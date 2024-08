Pulse of Progress: Seu guia para o melhor software de gerenciamento de clínicas [com avaliações e preços]

Como Dra. Miranda Bailey do popular programa de TV Grey's Anatomy, enfatizou certa vez: "Os pacientes não seguem um cronograma." Temos a sensação de que os gerentes de clínicas diriam: "Nem as tarefas administrativas."

Mas e se pudéssemos criar um cronograma que se adaptasse à natureza imprevisível do setor de saúde? E se os médicos, enfermeiros e a equipe administrativa pudessem canalizar sua energia para o atendimento aos pacientes? longe da papelada e em direção ao atendimento ao paciente ? 🧑‍⚕️

Aqui está o ponto alto: Uma ferramenta de software de gerenciamento de clínicas que pode tornar esses "e se" uma realidade! Imagine um mundo médico em que as tarefas administrativas são simplificadas, a papelada é coisa do passado e sua clínica funciona como uma máquina bem lubrificada. Ficou intrigado?

Oferecemos 10 soluções de software para liberar todo o potencial de cada empresa do setor de saúde e garantir que o foco permaneça onde deve estar - no bem-estar dos pacientes.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de clínicas?

Tarefas administrativas que se arrastam um sexto das horas de trabalho dos médicos dos EUA e prejudicam a satisfação com sua carreira. O software de gerenciamento de práticas médicas pode ajudar a alcançar essa felicidade ao aumentar a eficiência de operações cotidianas e tarefas administrativas.

Os gerentes de clínicas e consultórios médicos normalmente buscam uma solução que tenha o seguinte:

Interface intuitiva: A última coisa de que você precisa é um sistema que pareça estar decodificando um mistério médico. Um design simples garante uma navegação tranquila para todos os membros da sua equipe de saúde. A acessibilidade móvel é um bônus! Gerenciamento abrangente de pacientes**Desde o compartilhamento de prescrições até a manutenção de registros, verifique se ele suporta perfeitamente todas as tarefas durante o ciclo de vida do paciente Ferramentas financeiras e de faturamento eficientes: Procure recursos que ajudem a gerenciar faturas, reclamações erelatórios financeiros sem esforço Segurança e conformidade: Certifique-se de que o software esteja em conformidade com os padrões e as normas do setor, como oProtocolos de conformidade com a HIPAAfornecendo um ambiente seguro para todos os seus registros médicos Lembretes de consultas **Suporte para agendamento: Procure um software que não apenasagende compromissos mas também envia lembretes oportunos para reduzir o não comparecimento Escalabilidade: Escolha uma solução que seja escalável, adaptando-se às necessidades e ao tamanho em constante mudança de sua clínica ou consultório médico

10 softwares de gerenciamento de clínicas para ajudar a oferecer serviços de saúde de ponta!

Explorar ferramentas de software e comparar seus recursos pode ser um processo exaustivo. Mas, mais uma vez, a Dra. Bailey, da série Grey's Anatomy, está certa quando diz: "Em algum momento, você precisa tomar uma decisão."

Nossas análises dos 10 principais softwares de gerenciamento de clínicas abaixo o ajudarão a fazer a escolha certa. Vamos nos aprofundar e romper os limites administrativos no setor de saúde! 🩺

Automatize facilmente o agendamento de consultas, acompanhe os registros de PHI com campos personalizados e lide com todas as tarefas de gerenciamento da clínica usando o ClickUp

Se você acha que seu tempo é mais bem gasto com os pacientes do que enterrado em papelada, experimente um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp! É a ferramenta ideal para automatizar o agendamento de compromissos, lidar com a administração diária e simplificar tarefas administrativas incômodas que o deixam triste. 😍

O ClickUp Suíte de equipes de saúde vem com uma série de recursos para dar suporte às operações de clínicas e consultórios médicos em qualquer escala.

