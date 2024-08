ServiceNow vs. SalesForce: Qual é o melhor CRM em 2024?

Você acredita que o sucesso dos negócios depende apenas da excelência de seu produto ou serviço? Bem, um produto excelente gera receita, lucros e propaganda boca a boca, mas raramente é suficiente para catapultar sua empresa para a glória.

Você também precisa investir tempo e atenção na criação e manutenção de relacionamentos com seus clientes. Afinal de contas, são eles que compram o que você vende, fazem fila para repetir a compra e convencem outras pessoas a fazer o mesmo.

Mas manter esses relacionamentos quando você tem centenas e milhares de clientes não é fácil. Você não pode fazer isso manualmente e não pode fazer isso sem entusiasmo.

É aí que entram as plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), como ServiceNow e Salesforce. Elas ajudam grandes e pequenas empresas a criar conexões genuínas, entender as necessidades do cliente e oferecer uma experiência envolvente ao cliente. Elas são repletas de recursos práticos e automação que tornam o gerenciamento do relacionamento com o cliente mais simples e eficiente.

Tanto a Salesforce quanto a ServiceNow são nomes de renome no mercado de CRM. E, se você não tiver certeza de qual Plataforma de CRM será a mais adequada para sua empresa, confira esta análise do Salesforce versus ServiceNow - avaliando seus principais recursos, capacidades e adequação geral para empresas que buscam melhorar seus Estratégias de CRM .

O que é o ServiceNow?

via ServiceNow A ServiceNow é uma plataforma de CRM de nível empresarial focada no gerenciamento de serviços de TI (ITSM) e no gerenciamento de operações de TI (ITOM). Ela ajuda as organizações a automatizar e simplificar seus processos de TI, facilitando o gerenciamento de incidentes, problemas, alterações e solicitações de serviço .

A ServiceNow expandiu seus recursos para oferecer uma abordagem automatizada e integrada ao gerenciamento de serviços corporativos. Seus principais produtos agora incluem o Gerenciamento de Atendimento ao Cliente, Recursos Humanos e outros, além do Gerenciamento de Serviços de TI, Gerenciamento de Operações de TI e Gerenciamento de Negócios de TI.

A plataforma tem como objetivo consolidar e automatizar os fluxos de trabalho em uma organização com uma arquitetura unificada.

Ele permite que as empresas simplifiquem o gerenciamento de relacionamentos com clientes e consumidores otimizando seus processos internos de negócios para aumentar a eficiência e o crescimento a longo prazo.

Recursos do ServiceNow

O ServiceNow oferece vários recursos que ajudam as empresas a integrar processos internos e externos, entender melhor seus clientes e gerenciar fluxos de trabalho em toda a organização facilmente em um só lugar.

Veja a seguir alguns dos principais recursos de CRM da ServiceNow:

Plataforma unificada para CRM holístico

via ServiceNow Imagine ter tudo, desde ferramentas de gerenciamento de atendimento ao cliente até gerenciamento de processos operacionais, em um único lugar.

A ServiceNow faz exatamente isso com sua plataforma unificada que emprega um único modelo de dados em todos os produtos para que os dados sejam compartilhados sem problemas.

Ela elimina os silos de dados, garantindo que as informações fluam de forma coesa entre os departamentos.

Isso aprimora a colaboração e facilita uma abordagem holística do CRM, permitindo que as empresas obtenham insights de processos interconectados para uma tomada de decisão mais informada.

Visão de 360 graus do cliente

A ServiceNow oferece uma visão completa de 360 graus das interações, preferências e dados históricos dos clientes. Para obter essa perspectiva, ele agrega dados de diferentes pontos de contato em todo o ciclo de vida do cliente, incluindo interações de atendimento ao cliente, histórico de compras e ciclos de feedback.

Com esse recurso, você pode entender melhor o comportamento do cliente e adaptar produtos, serviços e estratégias de comunicação com maior precisão e relevância.

Automação e fluxos de trabalho para aumentar a eficiência

via ServiceNow Os recursos de automação da ServiceNow vão além da aceleração de tarefas; eles são cuidadosamente projetados para otimizar os processos de CRM.

A automação no ServiceNow não é uma solução única, mas sim um kit de ferramentas personalizável. Você pode projetar fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades, automatizando tarefas de rotina, como resolução de casos e acompanhamento.

Isso acelera os tempos de resposta e minimiza os erros humanos, melhorando a eficiência operacional dentro da estrutura do CRM.

