Loom vs Zoom: qual ferramenta de vídeo será a melhor em 2025?

As reuniões presenciais nem sempre são práticas, especialmente para equipes remotas ou híbridas. Felizmente, a combinação certa de ferramentas de comunicação digital preenche as lacunas, permitindo que você fique em contato com seu chefe, colegas de trabalho e clientes com o toque de um botão.

O problema é que existem inúmeras ferramentas de videoconferência no mercado. Qual é a melhor opção?

Se você estiver em uma encruzilhada, talvez se veja debatendo entre Loom e Zoom. Ambas as plataformas oferecem a vantagem da videoconferência e da gravação de tela, além de outros benefícios interessantes. Se você precisa de uma ferramenta para reuniões profissionais ou escola, ou apenas para se manter conectado com amigos e familiares, é bom entender os pontos fortes e fracos do Loom versus Zoom para que você encontre a melhor opção.

Neste guia, detalharemos como cada plataforma funciona, compararemos seus recursos e lhe daremos uma alternativa não tão secreta que supera o Zoom e o Loom.

O que é Zoom ? Zoom começou como uma ferramenta de videoconferência, mas, atualmente, lida com uma ampla gama de funcionalidades, desde reuniões on-line e webinars até chamadas de vídeo e sessões de vídeo ao vivo.

O Zoom é uma plataforma de fácil utilização que as pessoas usam tanto para comunicação pessoal quanto profissional. Ele oferece principalmente videoconferência, o que permite que você se conecte em tempo real com outras pessoas, independentemente do fuso horário. No entanto, ele também tem recursos como compartilhamento de tela, quadros brancos , gravação e até mesmo serviços de transcrição.

Zoom características

O Zoom oferece um pouco de tudo, por isso não é de se admirar que a plataforma seja a ferramenta de videoconferência mais utilizada no mundo. Dê uma olhada nos recursos mais úteis do Zoom.

1. Videoconferência

Via Zoom O Zoom se apresenta como uma plataforma de comunicação unificada tudo-em-um. É claro que as reuniões virtuais são o seu carro-chefe, mas ele também oferece agendadores de compromissos, telefones VoIP e ferramentas de bate-papo. Ele está disponível para Windows, Mac, iOS e Android, portanto, você pode criar, participar e agendar reuniões em qualquer dispositivo.

Se você estiver preocupado com o bombardeio do Zoom, fique tranquilo, pois o Zoom leva a segurança a sério. Todas as reuniões são criptografadas. A plataforma também oferece segurança baseada em funções, códigos de acesso e salas de espera para manter os estranhos fora de suas reuniões.

2. Ferramentas de colaboração

Via Zoom

O Zoom adicionou muitos recursos de colaboração, como bate-papo em equipe, gravações de vídeo e quadros brancos, para manter as equipes profissionais no caminho certo. Os recursos de destaque incluem o compartilhamento de tela e os quadros brancos do Zoom, que são muito úteis para apresentações, demonstrações e sessões de colaboração. Os usuários também podem compartilhar suas telas em tempo real e interagir dinamicamente durante as videoconferências. Se alguém não puder participar da reunião, use o recurso de gravação ou transcrições para facilitar o compartilhamento da reunião após o fato.

Ah, e se você quiser incrementar suas reuniões no Zoom, a plataforma também oferece planos de fundo virtuais e emojis. Esses não são necessariamente itens obrigatórios, mas tornam as reuniões mais divertidas! 🎉

3. Integrações

Ficar alternando entre Zoom, Slack, Gmail e Microsoft Excel não é divertido. Felizmente, o Zoom se integra a muitas ferramentas de trabalho populares. Talvez você ainda precise alternar entre plataformas, mas as integrações do Zoom definitivamente simplificarão seus fluxos de trabalho.

4. AI

Via Zoom

O Zoom AI Companion é um novo recurso que tem um grande impacto. Peça à IA do Zoom para:

Processar gravações com análises, indicadores de tópicos e capítulos inteligentes

Gerar agendas de reuniões e resumos

Extrair métricas de apresentação

Traduzir automaticamente 32 idiomas

Escreva respostas de bate-papo

Resumir tópicos de bate-papo

Escreva e-mails e descrições de eventos para eventos Zoom

Criar conteúdo de quadro branco

O AI Companion da Zoom é gratuito em todos os planos pagos da Zoom, então por que não dar uma chance a ele?

Zoom preço

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 13,33/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 13,33/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 18,33/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 18,33/mês por usuário, cobrado anualmente Business Plus: $22,49/mês por usuário, cobrado anualmente

$22,49/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

O que é Loom ? Loom é mais conhecido como uma ferramenta de gravação de tela, mas adicionou muitos recursos úteis que as equipes remotas vão adorar. Com o Loom, você grava vídeos da sua tela - e, opcionalmente, inclui imagens da webcam - e gera um link para compartilhar instantaneamente com sua equipe, clientes e outros. Ao contrário das plataformas tradicionais de videoconferência, como o Zoom, o Loom é assíncrono, portanto, você não interage em tempo real com outras pessoas.

