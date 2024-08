As 10 principais conferências de marketing digital para participar em 2024

O marketing digital raramente é estático, mas, nos últimos dois anos, ele tem sido excepcionalmente turbulento. 📉

Testemunhamos as interrupções do GA4 do Google, da Experiência Geradora de Pesquisa (SGE) e da experiência geradora de Ferramentas de IA como o ChatGPT. Além disso, houve a perda de cookies de terceiros e, é claro, a constante mudança no comportamento do cliente. Para os profissionais de marketing digital, esse tem sido um período de aprendizado e desaprendizado constante.

Então, como você mantém seu dedo no pulso do marketing on-line? Como aprender e adotar as tendências emergentes de marketing digital antes que elas se tornem fenômenos virais completos?

Conversar com especialistas do seu setor é um bom ponto de partida. As conferências de marketing digital reúnem líderes globais de marketing de todos os setores e são um ótimo lugar para interagir com seus colegas do setor de marketing digital.

Portanto, se estiver planejando sua agenda para o ano, aqui está nossa lista das 10 principais conferências de marketing digital para participar em 2024. Comece a reservar seus ingressos! ✈️

O papel das conferências para profissionais e equipes de marketing digital

Muitos acreditam que todo o aprendizado de que você precisa sobre marketing digital está disponível on-line, na ponta de seus dedos. Por que se preocupar em participar de eventos presenciais? Mas há mais de um motivo pelo qual você deve considerar a possibilidade de participar de uma conferência de marketing digital.

Aqui estão alguns deles:

Networking: A oportunidade de se conectar com líderes do setor e profissionais de marketing em conferências de marketing digital é inestimável. Nunca se sabe se a pessoa que está ao seu lado pode se tornar seu próximo mentor, contratado ou chefe

A oportunidade de se conectar com líderes do setor e profissionais de marketing em conferências de marketing digital é inestimável. Nunca se sabe se a pessoa que está ao seu lado pode se tornar seu próximo mentor, contratado ou chefe Oportunidades de aprendizado: As conferências de marketing digital oferecem um ambiente de aprendizado altamente estimulante, no qual você pode absorver novos conhecimentos. Elas também oferecem um fórum para encontrar soluções práticas e comprovadas para desafios comuns

As conferências de marketing digital oferecem um ambiente de aprendizado altamente estimulante, no qual você pode absorver novos conhecimentos. Elas também oferecem um fórum para encontrar soluções práticas e comprovadas para desafios comuns Insights acionáveis para o futuro: Por padrão, o foco das conferências de marketing digital está voltado para o futuro. Como resultado, elas se tornam seu curso intensivo sobre como atender às expectativas e se preparar para as próximas interrupções, geralmente por meio de novas tecnologias de marketing

Por padrão, o foco das conferências de marketing digital está voltado para o futuro. Como resultado, elas se tornam seu curso intensivo sobre como atender às expectativas e se preparar para as próximas interrupções, geralmente por meio de novas tecnologias de marketing Reacenda seu amor pelo marketing digital: Os principais palestrantes e palestrantes da maioria das conferências vêm com muita experiência e sabedoria. É possível que você se sinta inspirado e se lembre do motivo pelo qual se tornou um profissional de marketing em primeiro lugar

Mas o motivo mais importante é a perspectiva e os insights que você obtém dos líderes de marketing, que, de outra forma, poderiam ser inacessíveis para você. Isso não é apenas algo que você pode encontrar on-line.

Vamos ouvir o que os participantes de conferências anteriores têm a dizer sobre suas experiências. Veja como um pessoa no Reddit descreveu sua experiência.

via Reddit As conferências são os principais centros de networking. Elas oferecem uma plataforma para encontrar e interagir com profissionais de marketing que pensam da mesma forma. Você pode acabar criando relacionamentos significativos que se transformarão em parcerias comerciais mais tarde.

Lista de conferências de marketing digital notáveis para participar em 2024

Este ano tem uma linha incrível de conferências e cúpulas de marketing digital que você não pode perder.

Aqui estão as 10 melhores conferências de marketing digital para participar em 2024.

1. Mundo do marketing de mídia social

Mundo do marketing de mídia social

é uma conferência de três dias repleta de palestras de profissionais de marketing notáveis, como Ann Handley e Jim Louderback. Os especialistas em marketing compartilharão suas percepções sobre as últimas tendências de marketing digital e previsões sobre estratégias de marketing.

