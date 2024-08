Como melhorar as relações entre agência e cliente para crescer em 2024

Quando se trata de negócios, as parcerias são tudo. Mas há uma parceria que muitas vezes é negligenciada: a parceria entre uma agência e seus clientes.

Esse relacionamento é mais do que apenas uma transação; é uma colaboração. Duas partes unem forças para atingir um objetivo comum, alimentadas por confiança, respeito mútuo, transparência e uma visão compartilhada.

Mas não se trata apenas de conseguir uma venda ou fechar um negócio. Trata-se de construir algo duradouro - um relacionamento mutuamente benéfico que cresce e evolui. Com o aumento das expectativas dos clientes, isso se torna mais importante do que nunca.

Neste artigo, vamos nos aprofundar nos detalhes dos relacionamentos entre agência e cliente. Discutiremos as práticas recomendadas para cultivar um relacionamento bem-sucedido, o papel do marketing digital para fortalecê-lo e como superar os desafios que inevitavelmente surgem.

Também examinaremos como as ferramentas modernas podem ajudar as agências e os clientes a se comunicarem de forma mais eficaz, levando a melhores resultados para todos os envolvidos.

As facetas dos relacionamentos entre agência e cliente

Um bom relacionamento entre agência e cliente preenche a lacuna entre as necessidades do cliente e as capacidades da agência. Ele prospera com

1. Criação de confiança nos relacionamentos com os clientes

A confiança é a base de qualquer relacionamento saudável entre uma agência e seus clientes. Você pode conquistar a confiança de seu cliente comunicando-se com clareza, sendo transparente e cumprindo suas promessas.

Quando os clientes confiam em sua agência, é mais provável que compartilhem informações valiosas, forneçam feedback construtivo e aceitem novas ideias. Isso ajuda a agência a entender melhor as necessidades do cliente e a criar soluções mais eficazes.

2. Garantir a satisfação do cliente

A satisfação do cliente é o pulso de um relacionamento entre agência e cliente. Ela indica o quanto uma agência está atendendo às necessidades e expectativas de seus clientes. Clientes satisfeitos são mais propensos a permanecerem fiéis e a recomendarem a agência a outras pessoas, o que leva a um aumento da receita e a uma reputação excelente.

3. Retenção de funcionários e reputação

Funcionários felizes e engajados têm maior probabilidade de oferecer um trabalho superior e um serviço excepcional, incentivando níveis mais altos de satisfação e fidelidade do cliente. Uma reputação positiva também atrai novos clientes e ajuda a reter os atuais, proporcionando à agência uma vantagem competitiva e um crescimento sustentável.

4. Medindo a qualidade do relacionamento

Para avaliar a qualidade do relacionamento entre agência e cliente, é essencial usar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e o net promoter score (NPS). Os KPIs são métricas específicas que medem o desempenho de uma agência em áreas como satisfação do cliente, retenção de funcionários e crescimento da receita. O NPS mede a probabilidade de um cliente recomendar a agência a outras pessoas.

Esses ferramentas de insight oferecem visibilidade da força dos relacionamentos com os clientes e das áreas a serem aprimoradas.

Melhores práticas para melhorar os relacionamentos entre agência e cliente

Se você deseja construir relacionamentos duradouros e frutíferos com seus clientes, deve seguir algumas práticas recomendadas para ajudá-los a prosperar juntos.

Aqui estão algumas delas:

1. Cultive canais abertos de comunicação

A comunicação é a chave para qualquer parceria bem-sucedida. Você deve manter contato com seus clientes regularmente, compartilhar atualizações, fazer perguntas e resolver quaisquer problemas. Você pode usar ferramentas como o Google Chat e o Slack para bate-papos rápidos ou os recursos de mensagens do ClickUp para conversas detalhadas relacionadas ao projeto. Visualização do bate-papo do ClickUp do ClickUp é uma excelente ferramenta para aprimorar a comunicação relacionada ao projeto com sua equipe, sem precisar mudar do ClickUp para outra ferramenta.

Use o ClickUp Chat para simplificar a comunicação com sua equipe

O ClickUp Chat permite que você

Criar visualizações de bate-papo para qualquer nível de trabalho, desde atualizações em toda a empresa até equipes ou projetos específicos

Marcar e atribuir pessoas, tarefas, documentos, visualizações e locais com @menções

Compartilhar anexos, links, incorporações e formatação de rich text em suas mensagens

Integre-se com outras ferramentas de comunicação, como Google Chat, Slack e Microsoft Teams

Receba notificações de quaisquer atualizações ou menções em suas exibições de bate-papo

Você também pode usar Modelo de plano de comunicação do ClickUp para simplificar o planejamento da sua estratégia de desenvolvimento de negócios.

