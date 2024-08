10 melhores alternativas e concorrentes do Odoo em 2024

Seja no faturamento, na produção, no gerenciamento do relacionamento com o cliente, no gerenciamento de projetos ou em outras tarefas, o software ajuda a manter tudo sob controle.

Embora o Odoo seja uma poderosa ferramenta de gerenciamento de negócios por si só, ele pode não ser a melhor opção para suas necessidades. Talvez você queira um conjunto específico de recursos, uma solução mais econômica ou uma experiência de usuário diferente.

Seja qual for o caso, isso o levou a esta pergunta: Quais são as melhores alternativas ao Odoo?

Como se vê, nós temos a resposta. 🤩

Pesquisamos e vasculhamos várias soluções de software para compilar esta lista das 10 melhores alternativas ao Odoo, para que você possa simplificar seus processos e começar a trabalhar.

O que é o Odoo?

O Odoo é uma ferramenta de planejamento de recursos empresariais (ERP) projetada para simplificar todas as áreas das operações da sua empresa. Ele vem com recursos especializados

aplicativos para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

recursos humanos, vendas, contabilidade, comércio eletrônico e muito mais.

Via

Odoo

Um dos recursos de destaque do Odoo é seu design modular. Basta escolher os aplicativos de que você precisa agora e adicionar mais à medida que você cresce. O Odoo oferece versões de código aberto e corporativas, atendendo às empresas que priorizam flexibilidade ilimitada e àquelas que desejam terceirizar a hospedagem e a manutenção.

Entretanto, o Odoo pode não ser a preferência de todos. ☕️

Os aplicativos da versão empresarial podem não ter determinados recursos avançados de que sua empresa precisa. A versão comunitária bloqueia o acesso a alguns desses aplicativos e limita os recursos de outros. O preço também pode ser uma preocupação - adicionar mais módulos ou usuários pode aumentar rapidamente os custos.

O que você deve procurar nas alternativas ao Odoo Customer Relationship Management?

Escolhendo o aplicativo ideal

software de gerenciamento de negócios

não é uma tarefa fácil. Mas ter uma pequena lista dos principais recursos pode facilitar a tarefa. Para começar, aqui estão alguns elementos que você deve ter em mente ao procurar uma alternativa ao Odoo:

Funcionalidade : A ferramenta deve atender às necessidades específicas de seu setor e aos principais processos de negócios, como CRM e gerenciamento de projetos contabilidade e inventário

A ferramenta deve atender às necessidades específicas de seu setor e aos principais processos de negócios, como CRM e gerenciamento de projetos contabilidade e inventário Personalização: Escolha uma ferramenta personalizável para modelar seus processos e fluxos de trabalho exclusivos. Isso inclui a criação de campos, visualizações, painéis, relatórios ou regras de automação personalizados

Escolha uma ferramenta personalizável para modelar seus processos e fluxos de trabalho exclusivos. Isso inclui a criação de campos, visualizações, painéis, relatórios ou regras de automação personalizados Integrações: Opte por uma solução de gerenciamento de negócios que possa se conectar facilmente à sua pilha de tecnologia atual para uma transição suave e fluxos de dados contínuos após a configuração (gerenciamento financeiro, gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento de inventário, gerenciamento de projetos etc.)

Opte por uma solução de gerenciamento de negócios que possa se conectar facilmente à sua pilha de tecnologia atual para uma transição suave e fluxos de dados contínuos após a configuração (gerenciamento financeiro, gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento de inventário, gerenciamento de projetos etc.) Escalabilidade: A plataforma deve crescer com a sua empresa, lidando com mais usuários e dados sem problemas

A plataforma deve crescer com a sua empresa, lidando com mais usuários e dados sem problemas Implantação: Decida se você prefere uma solução baseada na nuvem ou auto-hospedada e explore as opções disponíveis

Decida se você prefere uma solução baseada na nuvem ou auto-hospedada e explore as opções disponíveis Acessibilidade: Dependendo das suas necessidades, a ferramenta deve ter um aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar

Dependendo das suas necessidades, a ferramenta deve ter um aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar Recursos e suporte: Escolha um software de gerenciamento que ofereça documentação abrangente, tutoriais e uma equipe confiável de suporte ao cliente

As 10 melhores alternativas ao Odoo para usar em 2024

Encontrar um software de gestão empresarial que atenda a todas as suas necessidades pode ser difícil. Felizmente, você não precisa fazer isso sozinho. Aqui estão as 10 melhores opções para substituir o Odoo, incluindo os pontos fortes, as limitações e as avaliações de usuários de cada ferramenta para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

1.

