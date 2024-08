10 melhores alternativas ao Bugzilla para rastreamento de bugs em 2024

Desde o seu lançamento em 1998, o Bugzilla tem sido um dos sistemas mais populares de registro de bugs. Ele continua a ocupar a posição de segunda maior porção do mercado até hoje.

Mas isso faz com que o software seja um balcão único para todas as suas necessidades de rastreamento de defeitos e bugs? Ele se adapta bem a equipes de vários tamanhos e nichos de software? Vamos descobrir.

Se você já se deparou com as limitações de personalização do Bugzilla, com o incômodo de anexar arquivos grandes relacionados a bugs ou se sentiu um pouco limitado por seu relatórios e recursos de fluxo de trabalho, você não está sozinho.

O Bugzilla tem sido um companheiro confiável no mundo do rastreamento de bugs, mas sejamos honestos - às vezes, até mesmo as ferramentas mais confiáveis precisam de uma atualização.

Neste artigo, exploraremos as principais alternativas ao Bugzilla com detalhes sobre seus recursos, prós e contras, preços e classificações. Vamos ajudá-lo a escolher a melhor software de rastreamento de bugs para suas necessidades.

O que você deve procurar nas alternativas ao Bugzilla?

Vamos mostrar alguns recursos essenciais que você deve procurar em uma alternativa ao Bugzilla:

Armazenamento em nuvem: Contar apenas com o armazenamento físico não é suficiente, especialmente considerando a enorme quantidade de dados que temos hoje em dia. A alternativa certa ao Bugzilla deve não apenas armazenar, mas também permitir que você acesse suas informações de qualquer lugar com o armazenamento em nuvem

Contar apenas com o armazenamento físico não é suficiente, especialmente considerando a enorme quantidade de dados que temos hoje em dia. A alternativa certa ao Bugzilla deve não apenas armazenar, mas também permitir que você acesse suas informações de qualquer lugar com o armazenamento em nuvem Personalização: Procure várias opções de personalização para ter controle total do software de rastreamento de bugs. Isso deve se estender tanto à interface do usuário quanto à funcionalidade de rastreamento de problemas

Procure várias opções de personalização para ter controle total do software de rastreamento de bugs. Isso deve se estender tanto à interface do usuário quanto à funcionalidade de rastreamento de problemas Recursos colaborativos: Ele deve permitir a coordenação com os membros da sua equipe e entre as equipes para rastrear e resolver bugs com mais eficiência. Ter todas as informações disponíveis em uma única plataforma compartilhada evita falhas de comunicação

Ele deve permitir a coordenação com os membros da sua equipe e entre as equipes para rastrear e resolver bugs com mais eficiência. Ter todas as informações disponíveis em uma única plataforma compartilhada evita falhas de comunicação Geração de relatórios e análise de dados: Procure um ótimo software com ferramentas de geração de informações integradas. Ele deve ter uma excelente integração de IA para acelerar seu processo de rastreamento de bugs

Procure um ótimo software com ferramentas de geração de informações integradas. Ele deve ter uma excelente integração de IA para acelerar seu processo de rastreamento de bugs Modelos pré-fabricados: Os modelos pré-fabricados economizam muito tempo. Escolha um software com muitos deles

Os modelos pré-fabricados economizam muito tempo. Escolha um software com muitos deles Recursos de integração: Não comprometa o ambiente do seu software. Você precisa permitir que a sua equipe continue usando os aplicativos essenciais com os quais já está trabalhando em conjunto com a alternativa que você escolher

Não comprometa o ambiente do seu software. Você precisa permitir que a sua equipe continue usando os aplicativos essenciais com os quais já está trabalhando em conjunto com a alternativa que você escolher Interface do usuário: Forneça às suas equipes um ambiente de trabalho tranquilo. As alternativas mais populares vêm com uma interface de usuário acessível que orienta os usuários no processo de rastreamento de bugs

As 10 melhores alternativas para o Bugzilla em 2024

1. ClickUp

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Com o sistema eficaz de rastreamento de bugs do ClickUp, você pode relatar rastrear e priorizar bugs em um só lugar. Software de gerenciamento de projetos da equipe ClickUp oferece muitas ferramentas de visualização, tornando relatórios para que você possa evitar dívidas técnicas.

