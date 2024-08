10 melhores alternativas e concorrentes da ActiveCampaign em 2024

A ActiveCampaign permite que as empresas se conectem com seu público-alvo por meio de campanhas de e-mail automatizadas, impulsionando assim as vendas, aumentando o conhecimento da marca e cultivando o relacionamento com os clientes. 🎯

Apesar de sua alta funcionalidade, a ActiveCampaign pode não ser a melhor opção para sua empresa. Talvez você esteja procurando soluções mais personalizadas para interagir com seus clientes ou talvez uma ferramenta mais acessível ou mais simples.

Seja qual for o motivo, estamos aqui para ajudar na sua pesquisa com uma lista das 10 melhores alternativas à ActiveCampaign, compiladas com base na experiência do usuário, nos recursos de personalização, no custo e no público-alvo. Mas, primeiro, algumas palavras sobre a ActiveCampaign em si.

O que é a ActiveCampaign?

Via: ActiveCampaign A ActiveCampaign é uma solução de nível superior marketing de crescimento e Plataforma de CRM que permite aos usuários criar campanhas de e-mail personalizadas com base no comportamento e nas preferências do cliente. Isso não apenas economiza tempo e esforço, mas também garante que cada interação com o cliente seja relevante e significativa.

Com recursos avançados de segmentação, a ActiveCampaign permite que as empresas forneçam conteúdo personalizado para grupos específicos de clientes com base em dados demográficos, interesses ou interações anteriores.

O que você deve procurar nas alternativas à ActiveCampaign?

Se estiver procurando uma alternativa válida para a ActiveCampaign, escolha uma ferramenta com as seguintes qualidades principais:

Modelos de automação de e-mail: Procure alternativas da ActiveCampaign que ofereçam vários modelos predefinidos paraeconomizar tempo e esforço na criação de campanhas envolventes Pontuação de leads: Escolha uma plataforma com recursos de pontuação de leads para ajudá-lo a priorizar e direcionar seus leads mais valiosos Rastreamento comportamental: Considere uma solução que permita analisar os comportamentos, as ações e as interações dos destinatários dos e-mails Recursos avançados de segmentação: Sua ferramenta deve marcar sua lista de e-mails para grupos com base em dados demográficos, interesses, feedback do usuário ou interações anteriores Escalabilidade: Opte por ferramentas que atendam às crescentes necessidades dos negócios. Isso lhe dá a liberdade de dimensionar seus esforços de marketing sem limitações Análise e relatórios: Procure alternativas que ofereçam recursos abrangentes de análise e relatórios para monitorar a eficácia de suas campanhas e identificar áreas de melhoria Recursos de integração: Certifique-se de que a plataforma se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes, como CRMs e plataformas de mídia social

As 10 principais alternativas da ActiveCampaign para o Growth Marketing

Fizemos o trabalho pesado para fornecer a você uma lista cuidadosamente selecionada das melhores alternativas à ActiveCampaign - todas para você explorar!

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento abrangente de tarefas de marketing

Gerencie seus e-mails e trabalhe em um só lugar - envie e receba e-mails em qualquer lugar no ClickUp e crie tarefas a partir de e-mails, configure automações, anexe e-mails a qualquer tarefa e muito mais

O ClickUp é uma ferramenta versátil de produtividade e plataforma de gerenciamento de projetos com uma grande variedade de recursos que a tornam uma excelente alternativa à ActiveCampaign.

Por exemplo, a plataforma ClickUp Suíte de gerenciamento de projetos de e-mail permite que você receba e responda a qualquer e-mail diretamente do ClickUp, economizando o tempo que seria gasto na alternância entre diferentes aplicativos. Simplifique seu e-mail campanhas de marketing criando ou agendando tarefas e itens de ação para sua equipe diretamente da sua caixa de entrada, mantendo todos na mesma página.

Nunca deixe de converter um lead qualificado ao enviar e-mails automaticamente com base no Formulário ClickUp que eles enviaram ou definindo outros automações personalizadas para cada estágio de seu pipeline.

