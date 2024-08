10 melhores alternativas ao Google Trends para profissionais de marketing em 2024

É difícil acompanhar os tópicos emergentes e prever o que as pessoas vão gostar no futuro.

O Google Trends é ótimo para encontrar palavras-chave essenciais. Ele ajuda a identificar o que é tendência e mostra os altos e baixos de tópicos importantes, facilitando o planejamento de um calendário de conteúdo para sua marca.

No entanto, o Google Trends tem suas limitações. Muitas vezes, você precisará combiná-lo com software adicional, como ferramentas de SEO e pesquisas de tendências de marketing, para obter dados mais abrangentes, insights de palavras-chave diversas e tópicos de tendências em várias plataformas e setores.

Você deve reconhecer a pesquisa de palavras-chave ou os tópicos de tendências para criar uma estratégia de marketing sólida. É fundamental ir além de confiar no Google Trends para cobrir todos os aspectos do seu plano de marketing.

Aqui está nossa lista das 10 principais alternativas do Google Trends para profissionais de marketing em 2023. Nós as analisamos cuidadosamente quanto a preços, recursos, avaliações e precisão.

O que você deve procurar nas alternativas ao Google Trends?

Ao escolher uma alternativa ao Google Trends, considere estes fatores-chave. Aqui está um guia detalhado para sua consideração:

Diversidade de dados: Procure plataformas que vão além das tendências básicas de pesquisa, oferecendo insights de diversas fontes em várias plataformas e setores

Atualizações em tempo real: Procure ferramentas que ofereçam dados em tempo real ou atualizados com frequência para acompanhar as tendências e os interesses do público em rápida mudança

Análise abrangente: Opte por alternativas que forneçam análises detalhadas, permitindo que você analise dados, identifique padrões e preveja tendências

Opções de personalização: Escolha plataformas que permitam a personalização, permitindo que você adapte as pesquisas e análises para atender às suas necessidades específicas

Precisão e confiabilidade: Certifique-se de que a alternativa forneça dados precisos e confiáveis do Google Trends, minimizando possíveis imprecisões na análise de tendências

As 10 melhores alternativas ao Google Trends

1. Mention.com

via Mention O Mention.com é uma ferramenta de monitoramento em tempo real perfeita para rastrear palavras-chave específicas em várias plataformas de mídia social, fóruns, blogs e sites de notícias.

Ele monitora o conhecimento da marca, o sentimento do cliente e o envolvimento com palavras-chave e tópicos específicos. Além do rastreamento, o Mention.com ajuda você a se conectar com seu público-alvo nas mídias sociais e a publicar conteúdo para aumentar sua presença social.

Melhores recursos do Mention:

Dados em tempo real de uma variedade de métricas: Monitore e acompanhe os altos e baixos repentinos das menções de palavras-chave na Web e obtenha insights sobre o envolvimento do usuário e a presença na mídia social

Monitore e acompanhe os altos e baixos repentinos das menções de palavras-chave na Web e obtenha insights sobre o envolvimento do usuário e a presença na mídia social Análise da concorrência: Entenda as estratégias empregadas pelos seus rivais e obtenha insights sobre a presença e o envolvimento deles nas mídias sociais para ficar à frente no jogo com uma análise competitiva detalhada

Entenda as estratégias empregadas pelos seus rivais e obtenha insights sobre a presença e o envolvimento deles nas mídias sociais para ficar à frente no jogo com uma análise competitiva detalhada Gerenciamento de canais sociais : Organize, programe e analise seus canais sociais sem esforço usando um calendário editorial multicanal

: Organize, programe e analise seus canais sociais sem esforço usando um calendário editorial multicanal Monitoramento on-line da marca: Use o recurso Mention'sbrand management para medir métricas de reputação, identificar colaborações com a mídia, monitorar e enfrentar crises de forma proativa e fortalecer seubrand strategy Mencionar limitações:

Alguns recursos padrão estão faltando: Recursos como a captura de dados históricos após a criação de uma pesquisa booleana não podem ser encontrados

Recursos como a captura de dados históricos após a criação de uma pesquisa booleana não podem ser encontrados A pesquisa é limitada : Devido a configurações de pesquisa inadequadas, há um risco significativo de perder menções cruciais