Todos os participantes poderão se conectar pessoalmente com os principais especialistas e colegas profissionais durante o mixer de networking exclusivo após a sessão.

Esse evento de marketing também apresenta workshops de desenvolvimento profissional conduzidos por especialistas, projetados para profissionais de marketing que buscam conhecimentos mais profundos.

Data: 18 a 20 de fevereiro de 2024

18 a 20 de fevereiro de 2024 Local: San Diego, Califórnia

San Diego, Califórnia Tópicos normalmente abordados: Estratégia de marketing, marketing de mídia social, marketing de conteúdo, marketing social orgânico, marketing social pago

Estratégia de marketing, marketing de mídia social, marketing de conteúdo, marketing social orgânico, marketing social pago Quem deve participar: Profissionais de marketing de mídia social, criadores de conteúdo e líderes empresariais que desejam aprender estratégias de marketing

via Examinador de mídia social

2. Cúpula liderada por produtos

Cúpula liderada por produtos

é a conferência de marketing digital imperdível do ano para os entusiastas do PLG (crescimento liderado pelo produto).

A cúpula está repleta de sessões consecutivas de líderes globais de marketing de produtos durante dois dias na agitada cidade de Nova York. O evento termina com uma sessão de networking de "happy hour" organizada pela Product-Led Alliance.

Com cerca de 80% do público composto por profissionais de nível sênior e executivos da diretoria de empresas como Meta, Amazon e Shopify, você pode esperar um turbilhão de networking.

Data: 20 e 21 de março de 2024

20 e 21 de março de 2024 Local: Cidade de Nova York, Nova York

Cidade de Nova York, Nova York Tópicos normalmente abordados: Crescimento, estratégia e marketing orientados por produtos

Crescimento, estratégia e marketing orientados por produtos Quem deve participar: Profissionais de marketing de produtos, fundadores de SaaS e líderes de crescimento que supervisionam a estratégia e as operações baseadas em produtos

3. INBOUND da HubSpot

INBOUND da HubSpot

é "onde as carreiras decolam, os negócios começam a crescer e a comunidade nos muda para melhor"

Reservar um lugar significa esperar três dias repletos de momentos "Aha" com intervalos educacionais, painéis conduzidos por especialistas, palestras diversas e workshops práticos. Além disso, espere fazer contatos com profissionais de marketing digital promissores e aprender sobre estratégias e ferramentas de marketing para impulsionar o crescimento.

Data: 18 a 20 de setembro de 2024

18 a 20 de setembro de 2024 Local: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Tópicos normalmente abordados: IA, criação de conteúdo de vídeo, marketing por e-mail, narração de histórias, liderança, estratégia centrada no cliente

IA, criação de conteúdo de vídeo, marketing por e-mail, narração de histórias, liderança, estratégia centrada no cliente Quem deve participar: Líderes e profissionais de vendas, marketing e negócios que buscam desenvolvimento de carreira e conhecimento para melhorar o desempenho dos negócios

via INBOUND

4. Simpósio de Marketing do Gartner/Xpo

Este ano, o tema do

Simpósio de Marketing do Gartner/Xpo

é Lead Marketing Through Disruption's Next Wave.

Como participante, você aprenderá a importância de "manter o lado humano da liderança de marketing para ajudar sua equipe a demonstrar valor estratégico e atingir seus objetivos de crescimento"

Isso será acompanhado por conversas individuais com especialistas do Gartner.

Você também poderá acessar mais de 150 sessões da mais recente pesquisa de marketing da Gartner, sessões de mesa redonda, estudos de caso de usuários finais e conversas com colegas.

Data: 3 a 5 de junho de 2024

3 a 5 de junho de 2024 Local: Denver, Colorado

Denver, Colorado Tópicos normalmente abordados: Estratégia de marketing, marketing multicanal, estratégia de marca e IA

Estratégia de marketing, marketing multicanal, estratégia de marca e IA Quem deve participar: CMOs, líderes de marketing, estrategistas e profissionais que desejam preparar suas organizações para o futuro e, ao mesmo tempo, gerar alto impacto

via Gartner

5. Mundo do marketing de conteúdo

Produzido pelo Content Marketing Institute,

CMWorld

é uma conferência anual para profissionais de conteúdo.

Esse encontro de três dias é organizado em torno de palestras de líderes com visão de futuro e sessões de troca de ideias. É perfeito para aprimorar o conhecimento e aprender soluções práticas para executar uma estratégia de conteúdo bem-sucedida.

