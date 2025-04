Top 10 Softwares de Faturamento de Tempo em 2025: Avaliações e Preços

O tempo é um bem precioso, e cada segundo conta quando você está faturando os clientes. É aí que entra o software de faturamento de tempo!

Encontrar uma ferramenta de faturamento de tempo que funcione para você facilita o rastreamento das horas faturáveis para que você possa otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a lucratividade. Se você é gerente de projetos, gerente de contas ou qualquer outra pessoa encarregada de faturar os clientes pelo tempo de trabalho, preste atenção a esses super-heróis do controle de horas. 🦸⏲️

Vasculhamos o mercado para encontrar as 10 melhores opções de software de faturamento de tempo para aumentar a eficiência e impulsionar seus resultados.

Pronto para eliminar as dores de cabeça do faturamento do cliente?

O que você deve procurar em um software de faturamento de tempo?

A escolha do software certo de tempo e faturamento pode melhorar significativamente seu fluxo de trabalho. Comece restringindo suas opções, procurando recursos que se alinhem às suas necessidades.

Aqui estão alguns dos principais recursos a serem procurados para que você possa encontrar o melhor software de controle de horas para você e sua empresa:

Templates : Não se trata apenas de controlar as horas - você quer uma ferramenta que lhe dê mais tempo livre. Procure por modelos de gerenciamento de tempo para simplificar o processo de criação de registros de horas e faturas

Não se trata apenas de controlar as horas - você quer uma ferramenta que lhe dê mais tempo livre. Procure por modelos de gerenciamento de tempo para simplificar o processo de criação de registros de horas e faturas Flexibilidade: Independentemente de você preferir o controle de horas manual ou automático (ou ambos), a flexibilidade de escolher como controlar suas horas garante a precisão sem interromper sua rotina

Independentemente de você preferir o controle de horas manual ou automático (ou ambos), a flexibilidade de escolher como controlar suas horas garante a precisão sem interromper sua rotina Análise: Procure uma opção com relatórios e análises detalhados para obter insights sobre o uso do tempo, programação de projetos e gerenciamento de despesas

Procure uma opção com relatórios e análises detalhados para obter insights sobre o uso do tempo, programação de projetos e gerenciamento de despesas Integrações : Procure uma ferramenta intuitiva que se integre às outras ferramentas que você usa para que possa reunir tudo em um só lugar

Procure uma ferramenta intuitiva que se integre às outras ferramentas que você usa para que possa reunir tudo em um só lugar Faturamento : O faturamento de horas e o faturamento andam de mãos dadas. Encontre uma ferramenta que simplifique a aceitação de pagamentos on-line com a capacidade de criar e enviar faturas

O faturamento de horas e o faturamento andam de mãos dadas. Encontre uma ferramenta que simplifique a aceitação de pagamentos on-line com a capacidade de criar e enviar faturas Agendamento: O agendamento eficiente de funcionários é essencial para manter sua empresa em um ambiente seguro cronogramas de projetos no ponto, portanto, procure um software com opções para ajudar a gerenciar o tempo da sua equipe

Os 10 melhores softwares de faturamento de tempo para usar em 2024

O mercado está repleto de soluções inovadoras software de controle de tempo para pequenas empresas . Essas ferramentas podem revolucionar a forma como você controla e gerencia seu tempo.

Se você deseja combinar seu aplicativo de controle de tempo com o matriz de gerenciamento de tempo para uma abordagem mais dinâmica ou se quiser obter insights detalhados sobre como a sua equipe gasta as horas, nós temos o que você precisa.

Desde insights com tecnologia de IA até a simples funcionalidade de entrada e saída, essas ferramentas têm os recursos de que você precisa para ter sucesso.

1. ClickUp

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

O ClickUp é um software de ferramenta de gerenciamento de projetos que faz tudo isso.

