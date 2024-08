Como usar as métricas de DevOps para medir o sucesso do projeto

Você sabe como é importante fornecer software de alta qualidade rapidamente.

Mas como medir a eficácia dos seus processos de DevOps e o desempenho da sua equipe de desenvolvimento de software? É aí que as métricas de DevOps são úteis.

Existem muitas Ferramentas DevOps e indicadores-chave de desempenho (KPIs) para escolher. Mas um monte de KPIs por si só não ajuda. Você precisa saber como escolher os que funcionam melhor para sua equipe e seu projeto.

Isso exigirá que você entenda cada métrica chave de DevOps antes de usá-la. Isso pode ser um pouco desafiador. Mas não se preocupe! Nós o ajudamos.

Descrevemos todas as métricas de DevOps que podem ajudá-lo a impulsionar seu desenvolvimento de software e acelerar seus processos de DevOps.

O que são métricas de DevOps?

As métricas de DevOps são medidas orientadas por dados que rastreiam o desempenho técnico e de processo das equipes envolvidas no desenvolvimento de software. Esses pontos de dados medem o desempenho, a eficiência e a eficácia de suas práticas de DevOps.

Eles fornecem aos profissionais de DevOps insights sobre a qualidade e a velocidade de entrega de software de suas equipes. O monitoramento e a análise das métricas de DevOps são essenciais para otimizar e melhorar o pipeline de desenvolvimento da equipe e resolver problemas de entrega.

As métricas de DevOps não são isoladas ou independentes. Elas estão inter-relacionadas e são influenciadas por vários fatores, como cultura da equipe, colaboração, automação, feedback e aprendizado.

As métricas de DevOps também não são únicas, pois equipes e projetos diferentes podem ter prioridades e áreas de foco diferentes.

Em termos gerais, elas podem ser classificadas em:

Métricas de implantação : Medem a velocidade, a frequência e o sucesso das implementações de software

: Medem a velocidade, a frequência e o sucesso das implementações de software Métricas de gerenciamento de mudanças : Rastreiam a estabilidade e a eficácia da introdução de alterações em seu sistema

: Rastreiam a estabilidade e a eficácia da introdução de alterações em seu sistema Métricas de monitoramento e operacionais: Avaliam a integridade, o desempenho e o tempo de atividade de seu software e infraestrutura

Importância das métricas de DevOps

O DevOps tem tudo a ver com a automação e a integração dos processos entre as equipes de operação de software e TI.

As equipes de software que podem fornecer compilações e implementações mais confiáveis com mais rapidez - sem comprometer os principais parâmetros de qualidade - têm maior probabilidade de sucesso.

Isso se deve ao fato de serem mais ágeis e receptivas ao feedback dos clientes e às solicitações de recursos das partes interessadas internas e externas.

No entanto, implementar métricas eficazes de DevOps para garantir a agilidade do software não é fácil. É preciso escolher as métricas certas para a sua equipe, coletar dados precisos e oportunos e analisar os resultados para tomar decisões informadas.

Garantir a qualidade e a consistência dos dados é um desafio para qualquer organização. Mas não se preocupe; temos algumas dicas e truques para ajudá-lo a superar esses obstáculos e otimizar seus processos de DevOps.

Antes de chegarmos a isso, vamos primeiro aprender sobre as quatro principais métricas de DevOps.

Análise detalhada das principais métricas de DevOps

Há muitos indicadores de desempenho que você pode acompanhar, mas as métricas de DevOps mais importantes são as quatro métricas DORA. DORA é a sigla para DevOps Research and Assessment (DORA), um programa de pesquisa de longa duração que publicou essas quatro métricas principais como os marcadores essenciais do desempenho da entrega de software.

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma delas.

1. Tempo de espera para alterações

O lead time para alterações mede a duração de quando uma alteração de código é iniciada até que ela seja implantada com sucesso na produção. Qualquer solicitação de alteração de código passa por vários estágios: desenvolvimento, teste, revisão de código, compilação e implementação. Depois de implantada na produção, uma alteração de código é verificada para validar a funcionalidade pretendida.

As equipes bem-sucedidas medem os tempos de espera em horas, em comparação com as equipes de desempenho relativamente baixo que calculam os tempos de espera em dias, semanas ou meses. Quanto menor for o tempo de espera para as alterações, mais eficiente será a entrega do software. Os especialistas em DevOps geralmente defendem a automação de testes, o desenvolvimento baseado em troncos e a criação em pequenos lotes para reduzir o tempo de espera.