Além disso, ele permite que você colabore sem problemas com a sua equipe e mantém todos os registros em um banco de dados sem código que todos podem acessar.

melhores recursos do #### ClickUp

Otimize o rastreamento de bugs e problemas com a solução colaborativa do ClickUp

Modelo de rastreamento de bugs do ClickUp: Rastreie os problemas mais rapidamente usando visualizações pré-criadas, status personalizados e campos personalizados. Insira detalhes cruciais em modelos visuais personalizáveis. Modelos de rastreamento de bugs do ClickUp também incluem formulários de relatório que podem ser compartilhados com sua equipe.

Rastreie os problemas mais rapidamente usando visualizações pré-criadas, status personalizados e campos personalizados. Insira detalhes cruciais em modelos visuais personalizáveis. Modelos de rastreamento de bugs do ClickUp também incluem formulários de relatório que podem ser compartilhados com sua equipe. IA do ClickUp: Acelere a geração de ideias, a visualização de roteiros e o desenvolvimento com a inteligência artificial de última geração do ClickUp, repleta de várias ferramentas de IA criadas por especialistas.

Acelere a geração de ideias, a visualização de roteiros e o desenvolvimento com a inteligência artificial de última geração do ClickUp, repleta de várias ferramentas de IA criadas por especialistas. Fluxo de trabalho ágil: Amplie seus épicos com fluxos de trabalho flexíveis incorporados no ClickUp, como Kanban e Scrum. Automatize seu backlog para que você fique livre para se concentrar em outras tarefas cruciais.

Amplie seus épicos com fluxos de trabalho flexíveis incorporados no ClickUp, como Kanban e Scrum. Automatize seu backlog para que você fique livre para se concentrar em outras tarefas cruciais. Visualização eficaz: Visualize suas tarefas usando roteiros compartilhados no ClickUp. Acompanhe seu progresso, dependências e pontos problemáticos para priorizar onde for necessário.

Visualize suas tarefas usando roteiros compartilhados no ClickUp. Acompanhe seu progresso, dependências e pontos problemáticos para priorizar onde for necessário. Rastreamento de bugs simplificado: Colete rapidamente solicitações de problemas usando formulários de entrada no ClickUp. Converta-os facilmente em tarefas rastreáveis que são altamente personalizáveis, permitindo que você conecte problemas relacionados, adicione tags e melhore o gerenciamento de pendências.

Colete rapidamente solicitações de problemas usando formulários de entrada no ClickUp. Converta-os facilmente em tarefas rastreáveis que são altamente personalizáveis, permitindo que você conecte problemas relacionados, adicione tags e melhore o gerenciamento de pendências. Recursos colaborativos: Compartilhe automaticamente todos os seus dados, registros e roteiros com as partes interessadas de todas as equipes e departamentos, concedendo as permissões apropriadas.

Limitações do ClickUp

Precisa de mais flexibilidade com os painéis

A funcionalidade de pesquisa precisa ser aprimorada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Jira Software

via Jira O Jira é mais bem equipado para equipes ágeis com necessidades de rastreamento de bugs. Ele usa o Estrutura ágil e oferece suporte a suas diversas metodologias.

Ao utilizar sua capacidade de visualização, você pode navegar facilmente pelo seu fluxo de trabalho por meio de quadros Scrum e cartões Kanban para identificar e corrigir bugs com eficiência.

Melhores recursos do Jira Software

Linhas do tempo: Adicione épicos, mapeie itens de trabalho, dependências e versões em uma linha do tempo totalmente personalizável, onde os membros da equipe e outras partes interessadas podem ficar na mesma página

Adicione épicos, mapeie itens de trabalho, dependências e versões em uma linha do tempo totalmente personalizável, onde os membros da equipe e outras partes interessadas podem ficar na mesma página Quadros ágeis: UseJira's Scrum e Kanban do Jira para dividir grandes projetos em tarefas gerenciáveis. Acompanhe os problemas sem problemas e visualize os fluxos de trabalho para identificar as áreas que precisam de atenção

UseJira's Scrum e Kanban do Jira para dividir grandes projetos em tarefas gerenciáveis. Acompanhe os problemas sem problemas e visualize os fluxos de trabalho para identificar as áreas que precisam de atenção Automação do tipo arrastar e soltar: Automatize tarefas sem esforço com as ferramentas e os modelos prontos do Jira. Basta arrastar e soltar a descrição dos dados e deixar que a automação faça o trabalho pesado para você