ClickUp

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência

Implantação: Somente na nuvem

O ClickUp é um aplicativo multifuncional

suíte de produtividade

projetado para ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) a gerenciar suas operações principais. Com mais de 15 campos e exibições personalizados (como Tabela, Kanban, Calendário e Gantt), você pode ajustar facilmente a interface para se adequar aos fluxos de trabalho de qualquer departamento da sua empresa.

Gerenciamento

Fluxos de trabalho de CRM

é muito fácil com o ClickUp.

Equipes de vendas

podem usar

Formulários ClickUp

para capturar e rastrear leads em um pipeline de vendas visual. Depois que os negócios forem fechados, você poderá fazer uma transição tranquila para o gerenciamento de contas e projetos de clientes. 🙌

Crie tarefas, defina datas de vencimento e atribua funções para que cada membro da equipe saiba exatamente o que precisa fazer. Você não precisa repetir essas etapas todas as vezes - as automações do ClickUp podem lidar com o trabalho pesado, permitindo que você se concentre no trabalho que importa.

E com mais de 100 integrações nativas, você pode se conectar com suas ferramentas favoritas e personalizar totalmente seus fluxos de trabalho. ⚒️

Se você estiver procurando uma alternativa econômica ao Odoo com CRM avançado, vendas e

gerenciamento de projetos

recursos, passe para o ClickUp.

Os melhores recursos do ClickUp:

Crie e gerencie documentos comerciais internamente Documentos do ClickUp

Use IA do ClickUp para gerar descrições de tarefas, resumos de documentos e itens de ação a partir de anotações

Colabore com sua equipe por meio de @menções, comentários e bate-papo

Acesse o ClickUp pela Web, desktop (Windows, macOS e Linux) e dispositivos móveis (Android e iOS)

Crie painéis personalizados para monitorar projetos, desempenho da equipe e principais métricas e KPIs de negócios

mais de 1.000 integrações para reunir tudo o que você precisa em um único local conveniente

Limitações do ClickUp:

O aplicativo móvel não tem alguns recursos encontrados nas versões para web e desktop

Não possui recursos avançados de contabilidade, inventário e comércio eletrônico

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Acumatica

via Acumatica Implantação: Nuvem ou_ no local

O Acumatica é um ERP em nuvem para empresas de médio e grande porte que buscam gerenciar estoque, ponto de venda (PDV), controle de tempo, folha de pagamento e relacionamento com clientes. Você pode escolher entre suas cinco edições específicas para o setor: Negócios Gerais, Manufatura, Distribuição, Comércio Eletrônico de Varejo e Construção.

Como o Odoo, o Acumatica permite que você selecione apenas os aplicativos de que precisa no momento. Mas, em vez de cobrar por usuário, ele cobra com base nos aplicativos e na capacidade do sistema que você usa. Esse preço é ótimo se você tiver uma empresa em rápido crescimento - você não pagará mais por adicionar mais usuários. 💰

Melhores recursos do Acumatica:

Acesse a Acumatica por meio de seus aplicativos móveis para iOS e Android

Gerar relatórios financeiros e operacionais personalizados nos formatos HTML, PDF, Excel e Word

Envio automático de faturas e extratos aos clientes em intervalos regulares

Conecte o Acumatica com mais de 100 aplicativos de terceiros, incluindo Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo e Avalara

Limitações do Acumatica:

Não tem um plano ou teste gratuito

A personalização de relatórios com seu designer de relatórios é complexa

Preços da Acumatica:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Acumatica:

G2: 4,4/5 (836 avaliações)

4,4/5 (836 avaliações) Capterra: 4,4/5 (100 avaliações)

3. Quickbooks Online

via Quickbooks Online Implantação: Somente na nuvem_

O QuickBooks Online é um software de contabilidade na nuvem projetado para pequenas empresas. Use-o para criar faturas profissionais, aceitar pagamentos on-line e até mesmo configurar ciclos de faturamento regulares. Ele também ajuda a controlar as despesas, lidar com a folha de pagamento e gerenciar o inventário básico. 💸

Muitos contadores estão familiarizados com o QuickBooks Online, portanto, se você decidir terceirizar sua contabilidade, será fácil encontrar ajuda.

