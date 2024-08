Evernote vs. Todoist. Todoist: Qual ferramenta será melhor em 2024?

Sabemos que seu cérebro está transbordando de ideias, tarefas e trechos de brilhantismo. Você faz malabarismos com planos de viagem, metas de poupança, prazos de projetos e muito mais! Você merece uma pequena ajuda.

Você deve ter considerado a possibilidade de fazer anotações e aplicativos de gerenciamento de tarefas que são úteis enquanto você trabalha em várias coisas em sua vida.

Há excelentes aplicativos de anotações disponíveis no mercado, mas a escolha do aplicativo certo para suas necessidades pode exigir tempo e esforço. Cada um de nós é único - isso significa experimentá-los como parte de sua rotina diária para ver se eles se integram bem ao seu fluxo atual.

Ferramentas populares como Evernote e Todoist surgem como escolhas fáceis. Mas entendemos que você gostaria de fazer uma escolha informada.

Portanto, prepare-se para o confronto das anotações: Todoist vs. Evernote. Você explorará uma representação detalhada de seus recursos, preços, suporte e muito mais.

No final, também apresentaremos outro concorrente que pode surpreendê-lo.

O que é o Evernote?

via Evernote O Evernote é um aplicativo versátil para fazer anotações e gerenciar tarefas. Projetado para arquivamento, ele permite que você crie notas enriquecidas com fotos, clipes de áudio e conteúdo da Web salvo.

O Evernote tem uma base de usuários impressionante de 250 milhões, dos quais 10% são usuários pagos. Conhecido por sua versatilidade na tomada de notas, é uma plataforma completa que ajuda a organizar e capturar ideias.

Esse anotações é uma solução perfeita para quem usa vários dispositivos. Ele permite que você organize notas em cadernos virtuais, marque-as, adicione anotações e pesquise, edite ou exporte facilmente.

Ele permite que os usuários colaborem e compartilhem conhecimento em tempo real em contextos pessoais ou profissionais.

Aqui está um resumo rápido de seus recursos mais importantes:

Notas diárias

via Evernote Você pode capturar ideias no Evernote de várias formas. Você terá a flexibilidade de usar texto simples, imagens, gravações de áudio ou até mesmo recortes da Web para criar notas diversas e multimídia, de acordo com sua necessidade.

Você pode organizar notas em Notebooks para diversas necessidades e usar as opções de formatação para torná-las apresentáveis.

Além disso, ele sincroniza todas as suas anotações em todos os seus dispositivos para que você possa acessá-las o tempo todo, mesmo off-line.

Colaboração

via Evernote O Evernote é altamente eficaz quando se trata de formação de equipes. Ele permite que você trabalhe e compartilhe informações com outros membros da equipe sem esforço. O recurso de sincronização automática acompanha o progresso e garante que todos estejam na mesma página.

O Evernote facilita o compartilhamento de notas. Seja em agendas de reuniões, ideias de design, planos de viagem, relatórios ou listas de tarefas, você pode compartilhá-las sem esforço.

Quando uma nota é compartilhada no Evernote, os destinatários podem acessá-la diretamente da seção 'Compartilhado comigo' no aplicativo, garantindo atualizações em tempo real para a versão mais recente sempre que a abrirem.

Compatibilidade entre plataformas

via Evernote Você pode trabalhar em várias plataformas, incluindo Windows, macOS, iOS, Android e navegadores da Web. Isso permite que você acesse informações e notas quando e onde quiser, independentemente do seu dispositivo.

Você também pode usar o Evernote para gerenciamento de projetos, pois ele se integra às suas ferramentas existentes, aumentando a produtividade sem esforço. Vincule-se diretamente ao Google Calendar, Slack e Microsoft Teams para ter uma experiência aprimorada.

Organização personalizada

via Evernote Com o Evernote, você pode criar cadernos para categorizar seu conteúdo usando o recurso de tags. Isso permite que você acesse rapidamente as informações quando necessário, tornando sua experiência de anotações eficiente.

As etiquetas no Evernote são como palavras-chave para suas notas, tornando-as fáceis de encontrar. Use etiquetas quando uma nota se encaixar em mais de uma categoria ou se quiser filtrar resultados em um caderno específico por uma palavra-chave. É útil para associar notas a categorias, memórias ou locais.

Prós do Evernote

Recurso intuitivo de pesquisa com IA para ajudá-lo a obter as informações corretas de suas notas de forma rápida e confiável

Fornece múltiplosmodelos personalizáveis e até permite que você crie seu próprio modelo do zero

Contras do Evernote

O desempenho é afetado devido a atrasos ocasionais

O que é Todoist?

via Todoist Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas projetado para que os usuários organizem e planejem suas atividades diárias. Diferentemente das ferramentas tradicionais de lista de tarefas, ele oferece um serviço baseado em nuvem que é mais fácil de acessar e gerenciar e tarefas em vários dispositivos.