Melhore a colaboração e a comunicação da equipe com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Com este modelo, você pode criar facilmente um plano de ação significativo, além de monitorar seus metas do projeto e garantir que você cumpra todos os prazos. Use este modelo para

Planejar sua estratégia de comunicação interna e externa

Adaptar e refinar suas mensagens para seu público-alvo

Comunicar-se com seus clientes e partes interessadas de forma constante

2. Desenvolva metas e expectativas claras

Nada une agências e clientes de forma tão eficaz quanto metas compartilhadas. Afinal de contas, quando o negócio de seu cliente cresce, o mesmo acontece com o seu. E, quando você supera suas metas, ambos se beneficiam.

Para viabilizar esses cenários de sucesso, você e seus clientes precisam ter uma visão clara de

o que você deseja alcançar e

como medirão seu progresso

Com Metas do ClickUp você pode definir, rastrear e compartilhar metas específicas, mensuráveis e com prazo determinado que se alinham aos objetivos do seu cliente.

Mantenha-se no caminho certo para suas BHAGs (Big, Hairy, Audacious Goals) com o ClickUp Goals

Use as metas do ClickUp para

Criar metas rastreáveis conectadas ao seu trabalho. Defina prazos, proprietários e permissões para cada meta e monitore a porcentagem de progresso à medida que você completa as metas

Meça o sucesso com critérios numéricos, monetários, verdadeiro/falso ou de tarefas. Crie metas de sprint, metas de vendas semanais e muito mais, adicionando tarefas de diferentes equipes a uma meta

Adicione cartões de metas aos painéis e veja o progresso da meta e outras métricas da equipe em um só lugar. Personalize a aparência e o layout de seus painéis de acordo com suas preferências

Você também pode integrar o ClickUp com outros aplicativos de projeto e de gerenciamento gerenciamento de clientes ferramentas como Jira e Trello, garantindo o alinhamento entre as plataformas

3. Compreender as operações de negócios uns dos outros

Para fornecer soluções que funcionem para seus clientes, você precisa entender os negócios deles por dentro e por fora. Isso significa conhecer suas metas, desafios, processos e preferências - talvez melhor do que eles mesmos. Quanto mais vocês conversarem e colaborarem, melhor entenderão suas necessidades e expectativas e as transformarão em resultados bem-sucedidos.

4. Incentive o feedback e a comunicação abertos

O feedback é essencial para melhorar seu desempenho e manter a satisfação do cliente. Você deve incentivar seus clientes a compartilhar opiniões e sugestões honestas durante todo o relacionamento.

Isso comunicação aberta com o cliente o ajudará a identificar o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado. Você também deve programar check-ins regulares ou sessões de feedback para discutir o que está indo bem e o que pode ser melhorado.

5. Implemente processos de integração eficazes

Um bom processo de integração define o tom para o restante do relacionamento. Ele deve fornecer aos seus clientes todas as informações e recursos de que eles precisam para trabalhar com você sem problemas. Isso pode incluir coisas como pacotes de boas-vindas, sessões de treinamento ou acesso a plataformas e ferramentas. Um bom processo de integração também o ajudará a estabelecer confiança e relacionamento com seus clientes desde o início.

6. Cumpra as promessas de forma consistente

Nada prejudica mais um relacionamento do que promessas não cumpridas. Você precisa ser confiável e fidedigno, e isso significa cumprir seus compromissos e prazos. Também é importante ser transparente sobre o que você pode e o que não pode fazer e para gerenciar as expectativas do cliente de acordo.

Dessa forma, vocês dois estarão na mesma página e poderão trabalhar juntos para resolver os problemas. Se houver problemas ou atrasos, você deve informar seus clientes o mais rápido possível e trabalhar em conjunto para encontrar uma solução.

Marketing digital e relacionamentos entre agência e cliente

Como profissional de agência ou de marketing, você sabe como é importante criar relacionamentos duradouros com seus clientes. Mas como fazer isso na era digital, em que a comunicação e a colaboração são mais complexas e dinâmicas do que nunca? É aí que entra o marketing digital.

Ferramentas de marketing digital para uma melhor comunicação

Ferramentas de marketing digital - de gerenciamento de projetos de clientes plataformas e soluções analíticas para software de colaboração -mudaram a forma como as agências e os clientes se comunicam e colaboram, aumentando a eficiência e a eficácia da campanhas de marketing .

