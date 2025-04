Aumente o compartilhamento de conteúdo: 10 melhores ferramentas de link na bio para expandir seu alcance

Como influenciador de mídia social ou criador de conteúdo, sua empresa provavelmente se expande por várias plataformas além do Instagram ou do TikTok. É provável que você esteja usando blogs, YouTube ou páginas de produtos para compartilhar conteúdo extra e aumentar seu público.

Mas aqui está o problema: O Instagram e o TikTok limitam o número de links que você pode colocar em sua biografia, o que dificulta manter os seguidores atualizados sobre suas mais recentes colaborações ou movimentos de negócios. 😓

É aí que as ferramentas de links na biografia vêm em seu socorro! Elas o ajudam a gerar uma única página de destino que contém todo o seu conteúdo importante. Em seguida, você pode adicionar o link para essa página à sua biografia de mídia social, simplificando o processo de direcionar seus seguidores para todas as suas páginas importantes.

Com tantas ferramentas disponíveis, a escolha da ferramenta certa pode ser complicada. É por isso que listamos as 10 principais ferramentas de link na biografia, detalhando seus prós, contras e preços.

Pronto para encontrar a opção perfeita? Vamos explorar! 🧐

O que você deve procurar nas ferramentas de link em bio?

Ao procurar a ferramenta de link in bio perfeita para sua empresa, veja o que deve ser considerado:

Personalização: Procure opções que permitam que você brinque com modelos, cores e fontes para que sua página possa combinar com o estilo de sua marca

Procure opções que permitam que você brinque com modelos, cores e fontes para que sua página possa combinar com o estilo de sua marca Facilidade de uso: Você vai querer algo fácil de entender e navegar. Você deve ser capaz de configurar e gerenciar seu link na página da biografia sem problemas

Você vai querer algo fácil de entender e navegar. Você deve ser capaz de configurar e gerenciar seu link na página da biografia sem problemas Análise: A ferramenta deve fornecer informações detalhadas sobre cliques, visualizações e outras estatísticas vitais. Essa visão geral o ajuda a ver o desempenho dos seus links e a ajustar as coisas para obter melhores resultados

A ferramenta deve fornecer informações detalhadas sobre cliques, visualizações e outras estatísticas vitais. Essa visão geral o ajuda a ver o desempenho dos seus links e a ajustar as coisas para obter melhores resultados Integrações: Uma ferramenta prática deve funcionar sem problemas com todos os sites populares de mídia social, como Instagram e TikTok

Uma ferramenta prática deve funcionar sem problemas com todos os sites populares de mídia social, como Instagram e TikTok Preços: Verifique se o preço da ferramenta faz sentido para seu orçamento. Algumas oferecem planos gratuitos com recursos básicos, enquanto outras oferecem opções mais sofisticadas e maior variedade

As 10 melhores ferramentas de link na bio para usar em 2024

Aumente sua influência na mídia social na velocidade da luz com as ferramentas de link em biografia de primeira linha que escolhemos cuidadosamente para você. Estamos nos aprofundando nas vantagens, desvantagens e preços acessíveis dessas ferramentas de links biográficos para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para seus objetivos.

Como bônus, adicionaremos uma alternativa útil à mistura. Vamos dar uma olhada! 👀

1. Linktree

Via: Linktree O Linktree é uma das ferramentas de link in bio mais populares do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. 🌏

A ferramenta permite que você escolha entre nove temas prontos para uso e os ajuste usando um simples construtor de páginas de arrastar e soltar. Essa ferramenta de personalização fácil de usar permite que você personalize sua página de destino com as cores, as fontes e as animações da sua marca para destacar links importantes.

Você também pode explorar a biblioteca de modelos para páginas pré-construídas do Linktree com diversos estilos visuais, integrações e aplicativos de links. Depois de encontrar uma que se adapte ao seu estilo, brinque com o construtor de páginas para dar a ela seu toque pessoal. 👆

Para um marketing simplificado, o Linktree se integra perfeitamente a softwares de terceiros, como Amazon e Mailchimp. Além disso, você pode incorporar a ferramenta Meta Pixel, que ajuda a redirecionar os visitantes para o Facebook Ads, Google e Instagram (especificamente a biografia do Instagram), consolidando seus esforços de marketing com eficiência.

