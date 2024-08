10 melhores integrações do Dropbox para 2024 (recursos e preços incluídos!)

Quer você crie, gerencie e compartilhe documentos para trabalho ou uso pessoal, o Dropbox é uma das principais ferramentas para se manter organizado. Esse popular serviço de hospedagem de arquivos mantém os dados seguros, torna-os facilmente pesquisáveis e aumenta a colaboração em equipe.

Mas, como qualquer serviço, o Dropbox não pode fazer tudo. ⚠️

Para isso, você precisará de integrações do Dropbox que funcionem perfeitamente com suas ferramentas, sejam elas aplicativos de comunicação, software de gerenciamento de projetos ou CRMs. Felizmente, há dezenas de integrações com o Dropbox para manter seus fluxos de trabalho funcionando sem problemas.

Para descobrir a nata da safra, confira esta lista das 10 melhores integrações para o Dropbox, incluindo prós, contras, preços e outros detalhes essenciais. ✨

O que você deve procurar nas integrações do Dropbox?

Não basta escolher uma integração do Dropbox aleatoriamente. Você deve considerar quais integrações de que sua empresa precisa ou o que você deseja para seus empreendimentos pessoais.

Veja a seguir o que procurar em integrações para o Dropbox:

Essenciais do sistema operacional : Escolha integrações do Dropbox que funcionem com seu sistema operacional preferido, seja MacOS, Microsoft Windows ou Linux

: Escolha integrações do Dropbox que funcionem com seu sistema operacional preferido, seja MacOS, Microsoft Windows ou Linux Preços : Algumas integrações são gratuitas se você tiver assinaturas do Dropbox e da ferramenta, enquanto outras cobram uma taxa pela integração. Escolha a opção que se encaixa em seu orçamento 💸

: Algumas integrações são gratuitas se você tiver assinaturas do Dropbox e da ferramenta, enquanto outras cobram uma taxa pela integração. Escolha a opção que se encaixa em seu orçamento 💸 Segurança : Se você precisar proteger os dados, procure integrações que ofereçam criptografia de dados e recursos de segurança semelhantes

: Se você precisar proteger os dados, procure integrações que ofereçam criptografia de dados e recursos de segurança semelhantes Sincronização perfeita : As melhores integrações sincronizam instantaneamente entre dispositivos, fornecendo as versões mais atualizadas de todos os seus arquivos

: As melhores integrações sincronizam instantaneamente entre dispositivos, fornecendo as versões mais atualizadas de todos os seus arquivos Notificações : Muitas integrações com o Dropbox oferecem notificações e lembretes para que todos com acesso saibam quando novos documentos foram adicionados e quando alguém faz alterações

: Muitas integrações com o Dropbox oferecem notificações e lembretes para que todos com acesso saibam quando novos documentos foram adicionados e quando alguém faz alterações Suporte a ferramentas: As integrações do Dropbox são inúteis se não forem compatíveis com as ferramentas ou os recursos que você deseja integrar ⚒️

As 10 melhores integrações do Dropbox para usar em 2024

Pronto para começar a usar o Dropbox de forma mais eficaz com as integrações que apresentam suas ferramentas favoritas? ferramentas de produtividade ? Aqui estão as 10 principais integrações do Dropbox, desde suítes completas de software de gerenciamento de projetos até ferramentas individuais para comunicação, gerenciamento de documentos e gerenciamento de clientes. 👀

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Não é surpreendente ver um dos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos no topo desta lista. Afinal de contas, o ClickUp não oferece apenas uma variedade incrível de recursos para gerenciar fluxos de trabalho, otimizar a comunicação e monitorar metas. Ele também é seu amigo do Dropbox com benefícios. 🌻 Integração do ClickUp com o Dropbox facilita a anexação de arquivos do Dropbox às tarefas. Dessa forma, você tem a documentação de que precisa para fazer qualquer coisa. Acesse arquivos ou salve anexos do Dropbox por meio da descrição da tarefa ou solte o arquivo diretamente em um comentário para compartilhar com os membros relevantes da equipe.

Com a integração do ClickUp com o Dropbox, você pode vincular várias contas, criando divisões claras para diferentes equipes e aumentando a organização. Armazenamento ilimitado significa armazenar quantos arquivos você quiser. Que tal isso para não ter estresse? 🧘

Além disso, se você trabalha com outras ferramentas de compartilhamento de arquivos além do Dropbox, isso não é um problema.

