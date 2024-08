10 melhores livros sobre Agile para gerentes de projeto em 2024

A adaptabilidade e a inovação são essenciais no gerenciamento de projetos, e o aprendizado contínuo se torna a bússola que o orienta rumo à excelência.

A metodologia ágil é uma estrutura que divide os projetos em fases, o que ajuda na colaboração e agrega valor aos clientes.

A metodologia ágil tornou-se popular no gerenciamento de projetos, o que torna essencial que os profissionais da área de gerenciamento de projetos a dominem.

Escolhemos meticulosamente os 10 melhores livros sobre agilidade para capacitá-lo em sua jornada rumo ao domínio. Esses livros funcionarão como um kit de ferramentas ágeis para ajudá-lo a adotar a mudança, a colaboração e a melhoria contínua. 📕

Os 10 melhores livros para gerentes de projetos e equipes ágeis

Aqui estão 10 livros confiáveis para ajudá-lo a aprender e implementar o Agile. Esses livros oferecem percepções detalhadas sobre as metodologias ágeis.

1. Essential Scrum: Um guia prático para o processo ágil mais popular, de Kenneth Rubin

via Amazon

Sobre o livro

Autor(es): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Ano de publicação: 2012

2012 Tempo estimado de leitura: 16 horas

16 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 504 páginas

504 páginas Classificações 4,7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Este livro é um guia prático para dominar a estrutura do Scrum.

Ele aborda vários tópicos, incluindo funções, eventos, artefatos e dimensionamento do Scrum para projetos maiores.

o Essential Scrum oferece uma compreensão holística e uma orientação que você pode aplicar imediatamente. Ele enfatiza o fornecimento de insights práticos que ajudam a implementar estruturas ágeis como o Scrum em diversas configurações organizacionais.

"O desenvolvimento iterativo reconhece que provavelmente erraremos antes de acertar e que faremos as coisas mal antes de fazê-las bem."_

Kenneth S. Rubin

Principais conclusões:

Visão geral abrangente: Fornece uma compreensão completa da metodologia Scrum, abrangendo funções, práticas e princípios

Fornece uma compreensão completa da metodologia Scrum, abrangendo funções, práticas e princípios Ferramentas práticas: Oferece ferramentas e técnicas práticas para implementar e gerenciar o Scrum em projetos

Oferece ferramentas e técnicas práticas para implementar e gerenciar o Scrum em projetos Exemplos reais: Ilustra conceitos com exemplos reais, facilitando a compreensão e a aplicação das práticas do Scrum

O que os leitores dizem:

"O formato fácil de entender do livro, a iconologia clara e os diagramas detalhados tornam os conceitos complexos fáceis de digerir. Os princípios básicos que sustentam as melhores práticas do Scrum são apresentados de forma simples e coerente, permitindo que o iniciante e o especialista em Scrum coloquem em prática aplicações práticas que geram valor real."

2. Scrum Mastery: From Good to Great Servant Leadership, de Geoff Watts

via Emissão

Sobre o livro

Autor(es): Geoff Watts

Geoff Watts Ano de publicação: 2013

2013 Tempo estimado de leitura: 11 horas

11 horas Nível recomendado: Intermediário a Avançado

Intermediário a Avançado Número de páginas: 340 páginas

340 páginas Classificações 4.7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Ao contrário de muitos livros sobre

aprendizado ágil

que fornecem uma visão geral do Scrum, Geoff Watts se aprofunda nas complexidades da liderança servidora e sua aplicação no Scrum Mastery.

O livro vai além dos fundamentos das práticas do Scrum, explorando a mentalidade e os comportamentos que transformarão um bom Scrum Master em um líder servidor excepcional.

O autor oferece anedotas e estudos de caso que se relacionam com os desafios cotidianos enfrentados pelos Scrum Masters. Portanto, além de ser teórico, o livro é um guia valioso para os Scrum Masters que navegam pelas complexidades de suas funções no mundo real.