Melhores recursos do Linktree

Páginas personalizáveis do Linktree com vários links

Agendamento e priorização de links

Animações para destacar links

Análise detalhada com o Google Analytics e o Meta Pixel

Compartilhamento de links via código QR para plataformas de mídia social

Limitações do Linktree

A versão gratuita da ferramenta de bioaplicativo poderia ter mais opções de personalização

Falta de recursos avançados, como domínios personalizados ou incorporação de vídeos

Preços do Linktree

Gratuito

Iniciante: $4/mês

$4/mês Pro: $7,5/mês

$7,5/mês Premium: $19,5/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Linktree avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

4,7/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

2. Milkshake

Via: Aplicativo de milkshake O Milkshake realmente traz todos os seguidores para o quintal! 😉

É um dos favoritos entre artistas e designers e é conhecido por seu recurso Insta website. Essa ferramenta permite que você crie um mini-site/página de destino vibrante a partir do seu smartphone. A página direciona seus seguidores para conferir seu site, loja on-line e canais de mídia social. 📱

Em seu mini-site Milkshake, os seguidores podem deslizar facilmente pelo conteúdo, imitando a experiência de navegar pelas Histórias do Instagram. É um ótimo espaço para exibir suas últimas publicações de blog, vídeos do YouTube ou conteúdo do Instagram, todos personalizáveis com o recurso de texto do Milkshake. Além disso, você pode incluir uma seção Sobre, detalhes da empresa e vários links.

Acompanhar os insights também é muito fácil: o Milkshake fornece análises detalhadas sobre cliques e visualizações diárias ou mensais, assim como as análises de histórias do Instagram.

Melhores recursos do Milkshake

Integração com várias plataformas de mídia social

Modelos facilmente personalizáveis

Totalmente otimizado para dispositivos móveis

Opção para vincular seu portfólio de design

Apresenta uma interface baseada em cartões

Limitações do Milkshake

Você pode criar apenas uma conta para suas ferramentas de biografia

Alguns usuários apresentam atrasos no carregamento de modelos e visualizações

Preços do Milkshake

**Gratuito

Milkshake ratings and reviews

Apple: 4,9/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,9/5 (mais de 12.000 avaliações) Google Play: 4,4/5 (mais de 21.000 avaliações)

3. elink

Via: elink elink é uma ferramenta útil de link na bio que simplifica a criação de conteúdo impulsiona o tráfego, compartilha recursos e aumenta o envolvimento do público. É excelente para profissionais de marketing, equipes de vendas, pesquisadores, freelancers e desenvolvedores da Web, pois permite colaborar no salvamento, pesquisa, agrupamento e compartilhamento de conteúdo com sua equipe.

Com mais de 50 modelos responsivos, você pode alternar facilmente entre layouts, de simples a multicoluna, carrossel ou grade. Além disso, você pode modificá-los mesmo após a publicação. 🎨

Incorpore perfeitamente sua página do elink em vários sites ou compartilhe-a como um boletim informativo por meio de serviços de e-mail. Integre-se ao Zapier para distribuir conteúdo em mais de 1.000 aplicativos populares, economizando tempo ao automatizar a criação e a publicação de conteúdo.

melhores recursos do elink

Colaboração simples em equipe

Leitor de feeds RSS

Automação de conteúdo

Mais de 1.000 integrações

Gerenciador de favoritos

limitações do elink

A experiência do usuário poderia ser melhorada

As opções de design do aplicativo são um pouco limitadas

preços do elink

Gratuito

Pro: $12/mês

$12/mês Auto Pilot: $36/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

elink ratings and reviews

G2: 4/5 (10 avaliações)

4/5 (10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4. LinkPilot

Via: LinkPilot O LinkPilot simplifica a criação de micro landing pages personalizadas para plataformas de mídia social. Você pode usar as páginas para centralizar e gerenciar todo o seu conteúdo, como vídeos, músicas e portfólios.

O LinkPilot se integra ao Meta Pixel e ao Google Analytics, fornecendo informações detalhadas sobre as estatísticas dos visitantes. Com uma pequena ajuda do Meta Pixel, você pode redirecionar os usuários que visitam suas páginas ou links. 🔗

Além disso, o recurso de links programados do LinkPilot permite programar o lançamento de links para coincidir precisamente com suas postagens e conteúdo programados.

