esses modelos.

melhores recursos do #### Copy AI

Treine a IA com a voz de sua marca alimentando-a com trechos de seu conteúdo existente

Gerar conteúdo que mantenha seu tom de voz e identidade de marca exclusivos

Armazene detalhes importantes sobre sua empresa, produtos, campanhas de marketing e muito mais no Infobase para adicionar facilmente contexto aos seus prompts e gerar conteúdo personalizado

Refine seus prompts para obter melhores resultados, garantindo um conteúdo preciso e adaptado às suas necessidades

Use o AI Marketing OS com recursos como criação de conteúdo, marketing por e-mail e geração de postagens em mídias sociais para ajudar as equipes de vendas a atingir as cotas, automatizando tarefas como pontuação de leads, higiene do CRM e alcance de e-mails

Limitações da IA de cópia

Inconsistências ocasionais na qualidade do conteúdo

Os usuários relataram que o atendimento ao cliente precisa ser melhorado

Preços da Copy AI

Plano gratuito

Pro : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Team : $249/mês

: $249/mês Enterprise: Preços personalizados

Copy AI avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

5. Escritura eletrônica

via Writesonic A Writesonic oferece recursos robustos para criadores de conteúdo, prometendo economia significativa de tempo e assistência criativa.

Seus recursos incluem opções de personalização, como escolher o tom de voz, definir o foco da palavra-chave ou selecionar o estilo de imagem desejado para adaptar o conteúdo gerado às suas necessidades e preferências específicas.

O Writesonic se conecta a várias ferramentas e plataformas, como Zapier, WordPress e HubSpot, integrando perfeitamente a criação de conteúdo ao seu fluxo de trabalho existente. Além disso, as extensões de navegador para Chrome e Firefox fornecem acesso conveniente ao Writesonic diretamente no seu navegador.

Melhores recursos do Writesonic

Defina seu tom e estilo de escrita exclusivos com o recurso Brand Voice para se conectar com seu público-alvo

Crie conteúdo para diversos públicos sem barreiras linguísticas com suporte para mais de 25 idiomas, tanto na geração de conteúdo quanto na interface do usuário

Integração com plataformas populares para publicar textos mais rapidamente dentro da ferramenta

Limitações do Writesonic

Os planos de nível inferior têm limites menores de geração de palavras

A interface do usuário tem uma ligeira curva de aprendizado

Preços do Writesonic

Plano gratuito

Equipe pequena : $13/mês

: $13/mês Freelancer : $16/mês

: $16/mês Empresa: Preços personalizados

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.500+ avaliações)

6. Eloise AI

via Eloise AI Se você é um criador de conteúdo, blogueiro, empresário ou qualquer pessoa que trabalhe com conteúdo regularmente, vale a pena explorar o Eloise AI.

Com seu kit de ferramentas com tecnologia de IA, o recurso de redator de formato longo do Eloise ajuda você a criar textos para publicações de blog e outros conteúdos longos.

Ele também pode refinar frases, resumir informações complexas e gerar ideias para alimentar sua redação. Seja na elaboração de introduções concisas ou na expansão de artigos completos, o Eloise pode ser sua arma secreta para criar conteúdo longo impactante e envolvente.

Além disso, graças aos poderosos modelos de linguagem treinados em textos otimizados para mecanismos de pesquisa, seu conteúdo pode alcançar classificações mais altas, mais tráfego orgânico e maior reconhecimento da marca.

Melhores recursos do Eloise AI

Otimize seu conteúdo para melhorar a classificação e alcançar o público desejado com um modelo de linguagem treinado

Gerar artigos coesos, impactantes e longos sobre uma variedade de tópicos

Limitações do Eloise AI

Falta de integração com outras ferramentas de negócios

Preços do Eloise AI

Gratuito: até 25.000 palavras

até 25.000 palavras Pro : uS$ 4,99/mês, até 75.000 palavras

: uS$ 4,99/mês, até 75.000 palavras Business : uS$ 14,99/mês, até 25.000 palavras

: uS$ 14,99/mês, até 25.000 palavras Enterprise: uS$ 44,99/mês, até 225.000 palavras

Eloise AI ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Retrato

via Retrato Rytr é uma ferramenta de redação com tecnologia de IA que gera conteúdo em vários formatos, como postagens de blog, artigos longos, cópia de site etc. Ele aproveita modelos pré-treinados para criar conteúdo com base na entrada do usuário, oferecendo recursos como geração de diferentes formatos de texto criativo, redução ou expansão de texto e verificação de plágio.