O ClickUp apresenta ícones distintos em cada documento para que você saiba exatamente em qual ferramenta o arquivo está hospedado - seja no Dropbox, no Google Drive ou no One Drive. 🙌

Melhores recursos do ClickUp

O sistema de armazenamento em nuvem lhe dá acesso a todos os seus arquivos, não importa onde você esteja

Recursos integrados de aprendizado de máquina, incluindoFerramentas de escrita com IAo Dropbox Paper é um aplicativo de compartilhamento de arquivos que ajuda a automatizar os processos de compartilhamento de arquivos com o Dropbox para tornar seus fluxos de trabalho mais fáceis e rápidos

Substitua o Dropbox Paper porClickUp Docs para condensar seu arquivopilha de tecnologia Extensas integrações permitem que você trabalhe não apenas com o Dropbox, mas também com aplicativos de comunicação, rastreadores de tempo eProgramas de CRM Colaboração em tempo real torna sua equipe mais eficiente, pois você pode trabalhar no mesmo arquivo do Dropbox e ver notificações e atualizações nos espaços relevantes do ClickUp

Atribua tarefas automaticamente com base nas alterações em seus arquivos do Dropbox para atingir suas metas mais rapidamente

Limitações do ClickUp

O armazenamento ilimitado do Dropbox só está disponível em planos pagos, mas os planos começam em apenas US$ 5 por mês

A interface geralmente conecta documentos como caixas de incorporação visuais em vez de simples URLs, o que não agrada a alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Dropbox para Gmail

via Dropbox para Gmail O Integração com o Gmail do Dropbox permite que você organize seus arquivos de texto, anexos de e-mail e apresentações de vídeo sem sair da sua conta do Gmail. Salve instantaneamente novos arquivos de membros da equipe diretamente no seu Dropbox, compartilhe um relatório da sua conta do Dropbox como anexo ou incorpore um link ao redigir um novo e-mail. 📩

Melhores recursos do Dropbox para Gmail

Veja todos os seus arquivos em um só lugar, sem precisar ficar alternando entre diferentes aplicativos

Evite limites de tamanho e de anexos de arquivos no Gmail graças a essa integração que permite compartilhar arquivos, novas pastas e planilhas

Use a interface de integração simples para configurar essa integraçãoferramenta de e-mail em apenas alguns segundos

Controle as permissões adicionando ou restringindo o acesso a arquivos e pastas sempre que os enviar

Limitações do Dropbox para Gmail

A ferramenta não mostra visualizações prévias de arquivos no momento, mas a implementação será em breve

Alguns usuários descobriram que a sincronização nem sempre estava atualizada

Preços do Dropbox para Gmail

Não disponível

Avaliações e resenhas do Dropbox para Gmail

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Integração do Dropbox e do Microsoft Office 365

via DropboxSeja mais produtivo com essa integração do aplicativo do Dropbox para o Microsoft Office 365. Use o Dropbox para trabalhar em conjunto e em tempo real com sua equipe enquanto edita e cria arquivos do Office. Trabalhe perfeitamente em ambas as plataformas para enviar arquivos, criar um processo de aprovação e fazer alterações, esteja você no Dropbox ou no Microsoft OneDrive. ✅

Melhores recursos do Dropbox e do Microsoft Office 365

O Dropbox Capture para Windows permite que vocêeconomizar tempo e se comunique de forma mais eficaz com capturas de tela, gravações de vídeo e narrações em qualquer arquivo

A integração do Dropbox Sign permite que você colete assinaturas eletrônicas em um único arquivo, seja no Microsoft Word, no Google Sheets ou no Dropbox, sem precisar mudar para outro aplicativo

O Dropbox DocuSend para Outlook permite que você envie arquivos e anexos seguros com facilidade

Acesse os dados que são importantes para você com suporte off-line e on-line para compartilhamento de arquivos em ferramentas do Microsoft Office, incluindo Microsoft Teams, SharePoint e Word

Limitações do Dropbox e do Microsoft Office 365

As contas do Dropbox Team exigem uma conta Microsoft de nível empresarial para que a integração funcione

Não é possível editar arquivos do Microsoft Office protegidos por senha no espaço do Office Online no Dropbox

Preços do Dropbox e do Microsoft Office 365

Você precisará de uma conta do Dropbox-que varia de US$ 9,99 por mês a US$ 26 por usuário por mês-e uma assinatura do Microsoft 365

Dropbox e Microsoft Office 365 classificações e resenhas

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Integração do Dropbox e do Slack

via Folga Quer você crie arquivos no Google Docs e os armazene no Dropbox ou gerencie sua documentação diretamente no aplicativo do Dropbox, é fácil compartilhar seu trabalho com o Dropbox Integração com o Slack . No aplicativo do Dropbox, clique no botão de compartilhamento para ver instantaneamente maneiras de enviar o arquivo para vários canais do Slack. Use a elegante caixa de pesquisa para classificar os principais canais do Slack e encontrar o que você precisa. 🔎