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Enquanto isso, Conjunto de recursos de CRM do ClickUp permite que você visualizar seu pipeline de vendas além de rastrear e gerenciar as interações com os clientes a partir de um hub central. Acompanhe facilmente os leads, monitore o progresso das vendas e analise os dados dos clientes para tomar decisões informadas, melhorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento dos negócios. Vendas do ClickUp simplificam todos os aspectos do seu processo de vendas com lembretes e notificações automatizados, mantendo sua equipe no caminho certo e garantindo o acompanhamento oportuno dos clientes em potencial. Automatizar e simplificar seu funil de vendas resulta em taxas de conversão mais altas e fechamento de negócios mais rápido. 🤝

principais recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Tempo de resposta lento em algumas ocasiões

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com oequipe de vendas para obter um plano de preços adaptado às suas necessidades

: Entre em contato com oequipe de vendas para obter um plano de preços adaptado às suas necessidades ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Brevo

Melhor para coordenação simplificada de campanhas

Via: Brevo Com o Brevo, as empresas podem segmentar facilmente seu público com base em critérios sensatos, como dados demográficos, histórico de compras ou nível de envolvimento, garantindo que a mensagem certa chegue às pessoas certas no momento certo.

Os usuários podem criar sem esforço campanhas de SMS e MMS em tempo real, acompanhar análises e enviar mensagens em minutos. 📲

O Brevo também se destaca no departamento de marketing por e-mail, com seu construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar que permite aos usuários criar campanhas de e-mail personalizadas sem esforço. Sua API de e-mail de transação permite o envio simultâneo de milhares de e-mails para obter o máximo de alcance.

Você também pode se comunicar ativamente com seus clientes por meio das ferramentas de bate-papo personalizadas do Brevo, como bate-papo ao vivo, chatbots e caixa de entrada universal, para agilizar comunicação com o cliente e suporte. Esse serviço também se estende às campanhas do WhatsApp, permitindo que você alcance os clientes por meio da plataforma de mensagens preferida deles.

principais recursos do #### Brevo

Fácil segmentação de clientes

Campanhas de SMS e MMS

O Brevo conversation facilita a comunicação contínua com os clientes

Criador de e-mails do tipo arrastar e soltar

Envio de e-mails em massa

Relatórios e análises em tempo real

Limitações do Brevo

Opções de personalização limitadas

Modelos de automação pré-construídos inadequados

Preços do Brevo

Gratuito

Pro: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Starter : uS$ 25/mês com contatos ilimitados

: uS$ 25/mês com contatos ilimitados Business : $65/mês com contatos ilimitados

: $65/mês com contatos ilimitados BrevoPlus: Entre em contato com as vendas da Brevo

Brevo ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.800 avaliações)

3. Omnisend

Melhor para automação de marketing omnicanal

Via: Omnisend O Omnisend é uma plataforma de marketing por e-mail que emprega campanhas integradas de e-mail e SMS para envolver ativamente seus clientes potenciais e clientes. Ela oferece soluções de marketing por e-mail para marcas de pequeno e grande porte em todo o mundo.

Voltado para os entusiastas do comércio eletrônico, o Omnisend apresenta uma estrutura perfeita de incorporação de produtos. As marcas podem usar a plataforma para se integrar facilmente a sites populares de comércio eletrônico, como Shopify, WooCommerce e BigCommerce, para obter o máximo alcance do produto.

O Omnisend segmenta seu público, cria campanhas direcionadas e acompanha o sucesso de seus esforços de marketing por e-mail. Além disso, ele fornece lembretes de carrinho abandonado e recomendações personalizadas de produtos - ampliando suas estratégias de marketing. 🛒

Melhor ainda, o recurso de limpeza de lista de e-mails do Omnisend garante que suas mensagens sejam entregues aos destinatários-alvo, evitando rejeições ou atingindo endereços de e-mail inativos. Ele também inclui modelos predefinidos para ajudá-lo a criar e-mails e mensagens SMS com aparência profissional.