Use Rastreamento de tempo do projeto ClickUp para controlar as horas de trabalho faturáveis, simplificar o faturamento do cliente e melhorar o controle de despesas. Inicie e pare cronômetros em qualquer dispositivo, adicione notas aos registros de horas, insira manualmente os registros de horas, crie planilhas de horas personalizadas e sincronize outros rastreadores de horas com o ClickUp - as possibilidades são infinitas. 💰🌻

Para obter orçamento e contabilidade precisos do projeto, mapeie as tarefas faturáveis usando o ClickUp para equipes de gerenciamento de tempo . Com relatórios de tempo personalizáveis, planilhas de tempo simples, marcos, remapeamento de datas de vencimento e muito mais, facilitamos o registro de horas, a alocação de recursos e a obtenção de informações valiosas sobre os cronogramas dos projetos.

A visualização de carga de trabalho permite ver as atribuições de tarefas e cargas de trabalho dos membros da equipe, oferecendo uma visão geral rápida de alocação de recursos e possíveis gargalos para agilizar seu gerenciamento de projetos.

Nossos recursos de gerenciamento de projetos incluem milhares de automações e modelos pré-criados para estimar os requisitos de tempo, melhorar a produtividade dos funcionários, definir taxas de faturamento justas e muito mais.

Deseja um gerenciamento preciso do tempo em um ambiente de trabalho colaborativo? O Modelo de planilha de horas do ClickUp Services tem tudo o que você precisa. Ele o ajudará a controlar as horas de serviço e o tempo faturável em vários projetos.

Os ClickUp Dashboards são intuitivos, personalizáveis e projetados para o gerenciamento eficiente de projetos e otimização de processos . Também temos software de contabilidade, relatórios em tempo real, análises avançadas e tudo o mais que sua empresa precisa para prosperar.

Melhores recursos do ClickUp

Uma biblioteca com mais de 1.000 modelos para itens como controle de tempo dos funcionários, gerenciamento de projetos e contabilidade economiza seu tempo

Recursos precisos de controle de tempo e faturamento garantem que você receba o que merece por seus serviços profissionais

O Time Tracker do ClickUp permite que você acompanhe cada minuto gasto no trabalho para que possa ver como cada membro da equipe passou o dia e processar as aprovações das planilhas de horas mais rapidamente

As integrações com mais de 1.000 ferramentas - incluindo HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest e Zapier - permitem que você conecte o ClickUp ao restante de sua pilha de tecnologia

A compatibilidade entre plataformas com aplicativos móveis para Android e iOS, aplicativos de desktop para Mac, Windows e Linux e extensões de navegador para Chrome, Firefox e Edge significa que você pode controlar o tempo em qualquer dispositivo

Limitações do ClickUp

De acordo com as avaliações, alguns usuários podem encontrar uma curva de aprendizado com os vários recursos do ClickUp (mas isso é resolvido com tutoriais gratuitos e perguntas frequentes)

Não há recursos de geofencing em tempo real para equipes de campo

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Toggl Track

via Trilha do Toggl O Toggl Track é um aplicativo de controle de horas projetado para equipes de todos os tamanhos com recursos de sincronização em vários dispositivos. Crie relatórios prontos para o cliente, exporte cartões de ponto e obtenha relatórios que podem ser compartilhados por e-mail ou por links da Web fáceis de usar para aumentar a transparência.

Use a estrutura de dados em camadas do Toggl para organizar o controle de horas da sua equipe, de modo que seus relatórios estejam sempre prontos para o cliente.

Toggl Rastreie os melhores recursos

Modelos de registro diário modelos de gerenciamento de projetos e outros documentos pré-fabricados ajudam a economizar o tempo da sua equipe

Gráficos de controle de tempo e recursos de previsão facilitam a estimativa das datas de conclusão do projeto com base nos dados atuais

Personalizável projetos e tarefas facilitam a organização do trabalho e o acompanhamento do progresso do projeto

Ferramentas de análise e insights de produtividade permitem que você identifique rapidamente possíveis áreas de melhoria

Toggl Limitações de rastreamento

Não há recursos de faturamento ou contabilidade

O plano gratuito permite apenas recursos básicos de controle de tempo e limita o número de clientes e projetos que você pode gerenciar

Toggl Track Preços

Gratuito

Starter: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Premium: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Toggl Rastrear classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

3. Clockify

via Relógio O Clockify é um software de faturamento de tempo projetado com várias equipes e projetos em mente. Use-o para aprimorar o gerenciamento de recursos, rastrear o tempo faturável e implementar um sistema eficaz de faturamento técnicas eficazes de gerenciamento de tempo para os membros da sua equipe.

