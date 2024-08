10 melhores aplicativos de monitoramento de quilometragem em 2024 (avaliações e preços)

Os profissionais em trânsito podem dirigir centenas ou até milhares de quilômetros relacionados ao trabalho durante o ano. Para os funcionários convencionais, esses são custos dispensáveis que podem ser recuperados por meio do departamento de contas a pagar da empresa. Para prestadores de serviços e proprietários de empresas, esses quilômetros são despesas comerciais dedutíveis.

Mas você só poderá recuperar esse dinheiro ou economizar nos impostos se tiver uma maneira conveniente e confiável de controlar suas milhas ao longo do ano. Os aplicativos de rastreamento de milhagem atuais facilitam o rastreamento automático de sua distância, seus destinos e quais viagens se qualificam como despesas comerciais.

Encontre o aplicativo certo com os recursos certos para que o controle de milhagem seja uma vitória fácil em vez de uma tarefa tediosa. Identifique os recursos obrigatórios encontrados nos aplicativos de rastreamento de milhagem em 2024 e, em seguida, compare os aplicativos de rastreamento populares desta lista para encontrar o seu favorito.

O que você deve procurar nos aplicativos de controle de milhagem?

Os melhores aplicativos de rastreamento de milhagem são desenvolvidos para usuários corporativos - melhor ainda, os aplicativos de rastreamento certos serão desenvolvidos tendo em mente os profissionais do seu setor. Motoristas de carona compartilhada, agentes imobiliários e fundadores de startups dirigem com diferentes objetivos comerciais, e você precisa de uma ferramenta que se alinhe às suas necessidades.

Ao comparar diferentes opções, verifique se esses recursos essenciais estão disponíveis na versão gratuita ou premium:

Automação: Não há nada mais frustrante do que chegar a um destino distante e perceber que não iniciou o rastreador de quilometragem. Evite isso escolhendo aplicativos que rastreiam automaticamente todas as suas milhas. Aplicativos inteligentes podem adivinhar quais viagens estão relacionadas a negócios, para que você não precise entrar e fazer um monte de trabalho manual, tornandogerenciamento da carga de trabalho mais fácil

Ao buscar qualidade e conveniência, é muito mais provável que você tenha registros precisos e uma maneira fácil de receber seu dinheiro de volta por milhas comerciais.

Os 10 melhores rastreadores de milhagem para usar em 2024

Compare os melhores aplicativos de rastreamento de milhagem disponíveis em 2023. Cada um deles oferece tecnologia de rastreamento fácil de usar com recursos e capacidades exclusivos.

Rastreie o tempo, os dados de milhagem e muito mais por projeto ou por funcionário individual no ClickUp para obter mais insights para sua equipe

O ClickUp não é um rastreador de quilometragem em tempo real - é tudo o que você precisa para gerenciar viagens pessoais e de negócios. Profissionais autônomos, proprietários de pequenas empresas e equipes de negócios o utilizam para importar seus dados de rastreamento de quilometragem e criar um hub de informações centralizado.

A partir daí, os profissionais que viajam podem transferir os dados para relatórios de despesas com modelos ou adicioná-los à sua lista de despesas comerciais isentas de impostos. Os gerentes podem analisar as viagens da equipe para descobrir ineficiências ou garantir que o orçamento esteja em dia para cobrir as milhas. Contadores e equipes financeiras também podem acessar os dados para lidar com pagamentos e declarações de impostos.

Se você quiser um calendário que contenha todos os dados de viagem ou uma tabela para ver quantas milhas sua equipe faz semanalmente, o ClickUp oferece visualizações versáteis e ferramentas de gerenciamento de projetos para apoiar seus esforços. Você também pode usar modelos especializados, como o Modelo de planilha de horas do ClickUp Services para rastrear a milhagem no contexto das horas de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Agregue e monitore as milhas de diferentes funcionários e equipes noVisualização de tabela para obter insights e monitoramento rápidos

Use modelos e formulários no ClickUp para adicionar dados de aplicativos de rastreamento de milhagem a relatórios, formulários de despesas e outros documentos

Anexe informações de quilometragem a projetos ou tarefas específicas para facilitar a elaboração de orçamentos e previsões

Software de banco de dados gratuito funcionalidade para controle detalhado e geração de relatórios commodelos de banco de dados* Adicione tarefas para motoristas individuais, contadores ou para você mesmo (em todos os seus diversos cargos) para que possa analisar os dados de milhagem e colocá-los em prática

