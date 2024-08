10 melhores alternativas ao SugarCRM para gerenciar e ampliar as relações com os clientes

Como qualquer outro relacionamento humano, os relacionamentos com os clientes exigem tempo e esforço consistente para serem criados e mantidos. Eles envolvem várias interações e pontos de contato que precisam ser rastreados e monitorados durante toda a jornada do cliente.

É nesse ponto que as ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) são úteis, e um dos nomes mais conhecidos nesse campo é o SugarCRM. Ele fornece uma plataforma consolidada para organizar as informações dos clientes, rastrear os leads ao longo do funil de vendas e automatizar várias atividades relacionadas a vendas e marketing.

Embora o SugarCRM seja eficiente, ele empresta grande parte de sua funcionalidade à sua natureza complexa, portanto, é inteligente explorar outras ferramentas de vendas e marketing Software de CRM antes de optar por um ou outro.

Elaboramos uma lista das 10 melhores alternativas ao SugarCRM e apresentamos seus principais recursos e algumas desvantagens para que você possa decidir qual é a melhor opção para você.

O que é o SugarCRM?

Via: SugarCRM O SugarCRM é uma poderosa ferramenta de CRM que ajuda as empresas a a gerenciar relacionamentos com clientes automatizar processos de vendas e obter insights valiosos sobre métricas de desempenho.

A plataforma oferece três categorias de soluções - Sell, Serve e Market - para simplificar várias operações, desde gerenciamento de campanhas para previsão de vendas e gerenciamento de cotações .

Além disso, o SugarCRM utiliza a IA para fornecer insights e previsões sobre a prospecção de leads e a análise de dados importantes. Isso aumenta a eficiência e se traduz em taxas de conversão e receita mais altas.

O que você deve procurar nas alternativas ao SugarCRM?

Embora o SugarCRM seja, sem dúvida, uma ótima ferramenta, ele tem uma curva de aprendizado bastante acentuada devido aos seus vários recursos e funções. Além disso, seu preço é mais elevado e, por isso, pode não ser a melhor opção para empresas novas ou pequenas.

Com as limitações acima em mente, aqui estão alguns recursos e qualidades que você deve observar ao procurar alternativas ao SugarCRM:

Facilidade de uso: Sua ferramenta de CRM deve ter uma interface intuitiva que seja fácil de navegar sem treinamento excessivo Lead egerenciamento de contatos: Ele deve permitir que vocêgerenciar leads e contatos com recursos comosegmentação automatizada e pontuação de leads Recursos de vendas e marketing: Sua alternativa ao SugarCRM deve apresentar recursos comomarketing por e-mail e automação de vendas para interagir com os clientes e expandir seus negócios Relatórios e análises: Uma análise robusta para acompanhar o desempenho e tomar decisões com base em dados é uma qualidade essencial a ser procurada Segurança e conformidade: O software deve usar medidas de criptografia e cumprir os regulamentos relevantes para proteger os dados dos clientes Personalização: Você deve ser capaz de adaptar a ferramenta para atender às suas necessidades específicas de CRM **Integrações: o software deve se integrar perfeitamente ao seu ecossistema de aplicativos existente

10 excelentes alternativas ao SugarCRM para usar em 2024

Agora que já delineamos as qualidades que uma ferramenta de CRM deve ter para ser uma alternativa válida ao SugarCRM, vamos passar à nossa lista de 10 excelentes ferramentas para gerenciar leads e clientes. Vamos explorar seus principais recursos e opções de preços e destacar algumas deficiências, portanto, fique atento! 📻

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

O ClickUp combina seu amplamente conhecido gerenciamento de projetos e de colaboração com recursos robustos de Soluções de CRM para acelerar a satisfação e o crescimento dos clientes.

Ele funciona como uma solução completa para gerenciar e rastrear os dados dos clientes de forma centralizada e simplificar os fluxos de trabalho automatizando vários processos de marketing e vendas.

Falando em vendas, o ClickUp tem um conjunto completo de recursos para ajudá-lo a visualizar pipelines, rastrear leads e clientes em potencial e alimentá-los à medida que avançam pelo funil. E mais, Vendas do ClickUp faz colaboração multifuncional em contas e negócios com recursos para criação de tarefas, bate-papos e documentos colaborativos. 📄

Usando o modelo de CRM do ClickUp para mapear um fluxo de trabalho de CRM Fluxo de trabalho de CRM automação nos quadros brancos do ClickUp

A melhor parte? Você pode adaptar todos os recursos do ClickUp às necessidades da sua equipe. O software tem uma interface simples e intuitiva e uma ampla seleção de modelos personalizáveis que facilitam o início das atividades.