"Transformar uma equipe, quanto mais uma organização inteira, dos princípios de comando e controle para aqueles baseados na liderança servil, de planos baseados em previsões para planos baseados em dados empíricos e evolutivos requer paciência e tenacidade."

Geoff Watts

Principais conclusões:

Foco na liderança: Enfatiza o papel do Scrum Master como um líder servidor e as habilidades necessárias para se destacar nessa função

Enfatiza o papel do Scrum Master como um líder servidor e as habilidades necessárias para se destacar nessa função **Dinâmica da equipe: Explora como criar e manter equipes de alto desempenho em um ambiente ágil

Melhoria contínua: Discute estratégias para a melhoria constante e a superação de desafios comuns em projetos ágeis

O que os leitores dizem:

"Este livro é incrível. Super fácil de ler. Eu o li de capa a capa e sempre me refiro a ele para me lembrar do que devo ter em mente para ser um ótimo Scrum Master. Há algumas boas evidências anedóticas sobre por que fazer X e X é eficaz. Cada equipe é diferente, mas este livro realmente o incentiva a pensar fora da caixa com uma verdadeira mentalidade de líder-servo."

3. Desenvolvimento ágil de jogos, de Clinton Keith

via Amazon

Sobre o livro

Autor(es): Clinton Keith

Clinton Keith Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 19 horas

19 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Número de páginas: 576 páginas

576 páginas Classificações 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Este livro oferece uma abordagem única para a aplicação de princípios ágeis no desenvolvimento de jogos.

Com um foco explícito no setor de jogos, ele fornece percepções e estratégias para desenvolvedores de jogos que enfrentam os desafios distintos de seu campo.

Ele enfatiza a importância da colaboração e da comunicação em equipes interdisciplinares, um aspecto fundamental do desenvolvimento bem-sucedido de jogos.

O livro orienta os leitores na promoção de um ambiente colaborativo e na criação de

fluxos de trabalho ágeis

permitindo que as equipes respondam de forma eficaz à evolução

requisitos do projeto

e fornecer jogos de alta qualidade.

"Uma equipe dispersa compartilha os mesmos desafios que uma equipe distribuída. Além disso, ela tem o desafio de manter a transparência, a colaboração, a auto-organização e a necessidade de aproveitar as ferramentas disponíveis da melhor maneira possível."

Clinton Keith

Principais conclusões:

Ágil no desenvolvimento de jogos: Adapta metodologias ágeis especificamente para o setor de desenvolvimento de jogos

Adapta metodologias ágeis especificamente para o setor de desenvolvimento de jogos Equilíbrio entre criatividade e eficiência: Concentra-se no equilíbrio entre processos criativos e gerenciamento eficiente de projetos

Concentra-se no equilíbrio entre processos criativos e gerenciamento eficiente de projetos Estudos de caso: Inclui estudos de caso de projetos reais de desenvolvimento de jogos para ilustrar a aplicação de práticas ágeis

O que os leitores dizem:

"Muito bem escrito e organizado, e fácil de entender. Altamente recomendável para qualquer equipe que esteja explorando o Agile."

4. Estimativa e planejamento ágil por Mike Cohn

via Amazon

Sobre o livro

Autor(es): Mike Cohn

Mike Cohn Ano de publicação: 2005

2005 Tempo estimado de leitura: 12 horas

12 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 368 páginas

368 páginas Classificações 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Este livro aborda várias técnicas de estimativa, enfatizando a natureza colaborativa do processo de planejamento ágil.

Mike Cohn fornece orientações práticas sobre histórias de usuários, planejamento de versões e adaptação a mudanças de requisitos, abordando os desafios que você encontra em ambientes de projeto dinâmicos.

O livro também se destaca pela cobertura de tópicos avançados, como velocidade, pontos de história e planejamento de versões.

Cohn oferece uma compreensão diferenciada de

metodologias de aprimoramento de processos

orientando os leitores sobre como adaptá-las para atender às necessidades exclusivas do projeto.

"Os indivíduos devem receber todos os incentivos possíveis para trabalhar em equipe. Se o rendimento da equipe aumentar se eu ajudar outra pessoa, é isso que devo fazer. A velocidade da equipe é importante; a velocidade individual não é."

