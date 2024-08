os 10 melhores livros de definição de metas para atingir suas metas em 2024

Você se pergunta quantas pessoas marcam alegremente suas metas como "concluídas"? Qual é o segredo delas?

É sabido que metas claras o mantêm no caminho certo, ajudam a evitar frustrações e a aproveitar ao máximo as oportunidades. Metas irrealistas, por outro lado, podem sobrecarregá-lo e causar esgotamento. Um estudo da Universidade do Texas descobriu que os empreendedores que se desafiam persistentemente a atingir metas são bem-sucedidos e prosperam. O truque? Dividir grandes metas em tarefas pequenas e factíveis.

Esse é o poder de estabelecer metas. Mas como você define metas alcançáveis?

Vasculhamos as prateleiras para encontrar os 10 melhores livros sobre definição de metas. Repletos de histórias de sucesso inspiradoras e dicas práticas para ajudá-lo a definir metas melhores e alcançar as pendentes.

Vamos fazer deste ano o melhor de todos.

Os 10 melhores livros sobre definição de metas para ajudá-lo a atingir suas metas em 2024

1. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Stephen Covey

Stephen Covey Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 12 horas

12 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 447

447 Classificações 4.8/5 (Amazon) 4,6/5 (Goodreads)



Você já desejou um guia que o ajudasse a reformular sua abordagem da vida, trazendo sucesso pessoal e profissional? Bem, este livro oferece exatamente isso.

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é um clássico atemporal e influente. De autoria de Stephen R. Covey, esse livro oferece sete hábitos fundamentais para cultivar uma mente proativa e com princípios.

Esse livro é mais do que uma coleção de dicas de autoajuda; é um guia holístico para a solução de problemas e o desenvolvimento pessoal. A abordagem de Covey orienta os leitores a serem proativos, a visualizarem claramente suas metas e a priorizarem as tarefas de forma eficaz.

Independentemente de você ser um especialista ou estar a caminho da autodescoberta, este livro fornece um plano para atingir suas metas com eficácia.

"A maioria das pessoas não ouve com a intenção de entender; elas ouvem com a intenção de responder"

Stephen Covey

Principais conclusões:

Recarregue-se regularmente - um estilo de vida sustentável é fundamental para a eficácia a longo prazo

Assuma o controle de sua vida sendo proativo e responsável por suas ações

Imagine o futuro que você deseja, alinhe suas ações com essa visão e evite distrações priorizando o que realmente importa

O que os leitores dizem:

"Este livro é um guia fantástico para navegar em seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ele ajuda a entender como você se conecta com os outros e consigo mesmo. Um ótimo livro para qualquer pessoa que esteja pronta para se adaptar e crescer de acordo com sua situação, situações e pioras em sua vida."

Seu melhor ano de todos, de Michael Hyatt

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Michael Hyatt

Michael Hyatt Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 271

271 Classificações: 3.8/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)



Deparar-se com Your Best Year Ever foi como uma revelação. O guia prático de Micheal Hyatt é um divisor de águas para quem está cansado de ver os grandes objetivos ficarem em segundo plano em meio ao caos da vida cotidiana.

Hyatt, um autor experiente e especialista em liderança, simplifica seu caminho para o sucesso com um plano de cinco etapas que enfatiza a clareza, a motivação e as táticas práticas.

A capacidade de Hyatt de dividir estratégias complexas em etapas práticas fica evidente em todo o livro, pois ele compartilha um sistema poderoso apoiado em pesquisas e estudos de caso criados para ajudá-lo a

Superar contratempos

Identificar o que o está impedindo

Atingir suas metas sem sucumbir ao impulso de desistir

Portanto, se estiver procurando uma abordagem estrutural para o estabelecimento de metas pessoais e profissionais, este livro é para você - está na hora do seu melhor ano de todos os tempos.

"Um dos maiores motivos pelos quais não conseguimos atingir nossas metas é que duvidamos de nossa capacidade. Acreditamos que elas estão fora de alcance."

Michael Hyatt

Principais conclusões:

Trabalhar nas 10 principais áreas da vida de uma só vez para uma jornada completa rumo ao sucesso, contando com bons aliados na vida

Enfrente as barreiras mentais de forma estratégica e cresça aprendendo com os erros e fracassos do passado

Estabeleça metas dignas que desafiem e motivem, e adote uma abordagem de "pouco e frequentemente" para alcançar mais

O que os leitores dizem:

"Independentemente de como você decida acompanhar seu progresso, este livro o ajudará. Ele deveria ser usado nas escolas para ensinar as crianças a refletir, ajustar, definir e alcançar objetivos na vida. Não se limite a ler, faça-o."

