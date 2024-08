10 alternativas ao Accelo para gerenciamento de clientes e trabalho em 2024

Aqueles que usam o Accelo sabem de uma coisa: é um excelente software para tornar o trabalho produtivo e colaborativo, especialmente para funções de gerenciamento de projetos e de contato com o cliente.

Com seus recursos para monitorar vendas, tíquetes e faturamento para reuniões, planilhas de horas e agendamento, o Accelo automatiza as tarefas de rotina para economizar seu tempo. E com uma ampla gama de integrações populares, você pode ajustá-lo para se tornar uma plataforma capaz de otimizar as operações comerciais.

Mas uma luva pode não servir para todas as mãos! 🧤

Muitas pessoas procuram alternativas ao Accelo porque ele deixa a desejar em algumas áreas: Pode ser um desafio para as equipes não técnicas aprenderem, não atende a nichos de negócios e muitos acham que suas ferramentas e integrações estão desatualizadas. Além disso, existem custos adicionais para aumentar os limites de armazenamento e acessar novos recursos.

Mas a boa notícia é que existem muitos outros ferramentas de gerenciamento de projetos podem atender melhor às suas necessidades. Pronto para experimentá-las?

O que você deve procurar nas alternativas ao Accelo?

Uma boa automação comercial a solução de automação comercial deve reunir os recursos analíticos de um CRM e a flexibilidade de um pacote de gerenciamento de projetos. Ela também deve cuidar de todo o seu fluxo de trabalho comercial, desde a elaboração de uma cotação até o faturamento.

Não importa se você é uma empresa de serviços profissionais, uma empresa de manufatura ou uma agência de talentos - empresas de todos os tipos e tamanhos precisam de uma boa solução de software para otimizar as principais tarefas operacionais.

A maioria das alternativas do Accelo apresenta integração de CRM, geração de propostas, portais de clientes e ferramentas de comunicação, mas o software também deve ter os recursos necessários para atender às necessidades específicas de sua empresa.

Se estiver considerando uma alternativa ao Accelo, procure alguns recursos e atributos importantes no software. Aqui estão alguns aspectos que você deve ter em mente ao selecionar as alternativas adequadas ao Accelo:

Interface intuitiva: Opte por um layout limpo e de fácil navegação em seu software. Um bom negócio software de operações pode ser usado ao máximo por praticamente qualquer pessoa

Opte por um layout limpo e de fácil navegação em seu software. Um bom negócio software de operações pode ser usado ao máximo por praticamente qualquer pessoa Acessibilidade móvel: Permita o acesso e o gerenciamento em movimento por meio de dispositivos móveis para equipes remotas ou trabalho de campo. Com o trabalho remoto e híbrido se tornando a norma, e não a exceção, a acessibilidade móvel e off-line é uma aposta para as alternativas atuais do Accelo

Permita o acesso e o gerenciamento em movimento por meio de dispositivos móveis para equipes remotas ou trabalho de campo. Com o trabalho remoto e híbrido se tornando a norma, e não a exceção, a acessibilidade móvel e off-line é uma aposta para as alternativas atuais do Accelo Opções de personalização: Adapte a plataforma ao seu fluxo de trabalho e preferências específicas. Um alto grau de personalização em seu software ajuda você a usar a ferramenta exatamente como deseja

Adapte a plataforma ao seu fluxo de trabalho e preferências específicas. Um alto grau de personalização em seu software ajuda você a usar a ferramenta exatamente como deseja Integração com ferramentas existentes: Toda empresa usa várias ferramentas para funções essenciais. Verifique se as alternativas do Accelo que você selecionou podem se integrar facilmente a CRMs, softwares de contabilidade, plataformas de comunicação e outras ferramentas essenciais que você usa

Toda empresa usa várias ferramentas para funções essenciais. Verifique se as alternativas do Accelo que você selecionou podem se integrar facilmente a CRMs, softwares de contabilidade, plataformas de comunicação e outras ferramentas essenciais que você usa Recursos de gerenciamento de projetos: Considere a complexidade de seus projetos, a necessidade de alocação de recursos, ferramentas de colaboração e recursos de relatórios antes de escolher a ferramenta

