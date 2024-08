10 ferramentas de criação de ajuda para redatores técnicos em 2024

Como redator técnico, seu trabalho é fornecer informações essenciais em um texto claro e fácil de ler. Somente a formatação pode levar horas.

Se você estiver escrevendo manuais de usuário, arquivos de ajuda ou FAQs de ajuda on-line, as ferramentas de criação de ajuda (HAT) são indispensáveis. Com o software certo ao seu lado, você terá mais facilidade para criar, gerenciar e distribuir documentação on-line na velocidade da luz. ⚡

Neste guia, explicaremos o que são ferramentas de criação de ajuda e por que você precisa de uma o mais rápido possível. Também compartilharemos alguns recursos obrigatórios de HAT e nossas 10 soluções de software favoritas para criação de ajuda.

O que é uma ferramenta de criação de ajuda (HAT)?

As ferramentas de criação de ajuda são softwares especializados que os redatores técnicos usam para produzir documentação de ajuda. Essas ferramentas geralmente vêm com um editor What You See Is What You Get (WYSIWYG) que permite que você se concentre no conteúdo enquanto o software cuida da formatação e da indexação. Os HATs também produzem cópias em vários formatos de saída, incluindo HTML, CHM, ePub, XML e RTF. 📚

É claro que é possível escrever textos técnicos sem um HAT, mas considere a possibilidade de adotar um:

Economizar tempo com modelos e estilos pré-formatados

Criar conteúdo uma vez e compartilhá-lo em todas as plataformas e formatos

Indexar e organizar automaticamente seu texto

Localizar o texto com ferramentas integradas de gerenciamento de tradução

Recursos a serem procurados em uma ferramenta de criação de ajuda

Cada HAT é um pouco diferente, mas recomendamos uma com funcionalidades como:

A interface de fácil utilização quanto menor for a curva de aprendizado, mais rápido você poderá começar a escrever

quanto menor for a curva de aprendizado, mais rápido você poderá começar a escrever Autorização de fonte única Esse recurso economiza muito tempo. Ele permite que você crie conteúdo uma vez e o publique em vários formatos com um único clique

Esse recurso economiza muito tempo. Ele permite que você crie conteúdo uma vez e o publique em vários formatos com um único clique Modelos: Modelos pré-projetados aceleram o processo de redação e dão ao seu texto uma aparência consistente

Modelos pré-projetados aceleram o processo de redação e dão ao seu texto uma aparência consistente Integrações: Uma boa ferramenta de criação de ajuda deve se integrar a outras ferramentas que você já usa, como documentos do Microsoft Word ou ferramentas SaaS populares

Uma boa ferramenta de criação de ajuda deve se integrar a outras ferramentas que você já usa, como documentos do Microsoft Word ou ferramentas SaaS populares Controle de versão: Acompanhe as alterações, colabore com os membros da equipe e gerencie diferentes versões de documentos sem perder nenhum trabalho

Acompanhe as alterações, colabore com os membros da equipe e gerencie diferentes versões de documentos sem perder nenhum trabalho Gerenciamento de projetos: Organizar o conteúdo, atribuir tarefas aos membros da equipe e monitorar seu progresso é muito mais fácil com um fluxo de trabalho integrado

Organizar o conteúdo, atribuir tarefas aos membros da equipe e monitorar seu progresso é muito mais fácil com um fluxo de trabalho integrado CCMS: Um sistema de gerenciamento de conteúdo de componentes (CCMS) permite que você crie textos como trechos modulares que são fáceis de ajustar e reutilizar em uma base de conhecimento. Isso é um divisor de águas se sua documentação tiver muitas cópias repetitivas

10 melhores ferramentas de criação de ajuda de 2024

Você é um especialista em traduzir as bobagens técnicas em guias de usuário claros e concisos. Concentre-se no conteúdo e conte com uma das 10 melhores opções de software de criação de ajuda para todo o resto.

via

Ajuda

O Helpjuice é um

software baseado em conhecimento

para criação e formatação de conteúdo. Se estiver curioso para saber quantas pessoas realmente leem sua documentação, a análise do Helpjuice registra quantas pessoas interagem com sua cópia.

