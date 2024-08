Resumo do livro The One Minute Manager: Golden Insights from the Book

O que diferencia um grande gerente dos demais? É isso que o protagonista de The One Minute Manager está tentando descobrir.

Quando ele se depara com o "gerente de um minuto", ele percebe que é possível ter tudo isso: resultados excepcionais, funcionários produtivos e satisfeitos e equilíbrio entre vida pessoal e profissional . Ele analisa o cérebro do gerente para saber como realizar essa trindade sagrada da excelência gerencial, e é isso que forma a espinha dorsal deste livro. ⏱️

Escrito em 1982 por Ken Blanchard e Spencer Johnson, essa pequena história de ficção revela as técnicas testadas de líderes excepcionais, enfatizando como tirar o máximo proveito de sua equipe com o mínimo de diretrizes.

Se você estiver com pouco tempo, leia nosso resumo de The One Minute Manager e descubra suas principais conclusões. Fique até o final, pois também exploraremos como aplicar esses princípios em ClickUp , a solução gratuita de gerenciamento de projetos que ajuda você a acompanhar a filosofia do livro.

Resumo do livro The One Minute Manager em um relance

Via: Amazônia Vamos começar bem no início: A história do One Minute Manager nos apresenta a um jovem em um caminho para encontrar um gerente eficaz e aprender com ele. A maioria dos gerentes que ele conhecia era estritamente orientada para resultados ou apenas gerenciava pessoas. Seu objetivo era encontrar uma pessoa que equilibrasse esses dois aspectos e, o que é mais importante, estivesse disposta a compartilhar o conhecimento.

Depois de se deparar com um gerente que poderia se encaixar nessa descrição, ele lhe faz uma visita. Em um primeiro momento, o jovem ficou atônito com o comportamento e as práticas notavelmente estranhas do gerente. Por exemplo, o gerente parecia sério e raramente falava com seus funcionários. Ainda assim, ele conseguia mantê-los satisfeitos e obter resultados consistentemente positivos. 🤔

Para o jovem, esse parecia ser um estilo de gerenciamento pouco natural. Foi só mais tarde, depois de conversar com três funcionários do gerente, que ele entendeu por que o chamam de One Minute Manager - e o que o motiva.

Cada um dos funcionários compartilhou um segredo crucial do One Minute Manager, formando o ponto crucial do livro. Vamos detalhar os três segredos - considerados como as três técnicas de gerenciamento eficaz - a seguir:

1. Metas de um minuto

O primeiro membro da equipe com quem o jovem conversou foi o Sr. Trenell. Ele revelou que o gerente sempre se certifica de que todos estejam na mesma página quando se trata de responsabilidades. 📖

Depois que o gerente e o funcionário concordam com o que precisa ser feito, este último é encarregado de escrever as metas. Cada meta ocupa um total de uma página e inclui não mais que 250 palavras, exigindo apenas um minuto de leitura.

Para determinar as prioridades para essa definição de metas de um minuto, os funcionários e o gerente usam a regra 80-20 ou a Princípio de Pareto que sugere que 80% dos resultados resultam de 20% da contribuição da equipe. O objetivo é concentrar-se nos 20%, o que geralmente resulta em menos metas de alto valor em uma série desorganizada de tarefas.

As metas de um minuto funcionam porque o gerente também define padrões claros para medir desempenho dos funcionários . Isso não deixa espaço para incertezas e permite que cada membro da equipe avalie seu desempenho ao longo do dia.

2. Elogios de um minuto

Nosso próximo funcionário é o Sr. Levy. Ele compartilhou que o gerente observa atentamente qualquer pessoa com um novo emprego na empresa. A ideia não é microgerenciar os membros da equipe, mas permitir que o gerente os pegue fazendo algo certo e os elogie imediatamente.

Ninguém precisa perder tempo falando - o elogio de um minuto é conciso e eficiente. O gerente:

Dedica alguns minutos para oferecer detalhes específicos sobre o que o funcionário fez de melhor

Compartilha feedback positivo sobre como a ação oferece um benefício duradouro para a empresa

Faz uma pequena pausa para deixar o elogio fluir - para não parecer robótico ou insincero

Termina o elogio incentivando o funcionário a manter o bom trabalho

No extremo oposto do espectro, um gerente comum esperaria apenas a avaliação anual de desempenho para compartilhar um feedback positivo. Isso não é tão eficaz porque o funcionário pode se esquecer da ação que precisa ser reforçada. 😅

3. Reprimendas de um minuto

A última pessoa com quem o homem conversou foi a Sra. Brown, que lhe falou sobre a importância de repreensões adequadas de um minuto. Muitos dos conselhos sobre elogios de um minuto também se aplicam a esse caso.

