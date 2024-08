Resumo das conversas cruciais: principais percepções e ideias que você deve conhecer

As conversas são uma parte natural de nossas vidas - você conversa com seus familiares, amigos, colegas e até mesmo com pessoas aleatórias na rua ou no supermercado. Porém, nem todas as conversas são conversas casuais. Algumas tendem a ficar estranhas e emocionalmente carregadas e podem sair rapidamente do controle se você não tiver o tato necessário para lidar com elas.

Essas interações e sua natureza são o tópico central do livro chamado Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High (Ferramentas para falar quando os riscos são altos). Seus autores, cofundadores da empresa de treinamento em liderança Crucial Learning (antiga VitalSmarts), exploram por que evitamos conversas de alto risco. Além disso, o livro oferece ferramentas para neutralizar qualquer discussão acalorada e dominar a arte da comunicação. 🗣️

Em nosso Resumo do Crucial Conversations, apresentaremos as principais ideias do livro e compartilharemos dicas de como aplicá-las em sua vida profissional para impulsionar a comunicação e a colaboração.

Resumo do livro Crucial Conversations em um relance

Via: Amazônia O livro foca nas relações humanas, explorando como as pessoas constroem e promovem vínculos por meio da comunicação. Os autores destacam que saber como conversar com as pessoas e lidar com conversas difíceis é a chave para alcançar o sucesso e manter a saúde pessoal.

O livro é dividido em 12 capítulos, cada um contendo dezenas de exemplos e trazendo uma mensagem importante para ajudá-lo a enfrentar todas as conversas, mesmo na presença de fortes emoções.

Vamos fazer uma rápida viagem pelos capítulos para entender suas principais percepções.

Capítulo 1: O que é uma conversa crucial?

Quando você ouve "conversas cruciais"_, pode imaginar líderes mundiais discutindo questões como aquecimento global ou desigualdade. No entanto, o livro tem um foco mais realista - ele se concentra em interações que podem acontecer com qualquer pessoa e impactar significativamente a vida cotidiana.

Os autores definem as conversas cruciais como discussões entre duas ou mais pessoas com opiniões variadas, emoções fortes e grandes riscos, o que as diferencia das conversas "normais". Exemplos dessas conversas cruciais incluem terminar um relacionamento amoroso, pedir a um colega de quarto que se mude, demitir um funcionário ou pedir aos sogros que parem de se intrometer em sua vida. 😬

Como as conversas cruciais geralmente giram em torno de tópicos delicados, algumas pessoas tendem a evitá-las, enquanto outras podem lidar mal com elas. Os autores sugerem que não precisa ser assim. Ao aprender a gerenciar ou até mesmo dominar as conversas cruciais, você poderá fortalecer relacionamentos, dar o pontapé inicial em sua carreira, melhorar sua organização e aumentar seu bem-estar geral.

Capítulo 2: Dominando as conversas cruciais

Quando uma pessoa se envolve em uma conversa, ela traz consigo suas opiniões, atitudes e sentimentos exclusivos. É a isso que os autores se referem como um conjunto pessoal de significados. 🏊

Quando se trata de conversas cruciais envolvendo duas (ou mais) pessoas, o problema surge quando suas opiniões variam ou diferem completamente. Em outras palavras, quando não há piscinas compartilhadas, cada parte nada por si mesma.

Para que as conversas cruciais transcorram sem problemas, você deve estabelecer um clima saudável e uma piscina compartilhada, permitindo que as outras partes compartilhem livremente seus pensamentos e pontos de vista.

Capítulo 3: Comece com o coração

A partir deste capítulo, os autores explicam como dominar as conversas cruciais. A primeira etapa envolve introspecção. Não culpe os outros por um diálogo que não deu certo; em vez disso, reconheça sua própria contribuição, mesmo que seja parcial.

Para ser melhor em conversas cruciais, você precisa:

Redirecionar o foco de seu cérebro Encontrar seu rumo Assuma o controle de seu corpo

Os autores também discutem a escolha do otário_. É quando você acredita que é forçado a escolher entre duas opções aparentemente desagradáveis. Por exemplo, você pode pensar que pode discordar de seu chefe e arriscar um conflito ou ficar calado e aceitar a decisão que é ruim para a equipe. Mas sempre há alternativas saudáveis para a escolha do otário, como falar o que pensa e, ao mesmo tempo, respeitar e levar em conta os sentimentos dos outros participantes.