Melhores recursos do Omnisend

Integração com sites populares de comércio eletrônico

Segmentação robusta para otimizar a segmentação de clientes

Boletins informativos automatizados e campanhas personalizadas com apenas alguns cliques

Recurso de limpeza da lista de e-mails para aumentar a taxa de entrega da campanha

Modelos de e-mail e SMS

Limitações do Omnisend

A interface não é muito intuitiva

Biblioteca de integração limitada em comparação com outras plataformas de marketing

Preços da Omnisend

**Gratuito

Padrão : uS$ 16/mês com um alcance de até 500 contatos

: uS$ 16/mês com um alcance de até 500 contatos Pro: uS$ 59/mês com um alcance de até 2.500 contatos

Omnisend avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 700 avaliações)

4. Correio eletrônico

Melhor para marketing de e-mail de nível básico e além

Via: Mailchimp Amplamente considerado um dos melhores serviços de e-mail ferramentas de gerenciamento de campanhas de e-mail o Mailchimp ganhou fama devido à direção comportamental avançada que envia e-mails personalizados com base nas ações e preferências dos assinantes.

As jornadas de automação pré-criadas do Mailchimp permitem que você configure sequências de e-mail automatizadas sem complicações, enquanto seu assistente de IA pode gerar automaticamente campanhas de e-mail e seu conteúdo.

Por fim, você pode usar as funcionalidades avançadas de análise para acompanhar o sucesso das campanhas de e-mail e otimizar as estratégias futuras.

Melhores recursos do Mailchimp

mais de 300 integrações

Tour do produto para ajudar os novos usuários a começar

Recursos refinados de segmentação e automação

Modelos de e-mail personalizados

Funcionalidade de teste A/B

Limitações do Mailchimp

O layout e a interface não são fáceis de navegar

Modelos limitados de automação e personalização

Preços do Mailchimp

Gratuito

Essenciais : A partir de US$ 13/mês

: A partir de US$ 13/mês Standard : A partir de US$ 20/mês

: A partir de US$ 20/mês Premium: A partir de US$ 350/mês

Avaliações e opiniões sobre o Mailchimp

G2 : 4.4/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 16.000 avaliações)

5. Klaviyo

Melhor para campanhas de e-mail orientadas por dados

Via: Klaviyo A Klaviyo permite que as marcas se conectem sem esforço com os clientes em vários canais: e-mails, mensagens de texto e mensagens push para celular. 📩

Com sua extensa biblioteca de modelos, as empresas podem personalizar rapidamente a comunicação sem precisar de desenvolvedores. Usando um editor intuitivo de arrastar e soltar, você pode criar e-mails e mensagens visualmente atraentes em questão de minutos.

Outro atributo notável do Klaviyo é seu recurso de IA para analisar dados de clientes, escrever linhas de assunto de e-mail e fornecer recomendações personalizadas. Isso é especialmente útil para empresas que buscam otimizar campanhas e tomar decisões baseadas em dados para futuras estratégias de marketing.

Além disso, o Klaviyo oferece recursos avançados de segmentação para enviar mensagens personalizadas para segmentos de clientes filtrados. Isso permite que as empresas forneçam conteúdo mais relevante, o que acaba gerando taxas de conversão impressionantes e aumentando a fidelidade do cliente.

Melhores recursos do Klaviyo

Criador de e-mail do tipo arrastar e soltar e biblioteca de modelos

Formulários da Web e pop-ups para capturar informações do cliente

Recursos de IA para segmentar clientes e prever o comportamento do cliente

Fluxos automatizados para recuperação de carrinhos abandonados, win-backs e séries de boas-vindas

Integra-se ao Shopify e ao WooCommerce

Limitações do Klaviyo

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Planos de preços fixos caros

Preços do Klaviyo

**Gratuito

Email : A partir de US$ 30/mês

: A partir de US$ 30/mês E-mail e SMS: A partir de US$ 45/mês

Klaviyo avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 380 avaliações)

6. EngageBay

Melhor para suíte completa de automação de marketing

Via: EngageBay Posicionando-se como uma plataforma de marketing tudo em um, a EngageBay vem totalmente equipada com recursos úteis centrados no cliente para expandir sua marca.