Melhores recursos da integração do Dropbox e do Slack

Dezenas de casos de uso significam que você pode usar essa integração para compartilhar facilmente contratos de clientes com a equipe de vendas no Slack ou enviar o calendário de conteúdo de mídia social para toda a equipe de marketing

Os feeds de atividade no Dropbox Files mostram quando e como um arquivo foi compartilhado para que você possa se manter informado egerenciar planos de comunicação para documentos específicos

Envie uma mensagem diretamente a um colega no arquivo do Dropbox para obter feedback ou simplificar os processos de aprovação

Pré-visualizações integradas do Slack e recursos de pesquisa mostram um trecho para que as pessoas saibam o que esperar e possam encontrar facilmente toda a documentação que foi enviada

Limitações da integração do Dropbox e do Slack

Alguns usuários descobriram que a visualização prévia no Slack nem sempre aparece corretamente

Como acontece com muitas integrações, obter ajuda pode significar entrar em contato com o Dropbox e o Slack para encontrar uma solução para problemas comuns

Preços da integração do Dropbox e Slack

Para começar, você precisará de uma conta Dropbox Comercial, a partir de US$ 20 por usuário por mês, e uma conta Slack gratuita

Avaliações e resenhas da integração do Dropbox e do Slack

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Dropbox para Zoom

via Centro de Aplicativos do DropboxReuniões on-line e compartilhamento de arquivos são parte integrante de qualquer local de trabalho. Conecte os dois sem problemas com o Integração do Zoom para o Dropbox. Apresente uma pasta ou arquivo do Dropbox em uma reunião do Zoom ou adicione instantaneamente a documentação da reunião à sua conta do Dropbox.

Melhores recursos do Dropbox para Zoom

Funcionalidade simples significa que há uma baixa curva de aprendizado

O feed de atividades no Dropbox mostra quando os arquivos foram compartilhados em reuniões, para que você possa ficar por dentro das discussões

Evite perder tempo em reuniões tentando localizar ou compartilhar arquivos com o compartilhamento instantâneo com um clique 🖱️

Entre em uma reunião com membros relevantes da equipe iniciando o Zoom diretamente de um arquivo ou pasta no Dropbox

Limitações do Dropbox para Zoom

Os usuários do Dropbox Business precisam entrar em contato com o administrador da equipe para acessar determinados recursos

Alguns usuários tiveram problemas de vídeo, como ecos de som e lentidão no carregamento de arquivos

Preços do Dropbox para Zoom

Você precisará de uma conta gratuita ou paga Zoom e uma conta do Dropbox para começar

Avaliações e resenhas do Dropbox para Zoom

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Dropbox para Salesforce

via Salesforce App Exchange O aplicativo Integração com o Salesforce para Dropbox é uma ferramenta de negócios gratuita que permite que toda a sua equipe acesse a versão mais atualizada dos documentos em segundos. A colaboração em tempo real significa que você trabalha com membros internos da equipe e clientes externos para garantir que todos tenham os dados de que precisam para tomar decisões. 💡

Melhores recursos do Dropbox para Salesforce

Acesse e compartilhe arquivos diretamente no Salesforce, esteja você olhando para oportunidades, casos ou contas

Edite documentos em tempo real e obtenha aprovação sem sair do Salesforce CRM

As alterações são sincronizadas instantaneamente, atualizando todos na velocidade da luz

Sem limites de arquivos, compartilhe vídeos, arquivos grandes e conversas extensas em tíquetes de clientes

Limitações do Dropbox para Salesforce

Os arquivos de marcadores são usados para vincular registros do Salesforce no Dropbox, mas se você excluir esses arquivos, a integração não funcionará

Embora não haja limites de tamanho de arquivo, há limites de armazenamento para determinados usuários

Preços do Dropbox para Salesforce

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Dropbox para Salesforce

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Hive x Dropbox

via Colmeia O Hive é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que se integra a vários serviços de arquivos, incluindo Dropbox, Google Drive e OneDrive. Funciona assim: selecione Apps, ative a unidade de nuvem que sua empresa usa, faça login e você terá acesso à sua documentação.

Melhores recursos do Hive x Dropbox

O aplicativo para desktop e o aplicativo para dispositivos móveis do Hive funcionam em todos os sistemas operacionais, incluindo Windows e Mac, bem como Apple iOS e Android

Anexe arquivos em um cartão de ação ou em comentários e mensagens de bate-papo

Adicione anexos a projetos para fornecer visões gerais breves, entregas de projetos e outras documentações importantes para todo o projeto

As integrações com outras ferramentas, como o Slack, fazem desta uma ótima opção para pessoas que desejam mais funcionalidade

Limitações do Hive x Dropbox

O aplicativo Hive é mais limitado em comparação com o aplicativo para desktop

A navegação nem sempre é intuitiva e leva algum tempo para ser aprendida

Preços do Hive x Dropbox

Gratuito com uma conta Hive

Avaliações e resenhas do Hive x Dropbox

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Dropbox + Evernote

via Zapier Isso Integração com o Evernote do Zapier ajuda você a criar uma equipe mais eficaz e organizada. Use as duas ferramentas de produtividade para acionar instantaneamente novas ações, desde notificações e novos arquivos até novas notas com base na documentação existente.