Melhores recursos do LinkPilot

Redirecionamento de visitantes

Integra-se ao Google Analytics e ao Meta Pixel

Links programados

Páginas de biografia personalizadas

Rastreamento avançado

Limitações do LinkPilot

Não há avaliações disponíveis

Preços do LinkPilot

Indisponível on-line

Avaliações e resenhas do LinkPilot

Não há avaliações disponíveis

5. Hopp por Wix

Via: Hopp por Wix Seja para direcionar seus seguidores para seu site, perfis de mídia social, loja on-line ou conteúdo específico, o Hopp by Wix garante que eles chegarão lá sãos e salvos. 🧭

Essa plataforma oferece links ilimitados, permitindo a promoção contínua de todo o seu conteúdo sem restrições. Um recurso de destaque é seu robusto mecanismo de pesquisa. Cada link adicionado à sua página Hopp pode ser pesquisado, permitindo que os visitantes localizem facilmente um conteúdo específico, seja ele produtos, serviços ou códigos de cupom.

Além disso, você pode personalizar e encurtar URLs para que se alinhem à sua marca, indexá-los em seu mecanismo de busca pessoal, configurar promoções automáticas e acessar análise de desempenho .

Hopp by Wix melhores recursos

Encurtador de links

Mini construtor de páginas de destino

Mecanismo de pesquisa personalizável

Diversos widgets e personalizações

Pré-rolos

limitações do #### Hopp by Wix

A experiência do usuário e os fluxos de trabalho poderiam ser aprimorados

A variedade de modelos é um pouco limitada

Preços do Hopp by Wix

Gratuito

Plano Pro: $8,33/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Hopp by Wix avaliações e comentários

Product Hunt: 5/5 (mais de 20 avaliações)

5/5 (mais de 20 avaliações) Trustpilot: 4/5 (menos de 10 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Wix !

6. Lnk.Bio

Via: Link Bio O Lnk.Bio ajuda a criar URLs personalizados, rastrear links e explorar estatísticas, além de permitir a vinculação cruzada entre mídias sociais. Sua estética espelha a UI do Instagram, enquanto suas opções de personalização incluem vários temas e layouts. 🖼️

A criação da sua página leva apenas alguns cliques - adicione links e produtos simplesmente tocando em botões na tela e escolhendo entre layouts de lista ou grade. Você pode incorporar faixas de música, vídeos, fotos de perfil personalizáveis e fundos de imagem na página de destino da biografia.

Além disso, o Lnk.Bio tem um recurso especial de Doação, que permite que os seguidores deem gorjetas aos criadores sem cobrar nenhuma taxa ou comissão.

Melhores recursos do Lnk.Bio

API do Instagram

Gorjetas gratuitas

Links ilimitados

URL pessoal

Vários modelos

limitações do #### Lnk.Bio

A adição de links personalizáveis pode ser benéfica

O painel de gerenciamento de links pode levar algum tempo para se acostumar

Preços do Lnk.Bio

**Gratuito

Mini-mensal: US$ 0,99/mês

US$ 0,99/mês Mínima uma vez: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Única vez: $24,99/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Lnk.Bio avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Google Play: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

7. Toque na biografia

Via: Biografia da torneira O Tap Bio permite que você personalize e marque minissites contendo todos os links desejados para seu perfil do Instagram. Sua interface fácil de usar é excelente para transformar a navegação de links em uma experiência semelhante à do Instagram.

Criar seu minissite é tão simples quanto adicionar Cards. Esses cartões funcionam como histórias do Instagram, permitindo que os usuários deslizem entre eles para a esquerda e para a direita. Cada cartão pode exibir vários links e, ao mesmo tempo, manter uma única chamada para ação, o que aumenta a probabilidade de engajamento dos seguidores. 📢

Você pode rastrear estatísticas detalhadas como o número de visitantes e cliques para cada Card. Além disso, você pode redirecionar os clicadores de links com anúncios no Facebook, Instagram e Google, expandindo seu alcance de forma eficaz.