O sistema de gerenciamento de conteúdo de componentes também mantém um histórico de artigos robusto e permite que você publique várias versões de cópia de uma só vez, para que você nunca precise se preocupar com a perda de seu trabalho.

Melhores recursos do Helpjuice

Integra-se com Slack , Google, Salesforce , Zapier e muito mais

Controle quem vê o quê com permissões em níveis

Copie e cole imagens, capturas de tela ou texto de um documento do Word diretamente no processador de texto do Helpjuice

Interligue facilmente artigos de ajuda com sua ferramenta de vinculação automática

Limitações do Helpjuice

O Helpjuice não oferece ferramentas de gerenciamento de projetos

Alguns usuários relatam problemas com a UI/UX

Preços do Helpjuice

Inicial: US$ 120/mês para 4 usuários

US$ 120/mês para 4 usuários Run-Up: $200/mês para 16 usuários

$200/mês para 16 usuários Premium Limited: $289/mês para 60 usuários

$289/mês para 60 usuários Premium Unlimited: $499/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do Helpjuice

G2: 4,5/5 (29 avaliações)

4,5/5 (29 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

3. Autor-it

via

Autor-it

A Author-it se apresenta como uma ferramenta completa para redatores técnicos. Suas ferramentas de criação de ajuda oferecem um CCMS modular que permite alternar e ajustar uma grande quantidade de conteúdo de uma só vez, com apenas um clique.

Publique em vários canais e formatos da Web com formatação zero.

melhores recursos do #### Author-it

O gerenciamento de variantes ajusta a cópia com base na equipe, na função e no local do leitor

Fluxos de trabalho de revisão e aprovação garantem que somente a cópia aprovada seja enviada

Use a Author-it para tradução de documentos técnicos

Colabore com outros redatores e especialistas no assunto

Limitações da Author-it

Vários usuários dizem que a interface de usuário da Author-it é um pouco ultrapassada e não muito intuitiva

Outros dizem que os custos de licenciamento são muito altos

Preços da Author-it

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Author-it

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4/5 (2 avaliações)

4. Adobe RoboHelp

via

Adobe RoboHelp

É isso mesmo: A empresa que trouxe o Photoshop para você também tem ferramentas de criação de ajuda. O RoboHelp é um

ferramenta de redação técnica

projetada com a conformidade e a acessibilidade em mente, portanto, se você trabalha em um campo altamente regulamentado, esse pode ser um ótimo HAT para o trabalho.

O RoboHelp inclui um corretor ortográfico, conteúdo condicional, recursos de reutilização de conteúdo e microautoria de conteúdo.

Melhores recursos do RoboHelp

Integração com o SharePoint Online, Git e muito mais

O RoboHelp está disponível para Windows e Mac

O RoboHelp simplificou as importações do Microsoft Word, HTML e Markdown

A Revisão on-line facilita o ajuste ou a aprovação da cópia antes que ela seja divulgada ao mundo

Limitações do RoboHelp

Alguns usuários dizem que o RoboHelp é melhor para PMEs, não para grandes empresas

Outros dizem que é difícil exportar arquivos do RoboHelp para outras plataformas e vários formatos

Preços do RoboHelp

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do RoboHelp

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 140 avaliações)

5. Document360

via

Documento360

O Document360 é um

Ferramenta de criação de conteúdo com tecnologia de IA

para POPs, documentação de produtos, wikis de base de conhecimento e manuais. Crie um Portal de Base de Conhecimento interno personalizado - completo com análises - para criar documentação de ajuda junto com sua equipe.