Melhores recursos do Quickbooks Online:

Conecte suas contas bancárias e de cartão de crédito para registrar automaticamente as transações

Gerar vários relatórios financeiros, incluindo demonstrativos de lucros e perdas, balanços patrimoniais e contas a receber

Convidar contadores para revisar seus livros e colaborar para resolver problemas 🧑‍💻

Conecte-se a centenas de aplicativos de terceiros, incluindo Shopify, eBay, Square e PayPal

Limitações do Quickbooks Online:

Alguns usuários relatam que o suporte ao cliente não é confiável

As ferramentas de gerenciamento de estoque estão disponíveis apenas nos planos mais caros

Preços do Quickbooks Online:

Simple Start: US$ 30/mês

US$ 30/mês Essentials: US$ 60/mês

US$ 60/mês Plus: $90/mês

$90/mês Avançado: $200/mês

Avaliações e opiniões sobre o Quickbooks Online:

G2: 4,0/5 (3.160 avaliações)

4,0/5 (3.160 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.377 avaliações)

4. Zoho One

via Zoho One Implantação: Somente na nuvem_

O Zoho One é um sistema de gerenciamento de negócios para PMEs. Ele tem mais de 40 aplicativos para ajudá-lo a gerenciar suas vendas, marketing, RH, suporte, contabilidade e

Operações de TI

e, ao mesmo tempo, garantir um fluxo de dados tranquilo entre eles.

Você paga um preço pelo acesso a todos os aplicativos. Assim como o Odoo, você pode começar com alguns aplicativos e adicionar outros conforme necessário. Também é possível atribuir aplicativos específicos aos funcionários e definir suas funções nesses aplicativos.

Se você está procurando uma alternativa ao Odoo com acesso a muitos aplicativos, mas a um custo muito menor, o Zoho One pode ser a opção perfeita para você.

Melhores recursos do Zoho One:

Colaboração perfeita dentro de equipes multifuncionais por meio de bate-papo, compartilhamento de tela e chamadas de vídeo

Automatize os processos de vendas e faturamento, como atribuição de leads, envio de e-mails de acompanhamento e criação de cotações e faturas

Dê aos clientes acesso a um portal para pagamentos e acesso a cotações e faturas anteriores

Obtenha insights abrangentes extraindo dados de todos os aplicativos Zoho e de aplicativos de terceiros para o seu painel de controle

Limitações do Zoho One:

A plataforma fica lenta e com bugs ocasionalmente

Alguns usuários relatam qualidade de suporte e tempo de resposta inconsistentes

Preços do Zoho One:

Todos os funcionários preço : US$ 35/mês por funcionário

US$ 35/mês por funcionário Usuário flexível preço : US$ 90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoho One:

G2: 4,4/5 (18.400+ avaliações)

4,4/5 (18.400+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (106 avaliações)

5. SAP Business One

via SAP Business One Implantação: Nuvem ou_ on-premise

O SAP Business One é um sistema ERP para PMEs com funcionalidade específica do setor para os setores de manufatura, produtos de consumo, serviços profissionais, atacado e varejo.

Ele possui 15 módulos que abrangem CRM, vendas, serviços, produção e estoque. Desde o envio de alertas automáticos até o fornecimento de análises avançadas, essa alternativa ao Odoo oferece tudo o que você precisa para gerenciar e otimizar suas operações. 🌻

Ao contrário do Odoo, você terá que comprar todos os módulos. Por isso, esse software de negócios e sistema ERP é ideal para os setores específicos a que se destina.