Mike Cohn

Principais conclusões:

Técnicas de estimativa: Fornece técnicas práticas de estimativa e planejamento em projetos ágeis

Fornece técnicas práticas de estimativa e planejamento em projetos ágeis Priorização e iteração: Discute a priorização do trabalho e o planejamento da iteração para obter a máxima eficiência

Discute a priorização do trabalho e o planejamento da iteração para obter a máxima eficiência Gerenciamento de riscos: Abrange estratégias para gerenciar incertezas e riscos no planejamento de projetos

O que os leitores dizem:

"O conhecimento e a experiência de Mike Cohn brilham em cada página deste livro. Mesmo que os pontos de história e a velocidade possam ser considerados por alguns como não sendo mais uma boa maneira de estimar, este livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira entender o Agile. Não poderia recomendá-lo o suficiente."

5. Coaching Agile Teams: A Companion for Scrum Masters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition by Lyssa Adkins

via

O Nilo

Sobre o livro

Autor(es): Lyssa Adkins

Lyssa Adkins Ano de publicação: 2010

2010 Tempo estimado de leitura: 12 horas

12 horas Nível recomendado: Iniciante a avançado

Iniciante a avançado Número de páginas: 352 páginas

352 páginas Classificações 4.7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Este livro oferece um enfoque exclusivo sobre o papel do coaching no desenvolvimento ágil.

Seu foco na inteligência emocional e social necessária para um coaching bem-sucedido o diferencia.

Adkins explora como o coaching vai além dos processos e práticas, explorando a dinâmica interpessoal que afeta o desempenho da equipe.

O livro fornece aos leitores ferramentas para enfrentar desafios, facilitar a comunicação e promover uma cultura de melhoria contínua.

"Praticamos o domínio de nós mesmos no momento para que possamos nos abrir melhor para sermos líderes servidores e para controlar nossas emoções e escolher o que fazer com nossas reações."

Lyssa Adkins

Principais conclusões:

Habilidades de coaching: Destaca a importância das habilidades de coaching para orientar as equipes durantetransformações ágeis *Capacitação da equipe: Concentra-se em capacitar as equipes para que sejam auto-organizadas e adaptáveis

Destaca a importância das habilidades de coaching para orientar as equipes durantetransformações ágeis *Capacitação da equipe: Concentra-se em capacitar as equipes para que sejam auto-organizadas e adaptáveis Gerenciamento de mudanças: Oferece insights sobre o gerenciamento de mudanças e resistência em um ambiente ágil

O que os leitores dizem:

"Como um Scrum Master experiente, este livro é uma leitura OBRIGATÓRIA. Ele realmente encontra uma ótima maneira de se aprofundar nas questões com as quais um Scrum Master irá lidar e coloca o coração em nosso trabalho - além da mecânica. Eu me pego pegando-o quando surgem problemas e me inspiro novamente."

6. Entrega contínua: Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automation (Lançamentos de software confiáveis por meio de automação de construção, teste e implantação), de Jez Humble e David Farley

via

Loja

Sobre o livro

Autor(es): Jez Humble & David Farley

Jez Humble & David Farley Ano de publicação: 2010

2010 Tempo estimado de leitura: 17 horas

17 horas Nível recomendado: Intermediário a Avançado

Intermediário a Avançado Número de páginas: 512 páginas

512 páginas Classificações 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Este livro é um trabalho seminal em Agile e DevOps, fornecendo uma exploração detalhada de pipelines de implantação, estratégias de teste e gerenciamento de liberação.

Um diferencial importante é a atenção dos autores às mudanças culturais e organizacionais necessárias para uma entrega contínua bem-sucedida e eficiente

estratégias de operações

.

O livro aborda os desafios da integração de práticas de entrega contínua em vários ambientes de desenvolvimento, oferecendo estratégias práticas para promover a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e de operações.

"Pedir a especialistas que realizem tarefas enfadonhas e repetitivas, mas tecnicamente exigentes, é a maneira mais certa de garantir erros humanos que podemos imaginar, a não ser a privação do sono ou a embriaguez."