Você também pode gerar conteúdo de alta qualidade em segundos em mais de 40 casos de uso, como e-mails, blogs, anúncios e muito mais. Você só precisa inserir algumas palavras-chave, solicitar uma ou duas frases de exemplo e o Rytr gerará o conteúdo para você. Em seguida, você pode editar e refinar o conteúdo de acordo com sua preferência.

Melhores recursos do Rytr

Use o analisador de SEO para otimização de palavras-chave, garantindo que seu conteúdo seja bem classificado nos mecanismos de pesquisa

Sugestão aprimorada de palavras-chave por meio da integração com a Semrush para otimização de palavras-chave em artigos de blog

Limitações do Rytr

O conteúdo gerado tende a se desviar do tópico e pode precisar de refinamento manual

Um número limitado de caracteres, que se esgota rapidamente

Preços do Rytr

Plano gratuito

Plano econômico : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Plano ilimitado: $29/mês

Rytr ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. PepperType da Pepper Content

via Conteúdo da Pepper O PepperType, da Pepper Content, ajuda as equipes de marketing de conteúdo a gerar conteúdo atraente, mas a melhor parte é que ele ajuda os profissionais de marketing de conteúdo a reunir toda a produção e distribuição de conteúdo em uma única plataforma.

Você pode acompanhar as métricas de conversão de conteúdo, otimizar campanhas com insights e programar publicações em mídias sociais por meio da plataforma.

As métricas de desempenho do Pepper e painéis de controle visuais permitem que você acompanhe o envolvimento do público, meça os resultados de SERP para suas peças de conteúdo e exporte dados para análise aprofundada.

Com modelos personalizáveis, uma rica biblioteca de conteúdo e um calendário editorial para planejamento estratégico, a criação de conteúdo se torna fácil com a Pepper Content.

Personalize e gerencie a identidade de sua marca em todos os formulários de conteúdo sem esforço

O gerenciamento de calendários o mantém organizado, enquanto as ferramentas de colaboração ajudam a sua equipe a trabalhar de forma integrada

Publique conteúdo de acordo com o cronograma e aproveite as campanhas multicanais para alcançar seu público onde quer que ele esteja

Melhores recursos da Pepper Content

Crie conteúdo personalizado e de alta qualidade com o editor de texto alimentado por IA da ferramenta

Integração com várias plataformas populares, como Semrush, Google Analytics e WordPress

Gere conteúdo livre de plágio otimizado para mecanismos de pesquisa com a ferramenta de IA da Pepper Contentassistente de redação* Prever, rastrear e melhorar o impacto do conteúdo com insights acionáveis, como volume de tráfego orgânico, classificação SERP e impressões

Limitações da Pepper Content

Pequena curva de aprendizado para novos usuários

O preço pode ser inadequado para usuários individuais

Preços da Pepper Content

Premium: $399/mês para 3 usuários

$399/mês para 3 usuários Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Pepper Content

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. GetGenie

via GetGenie GetGenie é uma ferramenta com tecnologia de IA que oferece um conjunto abrangente de recursos para ajudá-lo a criar conteúdo, simplificar o processo de criação de conteúdo e aumentar as pontuações de SEO.

A ferramenta ajuda a criar conteúdo em vários formatos de forma rápida e sem esforço. A pesquisa de palavras-chave incorporada ajuda a fornecer resultados positivos, que você pode acompanhar e analisar na plataforma.

A ferramenta é adequada para qualquer pessoa que queira escrever conteúdo de alta qualidade. Ela está disponível como plano gratuito ou como assinatura para planos premium.