Limitações do Jira Software

A interface do usuário precisa ser mais interativa

Documentos o upload e o rastreamento podem ser aprimorados

Muitos usuários reclamam da baixa velocidade de processamento

O mapeamento rodoviário avançado não está disponível como parte dos planos pagos regulares

Preços do Jira Software

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 8,15/mês por usuário

US$ 8,15/mês por usuário Premium: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Jira Software ratings and reviews

G2: 4,3/5 (5.600+ avaliações)

4,3/5 (5.600+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (13740+ avaliações)

3. Barra de rolagem

via Barra de rolagem A Rollbar se orgulha de fornecer correções de bugs em tempo real durante o processo de desenvolvimento de software.

Usando o Rollbar, você não precisa mais lidar com o incômodo de reeditar ou voltar à fase de desenvolvimento para ajustar o seu produto quanto a erros no final. Ele também automatiza as respostas quando um erro é detectado e notifica os membros relevantes da equipe.

melhores recursos do #### Rollbar

Rastreamento de erros em tempo real: Obtenha acesso instantâneo a todos os erros em seus arquivos por meio de um feed de erros em tempo real. Contorne os erros à medida que eles ocorrem, em vez de compilá-los no final da fase de desenvolvimento

Obtenha acesso instantâneo a todos os erros em seus arquivos por meio de um feed de erros em tempo real. Contorne os erros à medida que eles ocorrem, em vez de compilá-los no final da fase de desenvolvimento Alertas de erros agrupados: Silencie os alertas constantes e irritantes agrupando os semelhantes em um pacote organizado. Isso é obtido com a utilização de agrupamento de nível de automação e aprendizado de máquina pelo software

Silencie os alertas constantes e irritantes agrupando os semelhantes em um pacote organizado. Isso é obtido com a utilização de agrupamento de nível de automação e aprendizado de máquina pelo software Resposta automatizada a erros: Automatize seu fluxo de trabalho e as respostas para quaisquer problemas no desenvolvimento e nos testes. Com a ajuda da IA, ele não apenas prioriza as tarefas, mas também rastreia os erros sem problemas, facilitando sua vida

Limitações da barra de rolagem

Interface de usuário complexa

Erros no recurso de agrupamento de erros

O custo é uma grande preocupação para empresas menores

Preços do Rollbar

Gratuito para sempre

Essentials: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Avançado: US$ 24,17/mês por usuário

US$ 24,17/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Rollbar avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (260+ avaliações)

4. GitLab

via GitLab O GitLab, uma das melhores alternativas ao Bugzilla, conta com uma poderosa plataforma DevSecOps baseada em IA, equipada para lidar com as necessidades de detecção e gerenciamento de erros da equipe.

Devido aos seus recursos de IA, ele também pode automatizar seu fluxo de trabalho com eficiência. Ele usa um único modelo de dados, permitindo que os insights de rastreamento de bugs sejam compartilhados em todo o ciclo de vida do DevSecOps.

Melhores recursos do GitLab

Ferramentas essenciais: Aumente o rastreamento de erros com IA no DevSecOps. Ele simplifica tudo - VSM, DORA Metrics para planejamento, sugestões de código para criação e sistemas robustos para verificar, proteger, empacotar e implantar seu software

Aumente o rastreamento de erros com IA no DevSecOps. Ele simplifica tudo - VSM, DORA Metrics para planejamento, sugestões de código para criação e sistemas robustos para verificar, proteger, empacotar e implantar seu software GitLab Duo Chat: Aumente o nível de seu fluxo de trabalho com a integração de IA do GitLab Duo. Conheça seu assistente sempre ativo, o GitLab Duo Chat, para obter ajuda com códigos, gerenciamento de épicos, integração e rastreamento contínuo. Melhore a segurança, os testes e a documentação sem esforço

Aumente o nível de seu fluxo de trabalho com a integração de IA do GitLab Duo. Conheça seu assistente sempre ativo, o GitLab Duo Chat, para obter ajuda com códigos, gerenciamento de épicos, integração e rastreamento contínuo. Melhore a segurança, os testes e a documentação sem esforço Gerenciamento de código-fonte: Transforme seu processo de desenvolvimento de software exercendo o controle de versão por meio da colaboração. Permita que sua equipe maximize a produtividade, levando a uma entrega mais rápida e maior visibilidade