À medida que sua equipe cresce, você pode adicionar ou remover membros, ajustar as permissões e aproveitar os recursos mais avançados, como relatórios avançados por meio de Dashboards do ClickUp . Todos esses recursos são úteis, independentemente de seu setor agentes imobiliários , agências , Empresas de SaaS e muitas outras se beneficiam do uso de um CRM.

Por fim, Automações do ClickUp podem facilitar muito a vida das equipes de vendas, minimizando entrada de dados e permitindo o fechamento mais rápido de negócios. É possível atribuir tarefas automaticamente aos membros da equipe de vendas com base na atividade do cliente e atualizar as prioridades para que a equipe saiba no que deve se concentrar para obter o máximo de eficiência.

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode ser difícil para os novos usuários se familiarizarem com os inúmeros recursos

Recursos limitados no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Força de vendas

Via: Força de vendas O Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM que oferece soluções confiáveis para ajudar os usuários a gerenciar vendas, marketing e tudo mais! 🤓

Um recurso que separa Salesforce de suas alternativas é Einstein, um Assistente de IA que simplifica tarefas como a geração de e-mails. Você também pode usá-lo para obter insights e previsões valiosos para aumentar a retenção de clientes ou para identificar as principais contas e envolvê-las adequadamente.

Notavelmente, o Salesforce oferece produtos de marketing que ajudam a executar campanhas de marketing e a manter registros dos dados dos clientes para proporcionar a cada um deles uma experiência personalizada.

Além disso, o Salesforce se integra a várias soluções de nuvem, colaboração e ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudar a tornar seu processo de vendas muito mais eficiente. Isso inclui ferramentas como Slack, Google Cloud e LinkedIn.

Melhores recursos do Salesforce

Ampla gama de soluções de CRM para equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente

Gerenciamento de pipeline, contas e leads

Relatórios e previsões

Análise e assistência de IA por meio do Einstein

Integrações robustas com mídia social, colaboração e ferramentas de marketing

Limitações do Salesforce

A interface pode ser confusa e difícil de navegar

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços do Salesforce

Iniciante: US$ 25/mês

US$ 25/mês Profissional: US$ 80/mês

US$ 80/mês Enterprise: $165/mês

$165/mês Ilimitado: $330/mês

$330/mês Ilimitado+: $500/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Salesforce

G2: 4,3/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

3. LeadSquared

Via: LeadSquared Como o próprio nome indica, o LeadSquared é uma plataforma de CRM e automação de vendas que ajuda você a avaliar e identificar cuidadosamente leads promissores, supervisionar as comunicações com os clientes e oportunidades, além de monitorar seu funil de vendas.

Intuitivo e altamente eficaz, o recurso Converse do LeadSquared permite que você tenha conversas em tempo real em plataformas como o WhatsApp sem alternar entre aplicativos.

O AI Chatbot do LeadSquared leva isso um passo adiante, interagindo com os clientes e respondendo às suas perguntas rapidamente por conta própria, economizando o precioso tempo de seus agentes. O bot também pode criar uma biblioteca centralizada de documentos do cliente que sua equipe pode acessar quando necessário. 📖

Melhores recursos do LeadSquared

Gerenciamento abrangente de leads, pontuação e prospecção

Integrações de aplicativos com váriosCRM de marketing e ferramentas de agendamento on-line

Facilita a comunicação de leads com o recurso Converse

Insights e relatórios orientados por dados

Chatbot para comunicação com o cliente

Visualizações e automações inteligentes

Limitações do LeadSquared

Os relatórios não são muito otimizados para empresas individuais

Alguns usuários relatam erros técnicos

Preços do LeadSquared

Lite: $25/mês

$25/mês Pro: $50/mês

$50/mês Super: $100/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

LeadSquared ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4. Zoho CRM

Via: Zoho O Zoho CRM é uma ferramenta capaz de ajudar as equipes que lidam com o cliente a executar suas estratégias de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Ao simplificar seus processos, as empresas podem melhorar o relacionamento com os clientes e aumentar a produtividade geral.

A plataforma também o ajuda a criar automatizações de fluxo de trabalho que garantem operações contínuas em sua cadeia de clientes. Os fluxos de trabalho são criados com base em condições específicas configuradas para acionar ações como contatos de leads, acompanhamentos ou alertas. 🚨

Zia, o assistente de IA do Zoho, pode otimizar seus processos de vendas analisando os dados do cliente e criando relatórios de CRM detalhados . Além disso, você pode aproveitar os recursos generativos do Zia para criar e-mails, postagens e textos de marketing para impulsionar as vendas.