Melhores recursos do SAP Business One:

Sincronize o inventário em vários depósitos para um gerenciamento preciso do estoque

Conecte-se diretamente com seu banco, acompanhe todas as transações e automatize as reconciliações

Receba notificações de desvios em áreas como lucro bruto, limite de crédito e estoque mínimo por meio de alertas no aplicativo, e-mail ou SMS

Personalize seu painel para monitorar custos, desempenho de vendas, receita e fluxo de caixa

Limitações do SAP Business One:

Funcionalidade limitada de RH e CRM

Necessidade de consultores para automatizar relatórios

Preços do SAP Business One:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o SAP Business One:

G2: 4,3/5 (505 avaliações)

4,3/5 (505 avaliações) Capterra: 4,3/5 (284 avaliações)

6. SuiteCRM

via SuiteCRM Implantação: Nuvem ou_ no local

O SuiteCRM é um CRM de código aberto para simplificar as vendas,

Marketing de CRM

e processos de suporte ao cliente. Possui 26 módulos para gerenciar leads, modelos em PDF para cotações e faturas,

Relatórios de CRM

e muito mais. Adicione ou remova módulos, renomeie-os e personalize seus campos, layouts e relacionamentos.

Embora o SuiteCRM seja gratuito para download e uso sem limitações, você pode comprar o SuiteCRM hospedado para obter uma versão em nuvem. Se estiver procurando uma alternativa de código aberto para o Odoo com recursos abrangentes de CRM e integrações nativas, o SuiteCRM pode ser o ponto ideal. 🍬

Melhores recursos do SuiteCRM:

Agende reuniões, registre chamadas e escreva e-mails diretamente da plataforma

Visualizar uma linha do tempo de todas as interações que ocorreram com cada conta em seu banco de dados de clientes

Crie funções para cada usuário para que eles possam ver apenas as informações relevantes para a execução de suas tarefas

Conecte o SuiteCRM a mais de 120 aplicativos, incluindo Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp e Telegram

Limitações do SuiteCRM:

Documentação limitada sobre os módulos

Fica lento ao trabalhar com grandes bancos de dados

Preços do SuiteCRM:

Starter: £95 ($117,59)/mês

£95 ($117,59)/mês Business: £332,50 ($411,55)/mês

£332,50 ($411,55)/mês Premium: £475 ($587,93) /mês

Classificações e resenhas do SuiteCRM:

G2: 4,2/5 (88 avaliações)

4,2/5 (88 avaliações) Capterra: 4,1/5 (46 avaliações)

7. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365 Implantação: Nuvem ou_ no local

O Microsoft Dynamics 365 é um dos principais Ferramenta de software ERP para organizações de médio e grande porte. Abrange finanças, vendas, armazenamento, gerenciamento da cadeia de suprimentos, manufatura e gerenciamento de projetos.

O Dynamics 365 é altamente personalizável para diversos setores, especialmente manufatura, serviços financeiros, saúde e varejo. Se você faz parte de uma grande empresa, provavelmente achará o Dynamics 365 mais fácil, mais rápido e mais acessível para implantar do que ferramentas de ERP semelhantes.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365:

Integração perfeita com aplicativos do Microsoft 365, Power BI e LinkedIn

Priorizar leads por potencial de receita e rastrear jornadas do cliente para otimizar as renovações e os upsells 📈

Gerencie e acompanhe projetos com planilhas de horas, cálculo avançado de custos e controles de orçamento para garantir a lucratividade

Adaptar painéis para exibir atividades e métricas específicas da função

Limitações do Microsoft Dynamics 365:

A integração com sistemas de terceiros pode ser um desafio

O aplicativo móvel não tem todos os recursos e, às vezes, apresenta falhas

Preços do Microsoft Dynamics 365:

Business Central Essentials: A partir de US$ 70/mês por usuário

A partir de US$ 70/mês por usuário Business Central Premium: A partir de US$ 100/mês por usuário

Classificações e resenhas do Microsoft Dynamics 365:

G2: 3,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

3,8/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.200 avaliações)

8. Epicor Kinetic

via Epicor Kinetic Implantação: Nuvem ou_ no local

O Epicor Kinetic é outra solução de ERP para os setores de manufatura, distribuição e varejo. Ele é excelente para lidar com fluxos de trabalho complexos de fabricação sob encomenda ou de engenharia sob encomenda.

Use-o para gerenciar funções de negócios como finanças, relações com clientes, cadeia de suprimentos e gerenciamento de depósitos. Essa é uma excelente alternativa ao Odoo para empresas de médio ou grande porte que precisam de ajuda com necessidades avançadas de manufatura mais do que RH e CRM.