A EngageBay prioriza o alcance do marketing da marca por meio de ferramentas de marketing por e-mail e geração de leads para atingir seu público-alvo de forma eficaz. Com seu criador de modelos de e-mail, você pode segmentar seu público e enviar e-mails personalizados para grupos específicos - aumentando as chances de converter leads em clientes satisfeitos. 😊

Além disso, a EngageBay oferece um abrangente Sistema de CRM que o ajuda a gerenciar os relacionamentos com os clientes, acompanhar as atividades de vendas e oferecer um suporte excepcional ao cliente. Isso permite que você acompanhe as interações e identifique oportunidades de upselling/cross-selling para o crescimento geral dos negócios.

Melhores recursos do EngageBay

Software de bate-papo em tempo real para interagir ativamente com os clientes

Automação de marketing por e-mail para gerenciar pipelines de vendas

Campanhas de marketing personalizadas para atingir segmentos específicos de clientes

Recursos de CRM

Limitações do EngageBay

Interface menos intuitiva

Falta de relatórios avançados e análise social

Preços da EngageBay

**Gratuito

Básico : uS$ 13,79/mês por usuário

: uS$ 13,79/mês por usuário Growth : uS$ 59,79/mês por usuário

: uS$ 59,79/mês por usuário Pro: uS$ 110,39/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do EngageBay

G2 : 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 580 avaliações)

7. ConvertKit

Melhor para fluxos de trabalho simplificados de marketing por e-mail

Via: ConvertKit Seja você um blogueiro, podcaster ou criador de cursos on-line, o ConvertKit fornece todos os recursos necessários para gerenciar suas campanhas promocionais e expandir seus negócios com eficiência.

Com seus modelos de e-mail pré-criados e recursos de automação de marketing por e-mail, o ConvertKit permite que os criadores configurem e automatizem campanhas de marketing por e-mail sem esforço. Ele também oferece soluções intuitivas para a criação de itens digitais, como e-books, cursos educacionais e sites de associação para venda direta aos assinantes.

O ConvertKit se integra perfeitamente a ferramentas populares de terceiros, como Shopify e WordPress, permitindo que você gerencie todos os aspectos do seu negócio on-line em um só lugar.

Melhores recursos do ConvertKit

Layout fácil de usar

Sequências de e-mail automatizadas

Recursos intuitivos de análise e relatórios

Incorporação de produtos digitais para comercializar e vender produtos com facilidade

Limitações do ConvertKit

Formulários de inscrição de e-mail limitados

Falta de integrações nativas de terceiros

Preços do ConvertKit

**Gratuito

Criador : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Creator Pro: $25/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o ConvertKit

G2 : 4.4/5 (mais de 190 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 190 avaliações)

8. HubSpot

Melhor para alinhamento integrado de marketing e vendas

Via: HubSpot A HubSpot é outro site popular Plataforma de marketing de CRM que oferece um bom pacote de recursos para ajudar as empresas a crescer e ter sucesso. Ela permite que você automatize campanhas de marketing, acompanhe as interações com os clientes e analise os dados para tomar decisões comerciais informadas.

Com modelos de geração de leads com os modelos de geração de leads, é muito fácil criar e enviar e-mails personalizados para seu público-alvo. Basta arrastar e soltar blocos de conteúdo predefinidos, personalizar com seu texto e imagens e clicar em enviar. ✉️

O HubSpot envia e-mails automaticamente com base em gatilhos ou ações específicas do cliente. Ele também inclui ferramentas avançadas de análise que permitem acompanhar o desempenho de suas campanhas de e-mail e fazer alterações conforme necessário.

