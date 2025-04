10 melhores alternativas ao Whatfix em 2025 (avaliações e preços)

Um software excelente só é excelente se as pessoas o utilizarem. E é aí que uma excelente plataforma de adoção digital (DAP) pode ajudar. Uma plataforma de adoção digital pode ajudar os novos usuários a aprender a usar novos produtos digitais, inclusive aplicativos e sites.

As organizações podem usar uma DAP para criar guias passo a passo, tutoriais interativos e suporte em tempo real. Com uma plataforma de adoção digital, você pode ajudar a reduzir o tempo de integração, aumentar a produtividade do usuário e melhorar o envolvimento.

Uma das plataformas de adoção digital mais populares é o Whatfix. Mas ele não é o único nome no jogo. Embora possa ser uma boa opção para algumas pessoas, o custo e a complexidade do Whatfix podem fazer com que algumas equipes procurem alternativas ao Whatfix. Se esse é o seu caso, estas são as dez melhores alternativas ao Whatfix que você deve considerar usar em 2024.

O que você deve procurar nas alternativas ao Whatfix?

Você está procurando uma plataforma de adoção digital adequada para a sua organização? Há algumas perguntas importantes que você deve fazer a si mesmo ao analisar as diferentes DAPs disponíveis no mercado:

É fácil de usar? Muitas alternativas ao Whatfix permitem que usuários com pouco conhecimento técnico criem guias e tutoriais. Procure uma plataforma de adoção digital com um construtor do tipo "arrastar e soltar" e uma interface intuitiva para implementar a DAP sem muita codificação

Quais recursos ela oferece? Você deve se certificar de que a DAP pode fornecer os recursos de que você precisa, como orientações interativas, orientação no aplicativo ou listas de tarefas no aplicativo. Verifique se há muitas opções de personalização para que você possa ajustar o DAP ao seu fluxo de trabalho

Que recursos analíticos ele inclui? Uma das partes mais vantajosas de trabalhar com um DAP são os relatórios e as análises que você pode obter dele. A análise de usuários pode informar quais são as dificuldades dos usuários no processo de adoção e como você poderia melhorar a integração do usuário

**Ela se integra às ferramentas existentes? Quanto mais uma plataforma de adoção digital se integrar a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia, melhor. Isso pode ajudá-lo a se conectar com seus CRMs, ferramentas de marketing e aplicativos de comunicação. Procure por DAPs com integrações pré-criadas ou uma API flexível

É econômico? Muitas alternativas do Whatfix oferecem planos de preços escalonados com base em seus usuários mensais. Certifique-se de conhecer o custo total do uso da plataforma de adoção digital e verifique se ele está de acordo com o seu orçamento. Considere o crescimento previsto e como isso poderá afetar os planos de preços no futuro

Muitas alternativas do Whatfix na lista a seguir oferecem períodos de avaliação ou demonstrações gratuitas. Aproveite essas ofertas sempre que possível. É uma ótima maneira de testar uma plataforma de adoção digital e verificar se ela será a ferramenta de integração de usuários ideal para a sua organização.

As 10 melhores alternativas ao Whatfix para usar em 2024

1. Orientação ao usuário

Via Orientação ao usuário A UserGuiding é uma plataforma de integração de usuários e adoção digital que ajuda as organizações a melhorar a adoção de seus aplicativos e sites pelos usuários. A plataforma sem código permite que você crie tutoriais rapidamente e as organizações podem personalizar o conteúdo com sua marca. Em geral, a UserGuiding é uma DAP fácil de usar e rica em recursos, adequada para organizações de todos os tamanhos.

Melhores recursos do UserGuiding

A análise em tempo real mostra como os usuários estão interagindo com os materiais de integração, para que você possa acompanhar facilmente métricas como taxas de conclusão do usuário, tempo na página e outros comportamentos do usuário para aprimorar a experiência de integração

O conteúdo dinâmico permite personalizar as experiências de integração do usuário com base em fatores como o local, o dispositivo ou até mesmo o cargo do usuário

Um aplicativo móvel prático que permite criar e gerenciar sites internos ou integração de clientes fluxos em qualquer lugar

Limitações do UserGuiding

Se você não tiver muita experiência com software, pode haver uma curva de aprendizado acentuada na implementação

Preços da UserGuiding

Plano Básico: US$ 89/mês com cobrança anual

US$ 89/mês com cobrança anual Plano Profissional: US$ 389/mês cobrados anualmente

US$ 389/mês cobrados anualmente Plano Corporativo: $689+/mês faturado anualmente

Avaliações e resenhas do UserGuiding

G2: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

4,6/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

2. Piloto de usuário

Via Piloto de usuário O Userpilot é outro DAP com uma excelente variedade de recursos para ajudar as organizações a melhorar a adoção do software e monitorar o comportamento do usuário nos sites. O DAP flexível facilita o desenvolvimento de conteúdo para vários produtos. Também é possível criar materiais de integração de usuários por meio de suas funcionalidades de construtor.