melhores recursos do #### Tap Bio

Cartões que se assemelham a histórias do Instagram

Feeds dinâmicos

Estatísticas e rastreamento de links

Retargeting

Minisites personalizáveis

Limitações do Tap Bio

O pagamento com criptografia não está disponível

Não há opção para o público doar ou dar gorjeta

Preços do Tap Bio

Básico: Gratuito

Gratuito Silver: $5/mês

$5/mês Ouro: $12/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Tap Bio classificações e comentários

Caça ao produto: 4,4/5 (menos de 10 avaliações)

8. Loja Stan

Via: Loja Stan A Stan Store não é apenas uma ferramenta de link na biografia - ela funciona como um centro de comércio eletrônico, permitindo que os criadores vendam produtos digitais, hospedem cursos on-line, coletem inscrições de e-mail e agendem reuniões.

A interface amigável da Stan Store com um editor de arrastar e soltar facilita a adição de produtos com zero requisitos de codificação o que o torna uma ótima opção para iniciantes. Você pode ver facilmente seções separadas para rastreamento de renda mostrando vendas de produtos, registros de e-mail e compromissos.

A cereja do bolo? Você pode criar várias Stan Stores, mas cada uma precisa de seu próprio endereço de e-mail. Essa flexibilidade é particularmente útil se você gerencia várias empresas ou atende a diversos públicos. 🍒

Melhores recursos da Stan Store

Interface de arrastar e soltar

Não é necessária codificação

Rastreamento de renda

Venda fácil de produtos

Permite a criação de várias lojas

Limitações da Stan Store

Os usuários não podem adicionar clientes manualmente sem solicitar um pagamento

Não há opção para personalizar o intervalo de datas ao verificar as análises

Preços da Stan Store

Creator: US$ 29/mês

US$ 29/mês Creator Pro: $99/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Stan Store

Trust Pilot: 4,9/5 (mais de 150 avaliações)

9. Linkin.bio

Via: Linkin.bio O Linkin.bio da Later funciona como uma mini página da Web perfeitamente incorporada aos seus perfis do Instagram e do TikTok, transformando seu conteúdo em links clicáveis e de compras. Ele permite que você crie sua página personalizada, coloque o link em sua biografia e abra oportunidades para que seus seguidores explorem mais sobre você, seus produtos e sua marca.

Essa ferramenta repleta de recursos não se trata apenas de criar uma página da Web, mas de um ativo de aumento de tráfego. Com o Linkin.bio, você pode exibir a mídia em destaque, criar um link para o seu site, compartilhar postagens de blog ou direcionar usuários para sua loja on-line.

A integração perfeita do Linkin.bio com o design do Instagram promove uma experiência de usuário tranquila. Além disso, se você tiver uma negócio de comércio eletrônico se você quiser vender produtos de comércio eletrônico, a ferramenta se integra ao Shopify, permitindo a venda direta de produtos em sua página. 💰

Melhores recursos do Linkin.bio

Widget de banner em destaque para destacar links importantes

Publicações programadas em mídias sociais

Links ilimitados

Blocos de conteúdo com até cinco links por publicação

Análise avançada para acompanhar o desempenho dos links

Limitações do Linkin.bio

A seção de análise poderia ser mais detalhada

Alguns recursos poderiam ser mais eficientes

Preços do Linkin.bio

Inicial: $16,67/mês por usuário

$16,67/mês por usuário Crescimento: $30/mês por três usuários

$30/mês por três usuários Avançado: $53,33/mês por seis usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Linkin.bio avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Getapp: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

10. Link do Sked

Via: Link do Sked Sked Link, parte do Instagram ferramenta de agendamento Sked Social, permite que você crie uma página de destino repleta de links para todo o seu conteúdo. Com o recurso Galeria, os usuários podem acessar rapidamente o link da sua biografia do Instagram assim que suas publicações forem ao ar para explorar ou comprar no seu site. 💻

As páginas criadas com o Sked Link são otimizadas para carregamento extremamente rápido, proporcionando uma experiência tranquila para os visitantes e aumentando as conversões.