Por exemplo, o funcionário está ciente de que o gerente irá acompanhará seu progresso e oferecer feedback regular. Com as consequências estabelecidas de antemão, o gerente repreende o comportamento negativo imediatamente após percebê-lo. Ele é específico sobre o que aconteceu de errado e como se sente a respeito. Ele é específico sobre o que deu errado e como se sente em relação a isso, dando ao funcionário uma boa compreensão do ponto de vista dele.

Na segunda metade da repreensão de um minuto, o gerente se certifica de que o encontro termina com uma nota positiva. Ele faz com que o funcionário saiba que valoriza o trabalho dele, mesmo que ele não tenha um desempenho de 100% o tempo todo. O ideal é que ambas as partes entendam o que está sendo dito e possam rir disso ao final da conversa. 😄

Nota: Para suavizar o tom, o conceito de One Minute Reprimands foi alterado para One Minute Redirect nas edições posteriores do livro, agora chamado The New One Minute Manager.

Principais conclusões: O Gerente de Um Minuto, de Ken Blanchard e Spencer Johnson

Por meio do uso criativo de alegorias e de uma narrativa semelhante a uma história, o livro One Minute Manager fornece muitas pérolas de sabedoria gerencial, todas com respaldo científico e aplicáveis em muitas situações. 🦉

Vamos ler sobre algumas das dicas mais notáveis fornecidas no livro:

1. Use uma linguagem clara

O livro usa frequentemente a frase em termos inequívocos ao descrever como os gerentes devem se comunicar com os funcionários seja instruindo-os, elogiando-os ou repreendendo-os.

De acordo com o livro, o gerente nunca deve fazer suposições sobre o que os funcionários sabem. Ele deve apresentar as informações em uma linguagem transparente para facilitar a compreensão. Dessa forma, os funcionários podem definir metas claras para si mesmos e trabalham com mais precisão e confiança.

2. Garanta que seu comportamento corresponda às suas palavras

A maioria de nós já se deparou com pelo menos um gerente que é um osso duro de roer. Eles estão sempre em modo de agitação, sem tempo para vulnerabilidade ou emoções, mesmo quando a equipe não está em um ótimo estado mental.

O One Minute Manager recomenda o oposto: um gerente eficaz é honesto sobre seus sentimentos e intenções. Esse é o líder que instila confiança e segurança entre os funcionários em vez de manipulá-los ou mentir para atingir um objetivo.

Devido a essa abordagem genuína, os membros da equipe ficam muito mais motivados a contribuir para as metas. Eles até seguem o exemplo e se esforçam para ser autênticos em sua comunicação.

3. Separe o comportamento indesejável da pessoa

O gerente do livro enfatiza repetidamente que quando fornecer feedback negativo aos funcionários se o funcionário não tiver um feedback negativo, o foco deve estar em identificar o comportamento específico, não em exigir seu valor individual. O objetivo é eliminar o comportamento improdutivo ou negativo, não a pessoa.

Pelo mesmo motivo, o gerente de um minuto compartilha palavras gentis após repreender o funcionário para que ele saiba que seus esforços são apreciados. Quando termina sua avaliação do desempenho do funcionário, ele segue em frente, confiando na capacidade do funcionário de assumir a responsabilidade pelo contratempo e se recuperar da situação. 🏀

4. Facilitar a independência

O gerente do livro chama a atenção dos líderes que presumem que os funcionários sabem o que estão fazendo e os deixam por conta própria, apenas para repreendê-los mais tarde quando algo dá errado. Embora os gerentes não devam microgerenciar os membros da equipe, eles devem treinar seus funcionários ou oferecer instruções se quiserem que eles tenham sucesso de forma independente.

Para demonstrar como fazer isso, o gerente de um minuto evoca um conceito psicológico bem conhecido modelagem . Em vez de esperar que o funcionário conclua uma tarefa com perfeição imediatamente, o gerente o condiciona a identificar comportamentos desejáveis e indesejáveis.