Melhores recursos do GetGenie

Gerar conteúdo otimizado por palavras-chave para mecanismos de pesquisa

Aproveitar os dados de análise SERP para criar conteúdo com classificação mais alta

Crie conteúdo e adicione imagens em apenas um clique com a ferramenta de redação com tecnologia de IA do GetGenie

Visualize as páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERPs) para ver como seu conteúdo se classifica em relação à concorrência

Crie um chatbot com uma personalidade personalizável para interagir com os visitantes do seu site

Limitações do GetGenie

Ao contrário da Copymatic, a GetGenie não fornece acesso à API para empresas

Embora o GetGenie se integre a ferramentas como Elementor e WooCommerce, ele não tem integrações com Facebook, Google Ads e YouTube

Preços do GetGenie

Plano gratuito

Escritor : $19/mês

: $19/mês Pro: $49/mês

$49/mês Agency Unlimited: uS$ 99/mês

GetGenie ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. IA de autoblogging

via IA de autoblogging O Autoblogging AI é uma ferramenta valiosa para simplificar a criação de conteúdo, melhorar o desempenho dos mecanismos de pesquisa e aumentar a produtividade das equipes de conteúdo.

Ele oferece três níveis para a criação de conteúdo: O Quick Mode gera artigos genéricos rapidamente; o Pro Mode permite a personalização, mas leva mais tempo; e o Godlike Mode oferece recursos avançados, incluindo a inserção automática de palavras-chave de alta classificação em seus artigos. Além disso, ele pode gerar artigos de avaliação da Amazon.

A capacidade de integração perfeita com plataformas CMS populares é um dos melhores recursos do Autoblogging AI.

Para garantir que você alcance seu público, a tecnologia de IA do Autoblogging aprende e se adapta às suas preferências, garantindo que o conteúdo produzido seja adaptado às necessidades específicas e às vozes da marca.

Melhores recursos da IA do Autoblogging

Gerar e publicar artigos do WordPress em massa. Use um crédito extra para o Quick Mode (Modo rápido) ou Godlike Mode (Modo divino) para acelerar o processo

Aumente a visibilidade e as classificações do seu site com os recursos de SEO incorporados

Suporta mais de 30 idiomas para criar conteúdo que alcance clientes em todo o mundo

Limitações da IA de autoblogging

Mais caro do que outras alternativas Copymatic

Os créditos comprados não são transferidos para o próximo ciclo de faturamento

Preços do Autoblogging AI

Regular: $49/mês

$49/mês Padrão : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Premium: $249/mês

Autoblogging AI avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Não se acomode - libere todo o potencial do seu conteúdo com o ClickUp!

As ferramentas de copywriting com IA ajudam a gerar ideias, pesquisar, escrever, editar e formatar o conteúdo sem esforço, economizando tempo valioso e aprimorando sua redação. Ferramentas como a Copymatic oferecem um poderoso impulso ao seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo. Elas cuidam de tudo, desde a criação do conteúdo até o acompanhamento dos resultados.

Mas lembre-se, suas necessidades de conteúdo estão em constante evolução, assim como as ferramentas de IA. É por isso que você precisa de opções que façam mais à medida que sua empresa cresce e os mercados mudam.

Procure modelos, interfaces da Web, suporte à integração e recursos de criação de imagens ao escolher entre as alternativas de Copymatic. Avalie os recursos, as análises e as limitações para encontrar a ferramenta que atenda às suas necessidades de volume e qualidade de conteúdo.

O ClickUp Brain, por exemplo, combina poderosos recursos de escrita de IA com um abrangente software de gerenciamento de projetos tornando-o uma opção atraente. O segredo é encontrar uma ferramenta que se integre perfeitamente às suas necessidades, equilibrando volume, qualidade e facilidade de uso.

Explore as muitas possibilidades que vêm com as ferramentas de criação de conteúdo com tecnologia de IA e comece a escrever melhor e mais rápido. Registre-se no ClickUp gratuitamente .