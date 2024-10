Medir o que é mais importante Resumo: Desmistificando os OKRs

As metas são para as empresas o que os mapas são para os capitães - elas guiam a jornada em direção a realizações significativas. E que melhor maneira de aprender sobre o estabelecimento de metas do que com histórias de sucesso da vida real? 💸

O livro Measure What Matters foi escrito por um aclamado investidor com um histórico excepcional. À medida que ele nos dá um vislumbre dos segredos por trás de seu sucesso, aprendemos sobre objetivos e resultados-chave (OKRs) e recebemos conselhos práticos sobre gerenciamento.

Essas valiosas percepções são entrelaçadas com exemplos da rica carreira do autor, que inclui a colaboração com titãs como Google e Intel.

Se quiser se familiarizar com o conceito do sistema OKR e descobrir como ele pode revolucionar seu planejamento estratégico, confira nosso resumo Measure What Matters Most. Condensamos as principais observações dessa obra-prima da administração e incluímos algumas dicas para ajudá-lo a implementar a sabedoria em seu local de trabalho.

Mas antes de começarmos, se você estiver interessado em ler mais resumos de livros, confira (e marque como favorito) nossa coleção com curadoria de 25 resumos de livros de produtividade de leitura obrigatória (incluindo "Deep Work") em um só lugar. Você pode salvar, editar, marcar como favorito e até exportar para leitura posterior.

Faça o download agora

25 resumos de livros de produtividade de leitura obrigatória

Measure What Matters Resumo do livro em um relance

Via:

Amazônia

Autor: John Doerr

Número de páginas:_ 320

**Ano de publicação:_ 2017

Tempo estimado de leitura:_ 4 horas

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs é uma leitura obrigatória se você estiver interessado em planejamento estratégico. Embora repleto de conhecimentos valiosos, o livro é uma leitura leve.

O livro foi escrito por John Doerr, um engenheiro elétrico e renomado capitalista de risco que desempenhou um papel importante no sucesso de empresas mundialmente famosas, como Amazon, Google e Intuit.

O principal conceito que o livro explora é o sistema OKR - Objetivos e Resultados-Chave, que fornece um método simples, mas poderoso, de avaliação de desempenho

estratégia de definição de metas

para alinhar o trabalho da empresa com sua missão final. O livro explica como os processos bem-sucedidos exigem ambos:

Objetivos: Eles o orientam do início ao fim, afirmando as realizações desejadas Resultados-chave:_ Eles representam resultados mensuráveis, os números reais que significam a realização da meta 🧮

Doerr estruturou o livro de forma a entrelaçar teoria e prática. Ele fornece diretrizes detalhadas para todo o processo de definição e acompanhamento de metas - desde a concepção e priorização das metas até o encerramento final e a melhoria do desempenho. Ele também compartilha dicas sobre como manter uma cultura forte e saudável no local de trabalho. Para transmitir seus pontos de vista, Doerr os ilustra com

Exemplos de OKR

de empresas realmente bem-sucedidas.

No início do livro, ele nos dá um resumo de como os OKRs surgiram - leia a história abaixo.

A história dos OKRs

O conceito de objetivos e resultados-chave foi criado por Andy Grove, um empresário e ex-CEO da Intel, onde Doerr trabalhou no início de sua carreira. Doerr era um grande defensor das ideias de Grove, considerando-o como "o maior gerente de sua época ou de qualquer época". No livro, Doerr compartilhou que o sistema de Grove foi seu pilar de força durante todo o seu desenvolvimento profissional.

Enquanto Grove concebeu os OKRs, Doerr criou a abreviação e popularizou ainda mais o conceito, levando-o para o Google em 1999.

Grove baseou seu sistema no Management by Objectives (MBO) de Peter Drucker. Esse modelo era de ponta na época, introduzindo a ideia de que o gerenciamento deveria ser baseado na confiança e orientado para os resultados. Antes disso, a estrutura de gerenciamento hierárquico tradicional, pilotada por Henry Ford e Frederick Winslow Taylor, dominava o cenário. Embora revolucionária, a teoria MBO tinha suas deficiências, que o OKR tentou superar.