Melhores recursos do Zoho CRM

Automação do fluxo de trabalho de vendas

Assistente de marketing com IA

CommandCenter para mapear as jornadas dos clientes

Amplos recursos de análise e relatórios

Ferramentas de colaboração em equipe

Limitações do Zoho CRM

Curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

Integrações limitadas

Preços do Zoho CRM

Padrão : uS$ 14/mês por usuário

: uS$ 14/mês por usuário **Profissional: US$ 23/mês por usuário

Empresarial : uS$ 40/mês por usuário

: uS$ 40/mês por usuário Ultimate: uS$ 52/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

5. Odoo

Via: Odoo O Odoo é uma plataforma de CRM de código aberto que ajuda você a organizar e rastrear pipelines de clientes para se concentrar em oportunidades de vendas lucrativas.

O gerenciamento eficaz de leads é uma parte crucial do processo de vendas, e o Odoo oferece recursos para gerar, pontuar e priorizar leads, além de gerenciar contatos de leads e outras informações relevantes. A pontuação preditiva de leads é usada para atribuir leads a membros da equipe com base na probabilidade de conversão.

Além disso, o Odoo permite que você crie bancos de dados de clientes para armazenar e analisar suas atividades e histórico de correspondência. Com o Partner Complete, você pode expandir esses dados automaticamente e obter informações mais relevantes sobre a empresa e o cliente.

O Odoo facilita a criar equipes multifuncionais por meio do recurso Sales Teams. Ele permite que você crie equipes para diferentes pipelines de clientes e as configure com base em e-mail, metas de faturamento e domínios de filtro.

Melhores recursos do Odoo

Gerenciamento e incentivo de leads

Criação de equipes multifuncionais

Análise de clientes e oportunidades

Banco de dados de clientes

Modelos de e-mail e automação

Limitações do Odoo

A interface do usuário não é otimizada para facilitar a navegação

Opções de personalização limitadas

Preços do Odoo

Gratuito

Padrão: US$ 31,10/mês por usuário

US$ 31,10/mês por usuário Personalizado: $46,80/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Odoo

G2 : 4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 700 avaliações)

6. HubSpot

Via: HubSpot A HubSpot é uma plataforma de CRM que ajuda você a integrar e centralizar seus processos de marketing, gerenciamento de projetos de vendas e atendimento ao cliente. E há uma solução para cada equipe - desde ferramentas gratuitas para começar até um conjunto de recursos mais avançados. ⚒️

Os recursos de segmentação da plataforma o ajudam a designar leads e clientes com base em fatores-chave como idade, nível de renda, gênero e até mesmo segmentos comportamentais, como visitas a sites. Isso, por sua vez, ajuda você a entender melhor seus clientes e a desenvolver estratégias de comunicação direcionadas para eles.

Além disso, você pode criar links de pagamento e páginas de checkout para receber pagamentos de seus clientes sem problemas. Os dados de pagamento também são sincronizados com seu CRM para ajudá-lo a rastreá-los no aplicativo.

Melhores recursos da HubSpot

Integra operações de vendas, marketing e atendimento ao cliente

Modelos e integrações de e-mail

Personaliza mensagens por meio de vários canais, como SMS e WhatsApp

Sistema de pagamento integrado

Recursos de gerenciamento de tarefas para organizar a comunicação com leads/prospects, agendar reuniões e criar fluxos de trabalho

Limitações da HubSpot

Recursos limitados no aplicativo móvel

Os recursos de relatório não são otimizados

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: US$ 20/mês

US$ 20/mês Profissional: US$ 1.600/mês

US$ 1.600/mês Enterprise: A partir de US$ 5.000/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. Ágil

Via: Ágil O Nimble é uma solução especificamente destinada a empresas menores que oferece funcionalidades de gerenciamento de contatos, e-mail e rastreamento de mídia social. Ele fornece uma plataforma central para acessar e gerenciar seus contatos de e-mail e mídia social para que você possa otimizá-los melhor para fins de vendas e marketing. 📩

O Nimble se integra ao Microsoft 365 e aos aplicativos do Google para ajudá-lo a acompanhar suas tarefas e agendas e acessar facilmente seus contatos, calendários e e-mails em um só lugar.

Ao se integrar com as plataformas de mídia social, o Nimble ajuda você a gerenciar suas contas e visualizar interações e compromissos dentro delas. Isso inclui plataformas como Twitter, Instagram e LinkedIn.