Melhores recursos do Clockify

Os recursos de contabilidade e faturamento automático reduzem o tempo que você gasta com pequenas coisas e melhoram seus resultados financeiros

Inclui integrações com mais de 80 ferramentas e aplicativos, como Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail e Wrike

Os recursos de rastreamento de funcionários permitem que os gerentes analisem capturas de tela, sites visitados e uso de aplicativos para entender como os membros da equipe gastam seu tempo

Os recursos detalhados de relatórios e análises ajudam os membros da equipe e os gerentes de projeto a analisar a atividade semanal e melhorar a produtividade

Limitações do Clockify

Avaliações de alguns usuários dizem que é difícil alterar as planilhas de horas se um funcionário cometer um erro ao registrar manualmente as horas

O plano gratuito não oferece recursos avançados para rastreamento de folgas, faturamento de clientes, rastreamento por GPS e agendamento de funcionários

Clockify preço

Basic: $3,99/mês por usuário

$3,99/mês por usuário Standard: $5,49/mês por usuário

$5,49/mês por usuário Pro : $7,99/mês por usuário

$7,99/mês por usuário Enterprise: US$ 11,99/mês por usuário

Clockify ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.700 avaliações)

4. HoneyBook

via Livro de mel O HoneyBook é um software completo de gerenciamento de clientes com recursos como faturamento, gerenciamento de projetos e controle de tempo. Você também pode usá-lo para gerenciar despesas, automatizar entradas de tempo, melhorar o gerenciamento de tarefas e gerar relatórios detalhados, o que pode ajudar a melhorar seus resultados. 📈

Melhores recursos do HoneyBook

Os recursos de automação permitem que você coloque o agendamento de compromissos, o faturamento e os e-mails de acompanhamento no piloto automático

Modelos e formulários pré-fabricados facilitam a criação de planilhas de horas precisas, a comunicação com os clientes e o aumento da produtividade dos funcionários

Os recursos de relatórios oferecem insights que o ajudarão a analisar as taxas horárias, entender a satisfação do cliente e melhorar o desempenho dos negócios

O aplicativo se integra a ferramentas populares como Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly e Zoom

Limitações do HoneyBook

Os usuários não podem processar pagamentos por meio de contas pessoais com PayPal, Venmo, Stripe, etc.

Algumas avaliações relatam a necessidade de personalização da fatura para que possam adicionar taxas de cartão de crédito para um faturamento preciso do cliente

HoneyBook preços

Starter: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Essentials: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Premium: $79/mês por usuário

Classificações e avaliações do HoneyBook

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

5. Wave Accounting

via Contabilidade de ondas O Wave Accounting é uma ferramenta baseada em nuvem projetada para o gerenciamento financeiro de pequenas empresas. Seus recursos de controle de tempo o ajudam a determinar as horas de trabalho estimadas e a garantir relatórios de tempo precisos. Essa ferramenta também reduz a entrada de dados necessários para o processamento de pagamentos, folha de pagamento, faturamento e contabilidade, para que você possa se concentrar no que é importante.