Principais conclusões de Measure What Matters (Medir o que importa), de John Doerr

Ao longo dos anos, Doerr acumulou um imenso conhecimento sobre gerenciamento e transformou várias start-ups em empresas usando a abordagem OKR. 💼

As seções a seguir destacam alguns dos conceitos mais notáveis que ele discute em Measure What Matters. Vamos nos aprofundar!

1. Higiene básica de OKR do Dr. Grove

Doerr explica que "honestidade", "altruísmo" e "comprometimento" com a equipe e sua missão estão no centro da filosofia de OKR de Grove. Ainda assim, a abordagem de engenharia sistemática de Grove é o que, em última análise, levou ao sucesso da Intel e de outras empresas que ele gerenciou.

Essas são as sete maiores lições que Doerr aprendeu com Grove e constituem a base de todo o livro:

Menos é mais: A escolha cuidadosa de seus objetivos é fundamental - não mais do que cinco ao mesmo tempo Defina as metas da empresa de baixo para cima: A motivação geralmente é baixa quando todas as metas da equipe vêm do topo. Cerca de metade delas deve vir da linha de frente da empresa, ou seja, dos funcionários Não ditar: Os OKRs devem ser um esforço colaborativo, e o acordo coletivo é imprescindível para garantir a realização das metas **Permaneça flexível: à luz das mudanças, você deve descartar seus próprios objetivos que não são mais relevantes Atreva-se a fracassar: Você obtém um enorme sucesso quando assume riscos e se esforça **Uma ferramenta, não uma arma: não use OKRs para julgar o desempenho profissional de alguém ou determinar seus ganhos Seja paciente: Mudanças reais levam tempo e muitas tentativas e erros. As empresas precisam de cerca de quatro a cinco ciclos trimestrais de OKR para se adaptarem ao novo sistema e ainda mais para se destacarem nele

2. Superpoder de OKR nº 1: Foco e comprometimento com as prioridades

O primeiro passo para a definição de metas é perguntar a si mesmo quais são suas principais ambições para os próximos três, seis ou doze meses. Concentre-se apenas nas metas urgentes que certamente farão uma diferença real em sua empresa.

Depois de determinar os Whats, é hora de passar para os Hows - seus principais resultados. Essas são as medidas que implicarão a realização de seus próprios objetivos. De acordo com Doerr, você não deve ter mais do que cinco resultados-chave (KRs) por objetivo. Ele recomenda a combinação de medições quantitativas e qualitativas dos KRs para garantir uma avaliação e um aprimoramento abrangentes.

Também é fundamental esclarecer os Porquês e ser transparente com os funcionários. Eles ficarão mais motivados se souberem:

Para que estão fazendo o trabalho

Como esses esforços contribuem para o seu crescimento pessoal e o da empresa

A única coisa que resta é determinar os Whens. Doerr recomenda não mais do que cinco objetivos comprometidos por ciclo. Considerando as necessidades e a capacidade da sua organização, você também deve determinar a cadência. A maioria das empresas acompanha os KRs anual ou trimestralmente ou usa um modelo híbrido. 📆

Use a visualização de calendário do ClickUp para determinar o "quando" de seus objetivos

3. Superpoder OKR nº 2: Alinhar e conectar para o trabalho em equipe

Os OKRs devem ser transparentes. Ao torná-los visíveis para todos, você garantirá que todos estejam na mesma página e evitará trabalho redundante. Também é essencial estar aberto a críticas - todos devem poder dar e receber feedback objetivo em prol de um bem maior.

