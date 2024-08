Os 10 melhores softwares de ordens de serviço para solicitações de manutenção em 2024

Uma empresa funciona com base na troca de valor. Quando você cria valor por meio de um produto ou serviço, seus clientes pagam por ele. A representação cotidiana disso são as ordens de serviço.

Sejam elas solicitadas pelo cliente ou internas, preventivas ou corretivas, o processamento eficiente das solicitações de ordens de serviço garante ciclos de negócios tranquilos.

O software de ordens de serviço o ajuda a lidar facilmente com as ordens de serviço sem o trabalho manual pesado que, muitas vezes, leva a erros, redundâncias e não conformidade. Você pode enfrentar uma auditoria a qualquer momento - será necessário garantir que tenha um registro claro de todas as informações, siga os processos corretos e tenha as proteções adequadas.

O software de ordens de serviço correto o ajudará a processar e rastrear as ordens de serviço recebidas e enviadas, melhorando a coordenação da equipe e o gerenciamento de ativos.

Listamos os 10 melhores softwares de ordens de serviço de 2024. Essa lista inclui várias opções, desde funcionalidades avançadas até designs fáceis de usar, e o ajudará a encontrar a combinação perfeita para as necessidades da sua organização.

O que você deve procurar em um software de ordens de serviço?

Ao selecionar um software de ordens de serviço, considere os recursos que simplificam o gerenciamento da manutenção e melhoram a eficiência operacional. Aqui estão os aspectos vitais a serem observados:

Interface amigável: O software deve ter painéis simples e um fluxo de processo intuitivo, facilitando a navegação

O software deve ter painéis simples e um fluxo de processo intuitivo, facilitando a navegação Gerenciamento de manutenção abrangente: Procure recursos como programação de manutenção automatizada e atualizações de status em tempo real que ofereçam suporte ao rastreamento detalhado de solicitações de manutenção, programação e execução

Procure recursos como programação de manutenção automatizada e atualizações de status em tempo real que ofereçam suporte ao rastreamento detalhado de solicitações de manutenção, programação e execução Ferramentas de comunicação em tempo real: Canais de comunicação como mensagens no aplicativo e alertas de notificação dentro do software melhorarão a coordenação entre os membros da equipe

Canais de comunicação como mensagens no aplicativo e alertas de notificação dentro do software melhorarão a coordenação entre os membros da equipe Acessibilidade móvel: Recursos compatíveis com dispositivos móveis, como notificações push e design responsivo a dispositivos móveis, permitem acesso remoto e atualizações

Recursos compatíveis com dispositivos móveis, como notificações push e design responsivo a dispositivos móveis, permitem acesso remoto e atualizações Relatórios e análises: Insights sobre as atividades de manutenção, como rastreamento de tempo de inatividade e análise de custos, e seus impactos são cruciais para a melhoria contínua

Insights sobre as atividades de manutenção, como rastreamento de tempo de inatividade e análise de custos, e seus impactos são cruciais para a melhoria contínua Fluxos de trabalho personalizáveis: Capacidade de adaptar o software aos seus processos operacionais específicos, como ajustar as regras de priorização de tarefas ou personalizar formulários de solicitação

Capacidade de adaptar o software aos seus processos operacionais específicos, como ajustar as regras de priorização de tarefas ou personalizar formulários de solicitação **Escalabilidade: assegure-se de que o software lide com o aumento da carga de trabalho e com recursos adicionais, como gerenciamento de vários locais e personalização avançada da função do usuário

Custo-benefício: Considere a estrutura de preços para garantir que ela se alinhe ao seu orçamento e ofereça uma boa relação custo-benefício

Os 10 melhores softwares de ordens de serviço para usar em 2024

Compilamos uma lista das 10 melhores soluções de software de ordens de serviço. O design dessas ferramentas ajuda a agilizar os processos e aprimora a coordenação da equipe, garantindo um gerenciamento eficaz da manutenção.