Essas ferramentas podem ajudá-lo a

criar calendários, tarefas e discussões compartilhados, garantindo que todos estejam alinhados e no caminho certo

eliminar silos com comunicação em tempo real e acesso compartilhado a documentos e recursos

garantir respostas rápidas e envolvimento proativo, superando as expectativas dos clientes

adaptar a comunicação às preferências do cliente, criando conexões mais profundas

usar a análise para tomar decisões informadas e aumentar a confiança do cliente

Estratégias para gerenciar fluxos de trabalho de aprovação de mídia social

Quer saber como manter a consistência da marca e garantir a conformidade com as diretrizes da marca e os requisitos regulamentares? Fluxos de trabalho eficazes de aprovação de mídia social podem ajudar.

Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a gerenciar melhor os fluxos de trabalho de aprovação de mídia social:

Utilize plataformas de gerenciamento de mídia social que permitam criar, programar e publicar suas postagens de mídia social em várias plataformas

Crie calendários de conteúdo que o ajudem a planejar e organizar seu conteúdo de mídia social com antecedência

Configure fluxos de trabalho de aprovação que permitam que seus clientes revisem e aprovem suas postagens de mídia social antes de serem publicadas

Use ferramentas de design que o ajudem a criar conteúdo visualmente atraente e envolvente para suas postagens nas mídias sociais

Garanta a consistência da marca e a conformidade regulamentar por meio de processos de aprovação simplificados que verificam se há erros ou violações

Papel de relacionamentos sólidos com os clientes para impulsionar as comunicações de marketing

Um relacionamento sólido entre cliente e agência é necessário para o sucesso da comunicação de marketing comunicações de marketing e suporte ao cliente . Quando as agências e os clientes têm um relacionamento sólido, eles podem se comunicar abertamente, compartilhar percepções e colaborar melhor, o que resulta em campanhas de marketing mais inovadoras e impactantes.

Isso também promove a confiança e o entendimento com novos clientes, permitindo que as agências obtenham insights mais profundos sobre a marca, o público-alvo e os objetivos do cliente. Isso, por sua vez, permite que as agências criem estratégias de marketing mais personalizadas e eficazes que repercutam no público do cliente.

Superando os desafios nos relacionamentos cliente-agência

Um relacionamento saudável entre cliente e agência é essencial para o sucesso de qualquer projeto, mas muitas vezes eles vêm com seus próprios desafios. Desde o aumento do escopo até as pressões orçamentárias, passando pelo tratamento de expectativas conflitantes e pelo gerenciamento do fluxo de trabalho, há muitas coisas que podem dar errado.

Veja como você pode lidar com esses problemas de frente:

1. Desvio de escopo

O desvio de escopo é a expansão gradual de um projeto além de seus objetivos iniciais. Isso pode ocorrer por vários motivos, como mudanças nas necessidades do cliente, requisitos pouco claros ou gerenciamento de projeto ruim. Isso pode levar a estouros de orçamento, perda de prazos e relacionamentos tensos.

Para evitar o desvio de escopo,

Certifique-se de que ambas as partes entendam o escopo do trabalho e o que está incluído ou excluído do projeto

Estabeleça um processo de gerenciamento de mudanças que exija aprovação formal para qualquer alteração no escopo

Mantenha uma comunicação aberta e transparente para tratar de quaisquer alterações de escopo assim que elas surgirem e evitar que descarrilem o projeto

2. Pressões orçamentárias e desaceleração econômica

As pressões orçamentárias podem ter várias origens, inclusive despesas inesperadas, condições de mercado flutuantes ou recessões econômicas. Esses fatores podem afetar as finanças e a viabilidade do seu projeto e podem exigir que você ajuste seus planos e expectativas.

Para enfrentar esse desafio,

Aloque uma parte do orçamento para despesas imprevistas

Concentre-se em tarefas de alto impacto que se alinham aos objetivos do projeto

Busque oportunidades para negociar melhores acordos ou condições de pagamento com fornecedores e vendedores

3. Conflitos e expectativas pouco claras

Expectativas conflitantes podem surgir quando há um descompasso entre o que o cliente ou consumidor o que o cliente ou cliente espera e o que a agência entrega. Isso pode ocorrer devido à comunicação deficiente, à falta de clareza ou a suposições irrealistas. Expectativas conflitantes levam à insatisfação, à frustração e a disputas.