3. Hard Goals (Metas difíceis), de Mark Murphy

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Mark Murphy

Mark Murphy Ano de publicação: 2010

2010 Tempo estimado de leitura: 5 horas

5 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 192

192 Classificações 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Este livro inverte o roteiro da definição de metas e o incentiva a abandonar a norma e optar por metas sinceras e desafiadoras para obter conquistas extraordinárias.

Mark Murphy, especialista em liderança e cérebro por trás do Leadership IQ, apresenta um guia prático para a criação de metas que se conectam emocionalmente, motivam seu cérebro e o tiram de sua zona de conforto.

Adquira esse GPS de definição de metas e embarque em uma jornada para se libertar do comum.

Em quase todos os casos em que a grandeza é alcançada, é a meta que impulsiona a motivação e a disciplina - e não o contrário

Mark Murphy

Principais conclusões:

Entenda a ciência por trás de atingir o nível que você deseja para seus negócios, sua carreira e sua vida

Convença-se de que atingir suas metas é uma necessidade, não uma opção

Visualize técnicas em sua mente para começar a atingir metas com uma mentalidade de crescimento

O que os leitores dizem:

"O livro é excelente para aqueles que não têm certeza de como estabelecer metas. Se você tem problemas pessoais ou profissionais para alcançar o que deseja, este livro é ouro puro. Trata-se de um material didático que não pode faltar a toda e qualquer pessoa que queira ter sucesso em qualquer coisa."

O Mapa do Desejo, de Danielle LaPorte

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Danielle LaPorte

Danielle LaPorte Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 288

288 Classificações 4.4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Já se sentiu como se estivesse constantemente perseguindo objetivos e verificando sua lista de coisas a fazer, mas acabando por se sentir insatisfeito? O The Desire Map, de Danielle LaPorte, é sua passagem para uma abordagem de definição de metas significativa e centrada no coração.

Nesse livro, LaPorte oferece uma abordagem planejamento de vida ferramenta que certamente mudará sua abordagem em relação às metas. Ela é assumidamente apaixonada e usa de muita sagacidade, concentrando-se em identificar seus sentimentos desejados com base em vários aspectos da vida, como sustento, corpo, criatividade, relacionamentos e espiritualidade.

Em última análise, você aprenderá que não se trata apenas de planejar seus dias, semanas ou meses; trata-se de sentir-se fantástico e fazer com que coisas incríveis aconteçam em cada canto de sua vida.

"Você nem sempre pode escolher o que acontece com você, mas sempre pode escolher como se sente em relação a isso

Danielle LaPorte

Principais conclusões:

Dê vida aos seus desejos, a força motriz por trás de suas ações

Confie em seus sentimentos para guiá-lo nas decisões complexas da vida e supere as fraquezas com autoaceitação

Aceite as situações inesperadas da vida e evite perseguir metas que tragam ansiedade

O que os leitores dizem:

"Este livro foi uma parte fundamental de minha jornada de cura. Adorei a clareza que obtive ao definir como eu queria me sentir em todas as áreas de minha vida."

5. The One Thing (A Única Coisa), de Gary Keller

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Gary Keller

Gary Keller Ano de publicação: 2013

2013 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 256

256 Classificações 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Imagine ter um livro que simplifica o sucesso em uma única regra de ouro: foque naquela única coisa que torna todo o resto mais fácil, em vez de apenas trabalho duro.

É exatamente isso que o livro The ONE Thing, de Gary Keller, faz. Keller, um dos grandes nomes do setor imobiliário, revela seus segredos sobre como superar o barulho e conseguir mais fazendo menos.

Esse livro destaca a importância de priorizar e se concentrar no que realmente importa. Esqueça a multitarefa - o autor argumenta que isso é um mito. Em vez disso, ele fornece estratégias para identificar e conquistar sua "única coisa".

Portanto, se você está cansado de metas desordenadas e quer mais produtividade, renda, poder e satisfação para viver sua melhor vida, este livro de definição de metas é para você.