Melhores recursos do Userpilot

O design mobile-first garante que a experiência de integração do usuário seja otimizada para usuários móveis, o que é ótimo para quem cria fluxos de integração para aplicativos e dispositivos móveis

Excelentes recursos de teste A/B permitem criar segmentos básicos de usuários e desenvolver diferentes fluxos de integração para ver o que funciona melhor para diferentes clientes

Opções de integração fáceis de usar para que você possa se conectar ao seu software de CRM preferido. Obtenha uma visão holística da experiência do cliente para que você possa identificar pontos problemáticos e riscos de rotatividade logo no início

Limitações do Userpilot

As opções de integração e personalização são limitadas, portanto, certifique-se de que ele funciona com sua pilha de tecnologia antes de se comprometer

Preços do Userpilot

Iniciante: US$ 299/mês

US$ 299/mês Crescimento: US$ 499/mês

US$ 499/mês Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários do Userpilot

G2: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

4,6/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

3. WalkMe

Via WalkMe O WalkMe é uma alternativa abrangente ao Whatfix que pode ajudar a impulsionar a adoção de novos aplicativos de software e sites pelos usuários. Você pode criar orientações interativas para ajudar os usuários a executar tarefas específicas ou aprender sobre a funcionalidade de um aplicativo.

O WalkMe também pode ser uma base de conhecimento de autoatendimento, permitindo que os usuários encontrem soluções para problemas de forma independente, sem sobrecarregar a equipe de suporte ao cliente.

melhores recursos do #### WalkMe

Os lançadores e as sobreposições permitem que os usuários acessem rapidamente os guias passo a passo, bases de conhecimento e opções de suporte sem precisar navegar por várias telas

Integra-se a ferramentas populares, como aplicativos de CRM, ferramentas de marketing e muito mais, para que você possa trocar dados sem problemas e gerenciar melhor as interações dos usuários

As orientações interativas inteligentes podem ser personalizadas para o usuário, dependendo de suas funções específicas ou do que ele deseja fazer na plataforma

Limitações do WalkMe

Os relatórios são limitados em comparação com outras opções

Preços da WalkMe

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do WalkMe

G2: 4,5/5 (mais de 340 avaliações)

4,5/5 (mais de 340 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4. Intro.js

Via Intro.js O Intro.js é uma das únicas alternativas de código aberto do Whatfix existentes. É uma alternativa leve a algumas das opções mais volumosas desta lista.

O Intro.js é amplamente utilizado por desenvolvedores e equipes de produtos para criar tours interativos de produtos e orientações sobre aplicativos da Web. Melhor ainda, o Intro.js é uma das soluções de adoção digital mais econômicas que podem ajudá-lo a aumentar a produtividade e o envolvimento do usuário.

Melhores recursos do Intro.js

Alternativa superpersonalizável do Whatfix, para que você possa alterar facilmente a aparência dos tours de acordo com a marca da sua organização

Excelente para criar conteúdo de integração de usuários para dispositivos móveis, pois se adapta facilmente a dispositivos e telas de todos os tamanhos

Permite a criação de tours interativos com elementos animados, dicas de ferramentas, pontos de acesso e muito mais, para que você vá além de uma sobreposição estática e capte a atenção do usuário e aumente o seu envolvimento

Limitações do Intro.js

Não oferece muitos dos recursos encontrados em outras plataformas de adoção digital desta lista

Grande curva de aprendizado se você não se sentir confortável com linguagens de programação

Preços do Intro.js

Gratuito para uso pessoal, mas é necessário adquirir uma licença comercial para aplicativos, sites e plug-ins

Iniciante: US$ 9,99 para uma licença vitalícia em um projeto

US$ 9,99 para uma licença vitalícia em um projeto Empresarial: US$ 49,99 por uma licença vitalícia para cinco projetos

US$ 49,99 por uma licença vitalícia para cinco projetos Premium: $299,99 para uma licença vitalícia em projetos ilimitados

Intro.js ratings and reviews

N/A

5. Aplicativos

Via Aplicativos O Appcues é uma alternativa ao Whatfix baseada na nuvem, que é excelente para equipes remotas e equipes em diferentes locais. Ele oferece um construtor de arrastar e soltar para criar fluxos de integração de funcionários e processos de integração de usuários sem conhecimento de programação.