Como um participante compartilhou, "Depois de participar do CMWorld, senti como se tivesse obtido um mestrado em

marketing de conteúdo

!".

Data: 21 a 23 de outubro de 2024

21 a 23 de outubro de 2024 Localização: San Diego, Califórnia

San Diego, Califórnia Tópicos normalmente abordados: Estratégia de marketing de conteúdo, experiência de conteúdo, futuro do marketing de conteúdo

Estratégia de marketing de conteúdo, experiência de conteúdo, futuro do marketing de conteúdo Quem deve participar: Profissionais de marketing digital, criativos, criadores de conteúdo e agências que buscam avançar em suas carreiras e habilidades

via

Mundo do marketing de conteúdo

6. LeadsCon

Marcado como o maior evento de marketing em geração de leads,

LeadsCon

reúne mais de 3.000 profissionais de geração de leads em três dias de aprendizado conduzido por especialistas e discussões envolventes.

Dias diferentes têm agendas diferentes. Mas espere horas de energia com palestras, workshops sobre aquisição de clientes, sessões interativas, intervalos para networking e confraternizações para encerrar o dia.

Você também pode agendar reuniões no local usando o MeetingsHub da LeadCon para se conectar com profissionais de setores verticais como Saúde, FinTech, etc.

Data: 8 a 10 de abril de 2024

8 a 10 de abril de 2024 Local: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Tópicos normalmente abordados: Aquisição de clientes, análise de dados, IA, marketing de afiliados

Aquisição de clientes, análise de dados, IA, marketing de afiliados Quem deve participar: Profissionais de marketing, agências, equipes de compras e profissionais diretamente envolvidos na compra, geração ou medição de leads comerciais

7. DigiMarCon Reino Unido

Uma ótima conferência de marketing digital é um ponto de encontro único para obter lições valiosas e conclusões práticas sobre canais e desafios de marketing. Isso é exatamente o que

DigiMarCon UK

entrega!

Além de dois dias de palestras instigantes e masterclasses de estratégia em um dos melhores eventos presenciais de marketing digital, você pode visitar os pavilhões de exposição que exibem as mais recentes tecnologias de marketing digital, móveis, SaaS, AdTech etc.

Você pode participar da conferência on-line ou pessoalmente, o que faz com que essa cúpula virtual global de martech valha o seu tempo.

Data: 29 a 30 de agosto de 2024

29 a 30 de agosto de 2024 Local: Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido Tópicos normalmente abordados: Automação de vendas e marketing, inteligência artificial, ChatGPT, SEO, marketing de mídia social, CRO, marketing de entrada e saída

Automação de vendas e marketing, inteligência artificial, ChatGPT, SEO, marketing de mídia social, CRO, marketing de entrada e saída Quem deve participar: Profissionais de marketing digital, publicidade e mídia que desejam interagir com líderes de pensamento e levar para casa itens de ação para o sucesso

via DigiMarCon Reino Unido

8. Cúpula Social Internacional

A

Cúpula Social Internacional

é uma conferência de marketing digital de um dia, especialmente projetada para profissionais que gerenciam canais de marketing digital e de mídia social em escala global.

Espere mergulhar diretamente em sessões repletas de ação e aprendizado eficaz sobre como projetar e executar campanhas internacionais com sucesso. Você obterá percepções, dicas e táticas práticas de marketing digital para levar para a sua equipe.

Além disso, cada hora do evento de marketing contará com duas opções de trilhas diferentes para os participantes. Você pode escolher entre elas de acordo com sua preferência.

Data: 16 de maio de 2024

16 de maio de 2024 Local: Barcelona, Espanha

Barcelona, Espanha Tópicos normalmente abordados: Marketing de mídia social, jornada do cliente, anúncios, marketing orgânico e pago

Marketing de mídia social, jornada do cliente, anúncios, marketing orgânico e pago Quem deve participar: Gerentes de marketing de mídia social e gerentes de marketing digital que trabalham em organizações globais

9. Cúpula de operações de receita

Como o nome sugere, a

Cúpula de Operações de Receita

concentra-se exclusivamente em operações de receita (RevOps), estratégia e gerenciamento.

Os dois dias da conferência - repletos de palestras influentes, painéis de discussão e apresentações - foram organizados por especialistas de primeira linha. Eles compartilharão soluções práticas, estratégias e estruturas para ajudá-lo a desenvolver seu mecanismo de crescimento.