: Devido a configurações de pesquisa inadequadas, há um risco significativo de perder menções cruciais Interface desatualizada: Os usuários consideram a interface complicada para os padrões atuais

Preço da menção:

Plano individual: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Plano profissional: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Pro Plus: $179/mês por usuário

$179/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Mencione classificações e avaliações:

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

2. Similarweb

via SimilarWeb A Similarweb ajuda empresas, analistas de mercado e profissionais de marketing a descobrir oportunidades, identificar riscos e tomar decisões baseadas em dados sem muita complicação.

Ele mantém o controle do comportamento do cliente, market trends analysis e fornece insights sobre a estratégia de marketing de seus concorrentes. Ele ainda identifica as palavras-chave e o conteúdo com melhor desempenho.

A plataforma v3, recentemente atualizada, aumenta ainda mais o desempenho, tornando a análise mais rápida e precisa.

Melhores recursos do Similarweb:

Dados de tráfego extensos: Veja os dados de tráfego de todos os sites que reúnem mais de 10.000 visitas mensais. Tenha uma visão geral do desempenho on-line de seu site com métricas como taxa de rejeição, páginas por visita e duração média da visita

Veja os dados de tráfego de todos os sites que reúnem mais de 10.000 visitas mensais. Tenha uma visão geral do desempenho on-line de seu site com métricas como taxa de rejeição, páginas por visita e duração média da visita Detalhamento de várias plataformas: Receba uma análise detalhada do tráfego categorizada por canais, incluindo gráficos comparativos como e-mail versus anúncios, redes sociais versus pesquisa e segmentação com base em região, faixas etárias e dados demográficos

Receba uma análise detalhada do tráfego categorizada por canais, incluindo gráficos comparativos como e-mail versus anúncios, redes sociais versus pesquisa e segmentação com base em região, faixas etárias e dados demográficos Extensão Chrome: Exibe dados de tráfego de qualquer site em períodos de tempo específicos e fornece classificações de páginas ou sites em tempo real diretamente do navegador

Exibe dados de tráfego de qualquer site em períodos de tempo específicos e fornece classificações de páginas ou sites em tempo real diretamente do navegador Filtragem regional e métricas de crescimento: Obtenha insights sobre o desempenho geográfico de um site e acesse estatísticas detalhadas sobre as principais fontes de tráfego e estratégias de crescimento, representadas visualmente por meio de porcentagens, gráficos e tabelas de pizza

Limitações da Similarweb:

Janela de dados limitada: A extensão gratuita do Similarweb está limitada a mostrar apenas os últimos seis meses de dados

A extensão gratuita do Similarweb está limitada a mostrar apenas os últimos seis meses de dados A precisão não é das melhores: Embora suas métricas ofereçam precisão direcional, elas podem não fornecer números precisos de volume absoluto

Embora suas métricas ofereçam precisão direcional, elas podem não fornecer números precisos de volume absoluto Conjunto de recursos bloqueados por níveis: Vários recursos avançados estão bloqueados nos níveis de preços mais altos

Preços da Similarweb:

Plano individual: Gratuito

Gratuito Plano Profissional: Preço personalizado

Preço personalizado Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Similarweb:

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (250+ avaliações)

3. Buzzsumo

via BuzzSumo O Buzzsumo é uma ferramenta versátil content marketing tool que o ajuda com várias estratégias de marketing, desde o alcance e a descoberta até a pesquisa e o monitoramento.

Aproveite seu abrangente banco de dados de jornalistas de 700 mil profissionais ativos, com 330 mil atualizações mensais de perfil, para se conectar com indivíduos de alto impacto que exibem forte envolvimento social.

Sua ferramenta de pitching com IA garante mais resultados de tópicos de nicho, permitindo que você escreva pitches relevantes rapidamente. Você pode acessar tendências em tempo real, histórias virais e oito bilhões de artigos em todo o mundo, facilitando a geração de ideias de conteúdo e análises aprofundadas que vão de 15 minutos a cinco anos.

