25 jogos ágeis para aumentar o desempenho e a colaboração da equipe

O desenvolvimento ágil de software adota iterações, adaptação e pessoas em vez de processos. Embora a execução eficiente seja crucial, a cultura e o envolvimento também desempenham um papel fundamental. As equipes ágeis que colaboram de forma eficaz tendem a superar a concorrência.

Mas criar conexão, confiança e alinhamento dá trabalho. É nesse ponto que os jogos ágeis são úteis.

Esses jogos criam oportunidades de aprendizado, feedback e diversão em rajadas rápidas. Podem ser quebra-gelos em reuniões ou simulações complexas para resolver problemas urgentes. Jogar juntos libera a criatividade, melhora a segurança psicológica e energiza as equipes.

Por isso, trouxemos para você 25 jogos ágeis que oferecem maneiras práticas e agradáveis de fortalecer a dinâmica da equipe e impulsionar a proficiência ágil.

Prepare-se para energizar as reuniões de equipe e as sessões de planejamento!

O que são Agile Games?

Os Agile Games são atividades curtas e lúdicas para a equipe, usadas no desenvolvimento ágil de software para estimular a colaboração, trazer à tona insights e promover melhorias.

Os Agile Games incentivam a experimentação, o feedback e a adaptação em um ambiente psicologicamente seguro. Eles ajudam as equipes ágeis e os gerentes de projeto a melhorar o desempenho da equipe e a promover a formação de equipes .

Diferentemente das atividades comuns de formação de equipes, os jogos ágeis concentram-se nas nuances e nos desafios de trabalhar em um ambiente ágil. Eles ajudam sua equipe a entender e aplicar os principais conceitos ágeis, como desenvolvimento iterativo, feedback contínuo e adaptação planejamento de versões .

Benefícios dos jogos ágeis para a formação de equipes

Jogar jogos ágeis incentiva a discussão, a escuta ativa e o trabalho em conjunto para atingir objetivos comuns. Os jogos podem, portanto, ajudar a formar equipes de desenvolvimento de software ágil mais fortes por meio do seguinte:

Comunicação aprimorada: Os jogos ágeis quebram barreiras, incentivando o diálogo aberto e uma comunicação mais clara entre os membros da equipe. Eles permitem que a equipe expresse ideias e feedback em um ambiente psicologicamente seguro, o que leva a uma melhor compreensão e colaboração

Os jogos ágeis quebram barreiras, incentivando o diálogo aberto e uma comunicação mais clara entre os membros da equipe. Eles permitem que a equipe expresse ideias e feedback em um ambiente psicologicamente seguro, o que leva a uma melhor compreensão e colaboração Maior moral e engajamento: Os Agile Games elevam o espírito de equipe ao introduzir um elemento de diversão e competição, levando a uma equipe ansiosa para contribuir e participar

Os Agile Games elevam o espírito de equipe ao introduzir um elemento de diversão e competição, levando a uma equipe ansiosa para contribuir e participar Habilidades aprimoradas de resolução de problemas: Esses jogos apresentam cenários que exigem raciocínio rápido e adaptabilidade. Assim, as equipes aprendem a pensar de forma criativa e a desenvolver soluções práticas em conjunto, aprimorando suas capacidades de resolução de problemas

Esses jogos apresentam cenários que exigem raciocínio rápido e adaptabilidade. Assim, as equipes aprendem a pensar de forma criativa e a desenvolver soluções práticas em conjunto, aprimorando suas capacidades de resolução de problemas Fortalecimento do vínculo com a equipe: Os jogos ágeis criam experiências compartilhadas que ajudam a criar vínculos mais fortes entre os membros da equipe. Essas experiências compartilhadas são cruciais para criar confiança e compreensão dentro da equipe

Os jogos ágeis criam experiências compartilhadas que ajudam a criar vínculos mais fortes entre os membros da equipe. Essas experiências compartilhadas são cruciais para criar confiança e compreensão dentro da equipe Reforço dos princípios ágeis: Por meio dos jogos, os membros da equipe internalizam os principaisconceitos ágeis como desenvolvimento iterativo, flexibilidade e melhoria contínua. Esse reforço ajuda a incorporar práticas ágeis na rotina diária da equipe