David Farley

Principais conclusões:

Automação na entrega de software: Enfatiza a função da automação na criação, teste e implantação de software

Enfatiza a função da automação na criação, teste e implantação de software Eficiência e confiabilidade: Discute estratégias para tornar os lançamentos de software mais eficientes e confiáveis

Discute estratégias para tornar os lançamentos de software mais eficientes e confiáveis Melhores práticas: Fornece as melhores práticas para implementar a entrega contínua nas organizações

O que os leitores dizem:

"Este livro transformou completamente minha maneira de pensar sobre desenvolvimento e entrega de software. Ele abrange planejamento, desenvolvimento, teste e implementação. Ao ver tudo isso reunido dessa forma, parece tão óbvio que é a abordagem correta em comparação com a forma como a maioria de nós tem feito isso."

7. Gerenciamento de projetos à maneira ágil: Making it Work in the Enterprise, de John Goodpasture

via

Rakuten Kobo

Sobre o livro

Autor(es): John C. Goodpasture

John C. Goodpasture Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 13 horas

13 horas Nível recomendado: Intermediário a Profissional

Intermediário a Profissional Número de páginas: 392 páginas

392 páginas Classificações 4.8/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)



Este livro enfoca

gerenciamento ágil de projetos

e sua aplicação em um ambiente corporativo.

Goodpasture aborda a importância de manter a transparência, a responsabilidade e a conformidade dentro da estrutura ágil e como elas ajudam a cumprir os requisitos regulatórios ou as políticas internas.

Esse foco na governança distingue o livro daqueles que se concentram apenas no Agile no nível da equipe.

O livro também aborda a importância da liderança na promoção de uma cultura ágil em uma organização. Ele fornece estratégias para que as equipes de liderança defendam os valores ágeis em equipes de escala empresarial.

"A ideia das metodologias orientadas por planejamento é imaginar as necessidades e os requisitos desde o início, realizar uma análise suficiente - às vezes chamada de análise estruturada - para eliminar todos os riscos e dependências e só então se comprometer com o design e o desenvolvimento do produto."

John Goodpasture

Principais conclusões:

Ágil em grandes empresas: Foca na implementação de metodologias ágeis em ambientes empresariais grandes e complexos

Foca na implementação de metodologias ágeis em ambientes empresariais grandes e complexos Integração do gerenciamento de projetos: Discute a integração de métodos ágeis com práticas tradicionais de gerenciamento de projetos

Discute a integração de métodos ágeis com práticas tradicionais de gerenciamento de projetos Risco e complexidade: Aborda o gerenciamento de riscos e complexidades em projetos ágeis de grande escala

O que os leitores dizem:

"Como executivo da área de TI, os métodos de John para colocar os detalhes em prática são precisos e claros. O modelo híbrido é cada vez mais usado no setor e em nível empresarial. Uma leitura muito boa para quem está entrando ou já esteve no campo do gerenciamento de projetos em todos os setores."

8. The Lean Startup, de Eric Ries

via Amazon

Sobre o livro

Autor(es): Eric Ries

Eric Ries Ano de publicação: 2011

2011 Tempo estimado de leitura: 11 horas

11 horas Nível recomendado: Iniciante a avançado

Iniciante a avançado Número de páginas: 336 páginas

336 páginas Classificações 4.6/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



Este livro revoluciona a abordagem do empreendedorismo em startups ao apresentar a metodologia Lean Startup. O foco está em priorizar a experimentação iterativa, o aprendizado validado e um ciclo de feedback construir-medir-aprender.

Ries defende uma abordagem científica para o empreendedorismo, incentivando as startups a tratar seus modelos de negócios como hipóteses e validá-los por meio de experimentos no mundo real.

Esse método contrasta com as abordagens tradicionais que envolvem planejamento e desenvolvimento extensivos antes de testar o mercado.

O livro também apresenta o conceito de Produto Mínimo Viável (MVP), enfatizando a importância de entregar um produto com os recursos mínimos necessários para obter feedback valioso.

