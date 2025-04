10 melhores alternativas ao Wix em 2025 (avaliações e preços)

O Wix é uma ferramenta gratuita de hospedagem de sites e construção de sites. Os usuários adoram a funcionalidade e o preço, o que torna o software uma ótima opção para proprietários de pequenas empresas e empresas com orçamentos limitados.

Mas o Wix não é a melhor ferramenta para todas as empresas. Projetado para pessoas que buscam opções simples e de baixo custo para criar sites, ele se limita a um punhado de modelos. Isso significa que é mais difícil fazer com que seu site se destaque dos demais - e é difícil criar um site personalizado com recursos avançados.

Felizmente, o Wix não é sua única opção quando se trata de criação de sites. 👀

Aqui, apresentaremos a você 10 das melhores alternativas ao Wix. Cobriremos tudo, desde preços e classificações até recursos e limitações, para que você possa escolher a melhor opção para suas necessidades.

O que você deve procurar em Alternativas do Wix ?

Nem todas as alternativas do Wix são iguais. Algumas adotam uma abordagem semelhante, oferecendo serviços básicos que qualquer pessoa pode usar. Outras visam proporcionar maior personalização, exigindo algum conhecimento de codificação ou uma curva de aprendizado para dominar os recursos avançados. 💪

A melhor alternativa ao Wix precisa:

Recursos de comércio eletrônico: Se você administra uma plataforma de comércio eletrônico ou lojas on-line, precisará de um construtor de sites que inclua processamento de pagamentos e outras ferramentas de comércio eletrônico

Se você administra uma plataforma de comércio eletrônico ou lojas on-line, precisará de um construtor de sites que inclua processamento de pagamentos e outras ferramentas de comércio eletrônico Funcionalidade de arrastar e soltar : Muitos construtores de sites contam com uma ferramenta de arrastar e soltar, o que facilita para freelancers e iniciantes mudar as seções e criar uma página da Web que seja visualmente impressionante e envolvente

Muitos construtores de sites contam com uma ferramenta de arrastar e soltar, o que facilita para freelancers e iniciantes mudar as seções e criar uma página da Web que seja visualmente impressionante e envolvente tutoriais e suporte ao cliente : Se você for um blogueiro iniciante, procure alternativas do Wix que incluam tutoriais para tornar o processo mais rápido

Se você for um blogueiro iniciante, procure alternativas do Wix que incluam tutoriais para tornar o processo mais rápido Planos de preços : Os criadores de sites podem ser caros, especialmente com complementos como plug-ins, domínios personalizados e hospedagem na Web. Escolha uma ferramenta que tenha vários planos de preços para que você possa escolher um que se ajuste ao seu orçamento

Os criadores de sites podem ser caros, especialmente com complementos como plug-ins, domínios personalizados e hospedagem na Web. Escolha uma ferramenta que tenha vários planos de preços para que você possa escolher um que se ajuste ao seu orçamento Ferramentas de análise: Algumas alternativas do Wix incluem ferramentas de vendas, relatórios e SEO para ajudá-lo a criar sites melhores para gerar conversões

As 10 Melhores Alternativas ao Wix para usar em 2024

Pronto para descobrir uma alternativa ao Wix? Aqui, você encontrará uma lista das melhores ferramentas de criação de sites, soluções de comércio eletrônico e software personalizável para criar o site dos seus sonhos. 🤩

WordPress

via WordPress O WordPress é um dos melhores criadores de sites do mercado. Ele está entre as plataformas mais personalizáveis, oferecendo milhares de plugins para criar sites que fazem tudo, desde carregar mapas e lidar com pagamentos até rastrear análises. As ferramentas de hospedagem e de site do WordPress permitem que você lide com o design da Web em um espaço conveniente.