Considere a complexidade de seus projetos, a necessidade de alocação de recursos, ferramentas de colaboração e recursos de relatórios antes de escolher a ferramenta Controle de tempo e faturamento: Certifique-se de que as alternativas do Accelo em sua lista ofereçam controle de tempo preciso, faturamento contínuo em diferentes moedas e impostos e processamento de pagamento integrado

Certifique-se de que as alternativas do Accelo em sua lista ofereçam controle de tempo preciso, faturamento contínuo em diferentes moedas e impostos e processamento de pagamento integrado Escalabilidade: Escolha um plano de projeto que suporte o crescimento de sua empresa, sem atualizações frequentes ou custos adicionais significativos

Escolha um plano de projeto que suporte o crescimento de sua empresa, sem atualizações frequentes ou custos adicionais significativos Preços transparentes: Evite softwares com taxas ocultas e estruturas de preços complexas, que podem levar a custos inesperados

As 10 melhores alternativas ao Accelo para usar em 2024

Compilamos uma lista das 10 melhores alternativas ao Accelo para otimizar seu fluxo de trabalho melhore a eficiência e gere lucratividade para toda a organização.

Vamos decodificar como eles se comportam uns contra os outros.

1. ClickUp

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Se estiver procurando uma plataforma superutilizável e altamente capaz, escolha o ClickUp.

Com seus recursos de ponta combinados com uma interface intuitiva, você pode aproveitar o poder do Software de gerenciamento de projetos do ClickUp das seguintes maneiras:

Simplifique o gerenciamento de tarefas: Delegue trabalho aos membros da sua equipe em tempo real Controle de tempo eficiente: Meça o tempo para cada tarefa e acesse os cronogramas de trabalho globalmente com oRecursos de controle de tempo do ClickUp como planilhas de horas manuais Fluxos de trabalho automatizados: Selecione entre mais de 100 automações paraeconomizar tempo e agilizar fluxos de trabalho, tarefas de rotina e transferências de projetos Comunicação e colaboração: Dê feedback em tempo real e colabore em documentos. ComClickUp Docstodos os seus arquivos e documentos estão em um só lugar, com fácil acesso para todos os membros da equipe. Além disso, a equipe pode se comunicar com eficiência usando os recursos integrados de bate-papo e comentários. Personalização: Simplifique suas tarefas diárias com exibições e modelos personalizados e evite a troca de aplicativos com mais de 200 integrações nativas para ferramentas externas Flexibilidade: UseAs mais de 15 exibições altamente flexíveis do ClickUp epainéis de análise em tempo real para obter visibilidade dos projetos com base em suas necessidades

A operação comercial é muito fácil com as diversas ferramentas que você obtém com o CRM do ClickUp .

Crie planilhas de horas no ClickUp para coletar e visualizar o tempo rastreado em tarefas e locais para ter uma visão rápida do seu progresso

Melhores recursos do ClickUp

Defina uma ordem clara de operações com dependências de tarefas, marcando-as como "aguardando" ou "bloqueando" outras

Reúna o faturamento, a fatura e os relatórios em um fluxo de trabalho único e contínuo

Use modelos personalizados comoModelo de Carta de Projeto do ClickUp para definir o objetivo do projeto, delegar tarefas e gerenciar prazos

Simplifique sua programação diária e visualize reuniões em seu calendário para aumentar a produtividade

Agrupe entradas de tempo, veja estimativas e segmente entradas faturáveis e não faturáveis

Conecte mais de 1.000 ferramentas e integrações gratuitamente, como Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly e muito mais

O Modelo de Carta de Projeto do ClickUp fornecerá tudo o que você precisa para planejar e entregar projetos bem-sucedidos

Limitações do ClickUp

Usar a ferramenta em todo o seu potencial pode ser um desafio para novos usuários

Nem todos os recursos foram incluídos no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Escória

via Escória O Scoro, uma solução de gerenciamento de trabalho baseada em nuvem, tem como objetivo otimizar várias partes de suas operações e fluxos de trabalho, aumentando a lucratividade de sua empresa e mantendo a satisfação do cliente.

O Scoro é um hub central para gerenciar todos os aspectos de sua empresa de serviços profissionais, seja ela uma consultoria, uma agência, um freelancer, etc. A ferramenta permite que você gerencie finanças, clientes e projetos em um único lugar.