Com o tempo, o funcionário pode concluir e até mesmo revisar a tarefa por conta própria, reduzindo a necessidade de supervisão gerencial excessiva.

5. Trate todos como vencedores em potencial

O mundo tende a rotular as pessoas como vencedoras e perdedoras. Normalmente, os gerentes só querem contratar "vencedores", pois acham que esses indivíduos têm mais probabilidade de contribuir positivamente para a empresa metas da empresa . De acordo com o One Minute Manager, essa é uma abordagem limitante e inútil.

O gerente de um minuto acredita que todos podem ser vencedores se tiverem a chance. Embora seja natural categorizar, não devemos deixar que essa tendência nos considere ineficientes, especialmente ao contratar. Em vez de perder tempo procurando o candidato perfeito, o gerente deve investir em treinamento dos funcionários e ajudar todos eles a se tornarem jogadores de equipe vencedores. 🏆

6. Faça as pessoas se sentirem bem

Se o ambiente de trabalho for hostil, com muitos incidentes em que o gerente os desrespeita, os funcionários se sentem ansiosos e desvalorizados, e a produtividade é a última coisa em que pensam. Mas uma das conquistas mais marcantes do gerente de um minuto é que seus funcionários parecem estar felizes no trabalho.

**Bem, um bom gerente faz com que seus funcionários se sintam bem. Ele se preocupa genuinamente com o bem-estar deles e os trata com gentileza. Isso pode ser visto como:

Respeitar seusestilo de trabalho e limites

Ouvir suas preocupações

Compartilhar palavras gentis, independentemente do desempenho

Os líderes que gerenciam as pessoas com cuidado são capazes de obter uma colaboração perfeita no local de trabalho e atrair resultados favoráveis. 💗

7. Compartilhe conhecimento

No livro, cada um dos três funcionários com quem o jovem conversou disse que eles próprios estão se tornando gerentes de um minuto. **No final, o protagonista também adota o estilo de gerenciamento de um minuto - e escreve um livro para transmitir a sabedoria ao coletivo.

Essa parte do livro nos ensina a importância de disseminar o conhecimento para atingir objetivos comuns. Ao ajudar seus funcionários a adotar seu estilo de gerenciamento, o gerente conseguiu agilizar as operações e economizar muito tempo e esforço de sua equipe.

Com mais tempo e energia em suas mãos, os funcionários reduziram seus níveis de estresse físico e emocional e se tornaram mais seguros. Problemas como absenteísmo e alta rotatividade também foram bastante reduzidos.

The One Minute Manager: Citações populares

Aqui estão três citações de The One Minute Manager que consideramos particularmente impactantes.

Feedback é o café da manhã dos campeões.

O One Minute Manager acredita que o feedback positivo é o principal motivador das pessoas. Assim como o café da manhã fornece combustível para começarmos o dia, o feedback nos ajuda a analisar nosso desempenho e potencializa as iniciativas para aprendermos, nos adaptarmos e nos tornarmos melhores no que fazemos. 🍳

Não somos apenas nosso comportamento, somos a pessoa que gerencia nosso comportamento.

Os gerentes devem garantir que seu comportamento corresponda às suas metas. Por exemplo, mesmo que você flagre funcionários improdutivos no trabalho, sua reação não deve ser motivada pela raiva, mas sim baseada no fato de que você deseja promover um local de trabalho harmonioso e voltado para o crescimento. 🌱

Os objetivos iniciam os comportamentos, as consequências mantêm os comportamentos.

Essa citação, que o jovem cunhou no final, resume toda a filosofia do One Minute Manager. Quando os funcionários estabelecem uma meta, eles também definem a direção certa para onde querem ir. E com elogios e repreensões adequados, eles podem permanecer no caminho certo e aprender a chegar mais rápido ao ponto final. 🏎️

Os resumos de livros despertam nosso interesse, mas sempre recomendamos a leitura completa do livro principal. O One Minute Manager tem apenas mais de 110 páginas e não deve levar mais do que algumas horas para ser concluído!

Este livro oferece dicas úteis para todos os líderes, ajudando-os a economizar mais tempo sem comprometer os resultados ou a satisfação no trabalho. E com uma abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp, esses conceitos valiosos são mais fáceis de aplicar. Registre-se hoje e prepare você e sua equipe para o crescimento! 🌾