Em seguida, você pode marcar um site interno ou externo da Base de Conhecimento para compartilhar informações na velocidade da luz. ✨

Melhores recursos do Document360

Crie widgets incorporáveis conectando páginas da Web à sua base de conhecimento

O Document360 inclui ferramentas de documentação para desenvolvedores

Experimente a IA do Document360 assistente de redação eddy, para pesquisa assistida, recomendações de artigos e resumos

Crie até seis categorias de conteúdo para organizar rapidamente documentos relacionados

Limitações do Document360

O Document360 não tem um aplicativo móvel

Vários usuários gostariam que arquivos maiores de vídeo e imagem fossem suportados

Preços do Document360

**Gratuito

Padrão: $149/mês para 3 usuários, cobrado anualmente

$149/mês para 3 usuários, cobrado anualmente Profissional: $299/mês para 5 usuários, cobrado anualmente

$299/mês para 5 usuários, cobrado anualmente Business: US$ 399/mês para 5 usuários, cobrados anualmente

US$ 399/mês para 5 usuários, cobrados anualmente Enterprise: US$ 599/mês para 10 usuários, cobrados anualmente

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (370+ avaliações)

4,7/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

6. Flare louco

via

Madcap Flare

A Madcap é um conjunto de soluções de software, mas seu produto Flare é uma opção de primeira linha quando se trata de ferramentas de criação de ajuda. Use o Flare para importar, criar, revisar, traduzir e publicar conteúdo.

Se estiver curioso sobre o uso na pós-produção, confira a análise em tempo real do Flare para ver se as pessoas consideram seu conteúdo de autoatendimento útil.

Melhores recursos do Flare

O Flare vem com uma avaliação gratuita de 30 dias

Importe do Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown e muito mais

Use o editor WYSIWYG e as barras de estrutura para escrever textos limpos e organizados em menos tempo

Se você souber um pouco de código, use o Split View Editor com XML Code View

limitações do #### Flare

Alguns usuários dizem que a plataforma apresenta atrasos ou bugs

Outros dizem que o fluxo de trabalho de revisão é um pouco desajeitado

Preços do Flare

Madcap Flare : $182/mês por usuário, cobrado anualmente

$182/mês por usuário, cobrado anualmente Madcap Central: $311/mês, cobrado anualmente

Flare ratings and reviews

G2: 4,4/5 (420+ avaliações)

4,4/5 (420+ avaliações) Capterra: 4/5 (17 avaliações)

7. ProProfs

via

ProProfs

O ProProfs tem muitos recursos, mas, como redator técnico, você obterá muito valor com o software da Base de Conhecimento. Crie manuais de usuário, uma base de conhecimento interna para seus funcionários ou um site de ajuda ao cliente voltado para o público com menos problemas.

Suas ferramentas de criação também são ideais para equipes que criam conteúdo em vários idiomas.

Melhores recursos do ProProfs

A Base de Conhecimento ProProfs é 100% personalizável

Use modelos predefinidos ou crie seus próprios modelos

O ProProfs se conecta a mais de 100 outros aplicativos

Atribua funções e permissões e gerencie o feedback com comentários internos

Limitações do ProProfs

Vários usuários gostariam que o ProProfs tivesse mais modelos

Outros dizem que o ProProfs apresenta falhas com frequência

Preços do ProProfs

Gratuito: até 25 artigos

até 25 artigos Empresarial: $19,99/mês para 100 artigos, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do ProProfs

G2: 4,5/5 (35 avaliações)

4,5/5 (35 avaliações) Capterra: 4,8/5 (53 avaliações)

8. AjudaNDoc

via

HelpNDoc

O HelpNDoc é uma ferramenta de criação de ajuda com mais de oito

documentação de projetos

formatos. Gere sites HTML, PDFs, Kindle eBooks, CHM ou arquivos DocX para praticamente qualquer caso de uso.

Em termos de ferramentas de criação de ajuda, essa talvez não tenha a interface mais moderna, mas o HelpNDoc integra vários recursos, como biblioteca de conteúdo, editor de palavras-chave, editor de índice e muito mais.