Portais de autoatendimento para capacitação do cliente

via ServiceNow A ServiceNow capacita os clientes oferecendo-lhes portais de autoatendimento, que são interfaces estruturadas e intuitivas para a resolução independente de problemas.

Esses portais não são apenas repositórios de informações, mas plataformas interativas que orientam os usuários na solução de problemas e fornecem acesso a recursos de suporte relevantes.

As empresas podem reduzir o volume de tíquetes de suporte e aumentar a satisfação geral do cliente, permitindo que ele resolva os problemas de forma autônoma.

Os portais de autoatendimento da ServiceNow são projetados com a experiência do usuário em mente, garantindo acessibilidade e facilidade de navegação para diversos grupos demográficos de usuários.

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

O que é o Salesforce?

via Força de vendas A Salesforce é a líder global em SaaS empresarial, focada no gerenciamento de relacionamento com o cliente em fluxos de trabalho de vendas, serviços, marketing e comércio. Foi pioneira no modelo de fornecimento de nuvem para CRM e aplicativos de negócios.

Ela fornece Modelos de CRM o CRM é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes, ferramentas e serviços para ajudá-lo a gerenciar suas interações com clientes, processos de vendas e esforços de marketing. Você pode acessar a plataforma por meio de um navegador da Web sem a necessidade de instalação de hardware ou software no local.

A plataforma é altamente personalizável, e as empresas costumam adaptá-la às suas necessidades e fluxos de trabalho específicos. Suas soluções se concentram em vendas, atendimento ao cliente e automação de marketing, segmentação de clientes e muito mais.

Recursos do Salesforce

O Salesforce é uma das principais plataformas de CRM do mundo, fornecendo aos serviços empresariais muitos recursos para simplificar suas operações. Aqui estão algumas das principais ofertas de CRM da Salesforce:

Customer 360

via Força de vendas O recurso Customer 360 do Salesforce é o núcleo de seus recursos de CRM.

Ele permite consolidar dados de clientes de vários pontos de contato, fornecendo uma visão holística de cada cliente.

Essa visão unificada inclui informações sobre leads, contatos, oportunidades e interações. A centralização desses dados pode aprimorar sua compreensão das preferências, do histórico e das necessidades dos clientes, possibilitando compromissos mais personalizados e direcionados.

Sales Cloud

via Força de vendas O Sales Cloud oferece recursos de gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades e previsão de vendas.

Essa ferramenta permite que as equipes de vendas gerenciem seus pipelines de forma eficiente, priorizem os leads e colaborem sem problemas.

A integração do Sales Cloud com outros componentes do Salesforce também garante um fluxo suave de informações em toda a organização, permitindo que as equipes de vendas tomem decisões baseadas em dados e fechem negócios com mais eficiência.

Service Cloud

via Força de vendas O Service Cloud é a solução da Salesforce para atendimento e suporte ao cliente.

Ele inclui recursos como gerenciamento de casos, uma base de conhecimento e portais de autoatendimento para clientes.

O Service Cloud permite que as empresas ofereçam suporte eficiente e personalizado ao cliente, melhorando os tempos de resolução de casos e a satisfação do cliente.

Com uma plataforma unificada para todas as ferramentas de atendimento ao cliente, solicitações de serviço e interações, você pode oferecer suporte consistente em vários canais, o que leva a relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Preços do Salesforce CRM

Iniciante: US$ 25/usuário por mês (cobrado mensal ou anualmente)

US$ 25/usuário por mês (cobrado mensal ou anualmente) Profissional: US$ 80/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 80/usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: $165/usuário por mês (cobrado anualmente)

$165/usuário por mês (cobrado anualmente) Unlimited: US$ 330/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 330/usuário por mês (cobrado anualmente) Ilimitado +: uS$ 500/usuário por mês (cobrado anualmente)

ServiceNow vs. Salesforce: Recursos comparados

A escolha entre o ServiceNow e o Salesforce depende das necessidades de sua organização.

A ServiceNow é uma escolha forte para empresas que investem muito em gerenciamento de serviços de TI e fluxos de trabalho em toda a empresa. Por outro lado, o Salesforce é uma solução ideal para empresas que se concentram principalmente em vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Considere os requisitos específicos de sua organização para determinar qual plataforma de gerenciamento de incidentes e relacionamento com o cliente se alinha melhor com suas metas.