Combine o rastreamento de milhagem com maiscontrole de tempo do projeto para ver onde os recursos da empresa estão sendo usados

Comunique-se com os recursos de notas e DM do ClickUp para que todos recebam seus dados a tempo

Limitações do ClickUp

O ClickUp não oferece rastreamento de milhagem em tempo real; você precisará escolher um aplicativo de rastreamento de milhagem e integrá-lo ao ClickUp para adicionar os dados aos seus processos de gerenciamento de projetos

O aplicativo móvel oferece menos recursos do que o aplicativo para desktop. Execute as tarefas do dia a dia em seu telefone e, em seguida, passe para o computador para fazer análises mais pesadas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Solo

Via Solo O controle de tempo e o controle de quilometragem são requisitos tediosos do trabalho se você trabalha na economia gig. Mas o Solo simplifica o trabalho com o controle automático de quilometragem e despesas. Use esse aplicativo para integrar todos os seus aplicativos de trabalho em um único painel para planejar suas viagens, rastrear milhas e ver quanto você ganhou no final do dia.

O Solo é mais do que um simples rastreador de milhagem. Ele oferece um local para gerenciar todas as suas tarefas de diferentes plataformas, aplicativos de compartilhamento de carona e aplicativos de entrega. Melhor ainda, ele prevê quanto dinheiro você ganhará por dia e paga a diferença se superestimar sua receita diária. Muitos motoristas de shows usam esse aplicativo para manutenção de registros, criação de itinerários e acompanhamento financeiro.

melhores recursos do #### Solo

Integrações com aplicativos populares como Instacart, Doordash e Uber

Vários rastreadores de quilometragem, tempo e renda prevista

Uma garantia para seu pagamento diário

limitações do #### Solo

O rastreamento manual pode não ser confiável, de acordo com alguns usuários

O texto pode ser pequeno e difícil de ler

Preços do Solo

Básico: $10/mês

$10/mês Pro: $15/mês

$15/mês Pro Plus: $20/mês

Solo ratings and reviews

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

3. Stride

Via Stride O Stride é um aplicativo gratuito de controle de quilometragem. Os usuários podem rastrear automaticamente as milhas de todas as suas viagens. Ele também ajuda os usuários corporativos a encontrar deduções fiscais e oportunidades de economia com um painel útil para monitorar economias, custos e opções.

Os usuários também o utilizam em suas vidas pessoais, pois o aplicativo oferece ferramentas de orçamento e controle de despesas pessoais. O design do aplicativo é fácil e intuitivo, portanto, usá-lo nunca é uma tarefa árdua.

melhores recursos do #### Stride

Controle de quilometragem e tempo diretamente na tela inicial do aplicativo

Recursos de orçamento para gerenciamento de dinheiro em um piscar de olhos

Distingue facilmente entre viagens pessoais e viagens de negócios

Sugestões para encontrar e usar deduções fiscais

Limitações do Stride

Notificações inconsistentes

Alguns usuários relatam problemas com a precisão da quilometragem e da rota

Preços do Stride

Gratuito

Avaliações e resenhas do Stride

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

Bônus: Software de gerenciamento de viagens !_

4. MileIQ

Via MileIQ Faça a distinção entre viagens pessoais e de negócios com um simples toque no pulso ao usar o MileIQ para rastrear suas milhas. O aplicativo rastreia automaticamente todas as suas viagens, e você pode deslizar para a esquerda ou para a direita para designar o tipo de viagem de cada um.

O aplicativo foi desenvolvido para profissionais ocupados de praticamente todos os setores. Você pode rastrear milhas (e economias) ao longo do tempo, ativar horas de trabalho para ter menos viagens para classificar e receber lembretes se tiver alguma tarefa pendente no aplicativo.

Melhores recursos do MileIQ

O painel de controle do MileIQ facilita a classificação das viagens

Os rastreadores mostram as economias e as deduções ao longo do tempo

Baixe facilmente relatórios mensais de milhagem como arquivos CSV ou PDF

Limitações do MileIQ

A interface do aplicativo pode ser lenta ao fazer edições ou ajustes manuais

A versão gratuita limita o número de unidades que serão rastreadas por mês

Preços do MileIQ

Grátis

Ilimitado: $5,99/mês por usuário

$5,99/mês por usuário Equipes: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Equipe Pro: $10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do MileIQ

G2: 4,2/5 (mais de 66 avaliações)

4,2/5 (mais de 66 avaliações) Capterra: 5,0/5 (1+ avaliações)

5. Rastreador de quilometragem da Everlance

Via Sempre O Everlance coloca as funções de relatório na frente e no centro com seu aplicativo rastreador de milhagem. Ao rastrear as milhas, ele calculará as deduções e despesas diárias, mensais e anuais. Os usuários podem filtrar os dados para se concentrar em diferentes períodos e exportar facilmente os dados para seus aplicativos financeiros e de gerenciamento de projetos preferidos.

