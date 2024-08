Conferências de fintechs: Um guia para eventos globais em 2024

Olá, amigos do setor financeiro! Pronto para adicionar algumas conferências de fintech ao seu calendário este ano? Nós temos o que você precisa.

Nunca houve um momento melhor para mergulhar na fintech. Houve um aumento constante na receita do setor global de tecnologia financeira, e soluções inovadoras estão entrando no mercado o tempo todo.

As conferências de fintech oferecem oportunidades fantásticas de se conectar com líderes do setor, visionários e disruptores para que você possa expandir sua rede (e sua base de conhecimento). Você estará incubando novas ideias, parcerias e estratégias antes que perceba.

Este artigo apresenta nossa lista selecionada das melhores conferências globais de fintech para manter em seu radar em 2024. Também vamos nos aprofundar no poder transformador desses eventos e em como eles estão impulsionando a transformação digital das finanças como a conhecemos.

Visão geral Conferências de fintech

As conferências de fintech são o local onde se reúnem os principais provedores de serviços financeiros, líderes de pensamento, startups, empreendedores, tomadores de decisão e reguladores.

Eles se reúnem e exploram as últimas tendências e desafios em tecnologia financeira, fornecendo uma compreensão abrangente do ecossistema de fintech e de tópicos como:

Inteligência artificial

Comércio de criptografia

Blockchain

Finanças incorporadas

Os participantes obtêm insights sobre oportunidades de mercado, avanços tecnológicos e desenvolvimentos regulatórios por meio de itens como:

Palestras de líderes de fintech

Workshops práticos sobre tópicos como Web3 (por exemplo, blockchain, criptomoeda, NFTs)

Painéis de discussão sobre tópicos importantes, como aprendizado de máquina

Demonstrações de tecnologia de pontaFerramentas de IA e mais

O objetivo é facilitar as oportunidades de networking e a troca de conhecimento.

Os participantes podem se conectar com profissionais que pensam da mesma forma, criar parcerias e estabelecer as bases para colaborações que impulsionarão a inovação e o crescimento nos próximos anos.

O compartilhamento coletivo de percepções nas conferências de fintech contribui para o desenvolvimento de soluções inovadoras, acompanhando os principais problemas atuais kPIs financeiros e promover o avanço do setor global de serviços financeiros.

Lista das principais conferências de fintech globais para participar em 2024

Com eventos de Londres a Dubai e além, 2024 é um ano fantástico para conferências de fintech. Aqui estão os melhores eventos para ajudar a acompanhar o futuro da fintech.

FinovateEurope

Quando: 27 e 28 de fevereiro de 2024

Onde: Londres, Inglaterra, Reino Unido

Custo: US$ 2.790

Como participar: Pessoalmente, digital ou híbrido FinovateEurope é uma das maiores conferências de fintech da Europa para 2024. Os participantes podem se conectar com líderes de centenas de instituições financeiras globais, ouvir os inovadores de fintech de hoje e participar de dezenas de demonstrações de fintech de ponta.

2. Fintech Meetup 2024

Quando: 3 a 6 de março de 2024

Onde: Las Vegas, Nevada, EUA

Custo: US$ 3.495

Como participar: Pessoalmente Encontro de Fintechs é anunciado como o futuro dos eventos de fintech, com palestras, oradores e demonstrações que exploram o rumo que o setor está tomando. Os participantes podem se conectar, participar de eventos co-localizados e aprender com milhares de profissionais com ideias semelhantes nessa empolgante conferência de três dias.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Quando: 6 e 7 de março de 2024

Onde: Londres, Inglaterra, Reino Unido

Custo: US$ 2.799 (preço antecipado)

Como participar: Pessoalmente

O evento Cúpula MoneyLIVE é o evento bancário e de pagamentos mais antigo da Europa. Essa conferência de fintech reúne líderes financeiros e especialistas em bancos digitais, criando uma plataforma onde parcerias inovadoras são forjadas e ideias inovadoras são aceleradas.

4. Futuro das finanças digitais

Quando: 2 e 3 de abril de 2024

Onde: Nova Orleans, Louisiana, EUA

Custo: US$ 2.499

Como participar: Pessoalmente Finanças digitais do futuro é uma conferência de fintech de médio porte para organizações de todos os tamanhos. Os participantes podem desfrutar de estudos de caso, apresentações e painéis de executivos de nível sênior e sair com as ideias inovadoras que guiarão seus caminhos até 2024.