Loom características

Talvez você não consiga realizar reuniões ao vivo com o Loom, mas essa plataforma ainda é uma escolha popular para compartilhar instruções, feedback ou explicações que o destinatário pode assistir repetidamente. Vamos abrir o capô e dar uma olhada nos recursos mais populares do Loom.

1. Gravações de tela

Via Tear O principal recurso do Loom é a capacidade de registrar e compartilhar gravações de tela com apenas alguns cliques. Como é possível gravar a tela e a webcam, o Loom facilita a criação de uma experiência assíncrona mais pessoal e envolvente. Você pode até mesmo inserir tarefas, chamadas para ação, comentários e emojis para tornar os vídeos ainda mais envolventes.

Honestamente, a versão gratuita do Loom é bastante robusta. Se quiser uma ferramenta básica de gravação de tela, ela é acessível tanto para indivíduos quanto para pequenas equipes. É claro que você sempre pode pagar se quiser recursos mais avançados, mas a versão ferramenta gratuita de gravação de tela é um grande argumento de venda.

O Loom também está disponível por meio de aplicativo para desktop, aplicativo móvel ou extensão do Chrome, portanto, você pode gravar e compartilhar informações onde quer que prefira trabalhar.

Como o Zoom, o Loom também oferece segurança de alta qualidade e de nível empresarial. Ele permite que você personalize as configurações de privacidade e retenção de dados, além de configurar o logon único e outras medidas de segurança.

2. Edição e personalização

Via Loom

Se sua gravação não ficou perfeita na primeira tomada, não se preocupe. O Loom vem repleto de recursos de edição para remover erros de gravação, juntar clipes ou até mesmo personalizar o vídeo com logotipos e miniaturas. Você pode até mesmo editar vídeos como documentos escritos com o recurso Edit by Transcript, o que economiza muito tempo.

3. Integrações

Quem tem tempo para sair do Google Docs, gravar um Loom e depois colá-lo de volta em sua solução de PM? Ninguém quer fazer isso, portanto, aproveite as integrações do Loom para incorporar ou compartilhar Looms com seus colegas com apenas alguns cliques.

4. AI

Via Loom

O Loom também está entrando na onda da IA para fazer funcione mais rápido e mais fácil. Com o Loom AI, os usuários geram títulos e resumos com um único clique. A IA gera uma transcrição de vídeo e a analisa para:

Escrever e-mails

Incorporar CTAs automaticamente

Remover palavras de preenchimento e pausas incômodas

Gerar automaticamente tarefas a partir de transcrições ou notas de reunião Converta um Loom em variações personalizadas

Traduzir mais de 50 idiomas

A desvantagem é que a IA do Loom não está incluída em sua assinatura mensal. O Loom cobra US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente, pelo acesso à IA. 🤖

Loom preço

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Confira estes alternativas ao lounge !

Loom vs Zoom : Recursos comparados

As pessoas gostam de colocar o Zoom e o Loom na mesma categoria, mas eles não são exatamente iguais. A maior diferença é que o Zoom é uma plataforma síncrona em que todas as interações acontecem em tempo real, enquanto o Loom é uma plataforma assíncrona em que você grava mensagens previamente, edita-as e as compartilha com a sua equipe para a posteridade.

Mas essas não são as únicas diferenças. Vamos comparar os recursos do Loom e do Zoom para ver onde cada solução se destaca.

AI

Tanto o Zoom quanto o Loom oferecem recursos alimentados por IA, embora a utilidade e o custo desses recursos sejam diferentes. A IA do Zoom traduz 32 idiomas, enquanto o Loom pode traduzir mais de 50. A IA do Zoom e do Loom criam e-mails, escrevem chats e geram métricas.

No entanto, temos que dar o "W" para o Loom aqui. A capacidade da IA de remover palavras de preenchimento, gerar mensagens personalizadas a partir de um único vídeo e criar tarefas a torna mais valiosa do que a IA do Zoom. Agora, você terá que pagar uma taxa adicional para acessar a IA do Loom, mas muitos usuários dizem que vale a pena o dinheiro.

Vencedor: Loom

Ferramentas de engajamento e colaboração

Já sabemos que o Zoom é melhor para reuniões de vídeo ao vivo, enquanto o Loom é melhor para gravação de tela. Ambos oferecem ferramentas de engajamento e colaboração, embora para finalidades diferentes, portanto, o que importa é quais recursos se adaptam melhor ao seu estilo de trabalho. 🛠️

O Zoom oferece ferramentas interativas como quadros brancos, enquetes e salas de discussão que são perfeitas para envolver os espectadores em reuniões em tempo real. O Loom facilita o envolvimento, mas principalmente por meio de comentários, reações e feedback registrado. Isso dá aos usuários tempo para interagir com o conteúdo em seu próprio ritmo. Isso é ideal para quem tem medo de fazer um Etiqueta do zoom passo em falso.