Melhores recursos do BuzzSumo:

Escritor alimentado por IA: Crie argumentos de venda impactantes mais rapidamente com a ferramenta integrada do BuzzsumoAI pitching tool para desenvolverpitch ideas e gerar composições que repercutam em seu público-alvo

Crie argumentos de venda impactantes mais rapidamente com a ferramenta integrada do BuzzsumoAI pitching tool para desenvolverpitch ideas e gerar composições que repercutam em seu público-alvo Opções de descoberta extensivas: Acesse um arquivo de mais de 8 bilhões de artigos da Web para obter inspiração e insights valiosos

Acesse um arquivo de mais de 8 bilhões de artigos da Web para obter inspiração e insights valiosos Monitoramento aprofundado: Use as ferramentas de rastreamento do Buzzsumo para acompanhar com precisão as menções, tendências e atualizações e obter insights dos concorrentes para ficar à frente na corrida

Use as ferramentas de rastreamento do Buzzsumo para acompanhar com precisão as menções, tendências e atualizações e obter insights dos concorrentes para ficar à frente na corrida Ferramentas para melhor estratégia e planejamento de conteúdo: Descubra e filtre o conteúdo com base no envolvimento do público e nos tópicos de tendências

Limitações do BuzzSumo:

Estrutura de preços rígida: Os usuários acham o Buzzsumo caro

Os usuários acham o Buzzsumo caro Preocupações com a precisão: O recurso Topic Explorer não é útil e preciso, pois tende a exibir todas as palavras em um único painel

O recurso Topic Explorer não é útil e preciso, pois tende a exibir todas as palavras em um único painel Menções ocasionalmente irrelevantes: Às vezes, as menções e os alertas fornecidos pelo Buzzsumo carecem de especificidade

Preços do BuzzSumo:

Individual: US$ 199/mês por usuário

US$ 199/mês por usuário Para agências: $299/mês para cinco usuários

$299/mês para cinco usuários Suite: $499/mês para 10 usuários

$499/mês para 10 usuários Enterprise: $999/mês para 30 usuários

Avaliações e resenhas do BuzzSumo:

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Tópicos de Explosão

via Exploding Topics O Exploding Topics examina a Web para encontrar tendências em várias categorias. Descubra tópicos de tendências e produtos futuros antes que o resto do mercado tenha uma dica.

O Exploding Topics supera o Google Trends, permitindo que você pesquise e descubra novas tendências que talvez não conheça. Tudo o que você precisa fazer é selecionar uma área de interesse e deixar que a ferramenta faça o resto.

Os melhores recursos do Exploding Topics:

Análise inteligente de tendências: Descubra tendências futuras e de rápido crescimento mais de um ano antes de elas chegarem ao mercado usando um algoritmo inteligente de detecção de tendências que aproveita milhões de pontos de dados

Descubra tendências futuras e de rápido crescimento mais de um ano antes de elas chegarem ao mercado usando um algoritmo inteligente de detecção de tendências que aproveita milhões de pontos de dados Análise extensiva: Saiba mais sobre as pesquisas, conversas e menções de melhor desempenho na Internet,

Saiba mais sobre as pesquisas, conversas e menções de melhor desempenho na Internet, Linha do tempo ampla: Acesse e analise dados históricos de até 15 anos ou de até três meses, além de receber alertas instantâneos de tendências em tempo real

Acesse e analise dados históricos de até 15 anos ou de até três meses, além de receber alertas instantâneos de tendências em tempo real Acesso à API: Mergulhe nas tendências futuras de vários setores, como SaaS, finanças, saúde, negócios, DTC, edtech, CPG e outros

Limitações do Exploding Topics:

Às vezes impreciso: A alta taxa de variação entre as tendências geralmente leva a métricas de crescimento enganosas

A alta taxa de variação entre as tendências geralmente leva a métricas de crescimento enganosas Sem resumo : Mostra apenas as tendências sem nenhuma informação sobre a tendência

: Mostra apenas as tendências sem nenhuma informação sobre a tendência Sem personalização: Tem capacidade mínima de personalização e não possui integração com várias soluções de página inicial do navegador

Preços dos Exploding Topics:

Plano individual: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Plano para investidores: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário **Plano comercial: $299/mês por usuário

Classificações e resenhas de Exploding Topics:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. Keywordtool.io

via Keyword Tool Keywordtool é uma ferramenta bacana que encontra automaticamente as melhores palavras-chave com a ajuda do Google Autocomplete.