O tempo de espera para as mudanças é uma ótima métrica para identificar os bloqueadores e removê-los prontamente. Além de ajudar na correção imediata, a otimização do lead time também ajuda as equipes a trabalhar continuamente para melhorar o processo de entrega de software.

2. Frequência de implantação

A frequência de implementação mede a frequência com que as alterações de código, as solicitações de recursos e as atualizações são lançadas na produção. É um indicador-chave de desempenho da capacidade de uma organização de fornecer alterações e atualizações para seus softwares e sistemas.

Uma alta frequência de implementação é um indicador de uma equipe eficiente. O uso de ferramentas de automação para garantir lançamentos consistentes, a realização de um gerenciamento eficaz de lançamentos, a implementação de práticas de testes automatizados e a garantia da eficiência do pipeline são maneiras comprovadas de manter uma alta frequência de implantação.

As equipes de alto desempenho conseguem implementar alterações de código sob demanda em um dia. As equipes de desempenho médio ou baixo reservam as alterações de código para uma cadência semanal ou mensal mais longa.

A única ressalva é não perder de vista as métricas de qualidade ao tentar maximizar a frequência de implementação. A implementação bem-sucedida exige confiabilidade tanto quanto velocidade.

3. Alterar a taxa de falha

A taxa de falha de alteração mede a porcentagem de alterações de código que precisam de correção imediata depois de terem sido implantadas na produção. Em geral, elas vêm à tona na forma de tíquetes de clientes. As correções ou revisões que fazem parte dos testes não são contabilizadas no cálculo da taxa de falha de alteração.

A taxa de falha de mudança das equipes de alto desempenho varia de 0 a 15%. É importante relatar as taxas de falha de alteração regularmente para monitorar os bugs. Práticas como o desenvolvimento baseado em tronco e a criação em pequenos lotes podem ajudar a otimizar a taxa de falha de alterações. Os sistemas de monitoramento e alerta em tempo real também podem ajudar a controlar a taxa de falha de mudança.

4. Tempo médio de recuperação

O tempo médio de recuperação, ou MTTR, é uma métrica essencial para rastrear o tempo médio que uma equipe de desenvolvimento de software leva para se recuperar de uma falha ou incidente no sistema. Minimizar o MTTR é importante para garantir uma boa experiência do usuário final. Muitos acordos de nível de serviço (SLAs) com clientes têm metas de MTTR.

As equipes de engenharia de alto desempenho levam menos de uma hora para se recuperar de incidentes. A rapidez está em sua capacidade de resolver preventivamente os riscos potenciais, identificar automaticamente os marcadores de incidentes e configurar sistemas de alarme automatizados.

Após a conclusão da resolução, as equipes de desenvolvimento de software eficazes executam uma análise detalhada da causa raiz (RCA) para evitar incidentes futuros semelhantes. O monitoramento e a otimização do MTTR são uma parte essencial das práticas de DevOps.

Métricas adicionais de DevOps: Rastreamento para o sucesso

Além das quatro métricas principais do DORA, outras métricas de DevOps podem ajudá-lo a monitorar e melhorar o desempenho da entrega de software. Vamos explorar algumas dessas métricas adicionais de sucesso do DevOps e como rastreá-las.

1. Tempo de ciclo

O tempo de ciclo refere-se ao tempo que a equipe de desenvolvimento leva para fechar um item para envio. Ele é medido a partir do momento em que os desenvolvedores se comprometem a trabalhar em um item. O tempo de ciclo é uma métrica importante que ajuda a gerenciamento de projetos e previsão. Itens de ciclo mais curtos são um indicador de processos de entrega de software produtivos e eficazes.

2. Taxa de escape de defeitos

Nenhuma implantação de software está livre de erros. No entanto, como profissional de DevOps, você tenta minimizar os defeitos na pós-produção. É aqui que a "taxa de escape de defeitos" é útil.

Ela ajuda a medir a frequência com que os defeitos são descobertos na fase de pré-produção em comparação com a fase de produção. Ela é relatada como uma porcentagem. Essa métrica ajuda a monitorar a qualidade da entrega do software.

3. Uso e tráfego de aplicativos

Todos nós desejamos que nosso software seja bem-sucedido com nossa base de usuários-alvo e testemunhe uma adoção generalizada. O uso e o tráfego de aplicativos medem o número de usuários que acessam nosso sistema em tempo real.

O outro lado da carga pesada de usuários é o risco de falhas no sistema. Os especialistas em DevOps monitoram regularmente o uso do aplicativo e as métricas de tráfego para evitar isso. Sempre que detectam uma violação de um determinado limite de uso, eles mantêm suas equipes de prontidão para solucionar problemas e responder rapidamente caso surjam problemas.