Nenhuma das opções é melhor do que a outra; depende apenas do seu caso de uso e do que você deseja que a ferramenta faça.

Vencedor: Zoom para colaboração ao vivo; Loom para trabalho assíncrono ou feedback documentado

Preço

Se estivermos analisando apenas os preços, o Zoom é mais caro que o Loom. Seu nível Pro é cerca de US$ 1 mais caro que o Loom. No entanto, se você pagar o complemento de US$ 4/mês por usuário do Loom para IA, o Zoom é mais barato.

Como o Zoom e o Loom cumprem duas funções distintas, essa não é exatamente uma comparação de igual para igual. Ambas as ferramentas oferecem planos básicos gratuitos, portanto, experimente as duas plataformas para encontrar a melhor opção.

No entanto, em última análise, o Loom parece ser o melhor custo-benefício, considerando o custo mais alto dos planos Business e Business Plus do Zoom.

Vencedor: Loom

Zoom vs Loom no Reddit

O Zoom e o Loom têm seus prós e contras. Recomendamos ouvir os usuários comuns para descobrir qual plataforma funciona melhor para o seu caso de uso. Um usuário do Reddit achou que o Loom era um divisor de águas para o suporte ao cliente, dizendo: "Acabei de conseguir uma assinatura do Loom para toda a minha equipe. Acho que é uma ferramenta incrível para interagir com os clientes de uma nova maneira"

No entanto, nem todo mundo está apaixonado pelo Loom. Outro usuário do Reddit diz: "Será que sou o único que não gosta do Loom? Por que preciso pegar meus fones de ouvido e assistir a um vídeo em que você descreve algo que poderia ter dito facilmente com uma única frase? Ou será que sou velho demais para entender?"

Os usuários corporativos preferem o Zoom para comunicação síncrona, especialmente em comparação com soluções como o Microsoft Teams. Um usuário disse "O Zoom, ao contrário das equipes, simplesmente funciona. Trabalhamos com o Zoom há 3 anos e nunca, nem uma vez... recebemos um tíquete ou solicitação de um usuário para ajudar com o Zoom. Também usamos o sistema telefônico deles, portanto, é um aplicativo completo", disseram eles, "muito útil para nossos usuários"

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa para Loom vs Zoom

O Zoom e o Loom são populares por um motivo, mas essas ferramentas de comunicação não conseguem lidar com tudo. O Zoom não tem um gerenciamento de projetos abrangente, enquanto o Loom ainda fica para trás em termos de comunicação e engajamento.

O ClickUp é a resposta fácil para o debate entre Zoom e Loom. Nós não apenas se integra a ferramentas como o Zoom mas também oferecemos suporte à colaboração de ponta a ponta em um único local. Finalmente, uma solução completa para planejamento, comunicação e execução do trabalho.

Fácil gravação de tela

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou reunião pessoal com o Clip by ClickUp

O ClickUp não oferece videoconferência nativamente, mas integramos com plataformas como o Zoom para facilitar o agendamento de bate-papos por vídeo ao vivo com seus colegas de trabalho.

No entanto, o Clipe ClickUp substitui facilmente soluções como o Loom. Grave a tela ou a guia do navegador, adicione voz com seu microfone, compartilhe instantaneamente os vídeos com seus colegas e crie tarefas a partir das gravações. Como o ClickUp é principalmente uma solução de gerenciamento de projetos, você adicionará contexto às mensagens na velocidade de um clique.

Colaboração tudo em um

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Adoramos o Zoom, mas grande parte dos fluxos de trabalho atuais ocorre de forma assíncrona. O ClickUp suporta comunicação assíncrona com Visualização do chat que fornece o histórico completo de bate-papo de um único projeto ou tarefa - nunca mais alterne entre o Slack e suas tarefas. Para colaboradores visuais, Quadros brancos ClickUp oferecem suporte à colaboração em tempo real para brainstorming, mapeamento de processos e muito mais.

Ferramenta de IA que economiza tempo

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais ClickUp AI é a ferramenta de IA que substitui todas elas. Diga à nossa IA qual é o seu cargo e ela personalizará as sugestões para que você economize o máximo de tempo. Além de servir como um chatbot útil para encontrar pessoas, tarefas e documentos no ClickUp, a IA também automatiza transferências, cria modelos, gera transcrições e muito mais.

Compartilhar vídeos em menos tempo no ClickUp

Os vídeos do Zoom são ótimos para imitar conversas face a face on-line, enquanto os profissionais usam vídeos do Loom para compartilhar feedback em espaços de trabalho digitais. Ambas as ferramentas têm seu tempo e lugar, mas estão longe de serem perfeitas.

Economize mais tempo e pare de ficar alternando entre plataformas de comunicação. O ClickUp se integra ao Zoom para mensagens de vídeo em tempo real e oferece gravações simples, com um clique, que acrescentam contexto a qualquer projeto.

Faça um test drive do ClickUp para ver nossas habilidades de colaboração em primeira mão. Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora .