Resumo do The 5AM Club: Como atingir níveis de desempenho de elite acordando cedo

O autor e palestrante motivacional Robin Sharma, conhecido por sua fábula de negócios best-seller, O Monge que Vendeu sua Ferrari, tem mais uma aventura para nós em The 5AM Club. Esse não é apenas mais um livro de autoajuda - ele contém lições valiosas sobre o uso de nossos recursos cognitivos disponíveis para realizar coisas extraordinárias.

Já ouvimos inúmeras vezes que as 5h da manhã são a hora de ouro para trabalhar de forma produtiva mas será que realmente vale a pena, especialmente quando a alternativa é o doce, doce sono?

É perfeitamente normal que uma mente perspicaz se pergunte se acordar cedo faz uma diferença real ou se é apenas uma daquelas modas passageiras de bilionários. Bem, é exatamente isso que nosso Resumo do Clube das 5h vai responder. 🕔

Exploraremos por que o livro defende o horário da manhã, resumindo sua filosofia, citações impactantes e as principais conclusões para você.

Resumo do livro The 5AM Club em um relance

Via: Amazônia Autor(es): Robin Sharma

Número de páginas: 336 (tamanho da impressão)

Ano de publicação: 2018

Tempo estimado de leitura: 7-12 horas

The 5AM Club usa uma história cativante para estabelecer como uma pessoa comum pode fazer mais em sua vida diária se começar o dia às 5h da manhã:

O empresário desiludido O artista em dificuldades O bilionário caloroso e acolhedor (mentor)

O trio tem um encontro inesperado em uma conferência, e o bilionário pede aos outros dois protagonistas que passem um tempo com ele em sua casa de praia nas Ilhas Maurício. O único problema? Eles têm que chegar às cinco da manhã. 😅

Em troca, porém, o bilionário revelaria o conselho de seu guru para a dupla. Como você provavelmente pode imaginar, o ponto crucial do conselho é sobre acordar às 5h da manhã e criar um cronograma para concluir suas tarefas diárias sem nenhuma distração .

O raciocínio de Sharma é que acordar cedo lhe dá os recursos cognitivos necessários para realizar atividades de autorreflexão, saúde física e crescimento pessoal. E isso tem respaldo científico - sabotamos muitos esforços de autoaperfeiçoamento por causa de nosso cérebro antigo, que antecipa o perigo e nos mantém em um estado de medo, levando-nos a abraçar as distrações e evitar a ação.

No entanto, o córtex pré-frontal do nosso cérebro, responsável pela solução de problemas e pelo processamento emocional, nos ajuda a combater esse comportamento por meio de ações racionais. Às 5h da manhã, nosso cérebro está programado para estar em um estado mais calmo, o que nos permite superar o estresse e a ansiedade induzidos pelo medo e tomar medidas mensuráveis para construir uma vida bem-sucedida.

À medida que o livro avança, Sharma explora muitos temas para mostrar seu ponto de vista. Vamos explorar algumas discussões de destaque:

Quatro impérios interiores

Sharma incentiva a prática da maestria pessoal por meio da preparação de nossos quatro impérios interiores, a saber:

Mentalidade: Nossos pensamentos e crenças, a qualidade da conversa interna e a atitude em relação aos desafios moldam nossa realidade Heartset: Praticar a gratidão para nutrir o crescimento pessoal, pois um espaço no coração sobrecarregado por emoções dolorosas não nos leva a lugar algum **Conjunto de saúde: A saúde física de ponta lhe dá vitalidade e liberdade para buscar oportunidades de crescimento **Soulset:Nutrimos nossa alma sendo espirituais em nossas atividades, geralmente por meio de meditação e contemplação

Regra 20/20/20

O 5AM Club aborda o elefante na sala: O que devemos fazer depois de nos levantarmos às cinco da manhã? Não é como se pudéssemos enfiar nossas cabeças em telas tão cedo, certo?

É aqui que Sharma apresenta sua próxima ideia indígena - a regra 20/20/20 para uma rotina matinal revolucionária. Você divide a primeira hora - o tempo entre 5 e 6 horas, também chamado de hora da vitória - em três partes iguais.

Primeiros 20 minutos: A atividade física vigorosa reduz o cortisol, o hormônio do medo. Use esse tempo para suar bastante - ele libera BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), que ajuda o cérebro a formar novas vias neurais eexperimentar a neuroplasticidade2. Próximos 20 minutos: Quando terminar de fazer alguns exercícios aeróbicos, mude de marcha e faça uma pausa para meditar. Por exemplo, você pode fazer uma introspecção sobre o dia que tem pela frente Últimos 20 minutos: Para a última parte, absorva conhecimentos que estimulem o crescimento pessoal. Por exemplo, você podeler um livro ou sintonizar em podcasts produtivos A ideia é criar um rotina matinal que o prepara para o desempenho máximo durante o dia.

Mantendo um ciclo de alto desempenho

Um ciclo de alto desempenho exige que seu corpo esteja bem descansado, o que só pode ser obtido por meio de uma boa noite de sono. O livro enfatiza os efeitos nocivos da privação de sono e incentiva os leitores a terem um sono de qualidade que repare as células cerebrais e aprimore as conexões neurais. Em geral, é provável que você desfrute de um ciclo de recuperação profunda durante o sono:

Evitar o tempo de tela durante a última hora do dia antes de dormir

Dormir em um quarto escuro

Principais conclusões do The 5AM Club, de Robin Sharma

Se você é do tipo que busca uma compreensão mais profunda, aqui estão cinco conclusões importantes do livro que você pode querer integrar à sua vida diária. Dê uma olhada!

1. Criar uma rotina matinal é doloroso, mas recompensador

O maior obstáculo para ser ativo durante a manhã? Nosso cérebro se revolta.

Imagine que lhe digam que não pode tocar no celular durante a próxima semana. Você provavelmente começará a ter sintomas de abstinência! Seu cérebro não está acostumado a essa mudança e fará com que você se sinta desconfortável de todas as formas, graças aos novos caminhos sinápticos, mas essa dor é o que o ajudará a longo prazo.

De acordo com Sharma, um Protocolo de Instalação de Hábito pode ajudá-lo - você deve presumir que precisará de cerca de 66 dias para se ancorar no hábito. ⚓

Nos primeiros dias, você deve se esforçar para comparecer à sua rotina matinal. Na metade do período (após cerca de 20 dias), você sentirá que está no seu limite e que nada disso vai ajudar, mas Sharma diz que esse é o momento em que você está realmente começando a mudar. Perto do final, você experimentará o Ponto de automaticidade, em que seu cérebro finalmente se aclimatará à nova programação.

Esse protocolo pode apoiar qualquer mudança de estilo de vida, e você ficará feliz por ter ido até o fim. 💪

2. Quer viver como os 5% melhores? Faça o que os 95% não fazem!

A dica mais básica, porém subestimada, para mudar sua vida é se comprometer com as transformações que a maioria das pessoas evita.

_A ideia de acordar às 5 horas da manhã parece cansativa?

Não para os 5% das pessoas mais bem-sucedidas.

Sharma acredita que quando você começa a viver de forma diferente, de uma maneira que a maioria não vive, as pessoas podem chamá-lo de louco. Entretanto, esse rótulo é exatamente o que ele menciona como o "preço" da grandeza.

Se você se comprometer a metas de produtividade para uma vida melhor, então você precisa manter o foco nas mudanças que deve fazer, independentemente das expectativas da sociedade. Digamos que você passe seus fins de semana desenvolvendo um negócio paralelo em vez de relaxar no bar. Esse é um caminho pouco ortodoxo, mas mostra que você está disposto a fazer uma mudança desconfortável para melhorar suas finanças.

3. Preste atenção ao seu bem-estar emocional

Um ponto surpreendente destacado no The 5AM Club é como o ego humano e a sociedade funcionam. Por exemplo, quando nos sentimos envergonhados na frente de um grupo, nosso ego age e polui o coração com sentimentos nojentos de amargura, vergonha e raiva.

Sharma enfatiza a importância de um coração leve. Devemos fazer um esforço consciente para manter nosso ego sob controle e estar mais conscientes de nossos gatilhos individuais de estresse, maus hábitos e mecanismos de enfrentamento. A autorregulação nos ajuda a investir no crescimento pessoal a partir de um lugar de autenticidade e a ser mais resilientes diante dos desafios.

**Lembre-se de que você não precisa ser o melhor do mundo; apenas apareça com o seu melhor eu todos os dias!

4. Expresse seu(s) talento(s)

No livro, o bilionário dá um ótimo conselho aos outros dois protagonistas: **Se você tem um talento, expresse-o, mesmo que ele tenha o poder de trabalhar contra você

Nunca considere seu talento como algo garantido. Ele é sua moeda natural neste mundo e algo que deve ser capitalizado. Continue aprendendo e explorando os possíveis riscos e oportunidades que ele traz consigo. O livro oferece dicas adicionais para ser um gênio por toda a vida, tais como:

Aproveitar a Traffic University, ou seja, usar o tempo do trajeto cotidiano para explorar novos livros ou podcasts

Dedicar alguns minutos do seu dia para aperfeiçoar suas habilidades

5. Crie sua rede de suporte

Todo mundo tem o potencial criativo e produtivo para aprimorar seu foco mental e levar uma vida bem-sucedida, mas e se estiver cercado de pessoas que só o derrubam?

Um bom exemplo é o artista deste livro. Seus amigos zombavam de sua arte e o chamavam de nomes maldosos. Seu fracasso foi um subproduto do convívio com o grupo errado de pessoas.

Você se torna as pessoas com quem convive, portanto, reconsidere a quem está se expondo. É melhor passar o tempo com pessoas que pensam como você e que o estimam e apoiam. Aprenda a trabalhar em rede e encontre pessoas e comunidades que possam ser seu sistema de apoio. 🌻

Citações de alto impacto do The 5AM Club

Há muitas citações dignas de nota no The 5AM Club. Confira nossas favoritas:

Trecho #1

Nossa cultura nos diz para buscar títulos e bugigangas, aplausos e aclamação, dinheiro e mansões. Tudo isso é bom - realmente é - desde que você não sofra uma lavagem cerebral para definir seu valor como ser humano por essas coisas. Aproveite-as, mas não se apegue a elas. Tenha-as, mas não baseie sua identidade nelas. Aprecie-as, mas não precise delas.

No livro, o bilionário discorre sobre as normas materialistas da sociedade moderna. Todos estão em uma corrida para comprar o melhor, não para ser o melhor.

**Ele afirma que desejar presentes mundanos não é uma coisa ruim, desde que você não deixe que isso defina seu verdadeiro valor

Quando você transforma o "desejo" em uma "necessidade", o material se torna sua fonte temporária de força. Você se sente fraco no exato momento em que perde qualquer um de seus tesouros mundanos. Em vez de depender de materiais para definir nossa identidade, devemos nos concentrar em desenvolver energia mental e integridade de caráter.

Trecho #2

Se você quiser liderar seu campo ...., torne-se um artista e uma pessoa de profundidade. Comprometa-se a ser um ser humano altamente incomum em vez de uma daquelas almas tímidas que se comportam como todo mundo, vivendo uma vida desleixada em vez de uma vida magnífica, uma vida derivada em vez de uma vida original.

O bilionário faz observações fortes sobre os espaços de trabalho modernos e como todos priorizam a quantidade em detrimento da qualidade. Muitos trabalhadores não têm a paixão ou o compromisso de liderar avanços revolucionários e simplesmente encontram a maneira mais fácil de sair da vida.

Trecho #3

_Porque a maioria de nós, vivos hoje, gostaria de ter mais tempo. No entanto, desperdiçamos o tempo que temos. Pensar em morrer faz com que o que é mais importante fique muito mais nítido. Você deixará de permitir que as distrações digitais, as diversões cibernéticas e os incômodos on-line roubem as horas insubstituíveis da bênção chamada vida. Você nunca terá seus dias de volta, sabia?

O Sr. Riley, o bilionário, faz uma de suas afirmações mais fortes no Capítulo 10: Os 4 focos dos fazedores de história. Ele detalha como o simples fato de pensar na morte pode ajudar uma pessoa a se afastar das distrações digitais e viver a vida ao máximo. 🌷

Aplique os aprendizados do The 5AM Club e pratique o domínio pessoal com o ClickUp

Acordar de manhã cedo pode não ser a tarefa mais fácil do mundo, mas suas recompensas superam o desconforto temporário que você encontra ao reforçar o hábito. Se você estiver comprometido com a meta, aqui está uma ferramenta que o ajudará a se mostrar para si mesmo: ClickUp . 😇

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de produtividade e software de definição de metas com várias funcionalidades para:

Organizar e monitorar sua rotina matinal e outros horários

Manter-se consistente enquanto desenvolve novos hábitos

Obter controle sobre sua carga de trabalho diária para manter a saúde mental

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

Aqui estão alguns recursos excepcionais que o ajudarão a manter o foco durante toda a sua jornada:

1. Domine a programação com o ClickUp Calendar e os modelos

Acordar às 5h da manhã ou desenvolver qualquer hábito desafiador é mais fácil quando você tem uma programação realista planejada. Felizmente, seja você um líder de equipe, proprietário de empresa ou apenas um estudante, o ClickUp funciona como um criador de cronograma gratuito para todos! 📅

O super visual arrastar e soltar da plataforma Calendário **permite que você crie cronogramas flexíveis que lhe dão confiança e motivação para atingir suas metas. Usado em planejadores de terceiros como Google Agenda ou Médico do tempo ? Integre facilmente o ClickUp com mais de 1.000 ferramentas e obtenha o melhor dos dois mundos.

Gerencie seu trabalho no ClickUp com classificação perfeita de tarefas por status, prioridade, responsável e muito mais

Idealmente, você também pode aproveitar Visualizações do ClickUp para programar equipes e projetos em grande escala. Explore o Gráfico de Gantt , Quadro Kanban e Visualizações de carga de trabalho para ver qual se adapta melhor ao seu estilo de gerenciamento. Você pode ajustar facilmente as datas em qualquer lugar e manter o controle do panorama geral o tempo todo.

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

Bônus: O ClickUp oferece vários modelos de planejadores diários para todos os tipos de objetivos e intenções. Alinhe seu trabalho diário com esses modelos favoritos dos usuários:

O Schedule Blocking Template do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar uma agenda com facilidade, com seções codificadas por cores para vários momentos do seu dia

2. Microgerencie sua semana e suas horas diárias

Um problema comum que os leitores enfrentam ao implementar os aprendizados do The 5AM Club é não saber por onde começar. Você acorda tarde e faz planos na hora, apenas para acabar como um desastre de trem no final do dia.

Se isso é compreensível, então o Suíte de gerenciamento de tempo ClickUp está aqui para seu resgate. Suas funcionalidades permitem que você seja mais disciplinado, microgerenciando seu dia até a última hora. Use o Rastreador de tempo ClickUp para registrar quanto tempo suas tarefas planejadas levam e alocar estrategicamente horas específicas em sua agenda para esse trabalho. Dessa forma, você poderá evitar gastar horas desnecessárias com distrações ou trabalho de baixa qualidade.

Organize e adicione notas para iniciar uma tarefa com o ClickUp Project Time Tracking

Do ponto de vista organizacional, o ClickUp ajuda você a otimizar os processos da equipe e fazer estimativas do projeto .

Por exemplo, Metas do ClickUp ajuda a aumentar a transparência entre as equipes e a manter todos cientes das metas atuais. Crie metas rastreáveis e vincule-as a qualquer tarefa que você criar. Aproveite as pastas fáceis de usar para alternar rapidamente entre diferentes projetos pessoais e profissionais e manter todos os resultados organizados.

Se você estiver liderando uma equipe, use Tarefas do ClickUp para criar tarefas personalizadas com vários responsáveis com informações relevantes em comentários atribuídos . Isso ajuda a sua equipe a funcionar como um relógio, proporcionando-lhe mais paz mental e lazer para buscar o crescimento e o autoaperfeiçoamento.

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

3. Organize tudo em seu espaço de trabalho ClickUp

Seu Espaço de trabalho do ClickUp prepara você com todas as ferramentas necessárias para se manter produtivo. Por exemplo, com o Documentos do ClickUp você pode centralizar todas as informações em um único espaço. Ou, aproveite o IA do ClickUp para economizar tempo na elaboração de documentos e na comunicação por e-mail - esse assistente de trabalho pode até mesmo fazer brainstorming ou gerar ideias para você quando você estiver enfrentando um bloqueio mental .

Se estiver fazendo um brainstorming com colegas de equipe, use Quadros brancos ClickUp ou Mapas mentais para visualizar o trabalho em conjunto com eficiência.

Faça brainstorming e colabore usando o ClickUp Whiteboard

4. Mantenha-se consistente com o ClickUp Reminders

Somos todos humanos e não há problema em sair do caminho às vezes. No entanto, com o Lembretes do ClickUp com o ClickUm Reminders, você pode evitar que o trabalho seja perdido configurando alertas próprios ou lembretes para a equipe. Você também pode configurar Prioridades de tarefas para gerar notificações para tarefas urgentes.

Defina níveis de prioridade para seu trabalho com o ClickUp Task Priorities

Por fim, se seu dia parecer muito cheio, considere usar o Automações para realizar trabalhos administrativos repetitivos em um instante. Você pode criar Tarefas recorrentes com frequência específica e salvar horas e dias em sua agenda. 🥰

Crie uma rotina matinal bem-sucedida com o ClickUp

O 5AM Club nos dá uma lição fundamental - todos podem fazer maravilhas se estiverem dispostos a aproveitar as primeiras horas do dia para serem produtivos, não apenas ocupados.

Com uma ferramenta de produtividade como o ClickUp, em que você pode automatizar o trabalho, definir metas, acompanhar o progresso e, o mais importante, criar horários, sua jornada para ser os 5% dos humanos não está fora de alcance! Registre-se aqui para começar ! 🍀