Por meio dos jogos, os membros da equipe internalizam os principaisconceitos ágeis como desenvolvimento iterativo, flexibilidade e melhoria contínua. Esse reforço ajuda a incorporar práticas ágeis na rotina diária da equipe Experiência de aprendizado aprimorada: Os Agile Games proporcionam uma experiência de aprendizado prático e agradável. Essa abordagem ajuda os membros da equipe a reter os conceitos ágeis com mais eficácia do que os métodos de ensino tradicionais

Mal pode esperar para começar a implementar jogos ágeis? Espere um pouco e confira esta lista das situações mais adequadas para incorporar jogos ágeis.

Situações ideais para a implementação de Agile Games

Os jogos ágeis de formação de equipes se encaixam em várias situações dentro do ciclo de desenvolvimento de software ágil, como, por exemplo:

Durante o planejamento do sprint: Os jogos ágeis são uma ótima maneira de iniciar umplanejamento de sprint sessão. Elas ajudam a aquecer a equipe, promovendo a criatividade e incentivando uma mentalidade colaborativa essencial para o planejamento eficaz do sprint

Os jogos ágeis são uma ótima maneira de iniciar umplanejamento de sprint sessão. Elas ajudam a aquecer a equipe, promovendo a criatividade e incentivando uma mentalidade colaborativa essencial para o planejamento eficaz do sprint Em retrospectivas: Retrospectivas pós-sprint se beneficiam muito dos jogos ágeis. Eles oferecem um ambiente descontraído para as equipes discutirem o que funcionou, o que não funcionou e como podem melhorar os processos

Retrospectivas pós-sprint se beneficiam muito dos jogos ágeis. Eles oferecem um ambiente descontraído para as equipes discutirem o que funcionou, o que não funcionou e como podem melhorar os processos Em sessões de formação de equipes: As sessões de formação de equipes são oportunidades perfeitas para realizar jogos ágeis. Essas sessões têm o objetivo de fortalecer o vínculo da equipe. Os jogos são uma maneira divertida de fazer isso

As sessões de formação de equipes são oportunidades perfeitas para realizar jogos ágeis. Essas sessões têm o objetivo de fortalecer o vínculo da equipe. Os jogos são uma maneira divertida de fazer isso Em reuniões de resolução de problemas: Quando sua equipe enfrenta um desafio, os jogos ágeis podem ajudar na resolução criativa de problemas e incentivar o pensamento inovador

Quando sua equipe enfrenta um desafio, os jogos ágeis podem ajudar na resolução criativa de problemas e incentivar o pensamento inovador Durante a integração de novos membros da equipe: Os jogos ágeis podem ajudar os membros recém-integrados da equipe a se sentirem incluídos e a entenderem a dinâmica da equipe de uma forma livre de estresse

Os jogos ágeis podem ajudar os membros recém-integrados da equipe a se sentirem incluídos e a entenderem a dinâmica da equipe de uma forma livre de estresse Para quebrar a monotonia e a rotina: As equipes ágeis às vezes ficam presas em suas tarefas diárias. Esses jogos podem ser uma mudança de ritmo revigorante, reenergizando a equipe

As equipes ágeis às vezes ficam presas em suas tarefas diárias. Esses jogos podem ser uma mudança de ritmo revigorante, reenergizando a equipe Antes dos principais marcos do projeto: A realização de jogos ágeis antes dos principais marcos pode ajudar a alinhar o foco da equipe, rejuvenescer suas mentes e garantir que todos estejam na mesma página com o projetoobjetivos do projeto Ao escolher o momento certo para esses jogos, as equipes ágeis podem maximizar seus benefícios, levando a melhor desempenho melhor comunicação e uma equipe mais coesa.

E se você usar ClickUp como seu plataforma de gerenciamento de projetos você pode integrar facilmente processos ágeis em seus fluxos de trabalho. Essa integração ajudará sua equipe a aplicar os insights e as habilidades dos jogos em suas tarefas e projetos diários.