1. ClickUp

O ClickUp é um popular aplicativo multifuncional software de gerenciamento de projetos . Ele tem tudo o que uma organização precisa para gerenciar projetos e ajudar as equipes de manutenção a colaborar.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades Recurso de visualização de formulário do ClickUp é ideal para lidar com solicitações de ordens de serviço. Com a visão de 360 graus que ele oferece, você pode gerenciar ordens de serviço e coletar informações detalhadas sem esforço. Ele captura respostas e encaminha instantaneamente o trabalho para a equipe certa no momento certo.

Crie formulários detalhados no ClickUp 3.0 com recursos de arrastar e soltar para inserir campos e adicionar lógica condicional para coletar um feedback melhor

O recurso Form View ajuda a criar formulários personalizados para capturar dados específicos e relevantes ou informações necessárias para solicitações de manutenção.

Os gerentes de manutenção podem personalizar formulários com campos personalizados para categorizar e organizar tipos de dados. Eles coletam feedback de serviço para melhorias de pedidos, solicitações de manutenção e solicitações de serviço.

O Form View se destaca por sua funcionalidade de criar automaticamente tarefas rastreáveis a partir de respostas a formulários. Isso traduz todas as informações de uma solicitação de ordem de serviço em tarefas acionáveis.

O automação economiza tempo de forma proativa e organiza todas as comunicações e dados em uma única plataforma.

Personalize suas automações de tarefas com o ClickUp

Para usuários experientes, o ClickUp Form View oferece a flexibilidade de capturar dados relevantes usando lógica condicional. Os formulários são atualizados dinamicamente com base nas respostas, o que os torna melhores na captura de informações relevantes.

Se você tiver dificuldades com o recurso Form View ou encontrar algo complexo, Modelo de formulário de solicitação de trabalho do ClickUp é útil. O uso do modelo de formulário de solicitação de trabalho ajuda a eliminar a necessidade de solicitações por e-mail, a gerenciar bem os recursos e a acompanhar facilmente o andamento de vários projetos.

Lógica condicional no exemplo de feedback de produto do ClickUp Forms

Esses modelos de formulário de pedido ajudam você a usar um formulário para admitir possíveis trabalhos, reunir requisitos antes de aprovar tarefas e acompanhar o trabalho do início ao fim.

Recursos do ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

ClickUp AI : Use a IA generativa para criar tarefas, escrever e-mails, resumir anotações e definir lembretes para aprimorar gerenciamento de projetos de clientes* Gerenciamento de projetos ágeis**Utilize recursos de gerenciamento ágil de projetos que sejam adequados para uma variedade de projetos

Use a IA generativa para criar tarefas, escrever e-mails, resumir anotações e definir lembretes para aprimorar gerenciamento de projetos de clientes* Gerenciamento de projetos ágeis**Utilize recursos de gerenciamento ágil de projetos que sejam adequados para uma variedade de projetos Documentos **Beneficie-se do estilo do Google Docs alimentado por IA paradocumento colaborativo criação e gerenciamento

Visualizações versáteis **Acesso a mais de 15 maneiras de visualizar o progresso do projeto, incluindo lista, caixa, calendário, quadro, Gantt, mapa mental, carga de trabalho e visualizações de atividades

Opções sem código: Empregue amplas opções de personalização com campos e painéis personalizados para se adaptar a vários fluxos de trabalho e modelos de negócios

Empregue amplas opções de personalização com campos e painéis personalizados para se adaptar a vários fluxos de trabalho e modelos de negócios Relatórios em tempo real : Use recursos avançados de geração de relatórios com painéis personalizados para obter uma visão geral abrangente de projetos e tarefas

Use recursos avançados de geração de relatórios com painéis personalizados para obter uma visão geral abrangente de projetos e tarefas Colaboração **Participe da colaboração e da comunicação da equipe com recursos como visualização de bate-papo, edição de documentos e integração de e-mail

Controle de tempo **Utilize recursos flexíveis de controle de tempo, incluindo opções para marcar horas faturáveis e ajustar o tempo registrado

Aplicativo móvel **Gerencie tarefas e projetos em qualquer lugar com um aplicativo móvel totalmente responsivo

Limitações do ClickUp

O plano gratuito oferece capacidade de armazenamento limitada

Os planos premium de nível superior são caros para pequenas empresas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. ManterX

via AtualizarX O MaintainX é um software de ordem de serviço, manutenção e CMMS baseado na Web que aprimora a conclusão do fluxo de trabalho e a comunicação da equipe nas tarefas de manutenção.