5. Nova York Fintech Week 2024

Quando: 8 a 12 de abril de 2024

Onde: Cidade de Nova York, Nova York, EUA

Custo: Os preços variam de acordo com o evento

Como participar: Pessoalmente Semana Fintech de Nova York 2024 é uma conferência inclusiva com eventos que variam de gratuitos e abertos à comunidade a mesas-redondas somente para convidados que custam mais de US$ 150. A série foi projetada para o ecossistema de startups e destaca as iniciativas atuais de fintech.

Você pode se beneficiar da New York Fintech Week escolhendo eventos individuais para participar em vez de participar da semana inteira. Destacamos abaixo dois dias imperdíveis (um dos quais é gratuito) para aqueles que só podem dispor de um ou dois dias em abril.

6. Inovação bancária e fintech Mesa redonda 2024

Quando: 9 de abril de 2024

Onde: Cidade de Nova York, Nova York, EUA

Custo: Gratuito

Como participar: Pessoalmente

Os Mesa redonda sobre inovação bancária e fintech 2024 é o primeiro evento em destaque da New York Fintech Week. Esse fórum de um dia reúne especialistas, líderes de pensamento e empreendedores para promover a colaboração entre profissionais e instituições financeiras à medida que traçam um curso para 2024 e além.

7. Conferência Empire Fintech

Quando: 10 de abril de 2024

Onde: Cidade de Nova York, Nova York, EUA

Custo: US$ 1.095 (preço super antecipado)

Como participar: Pessoalmente

O evento Conferência Empire Fintech é nosso segundo evento da New York Fintech Week. É uma reunião empolgante de um dia com os líderes atuais de fintech discutindo o rumo que o setor está tomando e se envolvendo por meio de bate-papos, palestras cativantes, painéis informativos, game shows (alguém sabe o que é uma briga de família fintech?) e debates.

8. Seamless Middle East

Quando: 14 e 15 de maio de 2024

Onde: Dubai, Emirados Árabes Unidos

Custo: US$ 750 (preço antecipado)

Como participar: Pessoalmente

O evento Oriente Médio sem emendas tem sido o ponto de encontro das mentes mais inovadoras dos setores de fintech, pagamentos, bancos, varejo e marketing digital há 24 anos. Os participantes desfrutam de uma conferência de três dias com mais de 500 especialistas discutindo as últimas tendências, tecnologias e disruptores que estão moldando nosso mundo digital.

9. Global RegTech Summit 2024

Quando: 16 de maio de 2024

Onde: Londres, Inglaterra, Reino Unido

Custo: US$ 754 (preço super antecipado)

Como participar: Pessoalmente

O evento Cúpula Global de RegTech é o ponto de partida para todos os assuntos relacionados a fintech e regtech (tecnologia regulatória). Os participantes podem se conectar com um público global de líderes de fintech, interagir com profissionais de nível sênior do setor e ver as últimas inovações em serviços financeiros em primeira mão.

10. FinovateSpring

Quando: 21 a 23 de maio de 2024

Onde: São Francisco, Califórnia, EUA

Custo: US$ 2.498 (preço antecipado)

Como participar: Pessoalmente, digital ou híbrido

Não pode ir à FinovateEurope? Vá para FinovateSpring a FinovateSpring é a conferência de fintech mais importante de 2024 na Costa Oeste. Os participantes têm tudo o que precisam para ficar à frente da curva com um grande grupo de especialistas, demonstrações práticas e eventos de networking para se conectar com os maiores nomes da fintech.

11. Consenso 2024

Quando: 24 a 31 de maio de 2024

Onde: Austin, Texas, EUA

Custo: US$ 1.399

Como participar: Pessoalmente Consenso é o encontro mais antigo do mundo de blockchain, Web3 e criptomoeda. O evento promete causar impacto com conversas significativas, palestrantes visionários e workshops práticos destinados a resolver os desafios que afetam o setor à medida que avançamos para 2024.