25 jogos ágeis para melhorar o trabalho em equipe e a colaboração

Aqui está uma lista de 25 jogos ágeis criados para melhorar o trabalho em equipe, o moral e o envolvimento nas equipes ágeis.

1. Jogo da Pizza Kanban

O Kanban Pizza Game é uma atividade prática e divertida projetada para ensinar as equipes sobre o sistema Kanban. Ao simular um processo de fabricação de pizza, cada membro da equipe aprende os princípios-chave do Kanban, como a visualização de tarefas, gerenciamento do fluxo de trabalho e limitar o trabalho em andamento.

Comece dividindo os participantes em equipes de 4 a 5 pessoas como se fossem pizzarias. Em seguida, você dá a cada equipe uma tabela com colunas intituladas Backlog, Make, Bake, Deliver. As equipes também recebem notas adesivas que representam os pedidos de pizza.

Na primeira rodada, as equipes pegam os pedidos do backlog e passam pela coluna de processo. Só é permitido um limite de WIP (trabalho em andamento) de uma pizza por coluna, e os clientes ficam irritados se o pedido demorar mais de três minutos.

Na segunda rodada, você adiciona uma coluna "Expedite" após a coluna "Bake" e as equipes priorizam os pedidos urgentes em "Expedite". Ao avançar para a terceira rodada, você aumenta o limite de WIP para dois por coluna e adiciona mais pedidos para simular a carga.

O objetivo é otimizar o processo de fabricação de pizza aplicando estratégias Kanban.

As equipes podem transferir esses aprendizados para sprints reais, configurando quadros Kanban digitais no Visualização do quadro do ClickUp .

Use o ClickUp para aplicar os princípios do Kanban aos fluxos de trabalho de seu projeto

2. Relógio ágil

O jogo Agile Clock foi projetado para aprofundar a compreensão dos 12 princípios do Manifesto Ágil. Ele desafia as equipes a expressar esses princípios de forma sucinta, aprimorando sua compreensão dos conceitos ágeis e melhorando a comunicação da equipe.

As equipes devem representar cada um dos 12 princípios do Manifesto Ágil em um período de tempo limitado. Elas podem fazer isso destilando cada princípio em poucas palavras ou em uma imagem simples em uma nota adesiva, criando um "relógio" com cada princípio preso em diferentes "horas" O exercício enfatiza a comunicação eficaz, o raciocínio rápido e uma compreensão profunda dos valores ágeis.

Integrar essas lições com Metas do ClickUp permite o rastreamento e os ajustes em tempo real, traduzindo as habilidades aprendidas no jogo em recursos práticos de gerenciamento de projetos.

Acompanhe seus sprints e o progresso geral do projeto no ClickUp Goals

3. Matriz de impacto e esforço

O jogo Impact & Effort Matrix é uma atividade estratégica usada em ambientes ágeis para ajudar as equipes a priorizar tarefas.

Os participantes listam possíveis tarefas ou recursos e, em seguida, os colocam em uma matriz com base no impacto estimado e no esforço necessário para concluí-los. O exercício incentiva as equipes a pensar criticamente sobre onde concentrar seus recursos para gerar o máximo de valor. Modelo de matriz de prioridades do ClickUp pode ajudar ainda mais as equipes a visualizar e organizar essas prioridades, levando a um melhor planejamento e execução do projeto, bem como à coesão da equipe.

Use uma matriz de prioridades pré-criada para priorizar tarefas com seus colegas de trabalho no ClickUp

4. Jogo de estimativa

O Estimation Game é um exercício ágil que visa melhorar a capacidade da equipe de estimar o tempo e os recursos necessários para as tarefas. Esse jogo é crucial em projetos ágeis, especialmente para o planejamento de Sprint e a preparação do backlog, em que estimativas precisas são fundamentais para a entrega bem-sucedida do projeto.

O objetivo é chegar a um consenso sobre a estimativa de cada tarefa por meio de discussão e colaboração entre cada membro da equipe em equipes remotas, promovendo uma melhor compreensão da complexidade da tarefa e da alocação de recursos.