É uma alternativa poderosa ao Google Trends e ao Google Keyword Planner, pois a versão gratuita dessa ferramenta de palavras-chave pode gerar mais de 750 sugestões de palavras-chave de cauda longa para apenas um termo de pesquisa. Ela é inestimável para profissionais de marketing de conteúdo e criação de conteúdo .

Melhores recursos do Keywordtool.io:

Sem o incômodo de fazer login: Vá direto para a geração de palavras-chave sem perder tempo criando uma conta

Vá direto para a geração de palavras-chave sem perder tempo criando uma conta Confiabilidade como foco: Concentre-se na geração de palavras-chave com o algoritmo robusto do Keywordtool, que opera sem falhas 99,9% do tempo

Concentre-se na geração de palavras-chave com o algoritmo robusto do Keywordtool, que opera sem falhas 99,9% do tempo Resultados incomparáveis: Gere mais de 750 palavras-chave de cauda longa instantaneamente. Acesse sugestões de palavras-chave de consultas de usuários reais para criação de conteúdo, otimização de mecanismos de pesquisa, publicidade pay-per-click ou outras atividades de marketing

Gere mais de 750 palavras-chave de cauda longa instantaneamente. Acesse sugestões de palavras-chave de consultas de usuários reais para criação de conteúdo, otimização de mecanismos de pesquisa, publicidade pay-per-click ou outras atividades de marketing Suporte internacional de SEO: Os planos pagos abrangem todos os domínios e idiomas do Google, oferecendo números exatos de volume de pesquisa, custo por clique e dados de concorrência do Google Ads em 192 países suportados, 50.236 locais específicos e 46 idiomas

Limitações do Keywordtool.io:

**A precisão dos dados poderia ser aprimorada, pois há discrepâncias ocasionais entre os dados de volume de pesquisa do Google e outros resultados de palavras-chave

Recursos bloqueados por níveis: Alguns recursos essenciais, como o volume de pesquisa, estão bloqueados nos níveis de preços mais altos

Alguns recursos essenciais, como o volume de pesquisa, estão bloqueados nos níveis de preços mais altos Caro: Os planos pagos não são os mais econômicos do mercado

Preços do Keywordtool.io:

Versão gratuita: Disponível

Disponível Pro Plus: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Pro Basic: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Pro Business: $159/mês para 10 usuários

Avaliações e resenhas do Keywordtool.io:

G2: Não há classificações suficientes

Não há classificações suficientes Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

6. Treendly

via Treendly Treendly é outra entrada versátil e capaz de compilar e fornecer percepções detalhadas sobre tendências novas e selecionadas.

Ele tem todos os recursos que você esperaria de uma ferramenta de análise de palavras-chave em 2023. Explore instantaneamente as tendências e a sazonalidade de qualquer tópico ou palavra-chave em várias regiões.

Os estudos de caso acumulados da Treendly fornecem percepções valiosas sobre como as tendências operam em setores específicos.

Melhores recursos do Treendly:

Curadoria de tendências: Crie e gerencie sua coleção exclusiva de tendências sem esforço no painel de controle com atualizações em tempo real

Crie e gerencie sua coleção exclusiva de tendências sem esforço no painel de controle com atualizações em tempo real Monitores do setor: Identificar setores prósperos e em declínio em um período específico para tomar decisões informadas e baseadas em dados e ajustar sua estratégia de SEO

Identificar setores prósperos e em declínio em um período específico para tomar decisões informadas e baseadas em dados e ajustar sua estratégia de SEO Sugestões inteligentes de palavras-chave relacionadas: Explore palavras-chave relacionadas que as pessoas estão pesquisando em sites populares relacionados a qualquer tópico de interesse

Explore palavras-chave relacionadas que as pessoas estão pesquisando em sites populares relacionados a qualquer tópico de interesse Previsão de tendências: Use algoritmos preditivos que aproveitam a segmentação do sentimento do cliente e a análise de tendências de mercado para prever com precisão o desempenho de uma tendência nos próximos meses