O aplicativo apresenta recursos em conformidade com o IRS e cria uma grande quantidade de documentação. Ele pode atender às necessidades de praticamente todas as políticas da empresa sobre relatórios de despesas, rastreamento e verificação.

Melhores recursos do Everlance

Rastreamento automático com recursos de edição para voltar e reclassificar viagens ou dividi-las em viagens menores

Boas opções de geração de relatórios e documentação

Semanal, mensal eregistro diário para facilitar o monitoramento e as percepções

Interface limpa e fácil de navegar

Limitações do Everlance

Os recursos gratuitos ocasionalmente categorizam mal as viagens e sobrescrevem dados

Pode não registrar viagens se a bateria do telefone estiver fraca

Preços do Everlance

Gratuito (para pessoas físicas e jurídicas)

Premium (individual): $5/mês

$5/mês Premium Plus (individual): $10/mês

$10/mês Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Programa CPM (empresas): US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Programa FAVR (empresas): $33/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Everlance

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (64+ avaliações)

6. SherpaShare - Motorista de Carona

Via SherpaShare O SherpaShare foi criado especialmente para motoristas de caronas compartilhadas. Integre seus aplicativos ao SherpaShare para planejar suas rotas, obter recomendações para otimizar sua rota e rastrear suas milhas comerciais.

O aplicativo premium oferece recursos adicionais para que os usuários maximizem sua renda diária com insights como mapas de calor e pontos de acesso. O aplicativo também oferece economias e cupons para os usuários do SherpaShare.

Melhores recursos do SherpaShare

Os recursos de análise em tempo real ajudam os motoristas a planejar suas rotas para obter uma melhor remuneração

Função de bate-papo criada para a comunidade de motoristas de rideshare

Limitações do SherpaShare

A guia de economias e ofertas pode distrair

Alguns usuários acham o aplicativo confuso de usar

Requer todas as permissões para funcionar corretamente

Preços do SherpaShare

Mensal: US$ 5,99/mês

US$ 5,99/mês Super Premium: $10/mês

Avaliações e resenhas da SherpaShare

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

7. Hurdlr

Via Foco O Hurdlr foi desenvolvido para usuários autônomos. Em vez de apenas monitorar as milhas e as possíveis economias, ele também monitora os custos e as economias em relação aos lucros e à receita da empresa. Você pode obter economias ao longo do tempo, relatórios que mostram lucros e perdas e obter atualizações em tempo real sobre sua milhagem.

Os usuários também podem monitorar as despesas comerciais fora da condução por meio do Hurdlr. Capture recibos, registre despesas e veja o saldo bancário da sua empresa em um único aplicativo.

Melhores recursos da Hurdlr

Acompanhamento integrado de receitas, despesas e impostos na tela inicial

Integrações com milhares de bancos diferentes, além de ferramentas de pagamento populares, aplicativos de carona compartilhada e ferramentas de contabilidade

Oferece dezenas de modelos de relatórios diferentes

Rastreamento ilimitado de milhagem

Limitações do Hurdlr

Alguns usuários apresentam lacunas no rastreamento e na funcionalidade

Pode duplicar a contagem de transferências bancárias, tornando os relatórios de despesas imprecisos

Preços da Hurdlr

Gratuito

Premium: $10/mês

$10/mês Pro: $16,67/mês (cobrado anualmente)

$16,67/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Hurdlr avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 23 avaliações)

4,3/5 (mais de 23 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 11 avaliações)

8. Gridwise

Via Gridwise O Gridwise foi criado para dois públicos: trabalhadores autônomos que buscam uma forma centralizada de rastrear shows e empresas que desejam comercializar para trabalhadores autônomos. Os trabalhadores autônomos podem sincronizar seus aplicativos, obter recomendações personalizadas e planejar estrategicamente os horários de pico. As empresas podem colocar anúncios, entrar em contato com os motoristas e analisar os resultados de suas campanhas.