"Não é que tenhamos muito pouco tempo para fazer todas as coisas que precisamos fazer, é que sentimos a necessidade de fazer muitas coisas no tempo que temos."

Gary Keller

Principais conclusões:

Priorize as coisas que você deveria fazer em detrimento das coisas que poderia fazer e crie uma hierarquia de prioridades para garantir que você use seu tempo e seus recursos de forma eficiente

Compreender o valor do progresso individual por meio do desenvolvimento lento e constante de bons hábitos. Comece a dividir as metas maiores em tarefas gerenciáveis para obter impulso

Responsabilizar-se pelas decisões - a responsabilidade pessoal contribui para o crescimento

O que os leitores dizem:

"Acabei de ler este livro e devo dizer que nunca li nada igual. O que aprendi mudou minha perspectiva e planejo implementá-lo todos os dias para trabalhar em direção à minha visão de minha vida futura."

6. Succeed, de Heidi Grant Halvorson

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Heidi Grant Halvorson

Heidi Grant Halvorson Ano de publicação: 2011

2011 Tempo estimado de leitura: 9 horas

9 horas Nível recomendado: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Número de páginas: 304

304 Classificações 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Neste livro, a Dra. Heidi Grant, psicóloga social, mergulha na ciência por trás do alcance de metas. Ela acaba com os mitos e oferece estratégias para manter a motivação.

O livro ensina você a definir metas para uma busca persistente, mesmo na adversidade. Ele também oferece etapas gerenciáveis para desenvolver a força de vontade, fortalecendo-a como um músculo. As dicas delineadas nesse livro científico de definição de metas não se destinam apenas a metas pessoais; elas são valiosas para pais, professores, treinadores e empregadores.

"As pessoas que buscam o crescimento geralmente apresentam o melhor desempenho porque são muito mais resilientes diante dos desafios

Heidi Grant Halvorson

Principais conclusões:

Veja o autocontrole como um músculo que se fortalece com a prática consistente e envolva-se em atividades diárias disciplinadas para orientar as ações em direção às suas metas

Estabeleça metas específicas que sejam desafiadoras, mas que possam ser atingidas para obter satisfação em longo prazo e atingir metas com sucesso

Mudar o foco do devaneio para etapas acionáveis, simulando mentalmente o sucesso para uma melhor preparação e acreditando em suas habilidades para obter confiança verdadeira

O que os leitores dizem:

"Eu realmente gosto do fluxo do livro, que começa ajudando você a entender a si mesmo e a sua maneira de pensar e, em seguida, passa para as estratégias de definição de metas depois que você tem uma ideia do que funciona ou não funciona para você. Livros como esse reavivam a reputação dos guias de autoajuda"

7. Goals! Por Brian Tracy

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Brian Tracy

Brian Tracy Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 288

288 Classificações 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Goals! é seu guia para transformar aspirações em realizações.

Não é um livro comum de definição de metas - este livro inspirador é uma estrutura com um guia prático de uma palestrante motivacional experiente e especialista em autodesenvolvimento. A abordagem objetiva de Tracy oferece estratégias para avanços e explora a psicologia por trás da realização de suas metas.

Este livro oferece exercícios práticos. Ele abrange tudo, desde habilidades de gerenciamento de tempo até a superação de contratempos, em um estilo envolvente, criando uma abordagem estruturada e prática para transformar seus sonhos em realidade, atingindo metas

"Os maiores inimigos do sucesso e da felicidade são as emoções negativas, de todos os tipos."

Brian Tracy

Principais conclusões:

Use o poder da sua mente para transformar sua vida e elimine a negatividade para transformar sua jornada de definição de metas

Defina metas específicas e desafiadoras com prazos, alinhando suas ações com suas aspirações

Aceite o fracasso, prepare-se com antecedência e assuma o controle de sua vida

O que os leitores dizem:

"As ideias do livro são apresentadas de forma clara e muito fáceis de entender. O breve autoestudo no final do capítulo realmente ajuda a definir metas, esclarecer seus pontos fortes e áreas de melhoria"

Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Napoleon Hill

Napoleon Hill Ano de publicação: 1937

1937 Tempo estimado de leitura: 9 horas

9 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 320

320 Classificações 4.8/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Em 1937, Napoleon Hill lançou um excelente livro que ainda está agitando o cenário motivacional. Esse não é um esquema típico de "fique rico rapidamente". É um guia de realizações tão relevante hoje quanto durante a Depressão.