12. 2024 Simpósio de Fintech dos EUA

Quando: 4 a 6 de junho de 2024

Onde: Chicago, Illinois, EUA

Custo: US$ 895 (preço antecipado)

Como participar: Pessoalmente

A sexta edição anual do Simpósio de Fintech dos EUA é um dos eventos de fintech mais esperados da América do Norte. Essa conferência revoluciona a forma como os líderes do setor de fintech se conectam - com discussões significativas, oportunidades de networking e painéis.

13. Money 20 /20 Europe 2024

Quando: 4 a 6 de junho de 2024

Onde: Amsterdã, Holanda

Custo: US$ 3.132 (preço super antecipado)

Como participar: Pessoalmente Dinheiro 20/20 é o principal evento do ecossistema financeiro global, com um foco diferenciado no que está por vir em fintech e serviços financeiros. Os participantes podem sair na frente com insights de classe mundial, oportunidades de networking e palestras.

14. Fintech + Insurtech Generações

Quando: 12 e 13 de junho de 2024

Onde: Charlotte, Carolina do Norte, EUA

Custo: $299

Como participar: Pessoalmente Gerações de Fintech + Insurtech também conhecido como Fintech Generations Insurtech, promete conversas honestas sobre questões reais. Os participantes ouvirão os principais nomes atuais da fintech sobre os tópicos que estão na boca de todos e farão conexões duradouras com os principais nomes dos setores de insurtech e fintech.

FinTech World Forum 2024

Quando: 20 e 21 de junho de 2024

Onde: Londres, Inglaterra, Reino Unido

Custo: US$ 628 (preço antecipado)

Como participar: Pessoalmente

O evento Fórum Mundial de FinTech é um encontro global de líderes e inovadores do setor com discussões que moldarão o futuro da tecnologia financeira. Os participantes farão contatos com especialistas, se conectarão com os principais profissionais do setor financeiro e explorarão o impacto da fintech na economia mundial atual.

16. FinTech Connect Asia 2024

Quando: 27 a 29 de agosto de 2024

Onde: Raffles, Cingapura

Custo: TBA

Como participar: Pessoalmente

A cúpula anual FinTech Connect Asia é O ponto de encontro das principais instituições e líderes financeiros da Ásia. É um evento empolgante com palestras inspiradoras, workshops interativos, eventos divertidos de networking e muito mais.

17. Terceiro Fórum Anual de Inovação Financeira

Quando: 19 de setembro de 2024

Onde: Londres, Inglaterra, Reino Unido

Custo: US$ 756

Como participar: Pessoalmente, virtual ou híbrido

A edição deste ano Fórum de Inovação Financeira é uma plataforma premium para especialistas do setor financeiro discutirem as mais recentes práticas recomendadas, tendências, desenvolvimentos e considerações regulatórias no setor de fintech. Os participantes desfrutam de um fórum interativo de tomadores de decisão e líderes de pensamento que buscam compartilhar ideias e se conectar com outros especialistas.

18. Money 20 /20 USA 2024

Quando: 27 a 30 de outubro de 2024

Onde: Las Vegas, Nevada, EUA

Custo: US$ 2.899 (preço super antecipado)

Como participar: Pessoalmente

Não vai poder ir a Amsterdã este ano? Dê uma olhada Money 20/20 EUA . É um dos maiores e mais influentes encontros de líderes de serviços financeiros e fintech da América do Norte. Os participantes farão novas conexões, obterão insights críticos para os negócios e aprenderão sobre as últimas inovações do setor.

Fintech Talents Festival

Quando: 11 e 12 de novembro de 2024

Onde: Londres, Inglaterra, Reino Unido

Custo: US$ 381

Como participar: Pessoalmente

O curso Festival de Talentos Fintech é a conferência de fintech mais influente do Reino Unido de 2024. É um evento imperdível de dois dias para visionários e inovadores compartilharem ideias e resolverem problemas em todo o setor financeiro.

20. Retiro de Fintech Europa

Quando: TBA

Custo: TBA

Onde: TBA

Como: Pessoalmente

Se você perdeu a oportunidade de participar do California Fintech Retreat deste ano, acesse Retiro de Fintech na Europa no final de 2024 para participar das oportunidades de inovação e networking. Os detalhes sobre quando e onde esse encontro ocorrerá ainda estão sendo elaborados, mas eles prometem apresentar fóruns globais para líderes e profissionais de tecnologia financeira.