Além disso, a ferramenta ajuda você a acompanhar a execução do projeto melhorar as interações com os clientes e obter insights cruciais por meio de dados. Tudo isso ajuda a aumentar os resultados de sua agência.

O Scoro é a solução perfeita para software de gerenciamento de projetos para empresas de médio porte.

Melhores recursos do Scoro

Escolha o recurso Predictive Profitability com tecnologia de IA para analisar seus dados históricos e prever a lucratividade do projeto

Crie propostas e estimativas, gerencie projetos desde a cotação até o pagamento e acompanhe tarefas com prazos e dependências

Mantenha um banco de dados centralizado para leads e clientes, incluindo registros de comunicação e histórico de atividades

Crie suas integrações e envie-as ao Scoro Marketplace para uso

Gerencie seus retentores com o software de gerenciamento de retentores para trabalhos recorrentes com clientes

Limitações do Scoro

Os usuários relatam limitações no planejamento de recursos, funcionamento em metodologias ágeis ou gerenciamento de dependências para fluxos de trabalho complexos

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos quanto a versão web

As equipes orientadas por dados enfrentam opções de personalização restritas

Ferramentas limitadas de gerenciamento de projetos para projetos complexos ou de nicho

Preços do Scoro

Essencial: US$ 28/mês por usuário

US$ 28/mês por usuário Padrão: US$ 42/mês por usuário

US$ 42/mês por usuário Pro: $71/mês por usuário

$71/mês por usuário Ultimate: Entre em contato para saber o preço

Scoro ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

4,5/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

3. Avaza

via Avaza O Avaza é um trabalho unificado e software de gerenciamento de clientes . Ele oferece gerenciamento de recursos, programação de recursos , controle de tempo e despesas, cotação e faturamento e bate-papo com a equipe.

Aproveite todos os recursos da Avaza para aumentar a produtividade da sua equipe e reduzir a curva de aprendizado com o suporte on-line instantâneo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Embora outras alternativas ao Accelo ofereçam funcionalidades semelhantes, o que diferencia a Avaza é seu foco em IA generativa, comunicação contextual, ciclos de feedback do cliente, gerenciamento financeiro em tempo real e experiências personalizadas do cliente.

A Avaza simplifica a interação e a cooperação entre os membros da equipe ao permitir a atribuição de tarefas em tempo real, o compartilhamento de arquivos e os comentários. Você pode receber feedback instantâneo das tarefas e se comunicar por meio de chats e e-mails em tempo real.

Além disso, você pode transformar e-mails em tarefas graças à integração inteligente de e-mails. Isso também mantém todo o trabalho necessário em um único local para acompanhamento.

Melhores recursos do Avaza

Selecione os indivíduos mais adequados para cada tarefa por meio de recomendação de algoritmo alimentado por IA, que considera tantorequisitos do projeto e a experiência individual

Vincule tópicos e bate-papos a elementos específicos do projeto, promovendo a comunicação relevante

Obtenha insights em tempo real sobre a lucratividade e a saúde financeira do projeto

Crie "Project Rooms" personalizadas para cada cliente e ofereça acesso seguro a informações, atualizações, documentos e canais de comunicação do projeto

Convide qualquer pessoa para monitorar o tempo, definir taxas por projeto ou por usuário e desfrutar de faturamento e relatórios fáceis

Limitações do Avaza

Funcionalidade e opções de personalização limitadas em comparação com outras alternativas do Accelo que oferecem serviços dedicadosgerenciamento de fluxo de trabalho ferramentas

É um desafio para usuários não técnicos configurar automação complexa ou condicional

Os usuários relatam problemas de desempenho e estabilidade com equipes muito grandes ou ao gerenciar vários projetos simultaneamente

Preços do Avaza

Gratuito

Inicial: $11,95/mês

$11,95/mês Básico: $23,95/mês

$23,95/mês Negócios: $47,95/mês

Avaza ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

4,5/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 410 avaliações)

4. Wrike

via Wrike O Wrike é uma plataforma extremamente versátil que maximiza o desempenho da sua equipe, acelera o crescimento e melhora a experiência do cliente. Seus recursos de personalização exclusivos e abrangentes também tornam o trabalho menos exigente e mais divertido.