Melhores recursos do Wave Accounting

Tem a capacidade de trabalhar e aceitar várias moedas para facilitar as operações comerciais internacionais

Depois de inserir manualmente as horas dos funcionários nas planilhas de horas, você pode usar o recurso de geração automática da folha de pagamento mensal

Os robustos recursos de faturamento têm modelos personalizáveis e rastreamento preciso de pagamentos

O Wave se integra a processadores de pagamento como PayPal e Stripe para facilitar a aceitação de pagamentos on-line de clientes

Limitações do Wave Accounting

O acesso a todos os recursos exige o pagamento de várias taxas e a assinatura de vários planos diferentes

Algumas avaliações de usuários relatam tempos de resposta lentos do suporte ao cliente

Wave Accounting preço

Faturamento : Gratuito

Gratuito Contabilidade: Gratuita

Gratuita Pagamentos: Taxa de 1% a 3,4% por transação

Taxa de 1% a 3,4% por transação Recebimentos móveis: $8/mês

$8/mês Folha de pagamento: $40/mês

$40/mês Assessores: $149/mês

Classificações e análises da Wave Accounting

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

4,4/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp é um software de faturamento de tempo baseado em nuvem que ajuda a monitorar e otimizar seus dias de trabalho para aumentar a produtividade e a responsabilidade. Recursos robustos como gerenciamento de presença, taxas de faturamento flexíveis, orçamento e relatórios abrangentes de tempo o tornam útil tanto para equipes no local quanto para equipes que trabalham em casa.

TimeCamp melhores recursos

O aplicativo rastreia as horas faturáveis das equipes e automatiza o faturamento para garantir a precisão e a conformidade

O recurso de quiosque permite uma funcionalidade simples de registro de entrada e saída para trabalhadores no local e em campo

Os recursos do plano gratuito incluem usuários, projetos e tarefas ilimitados - ideal para pequenas empresas e empreendedores

Integra-se com ferramentas de negócios populares, como Gmail, Asana e ClickUp (somos nós!)

TimeCamp limitações

O plano gratuito não tem acesso a recursos avançados e pode não ser útil para todos os gerentes de projeto

De acordo com as avaliações, a interface do aplicativo poderia se beneficiar de uma atualização para corrigir recursos complicados e reduzir a curva de aprendizado

TimeCamp preço

Gratuito

Starter: $3,99/mês por usuário

$3,99/mês por usuário Basic: US$ 6,99/mês por usuário

US$ 6,99/mês por usuário Pro : $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClockShark

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

7. ClockShark

via ClockShark O ClockShark é um software de faturamento de tempo voltado para forças de trabalho móveis e funcionários remotos. Ele tem recursos avançados, como rastreamento de tempo por GPS, solicitações de folga e funcionalidade de entrada e saída de dispositivos móveis.

Melhores recursos do ClockShark

O controle de horas para projetos específicos ajuda a manter o faturamento do cliente e a programação de turnos precisos para grandes equipes

As integrações com plataformas populares de folha de pagamento, como QuickBooks e Xero, simplificam a contabilidade e a escrituração

Os lembretes de entrada/saída e os recursos de delimitação geográfica ajudam os funcionários a manter planilhas de horas precisas

Os membros da equipe podem usar o relógio de ponto em seus dispositivos móveis ou compartilhar um quiosque de tablet

Limitações do ClockShark

Os usuários relatam dificuldade em personalizar as taxas horárias para diferentes tarefas e projetos, resultando em atrasos no faturamento

Os funcionários podem desativar o rastreamento por GPS, o que, segundo alguns usuários, resulta em um rastreamento de tempo impreciso

ClockShark preços

Standard: $20/mês de taxa básica mais $8/mês por usuário

$20/mês de taxa básica mais $8/mês por usuário Pro : Taxa básica de US$ 40/mês mais US$ 10/mês por usuário

ClockShark ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

8. Tempo de rastreamento

via Tempo de rastreamento O TrackingTime é um software de faturamento de tempo que ajuda no gerenciamento de projetos, na produtividade e no orçamento. Ele foi desenvolvido para freelancers e gerentes de projeto que precisam planejar e monitorar o trabalho, identificar conflitos e fornecer dados precisos sobre a presença de funcionários e horas faturáveis/não faturáveis.