Usando o Estimativas de tempo ClickApp com o ClickApp, as equipes podem definir estimativas de quanto tempo levam as tarefas individuais. Com base nessas estimativas, elas podem planejar melhor o tempo necessário para todo o projeto. Para tarefas grandes com vários responsáveis, você também pode definir estimativas de tempo diferentes para cada pessoa.

Utilize os vários recursos do ClickUp para tornar seus jogos ágeis interativos e eficazes

5. Sprints de design

Os Design Sprints são sessões estruturadas de brainstorming que visam à rápida solução de problemas e à criação de protótipos nas equipes ágeis do Scrum.

O processo geralmente abrange cinco fases. As equipes começam entendendo o problema, depois fazem um brainstorming de várias soluções (Diverge), reduzem para as mais viáveis (Converge), constroem protótipos e, por fim, testam esses protótipos com usuários reais.

A natureza iterativa desse jogo incentiva o refinamento constante e o pensamento ágil. Usando o modelo de Sprints do ClickUp as equipes podem planejar, executar e revisar cada fase do design sprint, integrando essas metodologias ágeis aos fluxos de trabalho do projeto.

Configure Sprints em minutos com o ClickUp

6. Esboço em quatro etapas

O Four-Step Sketch é um jogo ágil focado na ideação rápida e na solução colaborativa de problemas. Ele incentiva uma equipe Scrum a visualizar rapidamente soluções para determinados problemas ou desafios, promovendo o pensamento inovador e as habilidades de design criativo no processo de produção ágil.

O processo envolve quatro etapas: esboçar a ideia individualmente, compartilhar e discutir esboços com a equipe, combinar e refinar ideias e, por fim, criar uma solução unificada. Quadros brancos ClickUp são uma excelente ferramenta para essa finalidade. Eles permitem que os membros da equipe façam brainstorming, esboços e compartilhem ideias em um ambiente dinâmico. Além disso, você pode transformar suas ideias em Tarefas do ClickUp diretamente de seus quadros brancos. Adicionar contexto ao seu trabalho também se torna mais fácil, pois os Whiteboards podem ser vinculados a arquivos, documentos e muito mais no ClickUp.

Inicie o esboço de quatro etapas no ClickUp Dashboard

7. Parar Iniciar Continuar

O Stop Start Continue é um jogo de retrospectiva ágil criado para aprimorar a melhoria contínua nas equipes. Ele incentiva o feedback aberto e o diálogo construtivo, concentrando-se na identificação de práticas que devem ser interrompidas, iniciadas ou continuadas para obter melhores resultados do projeto.

O processo envolve três etapas. Primeiro, cada membro da equipe reflete individualmente e lista as práticas ou processos que acha que a equipe deveria parar de fazer, começar a fazer e continuar fazendo. Em seguida, essas ideias são compartilhadas e discutidas coletivamente. Por fim, a equipe concorda com ações específicas a serem tomadas em cada categoria (parar, começar, continuar) para projetos ou sprints futuros.

Dica profissional: use o modelo ClickUp SSC para organizar, rastrear e implementar esses insights, que levam a melhorias tangíveis em suas práticas ágeis.

Use o modelo SSC no ClickUp para iniciar suas sessões Stop-Start-Continue

8. Jogo ágil

O Agile Jeopardy é um jogo no estilo de quiz criado para reforçar e testar a compreensão da equipe Scrum sobre os princípios e práticas ágeis. É uma maneira envolvente de garantir que os membros da equipe estejam alinhados com as metodologias ágeis e consigam se lembrar dos principais conceitos de forma eficaz.

As equipes competem para responder a perguntas sobre tópicos ágeis selecionados, ganhando pontos por respostas corretas e possivelmente perdendo pontos por respostas incorretas. Esse formato incentiva o aprendizado em um ambiente divertido e competitivo.

Reforce e teste a compreensão da equipe sobre os princípios ágeis por meio desse envolvente jogo de perguntas e respostas. Crie e gerencie o conteúdo do questionário de forma colaborativa com Documentos do ClickUp transformando-o em uma experiência de aprendizado dinâmica e interativa que vai além de um simples jogo. Use o Docs para manter um wiki de questionários com páginas aninhadas e opções de estilo que podem ser reutilizadas por diferentes equipes.