Tendências emergentes em Fintech discutidas em conferências

As conferências de fintech ajudam os participantes a explorar e entender as tendências do setor em um determinado ano.

Cada conferência tem palestras, painéis, fóruns, discussões e muito mais sobre vários tópicos. No entanto, muitas conferências de 2024 estão se concentrando em tópicos como:

Inteligência artificial e inteligência artificialferramentas de automação de processos* Cadeia de blocos

Criptomoeda

Finanças descentralizadas (DeFi)

Aprendizado de máquina

Você também verá discussões sobre leis regulatórias, padronização de processos gerenciamento da cadeia de suprimentos, verificação de identidade e integração de moedas digitais em nossos sistemas financeiros.

Além disso, você pode esperar por discussões sobre o papel do capital de risco na fintech, pois ele alimenta a inovação e impulsiona o crescimento em todo o setor. Várias conferências provavelmente dedicarão tempo para explorar seu papel na fintech e como ele está moldando o cenário mundial.

Outro aspecto que você provavelmente verá enfatizado na maioria das conferências de fintech em 2024 é o espírito de inovação e ruptura. Isso inclui discussões sobre como indivíduos, startups e empreendedores podem aproveitar a fintech para desenvolver novas soluções e criar valor em todo o cenário das finanças digitais.

Outros tópicos de discussão a serem aguardados podem incluir:

O papel das ferramentas de fintech com tecnologia de IA emsimplificação de processos em todo o setor

Como o banco digital e o banco aberto estão unindo bancos e fintechs

Principais táticas de segurança cibernética para evitar perdas financeiras e fraudes

ComoFerramentas de IA para contabilidade e finanças podem melhorar a precisão e fornecer insights valiosos

Gerenciamento de recursos estratégias e ferramentas para startups e empreendedores

O papel das Conferências de tecnologia financeira na formação do futuro das finanças

As conferências de fintech moldam o futuro das finanças ao promover a inovação, a colaboração e a troca de conhecimento entre os líderes do setor. Essas plataformas permitem que líderes de pensamento, investidores, tecnólogos e formuladores de políticas explorem tendências emergentes, discutam desafios regulatórios e apresentem soluções digitais de ponta.

As conferências de fintech também influenciam significativamente eventos de prestígio como o Fórum Econômico Mundial (WEF), onde as discussões e os insights das conferências de fintech informam as decisões políticas, moldam as agendas e destacam as prioridades relevantes do setor.

Dicas para planejar e aproveitar ao máximo uma Conferência de Fintech

As conferências de fintech são mais do que apenas comparecer. Para tirar o máximo proveito delas, tente planejar o que você fará antes, durante e depois de participar de cada evento.

Ferramentas como ClickUp tornam todo esse planejamento e implementação mais fáceis do que parece, prometemos.

O ClickUp pode ajudá-lo a planejar todos os eventos e tarefas relacionados à participação em conferências de fintech e muito mais. Aqui está um exemplo rápido de como você pode usá-lo para os eventos de 2024.

Antes de uma conferência de fintech

A participação em uma conferência de fintech começa com a compra de sua passagem, a busca de acomodações, a reserva de um voo e muito mais. É aqui que Visualização do calendário do ClickUp se destaca.

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendar para manter as equipes em sincronia

Use a visualização Calendar para obter uma perspectiva ampliada dos dias, semanas e meses em torno de cada evento. Crie tarefas e prazos para você mesmo para obter os ingressos e as reservas de que precisa.

À medida que a conferência se aproxima, verifique a agenda e planeje um itinerário para cada dia. Identifique quais atividades e discursos são de maior prioridade e quais você pretende ignorar e, em seguida, insira-os no ClickUp Calendar para que você sempre saiba o que está por vir quando estiver na conferência.

Personalize a agenda do ClickUp Agenda da conferência Modelo e use-o como um participante da conferência para mapear seu plano de jogo

Se você quiser um modelo para facilitar esse processo, dê uma olhada no Modelo de agenda de conferência do ClickUp . Ele foi criado para planejar uma conferência nos bastidores, mas, como todo modelo do ClickUp, é fácil de ser alterado para atender às suas necessidades (neste caso, como participante em vez de anfitrião).