Melhores recursos do TrackingTime

O aplicativo permite criar várias tarefas, monitorar o tempo gasto em cada tarefa, definir estimativas de tempo e gerar relatórios detalhados para analisar o desempenho

O relógio de ponto permite monitorar e registrar as horas de trabalho para um faturamento preciso do cliente e maior transparência

Configurações personalizáveis, taxas faturáveis e lembretes ajudam economizar tempo e manter todos no caminho certo

As integrações com ferramentas como Trello, Asana e Slack facilitam o controle de sua agenda e o gerenciamento de sua carga de trabalho

Limitações do TrackingTime

Algumas avaliações relatam uma curva de aprendizado acentuada que pode dificultar o início da utilização da plataforma por novos usuários

De acordo com algumas avaliações, o aplicativo móvel pode ter problemas com tempos de carregamento lentos, falhas e bugs

TrackingTime preço

Free

Pro : $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

Classificações e avaliações do TrackingTime

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

4,4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

9. RescueTime

via RescueTime O RescueTime é uma ferramenta de produtividade e controle de tempo feita sob medida para freelancers e profissionais individuais. Ele rastreia a duração das tarefas e o tempo gasto em sites e aplicativos específicos, gerando relatórios abrangentes para uma visão rápida de como você gasta seu tempo.

Melhores recursos do RescueTime

O aplicativo permite restringir o acesso a sites e aplicativos que causam distração para melhorar a concentração durante o expediente 🙌 ✨

Você pode usar os recursos de definição de metas e relatório de tempo para ver como pode usar seu tempo de forma mais eficaz

Os registros de tempo detalhados facilitam o fornecimento de faturamento transparente ao cliente e a emissão de faturas precisas

As integrações com ferramentas como Slack e Google Calendar ajudam a manter seu fluxo de trabalho organizado e melhoram a colaboração

Limitações do RescueTime

Faltam alguns recursos avançados disponíveis em outros softwares de faturamento de tempo criados para empresas e agências

De acordo com as avaliações, o aplicativo apresenta uma interface desatualizada que, às vezes, é difícil de navegar

RescueTime preço

RescueTime Lite: Gratuito

Gratuito DescueTime: $6,50+/mês

Classificações e resenhas do RescueTime

G2: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

4,1/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

10. ClickTime

via Tempo de clique O ClickTime é um software de faturamento de tempo baseado em nuvem com recursos de gerenciamento de despesas e orçamento para melhorar o gerenciamento de projetos. Use-o para controlar com eficiência o tempo da sua equipe, monitorar as despesas do projeto, gerar faturas precisas e cobrar os clientes.

Melhores recursos do ClickTime

O relógio permite controlar o tempo gasto em tarefas e projetos específicos para aprimorar o gerenciamento de recursos e garantir que os projetos sejam concluídos no prazo, sempre

A previsão de lucratividade e os recursos de relatórios detalhados o ajudam a tomar decisões informadas e a melhorar os resultados de sua empresa

A funcionalidade de gerenciamento de despesas permite que os funcionários enviem despesas e recibos para aprovação e reembolso

As integrações com plataformas como Salesforce, Sage, Slack e Dropbox economizam seu tempo e unificam sua força de trabalho

Limitações do ClickTime

O aplicativo móvel não tem alguns recursos avançados disponíveis no aplicativo para desktop

Algumas avaliações de usuários relatam a necessidade de uma interface de aplicativo atualizada com funcionalidades mais fáceis de usar

ClickTime preço

Starter: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Equipe: $13/mês por usuário

$13/mês por usuário Premier: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do ClickTime

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

4,6/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Maximize suas Horas faturáveis

Com o poder dessas ferramentas na ponta dos dedos, você poderá simplificar seus processos de controle de horas e abrir caminho para a tomada de decisões informadas, o planejamento estratégico e um negócio mais lucrativo. 🌈💸

Diga olá para o sucesso recém-descoberto e mais tempo livre. Registre-se no ClickUp -é gratuito!