Capítulo 4: Aprenda a olhar

Este capítulo discute a transição de uma conversa inocente para uma conversa crucial e aponta os sinais que a indicam. Ao reconhecer esses sinais, você pode prestar atenção às suas palavras e ações e, potencialmente, evitar que a conversa vá na direção errada. ❌

Alguns sinais reveladores de que uma conversa está se tornando crucial incluem:

Conteúdo e condições (sinais comportamentais e emoções)

Problemas de segurança (silêncio e violência)

Seu próprio estilo e comportamento em situações estressantes

Capítulo 5: Torne-o seguro

Quando perceber que uma conversa está se tornando perigosamente desagradável, saia dela para restaurar o propósito e a segurança mútuos.

Ao sair, você tem três opções:

Pedir desculpas: Faça isso quando perceber que cometeu um erro que magoou outras pessoas Contrato: Uma declaração de não fazer ou fazer com a qual você expressa respeito mútuo e esclarece o propósito. Por exemplo: A última coisa que quero dizer é que seu relatório não foi bom - acho que você fez um ótimo trabalho CRIB: É um acrônimo para:

C comprometer-se a buscar um propósito mútuo

comprometer-se a buscar um propósito mútuo **Reconhecer o propósito por trás da estratégia

**Inventar um propósito mútuo

**Fazer um brainstorming de novas estratégias

Capítulo 6: Domine minhas histórias

Depois de observarmos as ações de outras pessoas, imediatamente contamos a nós mesmos uma história que acrescenta significado ao comportamento testemunhado. Isso significa que você não reage emocionalmente às ações dos outros diretamente, mas à sua interpretação delas.

Para dominar conversas cruciais, você precisa controlar as histórias que conta a si mesmo. Você pode fazer isso:

Perceber seu comportamento Entrar em contato com seus sentimentos Analisar suas histórias Retornar aos fatos Ficar atento a três histórias "inteligentes" (a culpa não é minha, a culpa é toda sua, não há mais nada que eu possa fazer) e contar o resto da história

Capítulo 7: DECLARAR meu caminho

Aqui, os autores discutem cinco dicas que podem ajudá-lo a transmitir até mesmo as mensagens mais difíceis:

**Compartilhe seus fatos: Apresente fatos e observações não controversos, não suas conclusões (diga Você está 10 minutos atrasado em vez de Você está sempre atrasado e eu estou sempre esperando) **Conte sua história: Conte sua perspectiva enquanto presta atenção à segurança da conversa **Pergunte pelos caminhos dos outros: Convide outras pessoas a compartilharem seus fatos e histórias **Fale com cautela: Não faça suas histórias parecerem fatos **Incentive o teste: Certifique-se de que os outros se sintam seguros para expressar opiniões e atitudes diferentes das suas

Capítulo 8: Explore os caminhos dos outros

Você não pode controlar como as outras pessoas se comportam em conversas cruciais. Ainda assim, você pode administrar suas reações e incentivar o livre fluxo de significados. Use as seguintes habilidades de escuta para abrir espaço para um diálogo saudável:

Perguntar: Demonstrar interesse no que a outra pessoa tem a dizer **Espelhar-se: Reconhecer as emoções da pessoa Parafrasear: Repita as palavras da outra pessoa para mostrar que está ouvindo e incentivá-la a continuar compartilhando Prime: Se a pessoa tiver dificuldade para falar, tente adivinhar o que ela está pensando ou sentindo para fazê-la se abrir

Capítulo 9: Passe à ação

O diálogo não é igual à tomada de decisões. Você pode convidar ideias para o conjunto de significados compartilhados, mas isso não significa que você participará da tomada de uma decisão com base nas informações disponíveis. Para evitar mal-entendidos, é fundamental estabelecer o processo de tomada de decisão:

Comando: As decisões são tomadas sem o seu envolvimento e são ditadas por forças externas (como o governo) ou deixadas para outros (porque você não se importa o suficiente ou não pode confiar em outra pessoa para fazê-lo) Consulta: Você convida outras pessoas (especialistas, uma população representativa ou alguém que queira contribuir) para participar, reunir ideias e, em seguida, tomar uma decisão com base nas informações coletadas **Votação: Excelente para escolher entre várias opções - use-o para tomar uma decisão ou restringir suas escolhas Consenso: Você conversa até que todos concordem com uma decisão. Esse método é frequentemente usado para tomadas de decisão complexas e de alto risco

Capítulo 10: Colocando tudo junto

Neste capítulo, os autores apresentam um modelo de diálogo para ajudá-lo a organizar seu pensamento e aplicar os princípios mencionados anteriormente. O modelo consiste em círculos concêntricos, com o conjunto de significados compartilhados no centro - esse é o objetivo.