Melhores recursos do HubSpot

Modelos predefinidos para agilizar seu processo de criação de e-mails

Criador de e-mail do tipo arrastar e soltar para economizar tempo em e-mails repetitivos

Integração de CRM para gerenciar e cultivar com eficiência os relacionamentos com os clientes

Recursos avançados de rastreamento e geração de relatórios

Opções robustas de pontuação e segmentação de leads

Limitações da HubSpot

Integração limitada com plataformas de mídia social

Falta de recursos de IA

Preços da HubSpot

Gratuito

Inicial : uS$ 18/mês

: uS$ 18/mês Profissional : uS$ 800/mês

: uS$ 800/mês Empresarial: uS$ 3.600/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 10.400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 4.500 avaliações)

9. AWeber

Melhor para soluções confiáveis de marketing por e-mail

Via: AWeber A AWeber é mais uma plataforma de marketing excelente que ajuda as marcas a melhorar suas campanhas de marketing por e-mail, determinando os melhores horários de envio e otimizando as linhas de assunto para aumentar as taxas de abertura e os cliques. 🕒

A plataforma tem uma funcionalidade de teste de divisão A/B para medir a eficácia de diferentes variações de e-mail e um recurso de rastreamento de site para determinar o impacto das campanhas de e-mail e identificar áreas de melhoria.

Além disso, a AWeber permite que as marcas criem páginas de destino responsivas, gerenciem contatos e enviem notificações push instantâneas.

Melhores recursos do AWeber

Campanhas de e-mail automatizadas

Otimizador de linha de assunto

Recurso de criação de e-mail do tipo arrastar e soltar

Testes A/B e rastreamento de sites

Modelos de painel pré-criados para analisar suas métricas de marketing por e-mail

Limitações do AWeber

A interface pode parecer muito cheia para novos usuários

Modelos de personalização limitados

Preços da AWeber

**Gratuito

Lite : uS$ 12,50/mês

: uS$ 12,50/mês Mais : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Ilimitado: uS$ 899/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da AWeber

G2 : 4.4/5 (mais de 10.400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.400 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 290 avaliações)

10. GetResponse

Melhor para recursos avançados de marketing por e-mail

Via: GetResponse A força da GetResponse está em seus construtores de páginas de destino e de sites, que permitem criar páginas atraentes sem esforço com alternâncias de arrastar e soltar. Eles também oferecem modelos personalizáveis para criar um design exclusivo e um estilo de marca de sua preferência. 🎨

Por meio de seu funil de vendas automatizado, a GetResponse agiliza o processo de conversão de leads em clientes, envolvendo-os com conteúdo personalizado e acompanhamento oportuno. Ela também oferece autoresponders, que tornam a geração de leads por meio de newsletters muito eficiente.

Melhores recursos da GetResponse

Criadores de páginas de destino com funcionalidade simples de arrastar e soltar

Modelos de site adaptáveis

Criação perfeita de boletins informativos e autoresponders

Funis de vendas automatizados para otimizar a jornada do cliente

Integração com plataformas populares de comércio eletrônico para facilitar a sincronização e o rastreamento de lojas on-line

Limitações da GetResponse

Integração limitada de API com outras ferramentas de produtividade

Falta de relatórios e análises avançados

Preços da GetResponse

**Gratuito

E-mail marketing : uS$ 15,6/mês

: uS$ 15,6/mês Automação de marketing : uS$ 48,4/mês

: uS$ 48,4/mês Marketing de comércio eletrônico : uS$ 97,6/mês

: uS$ 97,6/mês GetResponse Max: A partir de US$ 999/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões da GetResponse

G2 : 4.3/5 (mais de 640 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 640 avaliações) Capterra: 4.2/5 (470+ avaliações)

Amplie seus negócios com as alternativas da ActiveCampaign

O ClickUp oferece uma solução de automação de marketing capaz de aperfeiçoar suas campanhas de e-mail e aumentar as taxas de conversão. Mas essa plataforma é muito mais do que isso - é um balcão único ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos para centralizar, organizar e automatizar todo tipo de trabalho que você realiza. 💪

O ClickUp não é apenas uma alternativa perfeita ao ActiveCampaign; ele está em uma liga própria. Assim registre-se hoje e prepare-se para elevar o nível de seus negócios!