Quer você seja uma pequena empresa ou uma grande corporação, o Wrike pode ser personalizado para atender às suas necessidades exclusivas.

Com ferramentas de nicho específicas do setor, mais de 400 integrações de aplicativos populares e white labeling de API aberta, o Wrike é uma solução de gerenciamento de projetos para todos os tipos de negócios.

Melhores recursos do Wrike

Personalize seu trabalho além das tarefas e projetos padrão, visualizando fluxos de trabalho, identificando a hierarquia e monitorando as metas de negócios

Analise a atividade da equipe e a distribuição da carga de trabalho para identificar possíveis gargalos e sugerir ajustes

Elimine a necessidade de downloads e uploads complicados de arquivos com a edição colaborativa em tempo real

Trabalhe em projetos com arquivos pré-construídosmodelos personalizados* Automatize tarefas repetitivas, crie processos repetíveis e padronize as práticas recomendadas em todos os projetos

Limitações do Wrike

Não há ferramentas automatizadas de anotações disponíveis

Opções limitadas para visualrastreamento de projetos como mapas mentais ou exibições personalizadas flexíveis

Não há opção de bate-papo para comunicação em tempo real

Os usuários podem precisar monitorar suas caixas de entrada, pois algumas integrações têm notificações atrasadas

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

5. HubSpot

via HubSpot A HubSpot é um pacote de CRM muito popular e capaz.

A ferramenta ajuda a conectar seus dados, equipes e clientes em uma única plataforma que se expande junto com a sua empresa. Ela oferece seis produtos principais e outras ferramentas que dão suporte a diferentes departamentos: marketing, vendas, serviços, CMS, operações e comércio. Ela facilita o crescimento dos negócios, concentrando-se em seus clientes.

Você pode escolher os produtos de que precisa na plataforma da HubSpot. Cada produto da plataforma está conectado ao mesmo banco de dados de CRM, o que lhe dá uma visão incrível de cada contato em cada estágio do seu funil de vendas.

Melhores recursos da HubSpot

Gerencie contatos, negócios, tarefas e envie e-mails com um plano de CRM gratuito

Obtenha compartilhamento contínuo de dados e uma visão holística da jornada do cliente com um CRM central

Crie sites profissionais, publique posts em blogs e gerencie páginas de destino com ferramentas de gerenciamento de projetos facilmente acessíveis, como o construtor de sites e o sistema de gerenciamento de conteúdo da HubSpot

Oferece vários canais de suporte ao cliente, incluindo chat ao vivo, e-mail e telefone, além de uma base de conhecimento robusta

Atraia clientes por meio de conteúdo valioso e da construção de relacionamentos, em vez de uma abordagem fria

Limitações da HubSpot

Você pode ter dificuldade para migrar de plataformas de CRM antigas, o que resulta em limitações para importar notas, e-mails, anexos, atividades da linha do tempo, contatos anteriores e negócios

Menos controle sobre a restrição de acesso e a concessão de permissões

Ferramentas limitadas de relatórios personalizados

Falta de ferramentas nativas de controle de tempo

Preços da HubSpot

Ferramentas gratuitas

Iniciante (vendas): US$ 20/usuário por mês

US$ 20/usuário por mês Profissional (vendas): US$ 500 por mês

US$ 500 por mês Empresarial (vendas): uS$ 1.500 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

6. SuiteDash

via SuiteDash O SuiteDash é um software empresarial completo que combina os elementos do software de portal do cliente, CRM, gerenciamento de projetos, faturamento e muito mais.

É uma ferramenta de gerenciamento de negócios para suas operações internas e um portal voltado para o cliente para comunicação e colaboração. Com sua plataforma integrada e automatizada, as empresas podem lidar com todo o fluxo de trabalho de vendas e operações em um único painel, eliminando assim o uso de vários softwares.

O SuiteDash oferece uma combinação de funcionalidades, como um construtor de funil de vendas, portais de clientes com etiqueta branca e até mesmo um sistema avançado de gerenciamento de vendas automação de marketing o que aumenta o sabor exclusivo das ofertas.