Por exemplo, Documentos do ClickUp é o seu maestro organizacional para simplificar tudo, desde os registros dos pacientes até o atendimento médico materiais de integração e a montanha de papelada administrativa que tende a se acumular. Aproveite o assistente de redação com IA nativo da plataforma, IA do ClickUp para criar documentação profissional em segundos.

Os silos de comunicação acabaram porque o ClickUp permite vincular documentos e tarefas, proporcionando uma conexão perfeita entre os registros dos pacientes e os médicos ou cuidadores dedicados. Precisa conversar com o departamento de TI, jurídico ou de RH? A plataforma comunicação entre departamentos ferramentas, como o Visualização do bate-papo e comentários acionáveis, você está coberto!

O ClickUp oferece uma variedade de ferramentas financeiras e de Modelos de CRM . Os Modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp e Modelo de prontuário médico são excelentes ferramentas para personalizar os planos de tratamento e manter os registros acessíveis.

O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp rastreia o status dos pacientes, os medicamentos, os médicos designados, o seguro e muito mais

Não podemos nos esquecer de mencionar o Picasso da visualização de projetos - o Painel de controle do ClickUp . Ele o ajuda a monitorar funcionários e tarefas em sua clínica com mais de 15 visualizações . Os administradores adoram as exibições clássicas de Lista ou Quadro para gerenciar cargas de trabalho, inventários médicos e detalhes de pacientes. Ainda assim, se você preferir supervisionar vários fluxos de trabalho para gerenciar recursos e compromissos, o Gráfico de Gantt e Visualizações de calendário são suas opções confiáveis!

Recomendamos usar Automações do ClickUp para reduzir a carga de tarefas repetitivas, como atualizar o status dos pacientes ou criar listas de verificação de limpeza.

Além dos protocolos de segurança padrão do setor, o ClickUp permite permissões avançadas e controles de acesso para ajudá-lo a manter a integridade dos registros dos pacientes.

Melhores recursos do ClickUp

Parada únicaPlataforma com tecnologia de IA para armazenar as programações da equipe, suprimentos médicos e informações dos pacientes

Modelos gratuitos para simplificar o trabalho de administração, faturamento e documentação

Lembretes personalizáveis para o gerenciamento da agenda

mais de 15 visualizações para manter o controle sobre informações de pacientes, compromissos, cargas de trabalho e suprimentosAutomação para tarefas recorrentes é como a sua lista de tarefas, mas muito mais simples, com rosquinhas coloridas de tarefas para mantê-lo no caminho certo. 🍩

O AdvancedMD oferece uma experiência unificada de fluxo de pacientes. Todos os dados de histórico e despesas gerais estão em todas as telas, reduzindo o caos do trabalho administrativo confuso ou redundante.

E, como cereja do bolo, a plataforma permite o fácil rastreamento de Programas de monitoramento de medicamentos prescritos (PDMP) para estar em conformidade com a prescrição de substâncias controladas.

Dentro do software de faturamento da AdvancedMD, as preferências de registro podem ser mantidas sem problemas por meio de modelos gerenciados centralmente.

Melhores recursos do AdvancedMD

Solução de documentação sem papel com um clique

Horários de pacientes acessíveis por meio de cartões de pacientes

Exibe dados do PDMP

Modelos gerenciados centralmente com software de faturamento

Limitações do AdvancedMD

Interface inferior, de acordo com alguns usuários

As notas não podem ser reabertas, editadas ou excluídas

Preços do AdvancedMD

Entre em contato com a empresa

Avaliações e opiniões sobre o AdvancedMD

G2: 3,6/5 (mais de 50 avaliações)

3,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 3,6/5 (mais de 400 avaliações)

6. Escritório NextGen

Via: Escritório da NextGen O NextGen Office é outra plataforma abrangente de EHR, gerenciamento de práticas e gerenciamento do ciclo de receita. Ele permite que você crie perfis de pacientes baseados na nuvem, detalhando seu histórico médico, alergias e medicamentos, acessíveis tanto para a equipe quanto para os pacientes. Suas opções de agendamento personalizáveis previnem o overbooking, enquanto os modelos de agendamento com código de cores simplificam o agrupamento de pacientes, garantindo uma experiência perfeita.

A funcionalidade de prescrição eletrônica do NextGen traz um toque moderno ao jogo, permitindo que os pacientes recebam os medicamentos certos na hora certa. Ela se integra aos bancos de dados PDMP de 40 estados, facilitando a conformidade. 💊

Com o gerenciamento do ciclo de receita e os recursos de relatório, a NextGen oferece suporte à tomada de decisões informadas. Você pode estabelecer processos de faturamento transparentes, identificar recusas e acelerar as cobranças para obter eficiência financeira.

Melhores recursos do NextGen Office

EHR baseado em nuvem

Totalmente compatível com HIPAA

Opções de agendamento personalizáveis com modelos codificados por cores

Gerenciamento de consultas on-line para pacientes e equipe

Função de prescrição eletrônica inteligente

Limitações do NextGen Office

Não é muito útil para práticas de gerenciamento de cuidados crônicos

Sem recursos de automação

Preços do NextGen Office

Entre em contato com a empresa

Avaliações e resenhas do NextGen Office

G2: 3,7/5 (mais de 100 avaliações)

3,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. DrChrono

Via: DrChrono Seja você um profissional autônomo ou parte de uma clínica movimentada, o DrChrono está ao seu lado. Esse software de EMR (registros médicos eletrônicos) baseado em nuvem enfatiza as interações face a face com o paciente, permitindo melhores diagnósticos.

Com apenas alguns cliques em seu celular ou desktop, os médicos podem fazer qualquer coisa, desde pedir exames laboratoriais até prescrever medicamentos e materializar ditados de fala para texto.

o DrChrono MBS (Medical Billing Software) funciona perfeitamente com seu processos de saúde tornando as tarefas de faturamento mais fáceis e eficientes. Ele é sincronizado com o EHR, garantindo a precisão dos dados e minimizando erros de digitação incômodos nas faturas.

O DrChrono elimina o incômodo do gerenciamento de front-end, oferecendo agendamento on-line, verificações de seguro em tempo real, lembretes automáticos de compromissos e um modo de quiosque amigável para recepcionistas.

Melhores recursos do DrChrono

Permite interações face a face com o paciente

Ditado de fala para texto para economizar tempo

Integra-se com o EHR

Aplicativo móvel no iPhone, iPad ou Mac M-Series

Limitações do DrChrono

Caro para alguns grupos de profissionais

O suporte ao cliente precisa ser aprimorado

Preços do DrChrono

Entre em contato com a empresa

Avaliações e resenhas do DrChrono

G2: 3,6/5 (mais de 30 avaliações)

3,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 400 avaliações)

8. Centricity EMR

Via: Centricity EMR Projetado para tablets e dispositivos móveis, o Centricity facilita a mobilidade contínua das informações do paciente, permitindo que os médicos e a equipe atualizem os registros em qualquer lugar. Desenvolvido pela GE Healthcare, o Centricity transcende o software tradicional ao oferecer compatibilidade com muitos dispositivos médicos e sistemas de imagem. O Centricity abrange tudo, desde a prescrição eletrônica até painéis financeiros criteriosos, garantindo um atendimento abrangente ao paciente.

O que diferencia o Centricity é sua integração com o Consórcio de Melhoria da Qualidade Médica oferecendo uma visão holística dos dados do paciente em todos os ambientes de atendimento. Os prestadores de serviços de saúde podem acessar sem esforço os históricos dos pacientes e os resultados dos exames em um hub centralizado. 🌐

Esse sistema de gerenciamento de prática fácil de usar vai além com recursos como pesquisa preditiva e economia de tempo entrada de dados métodos. Seu Clinical Messenger auxilia na comunicação eficaz com pacientes e outros funcionários envolvidos no cuidado.

Melhores recursos do Centricity EMR

Gerenciamento clínico e financeiro

Acesso móvel ao histórico do paciente

Suporta diferentes configurações de atendimento

Comunicação refinada com pacientes e equipe

Limitações do Centricity EMR

A entrada de dados pode ser difícil e lenta

O aplicativo tende a congelar e travar, o que exige outro login

Preços do Centricity EMR

Entre em contato com a empresa

Avaliações e resenhas do Centricity EMR

G2: 3,7/5 (mais de 20 avaliações)

9. WriteUpp

WriteUpp adquirido por meio de Capterra O agendamento de consultas, o processamento de pagamentos e a automatização do faturamento tornam-se uma segunda natureza na interface unificada do WriteUpp, eliminando o incômodo das tarefas administrativas. Os gerentes podem criar, armazenar e compartilhar facilmente anotações de pacientes com colegas com esse software de clínica médica.

A plataforma, criada principalmente para profissionais de saúde do Reino Unido, tem um recurso de consulta por vídeo integrado bastante sólido, com opções de agendamento on-line e preenchimento de formulários de pré-tratamento.

Preocupado com a segurança dos dados? O WriteUpp tem tudo o que você precisa. Ele criptografa os dados coletados de acordo com os protocolos do GDPR, garantindo que sua clínica permaneça em conformidade. A integração com aplicativos de terceiros, como Google Calendar, Gmail, Stripe e Xero, aumenta a conveniência.

Melhores recursos do WriteUpp

Criação, armazenamento e compartilhamento de anotações de pacientes com colegas

Modelos incorporados

Aplicativos móveis para dispositivos Android e iOS

Conformidade com os protocolos do GDPR

Limitações do WriteUpp

A adição de relatórios resumidos seria útil

As funções de faturamento podem ser confusas para trabalhar

Preços do WriteUpp

£14,95/mês por usuário

Um adicional de £4,95/mês por consultório para aproveitar os recursos de reserva on-line

Avaliações e resenhas do WriteUpp

G2: 4,6/5 (Menos de 10 avaliações)

4,6/5 (Menos de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (menos de 10 avaliações)

10. NueMD

NueMD , adquirido por meio de Capterra Adote o lema "See Patients. Get Paid.", pois o NueMD cuida de tudo, desde o agendamento e lembretes de consultas até o faturamento médico e o acompanhamento de pedidos de reembolso. Ele verifica os pedidos de reembolso em um enorme banco de dados e permite que você faça edições antes de arquivá-los.

esta solução de gerenciamento de consultório armazena as informações da conta na nuvem, o que a torna uma solução segura e conveniente. Para lidar com saldos pendentes, opte por cartas automatizadas como lembretes e melhore suas cobranças. 📨

Navegar pelos horários dos pacientes é muito fácil, graças às atualizações em tempo real do NueMD nos celulares da equipe. A solução rastreia tudo, desde a chegada até a saída, e reduz o não comparecimento com chamadas de lembrete de consultas. E a melhor parte? Você pode acessar pacotes de software personalizáveis para quase 100 especialidades na área da saúde!

Melhores recursos do NueMD

Acesso baseado na nuvem

Atualizações em tempo real em dispositivos móveis

Modelos personalizáveis para formulários e cartas

Análises criteriosas das contas dos pacientes

Limitações do NueMD

Transparência limitada na proteção de dados pessoais

Difícil de navegar pelos registros médicos

Preços do NueMD

Entre em contato com a empresa

Avaliações e resenhas do NueMD

G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)

3,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Conquiste o Everest administrativo do setor de saúde com o ClickUp

O software de gerenciamento de clínicas aparece como um super-herói, com uma capa e pronto para salvá-lo do caos da papelada. Embora todas as soluções que discutimos sejam incríveis, talvez você ainda hesite em escolher uma solução devido à falta de transparência nos preços.

Se você ainda estiver em dúvida, recomendamos inscrever-se no ClickUp !

Ele se destaca pela transparência, apresentando claramente seus recursos, avaliações e preços, e inclui uma enorme variedade de funcionalidades para simplificar suas operações e manter sua atenção onde ela deve estar - com seus pacientes. 💗