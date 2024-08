10 melhores alternativas e concorrentes do Doodle para agendamento profissional

Não há como negar que a tecnologia móvel ou digital aplicativos de calendário se tornaram conhecidos na última década. A realizado pela plataforma de comunicação ECAL constatou que 70% das pessoas usam um calendário digital para gerenciar suas agendas diárias. Mas quando se trata de ferramentas de agendamento de reuniões, o Doodle conquistou um nicho para si mesmo!

Como um agendador de reuniões gratuito, o Doodle simplifica com eficiência os compromissos diários e os eventos da equipe. Seus lembretes práticos e integrações promovem conversas focadas.

Por melhor que seja, o Doodle pode não ser a escolha ideal para muitas empresas. Alguns usuários, por exemplo, acham a interface da plataforma desajeitada e desejam uma solução mais amigável.

Para ajudá-lo a encontrar a ferramenta de agendamento certa para suas necessidades, elaboramos uma lista das 10 melhores alternativas e concorrentes do Doodle. Cobriremos tudo, desde os principais recursos e limitações até os preços e classificações de cada plataforma! 💯

O que é o Doodle?

Via: Doodle O Doodle é uma ferramenta de agendamento que ajuda você a organizar reuniões individuais e reuniões em grupo. Graças a uma página de reservas, os usuários podem realizar reuniões de acordo com sua disponibilidade.

A plataforma cria automaticamente links de videoconferência para cada sessão e ajuda no agendamento de reuniões em vários fusos horários.

Eliminando a necessidade de ficar em dia com os e-mails para agendar reuniões, o Doodle ajuda a criar enquetes de eventos para convidar as pessoas a votarem em seus horários disponíveis. Seus principais recursos permitem que você configure lembretes ou prazos automáticos para garantir que todos respondam. 😏

Embora tenha um conjunto decente de recursos, o que poderia tornar o Doodle melhor é uma funcionalidade de agendamento mais suave e menos incômoda. Além disso, a ferramenta de agendamento on-line tem um design geral e um processo de notificação que pode não atender a todas as equipes ou a todo o seu fluxo de trabalho de reunião.

O que você deve procurar nas alternativas ao Doodle?

Aqui estão alguns recursos que você deve ter em mente ao explorar as alternativas do Doodle:

Recursos versáteis de agendamento: O software deve ajudá-lo a agendar reuniões para qualquer finalidade e ser rico em recursos como lembretes, convites automáticos, pesquisas e muito mais Integração: É melhor escolher uma ferramenta que possa ser integrada a ferramentas de videoconferência ou audioconferência, bem como a outras ferramentas de trabalho que você utiliza Fácil de usar: Não faz sentido usarobter um aplicativo de agendamento se o uso dele for demorado Disponibilidade móvel: Isso não é um problema, mas ter um aplicativo móvel de suporte o ajudará a agendar reuniões a qualquer hora e em qualquer lugar, aumentando a eficiência Acessível: Um aplicativo de agendamento não deve ser um furo no seu bolso! Encontre uma alternativa que ofereça os recursos desejados a um preço razoável Modelos: É um benefício adicional se a ferramenta fornecer modelos para diferentes tipos de reuniões internas e externas, comoplanejamento de sprint ouinício do projeto7. Suporte de IA: O que é melhor do que obter ajuda extra para transcrever reuniões ou resumir anotações? Tente procurar uma plataforma que ofereçaRecursos habilitados para IA para reuniões ## Agende reuniões como um profissional com estas 10 alternativas ao Doodle

Use os melhores recursos discutidos acima como âncora enquanto navega em nossa lista das 10 alternativas mais adoradas do Doodle - abrangendo tanto agendadores quanto ferramentas de pesquisa/enquete. Leia nossas análises e escolha a que mais lhe agrada! ❣️

Defina Recurring Tasks (Tarefas recorrentes) para agilizar seu trabalho, escolhendo a programação da reunião e visualizando-a em seu calendário no ClickUp

O ClickUp é conhecido como uma solução de gerenciamento de projetos que auxilia indivíduos e equipes no gerenciamento de tarefas, projetos e processos. Quando se trata de agendar e gerenciar reuniões, prepare-se para uma viagem tranquila! 🚗

Com o Reuniões ClickUp você pode configurar reuniões únicas ou recorrentes em um piscar de olhos. A plataforma vem com um Visualização do calendário para ajudá-lo a planejar reuniões e eventos internos e externos de forma abrangente. Arraste e solte qualquer item no calendário e pronto!

Esqueça o incômodo de enviar e-mails repetidos para lembrar os participantes sobre as próximas reuniões. Lembretes do ClickUp são fáceis de configurar e ajudam as equipes a manter o controle de suas agendas em todos os dispositivos - navegadores, desktops e smartphones.