Melhores recursos do Epicor Kinetic:

Fácil de acessar no celular

Configure o configurador de produtos para coletar e gerenciar pedidos personalizados de clientes

Use entrada de texto, imagem e voz para recuperar informações do banco de dados e executar ações (por exemplo, converter uma cotação em um pedido)

Conecte-se a plataformas populares como BigCommerce, Quickbooks, Salesforce e Avalara

Limitações do Epicor Kinetic:

Configuração e personalização complexas

Alguns usuários relatam suporte ao cliente inconsistente e demorado, especialmente para problemas complexos

Preços do Epicor Kinetic:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Epicor Kinetic:

G2: 3,7/5 (423 avaliações)

3,7/5 (423 avaliações) Capterra: 3,8/5 (176 avaliações)

9. Sage 100

via Sage 100 Implantação: No local somente

O Sage 100 é uma solução de contabilidade para pequenas e médias empresas, especialmente as dos setores de manufatura, distribuição por atacado, serviços profissionais e construção. 👷

Além da contabilidade, o Sage 100 também lida com folha de pagamento, relações com clientes e gerenciamento de estoque. Um recurso importante é o rastreamento de estoque em tempo real e os alertas de status. Isso ajuda a manter níveis de estoque consistentes e operações de armazém tranquilas.

Embora o Sage 100 só esteja disponível para implantação no local, a plataforma tem parcerias com terceiros para ajudá-lo na transição para a nuvem, se necessário.

Melhores recursos do Sage 100:

Avalie a lucratividade do projeto e monitore os orçamentos usando o recurso de cálculo de custos do trabalho

Obter uma visão geral das operações e do desempenho da empresa no painel de controle

Automatize tarefas repetitivas, como a geração de pedidos de compra e relatórios contábeis

Salve suas funções e relatórios usados com frequência em um único local para facilitar o acesso

Limitações do Sage 100:

Requer um terceiro para configuração e atualizações

Integrações nativas limitadas

Preços do Sage 100:

Entre em contato para obter preços

Sage 100 ratings and reviews:

G2: 3,6/5 (193 avaliações)

3,6/5 (193 avaliações) Capterra: 4,1/5 (305 avaliações)

10. Oracle Netsuite

via Oracle Netsuite Implantação: Somente na nuvem_

O Oracle NetSuite é um ERP em nuvem projetado para startups e PMEs. Ele combina gerenciamento financeiro, CRM, comércio eletrônico, gerenciamento de pedidos e RH sob o mesmo teto.

Para começar a usar o NetSuite, você pagará pela plataforma principal, pelos módulos específicos do setor que precisar, pelo número de usuários e por uma taxa única de instalação. À medida que sua empresa cresce, você pode adicionar mais módulos e usuários às ferramentas de modelagem de processos de negócios. ✨

Se você estiver procurando a alternativa mais semelhante ao Odoo para operações complexas e puder pagar por ela, o NetSuite pode ser uma ótima opção.

Melhores recursos do Oracle Netsuite:

Gerenciar operações em várias entidades jurídicas

Executar pesquisas globais e salvar as frequentes para facilitar o acesso

Criar pesquisas personalizadas e relatórios de vendas para rastrear métricas de negócios e KPIs

Conecte-se a centenas de aplicativos externos de comércio eletrônico, CRM, suporte ao cliente e muito mais

Limitações do Oracle Netsuite:

Fica lento ao carregar novas páginas

A personalização é complexa e pode exigir a contratação de um consultor

Preços do Oracle Netsuite:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Oracle Netsuite:

G2: 4,0/5 (mais de 2.700 avaliações)

4,0/5 (mais de 2.700 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)

Aumente o nível de suas operações comerciais com melhores opções

Cada uma das nossas principais alternativas ao Odoo tem seus principais pontos fortes e atende a tamanhos de empresas e setores específicos. Avalie-as cuidadosamente para encontrar a melhor opção para sua empresa. A ferramenta certa deve resolver suas principais necessidades, facilitar o trabalho e apoiar seu crescimento. 🌱

Se você está procurando uma ferramenta intuitiva e versátil para gerenciar as operações de sua empresa de pequeno ou médio porte, não precisa procurar mais do que o ClickUp.

Você não precisa agendar uma demonstração nem abrir sua carteira.

Crie uma conta hoje mesmo

e explore todos os recursos do ClickUp gratuitamente!