O ClickUp Docs é mais do que apenas um editor de documentos colaborativo - use o Docs para questionários ágeis

9. Caixa do produto

O jogo Product Box ajuda as equipes a entender e comunicar melhor a proposta de valor de seus produtos. Ele incentiva a inovação e o pensamento focado no cliente, fazendo com que os membros da equipe criem uma "caixa" para seu produto.

As equipes discutem e decidem o que incluir em sua caixa, simulando o processo de produção ágil de definir e priorizar os recursos do produto com base no feedback do cliente e na comercialização.

Use ClickUp para desenvolvimento de produtos para estender o valor desse exercício para além do jogo. Apresente designs de produtos em um belo Docs, faça um brainstorming de ideias usando o Mapas mentais do ClickUp e quadros brancos, e planeje o roteiro do seu produto com o Modelo de roteiro de produto do ClickUp !

10. Barco veloz

O Speed Boat é um jogo de retrospectiva ágil que ajuda as equipes a identificar os fatores que aceleram ou dificultam seu progresso.

Comece desenhando uma lancha em um quadro branco ou em uma folha grande de papel. Dê a cada membro da equipe notas adesivas e marcadores.

Os participantes escrevem os problemas que atrasam a equipe em notas adesivas individuais - um problema por nota. Eles colocam as notas adesivas sobre o desenho da lancha como "âncoras" que a estão sobrecarregando.

Em seguida, a equipe discute cada problema e como resolvê-lo. Você pode remover as notas ou "âncoras" da lancha à medida que as soluções forem identificadas e a lancha pegar mais "vento".

Documentar e acompanhar essas discussões usando a ferramenta Modelo de análise SWOT do ClickUp garante que sua equipe aplique os insights obtidos no jogo em projetos reais. Isso leva a um melhor desempenho da equipe Scrum.

Incorpore percepções críticas em sua estratégia por meio do modelo de análise SWOT gratuito do ClickUp

11. Teia de aranha

A teia de aranha é um exercício de formação de equipe que envolve a criação de uma teia física para simbolizar a interconexão e a dependência da equipe. É particularmente eficaz para ilustrar como as contribuições de cada membro da equipe são cruciais para o sucesso geral do projeto.

As conexões e dependências podem ser traduzidas em ClickUp Mind Maps para representar claramente como o trabalho de cada membro da equipe contribui para o projeto geral.

Isso incentiva o reconhecimento contínuo da função de cada pessoa na equipe e promove um ambiente colaborativo, alinhando-se aos princípios ágeis de trabalho em equipe e responsabilidade coletiva.

12. Jogo ágil de pontos de bola

O Agile Ball Point Game ensina às equipes sobre os processos de produção ágeis e a importância da auto-organização. Ele demonstra os princípios de fluxo, eficiência de processo e melhoria contínua.

As equipes passam bolas para simular um processo de fluxo de trabalho, aprendendo sobre gargalos e como otimizar as operações. O objetivo de cada equipe é passar o maior número possível de bolas pelo sistema em três sprints.

Há algumas regras que devem ser lembradas:

A bola precisa começar e terminar com a mesma pessoa

A bola deve ter passado por todos os membros da equipe

A bola deve ter tempo de antena

Não pode ser passada para a pessoa ao lado

Se a bola cair, ela não conta

O jogo enfatiza a importância do trabalho em equipe, da comunicação e das melhorias iterativas no processo.

13. Votação por pontos

A votação por pontos é uma técnica de retrospectiva simples, mas eficaz, usada na metodologia ágil. Ela é particularmente útil para priorizar ideias, problemas ou soluções.

A equipe começa fazendo um brainstorming e listando ideias, problemas ou melhorias em um quadro ou em um documento compartilhado. Em seguida, cada membro da equipe recebe um número limitado de "pontos" (votos), que podem ser distribuídos entre os itens listados.