Melhores recursos do SuiteDash

Projete funis de várias etapas para converter leads em clientes, automatize a inscrição em processos de integração e acompanhe o progresso em cada etapa

Marque o portal do cliente com seu logotipo e cores para criar uma experiência personalizada para seus clientes

Configure fluxos de trabalho complexos com lógica de ramificação e acionadores condicionais para automatizar as aprovações,ajustes orçamentáriose atualizações de dados com base em critérios específicos

Forneça aos seus clientes acesso a informações, arquivos, atualizações e faturas do projeto

Atribua tarefas, defina prazos e comunique-se com os membros da equipe por meio de bate-papo e discussões incorporados

Limitações do SuiteDash

Alguns usuários consideram a plataforma repleta de recursos intimidante para usar no início

Os usuários tiveram um pequeno atraso ao alternar entre as ferramentas do software

Preços do SuiteDash

Teste gratuito de 14 dias

Start: $19/mês

$19/mês Thrive: $49/mês

$49/mês Pinnacle: $99/mês

$99/mês O VIP Power-Up está disponível em todos os planos pagos por US$ 50/mês

Classificações e resenhas do SuiteDash

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

7. Tempo grande

via BigTime O software BigTime é uma plataforma de automação de serviços profissionais (PSA) baseada em nuvem, adequada para empresas de todos os tamanhos. É uma solução on-line de tempo e faturamento projetada especificamente para as necessidades de empresas de serviços profissionais, como empresas de consultoria e escritórios de contabilidade, equipes jurídicas e empresas de engenharia.

O BigTime se concentra em simplificar as operações, otimizar a utilização de recursos e melhorar a visibilidade financeira dessas empresas. Com seus recursos avançados, você pode acompanhar e agir com base em suas métricas operacionais para expandir seus negócios de forma eficaz.

Melhores recursos do BigTime

Padronize processos de projetos recorrentes criando modelos e manuais reutilizáveis

Reduzir o tempo de bancada, mudando o foco das alocações históricas para a previsão de utilização da equipe

Obtenha uma visão da saúde do negócio com gerenciamento completo de AR, reconhecimento de receita e projeções

Use ferramentas de controle de tempo, como planilhas de tempo definidas pela semana de trabalho, e flexibilize os horários de envio com recursos opcionais de bloqueio

Limitações do BigTime

A capacidade de resposta do suporte ao cliente pode melhorar

Os usuários relataram problemas com determinadas integrações de aplicativos

Falta de um recurso nativo de bate-papo em equipe

Não há planos gratuitos disponíveis

Preços do BigTime

Essenciais: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Advanced: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Premier: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Projetor: $60/mês por usuário

BigTime avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (630+ avaliações)

8. SmartSuite

via SmartSuite O SmartSuite, um gerenciamento de trabalho colaborativo atende às necessidades de diferentes departamentos, como gerenciamento de projetos vendas, RH e recrutamento, governança e conformidade com riscos, sucesso do cliente, marketing e muito mais.

O SmartSuite se integra a mais de 5.000 aplicativos e ferramentas populares para otimizar seu fluxo de trabalho. Você também pode gerar relatórios e usar modelos personalizados para apresentar os relatórios aos seus clientes.

Para empresas de pequeno e médio porte, o SmartSuite oferece ferramentas pré-construídas. Além disso, as grandes empresas podem se beneficiar do software operacional de gerenciamento de trabalho (WorkOS), que inclui ferramentas especializadas de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do SmartSuite

Trabalhe de forma mais eficiente com o ambiente totalmente integrado do SmartSuite, onde documentos, planilhas, apresentações, calendários e e-mails se integram perfeitamente

Crie relatórios, propostas e faturas automáticas com base em modelos predefinidos e dados em tempo real

Use a IA para recomendar as pessoas mais adequadas para as tarefas com base em suas habilidades, conhecimentos e capacidade de carga de trabalho

Limitações do SmartSuite

Equipes grandes ou projetos complexos com uso intenso de dados podem ter problemas de desempenho ou sobrecarga do sistema

Os recursos de fórmula em planilhas podem parecer restritivos para usuários que dependem de cálculos complexos ou de manipulação avançada de dados