Uma queda repentina no uso e no tráfego também é um sinal de problema. Monitorar e notificar as equipes sobre o tráfego, de preferência em tempo real, ajuda a resolver os problemas mais rapidamente e evita a insatisfação do usuário.

4. Taxas de erro

A taxa de erro mede o número de erros que ocorrem em um sistema em um determinado período de tempo. Essa métrica é essencial nas fases de teste de qualidade, implementação e operação. Uma alta taxa de erros pode afetar os níveis de satisfação do cliente.

Minimizar as taxas de erro é fundamental para aprimorar uma cultura de qualidade. Fique atento aos bugs após a implementação. Embora alguns bugs aqui e ali sejam comuns, fique atento a picos incomuns e implemente as ações necessárias imediatamente com a ajuda de suas equipes.

Superando os desafios no rastreamento de métricas de DevOps

O rastreamento das métricas de DevOps pode ser desafiador por vários motivos.

As métricas são tão boas quanto os dados que as sustentam. As equipes de DevOps devem garantir um fluxo de dados contínuo depois de identificar as fontes certas e implementar processos para garantir a precisão dos dados. Essa é a única maneira pela qual as métricas podem medir o sucesso do DevOps.

Outro desafio no rastreamento das métricas de DevOps é a comunicação transparente. Trata-se mais de uma falha cultural do que de uma deficiência técnica. As equipes de DevOps geralmente ignoram a importância de comunicar e enfatizar o valor das principais métricas para as equipes locais.

As equipes devem estar bem informadas sobre como cada métrica avalia seu desempenho de desenvolvimento. Elas também devem ser capacitadas para acelerar ou ajustar com base na mudança dos KPIs.

Embora esses desafios dificultem a obtenção da excelência na entrega de software, eles não são impossíveis de serem superados. Felizmente, há ajuda disponível na forma de ferramentas para equipes modernas de DevOps.

O ClickUp é uma plataforma de software completa que pode permitir que suas equipes enviem software de forma mais confiável, eficiente e frequente, mantendo os padrões de qualidade.

Vamos ver como o ClickUp pode aprimorar suas práticas de DevOps:

1. Crie equipes de software sem esforço

Com o Gerenciamento de projetos da equipe de software da ClickUp do ClickUp, você pode ajudar sua equipe a planejar, criar e enviar projetos de software com mais eficiência e eficácia.

Simplifique o processo de desenvolvimento DevOps com um centro de trabalho completo por meio da ferramenta de gerenciamento de projetos de equipe de software da ClickUp

Essa ferramenta foi projetada para ser uma solução completa que substitui várias ferramentas e aplicativos que as equipes de software normalmente usam. Você pode personalizá-la para atender às suas necessidades e preferências específicas e integrá-la a outras plataformas.

Use-o para rastrear bugs e problemas com formulários e convertê-los em tarefas para facilitar o gerenciamento e a visibilidade. Ele também ajuda a criar fluxos de trabalho ágeis para seus backlogs de sprint. Quando surgem muitos incidentes, ele pode ajudar a sua equipe a priorizar os problemas críticos e levar muito menos tempo para restaurar o serviço, mantendo todos informados sobre o progresso.

2. Acompanhe seu progresso

Com o ClickUp, você não perde tempo e esforço coletando dados de várias fontes e sistemas. Você pode configurar seus dados personalizados Painel de controle do ClickUp que obtém todos os dados dos documentos, tarefas e relatórios do projeto de uma só vez e, em seguida, monitora todas as métricas de DevOps diariamente em tempo real.

Aproveite o ClickUp como uma única fonte de verdade para rastrear todas as suas métricas de DevOps

Isso resolve seus problemas de qualidade de dados, pois o ClickUp se torna sua única fonte de verdade para o status do projeto em andamento. Você também pode usar o mesmo recurso para fins de relatório, a fim de manter as partes interessadas da empresa atualizadas sobre o desempenho da organização.

3. Colabore e cresça mais rápido Gerenciamento de projetos do ClickUp do ClickUp ajudam a manter o controle das metas do projeto e a compartilhar o progresso com suas equipes em tempo real.

Planeje e priorize melhor seus projetos com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp Gerenciamento de projetos DevOps pode ser desgastante quando se lida com entregas complexas e de alto risco. O ClickUp elimina o estresse do rastreamento e da colaboração para que você possa se concentrar exclusivamente em atender ao conjunto identificado de métricas de DevOps relacionadas à velocidade e à qualidade.