Eles podem colocar todos os seus pontos em um único item ou distribuí-los entre vários. Os itens com o maior número de pontos são priorizados para discussão e ação. Esse processo ajuda a equipe a identificar e concordar coletivamente com as principais áreas de foco.

As equipes podem, então, criar tarefas para cada item de alta prioridade, usando os recursos do ClickUp para atribuir, acompanhar e atualizar seu progresso. Isso garante que as percepções da retrospectiva sejam colocadas em prática, alinhando-se com os princípios ágeis de melhoria contínua e tomada de decisão orientada pela equipe.

14. O desafio do marshmallow

O objetivo desse jogo ágil é construir a estrutura independente mais alta usando itens como palitos de espaguete, fita adesiva, barbante e um marshmallow. O problema? Você tem tempo limitado para fazer isso e deve ter o marshmallow no topo.

A atividade incentiva as equipes a criar protótipos rapidamente, testar suas estruturas e iterar com base no que funciona e no que não funciona.

O jogo captura a mentalidade ágil de aprender por meio da ação. E o curto período de tempo promove a criatividade sob pressão.

Você pode tratar o jogo como um projeto e registrar as estratégias e os resultados das equipes usando o Modelo de retrospectivas do ClickUp ajudando as equipes a aplicar as lições no gerenciamento diário de projetos.

Registre a estratégia da sua equipe e acompanhe os resultados com o modelo gratuito de Retrospectivas do ClickUp

15. Café magro

O Lean Coffee é um estilo de reunião de formato aberto em que uma equipe escolhe e explora democraticamente os tópicos de discussão.

Os participantes se reúnem e propõem tópicos para discussão escrevendo-os em notas adesivas ou cartões. Em seguida, esses tópicos são priorizados por meio de um processo de votação em grupo. O formato incentiva a participação ativa, garantindo que as questões mais relevantes e urgentes sejam abordadas.

Usando Listas ClickUp para organizar e priorizar tópicos de discussão garante que essas conversas sejam produtivas e alinhadas com as metas da equipe.

Listas, quadros, calendários... Organize suas tarefas da maneira que preferir no ClickUp

16. O Jogo da Iteração

O Iteration Game é um exercício ágil que se concentra no princípio do desenvolvimento iterativo. Ele ensina às equipes o valor de fazer melhorias pequenas e contínuas em um produto ou processo, refletindo um conceito central nas metodologias ágeis.

As equipes trabalham em um projeto ou tarefa em várias iterações curtas, sendo que cada iteração tem o objetivo de melhorar a anterior. O jogo geralmente envolve uma tarefa simples e repetível, permitindo que as equipes vejam o impacto das mudanças iterativas e a importância do feedback na formação do resultado final.

17. Simulação de Scrum com LEGO

A Simulação Scrum com LEGO é um jogo envolvente e prático que ensina os fundamentos da metodologia Scrum usando blocos de LEGO. Esse exercício é particularmente eficaz para ilustrar a estrutura, as funções e as cerimônias do Scrum de uma forma tangível e interativa.

As equipes usam blocos de LEGO para simular o processo Scrum, desde o planejamento do Sprint até a revisão. Os membros da equipe assumem funções como Scrum Master e Equipe de Desenvolvimento, aprendendo sobre colaboração, iteração e desenvolvimento incremental em um ambiente divertido.

Planeje e acompanhe cada sprint usando o Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum o ClickUp é um aplicativo de gerenciamento de Scrum, que oferece uma contrapartida digital à simulação física da LEGO, combinando aprendizado prático com aplicação prática.

Simule o ambiente scrum com o modelo gratuito de gerenciamento do Agile Scrum da ClickUp

18. O jogo dos nomes

O Name Game é uma atividade simples, mas eficaz, criada para melhorar a união da equipe e as habilidades de memória. É particularmente benéfico para novas equipes ou equipes com novos membros, ajudando a quebrar o gelo e a promover um senso de familiaridade e camaradagem.

Nesse jogo, um anotador tenta anotar um fluxo de informações, como nomes, metas e desafios, que chegam de várias fontes simultaneamente. As fontes são os membros da equipe, e cada membro se revezará como anotador.