Limitações do Treendly:

Plano inicial limitado: O plano básico oferece recursos limitados

O plano básico oferece recursos limitados Sem capacidade de acessar relatórios personalizados: Os usuários básicos não têm como acessar relatórios personalizados

Os usuários básicos não têm como acessar relatórios personalizados Preço elevado em comparação com os concorrentes: Não é a opção mais econômica do mercado

Preços do Treendly:

Plano gratuito: Disponível

Disponível Plano inicial: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Plano empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Treendly:

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

7. Yandex

via Yandex Uma ferramenta inicialmente voltada para o público russo, o Yandex agora conquistou um mercado global. Ela amplia os serviços de pesquisa de palavras-chave e fornece estatísticas para a palavra-chave ou frase pesquisada.

O Yandex também lista pesquisas semelhantes feitas por outras pessoas com a mesma palavra ou frase. Ele mostra o número esperado de impressões que uma marca pode receber usando a palavra como palavra-chave.

As estatísticas de palavras-chave do Yandex se destacam por sua capacidade de mostrar estatísticas de palavras-chave em várias regiões.

Melhores recursos do Yandex:

Suporte multilíngue: O Yandex Search oferece suporte a vários idiomas, permitindo que os usuários pesquisem em diferentes idiomas

O Yandex Search oferece suporte a vários idiomas, permitindo que os usuários pesquisem em diferentes idiomas Sugestões de pesquisa: Oferece resultados de pesquisa em tempo real à medida que os usuários digitam suas consultas, aprimorando o processo de pesquisa ao acelerar e refinar os resultados

Oferece resultados de pesquisa em tempo real à medida que os usuários digitam suas consultas, aprimorando o processo de pesquisa ao acelerar e refinar os resultados Resultados específicos por região: O Yandex oferece estatísticas de palavras-chave em todas as regiões, permitindo que você direcione geograficamente seus clientes de forma eficaz

O Yandex oferece estatísticas de palavras-chave em todas as regiões, permitindo que você direcione geograficamente seus clientes de forma eficaz Algoritmo de indexação: O Yandex utiliza um algoritmo de indexação interno que fornece resultados mais relevantes, o que o diferencia de outras ferramentas de pesquisa de palavras-chave

Limitações do Yandex:

Falta de privacidade : O Yandex não tem uma opção de modo privado, o que impede que os usuários mantenham seus resultados de pesquisa confidenciais

: O Yandex não tem uma opção de modo privado, o que impede que os usuários mantenham seus resultados de pesquisa confidenciais Menor relevância: Alguns usuários reclamam que os resultados da pesquisa de palavras-chave do Yandex são menos relevantes em comparação com outras ferramentas, como o Google Trends

Alguns usuários reclamam que os resultados da pesquisa de palavras-chave do Yandex são menos relevantes em comparação com outras ferramentas, como o Google Trends Menos fácil de usar: Outra desvantagem de usar o Yandex para pesquisa de palavras-chave é a falta de facilidade de uso em comparação com outras ferramentas

Preços do Yandex:

Gratuito

Avaliações e resenhas do Yandex:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

8. Caçador de tendências

via Trend Hunter O Trend Hunter se destaca por identificar as tendências atuais, especialmente em produtos físicos. Ele permite que você mergulhe nas últimas tendências on-line em plataformas como TikTok, Instagram e Twitter.

Diferentemente da pesquisa baseada em palavras-chave do Google Trends, o Trend Hunter não funciona de forma semelhante, mas permite a busca das últimas tendências. Diariamente, ele oferece muitas ideias inovadoras, notícias virais e insights sobre a cultura pop.