O Appcues também oferece excelentes recursos analíticos detalhados para acompanhar o envolvimento do usuário, a adoção de recursos e o uso do produto. A experiência personalizada do produto também faz muito trabalho pesado para manter os usuários envolvidos e ajudar a reduzir o tempo de integração.

Melhores recursos do Appcues

Ele aciona experiências de produto com base no comportamento do usuário, como visualizações de página, ações ou atributos do usuário, para garantir que os usuários recebam os fluxos de integração relevantes quando precisarem deles

Os recursos avançados de análise permitem que você acompanhe o envolvimento do usuário e identifique como os usuários interagem com o seu produto, o que pode ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes baseadas em dados no futuro

Ferramentas excelentes, como slides, dicas de ferramentas e hotspots, podem tornar os usuários mais envolvidos e ensiná-los sobre novos recursos e opções na sua plataforma

Tudo isso é compatível com dispositivos móveis

Limitações do Appcues

A documentação de integração é limitada, portanto, talvez você precise procurar para encontrar respostas

Preços da Appcues

Essenciais: $249/mês pagos anualmente

$249/mês pagos anualmente Growth: US$ 879/mês pagos anualmente

US$ 879/mês pagos anualmente Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Appcues

G2: 4,6/5 (mais de 280 avaliações)

4,6/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

6. Pedregoso

Via Pedras A Stonly é uma solução de integração de funcionários e adoção digital com foco em orientação e suporte personalizados. A plataforma aproveita Ferramentas de IA para ajudar as organizações a criar fluxos de integração mais eficazes. Com um construtor de arrastar e soltar e uma abordagem que prioriza os dispositivos móveis, é uma solução versátil para treinamento de funcionários e adoção de produtos.

Melhores recursos do Stonly

A interface de usuário intuitiva facilita a criação de experiências de produtos e fluxos de integração visualmente atraentes

Os insights baseados em IA analisam o comportamento do usuário e fornecem feedback com base em dados para otimizar sua estratégia de adoção digital

Os recursos de análise preditiva podem ajudá-lo a identificar áreas em que os usuários podem ter dificuldades com o seu produto para que você possa criar guias proativos para evitar frustrações

Limitações do Stonly

Falta de opções de personalização que alguns usuários podem considerar essenciais

Preços do Stonly

Pequenas empresas: $249/mês

$249/mês Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços personalizados

Avaliações e críticas do Stonly

G2: 4,8/5 (mais de 110 avaliações)

4,8/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

7. Faixa de usuário

Via Faixa de usuário A Userlane é uma plataforma de adoção de produtos fácil de usar. Ela adota uma abordagem orientada por dados para a adoção do usuário. Usando estímulos e avisos inteligentes, a Userlane cria orientações no aplicativo para ensinar os usuários sobre recursos e fluxos de trabalho. Como uma das principais alternativas ao Whatfix, é uma ferramenta conveniente para treinamento de usuários e orientação na tela.

Melhores recursos do Userlane

A orientação proativa na tela pode identificar possíveis bloqueios ou áreas em que os usuários historicamente têm dificuldades. Em seguida, ela pode fornecer orientação para ajudar a reduzir possíveis frustrações

A Userlane cria insights acionáveis a partir de dados em tempo real, para que você saiba onde precisa melhorar a experiência de integração e otimizar sua estratégia de adoção digital

Pode ser facilmente escalonado com o crescimento da empresa, por isso é uma excelente opção para empresas de todos os tamanhos que estão se concentrando em aumentar o sucesso do cliente a longo prazo

Limitações do Userlane

As opções de relatórios e análises são limitadas

Preços do Userlane

Entre em contato para obter informações sobre preços personalizados

Avaliações e resenhas do Userlane

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (45+ avaliações)

8. Intercomunicação

Via Intercomunicação A Intercom é uma plataforma de integração de usuários que se concentra no suporte conversacional ao cliente com tecnologia de IA. Os recursos de suporte conversacional permitem que as organizações forneçam mensagens personalizadas aos usuários com base em suas necessidades, aprimorando o sucesso do cliente e reduzindo os custos de suporte. É uma ótima maneira de ajudar os usuários a resolver problemas sem sobrecarregar os sistemas internos.

melhores recursos do #### Intercom

Configure notificações com base no contexto e nas solicitações do usuário, adotando uma abordagem proativa para o suporte ao cliente e reduzindo a possível rotatividade

Os insights acionáveis fornecem feedback do cliente em tempo real e dados do usuário para que você possa responder aos problemas mais rapidamente e otimizar a integração do usuário

Integra-se com muitos dos aplicativos e programas já existentes em sua pilha de tecnologia para que você possa compartilhar dados e obter uma visão mais holística da jornada do cliente

Limitações da Intercom

Os usuários afirmam que gostariam de ter mais maneiras de classificar e gerenciar vários chats