O desafio aumenta à medida que mais nomes e fatos são acrescentados, exigindo que os participantes prestem muita atenção e se lembrem de mais informações. Esse jogo é ótimo para desenvolver habilidades de escuta e ajudar os membros da equipe a conhecer melhor uns aos outros.

Use Tarefas do ClickUp de forma criativa para armazenar e fazer referência a esses nomes e fatos. É uma excelente ferramenta para reforçar informações e promover a camaradagem da equipe.

O ClickUp Tasks é incrivelmente eficaz e eficiente no controle de suas prioridades e itens de ação

19. Crazy Eights

O Crazy Eights é um jogo ágil de brainstorming e ideação que incentiva a geração rápida de ideias. Ele é frequentemente usado em workshops de design thinking e ágeis para estimular a criatividade e explorar uma ampla gama de soluções.

Cada participante recebe uma folha de papel dividida em oito seções. Eles têm oito minutos para esboçar ou escrever oito ideias diferentes, gastando um minuto em cada uma delas. O foco é a quantidade em detrimento da qualidade, incentivando o pensamento inovador. Controle de tempo do ClickUp podem ser usados em sessões de brainstorming semelhantes para garantir a geração de ideias com tempo limitado. As ideias do Crazy Eights podem ser registradas no ClickUp, como tarefas, em documentos ou em quadros brancos, para posterior desenvolvimento e implementação.

Esse método ajuda a traduzir o brainstorming rápido e criativo em tarefas de projeto acionáveis, alinhando-se às metodologias ágeis focadas no desenvolvimento iterativo e colaborativo.

Acompanhe o tempo de tarefas em diferentes estágios de seu progresso no ClickUp Tasks

20. Mapeamento de histórias de usuários

O mapeamento de histórias de usuários ajuda as equipes a ter empatia com os usuários e a entender suas necessidades. É um processo colaborativo que ajuda as equipes a criar uma estrutura focada no usuário para o desenvolvimento de produtos, garantindo que o produto final se alinhe aos requisitos do cliente.

O processo envolve a organização de histórias de usuários ao longo de uma linha do tempo ou fluxo de trabalho, identificando dependências e priorização de tarefas com base no valor para o usuário. Esse mapeamento ajuda as equipes a entender o panorama geral e a tomar decisões informadas sobre o que construir primeiro. Modelo de história de usuário do ClickUp é uma ferramenta colaborativa para criar, compartilhar e desenvolver ainda mais essas histórias de usuários, garantindo que as necessidades dos usuários sejam fundamentais para o planejamento e a execução do projeto.

Registre e analise histórias de usuários para o seu produto com o modelo gratuito do ClickUp

21. O jogo dos centavos

Esse jogo mostra o conceito de tamanho do lote e seu impacto no fluxo de trabalho em sistemas de produção. É particularmente eficaz para ensinar as equipes sobre o impacto dos limites de trabalho em andamento e otimizar os fluxos de processo.

O jogo é jogado em rodadas, cada uma com regras diferentes sobre como os centavos podem ser passados. As equipes lidam com moedas de um centavo (ou itens pequenos semelhantes) em lotes de tamanhos diferentes, aprendendo sobre eficiência e fluxo de processos.

O objetivo é concluir a tarefa o mais rápido possível, destacando como as diferentes abordagens afetam a eficiência e o rendimento geral.

Use ClickUp para equipes ágeis para melhorar os fluxos de trabalho com base em suas necessidades, colaborar em um só lugar e personalizar tarefas. Ele permite que sua equipe obtenha visões de alto nível e acelere o desenvolvimento.

22. Bingo ágil

O Agile Bingo é uma forma lúdica de reforçar os conceitos e as práticas ágeis. Ele transforma o processo de aprendizagem em uma atividade envolvente, promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos ágeis em um ambiente descontraído.

Crie cartões de bingo com termos como "MVP", "Retrospectiva", "História de usuário" etc. e prepare um conjunto de definições para cada termo. Reveze-se para pegar as definições e lê-las em voz alta.