Durante uma conferência de tecnologia financeira

As conferências geralmente nos deixam com pilhas de anotações e ainda mais informações em nossas cabeças que precisamos anotar ou discutir. É nesse ponto que Bloco de notas ClickUp está disponível! Use-o para fazer anotações rápidas sobre qualquer coisa que você aprenda ou que queira revisar mais tarde.

Capture notas sem esforço, edite-as com formatação avançada e converta-as em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar no ClickUp Notepad

Você também pode usar o Quadros brancos ClickUp para uma abordagem mais livre na qual sua equipe possa colaborar durante a conferência.

Depois de uma conferência de fintech

Depois de terminar a conferência, você estará pronto para analisar todas as informações coletadas em tarefas práticas e percepções valiosas. O ClickUp Whiteboards é a ferramenta perfeita para esse trabalho. Você também pode usar Reuniões do ClickUp para refletir e recapitular o evento com sua equipe.

Colabore visualmente com os membros da equipe nos ClickUp Whiteboards para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Aplicações diárias de fintech do ClickUp

O ClickUp está aqui para você em todos os momentos, não apenas nas conferências! Ele é um dos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos no mercado por um motivo.

Por exemplo, você pode usar Recursos financeiros do ClickUp para rastrear metas financeiras, supervisionar contas, calcular lucros e gerenciar despesas. Isso é útil para custos que vão desde a participação em conferências até operações diárias e orçamentos de projetos.

Com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp, você pode centralizar todos os seus dados financeiros e gerenciá-los com facilidade

Use os recursos financeiros juntamente com o Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp para organizar dados financeiros, controlar despesas e monitorar alocações orçamentárias.

O ClickUp também tem milhares de modelos para finanças, automação de processos de negócios gerenciamento de projetos e Modelos de TI (entre outros) para economizar seu tempo e dinheiro.

Crie fluxos de trabalho consistentes com o modelo Create Process Efficiently do ClickUp

Por exemplo, nossa coleção de modelos de aprimoramento de processos inclui o Modelo ClickUp Create Process Efficiently (Criar processos com eficiência) que fornece fluxos de trabalho estruturados e listas de tarefas.

Em resumo, o ClickUp tem ferramentas para ajudar em tudo, desde agendamento de recursos até a integração. Seja qual for a sua necessidade de ajuda, o ClickUp está aqui para salvar o dia.

Perguntas frequentes comuns

1. Qual é o significado de " fintech conference " ?

Uma conferência de fintech reúne profissionais do setor, empreendedores, investidores e formuladores de políticas em um evento que apresenta e promove discussões sobre inovações, tendências e desafios do setor. Essas conferências também facilitam a colaboração, a formação de redes e o compartilhamento de conhecimento para moldar o futuro das finanças.

**2. O que é uma exposição de fintech?

Uma exposição de fintech é semelhante a uma conferência de fintech (ou talvez incluída como parte de uma conferência). Essas exposições reúnem empresas de fintech, startups, investidores e outras partes interessadas que desejam apresentar seus produtos, serviços e inovações. Normalmente, as exposições de fintech apresentam estandes de exposição, demonstrações de produtos, palestras, eventos de networking e painéis de discussão.

3. O que é um fintech summit ?

Uma cúpula de fintech é uma reunião de alto nível de líderes do setor para discutir questões críticas, tendências e oportunidades no setor. Diferentemente de uma conferência tradicional de fintech, uma cúpula normalmente enfatiza discussões estratégicas com um objetivo final em mente, em vez de seguir um formato aberto. As cúpulas também costumam apresentar eventos de networking e apresentações de liderança de pensamento.

Do networking ao compartilhamento de conhecimento

Ao preencher seu calendário de 2024 com uma linha empolgante de conferências de fintech, lembre-se de que a organização eficiente e a colaboração perfeita são cruciais para maximizar sua experiência e seus insights.

O ClickUp revoluciona a navegação em conferências de fintech e simplifica a forma como você aborda o planejamento de eventos, o gerenciamento de tarefas e a aplicação de seus novos conhecimentos.

Você está pronto para transformar inspiração em ação com cada clique? Registre-se no ClickUp hoje mesmo -é grátis!