Limitações do GitLab

Precisa de um recurso de revisão de código incorporado

Falta a capacidade de criar painéis de controle personalizados

Falta de varreduras de segurança incorporadas

Experiência ruim de IDE no navegador

Falta de suporte para várias plataformas

Preços do GitLab

Gratuito para sempre

Premium: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Ultimate: $99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o GitLab

G2: 4,5/5 (mais de 770 avaliações)

4,5/5 (mais de 770 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1030+ avaliações)

5. Projetos Zoho

via Projetos Zoho O recurso Universal Add do Zoho Projects é um salva-vidas em momentos críticos, permitindo que você adicione itens aos seus roteiros rapidamente.

A Estrutura Analítica de Trabalho simplifica a organização do projeto. Juntamente com os quadros de estrutura ágil para rastreamento personalizado, o Zoho garante fluxos de trabalho rápidos e tranquilos.

Melhores recursos do Zoho Projects

Estrutura Analítica do Trabalho: Divida seus projetos em partes de trabalho mais simples e gerenciáveis. Isso o ajuda a organizar seu fluxo de trabalho sem esforço. Use quadros ágeis personalizados adaptados às suas necessidades, completos com funcionalidade de rastreamento

Divida seus projetos em partes de trabalho mais simples e gerenciáveis. Isso o ajuda a organizar seu fluxo de trabalho sem esforço. Use quadros ágeis personalizados adaptados às suas necessidades, completos com funcionalidade de rastreamento Adicionar universal: Adicione itens de trabalho e incorpore usuários,tarefaseventos, problemas ou documentos em sua lista de tarefas com o clique de um único botão

Adicione itens de trabalho e incorpore usuários,tarefaseventos, problemas ou documentos em sua lista de tarefas com o clique de um único botão Recursos de personalização: Personalize seu sistema de gerenciamento de projetos com a infinidade de recursos de personalização que o Zoho oferece, como layouts personalizados, campos, visualizações, status, etc. Com eles, você pode capturar as informações que deseja e priorizar o trabalho de acordo com seus termos

Limitações do Zoho Projects

Suporte on-line limitado

Não há modelos predefinidos

Curva de aprendizado acentuada

Alguns usuários consideram a interface do usuário complicada

Preços do Zoho Projects

Gratuito para sempre para até 3 usuários

Premium: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Enterprise: $10/mês por usuário

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 380 avaliações)

4,3/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,4/5 (430+ avaliações)

6. Rastreador de bugs Mantis

via MantisBT O MantisBT é fácil de configurar e gerenciar como uma ferramenta leve de rastreamento de bugs de código aberto. Ao contrário da maioria dos projetos de código aberto, ele oferece personalização, notificações por e-mail e gerenciamento de acesso para rastreamento e resolução eficientes de bugs.

Como depende do Python, os usuários podem facilmente integrar novos recursos e gerenciá-lo por conta própria, proporcionando um certo grau de autonomia e controle.

melhores recursos do #### Mantis Bug Tracker

Fácil instalação: Reduza o tempo de instalação usando o Mantis BT, seja para configurações internas ou instalações em ambientes hospedados

Reduza o tempo de instalação usando o Mantis BT, seja para configurações internas ou instalações em ambientes hospedados Baseado na Web: Acelere seus projetos e acesse-os de qualquer lugar. O aplicativo baseado na Web permite que os usuárioseconomizar recursos com relação ao armazenamento. Visualizar dados em um servidor da Web ou site

Acelere seus projetos e acesse-os de qualquer lugar. O aplicativo baseado na Web permite que os usuárioseconomizar recursos com relação ao armazenamento. Visualizar dados em um servidor da Web ou site Suporte a vários DBMS: Obtenha acesso a vários sistemas de gerenciamento de banco de dados utilizando o ADODB como uma biblioteca de abstração. Integre MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (experimental), DB2 (em andamento) etc. em seu fluxo de trabalho

Limitações do Mantis Bug Tracker

Interface de usuário extremamente desatualizada

Desempenho lento e outros problemas de desempenho

Sistema de filtros com erros

Preços do Mantis Bug Tracker

**Gratuito para sempre

Mantis Bug Tracker avaliações e resenhas

G2: 4/5 (mais de 70 avaliações)

4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 90 avaliações)

7. Sentinela

via Sentinela O Sentry ajuda a identificar e resolver bugs de forma eficiente, empregando diversas técnicas, como monitoramento de pilha completa e breadcrumbs de erros, permitindo que você se aprofunde na causa raiz do problema.