Para resolver isso,

Defina as metas, os resultados, os cronogramas e as responsabilidades do projeto desde o início

Agende reuniões periódicas para garantir que ambas as partes estejam alinhadas quanto às expectativas e ao progresso

Mantenha registros detalhados das reuniões, acordos e comunicações para evitar mal-entendidos

Não há soluções únicas para enfrentar os desafios no relacionamento cliente-agência, mas com um pouco de prática e muita paciência, você pode contornar e resolver bem a maioria das situações.

Um relacionamento bem-sucedido entre agência e cliente: Finastra e ClickUp

Muitas organizações em todo o mundo estão adotando essas práticas recomendadas para melhorar seus relacionamentos entre agência e cliente. Uma delas é a Finastra, uma empresa líder em tecnologia financeira que fornece soluções de software para bancos e instituições financeiras.

A Finastra enfrentou desafios com o planejamento fragmentado de entrada no mercado (GTM), o que resultou na entrega inconsistente de campanhas e jornadas de clientes. Eles precisavam de uma plataforma que pudesse ajudá-los a simplificar os processos de GTM, melhorar a colaboração e aprimorar a experiência do cliente.

É por isso que eles escolheram a poderosa plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp, que oferece uma variedade de recursos e integrações para gerenciar qualquer tipo de projeto. Ao usar o ClickUp, a equipe de marketing da Finastra alcançou ,

Um aumento de 30% na eficácia da colaboração, pois conseguiu se comunicar e se coordenar melhor com as partes interessadas internas e externas

Um crescimento de 40% na eficiência total de GTM, pois conseguiram automatizar e otimizar seus fluxos de trabalho de GTM - do planejamento à execução e análise

Uma melhoria significativa nas jornadas dos clientes, pois conseguiram criar campanhas de marketing mais inovadoras e impactantes que repercutiram em seu público-alvo

O ClickUp também forneceu à liderança da Finastra acesso em tempo real ao status e ao desempenho do projeto, melhorando a comunicação e a transparência.

Ferramentas que aprimoram a comunicação entre agência e cliente

O conjunto certo de ferramentas pode ajudar muito a manter relacionamentos sólidos com os clientes e garantir uma comunicação de longo prazo sucesso do cliente . Como você sabe o que procurar? Essas ferramentas devem se concentrar na comunicação eficaz, no gerenciamento simplificado de tarefas e na capacidade de ajudá-lo a atender às necessidades do cliente.

E uma plataforma que pode fazer tudo isso é o ClickUp. A melhor parte? O ClickUp entende que nem todas as agências usam as mesmas ferramentas da mesma maneira. Portanto, você pode personalizar quase infinitamente a plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp da maneira que for melhor para você e seus clientes.

1. Visualize o progresso com painéis de controle personalizados

Use Painéis do ClickUp para adaptar seus fluxos de trabalho específicos aos requisitos do cliente e gerenciar melhor tudo, desde a geração de leads até gerenciamento de clientes e retenção de clientes.

Permita que os clientes acompanhem o progresso das tarefas e visualizem o desempenho com os ClickUp Dashboards

O recurso de painel permite distribuir o trabalho de forma eficaz entre sua equipe, alocar recursos e planejar e acompanhar suas tarefas. Você pode visualizar seu progresso adicionando gráficos de pizza, linha e barra.

Você também pode compartilhar painéis personalizados com os clientes, mostrando o progresso do projeto, o desempenho da campanha e os próximos prazos em tempo real. Isso gera confiança e elimina a necessidade de atualizações constantes de status.

Por fim, use os painéis para contar histórias interessantes com dados. Visualize tendências, identifique oportunidades e justifique recomendações. Isso aumenta a confiança do cliente em sua experiência e em seu pensamento estratégico.

2. Simplifique o alcance, a comunicação e o gerenciamento do cliente Sistema de CRM do ClickUp ajuda a aprimorar o relacionamento entre agência e cliente, permitindo que você gerencie seu pipeline de vendas, acompanhe e gerencie suas contas e colabore com sua equipe e clientes em um só lugar.

Aumente a satisfação do cliente com o sistema de CRM do ClickUp

Você pode usar o ClickUp CRM para

Manter o controle dos detalhes do cliente, do histórico de comunicação e das anotações importantes

Gerenciar clientes potenciais e acompanhar seu progresso no pipeline de vendas

Rastrear possíveis negócios e avaliar seu valor e a probabilidade de fechamento

Atribuir tarefas relacionadas ao gerenciamento de clientes e definir prazos para garantir o acompanhamento oportuno

Simplifique tarefas e fluxos de trabalho repetitivos, como o envio de e-mails de acompanhamento ou a atualização de registros de clientes

Obter insights sobre interações com clientes, desempenho de vendas e saúde geral dos negócios

Obtenha uma maneira intuitiva de gerenciar contatos, vendas e dados essenciais em uma única plataforma com Modelo de CRM simples do ClickUp . Personalize o modelo para refletir todas as informações essenciais do cliente e garantir a organização do pipeline sem esforço.