WordPress melhores recursos

Os plug-ins e widgets oferecem milhares de opções de personalização e escalabilidade para itens como gerenciamento de inventário, marketing por e-mail e SEO

Os backups protegem seu trabalho, sejam postagens de blog ou versões mais antigas do site, para que você nunca perca tudo, mesmo que ocorra um erro

Personalização total com CSS, HTML e um editor de arrastar e soltar que permite criar códigos personalizados ou usar modelos para dar vida aos sites

Muitos modelos de site do WordPress vêm com lojas de comércio eletrônico, facilitando o processamento de pagamentos e vendas diretamente no seu site

5% do tempo da empresa é dedicado ao desenvolvimento da comunidade de código aberto e gratuito do WordPress

WordPress limitações

O construtor de sites gratuito tem recursos limitados

A funcionalidade é extensa e aprender a usar tudo leva um tempo significativo

WordPress preço

gratuito

Pessoal : $9/mês

: $9/mês Premium: $18/mês

$18/mês Empresarial : uS$ 40/mês

: uS$ 40/mês Comércio : $70/mês

: $70/mês Enterprise: A partir de US$ 25.000 por ano

WordPress avaliações e críticas

G2 : 4.4/5 (mais de 8.600 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 8.600 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 14.700 avaliações)

2. Shopify

via Shopify O Shopify é um sistema de gerenciamento de conteúdo e uma ferramenta de comércio eletrônico que empreendedores e empresas utilizam para criar sites e processar pagamentos. O popular construtor de sites oferece vitrines on-line, transações flexíveis de ponto de venda e ferramentas de funil completo para impulsionar as vendas em sites de comércio eletrônico. 💰

Shopify melhores recursos

Vários gateways de pagamento facilitam o manuseio de tudo, desde taxas de transação até procedimentos de checkout personalizados

Integrações com aplicativos de negócios, software de marketing e ferramentas de vendas permitem que você expanda seu alcance, aumente o envolvimento e impulsione as conversões

Gerencie o estoque e os recursos para atualizar instantaneamente seu site com a disponibilidade mais recente

Milhares de temas e mais de 8.000 aplicativos e opções de nomes de domínio personalizados significam que seu site certamente será único

Shopify limitações

Com amplas opções de personalização, há uma curva de aprendizado para começar

Os planos premium ficam caros rapidamente

Shopify preços

Básico : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Shopify : $105/mês

: $105/mês Advanced: uS$ 399/mês

Shopify avaliações e críticas

G2 : 4.4/5 (mais de 4.400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 6.200 avaliações)

3. Squarespace

via Squarespace O Squarespace é um construtor de sites de renome mundial no qual confiam grandes marcas que criam sites de comércio eletrônico e proprietários de pequenas empresas que estão apenas começando. Use-o para agendar compromissos, vender produtos ou prestar serviços em uma ampla gama de setores. Campanhas de e-mail e ferramentas sociais integradas apoiam seus esforços de criação de sites, expandindo seu alcance e construindo sua marca.

Squarespace Melhores recursos

Filtre dezenas de modelos por setor, categoria ou estilo para começar a criar um site em minutos - ou crie modelos personalizados para uma abordagem exclusiva

Os recursos de comércio eletrônico, incluindo processamento de pagamentos, páginas de checkout e ferramentas de envio e atendimento nos bastidores, mantêm as coisas funcionando sem problemas

Ferramentas integradas de agendamento e calendário permitem que os proprietários de empresas marquem compromissos e prestem serviços

As ferramentas de marketing e SEO incluem integrações de mídia social para interagir com os clientes e otimizar o alcance

Squarespace limitações

Menos opções de processamento de pagamentos em comparação com os concorrentes

As transações no ponto de venda podem apresentar falhas e não é possível habilitar vendas em várias moedas

Squarespace preços

Pessoal : uS$ 23/mês

: uS$ 23/mês Empresarial : uS$ 33/mês

: uS$ 33/mês Comércio Básico : uS$ 36/mês

: uS$ 36/mês Commerce Advanced: uS$ 65/mês

Squarespace avaliações e críticas

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.800 avaliações)

4. Weebly

via Weebly O Weebly, uma plataforma de comércio eletrônico oferecida pela Square, é uma ferramenta de design de sites fácil de usar para iniciantes, com um aplicativo móvel para criar sites mesmo quando você não está em sua mesa. O Weebly é ideal para startups ocupadas que buscam uma maneira rápida de lançar sites ou empresas que desejam uma otimização simples de páginas da Web existentes. A facilidade de uso significa que qualquer pessoa com permissão pode entrar, criar e lançar páginas de destino em velocidade recorde. 📈

Weebly melhores recursos

A hospedagem de domínio gratuita para subdomínios oferece um ponto de partida de nível básico para iniciantes que estão explorando a possibilidade de ter seu próprio site

Os temas selecionados por designers conferem uma aparência profissional a qualquer site

O construtor de arrastar e soltar é fácil de ser usado por qualquer pessoa e as ferramentas de personalização de imagens e vídeos tornam as páginas de destino mais atraentes

A análise integrada oferece insights sobre as estatísticas do seu site para que você possa otimizá-las para desempenho

Weebly limitações

Uma das alternativas mais simples do Wix, ele também é limitado quando se trata de personalização

Se você quiser entrar em contato com o suporte ao cliente, precisará de um plano pago

Weebly preços

Gratuito

Pessoal : $10/mês

: $10/mês Profissional : $12/mês

: $12/mês Performance: uS$ 26/mês

Weebly avaliações e críticas

G2 : 4.1/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 1.700 avaliações)

5. HubSpot

via HubSpotHubSpot oferece um construtor de sites gratuito do tipo "arrastar e soltar" para criar sites bonitos sem nenhuma habilidade técnica ou de codificação. Uma das ferramentas de blog mais populares, ela oferece uma combinação de simplicidade e personalização que a torna ideal para usuários iniciantes e desenvolvedores que já criaram centenas de sites.

HubSpot Construtor de sites Melhores recursos

Visualize instantaneamente a aparência de suas páginas de destino com o editor ao vivo

Comece com centenas de temas e dezenas de estilos que você pode misturar e combinar para criar um visual só seu

Use um domínio personalizado gratuitamente - algo pelo qual a maioria das alternativas do Wix cobra um prêmio

A plataforma integrada do cliente mantém você conectado com o seu público para que possa lidar com solicitações de recursos, relatórios de bugs e perguntas em um único espaço

HubSpot Website Builder limitações

A escalabilidade é limitada, o que torna essa ferramenta uma opção melhor para pequenas empresas ou indivíduos

O CMS não salva o histórico de versões

HubSpot Website Builder preço

Gratuito

HubSpot Website Builder Classificações e avaliações

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Pixpa

via Pixpa O Pixpa é um construtor de sites projetado para pessoas que desejam criar perfis, compartilhar trabalhos ou vender serviços on-line. Uma alternativa simplificada ao Wix, essa ferramenta não é ideal para pessoas que buscam planos de comércio eletrônico de alta funcionalidade e largura de banda extensa. Em vez disso, escolha essa ferramenta se quiser um site simples no qual possa compartilhar trabalhos realizados, oferecer serviços e se conectar com clientes em potencial. 🧘

Melhores recursos da Pixpa

O construtor de sites de portfólio oferece mais de 150 modelos

o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e chat, significa que você sempre terá acesso à assistência se precisar de ajuda técnica ou de design

As ferramentas limitadas de comércio eletrônico incluem um checkout simples e com marca e controles de inventário para arquivos e serviços digitais

Com mais de 100 ferramentas e integrações na loja de aplicativos, você pode conectar tudo, desde canais de mensagens até canais de mídia social

Limitações da Pixpa

Não é um construtor de sites do tipo arrastar e soltar

Não é tão escalável ou personalizável quanto outras alternativas do Wix

Pixpa preço

Básico : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Creator : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Profissional : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Avançado: uS$ 25/mês

Classificações e avaliações da Pixpa

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

7. Webnode

via Nó da Web O Webnode é um construtor de sites que oferece dezenas de modelos, suporte a IA e editores de blocos para criar sites visualmente atraentes. Simples e fácil de usar, ele é menos intimidador do que algumas das alternativas altamente personalizáveis do Wix. Use-o para criar sites simples, seja um portfólio ou uma loja on-line simplificada.

Melhores recursos do Webnode

A ferramenta de IA para criação de sites cria conteúdo e gera imagens para serem usadas em todas as páginas de seu site

A funcionalidade do aplicativo permite criar e redesenhar sites a partir de um telefone celular ou tablet

O layout de blocos de construção facilita a adição de contexto e a movimentação de seções para uma rolagem suave

Os planos de preços acessíveis significam que essa ferramenta é acessível para praticamente todos os orçamentos

Limitações de webnodes

Há poucas opções de personalização, especialmente no que se refere aos elementos de design da página da Web

Embora o site diga que você pode ter seu site em diferentes idiomas, a mudança de um idioma para outro pode apresentar falhas

Webnode preço

Gratuito

Limitado : $4.90

: $4.90 Mini : $8.90

: $8.90 Standard : $14.90

: $14.90 Profi: $24.90

Classificações e resenhas de webnodes

G2 : 4.1/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

8. HostGator

via HostGator Deseja criar um site rapidamente, sem o incômodo de passar por uma grande curva de aprendizado? Experimente o HostGator, um construtor de sites que usa modelos para dar vida a projetos em minutos, não em horas. ⏰

Melhores recursos da HostGator

O acesso a mais de 2 milhões de imagens e vídeos de banco de imagens significa que você pode escolher gráficos que representem sua marca

As ferramentas de mídia social conectadas apresentam feeds sociais incorporáveis e botões personalizáveis para interagir com os usuários em todos os canais

Os certificados SSL permitem que os clientes saibam que seus dados estão seguros

Hospedagem de sites integrada significa velocidades de carregamento mais rápidas

Limitações do HostGator

A lentidão do suporte ao cliente pode levar a atrasos na criação do site

Se você quiser restaurar seu site a partir de um backup, terá que pagar uma taxa extra

HostGator preços

Express Start: $12,95/mês

$12,95/mês Site Express: $14,98/mês

$14,98/mês Express Store: uS$ 26,98/mês

Classificações e avaliações do HostGator

G2 : 3.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 50 avaliações)

9. Web.com

via Web.com O Web.com é um construtor de sites com IA que faz todo o trabalho pesado para você. Basta responder a algumas perguntas e o Ferramentas de IA gerarão sites inteiros, nomes de domínio, logotipos e conteúdo do site. Há também uma opção para criar seu próprio site se você quiser ter controle sobre aspectos do processo de criação.

Web.com melhores recursos

As ferramentas de IA incorporadas lidam com tudo, desde criação de calendários de conteúdo ao design de páginas de destino e criação de logotipos

Os recursos de segurança incluem um certificado SSL, backups de sites e ferramentas de proteção contra ameaças on-line

Os recursos de marketing oferecem ferramentas de otimização de SEO incorporadas, diretórios on-line e integração com o Google Workspace

Diversos planos de preços oferecem flexibilidade para equipes que desejam apenas criar sites e para aquelas que buscam mais suporte na área de processo de planejamento de marketing Web.com limitações

Não há tanta personalização em comparação com outras ferramentas

Não é possível arrastar e soltar elementos como pop-ups e calendários

Web.com preços

Website : $19.99

: $19.99 Site + Marketing : $24.99

: $24.99 Loja on-line : $34.99

: $34.99 Marketplaces on-line: $49.99

Web.com avaliações e críticas

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Contentful

via Com conteúdo A Contentful adota uma abordagem que prioriza o conteúdo na criação de sites. Com interfaces visualmente atraentes, você não precisa ter habilidades técnicas para criar um site incrível com essa ferramenta.

Melhores recursos do Contentful

O acesso personalizável baseado em funções permite que você controle quem pode fazer alterações no conteúdo do site

A interface limpa e o editor "o que você vê é o que você obtém" (WYSIWYG) permitem que você visualize como tudo ficará enquanto estiver trabalhando nele

Com o histórico de versões incorporado, veja as alterações feitas e restaure facilmente versões anteriores

Os modelos dão início ao seu processo de criação e aceleram o tempo de execução

Limitações do Contentful

Alguns usuários gostariam que houvesse mais personalização no back-end

As integrações não são tão robustas quanto outras alternativas

Contentful preço

Gratuito

Básico : uS$ 300/mês

: uS$ 300/mês Premium: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Contentful