A abordagem OKR pode ser especialmente benéfica para empresas remotas e com vários locais de trabalho. Ela une as equipes e promove a colaboração. 🤝

Esta seção do livro também discute a ineficácia do modelo tradicional de gerenciamento em cascata. Nesse modelo de cima para baixo, a gerência sênior define as metas e as repassa para os níveis inferiores da hierarquia, cujo trabalho é determinado exclusivamente pelos executivos. Esse modelo é problemático por vários motivos importantes:

É demorado : Leva muito tempo para que as decisões desçam na hierarquia, mesmo que a empresa não seja grande

: Leva muito tempo para que as decisões desçam na hierarquia, mesmo que a empresa não seja grande É inflexível: torna quase impossível revisar as metas comprometidas depois que o trabalho está em andamento

Minui a contribuição dos funcionários da linha de frente_ : Esses funcionários geralmente têm um vínculo mais direto com o produto e os clientes do que os superiores

: Esses funcionários geralmente têm um vínculo mais direto com o produto e os clientes do que os superiores Impede a integração horizontal, colaboração multifuncional : Não permite que os pontos fortes de diferentes equipes se combinem e criem algo excepcional

Em algumas situações urgentes, o modelo de cima para baixo pode ser necessário, mas, em geral, os funcionários devem contribuir com cerca de metade dos OKRs comprometidos, orientados por seu gerente.

Com o Chat View do ClickUp, você pode comunicar seus OKRs aos funcionários e pedir a opinião deles

4. Superpoder do OKR nº 3: Rastrear para prestar contas

Um ciclo de OKR tem três fases: a configuração inicial, o acompanhamento sistemático no meio da vida e o encerramento final.

Durante a fase de configuração, Doerr recomenda usar

Software de gerenciamento de OKR

por conveniência. Esse tipo de ferramenta permite que você crie, edite, meça e pontue OKRs aspiracionais. Ela pode tornar as informações prontamente disponíveis, impulsionar

o envolvimento dos funcionários

e ajudar as pessoas com interesses semelhantes a se conectarem. Também é eficiente em termos de tempo e custo, pois elimina a necessidade de reuniões de status e documentação desnecessárias.

No estágio de rastreamento da vida média, o autor discute como o progresso motiva os funcionários. De acordo com ele, as porcentagens são a maneira mais atraente de visualizá-lo. O ideal é realizar reuniões ao longo do trimestre para analisar seus OKRs e detectar quaisquer gargalos. Compartilhar as metas comprometidas com outras pessoas da empresa também pode aumentar a motivação.

O encerramento implica um exame minucioso após a conclusão de seu trabalho de OKR. Você deve usar a pontuação objetiva, a autoavaliação e a reflexão para ganhar lições valiosas para futuras OKRs. Caso não tenha cumprido seu objetivo, tente novamente no próximo trimestre com um novo benchmark de resultados-chave ou reavalie a necessidade dele.

Anote e organize todas as lições que você aprendeu com seus OKRs anteriores com o ClickUp Docs

5. Superpoder do OKR nº 4: Esforce-se para ser incrível

Os OKRs nos motivam a testar limites e ir além de nossas zonas de conforto. De acordo com o livro, as empresas devem definir dois tipos de objetivos:

Comprometidos: As metas que devem ser atingidas dentro de um prazo específico para manter a empresa funcionando, como contratações e lançamentos de recursos Aspiracional: Também conhecido como metas extensas esses objetivos são arriscados e desafiadores, mas têm o potencial de impulsionar a empresa por meio da inovação

Na mesma linha, o autor Steven Levy cunhou a frase o evangelho do 10x para descrever metas ousadas que diferenciam as empresas excepcionais das demais. Uma dessas empresas é o Google, que conseguiu fornecer 100 MB de armazenamento de e-mail quando seus concorrentes ofereciam apenas 2 a 4 MB. 📧

6. Gerenciamento contínuo do desempenho: OKRs e CFRs

Embora muito difundidas, as avaliações anuais de desempenho por si só são ineficazes. Em vez de classificações puras, você deve se concentrar no processo, nos pontos fortes e no treinamento.

A abordagem ideal é o sistema de gerenciamento de desempenho contínuo, implementado por meio de CFR, que significa:

Conversas: Você deve realizar reuniões individuais regulares e permitir que o funcionário conduza a discussão. O objetivo dessas reuniões deve ser mútuo melhoria do desempenho e devem avaliar o progresso e abordar tópicos como os OKRs dos funcionários e as áreas de melhoria, metas profissionais e conquistas Feedback: Todos os funcionários devem dar e receber feedback. Dessa forma, você pode trazer à tona os problemas, resolvê-los rapidamente e seguir em frente coletivamente Reconhecimento: Reconhecer o excelente trabalho pode ser um grande incentivo para mantê-lo. Você deve elogiar os funcionários com frequência, inspirar os colegas a elogiarem uns aos outros e ser específico sobre o que está elogiando

Os OKRs aspiracionais facilitam o sistema de gerenciamento de desempenho contínuo, mostrando-nos exatamente o que conversar e comemorar.