Melhores recursos do Nimble

Mais de 100 integrações com mídia social, e-mail e ferramentas de produtividade

Fluxos de trabalho e modelos

Gerenciamento abrangente de contas

Relatórios e análises detalhados

Oferece suporte à colaboração em equipe

Limitações do Nimble

Opções de personalização limitadas

Os usuários relatam dificuldade em mesclar contatos

Preços do Nimble

uS$ 29,90/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Nimble

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Pipedrive

Via: Pipedrive O Pipedrive é outra plataforma de CRM popular com uma variedade de recursos de automação de vendas e marketing para operações comerciais e gerenciamento de pipeline de vendas sem esforço.

Um dos recursos mais notáveis do Pipedrive são seus painéis personalizáveis que fornecem insights sobre seu desempenho por meio de relatórios visuais sobre o progresso do negócio, conversões e previsões de receita.

Por fim, o recurso Smart Contact Data do Pipedrive possibilita a coleta de informações sobre seus leads na web, o que ajuda a identificar oportunidades e priorizar os esforços de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Interface suave e intuitiva

Painéis de controle personalizáveis

Assistente de vendas com IA

Automação de vendas

Dados de contato inteligentes

Limitações do Pipedrive

Usuários relatam falhas no aplicativo

A integração de e-mail não é otimizada

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 9,90/mês por usuário

: uS$ 9,90/mês por usuário Avançado: $19,90/mês por usuário

$19,90/mês por usuário Profissional: $39,90/mês por usuário

$39,90/mês por usuário Power: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: US$ 59,90/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Vendas do Dynamics 365

Via: Dynamics 365 O Dynamics 365 Sales é o software de CRM proprietário da Microsoft que fornece soluções de vendas, marketing, finanças e gerenciamento da cadeia de suprimentos com tecnologia de IA. Assim, ele combina CRM e Produtos de ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) .

O recurso Conversation Intelligence da plataforma usa IA para analisar e coletar insights das interações com os clientes. Isso ajuda as equipes de vendas a entender melhor as necessidades e preferências específicas dos clientes, responder de forma eficaz e, por fim, melhorar a experiência geral do cliente.

O Dynamics 365 Sales se integra a outros aplicativos do pacote Office, como o Microsoft Teams, permitindo que você compartilhe dados entre plataformas.

Melhores recursos do Dynamics 365 Sales

Ferramentas de gerenciamento e priorização de leads

Insights e previsões baseados em IA

Orientação de vendas automatizada

Integração com outros aplicativos do Microsoft 365, como Teams e Copilot

Limitações do Dynamics 365 Sales

Demora um pouco para os novos usuários aprenderem a usar a plataforma

As personalizações não são fáceis de implementar

Preços do Dynamics 365 Sales

Microsoft Sales Copilot : uS$ 40/mês por usuário

: uS$ 40/mês por usuário **Profissional: US$ 65/mês por usuário

Enterprise : uS$ 95/mês por usuário

: uS$ 95/mês por usuário Premium : $135/mês por usuário

: $135/mês por usuário Microsoft Relationship Sales: $162/mês por usuário

Dynamics 365 Sales ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

10. Freshsales

Via: Trabalhos frescos O Freshsales é uma ferramenta de CRM que ajuda as empresas a gerenciar e otimizar seus processos de vendas por meio de gerenciamento de leads, rastreamento de comunicação e insights valiosos.

Para se conectar com leads e clientes, o Freshsales oferece recursos de chamadas e mensagens que você pode acessar no aplicativo e gerenciar interações e comunicações em um só lugar.

O IntelliAssign é um recurso que atribui conversas a determinados membros da equipe com base em seu nível de habilidade e carga de trabalho. Também são fornecidas análises das principais métricas para medir o sucesso e o desempenho.

Melhores recursos do Freshsales

Ferramentas de gerenciamento e automação de vendas

Recursos de definição e controle de metas

Geração de faturas e cotações

Personalização de contas

Suporte a aplicativos móveis

Limitações do Freshsales

Os usuários relatam falhas no sistema de notificação

Longo período de integração

Preços do Freshsales

Gratuito

Crescimento : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Crie ótimos relacionamentos com os clientes com a melhor alternativa ao SugarCRM

O que faz o ClickUp se destacar de outras alternativas ao SugarCRM é sua abrangência, que permite fazer muito mais do que gerenciar relacionamentos com clientes. Ele foi projetado para simplificar qualquer tipo de trabalho e aumentar a produtividade e a colaboração em uma única plataforma.

Portanto, se você precisa de uma ferramenta para otimizar suas operações de CRM (ou qualquer outra), crie uma conta gratuita no ClickUp e veja-o em ação! 🏃