Além de agendar reuniões, o ClickUp pode ajudá-lo a capturar feedback e respostas facilmente usando a função Visualização de formulário . Crie pesquisas ou perguntas com campos personalizáveis e veja se você precisa de respostas descritivas ou objetivas de funcionários, clientes ou outros colaboradores.

O ClickUp oferece uma série de modelos de reunião para atender a diferentes cenários. Aqui estão algumas opiniões que você vai adorar:

Resuma as anotações da reunião em segundos com a IA do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

As funcionalidades de IA não estão disponíveis no plano gratuito

Longa curva de aprendizado para a maioria dos usuários, pois leva tempo para explorar todos os seus recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Espaço de trabalho do Google

Via: Espaço de trabalho do Google O Google Workspace é uma solução de software inovadora que dispensa apresentações! Além de oferecer um e-mail personalizado para sua empresa, ele ajuda a aumentar a produtividade por meio de reuniões bem coordenadas.

Você pode configurar sessões virtuais usando a opção Meet da plataforma. Adicione pessoas às suas chamadas compartilhando um código ou um link. Se você estiver transmitindo por meio de uma transmissão ao vivo, poderá adicionar até 100.000 espectadores em seu domínio.

Os administradores podem definir as configurações do Workspace para tornar o Google Meet a solução padrão de videoconferência no Google Agenda. As equipes podem adicionar sua programação diária, compartilhá-la com outras pessoas e receber lembretes de reuniões/eventos em suas respectivas contas do Gmail.

O Google Workspace também oferece ferramentas como Planilhas, Documentos e Bate-papo que tornam a colaboração e o trabalho em equipe mais fáceis gerenciamento da carga de trabalho mais eficiente.

Melhores recursos do Google Workspace

Google Meet para manterreuniões on-line* Ampla lista de ferramentas de colaboração

Calendário digital fácil de usar

Suporta transmissões ao vivo

Capacidade de compartilhar programações de calendário

Limitações do Google Workspace

Novos usuários podem achar essa alternativa ao Doodle difícil de navegar

Os recursos tendem a ser removidos sem aviso prévio

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $18/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,5/ 5 (mais de 40.600 avaliações)

4,5/ 5 (mais de 40.600 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Calendly

Via: Calendly O Calendly é um software de agendamento on-line que ajuda as pessoas a definir reuniões virtuais em minutos. Os usuários podem compartilhar seus calendários e pedir aos convidados que escolham qualquer data e horário de acordo com sua disponibilidade.

Uma vez selecionada, você pode automatizar um e-mail para os convidados com mais detalhes sobre a reunião, como links de convite para o Google Meet. Recomendamos adicionar títulos relevantes às suas chamadas e configurar alertas para estar preparado antes de uma reunião.

O Calendly oferece soluções de agendamento personalizadas para quatro domínios:

Tecnologia Educação Serviços financeiros Serviços profissionais

O excelente gerenciamento administrativo do software ajuda você a se expandir à medida que sua organização cresce, graças a um painel conciso para delegar tarefas, gerenciar grupos de usuários e aplicar alterações em reuniões em massa.

Melhores recursos do Calendly

Recursos básicos e convenientes de agendamento

Envia e-mails automáticos para os destinatários

Permite o compartilhamento de calendários

Notificações/alertas para reuniões

Gerenciamento administrativo abrangente

Integração com o Calendly com várias plataformas, como Salesforce e Zoom

Limitações do Calendly

Os principais recursos não oferecem o nível de flexibilidade que algumas empresas exigem

É difícil criar fluxos de trabalho complexos que envolvam o agendamento de vários compromissos de uma só vez

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Equipes: $16/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. SurveyMonkey

Via: SurveyMonkey Se você estiver usando o Doodle para enquetes, o SurveyMonkey é uma alternativa interessante. Como uma ferramenta de software como serviço (SaaS), ela oferece opções para colaborar e criar enquetes para alinhar cronogramas, eventos e rodízios de trabalho.

Configure enquetes para ver quantos participantes em potencial estão disponíveis e escolha um horário em que todos possam participar. A SurveyMonkey permite que você envie lembranças automatizadas aos participantes esperados, solicitando que respondam ao convite. Se você acha que as notificações por email são normalmente ignoradas, também pode enviar convites para enquetes por meio de links ou publicações em mídias sociais.