Melhores recursos do HelpNDoc

Exportar conteúdo para vários formatos de uma só vez

Você precisará saber programar, mas a plataforma vem com o código-fonte completo de todos os modelos

Crie sites HTML5 responsivos que funcionam em qualquer dispositivo

Automatize tarefas repetitivas com o Script Editor

Limitações do HelpNDoc

Ele não tem muitas revisões

É necessário saber codificar para usar muitos recursos do HelpNDoc

A interface do usuário é um pouco ultrapassada

Preços do HelpNDoc

Padrão: 99 euros ($104,39)

99 euros ($104,39) Profissional: 299 euros ($315,29)

299 euros ($315,29) Ultimate: 499 euros ($526,19)

HelpNDoc avaliações e comentários

G2: 4/5 (15 avaliações)

4/5 (15 avaliações) Capítulo: N/A

9. Confluência

via

Confluência

Confluência

combina gerenciamento de conhecimento e colaboração de projetos em uma única plataforma. É principalmente uma base de conhecimento, mas também funciona como uma ferramenta de criação de ajuda.

Faça brainstorming de ideias com sua equipe nos quadros brancos do Confluence, crie espaços para projetos separados ou coedite conteúdo em tempo real com sua equipe.

Melhores recursos do Confluence

Converta o conteúdo do Confluence em Jira problemas

Crie árvores de conteúdo para simplificar a pesquisa avançada

O Confluence vem com mais de 75 modelos personalizáveis

Integra-se facilmente com o Jira e o Trello

Limitações do Confluence

Alguns usuários dizem que é difícil integrar o Confluence a qualquer plataforma que não seja de propriedade da Atlassian

Ele não se integra a soluções de colaboração populares, como o Microsoft Teams

Preços do Confluence

Gratuito: até 10 usuários

até 10 usuários Padrão: US$ 6,05/usuário por mês (descontos após 100 usuários)

US$ 6,05/usuário por mês (descontos após 100 usuários) Premium: US$ 11,55/usuário por mês (descontos após 100 usuários)

US$ 11,55/usuário por mês (descontos após 100 usuários) Enterprise: após 801 usuários, entre em contato para obter preços

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.600 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.100 avaliações)

10. ClickHelp

via

ClickHelp O ClickHelp é um portal completo para criar, hospedar e compartilhar documentação técnica. Ele está presente em mais de 90 países, portanto, o ClickHelp é a opção perfeita para empresas multinacionais que precisam de gerenciamento de tradução.

Suas ferramentas de criação de ajuda permitem personalizar o portal a seu gosto e colaborar com seus colegas de trabalho em tempo real.

Melhores recursos do ClickHelp

O ClickHelp se integra ao MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence e muito mais

Visualize rapidamente todos os status de tópicos, comentários e tarefas por tópico

O ClickHelp oferece suporte a fonte única para otimizar a reutilização de conteúdo

Gerar documentos públicos ou protegidos por senha

Limitações do ClickHelp

Alguns usuários relatam experiências ruins de suporte ao cliente

Outros dizem que a plataforma é um pouco cara

Preços do ClickHelp

Inicial: $175/mês para 2 usuários ($8/mês por usuário após 2)

$175/mês para 2 usuários ($8/mês por usuário após 2) Crescimento: $285/mês para 5 usuários ($10/mês por usuário após 5)

$285/mês para 5 usuários ($10/mês por usuário após 5) Profissional: US$ 580/mês para 10 usuários (US$ 12/mês por usuário após 10)

Avaliações e resenhas do ClickHelp

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (19 avaliações)

Escreva um conteúdo melhor com menos incômodo

Ferramentas robustas de criação de ajuda não são um luxo para os redatores técnicos - elas são obrigatórias.

De recursos avançados de IA a modelos que economizam tempo, a HAT certa simplifica todo o processo de documentação para que você escreva guias melhores em menos tempo.

Se quiser simplificar seu fluxo de trabalho e proporcionar uma experiência de usuário final de primeira linha, escolha o ClickUp como sua ferramenta de criação de ajuda. Combinamos gerenciamento de projetos, documentos, IA, modelos e muito mais para dar um grande impulso à sua redação técnica. 🤩