Ao redor dele, você verá diferentes comportamentos relacionados à segurança a serem observados. Se você perceber algum desses comportamentos, saia do diálogo, trabalhe na segurança e volte a entrar. Faça isso rapidamente - quanto mais você se aproximar do silêncio e da violência, mais difícil será voltar.

O modelo também apresenta as setas eu e outros que apontam claramente para a piscina compartilhada no meio.

Capítulo 11: Sim, mas

Você acha que os capítulos anteriores não se aplicam exatamente à sua situação, seja ela comunicação com os clientes conversas com sua família ou parceiro, ou colaboração em projetos ?

Este capítulo aborda 17 situações específicas e oferece maneiras concretas de abordá-las, preparando-o para cenários da vida real.

Capítulo 12: Mude sua vida

No capítulo final, os autores argumentam que mudar a forma como nos comunicamos exige tempo e esforço, mas compensa. Ao dominar a comunicação, você avançará em todas as esferas da vida.

Esses quatro princípios podem ajudá-lo nesse caminho de mudança de vida:

Dominar o conteúdo: Descubra o que funciona, o que não funciona e por quê Dominar as habilidades: Pratique dizer as palavras certas no momento certo e usar o tom certo Aprimore sua motivação: Você deve querer mudar e buscar oportunidades para melhorar Fique atento aos sinais: Você precisa reconhecer quando é hora de aplicar suas novas habilidades de conversação em vez de voltar aos padrões antigos

Principais conclusões das conversas cruciais

Aqui está um resumo das ideias e mensagens mais importantes que o livro promove:

As conversas cruciais só fazem sentido se todos os participantes se sentirem seguros para expressar suas opiniões Concentre-se sempre nos fatos, não na sua interpretação do que a outra pessoa disse O primeiro passo para uma conversa bem-sucedida é olhar para si mesmo e admitir que os outros nem sempre são culpados por um diálogo que deu errado Recorrer ao sarcasmo ou dar à outra pessoa o tratamento do silêncio não resultará em uma conversa significativa Pratique suas habilidades de escuta - elas o ajudarão a melhorar em conversas cruciais

Citações populares sobre conversas cruciais

Aqui estão três citações de Crucial Conversations que os leitores adoram:

Por mais que os outros precisem mudar, ou que queiramos que eles mudem, a única pessoa que podemos inspirar, estimular e moldar continuamente - com algum grau de sucesso - é a pessoa no espelho Lembre-se, saber e não fazer é realmente não saber Quando as pessoas propositalmente negam significado umas às outras, pessoas individualmente inteligentes podem fazer coisas coletivamente estúpidas

Aplique as ideias e os aprendizados do Crucial Conversations com o ClickUp

Aplicando os princípios de conversas cruciais para aprimorar suas habilidades de liderança, comunicação em equipe a comunicação e a colaboração parecem mais fáceis se você e sua equipe trabalharem em um escritório ou em um espaço compartilhado. Você pode ouvir a voz e o tom dos membros da sua equipe e observar a linguagem corporal.

Mas e quanto a híbrido ou equipes remotas ? Elas estão condenadas a uma vida inteira de comunicação deficiente, conflitos e problemas incômodos? dinâmica de equipe onde ninguém se sente livre para falar o que pensa? De jeito nenhum!

Com uma ferramenta como ClickUp você pode restaurar a segurança em suas conversas (mesmo quando elas são on-line), incentivar a escuta, trocar opiniões com sua equipe e aproveitar colaboração segura .

Como um corpo de primeira classe gerenciamento de tarefas e projetos ferramenta, o ClickUp oferece vários recursos de colaboração e comunicação que funcionam como ferramentas perfeitas para conversas cruciais. Vamos explorar os mais notáveis. 👇

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

Visualização do ClickUp Chat

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações que o ajudam a observar seus projetos e tarefas de diferentes ângulos, gerenciar documentos, comunicar-se e colaborar. Um deles é o Visualização do ClickUp Chat e sua principal finalidade é facilitar a comunicação contínua.