Ah, e os drinques para networking à noite serão cortesia da Revenue Operations Alliance.

Data: 4 a 5 de setembro de 2024

4 a 5 de setembro de 2024 Local: São Francisco, Califórnia

São Francisco, Califórnia Tópicos normalmente abordados: RevOps, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de partes interessadas, RevTech, previsão de vendas

RevOps, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de partes interessadas, RevTech, previsão de vendas Quem deve participar: Líderes de RevOps e profissionais de capacitação de vendas que buscam respostas para desafios difíceis de RevOps e parceiros de tecnologia de marketing para navegar em mercados em rápida evolução

via Aliança de operações de receita

10. eTail

eTail

é a principal conferência de comércio eletrônico e omnicanal dos Estados Unidos. Você ouvirá VPs, fundadores, CEOs e especialistas dos principais varejistas do país.

Embora a conferência tenha duração de 30 horas, ela é repleta de sessões no estilo Tonight Show, grupos de reflexão a portas fechadas com executivos de alto escalão, mesas-redondas e discussões em grupo.

Os organizadores também oferecem segmentos que incluem o "Innovation Theater", a EXPO da mais recente tecnologia de marketing de comércio eletrônico, e o "Retailer Hangouts", com 30 minutos de discussões informais conduzidas por palestrantes.

Data: 12 a 15 de agosto de 2024

12 a 15 de agosto de 2024 Local: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Tópicos normalmente abordados: Fidelidade do cliente, comércio social, marketing móvel, experiência do usuário, comportamento do consumidor, IA e MI no comércio eletrônico

Fidelidade do cliente, comércio social, marketing móvel, experiência do usuário, comportamento do consumidor, IA e MI no comércio eletrônico Quem deve participar: Líderes de comércio eletrônico e marketing digital no varejo que desejam se tornar globais

via eventos do eTail

ClickUp para gerenciamento eficaz de marketing digital

Marketing digital

envolve muitas partes móveis: criação de campanhas, criação de conteúdo, gerenciamento de relacionamentos com clientes e muito mais. Depois, você mede seu desempenho, recalibra e começa tudo de novo.

Isso pode ser esmagador. As equipes de marketing digital das organizações voltadas para o crescimento geralmente se encontram sobrecarregadas e estressadas. E isso pode levar a resultados de marketing que não são ideais. Mas não precisa ser assim.

Plataformas como

ClickUp para equipes de marketing

são projetados para ajudá-lo a planejar, executar e rastrear os resultados digitais

campanhas de marketing

em um espaço de trabalho completo. Você pode usá-lo para criar soluções colaborativas com a sua equipe de forma a aumentar a produtividade e a criatividade.

Vamos ver como o ClickUp pode simplificar o gerenciamento de marketing digital para você. 💪

Organize, visualize e acompanhe projetos de marketing digital em um só lugar

Acesse mais de 10 visualizações de projeto personalizáveis para economizar horas perdidas pesquisando em diferentes tópicos de comunicação.

Visualizações do ClickUp

permite que você escolha entre a visualização de quadro, a visualização de tabela, gráficos de Gantt e muito mais para obter uma visão geral das tarefas, subtarefas, responsabilidades e projetos com os quais sua equipe lida diariamente, semanalmente e mensalmente.

Você pode usá-los para acompanhar o progresso do projeto, identificar e resolver gargalos e garantir que seus fluxos de trabalho sejam simplificados para colaborações tranquilas e sem erros entre membros e equipes.

Use a visualização de calendário do ClickUp para visualizar e acompanhar as tarefas mensais, semanais e diárias de seu projeto de marketing digital

Gerencie campanhas grandes e pequenas em todos os canais

Com o

Documentos do ClickUp

,

Quadros brancos ClickUp

e as ferramentas de relatório, prova e automação do ClickUp, criar estratégias e coordenar campanhas multifuncionais é muito fácil.

Use o ClickUp Docs para criar belos documentos, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe

Essas ferramentas podem ajudá-lo a

planejar calendários de conteúdo

para todas as suas campanhas e acompanhe de perto o progresso delas. Você pode trabalhar em conjunto na estratégia e na cópia da campanha em documentos compartilhados e, em seguida, vincular esses documentos diretamente às tarefas para manter todos alinhados e responsáveis. Você pode até mesmo marcar sua equipe diretamente nos documentos e quadros brancos para atribuir itens de ação e manter os projetos em andamento.