Melhores recursos do Dropbox + Evernote

Automação fácil graças a menus suspensos simples que permitem conectar vários acionadores e ações no Dropbox e no Evernote

Escolha os dados exatos que deseja que a integração automatize, economizando tempo e garantindo que você tenha as informações de que precisa

A integração funciona como umassistente virtual criando automaticamente fluxos de trabalho com base em entradas específicas

Adicionar datas de vencimento, responsáveis e informações de rastreamento agerenciar fluxos de trabalho no Dropbox e no Evernote

Limitações do Dropbox + Evernote

Às vezes, os usuários tinham problemas com os gatilhos que realmente inicializavam o item de ação

Obter ajuda é fácil, mas pode levar algum tempo depois que você cria o tíquete

Preços do Dropbox + Evernote

Gratuito para sempre para os principais recursos

para os principais recursos Teste de 14 dias para recursos e aplicativos premium

Avaliações e resenhas do Dropbox + Evernote

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Dropbox com Adobe

via Dropbox Leve seu trabalho criativo a novos patamares com essa integração para Adobe e Dropbox. Compartilhe instantaneamente links para o Photoshop e o Illustrator com visualizações de alta fidelidade. Além disso, gere feedback e obtenha aprovação instantânea com comentários e anotações no aplicativo. ✍️

Dropbox com os melhores recursos da Adobe

Defina permissões personalizadas e conceda acesso a PDFs, vídeos e imagens no Dropbox

Destaque, anote e revise texto e mídia no Dropbox, independentemente da ferramenta da Adobe em que o arquivo foi criado

Recursos de segurança como a criptografia de 2656 bits mantêm seus documentos seguros

Proteção por senha, bloqueio de arquivos e datas de validade permitem que você compartilhe documentos da maneira que desejar

Dropbox com limitações da Adobe

Alguns recursos só estão disponíveis em planos pagos, que podem ser caros

Alguns usuários descobriram que havia um atraso na sincronização em tempo real, especialmente com arquivos grandes

Preços do Dropbox com Adobe

conecte-se Dropbox gratuitamente, mas você precisará de uma conta Adobe paga

Dropbox with Adobe ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Zoho CRM para Dropbox

via Centro de Aplicativos do DropboxZoho é uma ferramenta de CRM que ajuda as empresas a gerenciar relacionamentos com clientes, criar produtos melhores e gerar percepções baseadas em dados. Conecte o Zoho ao Dropbox com esta integração para manter o controle de documentação vital do cliente, ideias e muito mais. 📁

Melhores recursos do Zoho CRM para Dropbox

Adicione arquivos ao seu CRM e veja-os instantaneamente em sua conta do Dropbox conectada

Compartilhe arquivos no Dropbox diretamente do Zoho CRM para economizar tempo

Armazene facilmente formulários de feedback de clientes, questionários de admissão e solicitações de recursos coletados pela equipe de vendas no Zoho e mantenha-os organizados em pastas do Dropbox

Atualize as permissões de compartilhamento para que todos tenham acesso à documentação de que precisam

Limitações do Zoho CRM para Dropbox

A configuração e a autenticação podem levar algum tempo para serem navegadas e envolver várias etapas

Alguns usuários descobriram que havia um atraso na sincronização

Preços do Zoho CRM para Dropbox

A integração é gratuita, mas você precisará de contas do Zoho e do Dropbox

Avaliações e resenhas do Zoho CRM para Dropbox

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Integre suas ferramentas para melhorar os fluxos de trabalho

Com essas integrações do Dropbox, você terá melhor controle sobre os fluxos de trabalho, a documentação e a comunicação da sua equipe. Desde um software completo de gerenciamento de projetos que lida com todos os aspectos do trabalho da sua equipe até ferramentas focadas em uma melhor comunicação e gerenciamento de arquivos, há uma integração para suas necessidades. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar, armazenar e compartilhar arquivos com mais eficiência. Com a integração integrada com o Dropbox, você melhorará as interações com os clientes, simplificará o armazenamento em nuvem e atribuirá trabalho automaticamente com base na documentação no Dropbox. Que tal essa combinação vencedora? 🏆