O Sentry fornece rastreamento pós-desenvolvimento para que você possa solucionar com eficiência quaisquer problemas que possam surgir durante a fase de testes.

Melhores recursos do Sentry

Monitoramento de pilha completa: Identifique problemas críticos e conecte-os à sua causa raiz. O estabelecimento de uma conexão entre causa e efeito não precisa mais ser um jogo de adivinhação. Você recebe informações contextuais adicionais sobre o estado do aplicativo. Além disso, todas as exceções não tratadas são registradas automaticamente

Identifique problemas críticos e conecte-os à sua causa raiz. O estabelecimento de uma conexão entre causa e efeito não precisa mais ser um jogo de adivinhação. Você recebe informações contextuais adicionais sobre o estado do aplicativo. Além disso, todas as exceções não tratadas são registradas automaticamente Breadcrumbs de erro: Observe o que o aplicativo estava fazendo no momento do erro, incluindo interações do usuário, solicitações AJAX, logs de depuração, solicitações de rede etc. O Sentry também pode coletar feedback do usuário quando ocorrem erros

Observe o que o aplicativo estava fazendo no momento do erro, incluindo interações do usuário, solicitações AJAX, logs de depuração, solicitações de rede etc. O Sentry também pode coletar feedback do usuário quando ocorrem erros Relatórios de integridade da versão: Obtenha uma visão imediata das versões com visibilidade em tempo real, rastreando métricas essenciais, como sessões sem falhas, adoção de versões e taxa de falhas. Isso permite que você identifique problemas e tome medidas corretivas rápidas e imediatas

limitações do #### Sentry

Preço elevado

Falta de recursos auto-hospedados

Recursos pesados em todas as frentes

A amostragem de dados precisa ser aprimorada

Preços do Sentry

Desenvolvedor: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Equipe: $26/mês por usuário

$26/mês por usuário Empresa: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Sentry avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

8. HelixALM

via Helix ALM O Helix ALM oferece a você uma ferramenta abrangente de gerenciamento do ciclo de vida. Mergulhe no rastreamento de problemas perfeitamente com o Helix IM - seu módulo especializado. Obtenha um gerenciamento abrangente do ciclo de vida com rastreabilidade de ponta a ponta, facilitando o rastreamento da origem exata dos bugs antes e depois do desenvolvimento e a correção deles.

Além disso, o Helix é modular, permitindo que você escolha e personalize os recursos para atender perfeitamente às suas necessidades de rastreamento de bugs.

Melhores recursos do HelixALM

Modularidade: Exerça controle sobre os serviços que deseja com os módulos especializados do HelixALM. Há módulos dedicados para lidar com o gerenciamento de requisitos (Helix RM), o gerenciamento de casos de teste (Helix TCM) e o gerenciamento de problemas (Helix IM)

Exerça controle sobre os serviços que deseja com os módulos especializados do HelixALM. Há módulos dedicados para lidar com o gerenciamento de requisitos (Helix RM), o gerenciamento de casos de teste (Helix TCM) e o gerenciamento de problemas (Helix IM) Rastreabilidade excepcional: Combine os módulos para obter uma rastreabilidade inigualável de seus projetos. Saiba exatamente o que aconteceu durante cada estágio para entender onde você precisa se concentrar mais

Combine os módulos para obter uma rastreabilidade inigualável de seus projetos. Saiba exatamente o que aconteceu durante cada estágio para entender onde você precisa se concentrar mais Análise de risco: Realize análises de risco significativas, incluindo FMEA e análises de impacto com o HelixALM. Resolva os problemas antes que eles prejudiquem o cronograma de desenvolvimento. Garanta a conformidade elaborando uma matriz de rastreabilidade para respaldar tudo isso

Limitações do HelixALM

Precisa de melhor integração com sistemas de controle de documentos eletrônicos, como o Arena PLM

Precisa de uma configuração de back-end mais fácil

Preços do HelixALM

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do HelixALM

G2: 4/5 (mais de 85 avaliações)

4/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 25 avaliações)

9. Redmine

via Redmine O Redmine oferece segurança e controle incomparáveis e um sistema robusto de rastreamento de bugs.