É facilmente acessível em desktops e dispositivos móveis, o que o torna uma opção prática para os setores de manufatura, gerenciamento de instalações e hotelaria.

melhores recursos do #### MaintainX

Experimente uma interface de usuário limpa para facilitar a navegação

Gerencie tudo em qualquer lugar com um aplicativo móvel

Crie e gerencie ordens de serviço com fotos anexadas

Obtenha POPs dinâmicos que se adaptam às entradas do usuário

Use o bate-papo embutido para melhorar a comunicação da equipe

Limitações do MaintainX

Recursos avançados, como integrações de sensores IoT, estão disponíveis apenas em planos empresariais

Problemas de compatibilidade com sistemas ou dispositivos específicos

Preços do MaintainX

Básico : Gratuito

: Gratuito Essencial: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Premium: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

MaintainX avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

3. BlueFolder

via Pasta azul O BlueFolder é um software abrangente de gerenciamento de serviços de campo conhecido por sua fácil configuração e personalização.

Ele otimiza as operações de manutenção de serviços por meio de recursos fáceis de usar, desde o rastreamento de ordens de serviço até o envolvimento do cliente.

Melhores recursos do BlueFolder

Acompanhe as ordens de serviço do início ao fim, incluindo atribuições e registros

Equipe de sincronização programações de trabalho e despacho com o Outlook e o Google Calendar

Gerencie ativos, acompanhe o histórico de serviços e anexe fotos

Suporte a várias atribuições por ordem de serviço

Configurar trabalhos recorrentes para tarefas repetitivas

Crie clientesfluxos de trabalho de aprovação em smartphones e tablets

Limitações do BlueFolder

Possível curva de aprendizado para novos usuários

A compatibilidade com os sistemas existentes ou os requisitos comerciais específicos variam

Preços da BlueFolder

Pro: A partir de US$ 100/mês

A partir de US$ 100/mês Pro Plus: A partir de $210/mês

A partir de $210/mês Enterprise: A partir de $440/mês

BlueFolder avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

4,3/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4. UpKeep

via Painel de controle de manutenção O software de ordens de serviço do UpKeep oferece uma solução completa para o gerenciamento de ordens de serviço de manutenção. Ele ajuda a organizar as programações de manutenção e simplifica otimização do fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

O software permite que os usuários gerenciem as ordens de serviço diretamente dos smartphones e facilita o manuseio de tarefas no local.

melhores recursos do #### UpKeep

Agiliza a criação, a avaliação, a priorização e a medição das ordens de serviço de manutenção

Atribuir e filtrar ordens de serviço por critérios como técnico, local e prioridade

Reduzir os tempos de resolução e automatizar a coleta de dados e a geração de relatórios

Recursos compatíveis com dispositivos móveis para gerenciar ordens de serviço em qualquer lugar

Limitações do UpKeep

Possível curva de aprendizado para novos usuários

A compatibilidade com sistemas existentes ou com necessidades comerciais específicas exige esforços adicionais de personalização ou integração

Preços do UpKeep

Lite: US$ 20/mês para gerenciamento básico de pedidos

US$ 20/mês para gerenciamento básico de pedidos Starter: US$ 45/mês com gerenciamento de estoque

US$ 45/mês com gerenciamento de estoque Profissional: US$ 75/mês com análises avançadas

US$ 75/mês com análises avançadas Business +: Preços personalizados

UpKeep classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

4,5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1300+ avaliações)

5. Fracttal

via Fracttal O Fracttal One, o software de gerenciamento de ordens de serviço da Fracttal, é uma solução para planejamento, documentação, rastreamento e conclusão de tarefas de manutenção e ordens de serviço.

É uma solução que prioriza os dispositivos móveis e está disponível nos principais sistemas operacionais, como Android e iOS. É notável por seu design responsivo para gerenciamento conveniente de ordens de serviço e máximo de utilização de recursos .