O plano gratuito oferece acesso restrito a determinados recursos e dados do projeto

Preços do SmartSuite

Gratuito

Equipe: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Profissional: $28/mês por usuário

$28/mês por usuário Enterprise: $41/mês por usuário

SmartSuite avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 21 avaliações)

9. Plutio

via Plutio A ferramenta usa automação, colaboração e gerenciamento de documentos para melhorar a eficiência e a produtividade da sua equipe. Você pode consolidar facilmente toda a comunicação do seu projeto em um só lugar. Além disso, os processos avançados do Plutio o ajudam a adicionar automaticamente detalhes do projeto, como URLs, datas, caixas de seleção, classificações e membros da equipe.

A Plutio é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos projetada para simplificar vários processos de negócios, incluindo integração de clientes, criação de propostas, gerenciamento de contratos, reuniões de gerenciamento de projetos, planejamento e entrega de projetos.

Com seu painel interativo personalizável, você pode obter rapidamente modelos pré-fabricados para várias necessidades de planejamento e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Plutio

Gerencie processos voltados para o cliente, como integração, propostas e contratos

Use o construtor de fluxo de trabalho visual para criar fluxos de trabalho personalizados para qualquer processo de negócios

Automatize tarefas repetitivas e personalize os acionadores para que se adaptem às suas necessidades exclusivas

Forneça aos clientes acesso seguro a documentos relevantes, atualizações de projetos e canais de comunicação em um portal de marca

Integre-se a várias ferramentas e serviços, como CRM, software de contabilidade e plataformas de assinatura eletrônica, simplificando ainda mais o seu fluxo de trabalho e eliminando silos de dados

Limitações do Plutio

Os usuários tiveram problemas na resolução de reclamações com o atendimento ao cliente

Falta de recursos de gerenciamento de tarefas

Recursos limitados para controle de tempo

Preços do Plutio

Solo: $19/mês

$19/mês Estúdio: $39/mês

$39/mês Agência: $99/mês

Plutio classificação e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 155 avaliações)

10. OmniFocus

via OmniFocus O OmniFocus é um poderoso software de gerenciamento de tarefas projetado para profissionais e indivíduos ocupados que buscam uma abordagem altamente estruturada e personalizável para gerenciar suas listas de tarefas.

Ele atende a usuários de Mac e iOS, com sincronização perfeita de plataformas e uma experiência de usuário unificada para gerenciamento de trabalho pessoal.

Melhores recursos do OmniFocus

Capture e organize todas as suas atividades em um sistema avançado e fácil de manter

Configure itens para serem repetidos em cronogramas do mundo real

Crie etiquetas para coisas como local, pessoa, nível de energia, prioridade e assim por diante

As perspectivas personalizadas se adaptam ao seu fluxo de trabalho, independentemente de sua complexidade

Proteja dados pessoais com criptografia de ponta a ponta

Adicione notas aos seus itens para que você tenha as informações necessárias ao concluir uma ação

Limitações do OmniFocus

Não há ferramentas de colaboração ou de gerenciamento de projetos para equipes

Não é para uso comercial

Não há recursos de controle de tempo

A ferramenta é compatível apenas com produtos Apple

Preços da OmniFocus

Teste gratuito de 14 dias

Assinatura: US$ 9,99/mês (renovação automática)

US$ 9,99/mês (renovação automática) OmniFocus para a Web: US$ 4,99/mês (renovação automática)

US$ 4,99/mês (renovação automática) Licença Standard v4: Pagamento único de US$ 74,99

Pagamento único de US$ 74,99 Licença Pro da v4: Pagamento único de $149,99

Avaliações e resenhas do OmniFocus

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

Encontre a alternativa perfeita para o Accelo

Essas dez opções podem encerrar sua busca por alternativas ao Accelo para simplificar e aprimorar suas operações comerciais. Embora cada ferramenta desta lista tenha um bom desempenho se for combinada com as necessidades comerciais corretas, você não pode errar com uma ferramenta multifuncional poderosa - ClickUp!

O ClickUp ajuda a integrar CRM, automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de tempo, relatórios e funções de comunicação em uma única plataforma. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para simplificar os processos de trabalho, melhorar a produtividade e aprimorar a colaboração da equipe.