O ClickUp oferece muitos recursos que podem ajudar a implementar práticas de DevOps que mudam o jogo e promover um senso de responsabilidade para os membros da sua equipe. Indicadores-chave de desempenho (KPIs) ) e Objetivos e principais resultados (OKRs) são meros números até que a equipe os aceite e se aproprie totalmente deles.

4. Promova uma cultura de excelência Metas do ClickUp ajudam a mapear as métricas e os KPIs de DevOps identificados para tarefas, juntamente com seus proprietários e cronogramas. Dessa forma, a equipe pode ver completamente como seu trabalho influencia as métricas de sucesso.

Promova a transparência e a visibilidade em tempo real dos objetivos do projeto com o ClickUp Goals

O ClickUp também permite que você marque e notifique as pessoas da sua equipe para que atendam aos tíquetes, incidentes e problemas dos clientes de forma automatizada. Dessa forma, ele ajuda a resolver o problema de promover a adoção de métricas de DevOps por toda a equipe e permite uma colaboração mais rápida.

Você pode usar o ClickUp para estimular o espírito de fazer as coisas e de fazê-las bem feitas. Se estiver procurando inspiração para definir as metas da sua equipe para o próximo trimestre, o ClickUp também oferece alguns modelos de definição de metas .

Aceite seu desempenho de entrega de software com o ClickUp

A integração contínua e a entrega contínua (CI/CD) estão no centro do DevOps. O monitoramento de métricas eficazes de DevOps ajuda a melhorar continuamente suas práticas de desenvolvimento de software.

Também é essencial para impulsionar qualquer meta e estratégia de negócios maior. KPIs e métricas claras facilitam a colaboração multifuncional e definem padrões de qualidade e competitividade no mercado.

O DevOps é uma área em constante evolução, com seu futuro moldado por automação aprimorada e relatórios criteriosos.

Como um DevOps ou ágil você pode usar uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos de software, como o ClickUp, para aumentar a produtividade de suas equipes.

A automação aprimorada e os relatórios criteriosos no processo de entrega de software moldarão o futuro do DevOps. E o ClickUp está aqui para ajudá-lo a adotá-lo.

Com a capacidade do ClickUp de atribuir, rastrear e medir KPIs, suas equipes de operações podem fornecer software de forma mais confiável, eficiente e frequente, mantendo os padrões de qualidade.

Não acredite apenas em nossa palavra. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje e experimente você mesmo!

FAQs comuns

1. Quais são as principais métricas de DevOps?

As quatro principais métricas de DevOps, também conhecidas como métricas DORA, são a frequência de implantação, a taxa de falha de mudança, o tempo de espera para mudar e o tempo médio para restaurar os serviços. Essas métricas avaliam a eficiência e o desempenho do desenvolvimento de software e das operações de TI.

Outras métricas importantes incluem taxa de escape de defeitos, tempo de ciclo, tempo de atividade, rotatividade de código, custo de atraso, tempo de resposta a incidentes etc. A escolha exata das métricas depende do contexto organizacional e do objetivo principal do próprio projeto.

2. Quais são as 4 principais métricas em DevOps?

As quatro principais métricas de DevOps que as equipes usam para medir o desempenho de seus projetos de software são:

Frequência de implantação: A frequência com que as alterações de código são lançadas na produção

A frequência com que as alterações de código são lançadas na produção Tempo de execução das alterações: O tempo decorrido desde o estágio de início de uma tarefa de desenvolvimento até o estágio de sua conclusão e liberação para o ambiente de produção

O tempo decorrido desde o estágio de início de uma tarefa de desenvolvimento até o estágio de sua conclusão e liberação para o ambiente de produção Taxa de falha de alteração : A proporção de implementações que causam alguma falha, exigindo reconstruções ou retificações

: A proporção de implementações que causam alguma falha, exigindo reconstruções ou retificações **Tempo médio de recuperação (MTTR): o tempo médio necessário para se recuperar de um incidente ou problema no ambiente de produção

3. Quais são os KPIs em DevOps?

Os indicadores-chave de desempenho ou KPIs em DevOps referem-se às métricas que ajudam a manter o controle sobre o status e o progresso de projetos de software críticos. Os KPIs são uma ótima maneira de obter uma visão geral rápida de como a equipe está progredindo nas entregas de software e tomar medidas corretivas imediatamente.

Alguns dos KPIs em DevOps que são os elementos-chave para definir o sucesso de toda a equipe de DevOps são: tempo de execução, tempo de ciclo, tempo médio de recuperação (MTTR), frequência de implantação, taxa de falha de alteração, tempo de atividade, trabalho em andamento (WIP), tempo de feedback etc.

A seleção do conjunto certo de KPIs ajuda as organizações a fornecer software de alta qualidade de forma rápida e eficiente.