7. Promoção de valores saudáveis

A cultura da organização pode determinar sua eficiência e seu sucesso. Quando uma empresa promove valores saudáveis, todos concordam com as metas e os objetivos da empresa

tomada de decisões

é mais fácil. Essa cultura também permite o trabalho independente que precisa de supervisão mínima.

Para que isso ocorra, toda a organização precisa ter metas definidas e comuns, facilitadas por pessoas de nível superior que liderem pelo exemplo. Os OKRs também podem ajudar a proporcionar coerência e harmonia, unindo todas as operações.

gostou de ler isto? Você também vai adorar nossa coleção com curadoria de 25 Resumos de livros de produtividade imperdíveis . Você pode salvar, editar, marcar como favorito e até exportar.

Citações impactantes de Measure What Matters (Meça o que importa)

Deixe que as seguintes citações de Measure What Matters o guiem em sua jornada de OKR:

Ideias são fáceis. A execução é tudo.

Embora as metas sejam importantes, elas perderão o significado se você não agir de acordo com elas. Definir uma meta é apenas o primeiro passo. Você precisa segui-la com trabalho árduo e meticuloso para obter sucesso tangível.

"Empresas ruins", escreveu Andy, "são destruídas por crises. As boas empresas sobrevivem a elas. As grandes empresas são aprimoradas por elas."_

Vamos tentar ilustrar essa noção. Usaremos chefs como exemplo. Em caso de escassez de ingredientes, um chef ruim desistirá, um bom chef conseguirá produzir um prato comestível, enquanto um grande chef usará isso como uma oportunidade para criar algo extraordinário e se destacar. 🧑‍🍳

As metas podem ser esmagadoras se as pessoas não acreditarem que podem ser alcançadas

As metas devem ser desafiadoras e ultrapassar os limites da possibilidade - mas não impossíveis. Mais importante ainda, você deve estruturar as metas ambiciosas de uma forma que as faça parecer viáveis e desperte a motivação. Caso contrário, elas serão contraproducentes - a pressão será muito alta e causará ansiedade.

Defina as prioridades com cuidado

e tenha a coragem de descartar algumas delas.

_A meritocracia floresce sob a luz do sol

Meritocracia é o sistema no qual o sucesso e as recompensas são distribuídos com base em conquistas e esforços. Esse tipo de sistema pode funcionar para as empresas somente se for transparente. Todos devem estar de acordo com a

definição de metas e controle

Processo de OKR e permissão para criticá-lo.

Aplique os aprendizados do Measure What Matters com o ClickUp

Use o ClickUp para aplicar a abordagem OKR e preparar sua empresa ou equipe para o sucesso

Se pensarmos no sistema OKR como um projeto para um edifício, uma

ferramenta de gerenciamento de projetos

como, por exemplo ClickUp seria o canteiro de obras. A planta orienta o trabalho de construção, enquanto o local fornece as ferramentas e o espaço necessários para concluí-lo com êxito. Juntos, eles ajudam a dar vida à visão do arquiteto. 🏛️

O ClickUp é uma plataforma de produtividade intuitiva repleta de recursos para agilizar o planejamento e o acompanhamento do progresso,

colaboração em equipe

e outras operações comerciais importantes.

Os inícios são sempre os mais difíceis, por isso o ClickUp preparou mais de 1.000 modelos para sua conveniência, incluindo

definição de metas

e

Modelos de OKR

.

Nas seções a seguir, você aprenderá a usar o ClickUp para implementar o sistema OKR da Doerr em sua organização:

Etapa 1: Foco e compromisso com as prioridades

Use o ClickUp Goals para definir seus objetivos e principais resultados, ou seja, metas mensuráveis

Pense no conjunto de metas ambiciosas que você mais deseja alcançar no próximo período e anote-as com Metas do ClickUp . À medida que elas se acumulam com o tempo, você pode organizá-las em pastas com base em ciclos ou como achar melhor.