Você também pode usar essas ferramentas para criar

roteiros de marketing

para relatar o progresso e obter a adesão das partes interessadas.

Obtenha insights mais profundos e visões gerais de alto nível de suas campanhas com Dashboards totalmente personalizáveis no ClickUp

O ClickUp também permite que você crie

Painéis do ClickUp

para monitorar os KPIs da campanha. Adicione tarefas de relatório às suas campanhas para rastrear métricas como tráfego do site, conversões e envolvimento social.

A melhor parte é que todos têm visibilidade dos planos e ativos da campanha. Não é mais necessário procurar pessoas para obter aprovações por e-mail ou rastrear a versão mais recente de um documento. Com o ClickUp, você tem uma única fonte de verdade para simplificar as campanhas em todos os canais.

Acesse ferramentas de IA para criar conteúdo e aumentar a eficiência

Desde o brainstorming de ideias de campanha até a geração de estudos de caso de marketing para

melhorar a eficiência do processo

para cima e para baixo na cadeia de valor, você pode delegar tanto o trabalho criativo quanto o trabalho pesado para

IA do ClickUp

.

Use o ClickUp AI para gerar material de marketing em minutos. Desde a redação do texto da página de destino até a otimização de seus anúncios, ele é um poderoso assistente de IA que pode fazer tudo isso. Você também pode contar com ele para resumir resumos de campanhas e relatórios para economizar tempo.

Escreva estudos de caso de marketing em minutos com o ClickUp AI

Nunca mais comece um projeto de marketing digital do zero

Para uma execução rápida, você pode acessar uma ampla variedade de modelos no ClickUp que são pré-criados para funções de marketing, como gerenciamento e teste de conteúdo, gerenciamento de campanhas, integração de clientes, entrega de projetos etc.

Por exemplo,

Modelo de agência de marketing do ClickUp

foi projetado especificamente para empresários individuais e proprietários de agências que prestam serviços de marketing digital a vários clientes.

Você pode usar o Custom Statuses no modelo para visualizar facilmente o progresso de cada projeto, organizar os principais detalhes da conta com facilidade com o Custom Fields e aprimorar o

rastreamento de projetos

com recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails e muito mais.

undefined

E não usamos o termo "tudo em um" levianamente. Você pode gerenciar todos os seus processos de marketing digital por meio de nossa equipe, tornando o ClickUp uma única fonte de verdade para sua equipe de marketing.

A melhor parte? Você tem mais de 200 integrações com ferramentas já existentes em sua pilha de tecnologia de marketing - HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom e muito mais. Todas as ferramentas são conectadas ao ClickUp por meio de integração bidirecional nativa.

Isso significa melhor eficiência do fluxo de trabalho e menos problemas, pois seus dados permanecem sempre sincronizados.

Portanto, se você ainda estiver preso a planilhas ou usando

ferramentas de marketing digital

em silos, é hora de mudar para uma alternativa melhor: ClickUp.

Já escolheu uma conferência de marketing digital?

Não? Então, leia as avaliações de participantes anteriores e tome uma decisão rapidamente. Muitas conferências de marketing digital oferecem descontos para inscrições antecipadas.

Mas se você respondeu com um entusiasmado "Sim!", comece a planejar a viagem imediatamente.

Entre fazer uma proposta para que o orçamento da conferência seja aprovado e reservar as passagens, provavelmente há uma centena de coisas que você pode perder. Felizmente para você, o ClickUp facilita o planejamento e a organização do seu trabalho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes comuns

**1. Qual é o objetivo de uma conferência de marketing digital?

As conferências de marketing digital reúnem profissionais de marketing em um só lugar para discutir as últimas tendências, compartilhar aprendizados, fazer previsões e interagir com líderes e influenciadores do setor.

**2. O que é uma cúpula digital?

Um digital summit é uma conferência de marketing digital de primeira linha para profissionais de marketing digital de qualquer nível e de qualquer setor de marketing digital. Seu foco é fornecer aprendizado contínuo por meio de estratégias, táticas e ferramentas revolucionárias.

**3. Por que as conferências de marketing são importantes?

As conferências de marketing são importantes porque oferecem um espaço para aprendizado e networking imersivos, presenciais ou virtuais. Os participantes podem obter insights sobre marketing digital, manter-se atualizados com as últimas tendências e conectar-se com os principais especialistas e colegas profissionais de marketing digital.