Aqui está uma comparação de recursos entre os recursos de CRM do ServiceNow e do Salesforce para ajudá-lo a decidir:

Suporte para ITSM

A ServiceNow tem recursos nativos mais fortes para fluxos de trabalho de gerenciamento de serviços de TI, como gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de conhecimento, etc. Isso inclui práticas recomendadas e modelos prontos para uso.

O ServiceNow pode ser preferível se sua organização depender muito do ITSM e desejar uma plataforma unificada de TI e atendimento ao cliente. Embora robusto em CRM, o Salesforce pode exigir esforços adicionais de integração para atingir um nível semelhante de coesão com os processos de TI.

Ecossistema digital

O mercado AppExchange do Salesforce oferece um vasto ecossistema de aplicativos e integrações de terceiros que podem ampliar a funcionalidade da plataforma. Esse amplo mercado permite que você personalize e aprimore sua implementação de CRM de acordo com seus requisitos exclusivos. A facilidade de integração e a personalização declarativa também promovem o crescimento do ecossistema.

A ServiceNow tem um ecossistema menor, mas em rápido crescimento, impulsionado por seus recursos da plataforma Now. Mas a Salesforce ainda tem a vantagem geral em aplicativos disponíveis e parceiros de integração.

Personalização e flexibilidade

Ambas as plataformas permitem personalização e configuração substanciais. A ServiceNow é geralmente preferida por sua flexibilidade e facilidade de personalização. A plataforma da ServiceNow pode ser mais flexível se você precisar de soluções altamente personalizadas para atender a requisitos comerciais específicos.

No entanto, o modelo declarativo de personalização sem código/baixo código do Salesforce permite que os usuários corporativos e os não desenvolvedores tenham maior flexibilidade para adaptar os aplicativos às suas necessidades sem codificação rígida. A plataforma Lightning e o Visual Workflow também permitem personalizações do tipo apontar e clicar.

Uma plataforma unificada para vários processos

O ServiceNow foi projetado como uma plataforma para o gerenciamento de serviços empresariais, abrangendo vários processos de negócios além do CRM e do ITSM. Ele fornece um ambiente unificado para gerenciar fluxos de trabalho, automatizar processos e lidar com diferentes necessidades de serviços. Isso permite fluxos de trabalho interdepartamentais mais contínuos e uma visão de "painel único".

A Salesforce exige mais integração e middleware para unificar dados e fluxos de trabalho em seus vários produtos de nuvem.

Recursos de vendas e marketing

O Salesforce é conhecido por seus recursos de vendas e marketing, incluindo automação avançada, gerenciamento de oportunidades, previsão de vendas, automação de marketing, gerenciamento de campanhas, pontuação de leads, segmentação de clientes e recursos de análise.

Se sua organização enfatiza muito a otimização dos processos de vendas e marketing, o CRM da Salesforce pode ser considerado mais rico em recursos e adequado para essas funções específicas. O conjunto abrangente de ferramentas do Salesforce pode ajudar as organizações a gerenciar seus pipelines de vendas e campanhas de marketing efetivamente.

Recursos de integração

Tanto o ServiceNow quanto o Salesforce são excelentes em recursos de integração. A ServiceNow oferece recursos de integração robustos, especialmente no domínio de TI, enquanto a Salesforce oferece opções de integração abrangentes por meio de seu mercado AppExchange, oferecendo suporte à conectividade perfeita com aplicativos de terceiros.

A idade da Salesforce no mercado oferece vantagens de integração, mas a ServiceNow está se recuperando.

Interface do usuário

Ambas as plataformas apresentam interfaces modernas e fáceis de usar. A interface da ServiceNow foi projetada principalmente para facilitar a navegação, enquanto a Salesforce oferece uma interface limpa e intuitiva, especialmente em sua Lightning Experience, aumentando a adoção e a produtividade do usuário.

Dedicação à excelência em CRM

A Salesforce é conhecida por ser pioneira e líder de mercado em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). A plataforma foi projetada especificamente e é dedicada à funcionalidade de CRM, com forte foco em vendas, marketing e atendimento ao cliente.

As organizações que priorizam uma solução abrangente de CRM com um rico ecossistema de aplicativos e integrações podem achar que o Salesforce está mais alinhado com suas necessidades.

Comparação de recursos de CRM em termos de recursos: ServiceNow vs. Salesforce

ServiceNow vs. Salesforce no Reddit

Para entender melhor como o ServiceNow e o Salesforce se comparam, analisamos as discussões no Reddit. Percebemos rapidamente que Salesforce geralmente surge como a escolha preferida entre os usuários devido a seus recursos abrangentes de CRM, ecossistema sólido e interface amigável.