Melhores recursos do Fracttal

Crie planos de manutenção com base em locais específicos, atribuindo tarefas e ativos

Digitalizar processos de gerenciamento para aprimorar o rastreamento de tarefas e ordens de serviço

Oferece suporte a integrações seguras com outros softwares

Permitir acessibilidade móvel para operação e tomada de decisões em qualquer dispositivo

Limitações do Fracttal

Alguns usuários acham que o método para calcular o valor médio estimado de um medidor é inadequado

Falta uma função de pausa para as tarefas e não fornece os motivos das pausas quando elas ocorrem

Preços da Fracttal

Comunidade: Gratuito

Gratuito Plano inicial: $229/mês cobrado anualmente ou $2.748/ano

$229/mês cobrado anualmente ou $2.748/ano Plano Pro: US$ 539/mês cobrados anualmente ou US$ 6.468/ano

US$ 539/mês cobrados anualmente ou US$ 6.468/ano Enterprise: Preços personalizados

Fracttal ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

4,6/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 850 avaliações)

6. Equipe de conexão

via Equipe de conexão O Connecteam é um software de gerenciamento de funcionários e ordens de serviço que simplifica o gerenciamento da força de trabalho. Ele simplifica a programação, as comunicações e o crescimento dos funcionários.

O Connecteam é conhecido por suas ferramentas voltadas para os funcionários, que aumentam a produtividade e o envolvimento da equipe. Os recursos abrangentes da plataforma garantem operações diárias tranquilas e ajudam a desenvolver sua força de trabalho.

Melhores recursos do Connecteam

Crie cronogramas, controle as horas de trabalho e integre-se facilmente aos sistemas de folha de pagamento

Crie formulários e listas de verificação personalizados para gerenciamento de trabalho em tempo real e relatórios de campo

Obtenha várias ferramentas para conectar funcionários, incluindo chat de trabalho, pesquisas e um gerenciador de eventos

Facilite a integração, o treinamento e o reconhecimento dos funcionários para manter uma força de trabalho motivada

Limitações do Connecteam

Alguns recursos avançados exigem planos de nível superior

Deve-se avaliar a compatibilidade com sistemas existentes ou requisitos comerciais específicos

Preços do Connecteam

Plano para pequenas empresas: Gratuito

Gratuito Básico: US$ 29/mês

US$ 29/mês Avançado: US$ 49/mês

US$ 49/mês Expert: $99/mês

Connecteam ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

7. FMX

via FMX O software de ordem de serviço de manutenção da FMX equipa os técnicos com as ferramentas necessárias para operações de campo eficientes.

O software aprimora o gerenciamento de tarefas, gerenciamento de contratos e coordenação, garantindo a conclusão em tempo hábil e a comunicação eficaz da equipe. Sua capacidade de se integrar a vários sistemas de software, além de oferecer serviços de integração personalizados, faz dele um software de ordem de serviço digno de nota.

melhores recursos do #### FMX

Crie e edite formulários de solicitação para capturar detalhes essenciais

Acesse o produto FMX completo em dispositivos móveis

Simplificar os processos de ordens de serviço com roteamento automático

Gerencie e acompanhe o inventário de forma eficaz

Anexe códigos de barras aos equipamentos para facilitar o acesso às informações com a marcação de código QR

Gerar relatórios em tempo real para obter insights sobre métricas de desempenho usando painéis de relatórios

Limitações do FMX

Atrasos ocasionais nos campos suspensos

As inspeções não criam automaticamente ordens de serviço para inspeções com falha

Preços do FMX

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FMX

G2: 4,8/5 (mais de 4 avaliações)

4,8/5 (mais de 4 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

8. ManagerPlus

via ManagerPlus O software de ordens de serviço ManagerPlus simplifica os processos do sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado por meio de uma plataforma centralizada para gerar, atribuir, rastrear e armazenar ordens de serviço.

Ele é conhecido por incluir acesso baseado em nuvem, permitindo que gerentes de manutenção, operadores e técnicos recuperem dados essenciais de dispositivos conectados usando aplicativos móveis.