O aplicativo tem uma estrutura de design minimalista que adota uma interface fácil de usar. Você pode definir datas de vencimento e atribuir prioridades para gerenciar melhor sua carga de trabalho.

Vamos nos aprofundar em alguns de seus principais recursos:

Criação de tarefas

via Todoist O Todoist pode ajudá-lo a anotar rapidamente suas tarefas. Insira qualquer coisa no campo de tarefas do Todoist e experimente seu exclusivo reconhecimento de linguagem natural - ele preenche instantaneamente sua lista de tarefas.

O Todoist categoriza automaticamente suas tarefas nas visualizações Hoje, Próximas e filtro personalizado, ajudando a priorizar seu trabalho crítico.

Você pode lidar eficientemente com várias tarefas selecionando várias de uma vez. Isso permite o reagendamento rápido, a definição de prioridades, a movimentação ou a edição em lote, liberando-o para se concentrar em assuntos mais importantes.

Ele também permite que você crie tarefas usando seu computador, telefone ou qualquer outro dispositivo.

Integrações de software

via Todoist O Todoist suporta muitas integrações de software para conectar o aplicativo a outras ferramentas. Essas integrações ajudam a simplificar os fluxos de trabalho.

Ele permite que você colabore de forma mais eficaz, transformando as mensagens de seus arquivos favoritos em mensagens de texto ferramentas de comunicação da equipe em tarefas práticas sem precisar alternar entre aplicativos.

Alguns exemplos de integração incluem PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier e Zendesk. Você pode até personalizar o Todoist com recursos adicionais no aplicativo.

Dependências

via Todoist As dependências são outro recurso útil de gerenciamento de projetos que o Todoist oferece se você usar uma integração como o Ganttify. Ele permite que você visualize vários projetos em um único gráfico de Gantt, estabeleça dependências de tarefas e defina datas de início e término para cada tarefa.

Quando há um atraso em uma tarefa, você pode ajustar a data no gráfico de Gantt, e todas as tarefas dependentes serão atualizadas de acordo. Ao definir as dependências entre as tarefas, você pode concluí-las na ordem correta, garantindo que as tarefas incompletas não o bloqueiem.

Seus gráficos de Gantt e projetos Todoist permanecem consistentemente atualizados graças à sincronização bidirecional. Você pode compartilhar instantaneamente uma linha do tempo somente leitura com clientes ou colegas para comunicar o status e o progresso de um projeto.

O uso de um gráfico de Gantt com o Todoist fornece uma maneira valiosa de consolidar vários projetos e obter uma visão geral abrangente.

Orçamento

via Todoist Todoist colaborou com o conhecido aplicativo de orçamento YNAB (You Need a Budget) para desenvolver um modelo detalhado.

Esse modelo o orienta a organizar as finanças, reduzir dívidas, atingir objetivos de economia e cultivar um hábito de orçamento sustentável.

Você também pode definir orçamentos para tarefas ou projetos e acompanhar regularmente os gastos em relação aos orçamentos para garantir que está no caminho certo.

Prós do Todoist

Linguagem intuitiva e natural para criar, programar e priorizar tarefas

O plano gratuito tem recursos suficientes para o gerenciamento de projetos

Contras do Todoist

Requer uma conexão estável com a Internet

Quais são as diferenças entre o Evernote e o Todoist?

O Evernote é usado principalmente para fazer anotações, enquanto o Todoist é um aplicativo de lista de tarefas multiplataforma. Mas, em última análise, eles fazem coisas semelhantes, o que pode ser confuso na hora de escolher um deles. Por isso, detalhamos as diferenças para você:

1. Facilidade de uso

Ao usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos, a última coisa que você quer é uma interface de usuário complicada. Vamos fazer uma rápida comparação entre esses dois aplicativos.

Evernote

O Evernote é muito simples de entender. Você pode clicar em "Adicionar nota" para começar e começar a digitar ou adicionar uma foto, um clipe de áudio ou um vídeo. Você encontrará uma barra de navegação na parte inferior que o ajudará a criar uma lista de verificação e modelos prontos para começar. O processo é muito simples e direto.

Recentemente, eles mudaram a marca de seu painel. O painel agora parece desordenado, com todas as suas anotações em um só lugar. Mas o aplicativo mantém suas anotações conectadas, sincronizando vários dispositivos e outros aplicativos.

Todoist

O Todoist quer que você se destaque no momento em que começar. Eles integraram um guia passo a passo que o orientará em tudo o que você precisa saber.

Ele fornece informações perspicazes sobre a criação de projetos, cronogramas, subtarefas e tarefas recorrentes. Ele também oferece uma ampla variedade de modelos para atender às suas necessidades.

Assim como o Evernote, ele também se integra perfeitamente a outros aplicativos. Se você for um usuário premium, será notificado por e-mail e telefone na hora certa.

Ponto de bônus: Quando você concluir tarefas ou projetos específicos, o Todoist o recompensará usando o sistema de recompensa incorporado, o Karma! Os proprietários do aplicativo reconhecem que o cérebro humano gravita em torno da conclusão de suas tarefas se for recompensado. Esses pontos de Karma o ajudam a controlar melhor sua produtividade.

2. Acessibilidade

Uma ferramenta de produtividade deve ser acessível e estar à mão onde quer que você vá! Vamos ver como essas ferramentas se saem nessa área.

Evernote

O Evernote é de fácil acesso e você pode acessar suas anotações usando qualquer dispositivo - Web, Android ou iOS. Mas ele é limitado, pois você pode usar dois dispositivos somente se estiver usando o plano básico.

Todoist

O Todoist se concentra no aplicativo móvel, tornando-o acessível para dispositivos iOS e Android. Ele integrará lembretes ao seu telefone e você será notificado quando necessário.

3. Preços

Independentemente dos recursos desejados, você precisa se manter dentro do seu orçamento. E obter os recursos mais desejados dentro de seu orçamento é uma parte crucial da escolha da ferramenta certa.

Evernote

O Evernote oferece um plano gratuito, permitindo que você faça o maior número possível de anotações. No entanto, você não poderá usar as Tarefas e o uso será limitado a apenas dois dispositivos.

Seus custos profissionais são um pouco mais altos em comparação com o Todoist, mas estão na faixa de preço acessível.

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Profissional: US$ 17,99/mês

Todoist

Você pode usar o Todoist sem gastar um centavo.

Iniciante: Gratuito

Gratuito **Profissional: US$ 4/mês

Empresarial: $6/mês por membro

Eles oferecem um grande desconto de 70% para educadores e estudantes.

Evernote Vs. Todoist: Temos um campeão?

O Todoist e o Evernote são tipos de aplicativos muito diferentes: o primeiro permite que você se mantenha em dia com as tarefas, enquanto o segundo ajuda você a se lembrar. Ambos são aplicativos altamente qualificados, disponíveis em versões gratuitas e bem equipados para uso diário.

Mas, em um confronto direto, o Todoist se sai notavelmente bem, com facilidade de uso, mais acessibilidade e melhor preço.

Evernote Vs. Todoist no Reddit

Levamos o assunto ao Reddit para entender como os usuários se sentem ao usar esses aplicativos de produtividade. Muitos desses usuários esclareceram sua preferência pelo uso do Todoist.

"_O Todoist tem dezenas de recursos a mais, é robusto, fácil de usar, fácil de reprogramar dias ocupados, fácil de priorizar, usa linguagem simples, entende projetos, subtarefas, alertas personalizáveis... O Evernote é sobre fazer tarefas únicas, não planejar e executar o plano."

"Eu uso o Todoist e o Todoist é muito mais sofisticado e poderoso. Tenho filtros avançados para que apenas determinadas tarefas com rótulos específicos apareçam. O EN é muito simples em comparação."

Mas também encontramos alguns usuários que estão satisfeitos com o Evernote:

"A melhor parte do Evernote é que suas ferramentas podem ser modificadas e usadas como e como qualquer pessoa quiser. Ele também oferece uma forma dinâmica de fluxo de trabalho, para ajudar os usuários a mudar seu fluxo de trabalho, se encontrarem algo mais útil e produtivo, em vez de prendê-los a fluxos de trabalho específicos..."

O melhor Evernote vs. Todoist Todoist: ClickUp

O Evernote e o Todoist são ótimos para fazer anotações e gerenciar tarefas. Mas você acabou de ver que, mesmo com certas semelhanças, cada ferramenta atende a necessidades muito específicas e limitadas.

Vamos apresentar a você uma ferramenta que pode fazer muito mais do que fazer anotações e gerenciar tarefas.

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que permite gerenciar projetos, fazer anotações e acompanhar o progresso. É altamente adequada para estudantes, proprietários de pequenas empresas e funcionários de empresas de grande porte.

Embora tanto o Evernote quanto o Todoist se concentrem na simplicidade, o ClickUp se distingue por muitos recursos e opções de personalização. Isso o torna um bom Evernote e Todoist Alternativa ao Todoist .