A recomendação de Doerr é acompanhar as metas de vendas e receita trimestral ou anualmente, mas sinta-se à vontade para fazer isso com mais frequência e definir metas mensais ou

metas semanais

se isso funcionar melhor para sua equipe ou empresa. 🥅

A próxima etapa é determinar os principais resultados, o que você pode fazer usando metas no ClickUp. A plataforma mede as metas automaticamente com base nos critérios que você escolher:

Numérico Monetário Verdadeiro/falso

Você também pode adicionar descrições para garantir que seus funcionários entendam o raciocínio por trás dos OKRs. Se você precisar entrar em detalhes, considere usar Documentos do ClickUp um editor de rich text com Recursos de IA .

Para concretizar seus planos, use Tarefas do ClickUp . Você pode:

Definir as datas

Atribuí-las a indivíduos

Designar rótulos e etiquetas de prioridade

Dividi-las em partes menores com subtarefas e listas de verificação

Introduzir dependências de tarefas para promover a colaboração horizontal e multifuncional

Para revisar e editar tarefas, use uma das várias exibições, como a Visualização do quadro ClickUp ou a visualização clássica de lista. Quando estiver pronto, vincule as tarefas às suas respectivas metas.

Etapa 2: alinhar e conectar para o trabalho em equipe

Use os quadros brancos do ClickUp e muitos outros canais de comunicação para fazer brainstorming e se conectar com colegas de trabalho

De acordo com Measure What Matters, é essencial incluir os funcionários ao criar ou revisar metas. Há muitas maneiras de fazer isso no ClickUp:

Solicite e forneça feedback marcando pessoas em tarefas ou comentários

UseVisualização do bate-papo do ClickUp para ter discussões mais aprofundadas e pessoais

Criar formulários emVisualização do formulário e colete informações de uma forma mais padronizada

Lance algumas ideias e crie mapas visuais usandoQuadros brancos ClickUp Assim como o sistema OKR, o ClickUp pode ser altamente benéfico para equipes remotas . Ele torna visíveis todos os seus planos e trabalhos, sincroniza as alterações e notifica os colaboradores sobre elas, garantindo que todos estejam sempre atualizados.

Etapa 3: Acompanhe a responsabilidade

Com o acompanhamento automático do progresso e os Dashboards do ClickUp, você pode avaliar seu desempenho em um piscar de olhos

À medida que você e sua equipe concluem o trabalho que se propuseram a fazer com os OKRs, você pode marcar seu progresso no ClickUp. A plataforma calculará todas as pontuações de meta para você, expressando-as em porcentagens, conforme a preferência de Doerr. Você pode ver todas elas rapidamente na visualização de progresso.

Para obter uma visão geral de nível superior do desempenho em tempo real de sua equipe ou empresa, acesse Dashboards do ClickUp . Você tem mais de 50 cartões diferentes à sua disposição para criar o painel personalizado ideal.

Para avaliar e marcar o progresso individual, use os campos personalizados em seu painel favorito

modelo de gerenciamento de tarefas

. Você também pode fornecer suas ideias de várias maneiras exclusivas:

Nos comentários da tarefa

Como anotações

Na visualização do bate-papo

Não se esqueça de reconhecer os colaboradores mais notáveis e destacar suas realizações para que todos possam ver! 🏅

Aproveite o poder dos OKRs com o ClickUp

Não importa o tamanho das metas de sua empresa ou equipe, o sistema OKR pode torná-las gerenciáveis. Com planejamento consciente, cooperação harmoniosa e técnicas de medição adequadas, o sucesso estará logo ali na esquina.

O ClickUp pode ajudá-lo a chegar lá mais rapidamente, fornecendo-lhe as ferramentas para planejar, executar e medir com mais eficiência. Registre-se no ClickUp e junte-se a mais de 800.000 equipes que navegam produtivamente no caminho da prosperidade! 🏃