Outro aspecto fundamental que o livro explora é o conceito de "contabilidade da inovação", uma abordagem quantitativa para medir o progresso e o sucesso em projetos de inovação.

"Ao considerar a criação de seu próprio produto mínimo viável, deixe que esta regra simples seja suficiente: remova qualquer recurso, processo ou esforço que não contribua diretamente para o aprendizado que você busca."

Eric Ries

Principais conclusões:

Metodologia de startup: Apresenta a metodologia Lean Startup, enfatizando a prototipagem rápida e os lançamentos iterativos de produtos

Apresenta a metodologia Lean Startup, enfatizando a prototipagem rápida e os lançamentos iterativos de produtos Feedback do cliente: Enfatiza a importância do feedback do cliente na modelagem desenvolvimento de produtos *Construir-Medir-Aprender: Explora o ciclo de feedback Construir-Medir-Aprender para a melhoria contínua de produtos e processos

O que os leitores dizem:

"Como empresário e investidor anjo com várias startups em meu currículo, acredito que The Lean Startup, de Eric Ries, é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa envolvida em startups atualmente. Se eu tivesse que recomendar um livro para empreendedores iniciantes no mercado atual, seria esse livro - sem dúvida."

9. Fixing Your Scrum: Soluções práticas para problemas comuns de Scrum, de Ryan Ripley e Todd Miller

via

Rakuten Kobo

Sobre o livro

Autor(es): Ryan Ripley, Todd Miller

Ryan Ripley, Todd Miller Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 242 páginas

242 páginas Classificações 4,7/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)



Este livro se aprofunda nas nuances do Scrum, reconhecendo que cada equipe é única e enfrenta desafios distintos.

O livro fornece estratégias e técnicas para abordar questões específicas e desbloquear otimização de processos para vários contextos.

Ele se destaca por seu foco centrado no problema e pela orientação prática.

Enquanto alguns livros oferecem uma visão geral mais ampla dos princípios do Scrum, o trabalho de Ripley e Miller oferece uma abordagem direcionada para enfrentar desafios específicos.

"Todos os eventos Scrum necessários (sprint, planejamento de sprint, scrum diário, revisão de sprint e retrospectiva de sprint) têm um tempo determinado. A duração de cada evento deve ser adaptada ao seu ambiente."

Ryan Ripley

Principais conclusões:

Solução de problemas: Foca na identificação e solução de problemas comuns enfrentados nas implementações do Scrum

Foca na identificação e solução de problemas comuns enfrentados nas implementações do Scrum Princípios do Scrum: Reforça os princípios fundamentais do Scrum e sua aplicação prática

Reforça os princípios fundamentais do Scrum e sua aplicação prática Estudos de caso e dicas: Fornece estudos de caso reais e dicas práticas para melhorar as práticas do Scrum

O que os leitores dizem:

"Gostei muito deste livro e agora estou relendo-o, pois tenho certeza de que obterei tantas informações na segunda leitura quanto na primeira. Este é um livro de leitura obrigatória para qualquer nível de Scrum Master."

10. Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, de Jeff Sutherland

via

TheBookBundle

Sobre o livro

Autor(es): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante a avançado

Iniciante a avançado Número de páginas: 256 páginas

256 páginas Classificações 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Este livro ágil introduz a estrutura Scrum e apresenta um argumento convincente para seu poder transformador no aumento da produtividade.

Um diferencial importante é a abordagem narrativa de Sutherland. Em vez de uma exploração puramente teórica do Scrum, ele apresenta exemplos do mundo real, extraídos de suas experiências como piloto de caça, executivo de tecnologia e criador da estrutura Scrum.

Sutherland se aprofunda na neurociência das equipes de alto desempenho, explicando como os princípios do Scrum se alinham com os ritmos naturais do cérebro humano.

"Fazer com que as pessoas priorizem por valor as obriga a produzir esses 20% primeiro. Muitas vezes, quando terminam, percebem que não precisam realmente dos outros 80%, ou que o que parecia importante no início na verdade não é."