Aqui está um usuário do Reddit compartilhando sua experiência depois de usar o ServiceNow e o Salesforce:

"Trabalhei um pouco com o ServiceNow e acho que ele não chega nem perto do Salesforce. Ele fará seu trabalho, mas é só isso. O front-end é como se você estivesse usando algo criado pela Microsoft. A UI UX é algo sobre o qual você não vai querer falar ao lidar com a ServiceNow."

Os Redditors elogiaram o Salesforce por seus recursos avançados de gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades e automação de marketing, fornecendo uma solução holística para o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Muitos usuários também apreciam a interface limpa e intuitiva do Salesforce, especialmente em seu Lightning Experience, contribuindo para uma experiência geral positiva do usuário.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao ServiceNow e ao Salesforce

Sabemos que o Salesforce e o ServiceNow estão entre os softwares de CRM mais populares. Mas você já pensou em usar o ClickUp com outras ferramentas?

Para começar, o ClickUp é o destino único para substituir a maioria dos softwares que você tem usado em sua empresa. Ele coloca o atendimento ao cliente em primeiro lugar, oferecendo recursos exclusivos como delegação fácil, fluxos de trabalho personalizados e priorização simples de tarefas.

Com automação bacana e integrações suaves, o ClickUp também facilita o relacionamento com o cliente, tornando-o a plataforma ideal para a colaboração em equipe.

Os seguintes recursos diferenciam o ClickUp de seus concorrentes:

Plataforma de CRM ClickUp CRM foi projetado para ajudar as empresas a gerenciar e aprimorar os relacionamentos com os clientes. Ele acelera

o crescimento do cliente e satisfação, permitindo que os usuários visualizem seu pipeline, otimizem os fluxos de trabalho dos clientes e colaborem perfeitamente com suas equipes.

Com uma gama diversificada de mais de 10 visualizações altamente flexíveis, os usuários podem supervisionar facilmente os pipelines de vendas, gerenciar o envolvimento do cliente e monitorar os pedidos.

Usado por mais de 800.000 equipes altamente produtivas, ele pode ser facilmente experimentado com um plano gratuito para sempre. Não são necessários detalhes de cartão de crédito.

Interaja com as visualizações de CRM do ClickUp, navegando por recursos interativos para um gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente Dashboards do ClickUp apresentam mais de 50 widgets para analisar dados e obter informações valiosas sobre os clientes, permitindo a criação de exibições de alto nível para monitorar métricas como o valor do tempo de vida do cliente e o tamanho médio dos negócios.

Explore os painéis de desempenho do ClickUp, analisando visualmente as métricas para aprimorar e otimizar o desempenho geral dos negócios

Usando Gerenciamento de e-mail do ClickUp isso permite que você colabore em negócios, envie atualizações de projetos e integre clientes por meio de um hub de e-mail unificado.

Utilize as ferramentas de gerenciamento de e-mail do ClickUp, organizando e priorizando as comunicações para um tratamento de e-mail simplificado e eficiente

O ClickUp Relationships cria um banco de dados de clientes ideal, permitindo que os usuários armazenem e analisem contatos, clientes e negócios. Você pode fazer tudo isso enquanto estabelece links entre tarefas e documentos para facilitar o rastreamento.

Promova conexões com os recursos de gerenciamento de relacionamento do ClickUp, garantindo relacionamentos sólidos e duradouros com clientes e contatos

Os recursos de Automação e Formulários da plataforma automatizam atribuições de tarefas, acionam atualizações de status e priorizam atividades com base em condições personalizadas, simplificando o gerenciamento de pipeline.

Simplifique as tarefas com o ClickUp's Automation & Forms, automatizando processos e criando formulários personalizáveis para um fluxo de trabalho eficiente

O gerenciamento de contas é facilitado com a hierarquia escalável de pastas e listas do ClickUp. Use estruturas organizadas para compartilhar projetos com clientes e definir permissões de acesso sem problemas.

Navegue pelas ferramentas de gerenciamento de contas do ClickUp, garantindo um gerenciamento de negócios organizado e eficaz

Preocupado com o alinhamento de seu ecossistema CRM existente com o ClickUp?

Não se preocupe! O ClickUp se integra facilmente a outras ferramentas de CRM, tornando-se um hub para todos os seus aplicativos essenciais.