Além disso, a plataforma fornece modelos que economizam tempo que você pode usar para criar formulários com perguntas pré-escritas - você sempre pode personalizá-los de acordo com sua situação.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Crie formulários com perguntas personalizáveis

Agendamento rápido com enquetes

Capacidade de enviar convites por meio de links e mídia social

Modelos práticos de formulários

Limitações do SurveyMonkey

Possíveis problemas de privacidade de dados apontados por alguns usuários

Alguns usuários gostariam que a plataforma oferecesse sincronização em tempo real com outras ferramentas

Preços do SurveyMonkey

Vantagem da equipe: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Vantagem individual: US$ 39/mês

US$ 39/mês Equipe Premier: $75/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 9.800 avaliações)

5. Agendamento da Acuity

Via: Agendamento do Acuity O Acuity Scheduling é um sistema de agendamento e ferramenta de gerenciamento de tarefas que o ajuda a automatizar seus fluxos de trabalho e a definir compromissos rápidos. Basta fornecer aos seus convidados vagas em dias específicos, e eles podem escolher um horário que funcione para eles. Configure mensagens de lembrete automatizadas que funcionam como notificações de reunião.

Você também pode exibir sua disponibilidade para seus clientes em tempo real. Isso permite o agendamento automatizado de compromissos, pois eles podem facilmente cancelar ou reagendar compromissos.

O Acuity Scheduling ajuda os profissionais a criar formulários com perguntas personalizadas para obter feedback ou aumentar o envolvimento do usuário. Você pode aceitar facilmente pagamentos nacionais ou internacionais on-line usando processadores de pagamento confiáveis.

Melhores recursos do Acuity Scheduling

Agendamento abrangente de reuniões e compromissos

Sincronização de vários calendários

Lembretes automatizados

Formulários com perguntas personalizadas

Suporte a pagamentos internacionais

Limitações do Acuity Scheduling

Os tutoriais em vídeo podem ser úteis para usuários iniciantes

Personalizações limitadas para a página de destino em comparação com outras alternativas do Doodle

Preços do Acuity Scheduling

Emergente: $16/mês

$16/mês Em crescimento: US$ 27/mês

US$ 27/mês Powerhouse: $49/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

4,7/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

6. YouCanBookMe

Via: YouCanBookMe O YouCanBookMe é uma alternativa simples ao Doodle que ajuda você a criar páginas de agendamento personalizadas para um agendamento sem atritos entre fusos horários. Aproveite cores, prazos, textos e logotipos personalizados para que sua página de agendamento represente sua marca e proporcione uma experiência tranquila para clientes e membros da equipe.

Além de permitir reuniões individuais e em grupo, a plataforma também automatiza os processos de acompanhamento. Por exemplo, sempre que alguém não comparece, você não precisa enviar um e-mail perguntando por que ele não pôde comparecer - a ferramenta de agendamento pode fazer isso automaticamente para você.

Adoramos os recursos de segurança do YouCanBookMe, como proteção por senha para páginas de agendamento e agendamentos somente por solicitação.

Melhores recursos do YouCanBookMe

Páginas de agendamento personalizáveis

Suporta agendamento de grupos

Automatiza acompanhamentos e lembretes

Páginas de agendamento protegidas por senha

Detecta fusos horários

Limitações do YouCanBookMe

Seu calendário atualizado pode apresentar problemas de integração

Pode ser difícil de configurar inicialmente em comparação com outras alternativas do Doodle

Preços do YouCanBookMe

Gratuito

Plano pago: uS$ 10,80/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (320+ avaliações)

7. HubSpot

Via: HubSpot Mais conhecida por seus recursos de CRM, a HubSpot vem com um agendador de reuniões integrado para ajudar os clientes potenciais a reservar espaços para reuniões. As reservas são adicionadas automaticamente à sua agenda, tudo sincronizado com perfeição com o Office 365 e o Google Agenda .

Se você já é usuário da HubSpot, todos os novos clientes potenciais que agendam uma reunião são perfeitamente adicionados ao seu banco de dados. Essa plataforma supera o Doodle por oferecer suporte a agendamento round-robin que oferece aos clientes potenciais a flexibilidade de se reunir com qualquer representante disponível. 👥

A HubSpot permite incorporar seu calendário em seu site principal para mostrar as datas disponíveis aos prospects. Você também pode compartilhar diretamente o link do seu calendário.

Melhores recursos do HubSpot

Integra e sincroniza com o Office 365 e o Google Calendar

Os clientes potenciais são adicionados ao CRM quando agendam uma reunião

Calendário incorporável

Agendamento round-robin

Limitações da HubSpot

Exige contratos anuais, o que impede que as empresas cancelem no meio do caminho

Pode ser muito caro e complicado de usar para startups, em comparação com outras alternativas do Doodle

Preços da HubSpot

A plataforma tem vários níveis de preços para diferentes suítes - explore o site para obter detalhes

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.900 avaliações)

8. Rallly

Via: Em geral O Rally é outra ferramenta de agendamento e colaboração que facilita a organização de eventos e reuniões. Ele ajuda a criar compromissos com datas personalizadas, enquanto o painel de compromissos principal permite que você veja a disponibilidade de todos os participantes.