Melhores recursos do Trend Hunter:

Identificação de tendências: Identifique e aproveite as últimas tendências para incorporá-las às suas estratégias de marketing

Identifique e aproveite as últimas tendências para incorporá-las às suas estratégias de marketing Resultados em várias plataformas: O Trend Hunter identifica e mostra tendências em vários aplicativos, como Instagram, Twitter, TikTok, etc

O Trend Hunter identifica e mostra tendências em vários aplicativos, como Instagram, Twitter, TikTok, etc Ferramenta de descoberta: Veja as tendências populares de marketing que estão sendo incorporadas por diferentes marcas

Veja as tendências populares de marketing que estão sendo incorporadas por diferentes marcas Enorme banco de dados de tendências: Equipe-se com um vasto banco de dados de tendências de todo o mundo

Limitações do Trend Hunter:

Não há pesquisa de palavras-chave: Embora seja considerado um substituto do Google Trends, ele não permite a pesquisa de palavras-chave para identificar termos-chave

Embora seja considerado um substituto do Google Trends, ele não permite a pesquisa de palavras-chave para identificar termos-chave Sem pesquisa específica: O Trend Hunter só permite que você procure tendências gerais que estão em andamento no mercado e não obtém detalhes de estatísticas de palavras-chave

Preços do Trend Hunter:

Plano gratuito: Disponível

Disponível Pro: $199/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Trend Hunter:

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Classificações insuficientes

9. Semrush

Via Semrush A Semrush é uma das favoritas entre os profissionais de marketing on-line, aclamada como uma plataforma de marketing versátil que oferece a você diversas ferramentas de estratégia de conteúdo.

Um dos recursos mais apreciados da Semrush é seu recurso de rastreamento de classificação, que permite que as empresas monitorem as classificações das páginas e acompanhem o conteúdo dos concorrentes.

Ele oferece uma variedade de planos para acessar os recursos mais relevantes.

Melhores recursos da Semrush:

Análise da concorrência: A Semrush se diferencia por oferecer rastreamento da concorrência, fornecendo insights valiosos para a elaboração de estratégias de marketing eficazes

A Semrush se diferencia por oferecer rastreamento da concorrência, fornecendo insights valiosos para a elaboração de estratégias de marketing eficazes Planos personalizados: O software também oferece planos personalizados para empresas com requisitos exclusivos

O software também oferece planos personalizados para empresas com requisitos exclusivos Rastreamento de classificação: Monitore as classificações das páginas e crie estratégias de marketing eficazes com o recurso de rastreamento de classificação

Limitações da Semrush:

Complexidade: Embora seja fácil de usar, a Semrush pode sobrecarregar os usuários que não têm conhecimento técnico devido à sua variedade de recursos

Embora seja fácil de usar, a Semrush pode sobrecarregar os usuários que não têm conhecimento técnico devido à sua variedade de recursos **Preço: com seu extenso conjunto de recursos, a Semrush pode levar pessoas sem conhecimento técnico a pagar por recursos que talvez não utilizem

Preço elevado em comparação com os concorrentes: A Semrush pode ser uma ferramenta mais cara de usar em comparação com outras ferramentas semelhantes disponíveis por um custo menor

Preços da Semrush:

Pro: $129,95 por mês

$129,95 por mês Guru: $249,95 por mês

$249,95 por mês Business: $499,95 por mês (planos personalizados disponíveis)

Avaliações e resenhas da Semrush:

G2: 4,5/5 (mais de 1800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2100+ avaliações)

10. Inteligência interna

via Insider Intelligence Desenvolvido pela Business Insider e pela eMarketer, o Insider Intelligence fornece informações sobre tendências em setores verticais. Ele fornece acesso a ferramentas para projeções de tendências e lista uma biblioteca de conteúdo que abrange entrevistas com especialistas, infográficos, artigos e relatórios.

O Insider Intelligence é uma base de recursos extraordinária para você acessar e utilizar o conteúdo que atende às suas necessidades.