Monitore os tíquetes de suporte ao cliente recebidos e gerencie sua resolução do início ao fim com o modelo de atendimento ao cliente do ClickUp

Os usuários podem dar o pontapé inicial em sua jornada de CRM com o modelo pronto de Modelo de atendimento ao cliente do ClickUp fornecendo uma base sólida para operações de CRM eficientes e personalizadas.

E isso não é tudo. O ClickUp também oferece treinamento gratuito e suporte 24 horas, priorizando a segurança e a privacidade e mantendo os mais altos níveis de tempo de atividade.

Parece interessante? Vamos dar uma olhada mais de perto nos recursos de CRM do ClickUp agora!

Atendimento ao cliente Solução de atendimento ao cliente da ClickUp apóia o sucesso do cliente por meio de fluxos de trabalho organizados e eficientes. Delegue com eficiência com o

recurso de múltiplos responsáveis no ClickUp e discutir tickets de forma colaborativa.

Ele simplifica a personalização do fluxo de trabalho com campos personalizados no ClickUp com base em problemas relacionados a projetos, clientes ou tipos de tíquetes.

Adapte os fluxos de trabalho sem problemas usando os recursos de personalização do ClickUp Prioridades do ClickUp do ClickUp garante que você nunca perca o controle do que é importante e decida facilmente no que trabalhar em seguida.

Concentre-se no que é mais importante, definindo prioridades com as ferramentas intuitivas do ClickUp

A plataforma também facilita a resolução de problemas usando tags para sinalizar problemas comuns e vincular tarefas entre projetos.

Simplifique a categorização usando as Tags do ClickUp para um gerenciamento organizado de problemas

Para reunir todos os elementos essenciais do CRM, o ClickUp se integra a várias ferramentas, como Calendário do Google , Folga , Google Drive , Caixa de depósito e muito mais.

Melhor ainda, o ClickUp oferece modelos e recursos proprietários para aumentar ainda mais a produtividade.

Modelos de CRM

Aumente a eficiência com o modelo de CRM do ClickUp para simplificar o gerenciamento do relacionamento com o cliente

Modelo de CRM do ClickUp oferece ferramentas eficientes para rastreamento de leads, organização centralizada de dados de contatos e priorização de tarefas com base nos estágios de vendas. Ele simplifica o gerenciamento do relacionamento com o cliente para empresas de todos os tamanhos.

O modelo traz benefícios como comunicação simplificada, automação de tarefas e percepções acionáveis dos dados do cliente.

Com Status personalizados do ClickUp no ClickUp, você pode marcar o progresso da tarefa. O ClickUp oferece 8 campos personalizados, incluindo tipo de item de CRM, nome do contato, e-mail, setor e cargo.

Personalizar rastreamento de projetos personalizando os status das tarefas com os status personalizados do ClickUp.

Você está preocupado em obter visibilidade adequada dos dados de seu CRM? O ClickUp permite que você acesse todas as informações com quatro exibições diferentes. Você também pode aprimorar seus fluxos de trabalho de CRM com lembretes, automação, dependências de tarefas e muito mais.

Usar o modelo de CRM do ClickUp também é bastante simples.

Em primeiro lugar, você precisa reunir os dados do cliente usando Dashboards do ClickUp . Em seguida, você precisa definir tarefas e metas para cada cliente com base em suas necessidades, usando os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

Você pode monitorar o progresso em seu pipeline com Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp .

Planeje e acompanhe as tarefas com eficiência usando o Gantt Chart View do ClickUp para obter cronogramas claros do projeto

Você pode fazer isso rapidamente sem comprometer a eficiência, automatizando processos e notificações por meio de Automação do ClickUp .

Por fim, usando o Exibição de tabela no ClickUp você pode obter insights sobre o comportamento do cliente e informar suas estratégias de marketing e vendas.

Analise dados de clientes sem esforço com o Table View do ClickUp para gerenciamento de informações estruturadas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

O ClickUp não é apenas mais uma plataforma de CRM; é uma solução que transforma a maneira como você trabalha e gerencia os relacionamentos com os clientes. Quer você seja uma pequena empresa ou uma grande corporação, o ClickUp se adapta às suas necessidades, fornecendo uma plataforma fácil de usar que simplifica o CRM e aumenta a eficiência geral do trabalho. Entre em contato conosco agora porque por que se contentar com o bom quando você pode ter o excepcional?