Jeff Sutherland

Principais conclusões:

Metodologia Scrum: Oferece uma visão aprofundada da metodologia Scrum por um de seus cocriadores

Oferece uma visão aprofundada da metodologia Scrum por um de seus cocriadores Eficiência e produtividade: Discute como o Scrum pode melhorar drasticamente a eficiência e a produtividade em vários ambientes

Discute como o Scrum pode melhorar drasticamente a eficiência e a produtividade em vários ambientes Aplicação ampla: Fornece insights sobre a aplicação dos princípios do Scrum além do desenvolvimento de software, incluindo a vida pessoal e profissional

O que os leitores dizem:

"Este livro oferece tanto a teoria do livro-texto quanto exemplos práticos de aplicação do Scrum. Gostei especialmente da história. Ele também me ajudou a perceber que os executivos precisam estar totalmente integrados e treinados, caso contrário não funcionará corretamente. Estou divulgando este livro a todos que conheço para que adaptem a mentalidade."

Gerenciamento Ágil de Projetos com ClickUp

À medida que as metodologias ágeis redefinem o gerenciamento de projetos, encontrar as ferramentas certas torna-se fundamental para o sucesso.

Use o painel de CRM do ClickUp para ter uma visão geral do desempenho de vendas

Embora existam vários

software gratuito de gerenciamento de projetos

e

modelos de gerenciamento de projetos

no mercado,

Gerenciamento de projetos do ClickUp

surgem como um aliado versátil e poderoso para as equipes que adotam o aprendizado ágil e o desenvolvimento ágil de projetos.

O trabalho é feito rapidamente com documentos conectados, exibições personalizadas, painéis em tempo real e muito mais.

Veja por que as equipes preferem o

Solução ágil do ClickUp

para gerenciamento de projetos:

Fluxos de trabalho ágeis simplificados

O ClickUp fornece fluxos de trabalho ágeis para Scrum, Kanban e muito mais.

Além disso, o

Gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

modelo

garante que sua equipe comece a trabalhar com estruturas predefinidas projetadas para estratégias de operações ágeis.

O modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp oferece suporte aos seus fluxos de trabalho ágeis e mantém sua equipe na mesma página

Metas para mapear o progresso ágil

O acompanhamento do progresso é fundamental no Agile. O recurso de metas do ClickUp permite que as equipes definam e monitorem os objetivos sem esforço.

Seja seguindo

modelos ágeis

ou elaborar seu fluxo de trabalho ágil, essa ferramenta fornece um hub centralizado para manter o pulso do seu projeto sob controle.

Comunicação eficiente com o ClickUp Chat View

A comunicação está no centro do aprendizado ágil e do desenvolvimento ágil de projetos.

Compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização ClickUp Timeline

Visualização de bate-papo do ClickUp

facilita as conversas transparentes e em tempo real. Os membros da equipe colaboram sem problemas, compartilhando atualizações e percepções diretamente nas tarefas, promovendo uma cultura de melhoria contínua.

Atribuição de prioridade para eficiência ágil

A atribuição de prioridades é a base do fluxo de trabalho ágil, garantindo que os estudos mais importantes recebam a atenção que merecem.

A interface intuitiva do ClickUp simplifica a atribuição de prioridades de tarefas, permitindo que as equipes se concentrem nos principais objetivos do projeto ágil.

Embracing Agile

Os 10 principais livros sobre agilidade que descrevemos neste blog servem como guias valiosos para os gerentes de projeto que buscam navegar no reino diferenciado das metodologias ágeis.

Cada livro foi meticulosamente selecionado para oferecer percepções exclusivas e sabedoria prática, contribuindo para um kit de ferramentas abrangente para dominar o Agile. 📖

Complementar esses aprendizados com uma ferramenta como o ClickUp prepara os gerentes de projeto para liderar suas equipes rumo ao sucesso. Ela permite que você acompanhe o progresso, converse e atribua comentários e tenha uma visão geral do seu projeto por meio de vários recursos. 👀

Experimente o ClickUp hoje mesmo!