É uma das mais poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos, embora seu amplo conjunto de recursos e sua interface densa possam sobrecarregar alguns usuários.

Vamos ver como o ClickUp o ajuda em seu trabalho:

Colaborar com sua equipe

Documentos do ClickUp

permite que você

editar qualquer documento com sua equipe

o recurso de edição de documentos, com várias pessoas editando um documento simultaneamente.

Atribua ações aos membros da equipe apenas com um comentário. Transforme o texto do documento em ações e atribua-o a indivíduos.

Colabore em documentos com sua equipe, adicione comentários e atribua tarefas a outros membros diretamente no ClickUp Doc

Compartilhe seu documento sem esforço por meio de um URL e gerencie facilmente as permissões de edição para a equipe ou convidados.

Para delegação eficiente e gerenciamento de tarefas, basta vincular seus Docs a tarefas. Aprimore os fluxos de trabalho adicionando widgets - tudo sem esforço no editor de documentos.

Criar e gerenciar tarefas

Use Tarefas Clickup para visualizar e organizar tarefas por status, prioridade ou departamento.

Ele permite que você atribua tarefas a várias pessoas, adicione comentários e converta comentários em tarefas. E se precisar explicar algo complexo, anexe uma gravação de tela, tudo em um só lugar.

Crie, gerencie e visualize tarefas usando o ClickUp Tasks

Obtenha visibilidade clara de seus projetos por meio de várias visualizações e, se houver tarefas relacionadas, torne-as evidentes também, para que você não precise procurar conexões.

Simplifique seu fluxo de trabalho

O ClickUp também oferece muitos modelos que você pode personalizar de acordo com suas necessidades. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é uma ferramenta que ajuda a gerenciar tarefas para cada equipe. Tudo o que você precisa fazer é preencher os detalhes.

Ele oferece visibilidade clara do projeto e inclui campos personalizados pré-criados para cada tarefa. Além disso, organiza suas tarefas com três listas: Itens de ação, Ideias e um Backlog. Isso significa que você pode organizar sua tela e se concentrar em tarefas da mesma categoria.

Visualize e organize tarefas de forma eficaz com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Essa ferramenta é útil para otimizar seus fluxos de trabalho e manter o controle de suas tarefas, datas de vencimento, responsáveis e seu progresso.

Crie seu centro de conhecimento

Não importa se o seu documento é simples ou complexo, o ClickUp Docs tem tudo o que você precisa.

Com backlinks automáticos gerados sempre que alguém menciona um conteúdo relacionado, é possível explorar facilmente todas as conexões e conteúdos relacionados na seção de relacionamento e backlinks da barra lateral.

Depois de fazer suas anotações, desfrute de uma estrutura organizada de ideias interconectadas, garantindo que cada anotação esteja vinculada a tópicos específicos.

Crie resumos, tarefas e faça brainstorming usando o ClickUp AI

Além disso, use o IA do ClickUp , um dos melhores ferramentas de redação de IA a ferramenta de inteligência artificial (IA) da Microsoft, Inc., ajuda você a escrever melhor, gerando conteúdo útil, sendo seu editor de texto pessoal e formatando perfeitamente seu conteúdo. Ele também gera resumos e cria tarefas com base no contexto.

Quando houver uma queda em seu espírito criativo, conte com o ClickUp AI como seu companheiro de brainstorming.

O ClickUp é uma ferramenta muito mais rica em recursos do que o Todoist ou o Evernote, pois oferece suporte a casos de uso adicionais além do gerenciamento de tarefas e da tomada de notas, é mais personalizável e oferece automação do fluxo de trabalho recursos

Mais para amar no ClickUp

Há muito mais que o ClickUp pode ajudar você a fazer:

Integração: Integre-se facilmente com outros aplicativos de terceiros e vincule notas ou documentos a tarefas

Integre-se facilmente com outros aplicativos de terceiros e vincule notas ou documentos a tarefas Notificações: Mencione ou chame a atenção de pessoas na seção de comentários e envie-lhes notificações sobre atualizações e outras informações críticas

Mencione ou chame a atenção de pessoas na seção de comentários e envie-lhes notificações sobre atualizações e outras informações críticas Personalização: Personalize seu espaço de trabalho criando espaços e pastas que permitem organizar notas e documentos com base em projetos e equipes

Personalize seu espaço de trabalho criando espaços e pastas que permitem organizar notas e documentos com base em projetos e equipes Anexos: Anexe facilmente arquivos ou qualquer multimídia às suas anotações

Anexe facilmente arquivos ou qualquer multimídia às suas anotações Acesso móvel: AccessClickUp em aplicativos móveis eedite seu documento em qualquer lugar

Preços do ClickUp