O controle de acesso flexível baseado em funções permite definir com precisão quem interage com o seu produto, garantindo um ambiente seguro e controlado durante os estágios de rastreamento e resolução de problemas do desenvolvimento do seu projeto.

Melhores recursos do Redmine

Controle de acesso: Defina facilmente funções e defina permissões com apenas um clique usando seu controle de acesso flexível baseado em funções. Você toma as decisões, seja no gerenciamento do quadro, na adição, na edição ou na exclusão. Interaja com seu sistema de rastreamento de bugs com precisão, garantindo a responsabilidade

Defina facilmente funções e defina permissões com apenas um clique usando seu controle de acesso flexível baseado em funções. Você toma as decisões, seja no gerenciamento do quadro, na adição, na edição ou na exclusão. Interaja com seu sistema de rastreamento de bugs com precisão, garantindo a responsabilidade Funcionalidade de controle de tempo: Controle o tempo nos níveis de projeto ou de entrada com um relatório simples que detalha o tempo por usuário, tipo de problema, categoria ou atividade. Entenda quando os bugs surgiram ou foram resolvidos no ciclo de desenvolvimento

Controle o tempo nos níveis de projeto ou de entrada com um relatório simples que detalha o tempo por usuário, tipo de problema, categoria ou atividade. Entenda quando os bugs surgiram ou foram resolvidos no ciclo de desenvolvimento Navegador de repositórios: Anexe repositórios existentes a cada um de seus projetos. O Redmine permite que você navegue pelo conteúdo desses repositórios e visualize e pesquise conjuntos de alterações que oferecem a funcionalidade de rastreamento de problemas com base em versões

Limitações do Redmine

A interface do usuário precisa de uma melhoria drástica

Precisa de um recurso que permita notificar o autor do tíquete sobre a resolução ou o acompanhamento do problema

Falta suporte a aplicativos móveis

Não foi desenvolvido para suportar metodologias de gerenciamento de projetos baseadas em agilidade, como o Scrum

Preços do Redmine

Gratuito com plugins pagos

Avaliações e resenhas do Redmine

G2: 4/5 (245+ avaliações)

4/5 (245+ avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 150 avaliações)

10. Traço

via Rastreamento O Projeto Trac é outro aplicativo de código aberto para rastreamento de problemas que é executado em Python. Ele funciona como um importante centro de conhecimento e dados.

As equipes podem editar de forma colaborativa nessa plataforma, o que a torna uma das poucas ferramentas gratuitas de rastreamento de problemas que incentivam recursos colaborativos.

Melhores recursos do Trac

Base de conhecimento para toda a equipe: Mantenha sua equipe informada sem esforço. O Trac tem tudo o que você precisa com suas plataformas de aquisição de conhecimento. Pense nele como uma Wiki-configurável para edição colaborativa. Usando a sintaxe MoinMoin, ele se vincula perfeitamente a tíquetes, relatórios e código-fonte

Mantenha sua equipe informada sem esforço. O Trac tem tudo o que você precisa com suas plataformas de aquisição de conhecimento. Pense nele como uma Wiki-configurável para edição colaborativa. Usando a sintaxe MoinMoin, ele se vincula perfeitamente a tíquetes, relatórios e código-fonte Repositório de código on-line: Explore seu repositório de código on-line com o Trac - ele é como um guia amigável para o Subversion e o Git. Navegue, gerencie e vincule vários repositórios e ofereça suporte a diferentes sistemas de controle de versão com plug-ins

Limitações do Trac

Conjunto limitado de recursos para o aplicativo de código aberto

Não há recurso de salvamento automático para anotações

Grandes volumes de tíquetes são difíceis de gerenciar devido a limitações de código aberto

Processamento lento de arquivos com um histórico substancial

Não há suporte ao cliente disponível, pois se trata de um software de código aberto

Preço do Trac

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Trac

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

**Encontre a melhor alternativa ao Bugzilla que combina com você!

Por que ficar preso a um único software com uma lista completa de alternativas disponíveis?

O Bugzilla é um software útil e confiável, mas precisa ser aprimorado em algumas áreas. Limitações na personalização, acessibilidade, colaboração e automação do fluxo de trabalho significa que ela não se destaca mais. As equipes modernas exigem o melhor para que possam desempenhar sua capacidade total. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e veja o que o ClickUp pode fazer por você.