Os membros da equipe marcarão os termos correspondentes em seus cartões. O primeiro a completar uma linha, coluna ou diagonal - ou a preencher todo o cartão - grita "Bingo!" e ganha.

23. As cadeiras não musicais

O The Non-Musical Chairs é um jogo ágil baseado em discussões, com foco na comunicação aberta e na abordagem da dinâmica da equipe. Ao contrário de sua contraparte musical, esse jogo se concentra no diálogo e na reflexão, o que o torna uma excelente ferramenta para a formação de equipes ágeis e a solução de problemas.

Nessa atividade, os membros da equipe se sentam em um círculo com uma cadeira a menos do que o número de participantes. Quando a música para, em vez de correr para uma cadeira, a pessoa que fica de pé compartilha seus pensamentos sobre um tópico predeterminado relacionado ao desempenho ou à dinâmica da equipe.

Após o jogo, Visualização do formulário ClickUp pode ajudar a documentar insights, feedbacks e pontos de ação dessas discussões, ajudando as equipes a acompanhar o progresso e fazer os ajustes necessários.

Inicie uma pesquisa para coletar feedback com formulários altamente personalizáveis no ClickUp

24. Edifício Tower

Envolva as equipes em um exercício criativo e estratégico para construir a torre mais alta usando recursos limitados.

O exercício exige criatividade, estratégia e comunicação eficaz, pois os membros da equipe decidem como usar melhor seus recursos para atingir a meta. É um exercício de equilíbrio entre ambição e praticidade, incentivando as equipes a pensar de forma inovadora enquanto gerenciam as restrições.

Usando ClickUp para gerenciamento de projetos com o ClickUp, as equipes podem planejar suas estratégias de construção, revisar suas abordagens após a atividade e aplicar esses aprendizados para melhorar o trabalho em equipe e as habilidades de gerenciamento de projetos.

Acompanhe os OKRs de toda a equipe em um único painel do ClickUp em tempo real

25. Mapeamento de empatia Mapeamento de empatia é um jogo poderoso para entender as perspectivas e necessidades do usuário. É uma atividade colaborativa que se concentra em criar empatia pelo público-alvo, o que é crucial para o desenvolvimento de produtos centrados no usuário.

O processo envolve o brainstorming e a discussão das experiências, necessidades e motivações do usuário e, em seguida, a organização desses insights no mapa de empatia. Esse exercício incentiva as equipes a se colocarem no lugar de seus usuários, promovendo uma compreensão mais profunda das necessidades e dos comportamentos dos usuários. Modelo de quadro branco do mapa de empatia do ClickUp oferece um espaço colaborativo para criar, compartilhar e desenvolver esses mapas de empatia, integrando essas valiosas percepções do usuário ao processo de planejamento e desenvolvimento de projetos da equipe.

Realize um exercício de mapeamento de empatia em um clique com o modelo de quadro branco de mapa de empatia do ClickUp

Torne o aprendizado e o aprimoramento divertidos com os Agile Games

Usar esses 25 jogos ágeis para o aprendizado da sua equipe é mais do que apenas uma diversão. É um movimento estratégico para a criação de uma equipe ágil mais forte, mais coesa e de alto desempenho.

Cada jogo, com seu foco e resultados de aprendizagem exclusivos, aprimorará vários aspectos do trabalho em equipe ágil, desde a melhoria da comunicação e das habilidades de resolução de problemas até a promoção de uma cultura de melhoria contínua e colaboração.

O ClickUp é a plataforma ideal para dar vida a esses jogos em um contexto do mundo real. Seja acompanhando o progresso no Kanban Pizza Game usando o Board View, organizando discussões do Lean Coffee com Lists ou refletindo sobre a dinâmica da equipe com o modelo Stop Start Continue, o ClickUp aumenta a eficácia de cada jogo.

Aceite esses jogos ágeis como um catalisador para o crescimento e deixe que o ClickUp seja seu parceiro nessa jornada de melhoria contínua.

Comece a transformar a dinâmica de sua equipe hoje mesmo com ClickUp para equipes ágeis .