Melhores recursos do Insider Intelligence:

Acesso a recursos avançados: Acesse uma série de recursos e notícias

Acesse uma série de recursos e notícias Projeções de tendências: Além de fornecer boletins informativos sobre tendências, essa ferramenta também apresenta projeções de tendências para você utilizar em suas estratégias de marketing

Além de fornecer boletins informativos sobre tendências, essa ferramenta também apresenta projeções de tendências para você utilizar em suas estratégias de marketing Atualização regular: A Insider Intelligence envia resorts de tendências todos os dias para mantê-lo atualizado com as últimas mudanças

A Insider Intelligence envia resorts de tendências todos os dias para mantê-lo atualizado com as últimas mudanças Cobertura abrangente: Fornece dados que exibem as últimas tendências em todos os setores e categorias

Limitações da Insider Intelligence:

Tendência específica : O Insider Intelligence se concentra mais nas últimas tendências do que nas estatísticas de pesquisa de palavras-chave

: O Insider Intelligence se concentra mais nas últimas tendências do que nas estatísticas de pesquisa de palavras-chave Às vezes irrelevante: Não há como negar o fato de que o Insider Intelligence pode fornecer resultados que não são imediatamente relevantes para os resultados desejados

Não há como negar o fato de que o Insider Intelligence pode fornecer resultados que não são imediatamente relevantes para os resultados desejados Caro: As informações obtidas por meio da Insider Intelligence podem ser encontradas usando outrosferramentas de recursos de marketing a um custo relativamente menor

Preços da Insider Intelligence:

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Insider Intelligence:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Outras ferramentas de planejamento de conteúdo

As ferramentas de SEO e de análise de mercado são, sem dúvida, inestimáveis para as marcas. No entanto, você já pensou em plataformas como o ClickUp? O ClickUp se destaca em project management e assistência de IA, impulsionando substancialmente as operações e aumentando a produtividade de empresas como a sua.

O ClickUp reúne suas equipes para planejar, monitorar e colaborar em qualquer projeto - tudo em um só lugar.

Integração do ClickUp AI no Google Docs

Ao usar o Google Docs, ClickUp AI ajuda a refinar sua cópia com base em suas necessidades - seja simplificando ou adicionando complexidade, inserindo texto ou reduzindo o conteúdo conforme necessário.

Além de refinar a cópia existente, o ClickUp ajudará na elaboração de rascunhos de e-mail e no esboço de blogs, economizando seu tempo de forma eficaz.

O ClickUp AI também traduz idiomas, revisa a ortografia e a gramática e gera ideias lucrativas para superar o bloqueio do escritor.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

Gerenciamento de projetos do ClickUp

O ClickUp configura painéis de controle ao vivo e fluxos de trabalho conectados para uma colaboração mais rápida e eficiente. Ele ajuda a simplificar o planejamento e o gerenciamento de conteúdo, liberando tempo e otimizando as tarefas relacionadas ao conteúdo.

Organize seu trabalho, gerencie projetos e automatize tarefas recorrentes com o ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Suporte à geração de IA: Gerar conteúdo de alta qualidade com o uso de IA

Gerar conteúdo de alta qualidade com o uso de IA **Revisor embutido: habilite verificações ortográficas, gramaticais e traduções na plataforma ClickUp

Gerenciador de conteúdo: Simplifique o gerenciamento e o planejamento de projetos comClickUp content management *Suporte de ideias: Forneça ideias criativas de conteúdo e crie estratégias

Simplifique o gerenciamento e o planejamento de projetos comClickUp content management *Suporte de ideias: Forneça ideias criativas de conteúdo e crie estratégias Melhorar: Aprimorar a cópia escrita para torná-la mais envolvente e simplificada comClickUp Marketing

Criar estratégia e executar marketing campaigns com o ClickUp

Limitações do ClickUp

Tempo de aprendizado: Alguns usuários encontram uma curva de aprendizado acentuada para usar as funcionalidades avançadas

Preços do ClickUp

Há quatro planos de preços diferentes com base no tamanho da equipe e nos requisitos de recursos:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Revolucione seu fluxo de trabalho para além do Google Trends com o ClickUp

Ao explorar as diversas alternativas ao Google Trends, o ClickUp surge como uma potência para os profissionais de marketing.

Seus recursos multifacetados de IA redefinem a produtividade, oferecendo sugestões refinadas de cópia, auxiliando na criação de conteúdo e simplificando os fluxos de trabalho colaborativos. O ClickUp não apenas acompanha o ritmo; ele o impulsiona para operações simplificadas, gerenciamento de conteúdo eficaz e colaboração acelerada - reformulando a forma como você navega e conquista a esfera digital em 2023 e além.