Melhores recursos do Gridwise

A interface facilita a preparação das informações fiscais e o controle das deduções

Os usuários podem sincronizar seus aplicativos de trabalho e de compartilhamento de carona para planejar seu dia

As ferramentas de análise de dados criam estatísticas e recomendações personalizadas

Limitações do Gridwise

Os dados de mobilidade de shows são compartilhados com anunciantes

A versão gratuita tem lembretes de eventos e informações sobre aeroportos limitados

Preços do Gridwise

Gratuito

Mais: US$ 9,99/mês

Gridwise ratings and reviews

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

9. QuickBooks Autônomo

Via QuickBooks Self-Employed (Autônomo) O QuickBooks oferece um conjunto completo de ferramentas para profissionais autônomos e pequenas empresas, incluindo um aplicativo de rastreamento de milhagem. Os usuários podem gerar relatórios, ver estimativas de economia e transferir facilmente seus dados para o TurboTax. A transferência e o compartilhamento de dados são fáceis porque muitos programas estão sob esse guarda-chuva.

Esse aplicativo se destaca quando se trata de impostos e planejamento financeiro. Se você quiser priorizar as deduções fiscais e uma contabilidade clara, o QuickBooks oferece diferentes visualizações, relatórios e recursos para se adequar ao seu fluxo de trabalho preferido.

Melhores recursos do QuickBooks Self-Employed

Robusto e integradoferramentas de relatórios para insights profundos

Funções de estimativa de impostos e declaração de impostos projetadas para usuários autônomos

Oferece controle de quilometragem, controle de despesas e organização de recibos, tudo em um só lugar

Limitações do QuickBooks Self-Employed

Muitos usuários consideram o atendimento ao cliente deficiente

O aplicativo móvel é muito menos amigável do que a versão para desktop

Preços do QuickBooks Self-Employed

Autônomo: $20/mês

$20/mês Pacote de impostos para autônomos: US$ 30/mês

US$ 30/mês Pacote de impostos ao vivo para autônomos: US$ 40/mês

QuickBooks Self-Employed ratings and reviews

G2: 4.0/5 (mais de 3.100 avaliações para QuickBooks)

4.0/5 (mais de 3.100 avaliações para QuickBooks) Capterra: 3,9/5 (mais de 95 avaliações)

10. TripLog

Via Triplog O Triplog oferece recursos tanto para profissionais autônomos quanto para empresas de nível empresarial. Ele se integra a softwares empresariais populares, incluindo QuickBooks, SAP Concur e Sage, para se adequar a qualquer pilha de tecnologia. Os usuários e gerentes podem rastrear as viagens ao longo do tempo e identificar áreas para aumentar a eficiência por meio de um abrangente software de monitoramento de funcionários .

O TripLog oferece diferentes opções para as principais verticais do setor para atender a todos, desde motoristas autônomos de carona compartilhada até grandes equipes de construção. As pessoas físicas podem planejar suas rotas e classificar as viagens para fins de declaração de impostos. As empresas podem rastrear automaticamente o movimento e manter a supervisão de suas equipes de campo.

Melhores recursos do TripLog

Integrações com as principais plataformas e uma API para funções personalizadas

Rastreamento em tempo real de viagens, combustível e despesas relacionadas

Hardware opcional para rastreamento de quilometragem por GPS ou rastreamento baseado em Bluetooth para otimizar o rastreamento automático de quilometragem

Temsoftware de controle de presença e opções de software de controle de despesas

Limitações do TripLog

O recurso de pagamento automatizado pode apresentar erros durante a configuração

As respostas do help desk são supostamente lentas

Preços do TripLog

Lite: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 5,99/mês

US$ 5,99/mês Teams: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do TripLog

G2: 4,7/5 (mais de 56 avaliações)

4,7/5 (mais de 56 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 75 avaliações)

Rastreie suas milhas onde você já gerencia suas finanças e tarefas no ClickUp

O rastreamento de suas milhas pode fazer com que sua empresa economize centenas ou milhares de dólares em impostos ou despesas perdidas. Mas quando você depende de ferramentas manuais, pode parecer que não vale a pena. A escolha do aplicativo certo de controle de milhagem faz toda a diferença.

Escolher o aplicativo certo software gratuito de gerenciamento de projetos e o aplicativo de rastreamento colaborativo são igualmente importantes. O ClickUp pode ler os dados do seu aplicativo de rastreamento de milhagem para gerar relatórios, monitorar tendências ao longo do tempo e facilitar a geração de relatórios ou a documentação de despesas com milhagem.

Inscreva-se hoje mesmo para obter seu Conta ClickUp Forever gratuita e comece a rastrear!