O software também apresenta recursos de gerenciamento de inventário, rastreia as peças necessárias para as ordens de serviço e otimiza os programas de manutenção.

melhores recursos do #### ManagerPlus

Planeje o trabalho de manutenção crítica e preventiva para evitar falhas e controlar os custos das ordens de serviço

Proteja e compartilhe o conhecimento sobre manutenção com os clientes modelos de ordens de serviço* Simplifique o sistema de gerenciamento de ordens de serviço do fornecedor, automatizando e centralizando os processos

Otimize os ativos para obter melhor retorno sobre o investimento com acesso a dados em tempo real baseados na nuvem

Limitações do ManagerPlus

Alguns usuários acham o software difícil de navegar

Falta de flexibilidade na criação de relatórios personalizados para obter informações específicas

Ausência de relatórios de tempo de inatividade

Preços do ManagerPlus

Lightning Plus: US$ 85/mês por usuário

US$ 85/mês por usuário Lightning Experience: $125/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ManagerPlus

G2: 3,4/5 (mais de 9 avaliações)

3,4/5 (mais de 9 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

9. Wrike

via Wrike O Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de software como serviço (SaaS) que ajuda os usuários a gerenciar e acompanhar projetos e prazos, cronogramas de trabalho e vários processos de fluxo de trabalho.

Ele se destaca por sua abordagem vertical - uma ferramenta criada para funções especializadas que oferece uma experiência mais aprofundada do que a de seus concorrentes.

Melhores recursos do Wrike

Obtenha mais de 400 integrações com vários aplicativos

Veja várias opções de visualização, como gráficos de Gantt e quadros Kanban

Use recursos avançados de geração de relatórios para os planos Enterprise e Pinnacle

Utilize cronogramas flexíveis para acompanhar o progresso do projeto

Explore os recursos de rastreamento de problemas

Limitações do Wrike

Os recursos avançados de segurança são fornecidos apenas no plano Enterprise

Mais caro quando comparado aoConcorrentes do Wrike Preços do Wrike

Gratuito: Usuários e projetos ilimitados, 2 GB de armazenamento

Usuários e projetos ilimitados, 2 GB de armazenamento Equipe: US$ 9,80/mês por usuário para equipes pequenas

US$ 9,80/mês por usuário para equipes pequenas Empresarial: US$ 24,80/mês por usuário para ferramentas avançadas

US$ 24,80/mês por usuário para ferramentas avançadas Enterprise: Preços personalizados para segurança e escalabilidade avançadas

Preços personalizados para segurança e escalabilidade avançadas Pinnacle: Preços personalizados para acesso completo aos recursos

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2500+ avaliações)

10. EZOfficeInventory

via EZOfficeInventory O EZOfficeInventory é uma solução de gerenciamento de ordens de serviço, ativos e manutenção baseada em nuvem, adequada para empresas de todos os portes.

Ele oferece recursos como rastreamento de itens em vários locais, leitura de código de barras via celular, gerenciamento otimizado de níveis de estoque e gerenciamento abrangente de usuários e fornecedores. Seu rastreamento por GPS é ideal para monitorar a localização dos ativos.

Melhores recursos do EZOfficeInventory

Acompanhe todas as suas licenças em um único local

Experimente o acesso multiusuário baseado na nuvem

Projete e imprima etiquetas de ativos, com suporte a códigos de barras, códigos QR e etiquetas RFID

Limitações do EZOfficeInventory

Paywalls em determinados recursos principais

Aplicativo móvel com erros

Preços do EZOfficeInventory

Essencial: $35/mês

$35/mês Avançado: $45/mês

$45/mês Premium: $55/mês

$55/mês Enterprise: Preços personalizados

EZOfficeInventory avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

4,4/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1400+ avaliações)

Seu caminho para um gerenciamento mais inteligente de ordens de serviço e manutenção

Você viu o melhor software de ordens de serviço de 2024 e a ferramenta certa pode transformar a maneira como você lida com as solicitações de manutenção. Não se trata apenas de consertar as coisas mais rapidamente; trata-se de gerenciamento inteligente, comunicação clara e estar à frente.

Quer você tenha uma equipe pequena ou uma grande operação, uma solução aqui se encaixará como uma luva. No entanto, se você quiser algo que não apenas se encaixe, mas que traga algo a mais, registre-se no ClickUp e veja você mesmo! 🎉