Preços da Intercom

Essencial: US$ 39 por assento por mês

US$ 39 por assento por mês Avançado: $99 por assento por mês

$99 por assento por mês Expert: $139 por assento por mês

Intercom classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Pendo

Via Pendo O Pendo se destaca entre outras alternativas do Whatfix por sua capacidade de unificar a integração do usuário e o suporte técnico. O DAP ajuda as organizações a entender o comportamento do usuário e facilita a adoção do usuário por meio de orientação no aplicativo, recursos de análise e coleta de feedback do usuário.

melhores recursos do #### Pendo

O Pendo permite que você crie uma orientação robusta no aplicativo, incluindo mensagens, orientações e dicas de ferramentas para ajudar os novos usuários a navegar pelos recursos da sua plataforma digital

A excelente coleta de feedback ajuda as organizações a reunir insights e sugestões dos usuários, o que, combinado com a análise do produto, pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas sobre o desenvolvimento futuro do produto

Permite a segmentação de usuários com base em comportamento ou atributos, para que você possa direcionar mensagens a eles com base em suas necessidades

Limitações do Pendo

Pode ser uma das opções mais caras desta lista

Preços do Pendo

Gratuito para até 500 usuários ativos mensais

Entre em contato para obter informações sobre preços personalizados

Avaliações e resenhas do Pendo

G2: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

10. Visão de ganho

Via Visão de ganho O Gainsight é um DAP que se concentra na integração do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Essa integração permite visualizar a experiência do cliente de forma holística, rastreando interações e tendências para informar melhor as equipes de sucesso do cliente. Com sua excelente análise, o Gainsight pode ajudá-lo a prever o comportamento do usuário, responder a problemas de forma proativa e aumentar a adoção e a retenção do software.

Melhores recursos do Gainsight

Automatize a interação com o cliente enviando recomendações personalizadas de produtos, acionando estímulos no aplicativo ou automatizando interações de suporte

O recurso de análise comportamental fornece dados em tempo real sobre os usuários, ajudando as organizações a identificar padrões e, em seguida, segmentar os usuários com base em suas necessidades, personalizando seus recursos e experiências de integração

A integração perfeita com plataformas populares de CRM ajuda a rastrear as interações com os clientes do início ao fim e a entender a melhor forma de entrar em contato com eles e prestar-lhes suporte

Limitações do Gainsight

A criação de relatórios não é muito intuitiva, portanto, pode levar algum tempo para obter os dados de que você precisa

Preços do Gainsight

Entre em contato para obter informações sobre preços personalizados

Avaliações e resenhas do Gainsight

G2: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Outras ferramentas de integração

Capacite sua integração: SOPs, tarefas e formulários sem esforço com o ClickUp Está procurando mais alternativas para o Whatfix? Adicione o ClickUp à lista.

Embora seja mais conhecido como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece recursos poderosos que podem ser usados para aprimorar a experiência de integração do usuário. Você pode usá-lo em todas as suas operações comerciais como substituto ou complemento de Software de documentação de TI , planejamento de comunicação ferramentas, entre outros. Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a criar um hub de conhecimento centralizado para materiais de integração. Você pode criar, armazenar e gerenciar Procedimentos operacionais padrão (SOPs) para sua plataforma digital ou gerencie um documentação de software biblioteca. Compartilhe seus POPs com novos usuários; eles sempre terão acesso às informações mais atualizadas quando necessário.

Mantenha todos no controle com Tarefas do ClickUp . Use tarefas para criar fluxos de integração personalizados que orientem os novos usuários passo a passo pelo seu site ou aplicativo.

Você pode atribuir tarefas a usuários específicos e definir tarefas para preenchimento automático com base em ações específicas. Essa é uma excelente maneira de garantir que os novos usuários estejam no caminho certo e que nada seja perdido.

Aumente sua coleta de feedback com a ferramenta Visualização do formulário ClickUp . Crie formulários personalizados entregues a novos usuários para que você possa coletar dados sobre a experiência de integração deles. É uma maneira útil de identificar áreas de confusão ou determinar como refinar o processo de integração e garantir que você o adapte às necessidades dos clientes.

Pronto para ver como o ClickUp pode ajudar na integração de seus usuários? Comece com a versão gratuita do Modelo de integração de clientes .

Personalize seu fluxo de trabalho e crie um processo de adoção digital que aprimore a integração. Com uma melhor integração, é possível obter taxas de adoção mais rápidas, maior satisfação do usuário e melhor uso do produto.

Equipe seus clientes com o conhecimento necessário para usar seu produto com sucesso. Comece hoje mesmo inscrevendo-se para receber seu conta ClickUp gratuita .