Hill oferece uma jornada passo a passo para o sucesso financeiro que envolve metas claras, uma pitada de positividade e muita ação. E adivinhe só? Ele não inventou nada disso. Ele reuniu percepções valiosas de mais de 500 milionários, incluindo figurões como Thomas Edison e Henry Ford.

O autor enfatiza que desbloquear o sucesso exige mais do que desejos. Exige um desejo ardente de transformar os sonhos em realidade. Você deve examinar sua atitude em relação às metas.

Essa leitura perspicaz o levará a converter suas metas em histórias de sucesso com passos práticos e o ajudará a perceber que a verdadeira riqueza vem de amizades duradouras, laços familiares e paz interior.

"Quando a derrota vier, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos, reconstrua esses planos e navegue novamente em direção à meta desejada."_

Napoleon Hill

Principais conclusões:

Comece a se cercar de pessoas inteligentes para alcançar grandes feitos e criar desejos fortes o suficiente para superar obstáculos

Use afirmações positivas, reconheça o poder da mente subconsciente e mantenha uma atitude de "nunca desista" para ser persistente

Fortaleça sua crença em si mesmo e em todo o seu potencial de sucesso reafirmando consistentemente sua fé

O que os leitores dizem:

"Este é um livro obrigatório para qualquer pessoa. É o melhor presente para qualquer pessoa de qualquer idade. Os conceitos são inestimáveis e a pessoa precisa lê-lo várias vezes para gravar os conceitos em sua mente subconsciente."

9. Grande potencial, de Shawn Achor

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Shawn Achor

Shawn Achor Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas **Nível recomendado: Intermediário

Número de páginas: 240

240 Classificações 4,7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Este livro exige uma mudança de paradigma em nossa abordagem ao sucesso.

Em um mundo fixado na realização individual, Achor argumenta que buscar o sucesso isoladamente limita seu potencial, levando ao aumento do estresse e da desconexão.

Com base em fatos da neurociência, psicologia e Big Data, Achor revela que seu potencial não se limita às suas conquistas, mas é influenciado pela forma como você contribui para o sucesso das pessoas ao seu redor.

Portanto, se você quiser aproveitar o poder do sucesso coletivo para obter maior realização pessoal e felicidade, este livro é para você.

"Ao negar a luz do elogio, nós a extinguimos. Ao inclinar a luz para os outros, nós a ampliamos."

Shawn Achor

Principais conclusões:

Aumente seu sucesso trabalhando em equipe com outras pessoas - não é uma competição - é uma colaboração!

Suba mais alto cercando-se de influências positivas e diversas, transformando-as em sua equipe de crescimento e adotando a mentalidade de crescimento

Lidere a mudança! Reconheça seu poder e não se esqueça de compartilhá-lo para causar um impacto positivo

O que os leitores dizem:

"Adorei este livro! Atualmente, muitas práticas de gerenciamento parecem se concentrar em seu valor individual para a empresa. Neste livro, Shawn argumenta que todos trabalham em equipes e que deveríamos tentar formar equipes de classe mundial, e não encontrar funcionários de classe mundial ."_

10. A arte de definir metas inteligentes por Anisa Marku

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Anisa Marku

Anisa Marku Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 1 hora

1 hora Nível recomendado: Iniciante interno

Iniciante interno Número de páginas: 51

51 Classificações 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)



Em um mundo onde todos desejam crescimento pessoal o livro The Art Of Setting Smart Goals (A arte de estabelecer metas inteligentes), de Anisa Marku, oferece a você uma visão clara e é como ter seu treinador dominando a arte de estabelecer metas.

Com uma abordagem prática e realista, Marku ajuda você a encontrar o sucesso e a realização desmistificando o processo de definição de metas. O livro o conduz passo a passo:

Fazer a si mesmo perguntas cruciais

Escrevendo-as

Visualizando o quadro geral

Encontrar motivação intrínseca - seu WHY

Marku apresenta uma estrutura SMART simples, porém poderosa - Específica, Mensurável, Alcançável, Relevante e Oportuna - que torna a definição de metas mais fácil e mais eficiente metas inteligentes alcançáveis e agradáveis.