Aprimore suas estratégias de CRM com o modelo de CRM simples do ClickUp

Independentemente de você estar lidando com clientes ou fornecedores, o modelo simplifica o processo, ajudando-o a se manter organizado e no topo de cada interação.

Use este modelo para:

Simplificar o gerenciamento de dados de clientes

Automatizar os processos de vendas

Obter uma visão abrangente das interações com os clientes

Acompanhar o progresso das vendas

Analisar feedback e tendências nas interações com clientes ou fornecedores

Tome decisões informadas para aprimorar a experiência do cliente

Com recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência e integração de e-mail, o modelo de CRM simples do ClickUp é a solução perfeita para gerenciar os relacionamentos com os clientes de forma eficaz.

3. Colabore perfeitamente com os clientes

Use Recursos de gerenciamento de projetos de agências criativas do ClickUp para trabalhar em conjunto com seus clientes. Ele oferece uma série de recursos e integrações que podem ajudá-lo a gerenciar seus projetos, comunicar-se com seus clientes e fornecer um trabalho de alta qualidade.

Aumente a produtividade e a eficiência da agência com o software de gerenciamento de projetos de agências de criação da ClickUp

Aqui estão alguns dos benefícios de usar essa ferramenta:

Centralize a comunicação com seus clientes usando visualizações de bate-papo, comentários, feedback e aprovações no ClickUp

Convide seus clientes para participar do seu espaço de trabalho e colaborar com você em tarefas, documentos e metas

Simplifique seus fluxos de trabalho e obtenha visibilidade de cada etapa com recursos como listas de tarefas, subtarefas, listas de verificação, dependências, status, prioridades e muito mais

Crie fluxos de trabalho personalizados que atendam às suas necessidades específicas - usando automação, modelos e campos personalizados

Integre o ClickUp a outras ferramentas, como e-mail, calendário, faturamento e outras, para otimizar seus processos de trabalho

Aprimorando relacionamentos bem-sucedidos entre cliente e agência

Relacionamentos estáveis e duradouros entre agência e cliente não acontecem por acaso. Eles exigem esforço consciente, compreensão e investimento - em ambos os lados. E eles podem fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de sua agência.

O ClickUp, com sua variedade de recursos, como colaboração em tempo real, recursos de CRM, fluxos de trabalho personalizáveis e integração com ferramentas de terceiros, oferece uma solução abrangente para enfrentar os desafios comumente enfrentados na manutenção de relacionamentos persistentes entre agência e cliente.

Ao utilizar o ClickUp, você pode otimizar suas operações, melhorar a comunicação e, por fim, fornecer resultados excepcionais para seus clientes. Ele pode ser a cola que fortalece o vínculo com seus clientes. Registre-se hoje para experimentar o ClickUp gratuitamente !

FAQs comuns

1. Como vocês constroem relacionamentos cliente-agência?

Há várias maneiras de criar e cultivar relacionamentos sólidos entre cliente e agência. Para criar parcerias sólidas e duradouras com seus clientes, você precisa

comunicar-se claramente

entender suas necessidades e objetivos

definir expectativas realistas e mutuamente acordadas

ser transparente e honesto sobre seu trabalho e progresso

fornecer valor e qualidade

ser proativo e ágil

lidar com quaisquer conflitos ou problemas de forma profissional e respeitosa

2. Qual é o desenvolvimento de um bom relacionamento entre agência e cliente?

O desenvolvimento de um bom relacionamento entre agência e cliente pode ser dividido em cinco estágios: descoberta e compreensão, desenvolvimento de estratégia, execução, avaliação e iteração. Em cada estágio, ambas as partes precisam colaborar, comunicar e alinhar suas expectativas e objetivos e trabalhar para alcançá-los juntas.

3. Como você constrói bons relacionamentos com os clientes?

Para construir bons relacionamentos com os clientes, você deve se comunicar de forma eficaz, cumprir suas promessas, entender o negócio e o público deles, fornecer valor e soluções, ser proativo e antecipar as necessidades deles, ser transparente e responsável e lidar com conflitos ou feedback de forma profissional.