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

Outros Ferramentas de marketing

Embora o Wix e essas alternativas do Wix sejam ótimos para criar sites e páginas de destino, eles não oferecem serviços abrangentes para gerenciar fluxos de trabalho ou campanhas de marketing depois de lançar seu site. Para isso, você precisará de uma ferramenta como o ClickUp, que pode ajudá-lo a criar textos para campanhas de marketing, gerenciar pipelines de marketing e acompanhar o sucesso em relação aos KPIs. 🏆

ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos projetado especificamente para ajudar as equipes de marketing a otimizar processos e atingir metas. Com centenas de recursos, você certamente encontrará o que precisa para cada etapa do seu processo de marketing - desde o brainstorming de ideias até a análise do sucesso das campanhas para a sua loja on-line. Marketing do ClickUp do ClickUp oferece uma interface fácil de usar com várias exibições diferentes para visualizar seus processos. Construir roteiros de marketing e conecte-os a tarefas para dividir o trabalho para cada membro da sua equipe. Adicione sinalizadores de prioridade e dependências para destacar o trabalho que precisa ser feito primeiro.

Colaboração em tempo real no software de fluxo de trabalho de conteúdo significa que você pode trabalhar com a equipe em tudo, desde o brainstorming de campanhas de mídia social até a criação de relatórios. As notificações e os acionadores personalizados permitem que as pessoas saibam quando uma tarefa foi concluída ou quando precisa de sua atenção. IA do ClickUp leva a criação de conteúdo a novos patamares, permitindo que você escreva melhor e mais rápido. As ferramentas de edição incorporadas revisam seu trabalho, enquanto as ferramentas de sugestão tornam sua redação mais envolvente. Use-o para escrever boletins informativos por e-mail, postagens virais em mídias sociais ou artigos de blog orientados para SEO.

Melhores recursos do ClickUp

Ferramentas de escrita com IA do ClickUp economizam seu tempo e fazem com que seu conteúdo se destaque dos demais graças a editores, resumidores e outros recursos

As integrações permitem que você conecte todos os seus aplicativos e ferramentas de terceiros favoritos em um espaço conveniente

Os painéis intuitivos permitem visualizar os fluxos de trabalho para que você possa lidar com a capacidade e os recursos e acompanhar o progresso em direção às metas de marketing - esteja você executando um plano de marketing ou construindo ferramentas de comércio eletrônico de ponta Milhares de modelos, incluindo modelos de redação de conteúdo simplificam a criação de qualquer tipo de conteúdo, seja você um especialista ou um iniciante

Simplifique os fluxos de trabalho de criação de conteúdo com automações pré-criadas que eliminam tarefas redundantes e sem sentido para que a equipe possa se concentrar em trabalhos mais importantes

Use oModelo de gerenciamento de blog do ClickUp para estruturar com eficiência as postagens do seu blog, colaborar com a sua equipe e acompanhar o processo de redação antes de publicar em um CMS como o Wix!

Deixe o ClickUp cuidar do trabalho pesado quando se trata de seus fluxos de trabalho de conteúdo com o modelo de Gerenciamento de Blog

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI não está disponível em planos gratuitos, mas os planos pagos se encaixam na maioria dos orçamentos, pois começam em US$ 7 por mês

Há muitos recursos, o que significa que você terá que passar algum tempo conhecendo todos eles

ClickUp preço

Gratuito Para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.900+ avaliações)

Gerencie seu site e fluxos de trabalho de marketing com o ClickUp

Com essas alternativas do Wix, crie sites visualmente atraentes para seu público-alvo. Escolha entre ferramentas simples e sem código ou opte pela personalização com plataformas mais avançadas que se integram a dezenas de plug-ins. Durante a criação do site e depois, gerencie os fluxos de trabalho com um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar processos melhores para suas equipes de marketing e desenvolvimento. Com a IA integrada, todo o seu conteúdo - seja para páginas de destino ou postagens de blog - é mais envolvente, eficaz e atraente para os usuários. Crie espaços para diferentes projetos e aproveite as automações para acelerar o trabalho e atingir suas metas mais rapidamente. 🙌