Os usuários também podem adicionar comentários contendo notas importantes antes da reunião. Você pode enviar todos os seus convites do Rallly por meio de um único link.

A plataforma torna as enquetes de reunião bastante intuitivas: depois que todos os participantes votarem na enquete criada, você poderá finalizar rapidamente a data e o horário da reunião com apenas alguns cliques e priorizar quais reuniões devem ser realizadas primeiro.

melhores recursos do #### Rallly

Ferramentas de criação e agendamento de eventos fáceis de usar

Recurso de votação simples para grupos grandes

Integração Zapier para conectar o Rallly a ferramentas de calendário populares

Páginas de eventos compartilhadas

Limitações do Rallly

Suporte limitado para fluxos de trabalho de reuniões complexas

Sem recursos de CRM - embora muitas alternativas do Doodle nesta lista não incluam nenhum deles

Preços do Rallly

Gratuito

Pro: $3,5/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Rallly avaliações e comentários

TrustPilot: 4,3/5 (menos de 10 avaliações)

9. Jotform

Via: Jotform O Jotform é outra excelente alternativa ao Doodle que permite criar formulários personalizados para vários casos de uso, inclusive enquetes para reuniões. Você pode acessar um criador de enquetes personalizadas e personalizar aspectos como locais, horários, atividades e menus de eventos. Revise todos os dados enviados em Tabelas do Jotform.

Você pode criar formulários de reunião usando seu dispositivo móvel ou desktop. A ferramenta de agendamento on-line suporta a criação de formulários off-line, sincronizando automaticamente seu progresso quando você estiver on-line novamente. Crie formulários em conjunto com outros membros da equipe e personalize as páginas de agradecimento de acordo com suas preferências.

O Jotform tem uma variedade interessante de modelos de formulários de reunião, incluindo opções para reuniões de debriefing e folhas de presença.

Melhores recursos do Jotform

Criador de formulários sem código

Integra-se a mais de 100 aplicativos

Oferece suporte à cobrança de pagamentos on-line em formulários

Ampla gama de personalizações

Criação de formulários off-line

Limitações do Jotform

As integrações podem apresentar erros às vezes

Flexibilidade limitada de design para agendamento de reuniões

Preços do Jotform

Iniciante: Gratuito

Gratuito Bronze: $34/mês

$34/mês Prata: $39/mês

$39/mês Gold: $99/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Jotform

G2: 4,6/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,6/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

10. SurveySparrow

Via: SurveySparrow O SurveySparrow ajuda você a criar pesquisas personalizadas para todas as suas necessidades comerciais. Seja para coletar feedback de clientes ou para realizar reuniões, o SurveySparrow está ao seu lado.

Usando o recurso Recurring Surveys da ferramenta, você pode configurar facilmente formulários para reuniões recorrentes. Também é possível personalizar quando os lembretes devem ser enviados aos usuários.

Os formulários podem ser altamente personalizáveis e, se necessário, você pode configurá-los para serem multilíngues para acomodar públicos globais. Comece do zero ou escolha na lista de mais de 500 modelos do SurveySparrow.

O Survey Sparrow permite a configuração de várias subcontas para clientes de agências, o que possibilita o faturamento centralizado e a criação de um sistema de gerenciamento de contas fluxos de comunicação mais suaves .

Melhores recursos do SurveySparrow

Pesquisas recorrentes

Subcontas para clientes

Suporte a formulários em vários idiomas

Envio de lembretes

Limitações do SurveySparrow

Pode apresentar atrasos em comparação com outras opções de ferramentas de agendamento on-line

Pode ser necessário um guia técnico para dar suporte a novos usuários

Preços do SurveySparrow

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o SurveySparrow

G2: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,8/ 5 (mais de 80 avaliações)

Explore o ClickUp como sua alternativa perfeita para o Doodle

As alternativas ao Doodle que abordamos foram todas cuidadosamente criadas para reduzir a tagarelice de lembretes de e-mail e conflitos de reuniões do Google Agenda.

Se você deseja obter uma ferramenta de agendamento completa com os principais recursos para agendamento de reuniões, criação de formulários e CRM, considere o ClickUp ! Com seus amplos recursos, você pode obter recursos impressionantes de agendamento e gerenciamento de projetos em uma única plataforma. 🥳