A ferramenta adiciona automaticamente tags UTM (Urchin Tracking Module) para o Google Analytics, permitindo que você veja como seus seguidores do Instagram se envolvem e convertem. Ela também se integra ao Meta Pixel, permitindo que você redirecione os usuários que já acessaram seu link anteriormente.

melhores recursos do #### Sked Link

Capacidade ilimitada de links

Programação de postagens em mídias sociais

Integração com o Meta Pixel e o Google Analytics

Análise detalhada

Monitoramento de links rastreados por UTM

Limitações do Sked Link

Não há plano gratuito

Relativamente caro

Preços do Sked Link

Fundamentos: $25/mês

$25/mês Essenciais: $74/mês

$74/mês Profissional: $133/mês

$133/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Sked Link avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Outras ferramentas de mídia social

Embora muitas ferramentas de link na bio se concentrem no armazenamento de inúmeros links em páginas personalizadas para compartilhamento em plataformas como Instagram e Facebook, plataformas de gerenciamento de projetos como o ClickUp vão um passo além!

O ClickUp oferece ferramentas de escrita com IA, fácil de usar calendários de marketing e uma vasta gama de modelos que você pode personalizar de acordo com suas necessidades fluxo de trabalho de mídia social . Vamos descobrir como o ClickUp pode aumentar sua presença on-line e gerenciamento de projetos de mídia social com o mínimo de esforço! 💖

ClickUp

Use a IA assistente de redação no ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, escrever e-mails e muito mais

O ClickUp não é uma plataforma de gerenciamento de projetos comum - é uma potência para equipes de marketing criadores de conteúdo, blogueiros e influenciadores que buscam otimizar sua presença on-line e otimizar a criação de conteúdo . ✨

Procurando inspiração para uma postagem de blog ou buscando aquele toque profissional no e-mail? O IA do ClickUp assistente de redação entra em cena como seu ajudante amigável e um ferramenta de IA para mídia social que oferece prompts específicos de função para aumentar a qualidade do conteúdo - tudo isso enquanto economiza tempo.

Essa excelente ferramenta de IA é sua opção para:

Brainstorming de ideias para blogs

Criar legendas para mídias sociais

Resumir textos

Pregar na comunicação por e-mail

Estruturação de pautas de reuniões

Está se sentindo desorganizado no trabalho? Documentos do ClickUp é o seu melhor ferramenta organizacional -perfeito para idealizar, delinear e elaborar estratégias de conteúdo. Seja para criar scripts de vídeos, redigir postagens de blog ou orquestrar campanhas de mídia social, o Docs garante uma processo estruturado de criação de conteúdo .

Mantenha-se organizado na visualização Calendar, programe tarefas arrastando e soltando e acompanhe metas facilmente usando o ClickUp

Para aspirantes a influenciadores que estão traçando sua jornada, o Visualização do calendário do ClickUp serve como uma estrela guia! Ela ajuda a organizar, planejar e otimização de estratégias de conteúdo mantendo-se adaptável às tendências em evolução e às preferências do público. 👍

Veja sua calendário de conteúdo por dia, semana ou mês para planejar meticulosamente os uploads. Você pode filtrar tarefas para destacar tarefas específicas e agendar instantaneamente uploads de conteúdo arrastando-as e soltando-as em seu calendário.

melhores recursos do #### ClickUp

mais de 1.000 modelos pré-criados

Assistente de redação com inteligência artificial

Definição de metas simples com Metas do ClickUp Brainstorming criativo com Quadros brancos ClickUp Simples automação do fluxo de trabalho mais de 15 personalizáveis Visualizações do ClickUp para visualizar seu trabalho do seu jeito

mais de 1.000 integrações com ferramentas como Facebook, YouTube e Discord

Painéis do ClickUp para monitorar o desempenho do conteúdo

Priorização fácil do trabalho

Limitações do ClickUp

Um excesso de recursos pode parecer esmagador para novos usuários

Às vezes, podem ocorrer atrasos no carregamento

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

Descobrir o método ideal para compartilhar seu conteúdo com os seguidores pode ser um desafio, mas nossa lista cuidadosamente selecionada das 10 melhores ferramentas de link na biografia deve dar conta do recado.

Depois de restringir sua escolha, considere experimentar o ClickUp gratuitamente ! Ele se destaca como uma solução completa, excelente em otimização de conteúdo, planejamento de comunicação , marketing simplificado com ferramentas de IA e personalização por meio de uma série de modelos predefinidos.

Junte-se ao ClickUp para que sua jornada como influenciador seja tranquila! ⛵