Na visualização Chat, você e sua equipe podem conversar abertamente sobre praticamente qualquer assunto e manter o foco em objetivos comuns. Adicione qualquer pessoa a uma conversa @mencionando seu nome e permita que ela contribua com a discussão.

A visualização do Chat pode ser uma excelente ferramenta para a troca de opiniões em um ambiente não oficial - ela pode ajudar sua equipe a se sentir relaxada e mais aberta. Cada mensagem é exibida em tempo real, portanto, você pode ter certeza de que nenhum participante será deixado para trás.

A edição avançada e a opção de compartilhar links de projetos, páginas da Web, vídeos e planilhas diretamente nos bate-papos tornam essa visualização muito fácil de usar. O melhor de tudo é que ela não o distrai, pois você não precisa alternar entre aplicativos para enviar uma mensagem à sua equipe. 📩

ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para criar e gerenciar documentos e colaborar com sua equipe ClickUp Docs é a opção exclusiva da plataforma para criar, editar, gerenciar e armazenar documentos. Adicione sua equipe a um Doc e aproveite colaboração em tempo real sem precisar alternar entre aplicativos.

A edição de documentos nunca é uma bagunça graças ao Detecção de colaboração ClickUp . Cada pessoa recebe um cursor codificado por cores com seu nome, para que você possa rastrear facilmente quem está fazendo o quê.

A melhor coisa sobre o ClickUp Docs é que você pode conectá-los perfeitamente aos seus fluxos de trabalho. Vincule Docs e tarefas ou atribua tarefas dentro do editor - não há nada mais fácil do que isso! 🥰

ClickUp Whiteboards

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp ClickUp Whiteboards são telas digitais ideais para colaboração visual , brainstorming e elaboração de estratégias. É aqui que você e sua equipe podem liberar seu potencial criativo - escrever, desenhar, adicionar símbolos e formas, adicionar links e imagens, usar notas adesivas ou criar quadros de visão, gráficos e mapas mentais.

Esses quadros brancos podem servir como suas piscinas de significado compartilhado. Você e sua equipe podem encher a piscina de ideias, discuti-las e tomar decisões informadas que tragam o maior valor.

Você sempre pode adicionar contexto ao seu trabalho deixando comentários no quadro branco ou vinculando-o a arquivos, tarefas ou documentos.

Clipe do ClickUp

Use o ClickUp Clip para gravar sua tela e compartilhá-la com outras pessoas

Precisa fornecer feedback aos funcionários ou explicar instruções complexas? Clipe ClickUp vem para o resgate! 🦸

Esse recurso de gravação de tela incorporado ajuda você a transmitir sua mensagem em alto e bom som com risco mínimo de mal-entendidos, tornando-o perfeito para equipes assíncronas .

Você pode gravar a tela inteira, a guia do navegador ou a janela do aplicativo - você decide! Adicione a voz do seu microfone à gravação para facilitar o acompanhamento.

Quando terminar, crie um link e compartilhe sua gravação com membros específicos da equipe.

Modelos de plano de comunicação

Use o modelo de plano de comunicação do ClickUp para criar um roteiro de processo para uma comunicação perfeita entre a equipe e o cliente

O ClickUp possui um impressionante biblioteca de modelos com mais de 1.000 opções para tudo, desde gerenciamento de projetos até vendas e suporte ao cliente. Se você deseja simplificar os processos externos e comunicação interna em sua organização, você vai adorar o modelos de planos de comunicação -eles fornecem a estrutura para delinear metas, estratégias e canais de comunicação. 🤓

Torne-se um profissional em conversas cruciais com o ClickUp

Em nosso resumo do Crucial Conversations, revelamos a principal mensagem do livro: as habilidades de diálogo podem levá-lo ao sucesso ou ser seu obstáculo. 🪨

Com sua rica oferta de recursos, o ClickUp ajuda você a promover uma cultura de comunicação saudável em sua empresa, minimizar conflitos e garantir que todos se sintam livres para expressar suas próprias opiniões. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a se sair bem em suas conversas cruciais!