"Cada minuto de cada dia tem de ser planejado, caso contrário, as coisas saem do controle rapidamente."-Anisa Marku

Principais conclusões:

Saiba mais sobre as metas SMART e como criá-las para obter sucesso a longo prazo

Recompense-se quando atingir uma meta e torne esse processo um hábito

Divida suas metas por tarefas e tempo, responsabilizando-se pelo resultado

O que os leitores dizem:

"O livro fornece detalhes minuciosos sobre a aplicação de si mesmo para o crescimento futuro. Dá ideias para melhorar sua autoestima e seu conhecimento sobre sua vida pessoal. Um livro tão curto, mas muito perspicaz."

Definindo metas com o ClickUp

Embarcar em uma jornada de autoaperfeiçoamento com livros que ajudam a definir metas é ótimo. Mas, convenhamos, transformar essas percepções em ações reais pode ser um desafio.

No entanto, com o software de definição de metas você pode monitorar projetos e priorizar tarefas de forma eficaz, melhorando a produtividade e o cumprimento de metas.

Utilize o modelo de metas SMART do ClickUp para estruturar e otimizar suas estratégias de definição de metas em um sistema gerenciável ClickUp é um software que simplifica a configuração e a rastreamento de metas para o crescimento pessoal e profissional. É uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos que transforma a definição de metas de uma mera aspiração em uma realidade estruturada e alcançável.

Recursos de gerenciamento de metas do ClickUp Metas do ClickUp é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de metas que oferece recursos como rastreamento automatizado, relatórios de progresso, notificações e

Ferramentas OKR para ajudá-lo a transformar os insights dos livros em metas atingíveis e alcançáveis.

Elas permitem que você divida facilmente objetivos de alto nível em metas gerenciáveis, garantindo foco e motivação mesmo diante de desafios.

Crie metas de destaque: Gerencie e atinja suas metas, abrangendo OKRs, Sprints e scorecards semanais com o ClickUp Goals. Ele permite que você defina facilmente prazos parametas da equipegarantindo o alinhamento com os objetivos. Colabore de forma eficiente com a sua equipe usando o recurso de compartilhamento de metas. Aproveite o campo de descrição para fornecer informações adicionais, contexto ou detalhes de apoio para suas metas

Visualização do progresso na pasta de metas do ClickUp

Rastreie suas metas: Meça os avanços de suas metas por meio de metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas. Criar metas de longo prazo, metas de sprint e metas de vendas semanais e integrarTarefas do ClickUp de diferentes equipes em um projeto é fácil. Visualize as porcentagens de progresso em várias metas em uma exibição consolidada e acompanhe suas metas

Selecione entre vários tipos de metas para medir por moeda, porcentagens, números e por verdadeiro ou falso

Mantenha-se organizado: Gerencie metas com o recurso Goals Folder do ClickUp. Armazene e adicione facilmente novas metas à sua pasta de metas designada. Use esse recurso para agrupar todas as suas metas emmetas semanaismetas mensais ou até mesmo metas anuais. Usando o Folders, você e sua equipe obtêm insights sobre como suas metas específicas contribuem para o objetivo comercial. Isso também torna a comunicação em toda a empresa transparente, permitindo que todos se mantenham informados sobre os avanços das metas

Atinja seus objetivos com cronogramas claros usando o ClickUp Goals

Modelos: Use modelos pré-concebidosmodelos de definição de metas para criar metas de forma rápida e eficiente. Planeje e organize estrategicamente suasmetas e objetivos para atender a objetivos específicos metas do projeto e requisitos específicos. E aqui está a melhor parte: você não precisará começar do zero com esses modelos

O modelo de metas SMART do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar e acompanhar metas para você ou sua equipe.

Entre em ação e atinja suas metas

Aqui estão 10 livros notáveis que servem como guias para acelerar seu processo de definição de metas e incentivar o crescimento pessoal e maiores realizações em suas atividades diárias.

Lembre-se de que a leitura é apenas o começo; a verdadeira mágica acontece quando você transforma essas percepções em ação. Seja para alcançar triunfos pessoais ou marcos profissionais, esses recursos serão seus companheiros de confiança.

Aproveite o ClickUp para simplificar suas tarefas e integrar-se perfeitamente à sua jornada de conquistas. Seus recursos, desde a organização de tarefas até as ferramentas de colaboração, ajudam a gerenciar metas com eficiência.

Inscreva-se no ClickUp para aproveitar a interface amigável e as funcionalidades robustas para garantir que suas metas se tornem etapas acionáveis que levam a bons hábitos e habilidades.